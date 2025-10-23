Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:39

PREPARTITA

Strasburgo - Jagiellonia Bialystok è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.

Arbitro di Strasburgo - Jagiellonia Bialystok sarà Dario Bel. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Attualmente Strasburgo si trova 5° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Jagiellonia Bialystok si trova 6° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Strasburgo ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; Jagiellonia Bialystok ha segnato 1 gol e ne ha subiti 0.

Strasburgo e Jagiellonia Bialystok è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: