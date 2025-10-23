Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Samsunspor-Dinamo Kiev: 3-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 21:00
Samsunspor
3
Dinamo Kiev
0
Partita finita
Arbitro: Ivar Kristjansson
  1. 2' 1-0 Anthony Musaba
  2. 33' 2-0 Marius Mouandilmadji
  3. 62' 3-0 Carlo Holse
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Samsunspor 3, Dinamo Kiev 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Samsunspor 3, Dinamo Kiev 0.22:54

  3. 90'+4'

    Fallo di Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev).22:53

  4. 90'+4'

    Soner Gönül (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49

  6. 89'

    Tentativo fallito. Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oleksandr Pikhalionok da calcio d'angolo.22:48

  7. 89'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Antoine Makoumbou (Samsunspor).22:48

  9. 86'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Antoine Makoumbou (Samsunspor).22:45

  10. 86'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Yunus Emre Çift (Samsunspor).22:44

  11. 85'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Joe Mendes (Samsunspor).22:44

  12. 84'

    Sostituzione, Samsunspor. Soner Aydogdu sostituisce Carlo Holse.22:43

  13. 83'

    Fallo di Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev).22:42

  15. 83'

    Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  16. 82'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Yatsyk sostituisce Vitalii Buialskyi.22:41

  17. 80'

    Fallo di Aliou Thiare (Dinamo Kiev).22:39

  18. 80'

    Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39

  19. 78'

    Sostituzione, Samsunspor. Soner Gönül sostituisce Celil Yüksel.22:37

  21. 78'

    Sostituzione, Samsunspor. Yunus Emre Çift sostituisce Anthony Musaba.22:37

  22. 76'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Vladislav Blanuta sostituisce Shola Ogundana.22:35

  23. 76'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Volodymyr Brazhko sostituisce Mykola Mykhailenko.22:35

  24. 75'

    Tentativo fallito. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Carlo Holse.22:34

  25. 73'

    Gara riprende.22:32

  27. 73'

    Sostituzione, Samsunspor. Joe Mendes sostituisce Zeki Yavru.22:32

  28. 73'

    Sostituzione, Samsunspor. Emre Kilinç sostituisce Tanguy Coulibaly per infortunio.22:32

  29. 72'

    Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.22:31

  30. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Marius Mouandilmadji (Samsunspor) per infortunio.22:31

  31. 69'

    Gara riprende.22:28

  33. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Tanguy Coulibaly (Samsunspor) per infortunio.22:27

  34. 68'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Aliou Thiare (Dinamo Kiev).22:27

  35. 67'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Taras Mykhavko sostituisce Kostiantyn Vivcharenko.22:26

  36. 66'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Pikhalionok sostituisce Valentyn Rubchynskyi.22:25

  37. 66'

    Fallo di Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev).22:25

  39. 66'

    Tanguy Coulibaly (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  40. 62'

    Gol! Samsunspor 3, Dinamo Kiev 0. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Zeki Yavru.22:21

  41. 59'

    Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anthony Musaba in seguito a un contropiede.22:18

  42. 55'

    Tentativo fallito. Rick van Drongelen (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Zeki Yavru con cross in seguito a un calcio da fermo.22:14

  43. 54'

    Fallo di Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev).22:13

  45. 54'

    Tanguy Coulibaly (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:13

  46. 50'

    Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Carlo Holse con passaggio filtrante.22:09

  47. 47'

    Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  48. 47'

    Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).22:06

  49. Inizia il Secondo tempo Samsunspor 2, Dinamo Kiev 0.22:04

  51. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Samsunspor 2, Dinamo Kiev 0.21:49

  52. 45'+5'

    Tiro respinto. Tanguy Coulibaly (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Zeki Yavru.21:49

  53. 45'+4'

    Kostiantyn Vivcharenko (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.21:48

  54. 45'+3'

    Fallo di Kostiantyn Vivcharenko (Dinamo Kiev).21:48

  55. 45'+3'

    Tanguy Coulibaly (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:48

  57. 45'+3'

    Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  58. 45'+3'

    Fallo di Tanguy Coulibaly (Samsunspor).21:47

  59. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Samsunspor).21:45

  60. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  61. 44'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).21:43

  63. 44'

    Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  64. 44'

    Tiro parato. Logi Tómasson (Samsunspor) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Anthony Musaba.21:43

  65. 41'

    Fallo di Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev).21:41

  66. 41'

    Celil Yüksel (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  67. 40'

    Tentativo fallito. Lubomír Satka (Samsunspor) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Zeki Yavru con cross da calcio d'angolo.21:39

  69. 39'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Ruslan Neshcheret (Dinamo Kiev).21:38

  70. 39'

    Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Musaba.21:38

  71. 38'

    Fallo di Kostiantyn Vivcharenko (Dinamo Kiev).21:37

  72. 38'

    Tanguy Coulibaly (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  73. 33'

    Gol! Samsunspor 2, Dinamo Kiev 0. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anthony Musaba.21:33

  75. 33'

    Tentativo fallito. Celil Yüksel (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zeki Yavru.21:33

  76. 30'

    Fallo di Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev).21:29

  77. 30'

    Celil Yüksel (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  78. 29'

    Tentativo fallito. Oleksandr Karavaiev (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Shola Ogundana.21:28

