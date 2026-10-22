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Trabzonspor-Heart of Midlothian: 2-0 - Conference League 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

22 Ottobre 2026 ore 18:45
Trabzonspor
2
Heart of Midlothian
0
Partita finita
Arbitro: Lawrence Visser
  1. 32' 1-0 Mohamed Salah (R)
  2. 58' 2-0 Franculino Djú
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Trabzonspor 2, Heart of Midlothian 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Trabzonspor 2, Heart of Midlothian 0.20:42

  3. 90'+6'

    Kuzey Akçay (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42

  4. 90'+6'

    Fallo di Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).20:42

  5. 90'+5'

    Secondo cartellino giallo per Sidny Cabral (Trabzonspor) per fallo.20:40

  6. 90'+4'

    Fallo di Sidny Cabral (Trabzonspor).20:40

  7. 90'+4'

    Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:40

  9. 90'+3'

    Fallo di Fabinho (Trabzonspor).20:39

  10. 90'+3'

    Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:39

  11. 90'+2'

    Sostituzione, Heart of Midlothian. Pierre Landry Kaboré sostituisce Cláudio Braga.20:38

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:37

  13. 90'+1'

    Josh McPake (Heart of Midlothian) e' ammonito.20:37

  15. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian).20:36

  16. 88'

    Tentativo fallito. Sidny Cabral (Trabzonspor) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:33

  17. 87'

    Sostituzione, Trabzonspor. Kuzey Akçay sostituisce Noah Saviolo per infortunio.20:33

  18. 87'

    Gara riprende.20:32

  19. 87'

    Sostituzione, Trabzonspor. Fabinho sostituisce Batista Mendy.20:32

  21. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Noah Saviolo (Trabzonspor) per infortunio.20:31

  22. 85'

    Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Rogers Mato (Heart of Midlothian).20:31

  23. 84'

    Ozan Tufan (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  24. 84'

    Fallo di JJ Williams (Heart of Midlothian).20:30

  25. 83'

    Tentativo fallito. Josh McPake (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Sabah Kerjota.20:29

  27. 82'

    Tiro parato. Noah Saviolo (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ozan Tufan.20:28

  28. 81'

    Wagner Pina (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  29. 81'

    Fallo di Josh McPake (Heart of Midlothian).20:26

  30. 80'

    Sidny Cabral (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:26

  31. 80'

    Fallo di JJ Williams (Heart of Midlothian).20:26

  33. 75'

    Sostituzione, Heart of Midlothian. Josh McPake sostituisce Sabri Guendouz.20:20

  34. 75'

    Sostituzione, Heart of Midlothian. Sabah Kerjota sostituisce Calvin Miller.20:20

  35. 75'

    Sostituzione, Heart of Midlothian. JJ Williams sostituisce James Wilson.20:20

  36. 74'

    Sidny Cabral (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  37. 74'

    Fallo di Calvin Miller (Heart of Midlothian).20:20

  39. 71'

    Sostituzione, Trabzonspor. Aral Simsir sostituisce Tim Jabol-Folcarelli.20:17

  40. 71'

    Sostituzione, Trabzonspor. Ozan Tufan sostituisce Mohamed Salah.20:16

  41. 70'

    Sostituzione, Trabzonspor. Wagner Pina sostituisce Benjamin Bouchouari.20:16

  42. 70'

    Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Stephen Kingsley (Heart of Midlothian).20:16

  43. 68'

    Tim Jabol-Folcarelli (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  45. 68'

    Fallo di Tómas Magnússon (Heart of Midlothian).20:14

  46. 66'

    Tentativo fallito. Rogers Mato (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Stephen Kingsley.20:12

  47. 58'

    Gol! Trabzonspor 2, Heart of Midlothian 0. Franculino Djú (Trabzonspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mohamed Salah.20:04

  48. 56'

    Fuorigioco. Calvin Miller(Heart of Midlothian) prova il lancio lungo, ma Jamie McCart e' colto in fuorigioco.20:01

  49. 55'

    Fallo di Samet Akaydin (Trabzonspor).20:01

  51. 55'

    Jordi Altena (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01

  52. 54'

    Tentativo fallito. Sidny Cabral (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Noah Saviolo.20:00

  53. 52'

    Tentativo fallito. Batista Mendy (Trabzonspor) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Tim Jabol-Folcarelli.19:58

  54. Inizia il Secondo tempo Trabzonspor 1, Heart of Midlothian 0.19:51

  55. 45'+6'

    Primo tempo terminato, Trabzonspor 1, Heart of Midlothian 0.19:36

  57. 45'+4'

    Fallo di Melih Kabasakal (Trabzonspor).19:34

  58. 45'+4'

    Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  59. 45'+3'

    Tiro parato. Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Franculino Djú.19:33

  60. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:31

  61. 45'

    Fuorigioco. Mohamed Salah(Trabzonspor) prova il lancio lungo, ma Franculino Djú e' colto in fuorigioco.19:30

  63. 45'

    Tiro respinto. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area. Assist di Sabri Guendouz.19:30

  64. 44'

    Sostituzione, Heart of Midlothian. Stephen Kingsley sostituisce Christian Borchgrevink per infortunio.19:29

  65. 44'

    Tentativo fallito. Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tim Jabol-Folcarelli.19:29

  66. 44'

    Tiro parato. Franculino Djú (Trabzonspor) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:29

  67. 43'

    Gara riprende.19:28

  69. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) per infortunio.19:27

  70. 40'

    Fallo di Mohamed Salah (Trabzonspor).19:25

  71. 40'

    Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  72. 38'

    Samet Akaydin (Trabzonspor) e' ammonito per fallo.19:23

  73. 37'

    Fallo di Samet Akaydin (Trabzonspor).19:22

  75. 37'

    James Wilson (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

  76. 36'

    Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  77. 36'

    Fallo di Cláudio Braga (Heart of Midlothian).19:20

  78. 35'

    Tiro respinto. Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian) un tiro di destro da centro area. Assist di Cláudio Braga.19:20

  79. 35'

    Fallo di Noah Saviolo (Trabzonspor).19:20

  81. 35'

    Calvin Miller (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:20

  82. 34'

    Fallo di Noah Saviolo (Trabzonspor).19:19

  83. 34'

    Cláudio Braga (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  84. 34'

    Sidny Cabral (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  85. 34'

    Fallo di Calvin Miller (Heart of Midlothian).19:19

  87. 32'

    Gol! Trabzonspor 1, Heart of Midlothian 0. Mohamed Salah (Trabzonspor) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nel centro della porta.19:17

  88. 30'

    Rigore per Trabzonspor. Franculino Djú e'stato atterrato in area di rigore.19:15

  89. 30'

    Rigore concesso da Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) per un fallo in area.19:15

  90. 30'

    Tiro respinto. Mohamed Salah (Trabzonspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Melih Kabasakal.19:15

  91. 29'

    Melih Kabasakal (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14

  93. 29'

    Fallo di Tómas Magnússon (Heart of Midlothian).19:14

  94. 25'

    Fallo di Noah Saviolo (Trabzonspor).19:10

  95. 25'

    Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  96. 24'

    Cenk Özkacar (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  97. 24'

    Fallo di Cláudio Braga (Heart of Midlothian).19:09

  99. 24'

    Fallo di Franculino Djú (Trabzonspor).19:08

  100. 24'

    Jordi Altena (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  101. 21'

    Tiro respinto. Samet Akaydin (Trabzonspor) un tiro di destro da centro area. Assist di Mohamed Salah con cross.19:06

  102. 20'

    Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) e' ammonito per fallo.19:05

  103. 20'

    Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05

  105. 20'

    Fallo di Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian).19:05

  106. 14'

    Decisione VAR: nessun rigore Trabzonspor.18:59

  107. 14'

    Fuorigioco. Benjamin Bouchouari(Trabzonspor) prova il lancio lungo, ma Mohamed Salah e' colto in fuorigioco.18:59

  108. 14'

    Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Sabri Guendouz (Heart of Midlothian).18:59

  109. 13'

    Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Rogers Mato (Heart of Midlothian).18:58

  111. 11'

    Calvin Miller (Heart of Midlothian) e' ammonito per fallo.18:56

  112. 11'

    Fallo di Calvin Miller (Heart of Midlothian).18:56

  113. 11'

    Sidny Cabral (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  114. 10'

    Tiro parato. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) un colpo di testa dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Calvin Miller con cross.18:55

  115. 9'

    Sidny Cabral (Trabzonspor) e' ammonito per fallo.18:54

  117. 9'

    Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:54

  118. 9'

    Fallo di Sidny Cabral (Trabzonspor).18:54

  119. 7'

    Tentativo fallito. Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Calvin Miller da calcio d'angolo.18:52

  120. 7'

    Tentativo fallito. Jamie McCart (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.18:52

  121. 7'

    Tiro respinto. Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.18:52

  123. 7'

    Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Calvin Miller con cross da calcio d'angolo.18:52

  124. 6'

    Calcio d'angolo,Heart of Midlothian. Calcio d'angolo causato da André Onana (Trabzonspor).18:51

  125. 6'

    Tentativo fallito. Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Malachi Fagan-Walcott.18:51

  126. 5'

    Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  127. 5'

    Fallo di Melih Kabasakal (Trabzonspor).18:50

  129. 5'

    Fallo di mano di Rogers Mato (Heart of Midlothian).18:50

  130. 3'

    Calcio d'angolo,Trabzonspor. Calcio d'angolo causato da Rogers Mato (Heart of Midlothian).18:48

  131. Fallo di Cláudio Braga (Heart of Midlothian).18:46

  132. Noah Saviolo (Trabzonspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  133. Inizia il Primo tempo.18:45

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

Formazioni Trabzonspor - Heart of Midlothian

Trabzonspor
Heart of Midlothian
TITOLARI TRABZONSPOR
  • (24) ANDRÉ ONANA (P)
  • (55) SIDNY CABRAL (D)
  • (57) MELIH KABASAKAL (D)
  • (4) SAMET AKAYDIN (D)
  • (39) CENK ÖZKACAR (D)
  • (3) BATISTA MENDY (C)
  • (26) TIM JABOL-FOLCARELLI (C)
  • (8) BENJAMIN BOUCHOUARI (C)
  • (10) MOHAMED SALAH (A)
  • (70) NOAH SAVIOLO (A)
  • (9) FRANCULINO DJÚ (A)
PANCHINA TRABZONSPOR
  • (58) ARAL SIMSIR (C)
  • (7) ERNEST MUÇI (C)
  • (11) OZAN TUFAN (C)
  • (20) WAGNER PINA (D)
  • (27) CHIBUIKE NWAIWU (D)
  • (1) AHMET YILDIRIM (P)
  • (96) EROL ÇOLAK (P)
  • (81) KUZEY AKÇAY (D)
  • (90) OGUZHAN ERTEM (C)
  • (6) FABINHO (C)
  • (92) HAKAN YILMAZ (A)
ALLENATORE TRABZONSPOR
  • Thomas Reis
TITOLARI HEART OF MIDLOTHIAN
  • (1) BEAU REUS (P)
  • (5) JAMIE MCCART (D)
  • (64) MALACHI FAGAN-WALCOTT (D)
  • (2) CHRISTIAN BORCHGREVINK (D)
  • (74) ROGERS MATO (D)
  • (7) CALVIN MILLER (C)
  • (23) JORDI ALTENA (C)
  • (22) TÓMAS MAGNÚSSON (C)
  • (19) SABRI GUENDOUZ (C)
  • (21) JAMES WILSON (A)
  • (10) CLÁUDIO BRAGA (A)
PANCHINA HEART OF MIDLOTHIAN
  • (78) LAURENT MENDY (C)
  • (28) ZANDER CLARK (P)
  • (29) SABAH KERJOTA (A)
  • (38) GUS STEVENSON (C)
  • (33) FINLAY POLLOCK (C)
  • (11) PIERRE LANDRY KABORÉ (A)
  • (15) JOSH MCPAKE (A)
  • (9) JJ WILLIAMS (A)
  • (30) RYAN FULTON (P)
  • (3) STEPHEN KINGSLEY (D)
ALLENATORE HEART OF MIDLOTHIAN
  • Wouter Vrancken
PREPARTITA

Trabzonspor - Heart of Midlothian è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 22 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Papara Park di Trabzon.
Arbitro di Trabzonspor - Heart of Midlothian sarà Lawrence Visser. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente il Trabzonspor si trova 3° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Heart of Midlothian si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Trabzonspor ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; il Heart of Midlothian ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

Trabzonspor e Heart of Midlothian è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TrabzonsporHeart of Midlothian
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati41
Gol totali subiti21
Media gol subiti per partita2.01.0
Percentuale possesso palla54.543.2
Numero totale di passaggi457375
Numero totale di passaggi riusciti391284
Tiri nello specchio della porta87
Percentuale di tiri in porta50.046.7
Numero totale di cross1422
Numero medio di cross riusciti55
Duelli per partita vinti5060
Duelli per partita persi4050
Corner subiti97
Corner guadagnati66
Numero di punizioni a favore1313
Numero di punizioni concesse1214
Tackle totali1919
Percentuale di successo nei tackle63.268.4
Fuorigiochi totali02
Numero totale di cartellini gialli23
Numero totale di cartellini rossi00

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