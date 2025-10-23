Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

GOL CANCELLATO DAL VAR: Franko Kovacevic (Celje) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:12

PREPARTITA

Shamrock Rovers - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.

Arbitro di Shamrock Rovers - Celje sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Tomás Kocourek.

Attualmente Shamrock Rovers si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Celje si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Shamrock Rovers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; Celje ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

Shamrock Rovers e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: