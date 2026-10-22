Incontro terminato, Trabzonspor 2, Heart of Midlothian 0.
Rompiamo il silenzio
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
Incontro terminato, Trabzonspor 2, Heart of Midlothian 0.
Secondo tempo terminato, Trabzonspor 2, Heart of Midlothian 0.20:42
Kuzey Akçay (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42
Fallo di Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).20:42
Secondo cartellino giallo per Sidny Cabral (Trabzonspor) per fallo.20:40
Fallo di Sidny Cabral (Trabzonspor).20:40
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:40
Fallo di Fabinho (Trabzonspor).20:39
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:39
Sostituzione, Heart of Midlothian. Pierre Landry Kaboré sostituisce Cláudio Braga.20:38
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:37
Josh McPake (Heart of Midlothian) e' ammonito.20:37
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).20:36
Tentativo fallito. Sidny Cabral (Trabzonspor) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:33
Sostituzione, Trabzonspor. Kuzey Akçay sostituisce Noah Saviolo per infortunio.20:33
Gara riprende.20:32
Sostituzione, Trabzonspor. Fabinho sostituisce Batista Mendy.20:32
Gara momentaneamente sospesa, Noah Saviolo (Trabzonspor) per infortunio.20:31
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Rogers Mato (Heart of Midlothian).20:31
Ozan Tufan (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Fallo di JJ Williams (Heart of Midlothian).20:30
Tentativo fallito. Josh McPake (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Sabah Kerjota.20:29
Tiro parato. Noah Saviolo (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ozan Tufan.20:28
Wagner Pina (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Josh McPake (Heart of Midlothian).20:26
Sidny Cabral (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:26
Fallo di JJ Williams (Heart of Midlothian).20:26
Sostituzione, Heart of Midlothian. Josh McPake sostituisce Sabri Guendouz.20:20
Sostituzione, Heart of Midlothian. Sabah Kerjota sostituisce Calvin Miller.20:20
Sostituzione, Heart of Midlothian. JJ Williams sostituisce James Wilson.20:20
Sidny Cabral (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Calvin Miller (Heart of Midlothian).20:20
Sostituzione, Trabzonspor. Aral Simsir sostituisce Tim Jabol-Folcarelli.20:17
Sostituzione, Trabzonspor. Ozan Tufan sostituisce Mohamed Salah.20:16
Sostituzione, Trabzonspor. Wagner Pina sostituisce Benjamin Bouchouari.20:16
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Stephen Kingsley (Heart of Midlothian).20:16
Tim Jabol-Folcarelli (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Tómas Magnússon (Heart of Midlothian).20:14
Tentativo fallito. Rogers Mato (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Stephen Kingsley.20:12
Gol! Trabzonspor 2, Heart of Midlothian 0. Franculino Djú (Trabzonspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mohamed Salah.20:04
Fuorigioco. Calvin Miller(Heart of Midlothian) prova il lancio lungo, ma Jamie McCart e' colto in fuorigioco.20:01
Fallo di Samet Akaydin (Trabzonspor).20:01
Jordi Altena (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01
Tentativo fallito. Sidny Cabral (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Noah Saviolo.20:00
Tentativo fallito. Batista Mendy (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tim Jabol-Folcarelli.19:58
Inizia il Secondo tempo Trabzonspor 1, Heart of Midlothian 0.19:51
Primo tempo terminato, Trabzonspor 1, Heart of Midlothian 0.19:36
Fallo di Melih Kabasakal (Trabzonspor).19:34
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Tiro parato. Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Franculino Djú.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:31
Fuorigioco. Mohamed Salah(Trabzonspor) prova il lancio lungo, ma Franculino Djú e' colto in fuorigioco.19:30
Tiro respinto. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sabri Guendouz.19:30
Sostituzione, Heart of Midlothian. Stephen Kingsley sostituisce Christian Borchgrevink per infortunio.19:29
Tentativo fallito. Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tim Jabol-Folcarelli.19:29
Tiro parato. Franculino Djú (Trabzonspor) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:29
Gara riprende.19:28
Gara momentaneamente sospesa, Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) per infortunio.19:27
Fallo di Mohamed Salah (Trabzonspor).19:25
Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Samet Akaydin (Trabzonspor) e' ammonito per fallo.19:23
Fallo di Samet Akaydin (Trabzonspor).19:22
James Wilson (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Cláudio Braga (Heart of Midlothian).19:20
