Incontro terminato, Rijeka 1, Sparta Praga 0.
Secondo tempo terminato, Rijeka 1, Sparta Praga 0.16:51
Tentativo fallito. Luka Menalo (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tiago Dantas.16:49
Tiro respinto. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro da fuori area.16:49
Gara riprende.16:49
Gara momentaneamente sospesa, Ante Majstorovic (Rijeka) per infortunio.16:48
Jan Kuchta (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.16:48
Fallo di Jan Kuchta (Sparta Praga).16:48
Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:48
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Ángelo Preciado (Sparta Praga).16:47
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.16:45
Decisione VAR: nessun rigore Rijeka.16:44
Fuorigioco. Mladen Devetak(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Daniel Adu-Adjei e' colto in fuorigioco.16:43
Fallo di Kaan Kairinen (Sparta Praga).16:41
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:41
Fallo di Kevin-Prince Milla (Sparta Praga).16:40
Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:40
Sostituzione, Sparta Praga. Kevin-Prince Milla sostituisce Patrik Vydra.16:38
Fallo di Jan Kuchta (Sparta Praga).16:37
Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:37
Tiro parato. Veljko Birmancevic (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Albion Rrahmani.16:36
Fallo di Ángelo Preciado (Sparta Praga).16:36
Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:36
Dejan Petrovic (Rijeka) e' ammonito per fallo.16:35
Sostituzione, Sparta Praga. John Mercado sostituisce Jaroslav Zeleny.16:34
Adam Sevínsky (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.16:34
Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).16:33
Luka Menalo (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:33
Veljko Birmancevic (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:32
Fallo di Luka Menalo (Rijeka).16:32
Tentativo fallito. Luka Menalo (Rijeka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Tiago Dantas in seguito a un contropiede.16:32
Gol! Rijeka 1, Sparta Praga 0. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ante Orec.16:29
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).16:28
Ángelo Preciado (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.16:27
Fallo di Ángelo Preciado (Sparta Praga).16:27
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:27
Fallo di Matej Rynes (Sparta Praga).16:26
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:26
Ante Orec (Rijeka) e' ammonito.16:25
Matej Rynes (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:25
Fallo di Ante Orec (Rijeka).16:25
Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:24
Fallo di Justas Lasickas (Rijeka).16:24
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Ante Majstorovic (Rijeka).16:23
Tiro respinto. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.16:23
Fuorigioco. Martin Zlomislic(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Daniel Adu-Adjei e' colto in fuorigioco.16:22
Sostituzione, Rijeka. Tiago Dantas sostituisce Merveil Ndockyt.16:22
Sostituzione, Rijeka. Luka Menalo sostituisce Dominik Thaqi.16:22
Gara riprende.16:21
Gara momentaneamente sospesa, Mladen Devetak (Rijeka) per infortunio.16:20
Fuorigioco. Ángelo Preciado(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Jan Kuchta e' colto in fuorigioco.16:18
Tentativo fallito. Jan Kuchta (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Matej Rynes con cross.16:17
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).16:16
Tiro parato. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Albion Rrahmani.16:15
Tentativo fallito. Ángelo Preciado (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.16:13
Tiro respinto. Matej Rynes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jan Kuchta.16:13
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Justas Lasickas (Rijeka).16:12
Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:09
Fallo di Matej Rynes (Sparta Praga).16:09
Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:08
Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).16:08
Tentativo fallito. Ante Orec (Rijeka) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Toni Fruk da calcio d'angolo.16:08
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).16:07
Jan Kuchta (Sparta Praga) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Veljko Birmancevic.16:04
Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:02
Asger Sørensen (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.16:01
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:01
Fallo di Asger Sørensen (Sparta Praga).16:01
Sostituzione, Rijeka. Daniel Adu-Adjei sostituisce Duje Cop.15:58
Inizia il Secondo tempo Rijeka 0, Sparta Praga 0.16:00
Sostituzione, Sparta Praga. Kaan Kairinen sostituisce Sivert Mannsverk.15:59
Sostituzione, Sparta Praga. Matej Rynes sostituisce Martin Suchomel.15:58
Primo tempo terminato, Rijeka 0, Sparta Praga 0.21:33
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:33
Fallo di Duje Cop (Rijeka).21:29
Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Tentativo fallito. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Veljko Birmancevic con cross da calcio d'angolo.21:25
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Ante Orec (Rijeka).21:24
Sivert Mannsverk (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.21:22
Gara riprende.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Sivert Mannsverk (Sparta Praga) per infortunio.21:21
Dejan Petrovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).21:21
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Veljko Birmancevic (Sparta Praga).21:16
Tentativo fallito. Merveil Ndockyt (Rijeka) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dominik Thaqi con cross.21:13
Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).21:12
Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Dominik Thaqi (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Albion Rrahmani (Sparta Praga).21:11
Fallo di mano di Justas Lasickas (Rijeka).21:10
Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).21:08
Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Dominik Thaqi (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).21:05
Decisione VAR: no gol Rijeka 0-0 Sparta Praga.18:56
GOL CANCELLATO DAL VAR: Toni Fruk (Rijeka) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:54
Fuorigioco. Dejan Petrovic(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Toni Fruk e' colto in fuorigioco.18:54
Tentativo fallito. Dejan Petrovic (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Merveil Ndockyt.18:54
Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53
Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).18:53
Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).18:51
Justas Lasickas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Tentativo fallito. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.18:51
Tiro respinto. Veljko Birmancevic (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Adam Sevínsky.18:50
Gara riprende.18:48
Gara momentaneamente sospesa, Mladen Devetak (Rijeka) per infortunio.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50
Rijeka - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.
Arbitro di Rijeka - Sparta Prague sarà Robert Jones. Al VAR invece ci sarà Matt Donohue.
Attualmente Rijeka si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Sparta Prague si trova 1° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Rijeka ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; Sparta Prague ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.
Rijeka e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rijeka
|Sparta Prague
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|4
|Gol totali subiti
|1
|1
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|42.5
|74.9
|Numero totale di passaggi
|394
|715
|Numero totale di passaggi riusciti
|328
|644
|Tiri nello specchio della porta
|1
|8
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|61.5
|Numero totale di cross
|12
|19
|Numero medio di cross riusciti
|3
|8
|Duelli per partita vinti
|48
|43
|Duelli per partita persi
|41
|32
|Corner subiti
|2
|2
|Corner guadagnati
|1
|7
|Numero di punizioni a favore
|17
|11
|Numero di punizioni concesse
|16
|10
|Tackle totali
|13
|16
|Percentuale di successo nei tackle
|84.6
|68.8
|Fuorigiochi totali
|1
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
