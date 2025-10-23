Incontro terminato, KF Drita 1, Omónia Nicosia 1.
Incontro terminato, KF Drita 1, Omónia Nicosia 1.
Secondo tempo terminato, KF Drita 1, Omónia Nicosia 1.20:42
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:41
Fuorigioco. Egzon Bejtulai(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Kristal Abazaj e' colto in fuorigioco.20:39
Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).20:38
Faton Maloku (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:38
Fallo di Almir Ajzeraj (KF Drita).20:38
Tentativo fallito. Blerton Sheji (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.20:37
Tentativo fallito. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.20:37
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).20:36
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:36
Mateo Maric (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.20:35
Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).20:35
Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33
Fallo di Egzon Bejtulai (KF Drita).20:33
Sostituzione, KF Drita. Kristal Abazaj sostituisce Arb Manaj.20:32
Tiro respinto. Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Novica Erakovic.20:31
Fuorigioco. Vesel Limaj(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Arb Manaj e' colto in fuorigioco.20:30
Fallo di Fotis Kitsos (Omónia Nicosia).20:30
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Tentativo fallito. Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Fotis Kitsos con cross.20:27
Fallo di Angelos Neophytou (Omónia Nicosia).20:26
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Sostituzione, Omónia Nicosia. Angelos Neophytou sostituisce Willy Semedo.20:26
Sostituzione, Omónia Nicosia. Novica Erakovic sostituisce Ioannis Kousoulos.20:26
Sostituzione, Omónia Nicosia. Tasos Chatzigiovanis sostituisce Evangelos Andreou.20:25
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).20:24
Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.20:22
Fallo di Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).20:22
Ilir Mustafa (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Fallo di Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).20:21
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Sostituzione, KF Drita. Ilir Mustafa sostituisce Liridon Balaj.20:19
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Blerton Sheji (KF Drita).20:17
Tiro respinto. Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area. Assist di Fotis Kitsos con cross.20:16
Blerton Sheji (KF Drita) e' ammonito per fallo.20:16
Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).20:16
Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14
Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).20:14
Fallo di Willy Semedo (Omónia Nicosia).20:13
Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13
Sostituzione, KF Drita. Almir Ajzeraj sostituisce Mamadou Soumahoro.20:12
Sostituzione, Omónia Nicosia. Ryan Mmaee sostituisce Stevan Jovetic.20:12
Sostituzione, KF Drita. Vesel Limaj sostituisce Rron Broja.20:12
Fallo di Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).20:11
Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Mateo Maric (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Arb Manaj (KF Drita).20:10
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Arb Manaj (KF Drita).20:08
Tiro respinto. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area.20:08
Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:07
Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).20:07
Fallo di Saad Agouzoul (Omónia Nicosia).20:05
Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:05
Tiro parato. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Willy Semedo.20:03
Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.20:02
Fallo di Evangelos Andreou (Omónia Nicosia).20:02
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia).20:01
Sostituzione, Omónia Nicosia. Saad Agouzoul sostituisce Senou Coulibaly per infortunio.19:59
Gara riprende.19:59
Gara momentaneamente sospesa, Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) per infortunio.19:57
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Fabiano (Omónia Nicosia).19:56
Tiro parato. Besnik Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.19:56
Tiro parato. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ewandro.19:54
Inizia il Secondo tempo KF Drita 1, Omónia Nicosia 1.19:52
Primo tempo terminato, KF Drita 1, Omónia Nicosia 1.19:35
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Raddy Ovouka (KF Drita).19:34
Fallo di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).19:33
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31
Gol! KF Drita 1, Omónia Nicosia 1. Giannis Masouras (Omónia Nicosia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Ewandro con cross da calcio d'angolo.19:31
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Liridon Balaj (KF Drita).19:31
Mamadou Soumahoro (KF Drita) e' ammonito per fallo.19:29
Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).19:29
Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).19:28
Liridon Balaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:28
Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).19:27
Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Besnik Krasniqi (KF Drita) e' ammonito per fallo.19:27
Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:27
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).19:27
Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).19:25
Mamadou Soumahoro (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Gara riprende.19:25
Gara momentaneamente sospesa, Faton Maloku (KF Drita) per infortunio.19:25
Fallo di Willy Semedo (Omónia Nicosia).19:24
Faton Maloku (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Tiro parato. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ewandro.19:24
Tiro respinto. Mateo Maric (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area.19:23
Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).19:23
Gara riprende.19:23
Gara momentaneamente sospesa, Egzon Bejtulai (KF Drita) per infortunio.19:22
Tentativo fallito. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Ewandro con cross da calcio d'angolo.19:21
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Faton Maloku (KF Drita).19:20
Tiro parato. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ewandro.19:20
Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).19:20
Fuorigioco. Giannis Masouras(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Ewandro e' colto in fuorigioco.19:19
Fallo di mano di Albert Dabiqaj (KF Drita).19:18
Fuorigioco. Evangelos Andreou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Stevan Jovetic e' colto in fuorigioco.19:16
Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15
Fallo di Rron Broja (KF Drita).19:15
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).19:14
Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12
Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).19:12
Tentativo fallito. Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Ewandro con cross in seguito a un calcio da fermo.19:11
Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Fallo di Egzon Bejtulai (KF Drita).19:10
Gara riprende.19:09
Gara momentaneamente sospesa, Blerton Sheji (KF Drita) per infortunio.19:09
Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.19:08
Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).19:08
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Gara riprende.19:04
Gara momentaneamente sospesa, Egzon Bejtulai (KF Drita) per infortunio.19:04
Tiro respinto. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area. Assist di Giannis Masouras con cross.19:04
Tiro respinto. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Senou Coulibaly.19:03
Fuorigioco. Ioannis Kousoulos(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Evangelos Andreou e' colto in fuorigioco.19:00
Gol! KF Drita 1, Omónia Nicosia 0. Arb Manaj (KF Drita) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Besnik Krasniqi con cross.18:57
Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).18:56
Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).18:56
Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Blerton Sheji (KF Drita).18:53
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).18:52
Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).18:51
Arb Manaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fuorigioco. Arb Manaj(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Mamadou Soumahoro e' colto in fuorigioco.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:57
Drita - Omonia Nicosia è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Drita - Omonia Nicosia sarà Robert Harvey. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.
Attualmente Drita si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Omonia Nicosia si trova 24° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Drita ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1; Omonia Nicosia ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.
Drita e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Drita
|Omonia Nicosia
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|1
|0
|Gol totali subiti
|1
|1
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|34.9
|44.4
|Numero totale di passaggi
|357
|385
|Numero totale di passaggi riusciti
|276
|297
|Tiri nello specchio della porta
|4
|3
|Percentuale di tiri in porta
|40.0
|37.5
|Numero totale di cross
|18
|9
|Numero medio di cross riusciti
|6
|3
|Duelli per partita vinti
|43
|45
|Duelli per partita persi
|52
|40
|Corner subiti
|1
|8
|Corner guadagnati
|2
|4
|Numero di punizioni a favore
|16
|9
|Numero di punizioni concesse
|10
|8
|Tackle totali
|12
|24
|Percentuale di successo nei tackle
|41.7
|58.3
|Fuorigiochi totali
|2
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
