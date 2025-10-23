Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

AEK Athens-Aberdeen: 6-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 18:45
AEK Athens
6
Aberdeen
0
Partita finita
Arbitro: Jasper Vergoote
  1. 11' 1-0 Aboubakary Koïta
  2. 18' 2-0 Aboubakary Koïta
  3. 27' 3-0 Niclas Eliasson
  4. 55' 4-0 Razvan Marin
  5. 81' 5-0 Luka Jovic
  6. 87' 6-0 Dereck Kutesa
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, AEK Atene 6, Aberdeen 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, AEK Atene 6, Aberdeen 0.20:41

  3. 90'+3'

    Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  4. 90'+3'

    Fallo di Leighton Clarkson (Aberdeen).20:39

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:36

  6. 90'

    Tiro parato. Luka Jovic (AEK Atene) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa.20:36

  7. 90'

    Domagoj Vida (AEK Atene) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Niclas Eliasson con cross da calcio d'angolo.20:36

  9. 90'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Mats Knoester (Aberdeen).20:36

  10. 87'

    Gol! AEK Atene 6, Aberdeen 0. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Robert Ljubicic in seguito a un contropiede.20:33

  11. 86'

    Fuorigioco. Luka Jovic(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Robert Ljubicic e' colto in fuorigioco.20:32

  12. 85'

    Fallo di Robert Ljubicic (AEK Atene).20:31

  13. 85'

    Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  15. 83'

    Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).20:29

  16. 83'

    Kusini Yengi (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  17. 81'

    Gol! AEK Atene 5, Aberdeen 0. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mijat Gacinovic.

    Guarda la scheda del giocatore Luka Jovic20:27

  18. 80'

    Tiro respinto. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mijat Gacinovic.20:26

  19. 77'

    Sostituzione, AEK Atene. Marko Grujic sostituisce Petros Mantalos.20:23

  21. 76'

    Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Lazaros Rota.20:22

  22. 76'

    Robert Ljubicic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  23. 76'

    Fallo di Dante Polvara (Aberdeen).20:22

  24. 74'

    Tiro parato. Kusini Yengi (Aberdeen) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nicky Devlin.20:20

  25. 74'

    Tiro parato. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:20

  27. 72'

    Tentativo fallito. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kusini Yengi.20:18

  28. 72'

    Sostituzione, Aberdeen. Kusini Yengi sostituisce Jesper Karlsson.20:17

  29. 71'

    Fallo di Dereck Kutesa (AEK Atene).20:17

  30. 71'

    Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  31. 70'

    James Penrice (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16

  33. 70'

    Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).20:16

  34. 69'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Mats Knoester (Aberdeen).20:15

  35. 69'

    Tiro respinto. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Petros Mantalos con suggerimento di testa.20:15

  36. 69'

    Sostituzione, AEK Atene. Luka Jovic sostituisce Frantzdy Pierrot.20:15

  37. 68'

    Sostituzione, AEK Atene. Robert Ljubicic sostituisce Razvan Marin.20:14

  39. 65'

    Tiro parato. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di James Penrice.20:11

  40. 65'

    Sostituzione, AEK Atene. Dereck Kutesa sostituisce Aboubakary Koïta.20:10

  41. 64'

    Fuorigioco. Ante Palaversa(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Dante Polvara e' colto in fuorigioco.20:10

  42. 63'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da James Penrice (AEK Atene).20:09

  43. 63'

    Tiro respinto. Nicky Devlin (Aberdeen) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dante Polvara.20:09

  45. 62'

    Sostituzione, Aberdeen. Leighton Clarkson sostituisce Stuart Armstrong.20:08

  46. 62'

    Fallo di Domagoj Vida (AEK Atene).20:08

  47. 62'

    Marko Lazetic (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:08

  48. 59'

    Mats Knoester (Aberdeen) e' ammonito per fallo.20:05

  49. 59'

    Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  51. 59'

    Fallo di Mats Knoester (Aberdeen).20:05

  52. 59'

    Fallo di James Penrice (AEK Atene).20:04

  53. 59'

    Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  54. 58'

    Tentativo fallito. Petros Mantalos (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Aboubakary Koïta con passaggio filtrante.20:04

  55. 55'

    Gol! AEK Atene 4, Aberdeen 0. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Razvan Marin20:01

  57. 55'

    Frantzdy Pierrot (AEK Atene) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Petros Mantalos.20:01

  58. 54'

    Tentativo fallito. Petros Mantalos (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Frantzdy Pierrot.20:00

  59. 52'

    Tentativo fallito. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:58

  60. 50'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56

  61. 50'

    Fallo di Alfie Dorrington (Aberdeen).19:56

  63. 48'

    Gara riprende.19:54

  64. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Mats Knoester (Aberdeen) per infortunio.19:54

  65. 47'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Mats Knoester (Aberdeen).19:53

  66. 46'

    Frantzdy Pierrot (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52

  67. 46'

    Fallo di Jack Milne (Aberdeen).19:52

  69. 46'

    Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  70. 46'

    Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).19:52

  71. 46'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).19:52

  72. 46'

    Jack Milne (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  73. Inizia il Secondo tempo AEK Atene 3, Aberdeen 0.19:51

  75. 45'

    Sostituzione, Aberdeen. Ante Palaversa sostituisce Adil Aouchiche.19:51

  76. 45'

    Sostituzione, Aberdeen. Dante Polvara sostituisce Graeme Shinnie.19:51

  77. 45'+6'

    Primo tempo terminato, AEK Atene 3, Aberdeen 0.19:36

  78. 45'+5'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Alfie Dorrington (Aberdeen).19:35

  79. 45'+5'

    Tiro respinto. Niclas Eliasson (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Petros Mantalos.19:35

  81. 45'+4'

    Tentativo fallito. Frantzdy Pierrot (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.19:34

  82. 45'+3'

    Tiro respinto. Adil Aouchiche (Aberdeen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Stuart Armstrong.19:33

  83. 45'+3'

    Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).19:33

  84. 45'+3'

    Graeme Shinnie (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:33

  85. 45'+2'

    Fallo di mano di Orbelín Pineda (AEK Atene).19:32

  87. 45'+1'

    Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petros Mantalos.19:31

  88. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:30

  89. 44'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29

  90. 44'

    Fallo di Adil Aouchiche (Aberdeen).19:29

  91. 41'

    Gara riprende.19:26

  93. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Petros Mantalos (AEK Atene) per infortunio.19:25

  94. 40'

    Tentativo fallito. Petros Mantalos (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aboubakary Koïta.19:25

  95. 38'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Alfie Dorrington (Aberdeen).19:23

  96. 37'

    Tentativo fallito. Domagoj Vida (AEK Atene) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:22

  97. 37'

    Domagoj Vida (AEK Atene) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Petros Mantalos con passaggio filtrante in seguito a un calcio da fermo.19:22

  99. 36'

    Domagoj Vida (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21

  100. 36'

    Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).19:21

  101. 35'

    Filipe Relvas (AEK Atene) e' ammonito per fallo.19:20

  102. 34'

    Fallo di Filipe Relvas (AEK Atene).19:19

  103. 34'

    Marko Lazetic (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19

  105. 33'

    Tiro parato. Frantzdy Pierrot (AEK Atene) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lazaros Rota con cross.19:18

  106. 32'

    Sostituzione, Aberdeen. Alfie Dorrington sostituisce Topi Keskinen.19:17

  107. 31'

    Tentativo fallito. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Razvan Marin.19:16

  108. 30'

    Tentativo fallito. Frantzdy Pierrot (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos.19:15

  109. 30'

    Tentativo fallito. Petros Mantalos (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:15

  111. 29'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  112. 29'

    Fallo di Nicky Devlin (Aberdeen).19:14

  113. 27'

    Gol! AEK Atene 3, Aberdeen 0. Niclas Eliasson (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Orbelín Pineda.19:12

  114. 26'

    Fallo di mano di Adil Aouchiche (Aberdeen).19:11

  115. 26'

    Gara riprende.19:11

  117. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Petros Mantalos (AEK Atene) per infortunio.19:09

  118. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Nicky Devlin (Aberdeen) per infortunio.19:09

