Lincoln Red Imps - Lech Poznan è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Europa Point Stadium di Gibraltar.

Arbitro di Lincoln Red Imps - Lech Poznan sarà Chrysovalantis Theouli. Al VAR invece ci sarà Dimitris Solomou.

Attualmente Lincoln Red Imps si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Lech Poznan si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Lincoln Red Imps ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; Lech Poznan ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.

Lincoln Red Imps e Lech Poznan è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: