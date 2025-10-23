Incontro terminato, Lincoln Red Imps 2, Lech Poznan 1.
Incontro terminato, Lincoln Red Imps 2, Lech Poznan 1.
Secondo tempo terminato, Lincoln Red Imps 2, Lech Poznan 1.22:53
Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:53
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).22:53
Tiro respinto. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di João Moutinho.22:52
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Nicholas Pozo (Lincoln Red Imps).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Gol! Lincoln Red Imps 2, Lech Poznan 1. Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Toni Kolega con cross da calcio d'angolo.22:47
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Bartosz Mrozek (Lech Poznan).22:46
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Jesús Toscano sostituisce Víctor Villacañas.22:46
Fallo di João Moutinho (Lech Poznan).22:44
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Tiro respinto. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pablo Rodríguez.22:44
Tiro respinto. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Luis Palma.22:43
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Juanje Argüez sostituisce Boubacar Sidik Dabo.22:41
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Joel Pereira (Lech Poznan).22:40
Tiro parato. Nano (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:40
Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).22:39
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Tentativo fallito. Nicholas Pozo (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:39
Tiro respinto. Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nicholas Pozo.22:38
Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).22:37
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Gol! Lincoln Red Imps 1, Lech Poznan 1. Mikael Ishak (Lech Poznan) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:36
Gara riprende.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Pablo Rodríguez (Lech Poznan) per infortunio.22:35
Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.22:34
Rigore per Lech Poznan. Pablo Rodríguez e'stato atterrato in area di rigore.22:34
Rigore concesso da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps) per un fallo in area.22:34
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Nano (Lincoln Red Imps).22:34
Sostituzione, Lech Poznan. Antoni Kozubal sostituisce Gísli Thórdarson.22:31
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).22:30
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Fallo di Nicholas Pozo (Lincoln Red Imps).22:29
Tiro parato. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gísli Thórdarson.22:28
João Moutinho (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Fallo di Víctor Villacañas (Lincoln Red Imps).22:27
Fuorigioco. Toni García(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Boubacar Sidik Dabo e' colto in fuorigioco.22:26
Fallo di João Moutinho (Lech Poznan).22:26
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Fallo di Gísli Thórdarson (Lech Poznan).22:25
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:25
Fallo di Mikael Ishak (Lech Poznan).22:24
Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Nicholas Pozo sostituisce Kike Gómez.22:20
Fallo di Luis Palma (Lech Poznan).22:20
Toni Kolega (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Gara riprende.22:19
Gara momentaneamente sospesa, Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) per infortunio.22:18
Tentativo fallito. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:18
Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:17
Tentativo fallito. Wojciech Monka (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joel Pereira con cross da calcio d'angolo.22:17
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Nano (Lincoln Red Imps).22:17
Sostituzione, Lech Poznan. Mikael Ishak sostituisce Bryan Fiabema.22:16
Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Pablo Rodríguez.22:15
Fallo di Gísli Thórdarson (Lech Poznan).22:13
Nano (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Bryan Fiabema (Lech Poznan) colpisce la traversa con un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Gísli Thórdarson con cross.22:13
Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) e' ammonito.22:12
Fuorigioco. Nano(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Boubacar Sidik Dabo e' colto in fuorigioco.22:11
Nano (Lincoln Red Imps) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da fuori area da un calcio di punizione di prima.22:11
Fallo di Pablo Rodríguez (Lech Poznan).22:10
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Timothy Ouma (Lech Poznan).22:10
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Tiro parato. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Joel Pereira.22:07
Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:07
Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).22:07
Inizia il Secondo tempo Lincoln Red Imps 1, Lech Poznan 0.22:04
Sostituzione, Lech Poznan. Taofeek Ismaheel sostituisce Yannick Agnero.22:03
Sostituzione, Lech Poznan. Luis Palma sostituisce Leo Bengtsson.22:03
Sostituzione, Lech Poznan. Joel Pereira sostituisce Robert Gumny.22:03
Primo tempo terminato, Lincoln Red Imps 1, Lech Poznan 0.21:48
Fallo di Robert Gumny (Lech Poznan).21:47
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Tentativo fallito. Pablo Rodríguez (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Timothy Ouma.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Víctor Villacañas (Lincoln Red Imps).21:43
Tentativo fallito. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:41
Tiro parato. Yannick Agnero (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:40
Tiro respinto. Wojciech Monka (Lech Poznan) un colpo di testa da centro area. Assist di João Moutinho con cross.21:40
Fallo di mano di Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).21:39
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Mandi (Lincoln Red Imps).21:38
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).21:38
Fallo di Robert Gumny (Lech Poznan).21:36
Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Gol! Lincoln Red Imps 1, Lech Poznan 0. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bernardo Lopes da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Robert Gumny (Lech Poznan).21:32
Tiro respinto. Nano (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Víctor Villacañas.21:32
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Timothy Ouma (Lech Poznan).21:30
Tiro respinto. Víctor Villacañas (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da centro area.21:30
Tentativo fallito. Wojciech Monka (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Bryan Fiabema da calcio d'angolo.21:28
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).21:27
Tiro parato. Yannick Agnero (Lech Poznan) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bryan Fiabema.21:27
Yannick Agnero (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).21:26
Yannick Agnero (Lech Poznan) e' ammonito per fallo.21:25
Fallo di Yannick Agnero (Lech Poznan).21:25
Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Gísli Thórdarson (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Toni García (Lincoln Red Imps).21:23
Yannick Agnero (Lech Poznan) colpisce la traversa con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Gísli Thórdarson con cross da calcio d'angolo.21:22
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).21:21
Robert Gumny (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).21:20
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:19
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Bryan Fiabema (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Nano (Lincoln Red Imps).21:17
Tentativo fallito. Nano (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da un calcio di punizione di prima.21:16
Fallo di Gísli Thórdarson (Lech Poznan).21:15
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Fallo di Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).21:14
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Christian Rutjens in seguito a un contropiede.21:13
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).21:12
Tiro respinto. Yannick Agnero (Lech Poznan) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Robert Gumny con cross.21:12
Tiro respinto. Leo Bengtsson (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area. Assist di Timothy Ouma.21:11
Fallo di mano di Nano (Lincoln Red Imps).21:10
Tiro respinto. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area. Assist di Tjay De Barr.21:08
Timothy Ouma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).21:03
Tentativo fallito. Gísli Thórdarson (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Bryan Fiabema.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Lincoln Red Imps - Lech Poznan è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.
Arbitro di Lincoln Red Imps - Lech Poznan sarà Chrysovalantis Theouli. Al VAR invece ci sarà Dimitris Solomou.
Attualmente Lincoln Red Imps si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Lech Poznan si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Lincoln Red Imps ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; Lech Poznan ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.
Lincoln Red Imps e Lech Poznan è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lincoln Red Imps
|Lech Poznan
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|4
|Gol totali subiti
|5
|1
|Media gol subiti per partita
|5.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|49.4
|51.8
|Numero totale di passaggi
|407
|445
|Numero totale di passaggi riusciti
|324
|358
|Tiri nello specchio della porta
|0
|9
|Percentuale di tiri in porta
|0.0
|60.0
|Numero totale di cross
|10
|12
|Numero medio di cross riusciti
|1
|2
|Duelli per partita vinti
|55
|44
|Duelli per partita persi
|56
|39
|Corner subiti
|4
|4
|Corner guadagnati
|4
|2
|Numero di punizioni a favore
|16
|16
|Numero di punizioni concesse
|11
|9
|Tackle totali
|18
|8
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|75.0
|Fuorigiochi totali
|0
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