  119. 23'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Domagoj Vida (AEK Atene).19:08

  120. 18'

    Gol! AEK Atene 2, Aberdeen 0. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lazaros Rota in seguito a un contropiede.19:03

  121. 16'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  123. 16'

    Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).19:01

  124. 16'

    Filipe Relvas (AEK Atene) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di James Penrice con cross in seguito a un calcio da fermo.19:01

  125. 15'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00

  126. 15'

    Fallo di Graeme Shinnie (Aberdeen).19:00

  127. 13'

    Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).18:58

  129. 13'

    Jesper Karlsson (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58

  130. 11'

    Gol! AEK Atene 1, Aberdeen 0. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Orbelín Pineda.18:56

  131. 9'

    Tentativo fallito. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:54

  132. 8'

    Tiro respinto. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Adil Aouchiche.18:53

  133. 7'

    Tiro respinto. Stuart Armstrong (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jesper Karlsson.18:52

  135. 3'

    Tentativo fallito. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:48

  136. 3'

    Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).18:48

  137. 3'

    Alexander Jensen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48

  138. Inizia il Primo tempo.18:45

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

Formazioni AEK Athens - Aberdeen

AEK Athens
Aberdeen
TITOLARI AEK ATHENS
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
  • (29) JAMES PENRICE (D)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (13) ORBELÍN PINEDA (C)
  • (19) NICLAS ELIASSON (C)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (14) FRANTZDY PIERROT (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (2) HAROLD MOUKOUDI (D)
  • (55) KONSTANTINOS CHRYSOPOULOS (D)
  • (34) CHRISTOS KOSIDIS (D)
  • (9) LUKA JOVIC (A)
  • (81) ANGELOS ANGELOPOULOS (P)
  • (8) MIJAT GACINOVIC (C)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
  • (7) DERECK KUTESA (C)
  • (23) ROBERT LJUBICIC (C)
  • (4) MARKO GRUJIC (C)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
TITOLARI ABERDEEN
  • (1) DIMITAR MITOV (P)
  • (2) NICKY DEVLIN (D)
  • (22) JACK MILNE (D)
  • (5) MATS KNOESTER (D)
  • (81) TOPI KESKINEN (C)
  • (4) GRAEME SHINNIE (C)
  • (16) STUART ARMSTRONG (C)
  • (28) ALEXANDER JENSEN (C)
  • (17) JESPER KARLSSON (A)
  • (27) MARKO LAZETIC (A)
  • (7) ADIL AOUCHICHE (A)
PANCHINA ABERDEEN
  • (9) KUSINI YENGI (A)
  • (10) LEIGHTON CLARKSON (C)
  • (13) NICK SUMAN (P)
  • (15) KEVIN NISBET (A)
  • (26) ALFIE DORRINGTON (D)
  • (18) ANTE PALAVERSA (C)
  • (41) RODRIGO VITOLS (P)
  • (11) NICOLAS MILANOVIC (A)
  • (8) DANTE POLVARA (C)
  • (38) DYLAN LOBBAN (C)
  • (21) GAVIN MOLLOY (D)
ALLENATORE ABERDEEN
  • Jimmy Thelin
PREPARTITA

AEK Athens - Aberdeen è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio OPAP Arena di Athens.
Arbitro di AEK Athens - Aberdeen sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente AEK Athens si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Aberdeen si trova 21° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
AEK Athens ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; Aberdeen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

AEK Athens e Aberdeen è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AEK AthensAberdeen
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati12
Gol totali subiti33
Media gol subiti per partita3.03.0
Percentuale possesso palla39.627.7
Numero totale di passaggi317219
Numero totale di passaggi riusciti257149
Tiri nello specchio della porta55
Percentuale di tiri in porta55.655.6
Numero totale di cross1113
Numero medio di cross riusciti44
Duelli per partita vinti4037
Duelli per partita persi3551
Corner subiti96
Corner guadagnati44
Numero di punizioni a favore148
Numero di punizioni concesse1112
Tackle totali1616
Percentuale di successo nei tackle81.262.5
Fuorigiochi totali31
Numero totale di cartellini gialli44
Numero totale di cartellini rossi00

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio