Incontro terminato, AEK Atene 6, Aberdeen 0.
Incontro terminato, AEK Atene 6, Aberdeen 0.
Secondo tempo terminato, AEK Atene 6, Aberdeen 0.20:41
Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fallo di Leighton Clarkson (Aberdeen).20:39
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:36
Tiro parato. Luka Jovic (AEK Atene) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa.20:36
Domagoj Vida (AEK Atene) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Niclas Eliasson con cross da calcio d'angolo.20:36
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Mats Knoester (Aberdeen).20:36
Gol! AEK Atene 6, Aberdeen 0. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Robert Ljubicic in seguito a un contropiede.20:33
Fuorigioco. Luka Jovic(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Robert Ljubicic e' colto in fuorigioco.20:32
Fallo di Robert Ljubicic (AEK Atene).20:31
Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).20:29
Kusini Yengi (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Gol! AEK Atene 5, Aberdeen 0. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mijat Gacinovic.
Guarda la scheda del giocatore Luka Jovic20:27
Tiro respinto. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mijat Gacinovic.20:26
Sostituzione, AEK Atene. Marko Grujic sostituisce Petros Mantalos.20:23
Sostituzione, AEK Atene. Mijat Gacinovic sostituisce Lazaros Rota.20:22
Robert Ljubicic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Fallo di Dante Polvara (Aberdeen).20:22
Tiro parato. Kusini Yengi (Aberdeen) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nicky Devlin.20:20
Tiro parato. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:20
Tentativo fallito. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kusini Yengi.20:18
Sostituzione, Aberdeen. Kusini Yengi sostituisce Jesper Karlsson.20:17
Fallo di Dereck Kutesa (AEK Atene).20:17
Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
James Penrice (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16
Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).20:16
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Mats Knoester (Aberdeen).20:15
Tiro respinto. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Petros Mantalos con suggerimento di testa.20:15
Sostituzione, AEK Atene. Luka Jovic sostituisce Frantzdy Pierrot.20:15
Sostituzione, AEK Atene. Robert Ljubicic sostituisce Razvan Marin.20:14
Tiro parato. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di James Penrice.20:11
Sostituzione, AEK Atene. Dereck Kutesa sostituisce Aboubakary Koïta.20:10
Fuorigioco. Ante Palaversa(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Dante Polvara e' colto in fuorigioco.20:10
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da James Penrice (AEK Atene).20:09
Tiro respinto. Nicky Devlin (Aberdeen) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Dante Polvara.20:09
Sostituzione, Aberdeen. Leighton Clarkson sostituisce Stuart Armstrong.20:08
Fallo di Domagoj Vida (AEK Atene).20:08
Marko Lazetic (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:08
Mats Knoester (Aberdeen) e' ammonito per fallo.20:05
Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Mats Knoester (Aberdeen).20:05
Fallo di James Penrice (AEK Atene).20:04
Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Tentativo fallito. Petros Mantalos (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Aboubakary Koïta con passaggio filtrante.20:04
Gol! AEK Atene 4, Aberdeen 0. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa.
Guarda la scheda del giocatore Razvan Marin20:01
Frantzdy Pierrot (AEK Atene) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Petros Mantalos.20:01
Tentativo fallito. Petros Mantalos (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Frantzdy Pierrot.20:00
Tentativo fallito. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.19:58
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Fallo di Alfie Dorrington (Aberdeen).19:56
Gara riprende.19:54
Gara momentaneamente sospesa, Mats Knoester (Aberdeen) per infortunio.19:54
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Mats Knoester (Aberdeen).19:53
Frantzdy Pierrot (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52
Fallo di Jack Milne (Aberdeen).19:52
Niclas Eliasson (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Alexander Jensen (Aberdeen).19:52
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).19:52
Jack Milne (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Inizia il Secondo tempo AEK Atene 3, Aberdeen 0.19:51
Sostituzione, Aberdeen. Ante Palaversa sostituisce Adil Aouchiche.19:51
Sostituzione, Aberdeen. Dante Polvara sostituisce Graeme Shinnie.19:51
Primo tempo terminato, AEK Atene 3, Aberdeen 0.19:36
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Alfie Dorrington (Aberdeen).19:35
Tiro respinto. Niclas Eliasson (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Petros Mantalos.19:35
Tentativo fallito. Frantzdy Pierrot (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un contropiede.19:34
Tiro respinto. Adil Aouchiche (Aberdeen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Stuart Armstrong.19:33
Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).19:33
Graeme Shinnie (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:33
Fallo di mano di Orbelín Pineda (AEK Atene).19:32
Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area. Assist di Petros Mantalos.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.19:30
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:29
Fallo di Adil Aouchiche (Aberdeen).19:29
Gara riprende.19:26
Gara momentaneamente sospesa, Petros Mantalos (AEK Atene) per infortunio.19:25
Tentativo fallito. Petros Mantalos (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Aboubakary Koïta.19:25
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Alfie Dorrington (Aberdeen).19:23
Tentativo fallito. Domagoj Vida (AEK Atene) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:22
Domagoj Vida (AEK Atene) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Petros Mantalos con passaggio filtrante in seguito a un calcio da fermo.19:22
Domagoj Vida (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:21
Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).19:21
Filipe Relvas (AEK Atene) e' ammonito per fallo.19:20
Fallo di Filipe Relvas (AEK Atene).19:19
Marko Lazetic (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:19
Tiro parato. Frantzdy Pierrot (AEK Atene) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lazaros Rota con cross.19:18
Sostituzione, Aberdeen. Alfie Dorrington sostituisce Topi Keskinen.19:17
Tentativo fallito. Lazaros Rota (AEK Atene) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Razvan Marin.19:16
Tentativo fallito. Frantzdy Pierrot (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos.19:15
Tentativo fallito. Petros Mantalos (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra.19:15
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Nicky Devlin (Aberdeen).19:14
Gol! AEK Atene 3, Aberdeen 0. Niclas Eliasson (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Orbelín Pineda.19:12
Fallo di mano di Adil Aouchiche (Aberdeen).19:11
Gara riprende.19:11
Gara momentaneamente sospesa, Petros Mantalos (AEK Atene) per infortunio.19:09
Gara momentaneamente sospesa, Nicky Devlin (Aberdeen) per infortunio.19:09
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Domagoj Vida (AEK Atene).19:08
Gol! AEK Atene 2, Aberdeen 0. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lazaros Rota in seguito a un contropiede.19:03
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).19:01
Filipe Relvas (AEK Atene) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di James Penrice con cross in seguito a un calcio da fermo.19:01
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00
Fallo di Graeme Shinnie (Aberdeen).19:00
Fallo di Lazaros Rota (AEK Atene).18:58
Jesper Karlsson (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:58
Gol! AEK Atene 1, Aberdeen 0. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Orbelín Pineda.18:56
Tentativo fallito. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:54
Tiro respinto. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Adil Aouchiche.18:53
Tiro respinto. Stuart Armstrong (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jesper Karlsson.18:52
Tentativo fallito. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.18:48
Fallo di Aboubakary Koïta (AEK Atene).18:48
Alexander Jensen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
AEK Athens - Aberdeen è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio OPAP Arena di Athens.
Arbitro di AEK Athens - Aberdeen sarà Jasper Vergoote. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.
Attualmente AEK Athens si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Aberdeen si trova 21° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
AEK Athens ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; Aberdeen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
AEK Athens e Aberdeen è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AEK Athens
|Aberdeen
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|3
|3
|Media gol subiti per partita
|3.0
|3.0
|Percentuale possesso palla
|39.6
|27.7
|Numero totale di passaggi
|317
|219
|Numero totale di passaggi riusciti
|257
|149
|Tiri nello specchio della porta
|5
|5
|Percentuale di tiri in porta
|55.6
|55.6
|Numero totale di cross
|11
|13
|Numero medio di cross riusciti
|4
|4
|Duelli per partita vinti
|40
|37
|Duelli per partita persi
|35
|51
|Corner subiti
|9
|6
|Corner guadagnati
|4
|4
|Numero di punizioni a favore
|14
|8
|Numero di punizioni concesse
|11
|12
|Tackle totali
|16
|16
|Percentuale di successo nei tackle
|81.2
|62.5
|Fuorigiochi totali
|3
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
