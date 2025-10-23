Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Sigma Olomouc - Raków Czestochowa è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.

Arbitro di Sigma Olomouc - Raków Czestochowa sarà Pavle Ilic. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Zivkovic.

Attualmente Sigma Olomouc si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Raków Czestochowa si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Sigma Olomouc ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; Raków Czestochowa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Sigma Olomouc e Raków Czestochowa è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: