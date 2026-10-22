Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento18:04

PREPARTITA

Stella Rossa - København è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Attualmente la Stella Rossa si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il København si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Stella Rossa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il København ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.

Stella Rossa e København è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: