Incontro terminato, Shkëndija Tetovo 1, Shelbourne 0.
Secondo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 1, Shelbourne 0.20:36
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Mark Coyle (Shelbourne).20:36
Autorete di Paddy Barrett, Shelbourne. Shkëndija Tetovo 1, Shelbourne 0..20:32
Tentativo fallito. Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Milan Mbeng (Shelbourne).20:31
Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31
Fallo di Mark Coyle (Shelbourne).20:31
Fallo di Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo).20:30
John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Gara riprende.20:29
Seán Boyd(Shelbourne) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..20:29
Gara momentaneamente sospesa, Seán Boyd (Shelbourne) per infortunio.20:29
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Fiton Ademi sostituisce Endrit Krasniqi.20:28
Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Seán Boyd (Shelbourne).20:28
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.20:27
Gara riprende.20:27
Gara momentaneamente sospesa, Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) per infortunio.20:26
Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).20:26
John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:26
Fallo di Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo).20:25
Ali Coote (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Kamer Qaka (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:24
Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).20:24
Gara riprende.20:24
Gara momentaneamente sospesa, Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo) per infortunio.20:23
Sostituzione, Shelbourne. Evan Caffrey sostituisce Jack Henry-Francis.20:22
Sostituzione, Shelbourne. Ali Coote sostituisce Kerr McInroy.20:22
Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18
Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).20:18
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Vane Krstevski sostituisce Fabrice Tamba.20:17
Jonathan Lunney (Shelbourne) e' ammonito per fallo.20:17
Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:17
Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).20:17
Tentativo fallito. Milan Mbeng (Shelbourne) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jack Henry-Francis con cross da calcio d'angolo.20:15
Sostituzione, Shelbourne. Daniel Kelly sostituisce James Norris.20:14
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).20:13
Tiro respinto. Seán Boyd (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kerr McInroy.20:13
Tentativo fallito. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Sebastjan Spahiu in seguito a un contropiede.20:11
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Kamer Qaka sostituisce Adamu Alhassan.20:10
Tiro respinto. Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) un colpo di testa da centro area. Assist di Endrit Krasniqi con cross.20:07
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da James Norris (Shelbourne).20:07
Tiro respinto. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ronaldo Webster.20:07
John Martin (Shelbourne) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Kerr McInroy con cross in seguito a un calcio da fermo.20:05
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) e' ammonito.20:05
Fallo di Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).20:04
John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:04
Tentativo fallito. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.20:02
Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).20:01
Seán Boyd (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:01
Sostituzione, Shelbourne. John Martin sostituisce Harry Wood.20:00
Sostituzione, Shelbourne. Seán Boyd sostituisce Mipo Odubeko.20:00
Tiro parato. Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da oltre 25 metri parato sotto la traversa in alto a sinistra.19:57
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).19:56
Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).19:55
Paddy Barrett (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Tentativo fallito. Harry Wood (Shelbourne) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mipo Odubeko.19:54
Tentativo fallito. Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Fabrice Tamba.19:53
Tentativo fallito. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Endrit Krasniqi.19:52
Tentativo fallito. Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Adamu Alhassan.19:50
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di Milan Mbeng (Shelbourne).19:49
Inizia il Secondo tempo Shkëndija Tetovo 0, Shelbourne 0.19:46
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Reshat Ramadani sostituisce Arbin Zejnullai.19:45
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Sebastjan Spahiu sostituisce Liridon Latifi.19:45
Primo tempo terminato, Shkëndija Tetovo 0, Shelbourne 0.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31
Mipo Odubeko (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).19:27
Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).19:27
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:27
Tiro respinto. Harry Wood (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jack Henry-Francis.19:26
Tentativo fallito. Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area tira alto.19:23
Tiro respinto. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!. Assist di Ronaldo Webster.19:22
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Jonathan Lunney (Shelbourne).19:22
Tiro respinto. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Liridon Latifi.19:22
Tiro parato. Milan Mbeng (Shelbourne) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonathan Lunney.19:21
Wessel Speel (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).19:19
Fallo di Harry Wood (Shelbourne).19:19
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Milan Mbeng (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:18
Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).19:18
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).19:17
James Norris (Shelbourne) e' ammonito per fallo di mano.19:15
Fallo di mano di James Norris (Shelbourne).19:15
Tentativo fallito. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Besart Ibraimi in seguito a un contropiede.19:14
Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).19:08
Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:08
Fuorigioco. Kerr McInroy(Shelbourne) prova il lancio lungo, ma James Norris e' colto in fuorigioco.19:06
Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).19:00
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:59
Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).18:59
Fallo di Harry Wood (Shelbourne).18:58
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.18:57
Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:57
Fallo di Klisman Cake (Shkëndija Tetovo).18:57
Harry Wood (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).18:56
Fallo di Mipo Odubeko (Shelbourne).18:54
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).18:54
Tiro respinto. Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area.18:52
Fallo di mano di Harry Wood (Shelbourne).18:50
Tiro parato. Milan Mbeng (Shelbourne) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Harry Wood con cross.18:50
Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).18:46
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Tiro respinto. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Harry Wood.18:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:57
Shkendija - Shelbourne è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Tose Proeski Arena di Skopje.
Arbitro di Shkendija - Shelbourne sarà Stefan Ebner. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.
Attualmente Shkendija si trova 29° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Shelbourne si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Shkendija ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0.
Shkendija e Shelbourne è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shkendija
|Shelbourne
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|0
|0
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|31.2
|35.2
|Numero totale di passaggi
|300
|395
|Numero totale di passaggi riusciti
|242
|315
|Tiri nello specchio della porta
|1
|1
|Percentuale di tiri in porta
|100.0
|33.3
|Numero totale di cross
|5
|12
|Numero medio di cross riusciti
|0
|1
|Duelli per partita vinti
|59
|38
|Duelli per partita persi
|45
|46
|Corner subiti
|12
|5
|Corner guadagnati
|0
|3
|Numero di punizioni a favore
|19
|8
|Numero di punizioni concesse
|6
|10
|Tackle totali
|24
|20
|Percentuale di successo nei tackle
|54.2
|40.0
|Fuorigiochi totali
|2
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
