Incontro terminato, Strasburgo 1, Jagiellonia Bialystok 1.
Secondo tempo terminato, Strasburgo 1, Jagiellonia Bialystok 1.20:41
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).20:41
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok).20:41
Tiro parato. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta.20:40
Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.20:40
Diego Moreira (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40
Fallo di Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok).20:40
Fallo di Martial Godo (Strasburgo).20:39
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dimitris Rallis sostituisce Jesús Imaz.20:38
Tiro respinto. Guéla Doué (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Diego Moreira.20:37
Tiro parato. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Valentín Barco con cross.20:36
Tentativo fallito. Valentín Barco (Strasburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Guéla Doué con cross.20:35
Tiro respinto. Valentín Barco (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:34
Tiro respinto. Félix Lemaréchal (Strasburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Joaquín Panichelli con suggerimento di testa.20:34
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok).20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:32
Valentín Barco (Strasburgo) e' ammonito per fallo.20:32
Fallo di Valentín Barco (Strasburgo).20:32
Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Andrew Omobamidele (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Fallo di Youssuf Sylla (Jagiellonia Bialystok).20:32
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).20:30
Youssuf Sylla (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.20:30
Andrew Omobamidele (Strasburgo) e' ammonito.20:29
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok).20:28
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Milosz Piekutowski (Jagiellonia Bialystok).20:26
Martial Godo (Strasburgo) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Julio Enciso con cross.20:26
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Youssuf Sylla sostituisce Afimico Pululu.20:25
Gara riprende.20:25
Gara momentaneamente sospesa, Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.20:24
Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).20:23
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:23
Fallo di Valentín Barco (Strasburgo).20:22
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Gol! Strasburgo 1, Jagiellonia Bialystok 1. Joaquín Panichelli (Strasburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Guéla Doué con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.20:21
Sostituzione, Strasburgo. Samir El Mourabet sostituisce Rafael Luís.20:20
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).20:19
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito.20:17
Fallo di Julio Enciso (Strasburgo).20:17
Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Sostituzione, Strasburgo. Julio Enciso sostituisce Kendry Páez.20:15
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Louka Prip sostituisce Oskar Pietuszewski.20:14
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dawid Drachal sostituisce Leon Flach.20:14
Tentativo fallito. Félix Lemaréchal (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Martial Godo.20:14
Gara riprende.20:13
Gara momentaneamente sospesa, Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.20:12
Tentativo fallito. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.20:08
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05
Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).20:05
Sostituzione, Strasburgo. Joaquín Panichelli sostituisce Mathis Amougou.20:04
Sostituzione, Strasburgo. Valentín Barco sostituisce Abdoul Ouattara.20:03
Gara riprende.20:03
Sostituzione, Strasburgo. Diego Moreira sostituisce Sebastian Nanasi.20:03
Gara momentaneamente sospesa, Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.20:02
Mathis Amougou (Strasburgo) e' ammonito per fallo.20:01
Fallo di Mathis Amougou (Strasburgo).20:01
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).19:59
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:59
Gol! Strasburgo 0, Jagiellonia Bialystok 1. Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Taras Romanczuk in seguito a un calcio da fermo.19:54
Fallo di Sebastian Nanasi (Strasburgo).19:54
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:54
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).19:52
Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Kendry Páez (Strasburgo) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mathis Amougou.19:52
Tentativo fallito. Mathis Amougou (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Abdoul Ouattara.19:51
Tiro parato. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Félix Lemaréchal con cross.19:51
Fallo di Martial Godo (Strasburgo).19:50
Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Tentativo fallito. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Álex Pozo con cross.19:49
Inizia il Secondo tempo Strasburgo 0, Jagiellonia Bialystok 0.19:47
Primo tempo terminato, Strasburgo 0, Jagiellonia Bialystok 0.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).19:30
Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rafael Luís.19:29
Félix Lemaréchal (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).19:29
Fallo di Sebastian Nanasi (Strasburgo).19:26
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).19:23
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Tentativo fallito. Andrew Omobamidele (Strasburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sebastian Nanasi con cross da calcio d'angolo.19:21
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).19:20
Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Sebastian Nanasi.19:20
Tiro parato. Jesús Imaz (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bartlomiej Wdowik con passaggio filtrante.19:19
Fuorigioco. Sebastian Nanasi(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Kendry Páez e' colto in fuorigioco.19:16
Tentativo fallito. Lucas Høgsberg (Strasburgo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:15
Tiro respinto. Guéla Doué (Strasburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Kendry Páez con cross.19:15
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok).19:15
Tiro respinto. Rafael Luís (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kendry Páez.19:15
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).19:14
Tiro respinto. Martial Godo (Strasburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Kendry Páez.19:14
Tiro parato. Félix Lemaréchal (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Sebastian Nanasi.19:13
Fallo di Andrew Omobamidele (Strasburgo).19:09
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.19:05
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05
Fallo di Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok).19:05
Fallo di Andrew Omobamidele (Strasburgo).19:03
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Tiro respinto. Kendry Páez (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Abdoul Ouattara.18:57
Fallo di Guéla Doué (Strasburgo).18:56
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Mathis Amougou (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok).18:55
Tentativo fallito. Kendry Páez (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.18:54
Martial Godo (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).18:53
Tiro parato. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kendry Páez con passaggio filtrante.18:49
Tentativo fallito. Félix Lemaréchal (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Abdoul Ouattara.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39
Strasburgo - Jagiellonia Bialystok è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.
Arbitro di Strasburgo - Jagiellonia Bialystok sarà Dario Bel. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.
Attualmente Strasburgo si trova 5° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Jagiellonia Bialystok si trova 6° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Strasburgo ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; Jagiellonia Bialystok ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.
Strasburgo e Jagiellonia Bialystok è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Strasburgo
|Jagiellonia Bialystok
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|1
|0
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|43.4
|62.7
|Numero totale di passaggi
|475
|546
|Numero totale di passaggi riusciti
|418
|482
|Tiri nello specchio della porta
|4
|7
|Percentuale di tiri in porta
|80.0
|50.0
|Numero totale di cross
|6
|23
|Numero medio di cross riusciti
|2
|5
|Duelli per partita vinti
|40
|51
|Duelli per partita persi
|43
|55
|Corner subiti
|6
|5
|Corner guadagnati
|1
|7
|Numero di punizioni a favore
|9
|11
|Numero di punizioni concesse
|10
|16
|Tackle totali
|16
|18
|Percentuale di successo nei tackle
|62.5
|50.0
|Fuorigiochi totali
|3
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|2
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
