Seconda sconfitta in altrettante partite per il Rapid Vienna, che resta a zero punti in classifica, con una differenza reti di -6, che la colloca momentaneamente al penultimo posto.
Secondo successo consecutivo per La Fiorentina, che sale così a quota 6, balzando al comando provvisorio della classifica generale.
Nel prossimo turno del girone il Rapid Vienne andrà in scena il 6 novembre sul proprio campo contro l’Universitate Craiova, mentre la Fiorentina nelle medesima data andrà a far visita al Mainz.
Cronaca
Formazioni
Importante e netta vittoria per 3-0 della Fiorentina sul campo del Rapid Vienna. Dopo un’occasione rocambolesca in mischia propiziata da una presa incerta di Hedl, i toscani sbloccano il risultato dopo 9 minuti con una deviazione sottoporta di Ndour, che si fa trovare pronto nello sfruttare un nuovo intervento incerto del numero uno dei padroni di casa. Alla mezz’ora i viola mancano il raddoppio, dato che Piccoli non sfrutta un lancio lunghissimo di Fagioli calciando a lato solo davanti al portiere. Gli austriaci si affacciano minacciosamente in attacco nel finale di frazione con una conclusione pericolosa di Kara da buona posizione che termina a lato, con De Gea immobile. Inizio ripresa gli uomini di Pioli raddoppiano con un piattone di Dzeko dal dischetto del rigore. Intorno a metà ripresa un tiro da lontano di Seidl viene deviato da De Gea, autore di uno strepitoso intervento, sulla traversa. A due minuti dalla fine il neo entrato Kouadio serve Gudmundsson, anch’esso da poco in campo, che controlla di destro e batte a rete di sinistro per il definitivo 3-0.20:36
90'+4'
Fischio finale dell'incontro. Rapid Vienna-Fiorentina 0-320:35
90'+2'
Gulliksen prova la conclusione che termina abbondantemente alta.20:35
90'+1'
Tre minuti di recupero.20:33
88'
GOL! Rapid Vienna-FIORENTINA 0-3. Rete di Albert Gudmundsson. Su azione di contropiede Kouadio serve l’islandese, che stoppa di destro da dentro l’area e batte a rete di sinistro nell’angolo lontano.
Corner di Nicolussi Caviglia e colpo di testa di Pablo Marì che termina alto.19:49
47'
Piccoli, servito da Dzeko, prova la conclusione e guadagna un calcio d'angolo.19:49
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Fiorentina.19:47
Il primo tempo termina con gli ospiti meritatamente in vantaggio per 1-0. Dopo un’occasione rocambolesca in mischia propiziata da una presa incerta di Hedl, i toscani sbloccano il risultato dopo 9 minuti con una deviazione sottoporta di Ndour, che si fa trovare pronto nello sfruttare un nuovo intervento incerto del numero uno dei padroni di casa. Alla mezz’ora i viola mancano il raddoppio, dato che Piccoli non sfrutta un lancio lunghissimo di Fagioli calciando a lato solo davanti al portiere. Gli austriaci si affacciano minacciosamente in attacco nel finale di frazione con una conclusione pericolosa di Kara da buona posizione che termina a lato, con De Gea immobile.19:37
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Rapid Vienna- Fiorentina 0-119:31
45'+1'
Un minuto di recupero.19:30
43'
Errore di Pablo Mari, che serve involontariamente Kara, che arriva al limite dell'area e conclude a lato da buona posizione, con De Gea immobile.19:28
42'
Cross dalla destra di Nicolussi Caviglia per Piccoli, il cui colpo di testa è bloccato a terra dal portiere.19:27
40'
Bel pallone di Piccoli per Dzeko, che viene fermato da Raux Yao.19:25
38'
Iniziativa interessante del Rapid. Demir da sinistra mette in mezzo, Bolla sbuca alle spalle di tutti, ma Parisi lo accompagna sul fondo.19:24
36'
Punizione di Parisi e deviazione sottomisura di Ndour, che viene deviata in angolo.19:21
35'
Giallo per il Rapid Vienna. Ammonito Ercan Kara per un intervento in netto ritardo ai danni di Nicolussi Caviglia.19:20
33'
Bella azione della Fiorentina, con numerosi scambi in area. La conclusione di Fagioli viene ribattuta, succssivamente Dzeko serve Fortini, che prova a mettere in mezzo senza trovare la deviazione.19:18
31'
Lancio straordinario di Fagioli per Piccoli, che si fa metacampo da solo, e dal limite dell'area, solo davanti al portiere, calcia a lato di sinistro.19:17
30'
Giallo per la Fiorentina. Ammonito Pietro Comuzzo per un fallo di mano che interrompe il contropiede del Rapid.19:15
28'
Kara è a terra a seguito di un constrasto con Pablo Marì.19:13
26'
Nicolussi Caviglia prova la conclusione dalla distanza su calcio di punizione, ma il tentativo si infrange sulla barriera.19:11
24'
Parisi prova una conclusione al volo, che viene ribattuta da un difensore.19:10
23'
Per poco Kara non approfitta di un rimpallo in area a seguito di una punizione. De Gea riesce ad anticiparlo.19:08
19'
La Fiorentina ha rallentato i ritmi di gioco.19:05
15'
La conclusione di Amane viene deviata in corner dalla difesa.19:00
15'
Cross di Demir per Kara, che sfrutta male la deviazione vincente.19:01
12'
Azione di Parisi sulla sinistra, che serve Dzeko, il cui sinistro di prima intenzione termina alto.18:57
11'
Iniziativa di Wurmbrand sulla destra, che entra in area e prova la conclusione. De Gea para a terra.18:57
9'
GOL! Rapid Vienna-FIORENTINA 0-1. Rete di Cher Ndour. Grande imbucata di Fagioli per Dzeko, che prova una conclusione a giro. Hedl respinge male e la palla arriva sui piedi di Ndour, che segna a porta vuota.
Il Rapid conquista una conquista una punizione interessante a seguita di una trattenuta di Pablo Marì ai danni di Kara.18:53
4'
Su azione di corner per la Fiorentina, a seguito di un'incerta presa di Hedl, prima Viti e poi Dzeko di testa vedono i loro tentativi salvati sulla linea dai difensori austriaci a portiere battuto.18:51
3'
Su iniziativa di Parisi la Fiorentina conquista il primo corner della partita.18:48
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Rapid Vienna.18:45
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro l’israeliano Yigal Frid.18:42
FIORENTINA(3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Dzeko, Piccoli Allenatore: Stefano Pioli18:31
RAPID VIENNA(4-4-2): Hedl; Demir, Ahoussou, Raux Yao, Horn; Bolla, Amane, Seidl, Antiste; Kara, Wurmbrand Allenatore: Peter Stoger18:40
L’ultima sfida tra le due squadre giocata a Vienna il 24 agosto 2023, in occasione del turno preliminare dell’Europa League 2023/24, è terminata con un successo per 1-0 degli austriaci, punteggio che sarà poi ribaltato dai viola al ritorno.18:18
Gli ospiti invece, dopo la sconfitta di misura sul campo del Milan, ripartono in Europa dal 2-0 interno alla prima giornata ai danni del Sigma Olomouc.18:17
I padroni di casa sono reduci da una sconfitta interna per 2-0 ad opera del LASK nel campionato austriaco e nella prima giornata del girone di Conference hanno rimediato una sconfitta per 4-1 sul campo del Lech Poznan.18:16
Benvenuti all’Allianz Stadion di Vienna per la sfida tra Rapid Vienne e Fiorentina, gara valevole per la seconda giornata del girone di Conference League.18:15
(1) NIKLAS HEDL (P)
(6) SERGE-PHILIPPE RAUX-YAO (D)
(20) ANGE AHOUSSOU (D)
(38) JANNES HORN (D)
(61) FURKAN DEMIR (C)
(77) BENDEGÚZ BOLLA (C)
(18) MATTHIAS SEIDL (C)
(29) ROMEO AMANÉ (C)
(9) ERCAN KARA (A)
(15) NIKOLAUS WURMBRAND (A)
(90) JANIS ANTISTE (A)
(25) PAUL GARTLER (P)
(47) AMÌN-ELIAS GRÖLLER (D)
(51) BENJAMIN GÖSCHL (P)
(7) MARCO TILIO (A)
(36) JAKOB BRUNNHOFER (D)
(49) ANDRIJA RADULOVIC (A)
(41) DOMINIK WEIXELBRAUN (A)
(17) TOBIAS GULLIKSEN (C)
(23) JONAS AUER (D)
(14) MARTIN NDZIE (C)
(21) LOUIS SCHAUB (C)
(43) MOULAYE HAÏDARA (A)
Peter Stöger
(43) DAVID DE GEA (P)
(15) PIETRO COMUZZO (D)
(18) PABLO MARÍ (D)
(26) MATTIA VITI (D)
(29) NICCOLÒ FORTINI (C)
(14) HANS NICOLUSSI CAVIGLIA (C)
(65) FABIANO PARISI (C)
(27) CHER NDOUR (C)
(44) NICOLÒ FAGIOLI (C)
(9) EDIN DZEKO (A)
(91) ROBERTO PICCOLI (A)
(11) ABDELHAMID SABIRI (C)
(5) MARIN PONGRACIC (D)
(60) EDDY KOUADIO (D)
(7) SIMON SOHM (C)
(1) LUCA LEZZERINI (P)
(8) ROLANDO MANDRAGORA (C)
(10) ALBERT GUDMUNDSSON (A)
(6) LUCA RANIERI (D)
(24) AMIR RICHARDSON (C)
(2) DODÔ (D)
(22) JACOPO FAZZINI (C)
(30) TOMMASO MARTINELLI (P)
Stefano Pioli
SK Rapid - Fiorentina è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Stadion di Wien. Arbitro di SK Rapid - Fiorentina sarà Yigal Frid. Al VAR invece ci sarà Daniel Bar Natan.
Attualmente SK Rapid si trova 28° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece la Fiorentina si trova 2° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). SK Rapid ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; la Fiorentina ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0.
SK Rapid e Fiorentina è la prima che si affrontano in campionato.
SK Rapid-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Rapid Vienna ha perso tre delle ultime quattro partite europee contro la Fiorentina (1V). L'unica vittoria è arrivata nell'ultima partita casalinga contro la squadra italiana nella fase di qualificazione della UEFA Conference League 2023/24 (1-0).
Le formazioni italiane hanno registrato quattro successi con un punteggio complessivo di 14-0 nelle ultime quattro sfide contro squadre austriache nelle coppe europee: lo stesso numero di vittorie e di clean sheet registrati nelle precedenti 12 sfide contro avversarie di questa nazione (6N, 2P) - qualificazioni incluse. Inoltre, in questo parziale, proprio la Fiorentina ha stabilito il record di scarto più ampio mai registrato da un club italiano contro uno austriaco in competizioni di questo tipo (7-0 contro il LASK il 12 dicembre 2024).
Il Rapid Vienna ha perso entrambe le ultime due partite nelle principali coppe europee con il punteggio di 1-4, lo stesso numero di sconfitte delle precedenti dodici gare in queste competizioni (8V, 2N).
La Fiorentina ha perso tre delle ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 34 partite fuori casa nelle coppe (21V, 10N).
Dopo il successo per 2-0 contro il Sigma Olomouc nel primo turno, la Fiorentina potrebbe registrare due vittorie di fila con annesso clean sheet in UEFA Conference League per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2023 (6-0 e 1-0 nel girone contro il Cukaricki in quel caso).
Dall'inizio della stagione 2024/25, il Rapid Vienna ha segnato almeno un gol in ciascuna delle 23 partite disputate nelle coppe europee, qualificazioni comprese, la serie più lunga per un club austriaco nelle competizioni continentali.
Il match del primo turno tra Fiorentina e Sigma Olomouc è stato quello dove sono stati ingaggiati più duelli in questa UEFA Conference League: 114 - 56 vinti dalla Viola e 58 dal club ceco. In generale, quella toscana è la formazione che ha vinto più duelli nella storia del torneo: 2198 (ovvero, 54 in media a partita).
Solo lo Zrinjski Mostar (65) ha recuperato più palloni della Fiorentina nella prima giornata della fase a campionato di questa UEFA Conference League: 61 i recuperi della Viola, 12 in più rispetto a quelli registrati dal Rapid Vienna (49) nel match contro il Lech Poznan.
Oltre ad aver siglato l'unico gol del Rapid Vienna nel match contro il Lech Poznan, Andrija Radulovic è stato il giocatore dei biancoverdi che ha recuperato più possessi nel primo turno di questa UEFA Conference League (sette). In aggiunta, il classe 2002 ha creato due occasioni per i propri compagni da palla inattiva nella prima giornata della fase campionato del torneo in corso e solo Yehor Nazaryna dello Shakhtar Donetsk ha fatto meglio.
Cher Ndour ha preso parte attiva a entrambe le reti della Fiorentina contro il Sigma Olomouc nella prima giornata di questa stagione di UEFA Conference League (un gol, un assist); prima non era stato coinvolto in alcun gol nelle sue prime nove presenze nelle principali competizioni europee, tra Sporting Braga e Beşiktaş.
