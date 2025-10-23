Incontro terminato, Breidablik 0, KuPS 0.
Incontro terminato, Breidablik 0, KuPS 0.
Secondo tempo terminato, Breidablik 0, KuPS 0.20:36
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).20:36
Tiro respinto. Thorleifur Úlfarsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area.20:36
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Otto Ruoppi (KuPS).20:35
Tentativo fallito. Kristinn Jónsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.20:35
Mohamed Toure (KuPS) e' stato espulso.20:34
Fallo di Mohamed Toure (KuPS).20:34
Kristinn Jónsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Kristinn Steindórsson (Breidablik) e' ammonito per fallo.20:32
Samuel Pasanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Kristinn Steindórsson (Breidablik).20:32
Fallo di Saku Savolainen (KuPS).20:32
Anton Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Damir Muminovic (Breidablik).20:31
Samuel Pasanen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:30
Fallo di Arnór Jónsson (Breidablik).20:30
Tentativo fallito. Aron Bjarnason (Breidablik) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto da calcio d'angolo.20:29
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).20:28
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Paulo Ricardo (KuPS).20:27
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Ibrahim Cissé (KuPS).20:24
Fallo di Jaakko Oksanen (KuPS).20:24
Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Tentativo fallito. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto.20:22
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Paulo Ricardo (KuPS).20:21
Sostituzione, KuPS. Joslyn Luyeye-Lutumba sostituisce Piotr Parzyszek.20:19
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Clinton Antwi (KuPS).20:18
Tentativo fallito. Damir Muminovic (Breidablik) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Valgeir Valgeirsson.20:16
Fallo di Saku Savolainen (KuPS).20:16
Aron Bjarnason (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16
Sostituzione, Breidablik. Kristinn Steindórsson sostituisce Viktor Einarsson.20:14
Sostituzione, Breidablik. Aron Bjarnason sostituisce Davíd Ingvarsson.20:14
Sostituzione, Breidablik. Óli Ómarsson sostituisce Ágúst Thorsteinsson.20:14
Fuorigioco. Davíd Ingvarsson(Breidablik) prova il lancio lungo, ma Kristinn Jónsson e' colto in fuorigioco.20:14
Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mohamed Toure con cross.20:13
Otto Ruoppi (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Ágúst Thorsteinsson (Breidablik).20:12
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Thorleifur Úlfarsson (Breidablik).20:10
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).20:10
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).20:09
Tiro respinto. Agon Sadiku (KuPS) un tiro di destro da centro area.20:09
Fallo di Otto Ruoppi (KuPS).20:09
Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09
Gara riprende.20:08
Gara momentaneamente sospesa, (KuPS).20:08
Sostituzione, KuPS. Agon Sadiku sostituisce Petteri Pennanen.20:07
Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Davíd Ingvarsson (Breidablik).20:07
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).20:06
Tentativo fallito. Valgeir Valgeirsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:05
Tiro parato. Thorleifur Úlfarsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Valgeir Valgeirsson con cross.20:03
Sostituzione, KuPS. Samuel Pasanen sostituisce Doni Arifi.20:02
Sostituzione, Breidablik. Thorleifur Úlfarsson sostituisce Tobias Thomsen.20:02
Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di destro di poco a lato sulla sinistra. Höskuldur Gunnlaugsson sara' molto deluso con se stesso.19:59
Rigore concesso da Saku Savolainen (KuPS) per un fallo di mano in area.19:58
Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik).19:57
Inizia il Secondo tempo Breidablik 0, KuPS 0.19:48
Sostituzione, KuPS. Mohamed Toure sostituisce Paulius Golubickas.19:47
Sostituzione, KuPS. Clinton Antwi sostituisce Bob Armah.19:47
Primo tempo terminato, Breidablik 0, KuPS 0.19:32
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).19:32
Tiro parato. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Damir Muminovic con passaggio filtrante.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Piotr Parzyszek (KuPS) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jaakko Oksanen con cross da calcio d'angolo.19:30
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Damir Muminovic (Breidablik).19:30
Fallo di Piotr Parzyszek (KuPS).19:27
Viktor Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27
Tentativo fallito. Arnór Jónsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristinn Jónsson con cross da calcio d'angolo.19:26
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Saku Savolainen (KuPS).19:25
Tiro parato. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tobias Thomsen con suggerimento di testa.19:25
Fallo di Bob Armah (KuPS).19:24
Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:24
Tentativo fallito. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kristinn Jónsson con cross.19:23
Tiro respinto. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ágúst Thorsteinsson.19:22
Tentativo fallito. Tobias Thomsen (Breidablik) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Valgeir Valgeirsson con cross.19:20
Fallo di Paulius Golubickas (KuPS).19:14
Viktor Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14
Fuorigioco. Jaakko Oksanen(KuPS) prova il lancio lungo, ma Piotr Parzyszek e' colto in fuorigioco.19:12
Tiro parato. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Piotr Parzyszek.19:10
Piotr Parzyszek (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Arnór Jónsson (Breidablik).19:03
Tiro respinto. Jaakko Oksanen (KuPS) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.19:03
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).19:02
Tiro parato. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Paulius Golubickas.19:02
Tentativo fallito. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di destro da centro area tira alto.19:00
Tentativo fallito. Arnór Jónsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kristinn Jónsson.18:58
Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).18:58
Viktor Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58
Tentativo fallito. Tobias Thomsen (Breidablik) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Valgeir Valgeirsson con cross.18:56
Fallo di Paulo Ricardo (KuPS).18:56
Viktor Einarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Petteri Pennanen (KuPS) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Otto Ruoppi.18:49
Fuorigioco. Valgeir Valgeirsson(Breidablik) prova il lancio lungo, ma Höskuldur Gunnlaugsson e' colto in fuorigioco.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47
Breidablik - KuPS è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Arbitro di Breidablik - KuPS sarà Sandi Putros. Al VAR invece ci sarà Mads Kristoffersen.
Attualmente Breidablik si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece KuPS si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Breidablik ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3; KuPS ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.
Breidablik e KuPS è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Breidablik
|KuPS
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|0
|1
|Gol totali subiti
|3
|1
|Media gol subiti per partita
|3.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|44.4
|65.1
|Numero totale di passaggi
|451
|694
|Numero totale di passaggi riusciti
|365
|606
|Tiri nello specchio della porta
|2
|3
|Percentuale di tiri in porta
|20.0
|60.0
|Numero totale di cross
|22
|16
|Numero medio di cross riusciti
|5
|2
|Duelli per partita vinti
|47
|52
|Duelli per partita persi
|38
|43
|Corner subiti
|2
|2
|Corner guadagnati
|7
|1
|Numero di punizioni a favore
|11
|10
|Numero di punizioni concesse
|6
|16
|Tackle totali
|19
|18
|Percentuale di successo nei tackle
|47.4
|61.1
|Fuorigiochi totali
|1
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
