Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Strasburgo-Jagiellonia Bialystok: 1-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

23 Ottobre 2025 ore 18:45
Strasburgo
1
Jagiellonia Bialystok
1
Partita finita
Arbitro: Dario Bel
  1. 52' 0-1 Dusan Stojinovic
  2. 79' 1-1 Joaquín Panichelli
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Strasburgo 1, Jagiellonia Bialystok 1.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Strasburgo 1, Jagiellonia Bialystok 1.20:41

  3. 90'+9'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).20:41

  4. 90'+9'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).20:41

  5. 90'+8'

    Tiro parato. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.20:40

  6. 90'+8'

    Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.20:40

  7. 90'+8'

    Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40

  9. 90'+8'

    Fallo di Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok).20:40

  10. 90'+7'

    Fallo di Martial Godo (Strasburgo).20:39

  11. 90'+7'

    Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  12. 90'+6'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dimitris Rallis sostituisce Jesús Imaz.20:38

  13. 90'+5'

    Tiro respinto. Guéla Doué (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Diego Moreira.20:37

  15. 90'+4'

    Tiro parato. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Valentín Barco con cross.20:36

  16. 90'+3'

    Tentativo fallito. Valentín Barco (Strasburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Guéla Doué con cross.20:35

  17. 90'+2'

    Tiro respinto. Valentín Barco (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:34

  18. 90'+2'

    Tiro respinto. Félix Lemaréchal (Strasburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Joaquín Panichelli con suggerimento di testa.20:34

  19. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok).20:33

  21. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:32

  22. 90'

    Valentín Barco (Strasburgo) e' ammonito per fallo.20:32

  23. 90'

    Fallo di Valentín Barco (Strasburgo).20:32

  24. 90'

    Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  25. 90'

    Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  27. 90'

    Fallo di Youssuf Sylla (Jagiellonia Bialystok).20:32

  28. 88'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).20:30

  29. 88'

    Youssuf Sylla (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.20:30

  30. 87'

    Andrew Omobamidele (Strasburgo) e' ammonito.20:29

  31. 86'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  33. 86'

    Fallo di Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).20:28

  34. 84'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Milosz Piekutowski (Jagiellonia Bialystok).20:26

  35. 84'

    Martial Godo (Strasburgo) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Julio Enciso con cross.20:26

  36. 83'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Youssuf Sylla sostituisce Afimico Pululu.20:25

  37. 83'

    Gara riprende.20:25

  39. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.20:24

  40. 81'

    Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).20:23

  41. 81'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23

  42. 80'

    Fallo di Valentín Barco (Strasburgo).20:22

  43. 80'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  45. 79'

    Gol! Strasburgo 1, Jagiellonia Bialystok 1. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Guéla Doué con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.20:21

  46. 78'

    Sostituzione, Strasburgo. Samir El Mourabet sostituisce Rafael Luís.20:20

  47. 78'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  48. 78'

    Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).20:19

  49. 75'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.20:17

  51. 75'

    Fallo di Julio Enciso (Strasburgo).20:17

  52. 75'

    Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  53. 73'

    Sostituzione, Strasburgo. Julio Enciso sostituisce Kendry Páez.20:15

  54. 72'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Louka Prip sostituisce Oskar Pietuszewski.20:14

  55. 72'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dawid Drachal sostituisce Leon Flach.20:14

  57. 72'

    Tentativo fallito. Félix Lemaréchal (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Martial Godo.20:14

  58. 71'

    Gara riprende.20:13

  59. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.20:12

  60. 66'

    Tentativo fallito. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.20:08

  61. 63'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05

  63. 63'

    Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).20:05

  64. 62'

    Sostituzione, Strasburgo. Joaquín Panichelli sostituisce Mathis Amougou.20:04

  65. 61'

    Sostituzione, Strasburgo. Valentín Barco sostituisce Abdoul Ouattara.20:03

  66. 61'

    Gara riprende.20:03

  67. 61'

    Sostituzione, Strasburgo. Diego Moreira sostituisce Sebastian Nanasi.20:03

  69. 60'

    Gara momentaneamente sospesa, Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.20:02

  70. 59'

    Mathis Amougou (Strasburgo) e' ammonito per fallo.20:01

  71. 59'

    Fallo di Mathis Amougou (Strasburgo).20:01

  72. 59'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  73. 57'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).19:59

  75. 57'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59

  76. 52'

    Gol! Strasburgo 0, Jagiellonia Bialystok 1. Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Taras Romanczuk in seguito a un calcio da fermo.19:54

  77. 52'

    Fallo di Sebastian Nanasi (Strasburgo).19:54

  78. 52'

    Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:54

  79. 50'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).19:52

  81. 50'

    Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  82. 50'

    Kendry Páez (Strasburgo) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mathis Amougou.19:52

  83. 49'

    Tentativo fallito. Mathis Amougou (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Abdoul Ouattara.19:51

  84. 49'

    Tiro parato. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Félix Lemaréchal con cross.19:51

  85. 48'

    Fallo di Martial Godo (Strasburgo).19:50

  87. 48'

    Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  88. 47'

    Tentativo fallito. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Álex Pozo con cross.19:49

  89. Inizia il Secondo tempo Strasburgo 0, Jagiellonia Bialystok 0.19:47

  90. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Strasburgo 0, Jagiellonia Bialystok 0.19:31

  91. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

  93. 45'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).19:30

  94. 44'

    Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rafael Luís.19:29

  95. 44'

    Félix Lemaréchal (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  96. 44'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).19:29

  97. 41'

    Fallo di Sebastian Nanasi (Strasburgo).19:26

  99. 41'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  100. 38'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).19:23

  101. 38'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  102. 36'

    Tentativo fallito. Andrew Omobamidele (Strasburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sebastian Nanasi con cross da calcio d'angolo.19:21

  103. 35'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).19:20

  105. 35'

    Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Sebastian Nanasi.19:20

  106. 34'

    Tiro parato. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bartlomiej Wdowik con passaggio filtrante.19:19

  107. 31'

    Fuorigioco. Sebastian Nanasi(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Kendry Páez e' colto in fuorigioco.19:16

  108. 30'

    Tentativo fallito. Lucas Høgsberg (Strasburgo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:15

  109. 30'

    Tiro respinto. Guéla Doué (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Kendry Páez con cross.19:15

  111. 30'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).19:15

  112. 30'

    Tiro respinto. Rafael Luís (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kendry Páez.19:15

  113. 29'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).19:14

  114. 29'

    Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kendry Páez.19:14

  115. 28'

    Tiro parato. Félix Lemaréchal (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Sebastian Nanasi.19:13

  117. 24'

    Fallo di Andrew Omobamidele (Strasburgo).19:09

  118. 24'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  119. 20'

    Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.19:05

  120. 20'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05

  121. 20'

    Fallo di Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).19:05

  123. 18'

    Fallo di Andrew Omobamidele (Strasburgo).19:03

  124. 18'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  125. 12'

    Tiro respinto. Kendry Páez (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Abdoul Ouattara.18:57

  126. 11'

    Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).18:56

  127. 11'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  129. 10'

    Mathis Amougou (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  130. 10'

    Fallo di Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok).18:55

  131. 9'

    Tentativo fallito. Kendry Páez (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:54

  132. 8'

    Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53

  133. 8'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).18:53

  135. 4'

    Tiro parato. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kendry Páez con passaggio filtrante.18:49

  136. Tentativo fallito. Félix Lemaréchal (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Abdoul Ouattara.18:46

  137. Inizia il Primo tempo.18:45

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

Formazioni Strasburgo - Jagiellonia Bialystok

Strasburgo
Jagiellonia Bialystok
TITOLARI STRASBURGO
  • (39) MIKE PENDERS (P)
  • (42) ABDOUL OUATTARA (D)
  • (2) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (22) GUÉLA DOUÉ (D)
  • (24) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (83) RAFAEL LUÍS (C)
  • (20) MARTIAL GODO (C)
  • (17) MATHIS AMOUGOU (C)
  • (16) KENDRY PÁEZ (C)
  • (11) SEBASTIAN NANASI (A)
  • (80) FÉLIX LEMARÉCHAL (A)
PANCHINA STRASBURGO
  • (60) GABRIEL KERCKAERT (P)
  • (50) STEFAN BAJIC (P)
  • (19) JULIO ENCISO (C)
  • (9) JOAQUÍN PANICHELLI (A)
  • (7) DIEGO MOREIRA (A)
  • (6) ISMAËL DOUKOURÉ (D)
  • (29) SAMIR EL MOURABET (C)
  • (32) VALENTÍN BARCO (C)
  • (35) SACHA LUNG (D)
  • (37) GHIANNY KODIA (A)
ALLENATORE STRASBURGO
  • Liam Rosenior
TITOLARI JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • (22) MILOSZ PIEKUTOWSKI (P)
  • (13) BERNARDO VITAL (D)
  • (27) BARTLOMIEJ WDOWIK (D)
  • (3) DUSAN STOJINOVIC (D)
  • (15) NORBERT WOJTUSZEK (D)
  • (11) JESÚS IMAZ (C)
  • (6) TARAS ROMANCZUK (C)
  • (7) ÁLEX POZO (C)
  • (31) LEON FLACH (C)
  • (80) OSKAR PIETUSZEWSKI (C)
  • (10) AFIMICO PULULU (A)
PANCHINA JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • (9) DIMITRIS RALLIS (A)
  • (18) LOUKA PRIP (C)
  • (21) SERGIO LOZANO (C)
  • (66) ADRIAN DAMASIEWICZ (P)
  • (17) YOUSSUF SYLLA (A)
  • (8) DAWID DRACHAL (C)
  • (4) YUKI KOBAYASHI (D)
  • (5) CEZARY POLAK (C)
  • (19) ÁLEX CANTERO (C)
  • (86) BARTOSZ MAZUREK (C)
  • (25) AZIEL JACKSON (C)
ALLENATORE JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • Adrian Siemieniec
PREPARTITA

Strasburgo - Jagiellonia Bialystok è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.
Arbitro di Strasburgo - Jagiellonia Bialystok sarà Dario Bel. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Attualmente Strasburgo si trova 5° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Jagiellonia Bialystok si trova 6° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Strasburgo ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; Jagiellonia Bialystok ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.

Strasburgo e Jagiellonia Bialystok è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

StrasburgoJagiellonia Bialystok
Partite giocate11
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati21
Gol totali subiti10
Media gol subiti per partita1.00.0
Percentuale possesso palla43.462.7
Numero totale di passaggi475546
Numero totale di passaggi riusciti418482
Tiri nello specchio della porta47
Percentuale di tiri in porta80.050.0
Numero totale di cross623
Numero medio di cross riusciti25
Duelli per partita vinti4051
Duelli per partita persi4355
Corner subiti65
Corner guadagnati17
Numero di punizioni a favore911
Numero di punizioni concesse1016
Tackle totali1618
Percentuale di successo nei tackle62.550.0
Fuorigiochi totali33
Numero totale di cartellini gialli32
Numero totale di cartellini rossi00

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio