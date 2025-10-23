Virgilio Sport
Shkendija-Shelbourne: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 18:45
Shkendija
1
Shelbourne
0
Partita finita
Arbitro: Stefan Ebner
  1. 90+2' 1-0 Paddy Barrett (A)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Shkëndija Tetovo 1, Shelbourne 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 1, Shelbourne 0.20:36

  3. 90'+5'

    Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  4. 90'+5'

    Fallo di Mark Coyle (Shelbourne).20:36

  5. 90'+2'

    Autorete di Paddy Barrett, Shelbourne. Shkëndija Tetovo 1, Shelbourne 0..20:32

  6. 90'+2'

    Tentativo fallito. Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:32

  7. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32

  9. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Milan Mbeng (Shelbourne).20:31

  10. 90'+1'

    Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31

  11. 90'+1'

    Fallo di Mark Coyle (Shelbourne).20:31

  12. 90'

    Fallo di Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo).20:30

  13. 90'

    John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  15. 89'

    Gara riprende.20:29

  16. 89'

    Seán Boyd(Shelbourne) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..20:29

  17. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Seán Boyd (Shelbourne) per infortunio.20:29

  18. 88'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Fiton Ademi sostituisce Endrit Krasniqi.20:28

  19. 87'

    Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  21. 87'

    Fallo di Seán Boyd (Shelbourne).20:28

  22. 87'

    Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.20:27

  23. 87'

    Gara riprende.20:27

  24. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) per infortunio.20:26

  25. 85'

    Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).20:26

  27. 85'

    John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:26

  28. 85'

    Fallo di Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo).20:25

  29. 85'

    Ali Coote (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25

  30. 84'

    Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:24

  31. 84'

    Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).20:24

  33. 84'

    Gara riprende.20:24

  34. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo) per infortunio.20:23

  35. 82'

    Sostituzione, Shelbourne. Evan Caffrey sostituisce Jack Henry-Francis.20:22

  36. 82'

    Sostituzione, Shelbourne. Ali Coote sostituisce Kerr McInroy.20:22

  37. 78'

    Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18

  39. 78'

    Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).20:18

  40. 77'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Vane Krstevski sostituisce Fabrice Tamba.20:17

  41. 77'

    Jonathan Lunney (Shelbourne) e' ammonito per fallo.20:17

  42. 77'

    Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17

  43. 77'

    Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).20:17

  45. 75'

    Tentativo fallito. Milan Mbeng (Shelbourne) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jack Henry-Francis con cross da calcio d'angolo.20:15

  46. 74'

    Sostituzione, Shelbourne. Daniel Kelly sostituisce James Norris.20:14

  47. 73'

    Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).20:13

  48. 73'

    Tiro respinto. Seán Boyd (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kerr McInroy.20:13

  49. 71'

    Tentativo fallito. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Sebastjan Spahiu in seguito a un contropiede.20:11

  51. 70'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Kamer Qaka sostituisce Adamu Alhassan.20:10

  52. 67'

    Tiro respinto. Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) un colpo di testa da centro area. Assist di Endrit Krasniqi con cross.20:07

  53. 67'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da James Norris (Shelbourne).20:07

  54. 66'

    Tiro respinto. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ronaldo Webster.20:07

  55. 65'

    John Martin (Shelbourne) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Kerr McInroy con cross in seguito a un calcio da fermo.20:05

  57. 65'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) e' ammonito.20:05

  58. 64'

    Fallo di Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).20:04

  59. 64'

    John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:04

  60. 61'

    Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:02

  61. 61'

    Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).20:01

  63. 61'

    Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:01

  64. 60'

    Sostituzione, Shelbourne. John Martin sostituisce Harry Wood.20:00

  65. 60'

    Sostituzione, Shelbourne. Seán Boyd sostituisce Mipo Odubeko.20:00

  66. 57'

    Tiro parato. Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:57

  67. 56'

    Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56

  69. 56'

    Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).19:56

  70. 55'

    Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).19:55

  71. 55'

    Paddy Barrett (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  72. 54'

    Tentativo fallito. Harry Wood (Shelbourne) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mipo Odubeko.19:54

  73. 52'

    Tentativo fallito. Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Fabrice Tamba.19:53

  75. 51'

    Tentativo fallito. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Endrit Krasniqi.19:52

  76. 50'

    Tentativo fallito. Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Adamu Alhassan.19:50

  77. 49'

    Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  78. 49'

    Fallo di Milan Mbeng (Shelbourne).19:49

  79. Inizia il Secondo tempo Shkëndija Tetovo 0, Shelbourne 0.19:46

  81. 45'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Reshat Ramadani sostituisce Arbin Zejnullai.19:45

  82. 45'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Sebastjan Spahiu sostituisce Liridon Latifi.19:45

  83. 45'

    Primo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 0, Shelbourne 0.19:31

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31

  85. 42'

    Mipo Odubeko (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  87. 42'

    Fallo di Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).19:27

  88. 42'

    Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).19:27

  89. 42'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27

  90. 41'

    Tiro respinto. Harry Wood (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jack Henry-Francis.19:26

  91. 38'

    Tentativo fallito. Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:23

  93. 37'

    Tiro respinto. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!. Assist di Ronaldo Webster.19:22

  94. 37'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Jonathan Lunney (Shelbourne).19:22

  95. 37'

    Tiro respinto. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Liridon Latifi.19:22

  96. 36'

