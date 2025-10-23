Virgilio Sport
Breidablik-KuPS: 0-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 18:45
Breidablik
0
KuPS
0
Partita finita
Arbitro: Sandi Putros
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Incontro terminato, Breidablik 0, KuPS 0.

    1. 90'+4'

      Secondo tempo terminato, Breidablik 0, KuPS 0.20:36

    3. 90'+3'

      Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).20:36

    4. 90'+3'

      Tiro respinto. Thorleifur Úlfarsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area.20:36

    5. 90'+3'

      Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Otto Ruoppi (KuPS).20:35

    6. 90'+3'

      Tentativo fallito. Kristinn Jónsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.20:35

    7. 90'+2'

      Mohamed Toure (KuPS) e' stato espulso.20:34

    9. 90'+1'

      Fallo di Mohamed Toure (KuPS).20:34

    10. 90'+1'

      Kristinn Jónsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34

    11. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

    12. 90'

      Kristinn Steindórsson (Breidablik) e' ammonito per fallo.20:32

    13. 90'

      Samuel Pasanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

    15. 90'

      Fallo di Kristinn Steindórsson (Breidablik).20:32

    16. 89'

      Fallo di Saku Savolainen (KuPS).20:32

    17. 89'

      Anton Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

    18. 89'

      Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Damir Muminovic (Breidablik).20:31

    19. 88'

      Samuel Pasanen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:30

    21. 88'

      Fallo di Arnór Jónsson (Breidablik).20:30

    22. 86'

      Tentativo fallito. Aron Bjarnason (Breidablik) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto da calcio d'angolo.20:29

    23. 86'

      Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).20:28

    24. 85'

      Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Paulo Ricardo (KuPS).20:27

    25. 82'

      Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Cissé (KuPS).20:24

    27. 81'

      Fallo di Jaakko Oksanen (KuPS).20:24

    28. 81'

      Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

    29. 79'

      Tentativo fallito. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto.20:22

    30. 78'

      Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Paulo Ricardo (KuPS).20:21

    31. 77'

      Sostituzione, KuPS. Joslyn Luyeye-Lutumba sostituisce Piotr Parzyszek.20:19

    33. 76'

      Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Clinton Antwi (KuPS).20:18

    34. 74'

      Tentativo fallito. Damir Muminovic (Breidablik) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valgeir Valgeirsson.20:16

    35. 73'

      Fallo di Saku Savolainen (KuPS).20:16

    36. 73'

      Aron Bjarnason (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16

    37. 72'

      Sostituzione, Breidablik. Kristinn Steindórsson sostituisce Viktor Einarsson.20:14

    39. 72'

      Sostituzione, Breidablik. Aron Bjarnason sostituisce Davíd Ingvarsson.20:14

    40. 72'

      Sostituzione, Breidablik. Óli Ómarsson sostituisce Ágúst Thorsteinsson.20:14

    41. 71'

      Fuorigioco. Davíd Ingvarsson(Breidablik) prova il lancio lungo, ma Kristinn Jónsson e' colto in fuorigioco.20:14

    42. 71'

      Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed Toure con cross.20:13

    43. 69'

      Otto Ruoppi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

    45. 69'

      Fallo di Ágúst Thorsteinsson (Breidablik).20:12

    46. 68'

      Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Thorleifur Úlfarsson (Breidablik).20:10

    47. 67'

      Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).20:10

    48. 67'

      Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).20:09

    49. 67'

      Tiro respinto. Agon Sadiku (KuPS) un tiro di destro da centro area.20:09

    51. 66'

      Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).20:09

    52. 66'

      Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09

    53. 66'

      Gara riprende.20:08

    54. 66'

      Gara momentaneamente sospesa, (KuPS).20:08

    55. 65'

      Sostituzione, KuPS. Agon Sadiku sostituisce Petteri Pennanen.20:07

    57. 64'

      Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

    58. 64'

      Fallo di Davíd Ingvarsson (Breidablik).20:07

    59. 63'

      Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).20:06

    60. 63'

      Tentativo fallito. Valgeir Valgeirsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:05

    61. 61'

      Tiro parato. Thorleifur Úlfarsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Valgeir Valgeirsson con cross.20:03

    63. 60'

      Sostituzione, KuPS. Samuel Pasanen sostituisce Doni Arifi.20:02

    64. 60'

      Sostituzione, Breidablik. Thorleifur Úlfarsson sostituisce Tobias Thomsen.20:02

    65. 57'

      Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di destro di poco a lato sulla sinistra. Höskuldur Gunnlaugsson sara' molto deluso con se stesso.19:59

    66. 56'

      Rigore concesso da Saku Savolainen (KuPS) per un fallo di mano in area.19:58

    67. 54'

      Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

    69. 54'

      Fallo di Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik).19:57

    70. Inizia il Secondo tempo Breidablik 0, KuPS 0.19:48

    71. 45'

      Sostituzione, KuPS. Mohamed Toure sostituisce Paulius Golubickas.19:47

    72. 45'

      Sostituzione, KuPS. Clinton Antwi sostituisce Bob Armah.19:47

    73. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Breidablik 0, KuPS 0.19:32

    75. 45'+1'

      Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).19:32

    76. 45'+1'

      Tiro parato. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Damir Muminovic con passaggio filtrante.19:32

    77. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

    78. 45'

      Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jaakko Oksanen con cross da calcio d'angolo.19:30

    79. 44'

      Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Damir Muminovic (Breidablik).19:30

    81. 41'

      Fallo di Piotr Parzyszek (KuPS).19:27

    82. 41'

      Viktor Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27

    83. 41'

      Tentativo fallito. Arnór Jónsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristinn Jónsson con cross da calcio d'angolo.19:26

    84. 40'

      Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).19:25

    85. 40'

      Tiro parato. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tobias Thomsen con suggerimento di testa.19:25

    87. 38'

      Fallo di Bob Armah (KuPS).19:24

    88. 38'

      Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:24

    89. 37'

      Tentativo fallito. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kristinn Jónsson con cross.19:23

    90. 36'

      Tiro respinto. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ágúst Thorsteinsson.19:22

    91. 35'

      Tentativo fallito. Tobias Thomsen (Breidablik) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Valgeir Valgeirsson con cross.19:20

    93. 28'

      Fallo di Paulius Golubickas (KuPS).19:14

    94. 28'

      Viktor Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14

    95. 27'

      Fuorigioco. Jaakko Oksanen(KuPS) prova il lancio lungo, ma Piotr Parzyszek e' colto in fuorigioco.19:12

    96. 24'

      Tiro parato. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Piotr Parzyszek.19:10

    97. 17'

      Piotr Parzyszek (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

    99. 17'

      Fallo di Arnór Jónsson (Breidablik).19:03

    100. 17'

      Tiro respinto. Jaakko Oksanen (KuPS) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:03

    101. 16'

      Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).19:02

    102. 16'

      Tiro parato. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Paulius Golubickas.19:02

    103. 14'

      Tentativo fallito. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di destro da centro area tira alto.19:00

    105. 13'

      Tentativo fallito. Arnór Jónsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristinn Jónsson.18:58

    106. 12'

      Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).18:58

    107. 12'

      Viktor Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58

    108. 11'

      Tentativo fallito. Tobias Thomsen (Breidablik) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valgeir Valgeirsson con cross.18:56

    109. 11'

      Fallo di Paulo Ricardo (KuPS).18:56

    111. 11'

      Viktor Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

    112. 3'

      Petteri Pennanen (KuPS) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Otto Ruoppi.18:49

    113. 2'

      Fuorigioco. Valgeir Valgeirsson(Breidablik) prova il lancio lungo, ma Höskuldur Gunnlaugsson e' colto in fuorigioco.18:47

