Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

PREPARTITA

AEK Athens - Aberdeen è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio OPAP Arena di Athens.

Arbitro di AEK Athens - Aberdeen sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente AEK Athens si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Aberdeen si trova 21° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

AEK Athens ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; Aberdeen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

AEK Athens e Aberdeen è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: