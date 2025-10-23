Virgilio Sport
Shakhtar Donetsk-Legia Warsaw: 1-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 18:45
Shakhtar Donetsk
1
Legia Warsaw
2
Partita finita
Arbitro: Gustavo Correia
  1. 16' 0-1 Rafal Augustyniak
  2. 61' 1-1 Luca Meirelles
  3. 90+4' 1-2 Rafal Augustyniak
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 1, Legia Varsavia 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 1, Legia Varsavia 2.20:40

  3. 90'+6'

    Tentativo fallito. Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:40

  4. 90'+4'

    Gol! Shakhtar Donetsk 1, Legia Varsavia 2. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.20:38

  5. 90'+3'

    Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:37

  6. 90'+3'

    Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).20:36

  7. 90'+3'

    Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34

  10. 88'

    Anton Hlushchenko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  11. 88'

    Fallo di Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).20:32

  12. 88'

    Tiro parato. Antonio Colak (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.20:31

  13. 85'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Jakub Zewlakow sostituisce Juergen Elitim.20:29

  15. 85'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Kacper Urbanski sostituisce Kacper Chodyna.20:29

  16. 84'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Vinícius Tobias sostituisce Yukhym Konoplia.20:28

  17. 83'

    Tentativo fallito. Kacper Chodyna (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:27

  18. 83'

    Tentativo fallito. Pawel Wszolek (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kacper Chodyna con cross in seguito a un calcio da fermo.20:27

  19. 82'

    Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:26

  21. 82'

    Fallo di Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk).20:26

  22. 82'

    Kacper Chodyna (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:26

  23. 77'

    Gara riprende.20:21

  24. 77'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yehor Nazaryna sostituisce Marlon Gomes.20:21

  25. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) per infortunio.20:20

  27. 74'

    Fallo di Anton Hlushchenko (Shakhtar Donetsk).20:18

  28. 74'

    Petar Stojanovic (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  29. 72'

    Fallo di Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk).20:15

  30. 72'

    Juergen Elitim (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  31. 67'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  33. 67'

    Fallo di Bartosz Kapustka (Legia Varsavia).20:11

  34. 67'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Petar Stojanovic sostituisce Ermal Krasniqi.20:11

  35. 66'

    Fuorigioco. Kamil Piatkowski(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Antonio Colak e' colto in fuorigioco.20:10

  36. 64'

    Tiro parato. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anton Hlushchenko.20:08

  37. 63'

    Fuorigioco. Pawel Wszolek(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Antonio Colak e' colto in fuorigioco.20:07

  39. 61'

    Gol! Shakhtar Donetsk 1, Legia Varsavia 1. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yukhym Konoplia con cross.20:04

  40. 59'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Bartosz Kapustka sostituisce Wojciech Urbanski.20:03

  41. 59'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Antonio Colak sostituisce Mileta Rajovic.20:03

  42. 59'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Newerton sostituisce Eguinaldo.20:03

  43. 59'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Anton Hlushchenko sostituisce Artem Bondarenko.20:03

  45. 59'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Marian Shved.20:03

  46. 58'

    Tentativo fallito. Marian Shved (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Isaque.20:02

  47. 57'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Arkadiusz Reca (Legia Varsavia).20:01

  48. 56'

    Tiro respinto. Marian Shved (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Isaque.20:00

  49. 56'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Arkadiusz Reca (Legia Varsavia).19:59

  51. 55'

    Fuorigioco. Kamil Piatkowski(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Kacper Chodyna e' colto in fuorigioco.19:59

  52. 53'

    Tentativo fallito. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:56

  53. 52'

    Tiro respinto. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Marlon Gomes.19:56

  54. 52'

    Tentativo fallito. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Irakli Azarovi.19:56

  55. 50'

    Tiro respinto. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area.19:54

  57. 46'

    Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  58. 46'

    Fallo di Mileta Rajovic (Legia Varsavia).19:50

  59. 46'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:50

  60. Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 0, Legia Varsavia 1.19:49

  61. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, Legia Varsavia 1.19:34

  63. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31

  64. 43'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  65. 43'

    Fallo di Wojciech Urbanski (Legia Varsavia).19:29

  66. 43'

    Mileta Rajovic (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.19:28

  67. 43'

    Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  69. 43'

    Fallo di Mileta Rajovic (Legia Varsavia).19:28

  70. 42'

    Gara riprende.19:27

  71. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:26

  72. 41'

    Fuorigioco. Yukhym Konoplia(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Eguinaldo e' colto in fuorigioco.19:26

  73. 40'

    Tiro respinto. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Luca Meirelles.19:25

  75. 37'

    Fuorigioco. Irakli Azarovi(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Marian Shved e' colto in fuorigioco.19:23

  76. 37'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Kamil Piatkowski (Legia Varsavia).19:22

  77. 37'

    Tiro respinto. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:22

  78. 35'

    Gara riprende.19:20

  79. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Juergen Elitim (Legia Varsavia) per infortunio.19:19

  81. 33'

    Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.19:19

  82. 33'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:18

  83. 33'

    Juergen Elitim (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  84. 29'

    Gara riprende.19:14

  85. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Pawel Wszolek (Legia Varsavia) per infortunio.19:12

  87. 21'

    Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  88. 21'

    Fallo di Kacper Chodyna (Legia Varsavia).19:06

  89. 20'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Irakli Azarovi (Shakhtar Donetsk).19:05

  90. 20'

    Tiro respinto. Kamil Piatkowski (Legia Varsavia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Pawel Wszolek.19:05

  91. 20'

    Tentativo fallito. Pawel Wszolek (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:05

  93. 19'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Irakli Azarovi (Shakhtar Donetsk).19:04

  94. 19'

    Tiro respinto. Juergen Elitim (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ermal Krasniqi con cross.19:04

  95. 18'

    Marian Shved (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:03

  96. 18'

    Fallo di Arkadiusz Reca (Legia Varsavia).19:03

  97. 16'

    Gol! Shakhtar Donetsk 0, Legia Varsavia 1. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.19:01

  99. 12'

    Tentativo fallito. Juergen Elitim (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.18:57

  100. 11'

    Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).18:56

  101. 11'

    Juergen Elitim (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56

  102. 10'

    Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rafal Augustyniak.18:55

  103. 7'

    Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marlon Gomes.18:53

  105. 6'

    Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  106. 6'

    Fallo di Steve Kapuadi (Legia Varsavia).18:52

  107. 5'

    Gara riprende.18:51

  108. 5'

    Gara momentaneamente sospesa, Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) per infortunio.18:50

  109. 3'

    Fallo di Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk).18:48

  111. 3'

    Juergen Elitim (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  112. 2'

    Fallo di Eguinaldo (Shakhtar Donetsk).18:47

  113. 2'

    Wojciech Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  114. Fallo di Eguinaldo (Shakhtar Donetsk).18:46

  115. Pawel Wszolek (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  117. Inizia il Primo tempo.18:46

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

Formazioni Shakhtar Donetsk - Legia Warsaw

Shakhtar Donetsk
Legia Warsaw
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
  • (23) KIRIL FESIUN (P)
  • (26) YUKHYM KONOPLIA (D)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
  • (18) ALAA GHRAM (D)
  • (6) MARLON GOMES (C)
  • (9) MARIAN SHVED (C)
  • (14) ISAQUE (C)
  • (21) ARTEM BONDARENKO (C)
  • (7) EGUINALDO (C)
  • (49) LUCA MEIRELLES (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
  • (11) NEWERTON (C)
  • (29) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (37) LUCAS FERREIRA (C)
  • (4) MARLON (D)
  • (74) MARIAN FARYNA (D)
  • (31) DMYTRO RIZNYK (P)
  • (27) OLEH OCHERETKO (C)
  • (20) ANTON HLUSHCHENKO (C)
  • (19) KAUÃ ELIAS (A)
  • (3) DIEGO ARROYO (D)
  • (17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
  • Arda Turan
TITOLARI LEGIA WARSAW
  • (1) KACPER TOBIASZ (P)
  • (3) STEVE KAPUADI (D)
  • (13) ARKADIUSZ RECA (D)
  • (7) PAWEL WSZOLEK (D)
  • (91) KAMIL PIATKOWSKI (D)
  • (8) RAFAL AUGUSTYNIAK (C)
  • (22) JUERGEN ELITIM (C)
  • (11) KACPER CHODYNA (C)
  • (53) WOJCIECH URBANSKI (C)
  • (77) ERMAL KRASNIQI (C)
  • (29) MILETA RAJOVIC (A)
PANCHINA LEGIA WARSAW
  • (21) VAHAN BICHAKHCHYAN (C)
  • (44) DAMIAN SZYMANSKI (C)
  • (20) JAKUB ZEWLAKOW (A)
  • (19) RÚBEN VINAGRE (D)
  • (67) BARTOSZ KAPUSTKA (C)
  • (55) ARTUR JEDRZEJCZYK (D)
  • (82) KACPER URBANSKI (C)
  • (27) GABRIEL KOBYLAK (P)
  • (99) NOAH WEISSHAUPT (C)
  • (30) PETAR STOJANOVIC (D)
  • (14) ANTONIO COLAK (A)
  • (12) RADOVAN PANKOV (D)
ALLENATORE LEGIA WARSAW
  • Edward Iordanescu
PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Legia Warsaw è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Miejski im. Henryka Reymana di Krakow.
Arbitro di Shakhtar Donetsk - Legia Warsaw sarà Gustavo Correia. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

Attualmente Shakhtar Donetsk si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Legia Warsaw si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Shakhtar Donetsk ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; Legia Warsaw ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

Shakhtar Donetsk e Legia Warsaw è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Shakhtar DonetskLegia Warsaw
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati30
Gol totali subiti21
Media gol subiti per partita2.01.0
Percentuale possesso palla72.363.4
Numero totale di passaggi603545
Numero totale di passaggi riusciti529461
Tiri nello specchio della porta42
Percentuale di tiri in porta44.413.3
Numero totale di cross1532
Numero medio di cross riusciti48
Duelli per partita vinti5149
Duelli per partita persi3750
Corner subiti42
Corner guadagnati68
Numero di punizioni a favore119
Numero di punizioni concesse97
Tackle totali2110
Percentuale di successo nei tackle57.160.0
Fuorigiochi totali03
Numero totale di cartellini gialli43
Numero totale di cartellini rossi00

