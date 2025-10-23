Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:41

Shakhtar Donetsk - Legia Warsaw è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Miejski im. Henryka Reymana di Krakow.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - Legia Warsaw sarà Gustavo Correia. Al VAR invece ci sarà André Filipe Domingues da Silva Narciso.

Attualmente Shakhtar Donetsk si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Legia Warsaw si trova 24° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Shakhtar Donetsk ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; Legia Warsaw ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

Shakhtar Donetsk e Legia Warsaw è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso