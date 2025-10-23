Incontro terminato, Shamrock Rovers 0, Celje 2.
Incontro terminato, Shamrock Rovers 0, Celje 2.
Secondo tempo terminato, Shamrock Rovers 0, Celje 2.22:53
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Michael Noonan (Shamrock Rovers).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Tentativo fallito. Michael Noonan (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di John McGovern.22:49
Fallo di Milot Avdyli (Celje).22:49
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Papa Daniel (Celje) e' ammonito.22:48
Fallo di Papa Daniel (Celje).22:48
John McGovern (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48
Sostituzione, Celje. Rudi Pozeg Vancas sostituisce Danijel Sturm.22:47
Fuorigioco. Joshua Honohan(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Cory O'Sullivan e' colto in fuorigioco.22:47
Tiro respinto. John McGovern (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Cory O'Sullivan con cross.22:46
Tentativo fallito. Matt Healy (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Graham Burke.22:45
Fallo di Matej Poplatnik (Celje).22:44
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Lukasz Bejger (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di John McGovern (Shamrock Rovers).22:43
Sostituzione, Celje. Ivica Vidovic sostituisce Mario Kvesic.22:43
Sostituzione, Celje. Matej Poplatnik sostituisce Franko Kovacevic.22:43
Sostituzione, Shamrock Rovers. John McGovern sostituisce Dylan Watts.22:42
Sostituzione, Shamrock Rovers. Michael Noonan sostituisce Rory Gaffney.22:42
Fallo di Mario Kvesic (Celje).22:39
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39
Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:39
Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).22:39
Tentativo fallito. Lee Grace (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.22:35
Tiro parato. Roberto Lopes (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dylan Watts con cross.22:35
Tiro respinto. Lee Grace (Shamrock Rovers) un colpo di testa da centro area. Assist di Dylan Watts con cross.22:35
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Zan Karnicnik (Celje).22:34
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).22:34
Graham Burke (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Tentativo fallito. Zan Karnicnik (Celje) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mario Kvesic da calcio d'angolo.22:32
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Lee Grace (Shamrock Rovers).22:31
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).22:30
Tiro respinto. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Juanjo Nieto.22:29
Tentativo fallito. Franko Kovacevic (Celje) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Mario Kvesic.22:29
Tiro respinto. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milot Avdyli.22:28
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).22:23
Dylan Watts (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro da centro area. Assist di Milot Avdyli.22:23
Sostituzione, Shamrock Rovers. Aaron McEneff sostituisce Connor Malley.22:22
Fallo di Milot Avdyli (Celje).22:21
Dylan Watts (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Graham Burke (Shamrock Rovers).22:19
Sostituzione, Shamrock Rovers. Lee Grace sostituisce Adam Matthews.22:18
Sostituzione, Shamrock Rovers. Graham Burke sostituisce Daniel Mândroiu per infortunio.22:18
Tentativo fallito. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Danijel Sturm.22:17
Tiro parato. Juanjo Nieto (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zan Karnicnik.22:17
Gara riprende.22:15
Sostituzione, Celje. Milot Avdyli sostituisce Vitali Lisakovich.22:15
Sostituzione, Celje. Papa Daniel sostituisce Darko Hrka.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers) per infortunio.22:14
Tiro respinto. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Daniel Mândroiu.22:12
Tentativo fallito. Joshua Honohan (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:07
Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dylan Watts con cross.22:07
Inizia il Secondo tempo Shamrock Rovers 0, Celje 2.22:05
Primo tempo terminato, Shamrock Rovers 0, Celje 2.21:50
Fuorigioco. Mario Kvesic(Celje) prova il lancio lungo, ma Juanjo Nieto e' colto in fuorigioco.21:48
Gara riprende.21:48
Gara momentaneamente sospesa, Juanjo Nieto (Celje) per infortunio.21:47
Joshua Honohan (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.21:47
Fallo di Joshua Honohan (Shamrock Rovers).21:46
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:46
Tiro respinto. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da fuori area.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).21:44
Fallo di Lukasz Bejger (Celje).21:43
Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Darko Hrka (Celje) e' ammonito per fallo.21:42
Fallo di Darko Hrka (Celje).21:42
Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:41
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).21:40
Rory Gaffney (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40
Gol! Shamrock Rovers 0, Celje 2. Franko Kovacevic (Celje) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.21:39
Roberto Lopes (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.21:38
Danijel Sturm (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Fallo di Roberto Lopes (Shamrock Rovers).21:38
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:36
Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Joshua Honohan (Shamrock Rovers).21:35
Fallo di Darko Hrka (Celje).21:33
Connor Malley (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Gol! Shamrock Rovers 0, Celje 1. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Vitali Lisakovich.21:32
Fuorigioco. Darko Hrka(Celje) prova il lancio lungo, ma Nikita Iosifov e' colto in fuorigioco.21:30
Tiro respinto. Joshua Honohan (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rory Gaffney.21:29
Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Dylan Watts (Shamrock Rovers).21:22
Fallo di Danijel Sturm (Celje).21:20
Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Darko Hrka (Celje).21:17
Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Matt Healy (Shamrock Rovers).21:16
Decisione VAR: no gol Shamrock Rovers 0-0 Celje.21:15
Fallo di Franko Kovacevic (Celje).21:12
GOL CANCELLATO DAL VAR: Franko Kovacevic (Celje) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:12
Daniel Cleary (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dylan Watts.21:10
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:09
Tentativo fallito. Franko Kovacevic (Celje) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mario Kvesic con cross da calcio d'angolo.21:09
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Adam Matthews (Shamrock Rovers).21:08
Tiro respinto. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zan Karnicnik.21:08
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:06
Tentativo fallito. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Franko Kovacevic.21:05
Fallo di mano di Franko Kovacevic (Celje).21:03
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:03
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).21:02
Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Shamrock Rovers - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.
Arbitro di Shamrock Rovers - Celje sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Tomás Kocourek.
Attualmente Shamrock Rovers si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Celje si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Shamrock Rovers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; Celje ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.
Shamrock Rovers e Celje è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shamrock Rovers
|Celje
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|3
|Gol totali subiti
|4
|1
|Media gol subiti per partita
|4.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|25.1
|60.4
|Numero totale di passaggi
|236
|480
|Numero totale di passaggi riusciti
|170
|421
|Tiri nello specchio della porta
|1
|9
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|75.0
|Numero totale di cross
|7
|22
|Numero medio di cross riusciti
|0
|6
|Duelli per partita vinti
|32
|35
|Duelli per partita persi
|43
|40
|Corner subiti
|7
|4
|Corner guadagnati
|2
|9
|Numero di punizioni a favore
|10
|11
|Numero di punizioni concesse
|11
|15
|Tackle totali
|14
|14
|Percentuale di successo nei tackle
|50.0
|64.3
|Fuorigiochi totali
|2
|0
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
