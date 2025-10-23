Virgilio Sport
Drita-Omonia Nicosia: 1-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 18:45
Drita
1
Omonia Nicosia
1
Partita finita
Arbitro: Robert Harvey
  1. 11' 1-0 Arb Manaj
  2. 45' 1-1 Giannis Masouras
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, KF Drita 1, Omónia Nicosia 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, KF Drita 1, Omónia Nicosia 1.20:42

  3. 90'+5'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:41

  4. 90'+3'

    Fuorigioco. Egzon Bejtulai(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Kristal Abazaj e' colto in fuorigioco.20:39

  5. 90'+2'

    Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).20:38

  6. 90'+2'

    Faton Maloku (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  7. 90'+1'

    Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:38

  9. 90'+1'

    Fallo di Almir Ajzeraj (KF Drita).20:38

  10. 90'

    Tentativo fallito. Blerton Sheji (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.20:37

  11. 90'

    Tentativo fallito. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.20:37

  12. 90'

    Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).20:36

  13. 90'

    Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:36

  15. 88'

    Mateo Maric (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.20:35

  16. 88'

    Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).20:35

  17. 88'

    Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  18. 87'

    Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33

  19. 87'

    Fallo di Egzon Bejtulai (KF Drita).20:33

  21. 86'

    Sostituzione, KF Drita. Kristal Abazaj sostituisce Arb Manaj.20:32

  22. 85'

    Tiro respinto. Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Novica Erakovic.20:31

  23. 84'

    Fuorigioco. Vesel Limaj(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Arb Manaj e' colto in fuorigioco.20:30

  24. 83'

    Fallo di Fotis Kitsos (Omónia Nicosia).20:30

  25. 83'

    Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  27. 81'

    Tentativo fallito. Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Fotis Kitsos con cross.20:27

  28. 80'

    Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).20:26

  29. 80'

    Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  30. 79'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Angelos Neophytou sostituisce Willy Semedo.20:26

  31. 79'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Novica Erakovic sostituisce Ioannis Kousoulos.20:26

  33. 79'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Tasos Chatzigiovanis sostituisce Evangelos Andreou.20:25

  34. 77'

    Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).20:24

  35. 77'

    Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  36. 75'

    Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.20:22

  37. 75'

    Fallo di Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).20:22

  39. 75'

    Ilir Mustafa (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  40. 74'

    Fallo di Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).20:21

  41. 74'

    Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  42. 73'

    Sostituzione, KF Drita. Ilir Mustafa sostituisce Liridon Balaj.20:19

  43. 70'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Blerton Sheji (KF Drita).20:17

  45. 70'

    Tiro respinto. Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area. Assist di Fotis Kitsos con cross.20:16

  46. 69'

    Blerton Sheji (KF Drita) e' ammonito per fallo.20:16

  47. 69'

    Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  48. 69'

    Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).20:16

  49. 67'

    Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14

  51. 67'

    Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).20:14

  52. 66'

    Fallo di Willy Semedo (Omónia Nicosia).20:13

  53. 66'

    Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13

  54. 66'

    Sostituzione, KF Drita. Almir Ajzeraj sostituisce Mamadou Soumahoro.20:12

  55. 66'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Ryan Mmaee sostituisce Stevan Jovetic.20:12

  57. 66'

    Sostituzione, KF Drita. Vesel Limaj sostituisce Rron Broja.20:12

  58. 65'

    Fallo di Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).20:11

  59. 65'

    Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  60. 63'

    Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  61. 63'

    Fallo di Arb Manaj (KF Drita).20:10

  63. 62'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Arb Manaj (KF Drita).20:08

  64. 62'

    Tiro respinto. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area.20:08

  65. 61'

    Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:07

  66. 61'

    Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).20:07

  67. 59'

    Fallo di Saad Agouzoul (Omónia Nicosia).20:05

  69. 59'

    Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:05

  70. 57'

    Tiro parato. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Willy Semedo.20:03

  71. 55'

    Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.20:02

  72. 55'

    Fallo di Evangelos Andreou (Omónia Nicosia).20:02

  73. 55'

    Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02

  75. 54'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).20:01

  76. 53'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Saad Agouzoul sostituisce Senou Coulibaly per infortunio.19:59

  77. 52'

    Gara riprende.19:59

  78. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) per infortunio.19:57

  79. 50'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Fabiano (Omónia Nicosia).19:56

  81. 50'

    Tiro parato. Besnik Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.19:56

  82. 47'

    Tiro parato. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ewandro.19:54

  83. Inizia il Secondo tempo KF Drita 1, Omónia Nicosia 1.19:52

  84. 45'+5'

    Primo tempo terminato, KF Drita 1, Omónia Nicosia 1.19:35

  85. 45'+4'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Raddy Ovouka (KF Drita).19:34

  87. 45'+3'

    Fallo di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).19:33

  88. 45'+3'

    Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  89. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31

  90. 45'

    Gol! KF Drita 1, Omónia Nicosia 1. Giannis Masouras (Omónia Nicosia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Ewandro con cross da calcio d'angolo.19:31

  91. 45'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Liridon Balaj (KF Drita).19:31

  93. 43'

    Mamadou Soumahoro (KF Drita) e' ammonito per fallo.19:29

  94. 43'

    Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  95. 43'

    Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).19:29

  96. 42'

    Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).19:28

  97. 42'

    Liridon Balaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:28

  99. 42'

    Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).19:27

  100. 42'

    Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  101. 41'

    Besnik Krasniqi (KF Drita) e' ammonito per fallo.19:27

  102. 41'

    Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27

  103. 41'

    Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).19:27

  105. 40'

    Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).19:25

  106. 40'

    Mamadou Soumahoro (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  107. 39'

    Gara riprende.19:25

  108. 39'

    Gara momentaneamente sospesa, Faton Maloku (KF Drita) per infortunio.19:25

  109. 38'

    Fallo di Willy Semedo (Omónia Nicosia).19:24

  111. 38'

    Faton Maloku (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  112. 38'

    Tiro parato. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ewandro.19:24

  113. 38'

    Tiro respinto. Mateo Maric (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area.19:23

  114. 37'

    Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  115. 37'

    Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).19:23

  117. 37'

    Gara riprende.19:23

  118. 36'

    Gara momentaneamente sospesa, Egzon Bejtulai (KF Drita) per infortunio.19:22

  119. 35'

    Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Ewandro con cross da calcio d'angolo.19:21

  120. 35'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Faton Maloku (KF Drita).19:20

  121. 35'

    Tiro parato. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ewandro.19:20

  123. 34'

    Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  124. 34'

    Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).19:20

  125. 33'

    Fuorigioco. Giannis Masouras(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Ewandro e' colto in fuorigioco.19:19

  126. 33'

    Fallo di mano di Albert Dabiqaj (KF Drita).19:18

  127. 30'

    Fuorigioco. Evangelos Andreou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Stevan Jovetic e' colto in fuorigioco.19:16

  129. 29'

    Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15

  130. 29'

    Fallo di Rron Broja (KF Drita).19:15

  131. 28'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).19:14

  132. 26'

    Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12

  133. 26'

    Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).19:12

  135. 25'

    Tentativo fallito. Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ewandro con cross in seguito a un calcio da fermo.19:11

  136. 25'

    Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  137. 25'

    Fallo di Egzon Bejtulai (KF Drita).19:10

  138. 23'

    Gara riprende.19:09

  139. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Blerton Sheji (KF Drita) per infortunio.19:09

  141. 22'

    Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.19:08

  142. 22'

    Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).19:08

  143. 22'

    Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  144. 18'

    Gara riprende.19:04

  145. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Egzon Bejtulai (KF Drita) per infortunio.19:04

  147. 18'

    Tiro respinto. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area. Assist di Giannis Masouras con cross.19:04

  148. 18'

    Tiro respinto. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Senou Coulibaly.19:03

  149. 15'

    Fuorigioco. Ioannis Kousoulos(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Evangelos Andreou e' colto in fuorigioco.19:00

  150. 11'

