Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

1. FSV Mainz 05 - Zrinjski Mostar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.

Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Zrinjski Mostar sarà Jamie Robinson. Al VAR invece ci sarà Erwin Blank.

Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Zrinjski Mostar si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

1. FSV Mainz 05 ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Zrinjski Mostar ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.

1. FSV Mainz 05 e Zrinjski Mostar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: