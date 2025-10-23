Virgilio Sport
Sigma Olomouc-Raków Czestochowa: 1-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 21:00
Sigma Olomouc
1
Raków Czestochowa
1
Partita finita
Arbitro: Pavle Ilic
  1. 83' 1-0 Jan Král
  2. 90' 1-1 Stratos Svarnas
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Sigma Olomouc 1, Raków Czestochowa 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Sigma Olomouc 1, Raków Czestochowa 1.22:51

  3. 90'+5'

    Matej Mikulenka (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.22:51

  4. 90'+5'

    Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  5. 90'+5'

    Fallo di Matej Mikulenka (Sigma Olomouc).22:51

  6. 90'+4'

    Tiro respinto. Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area.22:50

  7. 90'+3'

    Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).22:50

  9. 90'+3'

    Muhamed Tijani (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  10. 90'+2'

    Imad Rondic (Raków Czestochowa) e' ammonito per fallo.22:48

  11. 90'+2'

    Fallo di Imad Rondic (Raków Czestochowa).22:48

  12. 90'+2'

    Stepán Langer (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  13. 90'+1'

    Oskar Repka (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  15. 90'+1'

    Fallo di Jan Navrátil (Sigma Olomouc).22:47

  16. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47

  17. 90'

    Gol! Sigma Olomouc 1, Raków Czestochowa 1. Stratos Svarnas (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Tomasz Pienko con cross.22:46

  18. 88'

    Tentativo fallito. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Bulat con cross da calcio d'angolo.22:44

  19. 87'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).22:44

  21. 86'

    Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  22. 86'

    Fallo di Stepán Langer (Sigma Olomouc).22:43

  23. 84'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Lamine Diaby-Fadiga sostituisce Michael Ameyaw.22:40

  24. 83'

    Gol! Sigma Olomouc 1, Raków Czestochowa 0. Jan Král (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stepán Langer con cross da calcio d'angolo.22:39

  25. 82'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Andres Dumitrescu sostituisce Jirí Sláma.22:39

  27. 82'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Jean Carlos Silva (Raków Czestochowa).22:38

  28. 81'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Imad Rondic sostituisce Jonatan Braut Brunes.22:37

  29. 80'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Karol Struski sostituisce Péter Baráth.22:37

  30. 77'

    Tiro parato. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomasz Pienko.22:33

  31. 75'

    Tentativo fallito. Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jean Carlos Silva con cross in seguito a un calcio da fermo.22:31

  33. 75'

    Jean Carlos Silva (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  34. 75'

    Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).22:31

  35. 74'

    Tiro respinto. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Michael Ameyaw.22:30

  36. 73'

    Tentativo fallito. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matej Mikulenka.22:29

  37. 72'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Muhamed Tijani sostituisce Daniel Vasulín.22:29

  39. 72'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Artur Dolznikov sostituisce Ahmad Ghali.22:28

  40. 72'

    Fallo di Tomasz Pienko (Raków Czestochowa).22:28

  41. 72'

    Jan Král (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  42. 71'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Tomasz Pienko sostituisce Patryk Makuch.22:27

  43. 70'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Jean Carlos Silva sostituisce Adriano.22:27

  45. 69'

    Fran Tudor (Raków Czestochowa) e' ammonito per fallo.22:25

  46. 69'

    Fallo di Fran Tudor (Raków Czestochowa).22:25

  47. 69'

    Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  48. 68'

    Gara riprende.22:25

  49. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Stratos Svarnas (Raków Czestochowa) per infortunio.22:23

  51. 66'

    Fuorigioco. Marko Bulat(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Patryk Makuch e' colto in fuorigioco.22:22

  52. 63'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Stepán Langer sostituisce Tihomir Kostadinov.22:19

  53. 62'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Jáchym Síp sostituisce Filip Slavícek.22:19

  54. 61'

    Oskar Repka (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  55. 61'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).22:17

  57. 60'

    Tentativo fallito. Adriano (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Marko Bulat in seguito a un contropiede.22:16

  58. 59'

    Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  59. 59'

    Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).22:15

  60. 59'

    Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15

  61. 59'

    Fallo di Ahmad Ghali (Sigma Olomouc).22:15

  63. 58'

    Tentativo fallito. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stratos Svarnas.22:14

  64. 56'

    Fallo di Filip Slavícek (Sigma Olomouc).22:12

  65. 56'

    Adriano (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  66. 53'

    Filip Slavícek (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.22:10

  67. 50'

    Fallo di Ahmad Ghali (Sigma Olomouc).22:06

  69. 50'

    Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  70. 49'

    Jan Navrátil (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  71. 49'

    Fallo di Adriano (Raków Czestochowa).22:05

  72. Inizia il Secondo tempo Sigma Olomouc 0, Raków Czestochowa 0.22:02

  73. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Sigma Olomouc 0, Raków Czestochowa 0.21:46

  75. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  76. 43'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area di poco alto.21:43

  77. 42'

    Fuorigioco. Daniel Vasulín(Sigma Olomouc) prova il lancio lungo, ma Jan Navrátil e' colto in fuorigioco.21:42

  78. 42'

    Tiro respinto. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tihomir Kostadinov.21:41

  79. 39'

    Péter Baráth (Raków Czestochowa) e' ammonito per fallo.21:39

  81. 39'

    Fallo di Péter Baráth (Raków Czestochowa).21:39

  82. 39'

    Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  83. 39'

    Tiro respinto. Adriano (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area.21:38

  84. 37'

    Tentativo fallito. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jirí Sláma con cross in seguito a un calcio da fermo.21:37

