Rijeka-Sparta Prague: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

24 Ottobre 2025 ore 16:00
Rijeka
1
Sparta Prague
0
Partita finita
Arbitro: Robert Jones
  1. 75' 1-0 Daniel Adu-Adjei
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Rijeka 1, Sparta Praga 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Rijeka 1, Sparta Praga 0.16:51

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Luka Menalo (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tiago Dantas.16:49

  4. 90'+5'

    Tiro respinto. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro da fuori area.16:49

  5. 90'+5'

    Gara riprende.16:49

  6. 90'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, Ante Majstorovic (Rijeka) per infortunio.16:48

  7. 90'+4'

    Jan Kuchta (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.16:48

  9. 90'+3'

    Fallo di Jan Kuchta (Sparta Praga).16:48

  10. 90'+3'

    Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:48

  11. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Ángelo Preciado (Sparta Praga).16:47

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.16:45

  13. 90'

    Decisione VAR: nessun rigore Rijeka.16:44

  15. 88'

    Fuorigioco. Mladen Devetak(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Daniel Adu-Adjei e' colto in fuorigioco.16:43

  16. 87'

    Fallo di Kaan Kairinen (Sparta Praga).16:41

  17. 87'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:41

  18. 86'

    Fallo di Kevin-Prince Milla (Sparta Praga).16:40

  19. 86'

    Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:40

  21. 84'

    Sostituzione, Sparta Praga. Kevin-Prince Milla sostituisce Patrik Vydra.16:38

  22. 83'

    Fallo di Jan Kuchta (Sparta Praga).16:37

  23. 83'

    Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:37

  24. 82'

    Tiro parato. Veljko Birmancevic (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Albion Rrahmani.16:36

  25. 81'

    Fallo di Ángelo Preciado (Sparta Praga).16:36

  27. 81'

    Daniel Adu-Adjei (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:36

  28. 81'

    Dejan Petrovic (Rijeka) e' ammonito per fallo.16:35

  29. 80'

    Sostituzione, Sparta Praga. John Mercado sostituisce Jaroslav Zeleny.16:34

  30. 79'

    Adam Sevínsky (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.16:34

  31. 79'

    Fallo di Adam Sevínsky (Sparta Praga).16:33

  33. 79'

    Luka Menalo (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:33

  34. 78'

    Veljko Birmancevic (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:32

  35. 78'

    Fallo di Luka Menalo (Rijeka).16:32

  36. 77'

    Tentativo fallito. Luka Menalo (Rijeka) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla sinistra. Assist di Tiago Dantas in seguito a un contropiede.16:32

  37. 75'

    Gol! Rijeka 1, Sparta Praga 0. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ante Orec.16:29

  39. 74'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).16:28

  40. 73'

    Ángelo Preciado (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.16:27

  41. 73'

    Fallo di Ángelo Preciado (Sparta Praga).16:27

  42. 73'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.16:27

  43. 72'

    Fallo di Matej Rynes (Sparta Praga).16:26

  45. 72'

    Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:26

  46. 71'

    Ante Orec (Rijeka) e' ammonito.16:25

  47. 71'

    Matej Rynes (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:25

  48. 71'

    Fallo di Ante Orec (Rijeka).16:25

  49. 70'

    Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:24

  51. 70'

    Fallo di Justas Lasickas (Rijeka).16:24

  52. 69'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Ante Majstorovic (Rijeka).16:23

  53. 69'

    Tiro respinto. Albion Rrahmani (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.16:23

  54. 68'

    Fuorigioco. Martin Zlomislic(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Daniel Adu-Adjei e' colto in fuorigioco.16:22

  55. 67'

    Sostituzione, Rijeka. Tiago Dantas sostituisce Merveil Ndockyt.16:22

  57. 67'

    Sostituzione, Rijeka. Luka Menalo sostituisce Dominik Thaqi.16:22

  58. 67'

    Gara riprende.16:21

  59. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Mladen Devetak (Rijeka) per infortunio.16:20

  60. 64'

    Fuorigioco. Ángelo Preciado(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Jan Kuchta e' colto in fuorigioco.16:18

  61. 63'

    Tentativo fallito. Jan Kuchta (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Matej Rynes con cross.16:17

  63. 62'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).16:16

  64. 61'

    Tiro parato. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Albion Rrahmani.16:15

  65. 58'

    Tentativo fallito. Ángelo Preciado (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.16:13

  66. 58'

    Tiro respinto. Matej Rynes (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jan Kuchta.16:13

  67. 58'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Justas Lasickas (Rijeka).16:12

  69. 55'

    Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:09

  70. 55'

    Fallo di Matej Rynes (Sparta Praga).16:09

  71. 54'

    Mladen Devetak (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.16:08

  72. 54'

    Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).16:08

  73. 53'

    Tentativo fallito. Ante Orec (Rijeka) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Toni Fruk da calcio d'angolo.16:08

  75. 53'

    Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).16:07

  76. 50'

    Jan Kuchta (Sparta Praga) colpisce il palo destro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Veljko Birmancevic.16:04

  77. 48'

    Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.16:02

  78. 47'

    Asger Sørensen (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.16:01

  79. 46'

    Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.16:01

  81. 46'

    Fallo di Asger Sørensen (Sparta Praga).16:01

  82. 45'

    Sostituzione, Rijeka. Daniel Adu-Adjei sostituisce Duje Cop.15:58

  83. Inizia il Secondo tempo Rijeka 0, Sparta Praga 0.16:00

  84. 45'

    Sostituzione, Sparta Praga. Kaan Kairinen sostituisce Sivert Mannsverk.15:59

  85. 45'

    Sostituzione, Sparta Praga. Matej Rynes sostituisce Martin Suchomel.15:58

  87. 45'

    Primo tempo terminato, Rijeka 0, Sparta Praga 0.21:33

  88. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:33

  89. 41'

    Fallo di Duje Cop (Rijeka).21:29

  90. 41'

    Jaroslav Zeleny (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  91. 37'

    Tentativo fallito. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Veljko Birmancevic con cross da calcio d'angolo.21:25

  93. 36'

    Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Ante Orec (Rijeka).21:24

  94. 35'

    Sivert Mannsverk (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.21:22

  95. 34'

    Gara riprende.21:22

  96. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Sivert Mannsverk (Sparta Praga) per infortunio.21:21

  97. 33'

    Dejan Petrovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  99. 33'

    Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).21:21

  100. 28'

    Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  101. 28'

    Fallo di Veljko Birmancevic (Sparta Praga).21:16

  102. 25'

    Tentativo fallito. Merveil Ndockyt (Rijeka) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dominik Thaqi con cross.21:13

  103. 24'

    Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).21:12

  105. 24'

    Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  106. 23'

    Dominik Thaqi (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  107. 23'

    Fallo di Albion Rrahmani (Sparta Praga).21:11

  108. 22'

    Fallo di mano di Justas Lasickas (Rijeka).21:10

  109. 20'

    Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).21:08

  111. 20'

    Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  112. 17'

    Dominik Thaqi (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  113. 17'

    Fallo di Sivert Mannsverk (Sparta Praga).21:05

  114. 11'

    Decisione VAR: no gol Rijeka 0-0 Sparta Praga.18:56

  115. 9'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Toni Fruk (Rijeka) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:54

  117. 9'

    Fuorigioco. Dejan Petrovic(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Toni Fruk e' colto in fuorigioco.18:54

  118. 9'

    Tentativo fallito. Dejan Petrovic (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Merveil Ndockyt.18:54

  119. 8'

    Sivert Mannsverk (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:53

  120. 8'

    Fallo di Merveil Ndockyt (Rijeka).18:53

  121. 6'

    Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).18:51

  123. 6'

    Justas Lasickas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  124. 6'

    Tentativo fallito. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.18:51

  125. 6'

    Tiro respinto. Veljko Birmancevic (Sparta Praga) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Adam Sevínsky.18:50

  126. 3'

    Gara riprende.18:48

  127. 2'

    Gara momentaneamente sospesa, Mladen Devetak (Rijeka) per infortunio.18:47

  129. Inizia il Primo tempo.18:45

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50

Formazioni Rijeka - Sparta Prague

Rijeka
Sparta Prague
TITOLARI RIJEKA
  • (13) MARTIN ZLOMISLIC (P)
  • (34) MLADEN DEVETAK (D)
  • (51) ANEL HUSIC (D)
  • (45) ANTE MAJSTOROVIC (D)
  • (22) ANTE OREC (C)
  • (20) MERVEIL NDOCKYT (C)
  • (25) DOMINIK THAQI (C)
  • (23) JUSTAS LASICKAS (C)
  • (8) DEJAN PETROVIC (C)
  • (9) DUJE COP (A)
  • (10) TONI FRUK (A)
PANCHINA RIJEKA
  • (18) DANIEL ADU-ADJEI (A)
  • (17) LUKA MENALO (A)
  • (2) LOVRO KITIN (D)
  • (91) NOEL BODETIC (D)
  • (30) BRUNO BOGOJEVIC (C)
  • (77) ANTE JURIC (A)
  • (19) SAMUELE VIGNATO (A)
  • (99) ALEKSA TODOROVIC (P)
  • (27) SIMUN BUTIC (C)
  • (1) VITO KOVAC (P)
  • (26) TIAGO DANTAS (C)
  • (14) AMER GOJAK (C)
ALLENATORE RIJEKA
  • Víctor Sánchez del Amo
TITOLARI SPARTA PRAGUE
  • (1) PETER VINDAHL (P)
  • (19) ADAM SEVÍNSKY (D)
  • (30) JAROSLAV ZELENY (D)
  • (25) ASGER SØRENSEN (D)
  • (17) ÁNGELO PRECIADO (C)
  • (26) PATRIK VYDRA (C)
  • (20) SIVERT MANNSVERK (C)
  • (2) MARTIN SUCHOMEL (C)
  • (14) VELJKO BIRMANCEVIC (A)
  • (9) ALBION RRAHMANI (A)
  • (10) JAN KUCHTA (A)
PANCHINA SPARTA PRAGUE
  • (27) FILIP PANÁK (D)
  • (36) GARANG KUOL (A)
  • (11) MATEJ RYNES (D)
  • (60) PEDRO RODRIGUEZ (P)
  • (5) SANTIAGO ENEME (C)
  • (16) EMMANUEL UCHENNA (D)
  • (7) JOHN MERCADO (A)
  • (3) PAVEL KADERÁBEK (D)
  • (44) JAKUB SUROVCÍK (P)
  • (6) KAAN KAIRINEN (C)
  • (28) KEVIN-PRINCE MILLA (A)
ALLENATORE SPARTA PRAGUE
  • Brian Priske
PREPARTITA

Rijeka - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.
Arbitro di Rijeka - Sparta Prague sarà Robert Jones. Al VAR invece ci sarà Matt Donohue.

Attualmente Rijeka si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Sparta Prague si trova 1° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Rijeka ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; Sparta Prague ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.

Rijeka e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RijekaSparta Prague
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati04
Gol totali subiti11
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla42.574.9
Numero totale di passaggi394715
Numero totale di passaggi riusciti328644
Tiri nello specchio della porta18
Percentuale di tiri in porta50.061.5
Numero totale di cross1219
Numero medio di cross riusciti38
Duelli per partita vinti4843
Duelli per partita persi4132
Corner subiti22
Corner guadagnati17
Numero di punizioni a favore1711
Numero di punizioni concesse1610
Tackle totali1316
Percentuale di successo nei tackle84.668.8
Fuorigiochi totali13
Numero totale di cartellini gialli33
Numero totale di cartellini rossi10

