Incontro terminato, FSV Mainz 1, Zrinjski 0.
Obiettivo elettrificazione
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
Incontro terminato, FSV Mainz 1, Zrinjski 0.
Secondo tempo terminato, FSV Mainz 1, Zrinjski 0.22:53
Fallo di Lennard Maloney (FSV Mainz).22:52
Tyler Burey (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Tentativo fallito. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andreas Hanche-Olsen.22:49
Tiro respinto. Daniel Gleiber (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area.22:49
Lennard Maloney (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Leo Mikic (Zrinjski).22:48
Tentativo fallito. Silvan Widmer (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Daniel Gleiber con cross.22:48
Tentativo fallito. Phillipp Mwene (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:46
Sostituzione, FSV Mainz. Lee Jae-Sung sostituisce Ben Bobzien.22:46
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Marko Vranjkovic (Zrinjski).22:46
Tentativo fallito. Daniel Gleiber (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Phillipp Mwene con cross.22:44
Fallo di Ben Bobzien (FSV Mainz).22:43
Duje Dujmovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Sostituzione, Zrinjski. Toni Majic sostituisce Kerim Memija.22:43
Tentativo fallito. Dominik Kohr (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:42
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Neven Djurasek (Zrinjski).22:41
Tiro respinto. Lennard Maloney (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area.22:41
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Marijan Cavar (Zrinjski).22:40
Gara riprende.22:40
Gara momentaneamente sospesa, Leo Mikic (Zrinjski) per infortunio.22:40
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ilija Masic (Zrinjski).22:39
Tiro parato. Dominik Kohr (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ben Bobzien.22:39
Fallo di Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz).22:37
Vitalie Damascan (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37
Decisione VAR: nessun rigore FSV Mainz.22:36
Ilija Masic (Zrinjski) e' ammonito.22:34
Vitalie Damascan (Zrinjski) e' ammonito per fallo.22:33
Lennard Maloney (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Vitalie Damascan (Zrinjski).22:33
Sostituzione, FSV Mainz. Phillipp Mwene sostituisce Sota Kawasaki.22:32
Sostituzione, Zrinjski. Vitalie Damascan sostituisce Mario Cuze.22:31
Sostituzione, Zrinjski. Marijan Cavar sostituisce Stefano Surdanovic.22:31
Gara riprende.22:30
Gara momentaneamente sospesa, Goran Karacic (Zrinjski) per infortunio.22:28
Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).22:28
Goran Karacic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27
Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).22:27
Daniel Gleiber (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26
Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).22:26
Fallo di Daniel Gleiber (FSV Mainz).22:25
Stefano Surdanovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fuorigioco. Kacper Potulski(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Sota Kawasaki e' colto in fuorigioco.22:23
Sostituzione, FSV Mainz. Paul Nebel sostituisce William Bøving.22:22
Sostituzione, FSV Mainz. Armindo Sieb sostituisce Nelson Weiper.22:22
Sostituzione, FSV Mainz. Daniel Gleiber sostituisce Kaishu Sano.22:22
Kerim Memija (Zrinjski) e' ammonito per fallo.22:21
Silvan Widmer (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21
Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).22:21
Sota Kawasaki (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Stefano Surdanovic (Zrinjski).22:21
Sostituzione, Zrinjski. Leo Mikic sostituisce Jakov Pranjic.22:19
Sostituzione, Zrinjski. Tyler Burey sostituisce Nemanja Bilbija.22:19
Tentativo fallito. Lennard Maloney (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Kohr.22:14
Tentativo fallito. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra.22:12
Fallo di William Bøving (FSV Mainz).22:11
Stefano Surdanovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Nemanja Bilbija (Zrinjski) e' ammonito.22:09
Silvan Widmer (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Nemanja Bilbija (Zrinjski).22:09
Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).22:08
Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Kerim Memija (Zrinjski).22:06
Tiro respinto. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:06
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ilija Masic (Zrinjski).22:05
Inizia il Secondo tempo FSV Mainz 1, Zrinjski 0.22:01
Primo tempo terminato, FSV Mainz 1, Zrinjski 0.21:46
Tiro respinto. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ilija Masic.21:46
Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.21:45
Fallo di Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz).21:45
Nemanja Bilbija (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Fuorigioco. Sota Kawasaki(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Nelson Weiper e' colto in fuorigioco.21:44
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (FSV Mainz).21:42
Gara riprende.21:38
Gara momentaneamente sospesa, Ben Bobzien (FSV Mainz) per infortunio.21:38
Igor Savic (Zrinjski) e' stato espulso.21:36
Fallo di Igor Savic (Zrinjski).21:36
Ben Bobzien (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36
Ben Bobzien (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33
Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).21:33
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz).21:29
Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fallo di Igor Savic (Zrinjski).21:28
Gol! FSV Mainz 1, Zrinjski 0. Nelson Weiper (FSV Mainz) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:23
Tiro respinto. Nelson Weiper (FSV Mainz) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Ben Bobzien.21:23
Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).21:21
Duje Dujmovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Tentativo fallito. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jakov Pranjic con cross in seguito a un calcio da fermo.21:20
Fallo di Lennard Maloney (FSV Mainz).21:20
Stefano Surdanovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).21:18
Marko Vranjkovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Goran Karacic (Zrinjski).21:16
Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).21:11
Marko Vranjkovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).21:10
Neven Djurasek (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Nelson Weiper (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).21:09
Tentativo fallito. Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di William Bøving in seguito a un calcio da fermo.21:06
Ben Bobzien (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Ilija Masic (Zrinjski).21:05
Tentativo fallito. Sota Kawasaki (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ben Bobzien.21:03
William Bøving (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Mario Cuze (Zrinjski).21:02
Fuorigioco. Marko Vranjkovic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Nemanja Bilbija e' colto in fuorigioco.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
1. FSV Mainz 05 - Zrinjski Mostar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.
Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Zrinjski Mostar sarà Jamie Robinson. Al VAR invece ci sarà Erwin Blank.
Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Zrinjski Mostar si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
1. FSV Mainz 05 ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Zrinjski Mostar ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.
1. FSV Mainz 05 e Zrinjski Mostar è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|1. FSV Mainz 05
|Zrinjski Mostar
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|5
|Gol totali subiti
|0
|0
|Media gol subiti per partita
|0.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|55.6
|50.6
|Numero totale di passaggi
|480
|401
|Numero totale di passaggi riusciti
|397
|318
|Tiri nello specchio della porta
|2
|10
|Percentuale di tiri in porta
|22.2
|55.6
|Numero totale di cross
|18
|20
|Numero medio di cross riusciti
|6
|6
|Duelli per partita vinti
|40
|56
|Duelli per partita persi
|45
|55
|Corner subiti
|4
|4
|Corner guadagnati
|8
|4
|Numero di punizioni a favore
|8
|10
|Numero di punizioni concesse
|9
|16
|Tackle totali
|13
|24
|Percentuale di successo nei tackle
|61.5
|45.8
|Fuorigiochi totali
|3
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND