1. FSV Mainz 05-Zrinjski Mostar: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 21:00
1. FSV Mainz 05
1
Zrinjski Mostar
0
Partita finita
Arbitro: Jamie Robinson
  1. 24' 1-0 Nelson Weiper
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, FSV Mainz 1, Zrinjski 0.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, FSV Mainz 1, Zrinjski 0.22:53

  3. 90'+6'

    Fallo di Lennard Maloney (FSV Mainz).22:52

  4. 90'+6'

    Tyler Burey (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  5. 90'+3'

    Tentativo fallito. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andreas Hanche-Olsen.22:49

  6. 90'+3'

    Tiro respinto. Daniel Gleiber (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area.22:49

  7. 90'+2'

    Lennard Maloney (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  9. 90'+2'

    Fallo di Leo Mikic (Zrinjski).22:48

  10. 90'+2'

    Tentativo fallito. Silvan Widmer (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Daniel Gleiber con cross.22:48

  11. 90'+1'

    Tentativo fallito. Phillipp Mwene (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:47

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:46

  13. 90'

    Sostituzione, FSV Mainz. Lee Jae-Sung sostituisce Ben Bobzien.22:46

  15. 90'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Marko Vranjkovic (Zrinjski).22:46

  16. 88'

    Tentativo fallito. Daniel Gleiber (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Phillipp Mwene con cross.22:44

  17. 88'

    Fallo di Ben Bobzien (FSV Mainz).22:43

  18. 88'

    Duje Dujmovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  19. 87'

    Sostituzione, Zrinjski. Toni Majic sostituisce Kerim Memija.22:43

  21. 86'

    Tentativo fallito. Dominik Kohr (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Paul Nebel con cross da calcio d'angolo.22:42

  22. 85'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Neven Djurasek (Zrinjski).22:41

  23. 85'

    Tiro respinto. Lennard Maloney (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area.22:41

  24. 84'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Marijan Cavar (Zrinjski).22:40

  25. 84'

    Gara riprende.22:40

  27. 84'

    Gara momentaneamente sospesa, Leo Mikic (Zrinjski) per infortunio.22:40

  28. 83'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ilija Masic (Zrinjski).22:39

  29. 83'

    Tiro parato. Dominik Kohr (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ben Bobzien.22:39

  30. 81'

    Fallo di Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz).22:37

  31. 81'

    Vitalie Damascan (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:37

  33. 81'

    Decisione VAR: nessun rigore FSV Mainz.22:36

  34. 79'

    Ilija Masic (Zrinjski) e' ammonito.22:34

  35. 78'

    Vitalie Damascan (Zrinjski) e' ammonito per fallo.22:33

  36. 77'

    Lennard Maloney (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  37. 77'

    Fallo di Vitalie Damascan (Zrinjski).22:33

  39. 77'

    Sostituzione, FSV Mainz. Phillipp Mwene sostituisce Sota Kawasaki.22:32

  40. 75'

    Sostituzione, Zrinjski. Vitalie Damascan sostituisce Mario Cuze.22:31

  41. 75'

    Sostituzione, Zrinjski. Marijan Cavar sostituisce Stefano Surdanovic.22:31

  42. 75'

    Gara riprende.22:30

  43. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Goran Karacic (Zrinjski) per infortunio.22:28

  45. 72'

    Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).22:28

  46. 72'

    Goran Karacic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  47. 71'

    Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:27

  48. 71'

    Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).22:27

  49. 70'

    Daniel Gleiber (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26

  51. 70'

    Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).22:26

  52. 69'

    Fallo di Daniel Gleiber (FSV Mainz).22:25

  53. 69'

    Stefano Surdanovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  54. 68'

    Fuorigioco. Kacper Potulski(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Sota Kawasaki e' colto in fuorigioco.22:23

  55. 66'

    Sostituzione, FSV Mainz. Paul Nebel sostituisce William Bøving.22:22

  57. 66'

    Sostituzione, FSV Mainz. Armindo Sieb sostituisce Nelson Weiper.22:22

  58. 66'

    Sostituzione, FSV Mainz. Daniel Gleiber sostituisce Kaishu Sano.22:22

  59. 65'

    Kerim Memija (Zrinjski) e' ammonito per fallo.22:21

  60. 65'

    Silvan Widmer (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:21

  61. 65'

    Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).22:21

  63. 65'

    Sota Kawasaki (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  64. 65'

    Fallo di Stefano Surdanovic (Zrinjski).22:21

  65. 64'

    Sostituzione, Zrinjski. Leo Mikic sostituisce Jakov Pranjic.22:19

  66. 63'

    Sostituzione, Zrinjski. Tyler Burey sostituisce Nemanja Bilbija.22:19

  67. 58'

    Tentativo fallito. Lennard Maloney (FSV Mainz) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dominik Kohr.22:14

  69. 57'

    Tentativo fallito. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra.22:12

  70. 55'

    Fallo di William Bøving (FSV Mainz).22:11

  71. 55'

    Stefano Surdanovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  72. 53'

    Nemanja Bilbija (Zrinjski) e' ammonito.22:09

  73. 53'

    Silvan Widmer (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  75. 53'

    Fallo di Nemanja Bilbija (Zrinjski).22:09

  76. 52'

    Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).22:08

  77. 52'

    Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  78. 50'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Kerim Memija (Zrinjski).22:06

  79. 50'

    Tiro respinto. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata.22:06

  81. 49'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Ilija Masic (Zrinjski).22:05

  82. Inizia il Secondo tempo FSV Mainz 1, Zrinjski 0.22:01

  83. 45'+2'

    Primo tempo terminato, FSV Mainz 1, Zrinjski 0.21:46

  84. 45'+2'

    Tiro respinto. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ilija Masic.21:46

  85. 45'+1'

    Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.21:45

  87. 45'+1'

    Fallo di Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz).21:45

  88. 45'+1'

    Nemanja Bilbija (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  90. 45'

    Fuorigioco. Sota Kawasaki(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Nelson Weiper e' colto in fuorigioco.21:44

  91. 43'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Silvan Widmer (FSV Mainz).21:42

  93. 39'

    Gara riprende.21:38

  94. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Ben Bobzien (FSV Mainz) per infortunio.21:38

  95. 37'

    Igor Savic (Zrinjski) e' stato espulso.21:36

  96. 37'

    Fallo di Igor Savic (Zrinjski).21:36

  97. 37'

    Ben Bobzien (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36

  99. 34'

    Ben Bobzien (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33

  100. 34'

    Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).21:33

  101. 30'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz).21:29

  102. 28'

    Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  103. 28'

    Fallo di Igor Savic (Zrinjski).21:28

  105. 24'

    Gol! FSV Mainz 1, Zrinjski 0. Nelson Weiper (FSV Mainz) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta.21:23

  106. 24'

    Tiro respinto. Nelson Weiper (FSV Mainz) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Ben Bobzien.21:23

  107. 22'

    Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).21:21

  108. 22'

    Duje Dujmovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  109. 21'

    Tentativo fallito. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jakov Pranjic con cross in seguito a un calcio da fermo.21:20

  111. 20'

    Fallo di Lennard Maloney (FSV Mainz).21:20

  112. 20'

    Stefano Surdanovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20

  113. 19'

    Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).21:18

  114. 19'

    Marko Vranjkovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  115. 17'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Goran Karacic (Zrinjski).21:16

  117. 12'

    Fallo di Sota Kawasaki (FSV Mainz).21:11

  118. 12'

    Marko Vranjkovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  119. 11'

    Fallo di Nelson Weiper (FSV Mainz).21:10

  120. 11'

    Neven Djurasek (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  121. 10'

    Nelson Weiper (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  123. 10'

    Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).21:09

  124. 6'

    Tentativo fallito. Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di William Bøving in seguito a un calcio da fermo.21:06

  125. 5'

    Ben Bobzien (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

  126. 5'

    Fallo di Ilija Masic (Zrinjski).21:05

  127. 4'

    Tentativo fallito. Sota Kawasaki (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ben Bobzien.21:03

  129. 3'

    William Bøving (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  130. 3'

    Fallo di Mario Cuze (Zrinjski).21:02

  131. 2'

    Fuorigioco. Marko Vranjkovic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Nemanja Bilbija e' colto in fuorigioco.21:01

  132. Inizia il Primo tempo.21:00

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

Formazioni 1. FSV Mainz 05 - Zrinjski Mostar

1. FSV Mainz 05
Zrinjski Mostar
TITOLARI 1. FSV MAINZ 05
  • (27) ROBIN ZENTNER (P)
  • (25) ANDREAS HANCHE-OLSEN (D)
  • (48) KACPER POTULSKI (D)
  • (31) DOMINIK KOHR (D)
  • (24) SOTA KAWASAKI (C)
  • (15) LENNARD MALONEY (C)
  • (6) KAISHU SANO (C)
  • (30) SILVAN WIDMER (C)
  • (44) NELSON WEIPER (A)
  • (14) WILLIAM BØVING (A)
  • (37) BEN BOBZIEN (A)
PANCHINA 1. FSV MAINZ 05
  • (10) NADIEM AMIRI (C)
  • (23) KONSTANTIN SCHOPP (D)
  • (7) LEE JAE-SUNG (C)
  • (1) LASSE RIEß (P)
  • (42) DANIEL GLEIBER (C)
  • (9) ARNAUD NORDIN (A)
  • (11) ARMINDO SIEB (A)
  • (33) DANIEL BATZ (P)
  • (8) PAUL NEBEL (C)
  • (38) JEREMIAH DEBRAH (C)
  • (2) PHILLIPP MWENE (D)
  • (22) NIKOLAS VERATSCHNIG (D)
ALLENATORE 1. FSV MAINZ 05
  • Bo Henriksen
TITOLARI ZRINJSKI MOSTAR
  • (18) GORAN KARACIC (P)
  • (50) KERIM MEMIJA (D)
  • (5) ILIJA MASIC (D)
  • (19) MARKO VRANJKOVIC (D)
  • (55) DUJE DUJMOVIC (D)
  • (30) NEVEN DJURASEK (C)
  • (22) JAKOV PRANJIC (C)
  • (25) MARIO CUZE (C)
  • (21) IGOR SAVIC (C)
  • (23) STEFANO SURDANOVIC (C)
  • (99) NEMANJA BILBIJA (A)
PANCHINA ZRINJSKI MOSTAR
  • (12) PETAR MAMIC (D)
  • (14) MATEJ SAKOTA (A)
  • (90) TONI MAJIC (A)
  • (24) DARKO VELKOVSKI (D)
  • (7) TYLER BUREY (A)
  • (31) VITALIE DAMASCAN (A)
  • (42) MARIJAN CAVAR (C)
  • (6) DAVID KARACIC (D)
  • (9) LEO MIKIC (A)
  • (3) BORNA FILIPOVIC (A)
  • (40) MARIN LJUBIC (P)
  • (20) ANTONIO IVANCIC (C)
ALLENATORE ZRINJSKI MOSTAR
  • Igor Stimac
PREPARTITA

1. FSV Mainz 05 - Zrinjski Mostar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio MEWA ARENA di Mainz.
Arbitro di 1. FSV Mainz 05 - Zrinjski Mostar sarà Jamie Robinson. Al VAR invece ci sarà Erwin Blank.

Attualmente 1. FSV Mainz 05 si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Zrinjski Mostar si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
1. FSV Mainz 05 ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Zrinjski Mostar ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.

1. FSV Mainz 05 e Zrinjski Mostar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

1. FSV Mainz 05Zrinjski Mostar
Partite giocate11
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati15
Gol totali subiti00
Media gol subiti per partita0.00.0
Percentuale possesso palla55.650.6
Numero totale di passaggi480401
Numero totale di passaggi riusciti397318
Tiri nello specchio della porta210
Percentuale di tiri in porta22.255.6
Numero totale di cross1820
Numero medio di cross riusciti66
Duelli per partita vinti4056
Duelli per partita persi4555
Corner subiti44
Corner guadagnati84
Numero di punizioni a favore810
Numero di punizioni concesse916
Tackle totali1324
Percentuale di successo nei tackle61.545.8
Fuorigiochi totali30
Numero totale di cartellini gialli13
Numero totale di cartellini rossi00

