PREPARTITA

Shkendija - Shelbourne è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.

Arbitro di Shkendija - Shelbourne sarà Stefan Ebner. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Attualmente Shkendija si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Shelbourne si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Shkendija ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Shkendija e Shelbourne è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: