Ritorno di questi playoff di UEFA Conference League, la Lazio vola in Romania per affrontare il Cluj, forte della vittoria per 1-0 grazie al gol di Ciro Immobile.18:04

Cluj e Lazio si affronteranno per la quarta volta in competizioni europee: la squadra di casa ha vinto ciascuno dei tre incontri precedenti (uno il Cluj, due la Lazio).18:05

Sarri deve fare a meno di molti titolari, il tecnico punta su Immobile supportato da Romero e Felipe Anderson. Vecino in regi, Gila - Casale come coppia di centrali.18:09

Ciro Immobile ha segnato il gol vittoria nel match d’andata contro il Cluj, dopo una serie di 448 minuti senza reti in tutte le competizioni. L’attaccante italiano ha realizzato due gol in cinque presenze in questa stagione di competizioni europee, tentando 11 tiri (4 in porta, 2.5 xG).18:10