    Gol! KF Drita 1, Omónia Nicosia 0. Arb Manaj (KF Drita) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Besnik Krasniqi con cross.18:57

  151. 10'

    Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  153. 10'

    Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).18:56

  154. 10'

    Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).18:56

  155. 10'

    Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  156. 7'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Blerton Sheji (KF Drita).18:53

  157. 7'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).18:52

  159. 5'

    Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).18:51

  160. 5'

    Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  161. Fuorigioco. Arb Manaj(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Mamadou Soumahoro e' colto in fuorigioco.18:47

  162. Inizia il Primo tempo.18:46

  163. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:57

Formazioni Drita - Omonia Nicosia

Drita
Omonia Nicosia
TITOLARI DRITA
  • (1) FATON MALOKU (P)
  • (15) EGZON BEJTULAI (D)
  • (26) RADDY OVOUKA (D)
  • (32) JORGO PËLLUMBI (D)
  • (2) BESNIK KRASNIQI (D)
  • (10) LIRIDON BALAJ (C)
  • (14) ALBERT DABIQAJ (C)
  • (4) RRON BROJA (C)
  • (3) BLERTON SHEJI (C)
  • (9) ARB MANAJ (A)
  • (20) MAMADOU SOUMAHORO (A)
PANCHINA DRITA
  • (19) BLERIM KRASNIQI (A)
  • (7) ALMIR AJZERAJ (A)
  • (66) ENGJËLL SYLEJMANI (C)
  • (99) MIKE ARTHUR (A)
  • (94) LEUTRIM REXHEPI (P)
  • (22) LAURIT BEHLULI (P)
  • (17) SALIFU IBRAHIM (C)
  • (77) KRISTAL ABAZAJ (A)
  • (8) VESEL LIMAJ (C)
  • (36) ILIR MUSTAFA (C)
  • (23) ENDRIT MORINA (D)
ALLENATORE DRITA
  • Zekirija Ramadani
TITOLARI OMONIA NICOSIA
  • (40) FABIANO (P)
  • (5) SENOU COULIBALY (D)
  • (30) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
  • (3) FOTIS KITSOS (D)
  • (21) GIANNIS MASOURAS (D)
  • (7) WILLY SEMEDO (C)
  • (20) EVANGELOS ANDREOU (C)
  • (14) MATEO MARIC (C)
  • (11) EWANDRO (C)
  • (31) IOANNIS KOUSOULOS (C)
  • (8) STEVAN JOVETIC (A)
PANCHINA OMONIA NICOSIA
  • (17) SAAD AGOUZOUL (D)
  • (27) STEFAN SIMIC (D)
  • (98) CHARALAMBOS KYRIAKIDES (P)
  • (90) CHRISTOS KONSTANTINIDIS (D)
  • (85) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
  • (74) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (19) RYAN MMAEE (A)
  • (24) AMINE KHAMMAS (D)
  • (44) NOVICA ERAKOVIC (C)
  • (10) TASOS CHATZIGIOVANIS (C)
  • (2) ALPHA DIOUNKOU (D)
  • (23) FRANCIS UZOHO (P)
ALLENATORE OMONIA NICOSIA
  • Henning Berg
PREPARTITA

Drita - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Drita - Omonia Nicosia sarà Robert Harvey. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente Drita si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Omonia Nicosia si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Drita ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; Omonia Nicosia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

Drita e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

DritaOmonia Nicosia
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati10
Gol totali subiti11
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla34.944.4
Numero totale di passaggi357385
Numero totale di passaggi riusciti276297
Tiri nello specchio della porta43
Percentuale di tiri in porta40.037.5
Numero totale di cross189
Numero medio di cross riusciti63
Duelli per partita vinti4345
Duelli per partita persi5240
Corner subiti18
Corner guadagnati24
Numero di punizioni a favore169
Numero di punizioni concesse108
Tackle totali1224
Percentuale di successo nei tackle41.758.3
Fuorigiochi totali23
Numero totale di cartellini gialli01
Numero totale di cartellini rossi00

