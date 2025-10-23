Virgilio Sport
AZ Alkmaar-SK Slovan Bratislava: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 18:45
AZ Alkmaar
1
SK Slovan Bratislava
0
Partita finita
Arbitro: Tobias Stieler
  1. 44' 1-0 Sven Mijnans
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, AZ 1, Slovan Bratislava 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, AZ 1, Slovan Bratislava 0.20:43

  3. 90'+4'

    Fallo di Matej Sín (AZ).20:42

  4. 90'+4'

    Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42

  5. 90'+3'

    Tiro respinto. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Artur Gajdos.20:41

  6. 90'+3'

    Fallo di Mees de Wit (AZ).20:41

  7. 90'+3'

    Alen Mustafic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:41

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:39

  10. 90'

    Sostituzione, AZ. Dave Kwakman sostituisce Kees Smit.20:38

  11. 89'

    Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ro-Zangelo Daal.20:38

  12. 89'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Slovan Bratislava).20:38

  13. 87'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) e' stato espulso per rissa.20:35

  15. 86'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  16. 86'

    Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).20:35

  17. 85'

    Fallo di Denso Kasius (AZ).20:34

  18. 85'

    Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34

  19. 84'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alen Mustafic sostituisce Kyriakos Savvidis.20:33

  21. 84'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Artur Gajdos sostituisce Andraz Sporar.20:33

  22. 83'

    Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.20:31

  23. 83'

    Sven Mijnans (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31

  24. 83'

    Fallo di Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).20:31

  25. 81'

    Fallo di Ro-Zangelo Daal (AZ).20:29

  27. 81'

    Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  28. 81'

    Troy Parrott (AZ) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Sven Mijnans con cross.20:29

  29. 80'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava).20:28

  30. 79'

    Fallo di Wouter Goes (AZ).20:27

  31. 79'

    Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  33. 78'

    Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Denso Kasius con cross.20:26

  34. 78'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Slovan Bratislava).20:26

  35. 78'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  36. 78'

    Fallo di Andraz Sporar (Slovan Bratislava).20:26

  37. 78'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Kees Smit.20:26

  39. 77'

    Kenan Bajric (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:26

  40. 75'

    Matej Sín (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:24

  41. 75'

    Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:24

  42. 74'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce César Blackman.20:22

  43. 74'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Róbert Mak sostituisce Rahim Ibrahim.20:22

  45. 73'

    Sostituzione, AZ. Ro-Zangelo Daal sostituisce Isak Jensen.20:21

  46. 73'

    Sostituzione, AZ. Matej Sín sostituisce Weslley Patati.20:21

  47. 70'

    Tentativo fallito. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di César Blackman.20:19

  48. 69'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).20:17

  49. 69'

    Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  51. 68'

    Fallo di Sven Mijnans (AZ).20:16

  52. 68'

    Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  53. 67'

    Tentativo fallito. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans in seguito a un contropiede.20:15

  54. 67'

    Fallo di Kees Smit (AZ).20:15

  55. 67'

    Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  57. 66'

    Tiro parato. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Denso Kasius.20:15

  58. 65'

    Fallo di Kees Smit (AZ).20:13

  59. 65'

    Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  60. 64'

    Sostituzione, AZ. Troy Parrott sostituisce Ibrahim Sadiq.20:12

  61. 64'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Kevin Wimmer sostituisce Nino Marcelli.20:12

  63. 63'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Sandro Cruz (Slovan Bratislava).20:11

  64. 63'

    Tiro parato. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.20:11

  65. 63'

    Tiro parato. Denso Kasius (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Peer Koopmeiners.20:11

  66. 59'

    Tentativo fallito. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Weslley Patati in seguito a un contropiede.20:08

  67. 58'

    Ibrahim Sadiq (AZ) e' ammonito.20:06

  69. 58'

    Dominik Takác (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:06

  70. 57'

    Tentativo fallito. Kees Smit (AZ) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:06

  71. 57'

    Tiro parato. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Peer Koopmeiners.20:06

  72. 55'

    Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Isak Jensen.20:04

  73. 54'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).20:02

  75. 54'

    Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.20:02

  76. 53'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01

  77. 53'

    Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).20:01

  78. 53'

    Tiro respinto. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mees de Wit.20:01

  79. 51'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).19:59

  81. 50'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:58

  82. 48'

    Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Isak Jensen con cross.19:57

  83. 46'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).19:55

  84. Inizia il Secondo tempo AZ 1, Slovan Bratislava 0.19:54

  85. 45'+7'

    Primo tempo terminato, AZ 1, Slovan Bratislava 0.19:38

  87. 45'+5'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).19:36

  88. 45'+5'

    Rigore parato! Sven Mijnans (AZ) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:36

  89. 45'+3'

    Decisione VAR: rigore AZ.19:34

  90. 45'+2'

    Rigore concesso da Guram Kashia (Slovan Bratislava) per un fallo di mano in area.19:33

  91. 45'+2'

    Tiro respinto. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:33

  93. 45'+1'

    Denso Kasius (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:32

  94. 45'+1'

    Fallo di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).19:32

  95. 45'+1'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).19:32

  96. 45'+1'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  97. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31

  99. 44'

    Gol! AZ 1, Slovan Bratislava 0. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Denso Kasius con cross.19:30

  100. 43'

    Gara riprende.19:29

  101. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Weslley Patati (AZ) per infortunio.19:28

  102. 38'

    Fallo di Kees Smit (AZ).19:24

  103. 38'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  105. 37'

    Fallo di Maxim Dekker (AZ).19:23

  106. 37'

    Andraz Sporar (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  107. 37'

    Fuorigioco. Weslley Patati(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.19:23

  108. 36'

    Tiro respinto. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da centro area. Assist di Weslley Patati.19:22

  109. 34'

    Fallo di Isak Jensen (AZ).19:20

  111. 34'

    Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  112. 33'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).19:19

  113. 33'

    Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  114. 32'

    Decisione VAR: nessun rigore AZ.19:18

  115. 30'

    Fuorigioco. Peer Koopmeiners(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.19:16

  117. 29'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15

  118. 29'

    Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).19:15

  119. 28'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:14

  120. 26'

    Fallo di Isak Jensen (AZ).19:12

  121. 26'

    César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  123. 25'

    Fuorigioco. Isak Jensen(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.19:11

  124. 25'

    Tentativo fallito. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Kees Smit.19:11

  125. 25'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.19:11

  126. 25'

    Tiro parato. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kees Smit.19:11

  127. 23'

    Maxim Dekker (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  129. 23'

    Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:09

  130. 22'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:08

  131. 22'

    Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Denso Kasius con cross.19:08

  132. 20'

    Tentativo fallito. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Wouter Goes con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:06

  133. 20'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:05

  135. 20'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ibrahim Sadiq.19:05

  136. 16'

    Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Isak Jensen.19:01

  137. 15'

    César Blackman (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.19:00

  138. 14'

    Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00

  139. 14'

    Fallo di César Blackman (Slovan Bratislava).19:00

  141. 14'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Denso Kasius.19:00

  142. 13'

    Tiro parato. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tigran Barseghyan.18:59

  143. 10'

    Fuorigioco. Weslley Patati(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.18:56

  144. 9'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).18:55

  145. 9'

    Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  147. 8'

    Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Wouter Goes.18:54

  148. 7'

    Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  149. 7'

    Fallo di Guram Kashia (Slovan Bratislava).18:53

  150. 4'

    Tentativo fallito. Denso Kasius (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:50

  151. 4'

    Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sven Mijnans.18:50

  153. Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).18:47

  154. Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47

  155. Inizia il Primo tempo.18:46

  156. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53

Formazioni AZ Alkmaar - SK Slovan Bratislava

AZ Alkmaar
SK Slovan Bratislava
TITOLARI AZ ALKMAAR
  • (1) ROME-JAYDEN OWUSU-ODURO (P)
  • (4) MAXIM DEKKER (D)
  • (3) WOUTER GOES (D)
  • (34) MEES DE WIT (D)
  • (30) DENSO KASIUS (D)
  • (6) PEER KOOPMEINERS (C)
  • (26) KEES SMIT (C)
  • (10) SVEN MIJNANS (C)
  • (7) WESLLEY PATATI (A)
  • (11) IBRAHIM SADIQ (A)
  • (17) ISAK JENSEN (A)
PANCHINA AZ ALKMAAR
  • (15) MATEO CHÁVEZ (D)
  • (41) JEROEN ZOET (P)
  • (12) HOBIE VERHULST (P)
  • (21) DAVE KWAKMAN (C)
  • (27) RO-ZANGELO DAAL (A)
  • (9) TROY PARROTT (A)
  • (33) MATEJ SÍN (C)
  • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
  • (23) BILLY VAN DUIJL (D)
  • (25) LEQUINCIO ZEEFUIK (A)
ALLENATORE AZ ALKMAAR
  • Maarten Martens
TITOLARI SK SLOVAN BRATISLAVA
  • (71) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (57) SANDRO CRUZ (D)
  • (4) GURAM KASHIA (D)
  • (28) CÉSAR BLACKMAN (D)
  • (12) KENAN BAJRIC (D)
  • (5) RAHIM IBRAHIM (C)
  • (88) KYRIAKOS SAVVIDIS (C)
  • (77) DANYLO IHNATENKO (C)
  • (99) ANDRAZ SPORAR (A)
  • (11) TIGRAN BARSEGHYAN (A)
  • (18) NINO MARCELLI (A)
PANCHINA SK SLOVAN BRATISLAVA
  • (6) KEVIN WIMMER (D)
  • (8) ARTUR GAJDOS (C)
  • (26) FILIP LICHY (C)
  • (20) ALEN MUSTAFIC (C)
  • (14) ALASANA YIRAJANG (C)
  • (3) PETER POKORNY (C)
  • (19) SIDOINE FOGNING (D)
  • (21) RÓBERT MAK (A)
  • (31) MARTIN TRNOVSKY (P)
  • (44) MATÚS MACÍK (P)
ALLENATORE SK SLOVAN BRATISLAVA
  • Vladimír Weiss
PREPARTITA

AZ Alkmaar - SK Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.
Arbitro di AZ Alkmaar - SK Slovan Bratislava sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Sascha Stegemann.

Attualmente AZ Alkmaar si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece SK Slovan Bratislava si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
AZ Alkmaar ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; SK Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

AZ Alkmaar e SK Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AZ AlkmaarSK Slovan Bratislava
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati01
Gol totali subiti42
Media gol subiti per partita4.02.0
Percentuale possesso palla31.056.6
Numero totale di passaggi263601
Numero totale di passaggi riusciti195535
Tiri nello specchio della porta26
Percentuale di tiri in porta50.031.6
Numero totale di cross625
Numero medio di cross riusciti19
Duelli per partita vinti4743
Duelli per partita persi4140
Corner subiti61
Corner guadagnati26
Numero di punizioni a favore139
Numero di punizioni concesse89
Tackle totali1614
Percentuale di successo nei tackle68.850.0
Fuorigiochi totali13
Numero totale di cartellini gialli31
Numero totale di cartellini rossi10

AZ Alkmaar - SK Slovan Bratislava Live