  79. 25'

    Tiro respinto. Shola Ogundana (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kostiantyn Vivcharenko.21:25

  81. 24'

    Fuorigioco. Kostiantyn Vivcharenko(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Shola Ogundana e' colto in fuorigioco.21:24

  82. 23'

    Shola Ogundana (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  83. 23'

    Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).21:23

  84. 22'

    Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  85. 22'

    Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).21:21

  87. 17'

    Tiro respinto. Denys Popov (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aliou Thiare.21:16

  88. 15'

    Tentativo fallito. Logi Tómasson (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Carlo Holse.21:15

  89. 13'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev).21:12

  90. 13'

    Tiro respinto. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Celil Yüksel con passaggio filtrante.21:12

  91. 12'

    Tanguy Coulibaly (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  93. 12'

    Fallo di Kostiantyn Vivcharenko (Dinamo Kiev).21:11

  94. 11'

    Tentativo fallito. Kostiantyn Vivcharenko (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Mykola Mykhailenko.21:10

  95. 9'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Rick van Drongelen (Samsunspor).21:09

  96. 9'

    Fuorigioco. Carlo Holse(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Tanguy Coulibaly e' colto in fuorigioco.21:08

  97. 8'

    Fallo di Tanguy Coulibaly (Samsunspor).21:07

  99. 8'

    Vitalii Buialskyi (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  100. 7'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Karavaiev (Dinamo Kiev).21:06

  101. 2'

    Gol! Samsunspor 1, Dinamo Kiev 0. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marius Mouandilmadji.21:02

  102. Inizia il Primo tempo.21:00

  103. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

Formazioni Samsunspor - Dinamo Kiev

Samsunspor
Dinamo Kiev
TITOLARI SAMSUNSPOR
  • (1) OKAN KOCUK (P)
  • (4) RICK VAN DRONGELEN (D)
  • (17) LOGI TÓMASSON (D)
  • (18) ZEKI YAVRU (D)
  • (37) LUBOMÍR SATKA (D)
  • (5) CELIL YÜKSEL (C)
  • (70) TANGUY COULIBALY (C)
  • (29) ANTOINE MAKOUMBOU (C)
  • (7) ANTHONY MUSABA (C)
  • (21) CARLO HOLSE (C)
  • (9) MARIUS MOUANDILMADJI (A)
PANCHINA SAMSUNSPOR
  • (22) POLAT YALDIR (A)
  • (2) JOE MENDES (D)
  • (24) TONI BOREVKOVIC (D)
  • (48) EFE BERAT TÖRUZ (P)
  • (12) ALBERT POSIADALA (P)
  • (8) SONER AYDOGDU (C)
  • (28) SONER GÖNÜL (D)
  • (77) AFONSO SOUSA (C)
  • (11) EMRE KILINÇ (C)
  • (55) YUNUS EMRE ÇIFT (D)
ALLENATORE SAMSUNSPOR
  • Thomas Reis
TITOLARI DINAMO KIEV
  • (35) RUSLAN NESHCHERET (P)
  • (4) DENYS POPOV (D)
  • (2) KOSTIANTYN VIVCHARENKO (D)
  • (20) OLEKSANDR KARAVAIEV (D)
  • (66) ALIOU THIARE (D)
  • (29) VITALII BUIALSKYI (C)
  • (16) SHOLA OGUNDANA (C)
  • (9) NAZAR VOLOSHYN (C)
  • (91) MYKOLA MYKHAILENKO (C)
  • (15) VALENTYN RUBCHYNSKYI (C)
  • (39) EDUARDO GUERRERO (A)
PANCHINA DINAMO KIEV
  • (6) VOLODYMYR BRAZHKO (C)
  • (5) OLEKSANDR YATSYK (C)
  • (77) VLADISLAV BLANUTA (A)
  • (8) OLEKSANDR PIKHALIONOK (C)
  • (51) VALENTYN MORHUN (P)
  • (32) TARAS MYKHAVKO (D)
  • (74) DENYS IHNATENKO (P)
  • (14) VASYL BURTNYK (D)
ALLENATORE DINAMO KIEV
  • Oleksandr Shovkovskiy
PREPARTITA

Samsunspor - Dinamo Kiev è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.
Arbitro di Samsunspor - Dinamo Kiev sarà Ivar Kristjansson. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente Samsunspor si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Dinamo Kiev si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Samsunspor ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Dinamo Kiev ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.

Samsunspor e Dinamo Kiev è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SamsunsporDinamo Kiev
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati10
Gol totali subiti02
Media gol subiti per partita0.02.0
Percentuale possesso palla36.646.4
Numero totale di passaggi321402
Numero totale di passaggi riusciti231324
Tiri nello specchio della porta21
Percentuale di tiri in porta40.012.5
Numero totale di cross614
Numero medio di cross riusciti14
Duelli per partita vinti5038
Duelli per partita persi5140
Corner subiti85
Corner guadagnati23
Numero di punizioni a favore714
Numero di punizioni concesse107
Tackle totali238
Percentuale di successo nei tackle60.975.0
Fuorigiochi totali03
Numero totale di cartellini gialli41
Numero totale di cartellini rossi00

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio