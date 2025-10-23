Incontro terminato, Samsunspor 3, Dinamo Kiev 0.
Incontro terminato, Samsunspor 3, Dinamo Kiev 0.
Secondo tempo terminato, Samsunspor 3, Dinamo Kiev 0.22:54
Fallo di Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev).22:53
Soner Gönül (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Tentativo fallito. Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oleksandr Pikhalionok da calcio d'angolo.22:48
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Antoine Makoumbou (Samsunspor).22:48
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Antoine Makoumbou (Samsunspor).22:45
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Yunus Emre Çift (Samsunspor).22:44
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Joe Mendes (Samsunspor).22:44
Sostituzione, Samsunspor. Soner Aydogdu sostituisce Carlo Holse.22:43
Fallo di Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev).22:42
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Yatsyk sostituisce Vitalii Buialskyi.22:41
Fallo di Aliou Thiare (Dinamo Kiev).22:39
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Sostituzione, Samsunspor. Soner Gönül sostituisce Celil Yüksel.22:37
Sostituzione, Samsunspor. Yunus Emre Çift sostituisce Anthony Musaba.22:37
Sostituzione, Dinamo Kiev. Vladislav Blanuta sostituisce Shola Ogundana.22:35
Sostituzione, Dinamo Kiev. Volodymyr Brazhko sostituisce Mykola Mykhailenko.22:35
Tentativo fallito. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Carlo Holse.22:34
Gara riprende.22:32
Sostituzione, Samsunspor. Joe Mendes sostituisce Zeki Yavru.22:32
Sostituzione, Samsunspor. Emre Kilinç sostituisce Tanguy Coulibaly per infortunio.22:32
Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.22:31
Gara momentaneamente sospesa, Marius Mouandilmadji (Samsunspor) per infortunio.22:31
Gara riprende.22:28
Gara momentaneamente sospesa, Tanguy Coulibaly (Samsunspor) per infortunio.22:27
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Aliou Thiare (Dinamo Kiev).22:27
Sostituzione, Dinamo Kiev. Taras Mykhavko sostituisce Kostiantyn Vivcharenko.22:26
Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Pikhalionok sostituisce Valentyn Rubchynskyi.22:25
Fallo di Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev).22:25
Tanguy Coulibaly (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Gol! Samsunspor 3, Dinamo Kiev 0. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zeki Yavru.22:21
Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anthony Musaba in seguito a un contropiede.22:18
Tentativo fallito. Rick van Drongelen (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Zeki Yavru con cross in seguito a un calcio da fermo.22:14
Fallo di Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev).22:13
Tanguy Coulibaly (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13
Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Carlo Holse con passaggio filtrante.22:09
Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).22:06
Inizia il Secondo tempo Samsunspor 2, Dinamo Kiev 0.22:04
Primo tempo terminato, Samsunspor 2, Dinamo Kiev 0.21:49
Tiro respinto. Tanguy Coulibaly (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Zeki Yavru.21:49
Kostiantyn Vivcharenko (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.21:48
Fallo di Kostiantyn Vivcharenko (Dinamo Kiev).21:48
Tanguy Coulibaly (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48
Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Tanguy Coulibaly (Samsunspor).21:47
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Samsunspor).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).21:43
Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Tiro parato. Logi Tómasson (Samsunspor) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Musaba.21:43
Fallo di Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev).21:41
Celil Yüksel (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Tentativo fallito. Lubomír Satka (Samsunspor) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Zeki Yavru con cross da calcio d'angolo.21:39
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Ruslan Neshcheret (Dinamo Kiev).21:38
Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Musaba.21:38
Fallo di Kostiantyn Vivcharenko (Dinamo Kiev).21:37
Tanguy Coulibaly (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Gol! Samsunspor 2, Dinamo Kiev 0. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Musaba.21:33
Tentativo fallito. Celil Yüksel (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zeki Yavru.21:33
Fallo di Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev).21:29
Celil Yüksel (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Tentativo fallito. Oleksandr Karavaiev (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Shola Ogundana.21:28
Tiro respinto. Shola Ogundana (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kostiantyn Vivcharenko.21:25
Fuorigioco. Kostiantyn Vivcharenko(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Shola Ogundana e' colto in fuorigioco.21:24
Shola Ogundana (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).21:23
Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).21:21
Tiro respinto. Denys Popov (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aliou Thiare.21:16
Tentativo fallito. Logi Tómasson (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Carlo Holse.21:15
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev).21:12
Tiro respinto. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Celil Yüksel con passaggio filtrante.21:12
Tanguy Coulibaly (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Kostiantyn Vivcharenko (Dinamo Kiev).21:11
Tentativo fallito. Kostiantyn Vivcharenko (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Mykola Mykhailenko.21:10
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Rick van Drongelen (Samsunspor).21:09
Fuorigioco. Carlo Holse(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Tanguy Coulibaly e' colto in fuorigioco.21:08
Fallo di Tanguy Coulibaly (Samsunspor).21:07
Vitalii Buialskyi (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Karavaiev (Dinamo Kiev).21:06
Gol! Samsunspor 1, Dinamo Kiev 0. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marius Mouandilmadji.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Samsunspor - Dinamo Kiev è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.
Arbitro di Samsunspor - Dinamo Kiev sarà Ivar Kristjansson. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Attualmente Samsunspor si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Dinamo Kiev si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Samsunspor ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Dinamo Kiev ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.
Samsunspor e Dinamo Kiev è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Samsunspor
|Dinamo Kiev
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|0
|Gol totali subiti
|0
|2
|Media gol subiti per partita
|0.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|36.6
|46.4
|Numero totale di passaggi
|321
|402
|Numero totale di passaggi riusciti
|231
|324
|Tiri nello specchio della porta
|2
|1
|Percentuale di tiri in porta
|40.0
|12.5
|Numero totale di cross
|6
|14
|Numero medio di cross riusciti
|1
|4
|Duelli per partita vinti
|50
|38
|Duelli per partita persi
|51
|40
|Corner subiti
|8
|5
|Corner guadagnati
|2
|3
|Numero di punizioni a favore
|7
|14
|Numero di punizioni concesse
|10
|7
|Tackle totali
|23
|8
|Percentuale di successo nei tackle
|60.9
|75.0
|Fuorigiochi totali
|0
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