Tiro respinto. Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian) un tiro di destro da centro area. Assist di Cláudio Braga.19:20
Fallo di Noah Saviolo (Trabzonspor).19:20
Calvin Miller (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:20
Fallo di Noah Saviolo (Trabzonspor).19:19
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Sidny Cabral (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Calvin Miller (Heart of Midlothian).19:19
Gol! Trabzonspor 1, Heart of Midlothian 0. Mohamed Salah (Trabzonspor) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.19:17
Rigore per Trabzonspor. Franculino Djú e'stato atterrato in area di rigore.19:15
Rigore concesso da Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) per un fallo in area.19:15
Tiro respinto. Mohamed Salah (Trabzonspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Melih Kabasakal.19:15
Melih Kabasakal (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14
Fallo di Tómas Magnússon (Heart of Midlothian).19:14
Fallo di Noah Saviolo (Trabzonspor).19:10
Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Cenk Özkacar (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Cláudio Braga (Heart of Midlothian).19:09
Fallo di Franculino Djú (Trabzonspor).19:08
Jordi Altena (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Tiro respinto. Samet Akaydin (Trabzonspor) un tiro di destro da centro area. Assist di Mohamed Salah con cross.19:06
Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) e' ammonito per fallo.19:05
Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05
Fallo di Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian).19:05
Decisione VAR: nessun rigore Trabzonspor.18:59
Fuorigioco. Benjamin Bouchouari(Trabzonspor) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.18:59
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Sabri Guendouz (Heart of Midlothian).18:59
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Rogers Mato (Heart of Midlothian).18:58
Calvin Miller (Heart of Midlothian) e' ammonito per fallo.18:56
Fallo di Calvin Miller (Heart of Midlothian).18:56
Sidny Cabral (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Tiro parato. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) un colpo di testa dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Calvin Miller con cross.18:55
Sidny Cabral (Trabzonspor) e' ammonito per fallo.18:54
Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:54
Fallo di Sidny Cabral (Trabzonspor).18:54
Tentativo fallito. Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Calvin Miller da calcio d'angolo.18:52
Tentativo fallito. Jamie McCart (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.18:52
Tiro respinto. Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.18:52
Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Calvin Miller con cross da calcio d'angolo.18:52
Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da André Onana (Trabzonspor).18:51
Tentativo fallito. Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Malachi Fagan-Walcott.18:51
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Melih Kabasakal (Trabzonspor).18:50
Fallo di mano di Rogers Mato (Heart of Midlothian).18:50
Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Rogers Mato (Heart of Midlothian).18:48
Fallo di Cláudio Braga (Heart of Midlothian).18:46
Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49
Trabzonspor - Heart of Midlothian è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Papara Park di Trabzon.
Arbitro di Trabzonspor - Heart of Midlothian sarà Lawrence Visser. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.
Attualmente il Trabzonspor si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Heart of Midlothian si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Trabzonspor ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Heart of Midlothian ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.
Trabzonspor e Heart of Midlothian è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Trabzonspor
|Heart of Midlothian
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|4
|1
|Gol totali subiti
|2
|1
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|54.5
|43.2
|Numero totale di passaggi
|457
|375
|Numero totale di passaggi riusciti
|391
|284
|Tiri nello specchio della porta
|8
|7
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|46.7
|Numero totale di cross
|14
|22
|Numero medio di cross riusciti
|5
|5
|Duelli per partita vinti
|50
|60
|Duelli per partita persi
|40
|50
|Corner subiti
|9
|7
|Corner guadagnati
|6
|6
|Numero di punizioni a favore
|13
|13
|Numero di punizioni concesse
|12
|14
|Tackle totali
|19
|19
|Percentuale di successo nei tackle
|63.2
|68.4
|Fuorigiochi totali
|0
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarloLEGGI
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