    Tiro parato. Milan Mbeng (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonathan Lunney.19:21

  97. 34'

    Wessel Speel (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  99. 34'

    Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).19:19

  100. 33'

    Fallo di Harry Wood (Shelbourne).19:19

  101. 33'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  102. 33'

    Milan Mbeng (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18

  103. 33'

    Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).19:18

  105. 32'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).19:17

  106. 30'

    James Norris (Shelbourne) e' ammonito per fallo di mano.19:15

  107. 30'

    Fallo di mano di James Norris (Shelbourne).19:15

  108. 29'

    Tentativo fallito. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Besart Ibraimi in seguito a un contropiede.19:14

  109. 23'

    Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).19:08

  111. 23'

    Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:08

  112. 21'

    Fuorigioco. Kerr McInroy(Shelbourne) prova il lancio lungo, ma James Norris e' colto in fuorigioco.19:06

  113. 15'

    Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).19:00

  114. 15'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  115. 14'

    Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:59

  117. 14'

    Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).18:59

  118. 13'

    Fallo di Harry Wood (Shelbourne).18:58

  119. 13'

    Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  120. 12'

    Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.18:57

  121. 12'

    Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:57

  123. 12'

    Fallo di Klisman Cake (Shkëndija Tetovo).18:57

  124. 11'

    Harry Wood (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56

  125. 11'

    Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).18:56

  126. 9'

    Fallo di Mipo Odubeko (Shelbourne).18:54

  127. 9'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  129. 9'

    Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  130. 9'

    Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).18:54

  131. 7'

    Tiro respinto. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area.18:52

  132. 5'

    Fallo di mano di Harry Wood (Shelbourne).18:50

  133. 4'

    Tiro parato. Milan Mbeng (Shelbourne) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Harry Wood con cross.18:50

  135. Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).18:46

  136. Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  137. Tiro respinto. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Harry Wood.18:46

  138. Inizia il Primo tempo.18:46

  139. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:57

Formazioni Shkendija - Shelbourne

Shkendija
Shelbourne
TITOLARI SHKENDIJA
  • (24) BABOUCARR GAYE (P)
  • (2) ALEKSANDËR TRUMÇI (D)
  • (5) KLISMAN CAKE (D)
  • (11) RONALDO WEBSTER (D)
  • (15) IMRAN FETAI (D)
  • (77) LIRIDON LATIFI (C)
  • (10) ENDRIT KRASNIQI (C)
  • (6) ADAMU ALHASSAN (C)
  • (17) ARBIN ZEJNULLAI (C)
  • (29) FABRICE TAMBA (C)
  • (7) BESART IBRAIMI (A)
PANCHINA SHKENDIJA
  • (27) LORIK KABA (A)
  • (28) KAMER QAKA (C)
  • (9) FITON ADEMI (A)
  • (20) ATDHE MAZARI (A)
  • (16) MEVLAN MURATI (D)
  • (3) EGZON BELICA (D)
  • (49) SEBASTJAN SPAHIU (C)
  • (19) VANE KRSTEVSKI (A)
  • (4) RESHAT RAMADANI (C)
  • (8) FLORENT RAMADANI (C)
  • (25) ASTRIT AMZAI (P)
  • (26) ANES MELIQI (D)
ALLENATORE SHKENDIJA
  • Jeton Beqiri
TITOLARI SHELBOURNE
  • (13) WESSEL SPEEL (P)
  • (29) PADDY BARRETT (D)
  • (4) KAMERON LEDWIDGE (D)
  • (8) MARK COYLE (D)
  • (23) KERR MCINROY (C)
  • (6) JONATHAN LUNNEY (C)
  • (21) JACK HENRY-FRANCIS (C)
  • (18) JAMES NORRIS (C)
  • (25) MILAN MBENG (C)
  • (7) HARRY WOOD (A)
  • (11) MIPO ODUBEKO (A)
PANCHINA SHELBOURNE
  • (19) LORCAN HEALY (P)
  • (17) DANIEL KELLY (A)
  • (14) ALI COOTE (C)
  • (10) JOHN MARTIN (A)
  • (5) ELLIS CHAPMAN (C)
  • (73) FINN MOYLAN (P)
  • (2) SEÁN GANNON (D)
  • (9) SEÁN BOYD (A)
  • (27) EVAN CAFFREY (C)
  • (24) LEWIS TEMPLE (D)
  • (3) TYREKE WILSON (D)
ALLENATORE SHELBOURNE
  • Joseph O'Brien
PREPARTITA

Shkendija - Shelbourne è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Shkendija - Shelbourne sarà Stefan Ebner. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Attualmente Shkendija si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Shelbourne si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Shkendija ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.

Shkendija e Shelbourne è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ShkendijaShelbourne
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati00
Gol totali subiti20
Media gol subiti per partita2.00.0
Percentuale possesso palla31.235.2
Numero totale di passaggi300395
Numero totale di passaggi riusciti242315
Tiri nello specchio della porta11
Percentuale di tiri in porta100.033.3
Numero totale di cross512
Numero medio di cross riusciti01
Duelli per partita vinti5938
Duelli per partita persi4546
Corner subiti125
Corner guadagnati03
Numero di punizioni a favore198
Numero di punizioni concesse610
Tackle totali2420
Percentuale di successo nei tackle54.240.0
Fuorigiochi totali21
Numero totale di cartellini gialli21
Numero totale di cartellini rossi00

