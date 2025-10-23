Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:47

PREPARTITA

Breidablik - KuPS è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.

Arbitro di Breidablik - KuPS sarà Sandi Putros. Al VAR invece ci sarà Mads Kristoffersen.

Attualmente Breidablik si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece KuPS si trova 18° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Breidablik ha segnato 0 gol e ne ha subiti 3; KuPS ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

Breidablik e KuPS è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: