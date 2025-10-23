Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51

PREPARTITA

Häcken - Rayo Vallecano è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Gamla Ullevi di Göteborg.

Arbitro di Häcken - Rayo Vallecano sarà Antoni Bandic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente Häcken si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Häcken ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Rayo Vallecano ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Häcken e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: