Incontro terminato, Stella Rossa 2, Copenaghen 2.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Stella Rossa 2, Copenaghen 2.
Secondo tempo terminato, Stella Rossa 2, Copenaghen 2.20:40
Tentativo fallito. Thomas Delaney (Copenaghen) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mohamed Elyounoussi in seguito a un calcio da fermo.20:40
Stefan Gudelj (Stella Rossa) e' stato espulso.20:39
Fallo di Stefan Gudelj (Stella Rossa).20:39
Viktor Dadason (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:39
Tentativo fallito. Bamba Dieng (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area tira alto.20:38
Tentativo fallito. Bamba Dieng (Stella Rossa) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Loizos Loizou con cross.20:37
Stefan Gudelj (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:36
Tentativo fallito. Bamba Dieng (Stella Rossa) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mohamed Abu Fani con cross da calcio d'angolo.20:35
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Thomas Delaney (Copenaghen).20:34
Loizos Loizou (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Viktor Dadason (Copenaghen).20:34
Fuorigioco. Mohamed Abu Fani(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Bamba Dieng e' colto in fuorigioco.20:32
Tentativo fallito. Viktor Dadason (Copenaghen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Mads Madsen.20:31
Sostituzione, Stella Rossa. Mohamed Abu Fani sostituisce Vasilije Kostov.20:30
Sostituzione, Stella Rossa. Loizos Loizou sostituisce Vladimir Lucic.20:29
Fuorigioco. Muhammed Cham(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Vladimir Lucic e' colto in fuorigioco.20:29
Sostituzione, Copenaghen. Mohamed Elyounoussi sostituisce Maher Carrizo per infortunio.20:25
Muhammed Cham (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:25
Fallo di Marcos López (Copenaghen).20:25
Gara riprende.20:21
Gara momentaneamente sospesa, Matheus (Stella Rossa) per infortunio.20:19
Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Fallo di Thomas Delaney (Copenaghen).20:19
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Vladimir Lucic (Stella Rossa).20:18
Tiro respinto. Marcos López (Copenaghen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Thomas Delaney.20:18
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Yuta Nakayama (Stella Rossa).20:17
Gol! Stella Rossa 2, Copenaghen 2. Maher Carrizo (Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ákos Markgráf.20:15
Matej Gashtarov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Fallo di Hunor Németh (Copenaghen).20:11
Fallo di Vladimir Lucic (Stella Rossa).20:10
Thomas Delaney (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10
Fallo di Birger Meling (Copenaghen).20:10
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Mads Madsen (Copenaghen).20:09
Sostituzione, Copenaghen. Mads Madsen sostituisce Robert Silva.20:08
Sostituzione, Copenaghen. Marcos López sostituisce Rodrigo Huescas.20:08
Sostituzione, Stella Rossa. Muhammed Cham sostituisce Tomás Händel.20:07
Vladimir Lucic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:05
Fallo di Ákos Markgráf (Copenaghen).20:05
Tiro parato. Maher Carrizo (Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hunor Németh.20:02
Tiro respinto. Felix Beijmo (Copenaghen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Robert Silva.20:02
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Diant Ramaj (Copenaghen).20:00
Tiro parato. Vladimir Lucic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Timi Max Elsnik.20:00
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).19:59
Hunor Németh (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:59
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Mihailo Ristic (Stella Rossa).19:58
Fallo di Matej Gashtarov (Stella Rossa).19:57
Hunor Németh (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57
Fuorigioco. Hunor Németh(Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Birger Meling e' colto in fuorigioco.19:53
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:52
Thomas Delaney (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Tiro parato. Tomás Händel (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rade Krunic.19:51
Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 2, Copenaghen 1.19:51
Sostituzione, Copenaghen. Viktor Dadason sostituisce Andreas Cornelius.19:50
Sostituzione, Copenaghen. Ákos Markgráf sostituisce Junnosuke Suzuki.19:50
Primo tempo terminato, Stella Rossa 2, Copenaghen 1.19:33
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Tomás Händel (Stella Rossa).19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Diant Ramaj (Copenaghen).19:31
Tiro parato. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Timi Max Elsnik.19:31
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Rade Krunic (Stella Rossa).19:29
Gol! Stella Rossa 2, Copenaghen 1. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mihailo Ristic.19:27
Hunor Németh (Copenaghen) e' ammonito per fallo.19:25
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25
Fallo di Hunor Németh (Copenaghen).19:25
Rade Krunic (Stella Rossa) e' ammonito.19:24
Rade Krunic (Stella Rossa).19:24
(Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Gol! Stella Rossa 1, Copenaghen 1. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Vladimir Lucic in seguito a un contropiede.19:20
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Maher Carrizo (Copenaghen).19:19
Autorete di Matej Gashtarov, Stella Rossa. Stella Rossa 0, Copenaghen 1..19:14
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).19:09
Thomas Delaney (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Yuta Nakayama (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.19:08
Fallo di Yuta Nakayama (Stella Rossa).19:08
Maher Carrizo (Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Gara riprende.19:07
Gara momentaneamente sospesa, Matej Gashtarov (Stella Rossa) per infortunio.19:06
Tentativo fallito. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:02
Yuta Nakayama (Stella Rossa) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area.19:02
Matej Gashtarov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:01
Fallo di Robert Silva (Copenaghen).19:01
Tentativo fallito. Stefan Gudelj (Stella Rossa) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Matej Gashtarov da calcio d'angolo.19:00
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Huescas (Copenaghen).18:59
Tiro respinto. Timi Max Elsnik (Stella Rossa) un tiro di sinistro da fuori area.18:59
Junnosuke Suzuki (Copenaghen) e' ammonito per fallo.18:58
Bamba Dieng (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58
Fallo di Junnosuke Suzuki (Copenaghen).18:58
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).18:53
Thomas Delaney (Copenaghen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53
Tentativo fallito. Thomas Delaney (Copenaghen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Maher Carrizo con cross da calcio d'angolo.18:53
Calcio d'angolo,Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Yuta Nakayama (Stella Rossa).18:52
Tiro respinto. Maher Carrizo (Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area.18:52
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Hunor Németh (Copenaghen).18:50
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento18:04
Stella Rossa - København è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Attualmente la Stella Rossa si trova 23° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il København si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
La Stella Rossa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il København ha segnato 3 gol e ne ha subiti 0.
Stella Rossa e København è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stella Rossa
|København
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|3
|Gol totali subiti
|3
|0
|Media gol subiti per partita
|3.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|58.8
|35.6
|Numero totale di passaggi
|545
|371
|Numero totale di passaggi riusciti
|489
|299
|Tiri nello specchio della porta
|5
|6
|Percentuale di tiri in porta
|31.2
|75.0
|Numero totale di cross
|16
|6
|Numero medio di cross riusciti
|5
|0
|Duelli per partita vinti
|45
|39
|Duelli per partita persi
|44
|45
|Corner subiti
|5
|3
|Corner guadagnati
|3
|3
|Numero di punizioni a favore
|8
|17
|Numero di punizioni concesse
|11
|15
|Tackle totali
|16
|9
|Percentuale di successo nei tackle
|43.8
|22.2
|Fuorigiochi totali
|0
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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