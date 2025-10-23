Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Samsunspor - Dinamo Kiev è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.

Arbitro di Samsunspor - Dinamo Kiev sarà Ivar Kristjansson. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente Samsunspor si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Dinamo Kiev si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Samsunspor ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0; Dinamo Kiev ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.

Samsunspor e Dinamo Kiev è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: