Incontro terminato, Häcken 2, Rayo Vallecano 2.
Obiettivo elettrificazione
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
Incontro terminato, Häcken 2, Rayo Vallecano 2.
Secondo tempo terminato, Häcken 2, Rayo Vallecano 2.20:47
Gol! Häcken 2, Rayo Vallecano 2. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:46
Amor Layouni (Häcken) e' ammonito.20:44
Augusto Batalla (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:44
Decisione VAR: rigore Rayo Vallecano.20:42
Gara riprende.20:42
Gara momentaneamente sospesa, Álvaro García (Rayo Vallecano) per infortunio.20:42
Rigore per Rayo Vallecano. Álvaro García e'stato atterrato in area di rigore.20:40
Rigore concesso da Olle Samuelsson (Häcken) per un fallo in area.20:40
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:40
Fallo di Johan Hammar (Häcken).20:40
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:39
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.20:39
Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).20:39
Johan Hammar (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fallo di Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).20:38
Adrian Svanbäck (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Etrit Berisha (Häcken) e' ammonito.20:36
Tentativo fallito. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Jorge de Frutos da calcio d'angolo.20:35
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Johan Hammar (Häcken).20:35
Sostituzione, Häcken. John Paul Dembe sostituisce Isak Brusberg.20:35
Sostituzione, Häcken. Johan Hammar sostituisce Mikkel Rygaard.20:34
Sostituzione, Häcken. Brice Wembangomo sostituisce Julius Lindberg.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:34
Tentativo fallito. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.20:30
Filip Helander (Häcken) e' ammonito per fallo.20:29
Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:29
Fallo di Filip Helander (Häcken).20:29
Tiro parato. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Fran Pérez.20:26
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Mikkel Rygaard (Häcken).20:26
Tiro parato. Samuel Leach Holm (Häcken) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:24
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:24
Isak Brusberg (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:24
Sostituzione, Rayo Vallecano. Andrei Ratiu sostituisce Gerard Gumbau.20:23
Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).20:23
Filip Helander (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Alemão (Rayo Vallecano) e' ammonito.20:22
Sostituzione, Häcken. Amor Layouni sostituisce Pontus Dahbo.20:20
Fuorigioco. Pathé Ciss(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Álvaro García e' colto in fuorigioco.20:19
Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).20:17
Etrit Berisha (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Etrit Berisha (Häcken).20:17
Tentativo fallito. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra di poco alto. Assist di Florian Lejeune.20:17
Gara riprende.20:15
Gara momentaneamente sospesa, Alemão (Rayo Vallecano) per infortunio.20:13
Gara momentaneamente sospesa, Filip Helander (Häcken) per infortunio.20:13
Pacha Espino (Rayo Vallecano) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area.20:13
Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).20:12
Olle Samuelsson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Sostituzione, Häcken. Samuel Leach Holm sostituisce Silas Andersen per infortunio.20:10
Gara riprende.20:10
Sostituzione, Rayo Vallecano. Alemão sostituisce Isi Palazón.20:09
Sostituzione, Rayo Vallecano. Fran Pérez sostituisce Sergio Camello.20:09
Sostituzione, Rayo Vallecano. Pedro Díaz sostituisce Jozhua Vertrouwd.20:09
Gara momentaneamente sospesa, Silas Andersen (Häcken) per infortunio.20:09
Gara riprende.20:07
Gara momentaneamente sospesa, Silas Andersen (Häcken) per infortunio.20:06
Tentativo fallito. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Álvaro García da calcio d'angolo.20:05
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Olle Samuelsson (Häcken).20:05
Tentativo fallito. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jorge de Frutos da calcio d'angolo.20:04
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Simon Gustafson (Häcken).20:03
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Fallo di Pontus Dahbo (Häcken).20:03
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Simon Gustafson (Häcken).20:02
Fuorigioco. Filip Helander(Häcken) prova il lancio lungo, ma Isak Brusberg e' colto in fuorigioco.20:00
Gol! Häcken 2, Rayo Vallecano 1. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julius Lindberg.19:58
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:56
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:55
Tentativo fallito. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra.19:53
Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).19:52
Julius Lindberg (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fuorigioco. Álvaro García(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Sergio Camello e' colto in fuorigioco.19:50
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:49
Inizia il Secondo tempo Häcken 1, Rayo Vallecano 1.19:48
Sostituzione, Rayo Vallecano. Jorge de Frutos sostituisce Óscar Trejo.19:48
Primo tempo terminato, Häcken 1, Rayo Vallecano 1.19:32
Fallo di Óscar Trejo (Rayo Vallecano).19:32
Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tiro respinto. Mikkel Rygaard (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Julius Lindberg.19:31
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:29
Fallo di Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:29
Isak Brusberg (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:29
Fuorigioco. Florian Lejeune(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Iván Balliu e' colto in fuorigioco.19:28
Gol! Häcken 1, Rayo Vallecano 1. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Simon Gustafson.19:26
Fallo di Óscar Trejo (Rayo Vallecano).19:25
Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Óscar Trejo (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.19:21
Fallo di Óscar Trejo (Rayo Vallecano).19:21
Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Pontus Dahbo (Häcken).19:20
Julius Lindberg (Häcken) e' ammonito per fallo.19:17
Óscar Trejo (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di Julius Lindberg (Häcken).19:17
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:14
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:13
Fallo di Óscar Trejo (Rayo Vallecano).19:12
Simon Gustafson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Tentativo fallito. Olle Samuelsson (Häcken) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard con cross da calcio d'angolo.19:12
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).19:11
Tiro parato. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Óscar Trejo.19:09
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Iván Balliu (Rayo Vallecano).19:06
Óscar Trejo (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Fallo di Silas Andersen (Häcken).19:04
Tentativo fallito. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di sinistro da centro area tira alto.19:02
Tiro parato. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julius Lindberg con cross.19:01
Gol! Häcken 0, Rayo Vallecano 1. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sergio Camello.19:00
Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! di poco alto.18:58
Augusto Batalla (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Silas Andersen (Häcken).18:57
Fallo di Iván Balliu (Rayo Vallecano).18:55
Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Iván Balliu (Rayo Vallecano).18:54
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).18:53
Tiro respinto. Isak Brusberg (Häcken) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Adam Lundkvist.18:53
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).18:51
Tentativo fallito. Adrian Svanbäck (Häcken) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.18:49
Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).18:46
Álvaro García (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51
Häcken - Rayo Vallecano è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Gamla Ullevi di Göteborg.
Arbitro di Häcken - Rayo Vallecano sarà Antoni Bandic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.
Attualmente Häcken si trova 19° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Häcken ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; Rayo Vallecano ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.
Häcken e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Häcken
|Rayo Vallecano
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|0
|2
|Gol totali subiti
|0
|0
|Media gol subiti per partita
|0.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|64.8
|68.8
|Numero totale di passaggi
|730
|645
|Numero totale di passaggi riusciti
|645
|579
|Tiri nello specchio della porta
|3
|10
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|66.7
|Numero totale di cross
|17
|31
|Numero medio di cross riusciti
|2
|6
|Duelli per partita vinti
|46
|45
|Duelli per partita persi
|38
|59
|Corner subiti
|3
|0
|Corner guadagnati
|5
|12
|Numero di punizioni a favore
|10
|6
|Numero di punizioni concesse
|8
|20
|Tackle totali
|16
|19
|Percentuale di successo nei tackle
|56.2
|89.5
|Fuorigiochi totali
|2
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND