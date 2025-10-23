Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53

AZ Alkmaar - SK Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Arbitro di AZ Alkmaar - SK Slovan Bratislava sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Sascha Stegemann.

Attualmente AZ Alkmaar si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece SK Slovan Bratislava si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

AZ Alkmaar ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; SK Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

AZ Alkmaar e SK Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: