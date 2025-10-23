Virgilio Sport
Shamrock Rovers-Celje: 0-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 21:00
Shamrock Rovers
0
Celje
2
Partita finita
Arbitro: Ondrej Berka
  1. 33' 0-1 Franko Kovacevic
  2. 40' 0-2 Franko Kovacevic
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Shamrock Rovers 0, Celje 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Shamrock Rovers 0, Celje 2.22:53

  3. 90'+2'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  4. 90'+2'

    Fallo di Michael Noonan (Shamrock Rovers).22:51

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  6. 89'

    Tentativo fallito. Michael Noonan (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di John McGovern.22:49

  7. 89'

    Fallo di Milot Avdyli (Celje).22:49

  9. 89'

    Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  10. 88'

    Papa Daniel (Celje) e' ammonito.22:48

  11. 88'

    Fallo di Papa Daniel (Celje).22:48

  12. 88'

    John McGovern (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48

  13. 88'

    Sostituzione, Celje. Rudi Pozeg Vancas sostituisce Danijel Sturm.22:47

  15. 87'

    Fuorigioco. Joshua Honohan(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Cory O'Sullivan e' colto in fuorigioco.22:47

  16. 87'

    Tiro respinto. John McGovern (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Cory O'Sullivan con cross.22:46

  17. 85'

    Tentativo fallito. Matt Healy (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Graham Burke.22:45

  18. 84'

    Fallo di Matej Poplatnik (Celje).22:44

  19. 84'

    Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  21. 84'

    Lukasz Bejger (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  22. 84'

    Fallo di John McGovern (Shamrock Rovers).22:43

  23. 83'

    Sostituzione, Celje. Ivica Vidovic sostituisce Mario Kvesic.22:43

  24. 83'

    Sostituzione, Celje. Matej Poplatnik sostituisce Franko Kovacevic.22:43

  25. 82'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. John McGovern sostituisce Dylan Watts.22:42

  27. 82'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Michael Noonan sostituisce Rory Gaffney.22:42

  28. 80'

    Fallo di Mario Kvesic (Celje).22:39

  29. 80'

    Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:39

  30. 79'

    Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:39

  31. 79'

    Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  33. 79'

    Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).22:39

  34. 76'

    Tentativo fallito. Lee Grace (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area tira alto in seguito a un calcio da fermo.22:35

  35. 75'

    Tiro parato. Roberto Lopes (Shamrock Rovers) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dylan Watts con cross.22:35

  36. 75'

    Tiro respinto. Lee Grace (Shamrock Rovers) un colpo di testa da centro area. Assist di Dylan Watts con cross.22:35

  37. 75'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Zan Karnicnik (Celje).22:34

  39. 74'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).22:34

  40. 74'

    Graham Burke (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34

  41. 73'

    Tentativo fallito. Zan Karnicnik (Celje) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mario Kvesic da calcio d'angolo.22:32

  42. 72'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Lee Grace (Shamrock Rovers).22:31

  43. 71'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).22:30

  45. 69'

    Tiro respinto. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Juanjo Nieto.22:29

  46. 69'

    Tentativo fallito. Franko Kovacevic (Celje) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Mario Kvesic.22:29

  47. 69'

    Tiro respinto. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da fuori area. Assist di Milot Avdyli.22:28

  48. 64'

    Fallo di Juanjo Nieto (Celje).22:23

  49. 64'

    Dylan Watts (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  51. 63'

    Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro da centro area. Assist di Milot Avdyli.22:23

  52. 62'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Aaron McEneff sostituisce Connor Malley.22:22

  53. 61'

    Fallo di Milot Avdyli (Celje).22:21

  54. 61'

    Dylan Watts (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  55. 60'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  57. 60'

    Fallo di Graham Burke (Shamrock Rovers).22:19

  58. 58'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Lee Grace sostituisce Adam Matthews.22:18

  59. 58'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Graham Burke sostituisce Daniel Mândroiu per infortunio.22:18

  60. 58'

    Tentativo fallito. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Danijel Sturm.22:17

  61. 58'

    Tiro parato. Juanjo Nieto (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Zan Karnicnik.22:17

  63. 55'

    Gara riprende.22:15

  64. 55'

    Sostituzione, Celje. Milot Avdyli sostituisce Vitali Lisakovich.22:15

  65. 55'

    Sostituzione, Celje. Papa Daniel sostituisce Darko Hrka.22:15

  66. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers) per infortunio.22:14

  67. 53'

    Tiro respinto. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Daniel Mândroiu.22:12

  69. 48'

    Tentativo fallito. Joshua Honohan (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:07

  70. 48'

    Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dylan Watts con cross.22:07

  71. Inizia il Secondo tempo Shamrock Rovers 0, Celje 2.22:05

  72. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Shamrock Rovers 0, Celje 2.21:50

  73. 45'+4'

    Fuorigioco. Mario Kvesic(Celje) prova il lancio lungo, ma Juanjo Nieto e' colto in fuorigioco.21:48

  75. 45'+3'

    Gara riprende.21:48

  76. 45'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Juanjo Nieto (Celje) per infortunio.21:47

  77. 45'+2'

    Joshua Honohan (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.21:47

  78. 45'+2'

    Fallo di Joshua Honohan (Shamrock Rovers).21:46

  79. 45'+2'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:46

  81. 45'+1'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da fuori area.21:46

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45

  83. 44'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).21:44

  84. 43'

    Fallo di Lukasz Bejger (Celje).21:43

  85. 43'

    Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

  87. 43'

    Darko Hrka (Celje) e' ammonito per fallo.21:42

  88. 43'

    Fallo di Darko Hrka (Celje).21:42

  89. 43'

    Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  90. 41'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  91. 41'

    Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:41

  93. 41'

    Fallo di Juanjo Nieto (Celje).21:40

  94. 41'

    Rory Gaffney (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:40

  95. 40'

    Gol! Shamrock Rovers 0, Celje 2. Franko Kovacevic (Celje) in seguito a una mischia da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in seguito a un calcio da fermo.21:39

  96. 39'

    Roberto Lopes (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.21:38

  97. 39'

    Danijel Sturm (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  99. 39'

    Fallo di Roberto Lopes (Shamrock Rovers).21:38

  100. 37'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  101. 37'

    Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:36

  102. 36'

    Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  103. 36'

    Fallo di Joshua Honohan (Shamrock Rovers).21:35

  105. 34'

    Fallo di Darko Hrka (Celje).21:33

  106. 34'

    Connor Malley (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  107. 33'

    Gol! Shamrock Rovers 0, Celje 1. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Vitali Lisakovich.21:32

  108. 31'

    Fuorigioco. Darko Hrka(Celje) prova il lancio lungo, ma Nikita Iosifov e' colto in fuorigioco.21:30

  109. 30'

    Tiro respinto. Joshua Honohan (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rory Gaffney.21:29

  111. 22'

    Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  112. 22'

    Fallo di Dylan Watts (Shamrock Rovers).21:22

  113. 20'

    Fallo di Danijel Sturm (Celje).21:20

  114. 20'

    Daniel Mândroiu (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  115. 18'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Darko Hrka (Celje).21:17

  117. 17'

    Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  118. 17'

    Fallo di Matt Healy (Shamrock Rovers).21:16

  119. 15'

    Decisione VAR: no gol Shamrock Rovers 0-0 Celje.21:15

  120. 12'

    Fallo di Franko Kovacevic (Celje).21:12

  121. 12'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Franko Kovacevic (Celje) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:12

  123. 12'

    Daniel Cleary (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  124. 10'

    Tiro parato. Rory Gaffney (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dylan Watts.21:10

  125. 10'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  126. 10'

    Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:09

  127. 9'

    Tentativo fallito. Franko Kovacevic (Celje) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mario Kvesic con cross da calcio d'angolo.21:09

  129. 8'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Adam Matthews (Shamrock Rovers).21:08

  130. 8'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zan Karnicnik.21:08

  131. 6'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  132. 6'

    Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:06

  133. 5'

    Tentativo fallito. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Franko Kovacevic.21:05

  135. 4'

    Fallo di mano di Franko Kovacevic (Celje).21:03

  136. 3'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  137. 3'

    Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:03

  138. 2'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).21:02

  139. 2'

    Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:02

  141. Inizia il Primo tempo.21:00

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

Formazioni Shamrock Rovers - Celje

Shamrock Rovers
Celje
TITOLARI SHAMROCK ROVERS
  • (1) EDWARD MCGINTY (P)
  • (6) DANIEL CLEARY (D)
  • (4) ROBERTO LOPES (D)
  • (27) CORY O'SULLIVAN (D)
  • (17) MATT HEALY (C)
  • (2) JOSHUA HONOHAN (C)
  • (23) CONNOR MALLEY (C)
  • (3) ADAM MATTHEWS (C)
  • (7) DYLAN WATTS (C)
  • (14) DANIEL MÂNDROIU (A)
  • (20) RORY GAFFNEY (A)
PANCHINA SHAMROCK ROVERS
  • (88) JOHN MCGOVERN (A)
  • (18) TREVOR CLARKE (C)
  • (15) DARRAGH NUGENT (C)
  • (41) ALEX NOONAN (P)
  • (25) LEE STEACY (P)
  • (5) LEE GRACE (D)
  • (8) AARON MCENEFF (C)
  • (10) GRAHAM BURKE (A)
  • (22) CIAN BARRETT (D)
  • (31) MICHAEL NOONAN (A)
  • (38) MAX KOVALEVSKIS (C)
ALLENATORE SHAMROCK ROVERS
  • Stephen Bradley
TITOLARI CELJE
  • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (2) JUANJO NIETO (D)
  • (6) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (44) LUKASZ BEJGER (D)
  • (8) MARIO KVESIC (C)
  • (23) ZAN KARNICNIK (C)
  • (71) VITALI LISAKOVICH (C)
  • (4) DARKO HRKA (C)
  • (9) FRANKO KOVACEVIC (A)
  • (10) DANIJEL STURM (A)
  • (20) NIKITA IOSIFOV (A)
PANCHINA CELJE
  • (12) LUKA KOLAR (P)
  • (11) MILOT AVDYLI (C)
  • (16) IVICA VIDOVIC (C)
  • (3) DAMJAN VUKLISEVIC (D)
  • (7) FLORJAN JEVSENAK (C)
  • (94) RUDI POZEG VANCAS (C)
  • (99) MATEJ POPLATNIK (A)
  • (5) GASPER VODEB (D)
  • (25) TIIJAN ZORKO (P)
  • (13) PAPA DANIEL (C)
  • (42) MATIJA BOBEN (D)
ALLENATORE CELJE
  • Albert Riera
PREPARTITA

Shamrock Rovers - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.
Arbitro di Shamrock Rovers - Celje sarà Ondrej Berka. Al VAR invece ci sarà Tomás Kocourek.

Attualmente Shamrock Rovers si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Celje si trova 11° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Shamrock Rovers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; Celje ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1.

Shamrock Rovers e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Shamrock RoversCelje
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati13
Gol totali subiti41
Media gol subiti per partita4.01.0
Percentuale possesso palla25.160.4
Numero totale di passaggi236480
Numero totale di passaggi riusciti170421
Tiri nello specchio della porta19
Percentuale di tiri in porta50.075.0
Numero totale di cross722
Numero medio di cross riusciti06
Duelli per partita vinti3235
Duelli per partita persi4340
Corner subiti74
Corner guadagnati29
Numero di punizioni a favore1011
Numero di punizioni concesse1115
Tackle totali1414
Percentuale di successo nei tackle50.064.3
Fuorigiochi totali20
Numero totale di cartellini gialli43
Numero totale di cartellini rossi00

