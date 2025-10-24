Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50

GOL CANCELLATO DAL VAR: Toni Fruk (Rijeka) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:54

PREPARTITA

Rijeka - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 23 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.

Arbitro di Rijeka - Sparta Prague sarà Robert Jones. Al VAR invece ci sarà Matt Donohue.

Attualmente Rijeka si trova 25° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Sparta Prague si trova 1° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Rijeka ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1; Sparta Prague ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.

Rijeka e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: