I padroni di casa sono reduci da una sconfitta interna per 2-0 ad opera del LASK nel campionato austriaco e nella prima giornata del girone di Conference hanno rimediato una sconfitta per 4-1 sul campo del Lech Poznan.18:16

L’ultima sfida tra le due squadre giocata a Vienna il 24 agosto 2023, in occasione del turno preliminare dell’Europa League 2023/24, è terminata con un successo per 1-0 degli austriaci, punteggio che sarà poi ribaltato dai viola al ritorno.18:18

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro l’israeliano Yigal Frid.18:42

Importante e netta vittoria per 3-0 della Fiorentina sul campo del Rapid Vienna. Dopo un’occasione rocambolesca in mischia propiziata da una presa incerta di Hedl, i toscani sbloccano il risultato dopo 9 minuti con una deviazione sottoporta di Ndour, che si fa trovare pronto nello sfruttare un nuovo intervento incerto del numero uno dei padroni di casa. Alla mezz’ora i viola mancano il raddoppio, dato che Piccoli non sfrutta un lancio lunghissimo di Fagioli calciando a lato solo davanti al portiere. Gli austriaci si affacciano minacciosamente in attacco nel finale di frazione con una conclusione pericolosa di Kara da buona posizione che termina a lato, con De Gea immobile. Inizio ripresa gli uomini di Pioli raddoppiano con un piattone di Dzeko dal dischetto del rigore. Intorno a metà ripresa un tiro da lontano di Seidl viene deviato da De Gea, autore di uno strepitoso intervento, sulla traversa. A due minuti dalla fine il neo entrato Kouadio serve Gudmundsson, anch’esso da poco in campo, che controlla di destro e batte a rete di sinistro per il definitivo 3-0.20:36

SK Rapid - Fiorentina è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Stadion di Wien.

Arbitro di SK Rapid - Fiorentina sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.

Attualmente SK Rapid si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Fiorentina si trova 2° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

SK Rapid ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; la Fiorentina ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.

SK Rapid e Fiorentina è la prima che si affrontano in campionato.

SK Rapid-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Rapid Vienna ha perso tre delle ultime quattro partite europee contro la Fiorentina (1V). L'unica vittoria è arrivata nell'ultima partita casalinga contro la squadra italiana nella fase di qualificazione della UEFA Conference League 2023/24 (1-0).

Le formazioni italiane hanno registrato quattro successi con un punteggio complessivo di 14-0 nelle ultime quattro sfide contro squadre austriache nelle coppe europee: lo stesso numero di vittorie e di clean sheet registrati nelle precedenti 12 sfide contro avversarie di questa nazione (6N, 2P) - qualificazioni incluse. Inoltre, in questo parziale, proprio la Fiorentina ha stabilito il record di scarto più ampio mai registrato da un club italiano contro uno austriaco in competizioni di questo tipo (7-0 contro il LASK il 12 dicembre 2024).

Il Rapid Vienna ha perso entrambe le ultime due partite nelle principali coppe europee con il punteggio di 1-4, lo stesso numero di sconfitte delle precedenti dodici gare in queste competizioni (8V, 2N).

La Fiorentina ha perso tre delle ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 34 partite fuori casa nelle coppe (21V, 10N).

Dopo il successo per 2-0 contro il Sigma Olomouc nel primo turno, la Fiorentina potrebbe registrare due vittorie di fila con annesso clean sheet in UEFA Conference League per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023 (6-0 e 1-0 nel girone contro il Cukaricki in quel caso).

Dall'inizio della stagione 2024/25, il Rapid Vienna ha segnato almeno un gol in ciascuna delle 23 partite disputate nelle coppe europee, qualificazioni comprese, la serie più lunga per un club austriaco nelle competizioni continentali.

Il match del primo turno tra Fiorentina e Sigma Olomouc è stato quello dove sono stati ingaggiati più duelli in questa UEFA Conference League: 114 - 56 vinti dalla Viola e 58 dal club ceco. In generale, quella toscana è la formazione che ha vinto più duelli nella storia del torneo: 2198 (ovvero, 54 in media a partita).

Solo lo Zrinjski Mostar (65) ha recuperato più palloni della Fiorentina nella prima giornata della fase a campionato di questa UEFA Conference League: 61 i recuperi della Viola, 12 in più rispetto a quelli registrati dal Rapid Vienna (49) nel match contro il Lech Poznan.

Oltre ad aver siglato l'unico gol del Rapid Vienna nel match contro il Lech Poznan, Andrija Radulovic è stato il giocatore dei biancoverdi che ha recuperato più possessi nel primo turno di questa UEFA Conference League (sette). In aggiunta, il classe 2002 ha creato due occasioni per i propri compagni da palla inattiva nella prima giornata della fase campionato del torneo in corso e solo Yehor Nazaryna dello Shakhtar Donetsk ha fatto meglio.

Cher Ndour ha preso parte attiva a entrambe le reti della Fiorentina contro il Sigma Olomouc nella prima giornata di questa stagione di UEFA Conference League (un gol, un assist); prima non era stato coinvolto in alcun gol nelle sue prime nove presenze nelle principali competizioni europee, tra Sporting Braga e Beşiktaş.

