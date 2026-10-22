Incontro terminato, FC Thun 0, Hajduk Spalato 1.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, FC Thun 0, Hajduk Spalato 1.
Secondo tempo terminato, FC Thun 0, Hajduk Spalato 1.22:52
Tiro parato. Riccardo Braschi (FC Thun) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:52
Dali (Hajduk Spalato) colpisce la traversa con un tiro di destro da oltre 25 metri in seguito a un contropiede.22:49
Marco Bürki (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Fallo di Marko Livaja (Hajduk Spalato).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Jan Bamert (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Marko Livaja (Hajduk Spalato).22:47
Marco Bürki (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Alec Van Hoorenbeeck (Hajduk Spalato).22:46
Fuorigioco. Dario Melnjak(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Marko Livaja e' colto in fuorigioco.22:45
Tentativo fallito. Marko Livaja (Hajduk Spalato) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Simun Hrgovic in seguito a un calcio da fermo.22:44
Fallo di Jan Bamert (FC Thun).22:43
Marko Livaja (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Fallo di Dorian Derbaci (FC Thun).22:43
Simun Hrgovic (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Sostituzione, Hajduk Spalato. Alec Van Hoorenbeeck sostituisce Khalil Fayad.22:42
Sostituzione, Hajduk Spalato. Carlos Martín sostituisce Abdoulie Sanyang.22:42
Sostituzione, FC Thun. Simon Lengen sostituisce Nils Reichmuth.22:41
Tentativo fallito. Dali (Hajduk Spalato) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Leander Dendoncker con suggerimento di testa.22:41
Dario Melnjak (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Nils Reichmuth (FC Thun).22:39
Tiro respinto. Fabio Fehr (FC Thun) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nils Reichmuth.22:39
Tiro parato. Dorian Derbaci (FC Thun) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.22:36
Sostituzione, Hajduk Spalato. Marko Livaja sostituisce Michele Sego.22:36
Sostituzione, Hajduk Spalato. Leander Dendoncker sostituisce Alberto del Moral.22:36
Sostituzione, FC Thun. Dorian Derbaci sostituisce Justin Roth.22:35
Sostituzione, FC Thun. Riccardo Braschi sostituisce Brighton Labeau.22:35
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).22:33
Jan Bamert (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Tentativo fallito. Noah Christoffersson (FC Thun) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Brighton Labeau con cross.22:32
Nils Reichmuth (FC Thun) e' ammonito per fallo.22:31
Alberto del Moral (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Nils Reichmuth (FC Thun).22:30
Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Nassim Zoukit (FC Thun).22:29
Tentativo fallito. Khalil Fayad (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:28
Sostituzione, Hajduk Spalato. Dario Melnjak sostituisce Marin Soticek.22:28
Sostituzione, FC Thun. Noah Christoffersson sostituisce Furkan Dursun.22:27
Sostituzione, FC Thun. Nassim Zoukit sostituisce Nico Maier.22:27
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Fabio Fehr (FC Thun).22:26
Rigore parato! Michele Sego (Hajduk Spalato) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato sotto la traversa.22:26
Rigore per Hajduk Spalato. Abdoulie Sanyang e'stato atterrato in area di rigore.22:24
Rigore concesso da Olivier Mambwa (FC Thun) per un fallo in area.22:24
Tentativo fallito. Brighton Labeau (FC Thun) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Nils Reichmuth con cross da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,FC Thun. Calcio d'angolo causato da Alberto del Moral (Hajduk Spalato).22:23
Dario Maresic (Hajduk Spalato) e' ammonito.22:22
Fallo di Dario Maresic (Hajduk Spalato).22:22
Fabio Fehr (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:22
Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Olivier Mambwa (FC Thun).22:21
Fallo di Simun Hrgovic (Hajduk Spalato).22:20
Fabio Fehr (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fuorigioco. Fabio Fehr(FC Thun) prova il lancio lungo, ma Brighton Labeau e' colto in fuorigioco.22:19
Fuorigioco. Dennis Hadzikadunic(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Michele Sego e' colto in fuorigioco.22:18
Fallo di Simun Hrgovic (Hajduk Spalato).22:18
Nils Reichmuth (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Brighton Labeau (FC Thun).22:17
Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Fallo di Mattias Käit (FC Thun).22:16
Dali (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Marco Bürki (FC Thun).22:16
Tiro parato. Nils Reichmuth (FC Thun) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Brighton Labeau.22:15
Justin Roth (FC Thun) e' ammonito per fallo.22:14
Dali (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Fallo di Justin Roth (FC Thun).22:14
Tiro respinto. Brighton Labeau (FC Thun) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mattias Käit.22:14
Marin Soticek (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Nils Reichmuth (FC Thun).22:12
Tentativo fallito. Fabio Fehr (FC Thun) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Justin Roth.22:11
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Mattias Käit (FC Thun).22:10
Alberto del Moral (Hajduk Spalato) e' ammonito per fallo.22:05
Fallo di Alberto del Moral (Hajduk Spalato).22:05
