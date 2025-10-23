Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:57

PREPARTITA

Drita - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.

Arbitro di Drita - Omonia Nicosia sarà Robert Harvey. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente Drita si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Omonia Nicosia si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Drita ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; Omonia Nicosia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

Drita e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: