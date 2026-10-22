Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57

PREPARTITA

Thun - Hajduk Split è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio VISANA STADION di Thun.

Arbitro di Thun - Hajduk Split sarà Jarred Gillett. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.

Attualmente il Thun si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Hajduk Split si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Thun ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; il Hajduk Split ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

Thun e Hajduk Split è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: