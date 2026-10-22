Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

PREPARTITA

Trabzonspor - Heart of Midlothian è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Papara Park di Trabzon.

Arbitro di Trabzonspor - Heart of Midlothian sarà Lawrence Visser. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente il Trabzonspor si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Heart of Midlothian si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Trabzonspor ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Heart of Midlothian ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

Trabzonspor e Heart of Midlothian è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: