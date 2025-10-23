Incontro terminato, AZ 1, Slovan Bratislava 0.
Secondo tempo terminato, AZ 1, Slovan Bratislava 0.20:43
Fallo di Matej Sín (AZ).20:42
Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42
Tiro respinto. Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Artur Gajdos.20:41
Fallo di Mees de Wit (AZ).20:41
Alen Mustafic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:41
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:39
Sostituzione, AZ. Dave Kwakman sostituisce Kees Smit.20:38
Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ro-Zangelo Daal.20:38
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Slovan Bratislava).20:38
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) e' stato espulso per rissa.20:35
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).20:35
Fallo di Denso Kasius (AZ).20:34
Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:34
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alen Mustafic sostituisce Kyriakos Savvidis.20:33
Sostituzione, Slovan Bratislava. Artur Gajdos sostituisce Andraz Sporar.20:33
Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.20:31
Sven Mijnans (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31
Fallo di Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).20:31
Fallo di Ro-Zangelo Daal (AZ).20:29
Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Troy Parrott (AZ) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Sven Mijnans con cross.20:29
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava).20:28
Fallo di Wouter Goes (AZ).20:27
Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Denso Kasius con cross.20:26
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Guram Kashia (Slovan Bratislava).20:26
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Andraz Sporar (Slovan Bratislava).20:26
Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Kees Smit.20:26
Kenan Bajric (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:26
Matej Sín (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:24
Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:24
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce César Blackman.20:22
Sostituzione, Slovan Bratislava. Róbert Mak sostituisce Rahim Ibrahim.20:22
Sostituzione, AZ. Ro-Zangelo Daal sostituisce Isak Jensen.20:21
Sostituzione, AZ. Matej Sín sostituisce Weslley Patati.20:21
Tentativo fallito. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di César Blackman.20:19
Fallo di Weslley Patati (AZ).20:17
Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Fallo di Sven Mijnans (AZ).20:16
Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Tentativo fallito. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans in seguito a un contropiede.20:15
Fallo di Kees Smit (AZ).20:15
Kyriakos Savvidis (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Tiro parato. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Denso Kasius.20:15
Fallo di Kees Smit (AZ).20:13
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Sostituzione, AZ. Troy Parrott sostituisce Ibrahim Sadiq.20:12
Sostituzione, Slovan Bratislava. Kevin Wimmer sostituisce Nino Marcelli.20:12
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Sandro Cruz (Slovan Bratislava).20:11
Tiro parato. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.20:11
Tiro parato. Denso Kasius (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Peer Koopmeiners.20:11
Tentativo fallito. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Weslley Patati in seguito a un contropiede.20:08
Ibrahim Sadiq (AZ) e' ammonito.20:06
Dominik Takác (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:06
Tentativo fallito. Kees Smit (AZ) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.20:06
Tiro parato. Denso Kasius (AZ) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Peer Koopmeiners.20:06
Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Isak Jensen.20:04
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).20:02
Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.20:02
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).20:01
Tiro respinto. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mees de Wit.20:01
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).19:59
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:58
Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Isak Jensen con cross.19:57
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).19:55
Inizia il Secondo tempo AZ 1, Slovan Bratislava 0.19:54
Primo tempo terminato, AZ 1, Slovan Bratislava 0.19:38
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).19:36
Rigore parato! Sven Mijnans (AZ) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:36
Decisione VAR: rigore AZ.19:34
Rigore concesso da Guram Kashia (Slovan Bratislava) per un fallo di mano in area.19:33
Tiro respinto. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:33
Denso Kasius (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:32
Fallo di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).19:32
Fallo di Weslley Patati (AZ).19:32
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31
Gol! AZ 1, Slovan Bratislava 0. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Denso Kasius con cross.19:30
Gara riprende.19:29
Gara momentaneamente sospesa, Weslley Patati (AZ) per infortunio.19:28
Fallo di Kees Smit (AZ).19:24
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Maxim Dekker (AZ).19:23
Andraz Sporar (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Fuorigioco. Weslley Patati(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.19:23
Tiro respinto. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da centro area. Assist di Weslley Patati.19:22
Fallo di Isak Jensen (AZ).19:20
Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).19:19
Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Decisione VAR: nessun rigore AZ.19:18
Fuorigioco. Peer Koopmeiners(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.19:16
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15
Fallo di Sandro Cruz (Slovan Bratislava).19:15
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:14
Fallo di Isak Jensen (AZ).19:12
César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Fuorigioco. Isak Jensen(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.19:11
Tentativo fallito. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Kees Smit.19:11
Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola.19:11
Tiro parato. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kees Smit.19:11
Maxim Dekker (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:09
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:08
Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Denso Kasius con cross.19:08
Tentativo fallito. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Wouter Goes con suggerimento di testa da calcio d'angolo.19:06
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).19:05
Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ibrahim Sadiq.19:05
Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Isak Jensen.19:01
César Blackman (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.19:00
Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:00
Fallo di César Blackman (Slovan Bratislava).19:00
Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Denso Kasius.19:00
Tiro parato. Andraz Sporar (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tigran Barseghyan.18:59
Fuorigioco. Weslley Patati(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.18:56
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).18:55
Sandro Cruz (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Wouter Goes.18:54
Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Guram Kashia (Slovan Bratislava).18:53
Tentativo fallito. Denso Kasius (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.18:50
Tiro respinto. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sven Mijnans.18:50
Fallo di Rahim Ibrahim (Slovan Bratislava).18:47
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:53
AZ Alkmaar - SK Slovan Bratislava è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.
Arbitro di AZ Alkmaar - SK Slovan Bratislava sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Sascha Stegemann.
Attualmente AZ Alkmaar si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece SK Slovan Bratislava si trova 22° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
AZ Alkmaar ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; SK Slovan Bratislava ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.
AZ Alkmaar e SK Slovan Bratislava è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AZ Alkmaar
|SK Slovan Bratislava
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|1
|Gol totali subiti
|4
|2
|Media gol subiti per partita
|4.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|31.0
|56.6
|Numero totale di passaggi
|263
|601
|Numero totale di passaggi riusciti
|195
|535
|Tiri nello specchio della porta
|2
|6
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|31.6
|Numero totale di cross
|6
|25
|Numero medio di cross riusciti
|1
|9
|Duelli per partita vinti
|47
|43
|Duelli per partita persi
|41
|40
|Corner subiti
|6
|1
|Corner guadagnati
|2
|6
|Numero di punizioni a favore
|13
|9
|Numero di punizioni concesse
|8
|9
|Tackle totali
|16
|14
|Percentuale di successo nei tackle
|68.8
|50.0
|Fuorigiochi totali
|1
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