Olivier Mambwa (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:04
Fallo di Mattias Käit (FC Thun).22:04
Dennis Hadzikadunic (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Fallo di Furkan Dursun (FC Thun).22:03
Inizia il Secondo tempo FC Thun 0, Hajduk Spalato 1.22:03
Primo tempo terminato, FC Thun 0, Hajduk Spalato 1.21:47
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Jan Bamert (FC Thun).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,FC Thun. Calcio d'angolo causato da Dennis Hadzikadunic (Hajduk Spalato).21:45
Tiro respinto. Fabio Fehr (FC Thun) un tiro di destro da fuori area. Assist di Justin Roth.21:43
Marin Soticek (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:41
Fallo di Fabio Fehr (FC Thun).21:41
Fallo di Khalil Fayad (Hajduk Spalato).21:39
Justin Roth (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:39
Fuorigioco. Toni Silic(Hajduk Spalato) prova il lancio lungo, ma Michele Sego e' colto in fuorigioco.21:37
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Jan Bamert (FC Thun).21:35
Tiro parato. Khalil Fayad (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mathieu Acapandié.21:34
Tentativo fallito. Simun Hrgovic (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Dali con cross da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Hajduk Spalato. Calcio d'angolo causato da Niklas Steffen (FC Thun).21:33
Tentativo fallito. Marin Soticek (Hajduk Spalato) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:33
Mathieu Acapandié (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:32
Fallo di Olivier Mambwa (FC Thun).21:32
Fallo di Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato).21:30
Justin Roth (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Tentativo fallito. Olivier Mambwa (FC Thun) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Justin Roth.21:29
Khalil Fayad (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Fabio Fehr (FC Thun).21:28
Fallo di Dali (Hajduk Spalato).21:26
Justin Roth (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26
Fallo di Michele Sego (Hajduk Spalato).21:26
Jan Bamert (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:26
Fallo di Khalil Fayad (Hajduk Spalato).21:24
Nils Reichmuth (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:24
Tentativo fallito. Furkan Dursun (FC Thun) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra in seguito a un contropiede.21:23
Tiro parato. Brighton Labeau (FC Thun) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nils Reichmuth.21:23
Fallo di Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato).21:22
Nico Maier (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Khalil Fayad (Hajduk Spalato).21:19
Nils Reichmuth (FC Thun) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Gol! FC Thun 0, Hajduk Spalato 1. Dali (Hajduk Spalato) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:16
Tiro respinto. Dali (Hajduk Spalato) un tiro di sinistro da fuori area.21:16
Fuorigioco. Marco Bürki(FC Thun) prova il lancio lungo, ma Furkan Dursun e' colto in fuorigioco.21:15
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Furkan Dursun (FC Thun) per infortunio.21:12
Fallo di Alberto del Moral (Hajduk Spalato).21:10
Mattias Käit (FC Thun) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Jan Bamert (FC Thun).21:08
Michele Sego (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fuorigioco. Nils Reichmuth(FC Thun) prova il lancio lungo, ma Furkan Dursun e' colto in fuorigioco.21:06
Alberto del Moral (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:04
Fallo di Brighton Labeau (FC Thun).21:04
Mathieu Acapandié (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Brighton Labeau (FC Thun).21:04
Tiro parato. Michele Sego (Hajduk Spalato) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Dennis Hadzikadunic.21:02
Gara riprende.21:02
Gara momentaneamente sospesa, Abdoulie Sanyang (Hajduk Spalato) per infortunio.21:02
Dario Maresic (Hajduk Spalato) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Furkan Dursun (FC Thun).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:57
Thun - Hajduk Split è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 21:00 allo stadio VISANA STADION di Thun.
Arbitro di Thun - Hajduk Split sarà Jarred Gillett. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.
Attualmente il Thun si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Hajduk Split si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Thun ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; il Hajduk Split ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.
Thun e Hajduk Split è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Thun
|Hajduk Split
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|2
|Gol totali subiti
|1
|1
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|27.2
|43.6
|Numero totale di passaggi
|254
|375
|Numero totale di passaggi riusciti
|178
|309
|Tiri nello specchio della porta
|0
|8
|Percentuale di tiri in porta
|0.0
|80.0
|Numero totale di cross
|4
|11
|Numero medio di cross riusciti
|0
|2
|Duelli per partita vinti
|48
|66
|Duelli per partita persi
|61
|54
|Corner subiti
|6
|5
|Corner guadagnati
|1
|4
|Numero di punizioni a favore
|6
|11
|Numero di punizioni concesse
|19
|20
|Tackle totali
|22
|30
|Percentuale di successo nei tackle
|45.5
|56.7
|Fuorigiochi totali
|0
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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