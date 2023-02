La Fiorentina resta in avanti, Bonaventura in area di destro alza la mira.22:25

GOL ANNULLATO! Cabral in gol, Tiago Sà respinge sulla linea di porta. L'arbitro convalida, arriva il segnale della goal line technology. In seguito annulla dopo aver rivisto le immagini al Var. Il pallone non avrebbe oltrepassato del tutto la linea.22:34

Problema per Niakaté dopo un contrasto con Martinez Quarta, staff medico in campo.21:43

GOL! FIORENTINA-Sporting Braga 1-2! Rete di Mandragora. Cross rasoterra di Bonaventura, Mandragora in area calcia di destro, deviazione di Mendes, pallone in fondo al sacco. Guarda la scheda del giocatore Rolando Mandragora 21:38

Le scelte di Italiano: in avanti c'è Cabral, Saponara e Nico Gonzalez ai suoi lati. Mandragora e Bianco in mediana, Martinez Quarta e Ranieri i centrali in difesa. Esordio per Sirigu.20:16