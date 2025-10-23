Incontro terminato, Sigma Olomouc 1, Raków Czestochowa 1.
Incontro terminato, Sigma Olomouc 1, Raków Czestochowa 1.
Secondo tempo terminato, Sigma Olomouc 1, Raków Czestochowa 1.22:51
Matej Mikulenka (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.22:51
Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Matej Mikulenka (Sigma Olomouc).22:51
Tiro respinto. Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area.22:50
Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).22:50
Muhamed Tijani (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Imad Rondic (Raków Czestochowa) e' ammonito per fallo.22:48
Fallo di Imad Rondic (Raków Czestochowa).22:48
Stepán Langer (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Oskar Repka (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Jan Navrátil (Sigma Olomouc).22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Gol! Sigma Olomouc 1, Raków Czestochowa 1. Stratos Svarnas (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tomasz Pienko con cross.22:46
Tentativo fallito. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Bulat con cross da calcio d'angolo.22:44
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).22:44
Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Stepán Langer (Sigma Olomouc).22:43
Sostituzione, Raków Czestochowa. Lamine Diaby-Fadiga sostituisce Michael Ameyaw.22:40
Gol! Sigma Olomouc 1, Raków Czestochowa 0. Jan Král (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stepán Langer con cross da calcio d'angolo.22:39
Sostituzione, Sigma Olomouc. Andres Dumitrescu sostituisce Jirí Sláma.22:39
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Jean Carlos Silva (Raków Czestochowa).22:38
Sostituzione, Raków Czestochowa. Imad Rondic sostituisce Jonatan Braut Brunes.22:37
Sostituzione, Raków Czestochowa. Karol Struski sostituisce Péter Baráth.22:37
Tiro parato. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomasz Pienko.22:33
Tentativo fallito. Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jean Carlos Silva con cross in seguito a un calcio da fermo.22:31
Jean Carlos Silva (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).22:31
Tiro respinto. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Michael Ameyaw.22:30
Tentativo fallito. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matej Mikulenka.22:29
Sostituzione, Sigma Olomouc. Muhamed Tijani sostituisce Daniel Vasulín.22:29
Sostituzione, Sigma Olomouc. Artur Dolznikov sostituisce Ahmad Ghali.22:28
Fallo di Tomasz Pienko (Raków Czestochowa).22:28
Jan Král (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Sostituzione, Raków Czestochowa. Tomasz Pienko sostituisce Patryk Makuch.22:27
Sostituzione, Raków Czestochowa. Jean Carlos Silva sostituisce Adriano.22:27
Fran Tudor (Raków Czestochowa) e' ammonito per fallo.22:25
Fallo di Fran Tudor (Raków Czestochowa).22:25
Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Gara riprende.22:25
Gara momentaneamente sospesa, Stratos Svarnas (Raków Czestochowa) per infortunio.22:23
Fuorigioco. Marko Bulat(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Patryk Makuch e' colto in fuorigioco.22:22
Sostituzione, Sigma Olomouc. Stepán Langer sostituisce Tihomir Kostadinov.22:19
Sostituzione, Sigma Olomouc. Jáchym Síp sostituisce Filip Slavícek.22:19
Oskar Repka (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).22:17
Tentativo fallito. Adriano (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Bulat in seguito a un contropiede.22:16
Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).22:15
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fallo di Ahmad Ghali (Sigma Olomouc).22:15
Tentativo fallito. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stratos Svarnas.22:14
Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).22:12
Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Filip Slavícek (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Ahmad Ghali (Sigma Olomouc).22:06
Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Jan Navrátil (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Adriano (Raków Czestochowa).22:05
Inizia il Secondo tempo Sigma Olomouc 0, Raków Czestochowa 0.22:02
Primo tempo terminato, Sigma Olomouc 0, Raków Czestochowa 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area di poco alto.21:43
Fuorigioco. Daniel Vasulín(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Jan Navrátil e' colto in fuorigioco.21:42
Tiro respinto. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tihomir Kostadinov.21:41
Péter Baráth (Raków Czestochowa) e' ammonito per fallo.21:39
Fallo di Péter Baráth (Raków Czestochowa).21:39
Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Tiro respinto. Adriano (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area.21:38
Tentativo fallito. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jirí Sláma con cross in seguito a un calcio da fermo.21:37
Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).21:36
Jirí Sláma (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Tentativo fallito. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Vasulín.21:36
Péter Baráth (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc).21:33
Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).21:33
Jan Koutny (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Jan Král (Sigma Olomouc).21:32
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Fran Tudor (Raków Czestochowa).21:25
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Jan Král (Sigma Olomouc).21:23
Tiro parato. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oskar Repka.21:23
Michal Beran (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Fallo di Oskar Repka (Raków Czestochowa).21:21
Tiro parato. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kacper Trelowski.21:21
Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.21:20
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).21:20
Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Tiro parato. Marko Bulat (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:17
Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).21:16
Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di mano di Matej Mikulenka (Sigma Olomouc).21:15
Tentativo fallito. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Adriano con cross.21:13
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) per infortunio.21:12
Tentativo fallito. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Adriano con cross.21:07
Tiro parato. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Ameyaw.21:07
Tiro respinto. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area.21:07
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).21:06
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Sigma Olomouc - Raków Czestochowa è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.
Arbitro di Sigma Olomouc - Raków Czestochowa sarà Pavle Ilic. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Zivkovic.
Attualmente Sigma Olomouc si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Raków Czestochowa si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Sigma Olomouc ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; Raków Czestochowa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.
Sigma Olomouc e Raków Czestochowa è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sigma Olomouc
|Raków Czestochowa
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|2
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|45.7
|56.5
|Numero totale di passaggi
|331
|451
|Numero totale di passaggi riusciti
|238
|394
|Tiri nello specchio della porta
|4
|10
|Percentuale di tiri in porta
|66.7
|71.4
|Numero totale di cross
|19
|29
|Numero medio di cross riusciti
|1
|8
|Duelli per partita vinti
|58
|47
|Duelli per partita persi
|56
|48
|Corner subiti
|8
|1
|Corner guadagnati
|0
|10
|Numero di punizioni a favore
|19
|15
|Numero di punizioni concesse
|18
|7
|Tackle totali
|25
|13
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|46.2
|Fuorigiochi totali
|1
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