  85. 36'

    Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).21:36

  87. 36'

    Jirí Sláma (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36

  88. 36'

    Tentativo fallito. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Vasulín.21:36

  89. 34'

    Péter Baráth (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  90. 34'

    Fallo di Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc).21:33

  91. 33'

    Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).21:33

  93. 33'

    Jan Koutny (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  94. 32'

    Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  95. 32'

    Fallo di Jan Král (Sigma Olomouc).21:32

  96. 25'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Fran Tudor (Raków Czestochowa).21:25

  97. 23'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Jan Král (Sigma Olomouc).21:23

  99. 23'

    Tiro parato. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Oskar Repka.21:23

  100. 22'

    Michal Beran (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

  101. 22'

    Fallo di Oskar Repka (Raków Czestochowa).21:21

  102. 21'

    Tiro parato. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kacper Trelowski.21:21

  103. 20'

    Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.21:20

  105. 20'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).21:20

  106. 20'

    Fran Tudor (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  107. 18'

    Tiro parato. Marko Bulat (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:17

  108. 17'

    Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).21:16

  109. 17'

    Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  111. 15'

    Fallo di mano di Matej Mikulenka (Sigma Olomouc).21:15

  112. 13'

    Tentativo fallito. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Adriano con cross.21:13

  113. 13'

    Gara riprende.21:13

  114. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) per infortunio.21:12

  115. 8'

    Tentativo fallito. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Adriano con cross.21:07

  117. 8'

    Tiro parato. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michael Ameyaw.21:07

  118. 8'

    Tiro respinto. Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area.21:07

  119. 6'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).21:06

  120. Inizia il Primo tempo.21:00

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

Formazioni Sigma Olomouc - Raków Czestochowa

Sigma Olomouc
Raków Czestochowa
TITOLARI SIGMA OLOMOUC
  • (91) JAN KOUTNY (P)
  • (16) FILIP SLAVÍCEK (D)
  • (2) ABDOULAYE SYLLA (D)
  • (21) JAN KRÁL (D)
  • (13) JIRÍ SLÁMA (D)
  • (30) JAN NAVRÁTIL (C)
  • (47) MICHAL BERAN (C)
  • (25) MATEJ MIKULENKA (C)
  • (70) AHMAD GHALI (C)
  • (10) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
  • (15) DANIEL VASULÍN (A)
PANCHINA SIGMA OLOMOUC
  • (5) TOMAS HUK (D)
  • (77) ARTUR DOLZNIKOV (C)
  • (23) ANDRES DUMITRESCU (D)
  • (22) MATEJ HADAS (D)
  • (26) MUHAMED TIJANI (A)
  • (37) STEPÁN LANGER (C)
  • (80) VÁCLAV ZAHRADNÍCEK (C)
  • (39) DOMINIK JANOSEK (C)
  • (7) RADIM BREITE (C)
  • (98) MATÚS HRUSKA (P)
  • (33) MATÚS MALY (D)
  • (6) JÁCHYM SÍP (C)
ALLENATORE SIGMA OLOMOUC
  • Tomás Janotka
TITOLARI RAKóW CZESTOCHOWA
  • (1) KACPER TRELOWSKI (P)
  • (4) STRATOS SVARNAS (D)
  • (7) FRAN TUDOR (D)
  • (25) BOGDAN RACOVITAN (D)
  • (19) MICHAEL AMEYAW (C)
  • (6) OSKAR REPKA (C)
  • (88) PÉTER BARÁTH (C)
  • (11) ADRIANO (C)
  • (5) MARKO BULAT (A)
  • (9) PATRYK MAKUCH (A)
  • (18) JONATAN BRAUT BRUNES (A)
PANCHINA RAKóW CZESTOCHOWA
  • (66) APOSTOLOS KONSTANTOPOULOS (D)
  • (80) LAMINE DIABY-FADIGA (C)
  • (97) IBRAHIMA SECK (C)
  • (23) KAROL STRUSKI (C)
  • (8) TOMASZ PIENKO (C)
  • (48) OLIWIER ZYCH (P)
  • (99) IMAD RONDIC (A)
  • (44) BOGDAN MIRCETIC (C)
  • (20) JEAN CARLOS SILVA (C)
  • (39) JAKUB MADRZYK (P)
ALLENATORE RAKóW CZESTOCHOWA
  • Marek Papszun
PREPARTITA

Sigma Olomouc - Raków Czestochowa è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.
Arbitro di Sigma Olomouc - Raków Czestochowa sarà Pavle Ilic. Al VAR invece ci sarà Aleksandar Zivkovic.

Attualmente Sigma Olomouc si trova 31° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Raków Czestochowa si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Sigma Olomouc ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2; Raków Czestochowa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

Sigma Olomouc e Raków Czestochowa è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sigma OlomoucRaków Czestochowa
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati02
Gol totali subiti20
Media gol subiti per partita2.00.0
Percentuale possesso palla45.756.5
Numero totale di passaggi331451
Numero totale di passaggi riusciti238394
Tiri nello specchio della porta410
Percentuale di tiri in porta66.771.4
Numero totale di cross1929
Numero medio di cross riusciti18
Duelli per partita vinti5847
Duelli per partita persi5648
Corner subiti81
Corner guadagnati010
Numero di punizioni a favore1915
Numero di punizioni concesse187
Tackle totali2513
Percentuale di successo nei tackle60.046.2
Fuorigiochi totali12
Numero totale di cartellini gialli10
Numero totale di cartellini rossi00

