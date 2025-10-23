Virgilio Sport
Häcken-Rayo Vallecano: 2-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 18:45
Häcken
2
Rayo Vallecano
2
Partita finita
Arbitro: Antoni Bandic
  1. 15' 0-1 Álvaro García
  2. 41' 1-1 Julius Lindberg
  3. 55' 2-1 Isak Brusberg
  4. 90+13' 2-2 Andrei Ratiu (R)
0'
45'
90'
90'
103'

Incontro terminato, Häcken 2, Rayo Vallecano 2.

  1. 90'+14'

    Secondo tempo terminato, Häcken 2, Rayo Vallecano 2.20:47

  3. 90'+13'

    Gol! Häcken 2, Rayo Vallecano 2. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:46

  4. 90'+11'

    Amor Layouni (Häcken) e' ammonito.20:44

  5. 90'+11'

    Augusto Batalla (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:44

  6. 90'+10'

    Decisione VAR: rigore Rayo Vallecano.20:42

  7. 90'+10'

    Gara riprende.20:42

  9. 90'+9'

    Gara momentaneamente sospesa, Álvaro García (Rayo Vallecano) per infortunio.20:42

  10. 90'+7'

    Rigore per Rayo Vallecano. Álvaro García e'stato atterrato in area di rigore.20:40

  11. 90'+7'

    Rigore concesso da Olle Samuelsson (Häcken) per un fallo in area.20:40

  12. 90'+7'

    Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:40

  13. 90'+7'

    Fallo di Johan Hammar (Häcken).20:40

  15. 90'+6'

    Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:39

  16. 90'+6'

    Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.20:39

  17. 90'+6'

    Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).20:39

  18. 90'+6'

    Johan Hammar (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  19. 90'+5'

    Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).20:38

  21. 90'+5'

    Adrian Svanbäck (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  22. 90'+3'

    Etrit Berisha (Häcken) e' ammonito.20:36

  23. 90'+3'

    Tentativo fallito. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Jorge de Frutos da calcio d'angolo.20:35

  24. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Johan Hammar (Häcken).20:35

  25. 90'+2'

    Sostituzione, Häcken. John Paul Dembe sostituisce Isak Brusberg.20:35

  27. 90'+2'

    Sostituzione, Häcken. Johan Hammar sostituisce Mikkel Rygaard.20:34

  28. 90'+1'

    Sostituzione, Häcken. Brice Wembangomo sostituisce Julius Lindberg.20:34

  29. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:34

  30. 87'

    Tentativo fallito. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:30

  31. 86'

    Filip Helander (Häcken) e' ammonito per fallo.20:29

  33. 86'

    Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:29

  34. 86'

    Fallo di Filip Helander (Häcken).20:29

  35. 84'

    Tiro parato. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fran Pérez.20:26

  36. 83'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Mikkel Rygaard (Häcken).20:26

  37. 82'

    Tiro parato. Samuel Leach Holm (Häcken) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:24

  39. 81'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:24

  40. 81'

    Isak Brusberg (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24

  41. 81'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Andrei Ratiu sostituisce Gerard Gumbau.20:23

  42. 80'

    Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).20:23

  43. 80'

    Filip Helander (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  45. 79'

    Alemão (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:22

  46. 77'

    Sostituzione, Häcken. Amor Layouni sostituisce Pontus Dahbo.20:20

  47. 76'

    Fuorigioco. Pathé Ciss(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Álvaro García e' colto in fuorigioco.20:19

  48. 75'

    Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).20:17

  49. 75'

    Etrit Berisha (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  51. 74'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Etrit Berisha (Häcken).20:17

  52. 74'

    Tentativo fallito. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra di poco alto. Assist di Florian Lejeune.20:17

  53. 72'

    Gara riprende.20:15

  54. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Alemão (Rayo Vallecano) per infortunio.20:13

  55. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Filip Helander (Häcken) per infortunio.20:13

  57. 71'

    Pacha Espino (Rayo Vallecano) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area.20:13

  58. 70'

    Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).20:12

  59. 70'

    Olle Samuelsson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  60. 67'

    Sostituzione, Häcken. Samuel Leach Holm sostituisce Silas Andersen per infortunio.20:10

  61. 67'

    Gara riprende.20:10

  63. 67'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Alemão sostituisce Isi Palazón.20:09

  64. 67'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Fran Pérez sostituisce Sergio Camello.20:09

  65. 66'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Pedro Díaz sostituisce Jozhua Vertrouwd.20:09

  66. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Silas Andersen (Häcken) per infortunio.20:09

  67. 64'

    Gara riprende.20:07

  69. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Silas Andersen (Häcken) per infortunio.20:06

  70. 63'

    Tentativo fallito. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Álvaro García da calcio d'angolo.20:05

  71. 62'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Olle Samuelsson (Häcken).20:05

  72. 61'

    Tentativo fallito. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jorge de Frutos da calcio d'angolo.20:04

  73. 61'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Simon Gustafson (Häcken).20:03

  75. 60'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03

  76. 60'

    Fallo di Pontus Dahbo (Häcken).20:03

  77. 60'

    Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  78. 60'

    Fallo di Simon Gustafson (Häcken).20:02

  79. 58'

    Fuorigioco. Filip Helander(Häcken) prova il lancio lungo, ma Isak Brusberg e' colto in fuorigioco.20:00

  81. 55'

    Gol! Häcken 2, Rayo Vallecano 1. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julius Lindberg.19:58

  82. 53'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:56

  83. 53'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:55

  84. 50'

    Tentativo fallito. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.19:53

  85. 49'

    Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).19:52

  87. 49'

    Julius Lindberg (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  88. 47'

    Fuorigioco. Álvaro García(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Sergio Camello e' colto in fuorigioco.19:50

  89. 46'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:49

  90. Inizia il Secondo tempo Häcken 1, Rayo Vallecano 1.19:48

  91. 45'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Jorge de Frutos sostituisce Óscar Trejo.19:48

  93. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Häcken 1, Rayo Vallecano 1.19:32

  94. 45'+2'

    Fallo di Óscar Trejo (Rayo Vallecano).19:32

  95. 45'+2'

    Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32

  96. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  97. 45'+1'

    Tiro respinto. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Julius Lindberg.19:31

  99. 44'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:29

  100. 44'

    Fallo di Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:29

  101. 44'

    Isak Brusberg (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:29

  102. 43'

    Fuorigioco. Florian Lejeune(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Iván Balliu e' colto in fuorigioco.19:28

  103. 41'

    Gol! Häcken 1, Rayo Vallecano 1. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Simon Gustafson.19:26

  105. 40'

    Fallo di Óscar Trejo (Rayo Vallecano).19:25

  106. 40'

    Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  107. 36'

    Óscar Trejo (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.19:21

  108. 36'

    Fallo di Óscar Trejo (Rayo Vallecano).19:21

  109. 36'

    Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21

  111. 35'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  112. 35'

    Fallo di Pontus Dahbo (Häcken).19:20

  113. 32'

    Julius Lindberg (Häcken) e' ammonito per fallo.19:17

  114. 32'

    Óscar Trejo (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  115. 32'

    Fallo di Julius Lindberg (Häcken).19:17

  117. 29'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:14

  118. 28'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:13

  119. 27'

    Fallo di Óscar Trejo (Rayo Vallecano).19:12

  120. 27'

    Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  121. 27'

    Tentativo fallito. Olle Samuelsson (Häcken) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard con cross da calcio d'angolo.19:12

  123. 26'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).19:11

  124. 24'

    Tiro parato. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Óscar Trejo.19:09

  125. 21'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Iván Balliu (Rayo Vallecano).19:06

  126. 19'

    Óscar Trejo (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

  127. 19'

    Fallo di Silas Andersen (Häcken).19:04

  129. 17'

    Tentativo fallito. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di sinistro da centro area tira alto.19:02

  130. 16'

    Tiro parato. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julius Lindberg con cross.19:01

  131. 15'

    Gol! Häcken 0, Rayo Vallecano 1. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergio Camello.19:00

  132. 14'

    Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco alto.18:58

  133. 12'

    Augusto Batalla (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  135. 12'

    Fallo di Silas Andersen (Häcken).18:57

  136. 10'

    Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).18:55

  137. 10'

    Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55

  138. 9'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Iván Balliu (Rayo Vallecano).18:54

  139. 8'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).18:53

  141. 8'

    Tiro respinto. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Lundkvist.18:53

  142. 6'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  143. 6'

    Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).18:51

  144. 4'

    Tentativo fallito. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.18:49

  145. Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).18:46

  147. Álvaro García (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46

  148. Inizia il Primo tempo.18:45

  149. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51

Formazioni Häcken - Rayo Vallecano

Häcken
Rayo Vallecano
TITOLARI HäCKEN
  • (99) ETRIT BERISHA (P)
  • (23) OLLE SAMUELSSON (D)
  • (22) FILIP HELANDER (D)
  • (21) ADAM LUNDKVIST (D)
  • (11) JULIUS LINDBERG (D)
  • (10) MIKKEL RYGAARD (C)
  • (14) SIMON GUSTAFSON (C)
  • (20) ADRIAN SVANBÄCK (C)
  • (8) SILAS ANDERSEN (C)
  • (16) PONTUS DAHBO (C)
  • (39) ISAK BRUSBERG (A)
PANCHINA HäCKEN
  • (7) SANDERS NGABO (C)
  • (29) SEVERIN NIOULE (A)
  • (4) MARIUS LODE (D)
  • (15) SAMUEL LEACH HOLM (C)
  • (5) BRICE WEMBANGOMO (D)
  • (44) HARRY HILVENIUS (D)
  • (32) OSCAR JANSSON (P)
  • (19) JOHN PAUL DEMBE (A)
  • (1) ANDREAS LINDE (P)
  • (24) AMOR LAYOUNI (A)
  • (3) JOHAN HAMMAR (D)
  • (18) DANILO AL SAED (A)
ALLENATORE HäCKEN
  • Jens Gustafsson
TITOLARI RAYO VALLECANO
  • (13) AUGUSTO BATALLA (P)
  • (20) IVÁN BALLIU (D)
  • (22) PACHA ESPINO (D)
  • (24) FLORIAN LEJEUNE (D)
  • (33) JOZHUA VERTROUWD (D)
  • (7) ISI PALAZÓN (C)
  • (8) ÓSCAR TREJO (C)
  • (6) PATHÉ CISS (C)
  • (18) ÁLVARO GARCÍA (C)
  • (15) GERARD GUMBAU (C)
  • (10) SERGIO CAMELLO (A)
PANCHINA RAYO VALLECANO
  • (30) ADRIÁN MOLINA (P)
  • (21) FRAN PÉREZ (C)
  • (3) PEP CHAVARRÍA (D)
  • (28) SAMU BECERRA (C)
  • (9) ALEMÃO (A)
  • (23) ÓSCAR VALENTÍN (C)
  • (17) UNAI LÓPEZ (C)
  • (1) DANI CÁRDENAS (P)
  • (26) MARCO DE LAS SIAS (D)
  • (4) PEDRO DÍAZ (C)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
  • (19) JORGE DE FRUTOS (A)
ALLENATORE RAYO VALLECANO
  • Iñigo Pérez
PREPARTITA

Häcken - Rayo Vallecano è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Gamla Ullevi di Göteborg.
Arbitro di Häcken - Rayo Vallecano sarà Antoni Bandic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente Häcken si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Häcken ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Rayo Vallecano ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Häcken e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

HäckenRayo Vallecano
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati02
Gol totali subiti00
Media gol subiti per partita0.00.0
Percentuale possesso palla64.868.8
Numero totale di passaggi730645
Numero totale di passaggi riusciti645579
Tiri nello specchio della porta310
Percentuale di tiri in porta50.066.7
Numero totale di cross1731
Numero medio di cross riusciti26
Duelli per partita vinti4645
Duelli per partita persi3859
Corner subiti30
Corner guadagnati512
Numero di punizioni a favore106
Numero di punizioni concesse820
Tackle totali1619
Percentuale di successo nei tackle56.289.5
Fuorigiochi totali25
Numero totale di cartellini gialli21
Numero totale di cartellini rossi00