    114. Inizia il Primo tempo.18:46

    115. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47

    Formazioni Breidablik - KuPS

    Breidablik
    KuPS
    TITOLARI BREIDABLIK
    • (1) ANTON EINARSSON (P)
    • (17) VALGEIR VALGEIRSSON (D)
    • (21) VIKTOR MARGEIRSSON (D)
    • (44) DAMIR MUMINOVIC (D)
    • (19) KRISTINN JÓNSSON (D)
    • (6) ARNÓR JÓNSSON (C)
    • (8) VIKTOR EINARSSON (C)
    • (7) HÖSKULDUR GUNNLAUGSSON (C)
    • (18) DAVÍD INGVARSSON (A)
    • (15) ÁGÚST THORSTEINSSON (A)
    • (77) TOBIAS THOMSEN (A)
    PANCHINA BREIDABLIK
    • (12) BRYNJAR BRAGASON (P)
    • (99) GUDMUNDUR MAGNÚSSON (A)
    • (23) KRISTÓFER KRISTINSSON (A)
    • (30) ANDRI YEOMAN (C)
    • (45) THORLEIFUR ÚLFARSSON (A)
    • (9) ÓLI ÓMARSSON (C)
    • (33) GYLFI SNÆHÓLM (P)
    • (11) ARON BJARNASON (C)
    • (31) GUNNLEIFUR GUNNLEIFSSON (C)
    • (4) ÁSGEIR ORRASON (D)
    • (10) KRISTINN STEINDÓRSSON (A)
    • (29) GABRÍEL HALLSSON (C)
    ALLENATORE BREIDABLIK
    • Halldór Árnason
    TITOLARI KUPS
    • (1) JOHANNES KREIDL (P)
    • (4) PAULO RICARDO (D)
    • (6) SAKU SAVOLAINEN (D)
    • (15) IBRAHIM CISSÉ (D)
    • (24) BOB ARMAH (D)
    • (8) PETTERI PENNANEN (C)
    • (10) DONI ARIFI (C)
    • (13) JAAKKO OKSANEN (C)
    • (34) OTTO RUOPPI (A)
    • (9) PIOTR PARZYSZEK (A)
    • (35) PAULIUS GOLUBICKAS (A)
    PANCHINA KUPS
    • (23) ARTTU LÖTJÖNEN (D)
    • (12) AATU HAKALA (P)
    • (20) MOHAMED TOURE (A)
    • (25) CLINTON ANTWI (D)
    • (37) MIILO PITKÄNEN (P)
    • (11) AGON SADIKU (A)
    • (33) TANELI HÄMÄLÄINEN (D)
    • (28) SADAT SEIDU (C)
    • (21) JOSLYN LUYEYE-LUTUMBA (A)
    • (22) PA KONATÉ (D)
    • (14) SAMUEL PASANEN (C)
    ALLENATORE KUPS
    • Jarkko Wiss
    PREPARTITA

    Breidablik - KuPS è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
    Arbitro di Breidablik - KuPS sarà Sandi Putros. Al VAR invece ci sarà Mads Kristoffersen.

    Attualmente Breidablik si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece KuPS si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
    Breidablik ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3; KuPS ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

    Breidablik e KuPS è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    BreidablikKuPS
    Partite giocate11
    Numero di partite vinte00
    Numero di partite perse10
    Numero di partite pareggiate01
    Gol totali segnati01
    Gol totali subiti31
    Media gol subiti per partita3.01.0
    Percentuale possesso palla44.465.1
    Numero totale di passaggi451694
    Numero totale di passaggi riusciti365606
    Tiri nello specchio della porta23
    Percentuale di tiri in porta20.060.0
    Numero totale di cross2216
    Numero medio di cross riusciti52
    Duelli per partita vinti4752
    Duelli per partita persi3843
    Corner subiti22
    Corner guadagnati71
    Numero di punizioni a favore1110
    Numero di punizioni concesse616
    Tackle totali1918
    Percentuale di successo nei tackle47.461.1
    Fuorigiochi totali10
    Numero totale di cartellini gialli14
    Numero totale di cartellini rossi00

