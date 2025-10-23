Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 1, Legia Varsavia 2.
Obiettivo elettrificazione
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
Incontro terminato, Shakhtar Donetsk 1, Legia Varsavia 2.
Secondo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 1, Legia Varsavia 2.20:40
Tentativo fallito. Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.20:40
Gol! Shakhtar Donetsk 1, Legia Varsavia 2. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.20:38
Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:37
Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).20:36
Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Anton Hlushchenko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).20:32
Tiro parato. Antonio Colak (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra.20:31
Sostituzione, Legia Varsavia. Jakub Zewlakow sostituisce Juergen Elitim.20:29
Sostituzione, Legia Varsavia. Kacper Urbanski sostituisce Kacper Chodyna.20:29
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Vinícius Tobias sostituisce Yukhym Konoplia.20:28
Tentativo fallito. Kacper Chodyna (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:27
Tentativo fallito. Pawel Wszolek (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Kacper Chodyna con cross in seguito a un calcio da fermo.20:27
Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.20:26
Fallo di Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk).20:26
Kacper Chodyna (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:26
Gara riprende.20:21
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yehor Nazaryna sostituisce Marlon Gomes.20:21
Gara momentaneamente sospesa, Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) per infortunio.20:20
Fallo di Anton Hlushchenko (Shakhtar Donetsk).20:18
Petar Stojanovic (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk).20:15
Juergen Elitim (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Fallo di Bartosz Kapustka (Legia Varsavia).20:11
Sostituzione, Legia Varsavia. Petar Stojanovic sostituisce Ermal Krasniqi.20:11
Fuorigioco. Kamil Piatkowski(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Antonio Colak e' colto in fuorigioco.20:10
Tiro parato. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anton Hlushchenko.20:08
Fuorigioco. Pawel Wszolek(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Antonio Colak e' colto in fuorigioco.20:07
Gol! Shakhtar Donetsk 1, Legia Varsavia 1. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yukhym Konoplia con cross.20:04
Sostituzione, Legia Varsavia. Bartosz Kapustka sostituisce Wojciech Urbanski.20:03
Sostituzione, Legia Varsavia. Antonio Colak sostituisce Mileta Rajovic.20:03
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Newerton sostituisce Eguinaldo.20:03
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Anton Hlushchenko sostituisce Artem Bondarenko.20:03
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Lucas Ferreira sostituisce Marian Shved.20:03
Tentativo fallito. Marian Shved (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Isaque.20:02
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Arkadiusz Reca (Legia Varsavia).20:01
Tiro respinto. Marian Shved (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Isaque.20:00
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Arkadiusz Reca (Legia Varsavia).19:59
Fuorigioco. Kamil Piatkowski(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Kacper Chodyna e' colto in fuorigioco.19:59
Tentativo fallito. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.19:56
Tiro respinto. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Marlon Gomes.19:56
Tentativo fallito. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Irakli Azarovi.19:56
Tiro respinto. Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area.19:54
Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Mileta Rajovic (Legia Varsavia).19:50
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:50
Inizia il Secondo tempo Shakhtar Donetsk 0, Legia Varsavia 1.19:49
Primo tempo terminato, Shakhtar Donetsk 0, Legia Varsavia 1.19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Wojciech Urbanski (Legia Varsavia).19:29
Mileta Rajovic (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.19:28
Yukhym Konoplia (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Mileta Rajovic (Legia Varsavia).19:28
Gara riprende.19:27
Gara momentaneamente sospesa, Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) per infortunio.19:26
Fuorigioco. Yukhym Konoplia(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Eguinaldo e' colto in fuorigioco.19:26
Tiro respinto. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Luca Meirelles.19:25
Fuorigioco. Irakli Azarovi(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Marian Shved e' colto in fuorigioco.19:23
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Kamil Piatkowski (Legia Varsavia).19:22
Tiro respinto. Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:22
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Juergen Elitim (Legia Varsavia) per infortunio.19:19
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk) e' ammonito per fallo.19:19
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).19:18
Juergen Elitim (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Gara riprende.19:14
Gara momentaneamente sospesa, Pawel Wszolek (Legia Varsavia) per infortunio.19:12
Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Kacper Chodyna (Legia Varsavia).19:06
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Irakli Azarovi (Shakhtar Donetsk).19:05
Tiro respinto. Kamil Piatkowski (Legia Varsavia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Pawel Wszolek.19:05
Tentativo fallito. Pawel Wszolek (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:05
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Irakli Azarovi (Shakhtar Donetsk).19:04
Tiro respinto. Juergen Elitim (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ermal Krasniqi con cross.19:04
Marian Shved (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:03
Fallo di Arkadiusz Reca (Legia Varsavia).19:03
Gol! Shakhtar Donetsk 0, Legia Varsavia 1. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.19:01
Tentativo fallito. Juergen Elitim (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.18:57
Fallo di Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).18:56
Juergen Elitim (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rafal Augustyniak.18:55
Tiro parato. Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marlon Gomes.18:53
Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Steve Kapuadi (Legia Varsavia).18:52
Gara riprende.18:51
Gara momentaneamente sospesa, Eguinaldo (Shakhtar Donetsk) per infortunio.18:50
Fallo di Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk).18:48
Juergen Elitim (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Fallo di Eguinaldo (Shakhtar Donetsk).18:47
Wojciech Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Eguinaldo (Shakhtar Donetsk).18:46
Pawel Wszolek (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41
Shakhtar Donetsk - Legia Warsaw è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Miejski im. Henryka Reymana di Krakow.
Arbitro di Shakhtar Donetsk - Legia Warsaw sarà Gustavo Correia. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.
Attualmente Shakhtar Donetsk si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Legia Warsaw si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Shakhtar Donetsk ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; Legia Warsaw ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.
Shakhtar Donetsk e Legia Warsaw è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shakhtar Donetsk
|Legia Warsaw
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|3
|0
|Gol totali subiti
|2
|1
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|72.3
|63.4
|Numero totale di passaggi
|603
|545
|Numero totale di passaggi riusciti
|529
|461
|Tiri nello specchio della porta
|4
|2
|Percentuale di tiri in porta
|44.4
|13.3
|Numero totale di cross
|15
|32
|Numero medio di cross riusciti
|4
|8
|Duelli per partita vinti
|51
|49
|Duelli per partita persi
|37
|50
|Corner subiti
|4
|2
|Corner guadagnati
|6
|8
|Numero di punizioni a favore
|11
|9
|Numero di punizioni concesse
|9
|7
|Tackle totali
|21
|10
|Percentuale di successo nei tackle
|57.1
|60.0
|Fuorigiochi totali
|0
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Impegno e tecnologia per un futuro sostenibileLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND