Incontro terminato, Celje 3, KF Drita 2.
Secondo tempo terminato, Celje 3, KF Drita 2.20:35
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).20:35
Tiro parato. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:35
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Nikita Iosifov (Celje).20:33
Zan-Luk Leban (Celje) e' ammonito.20:32
Tentativo fallito. Blerim Krasniqi (KF Drita) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Besnik Krasniqi con cross.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32
Sostituzione, KF Drita. Oniks Grezda sostituisce Veton Tusha.20:29
Sostituzione, Celje. Papa Daniel sostituisce Ivan Calusic.20:29
Sostituzione, Celje. Matej Poplatnik sostituisce Armandas Kucys.20:29
Albert Dabiqaj (KF Drita) e' ammonito per fallo.20:28
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).20:28
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:28
Blerim Krasniqi (KF Drita) e' ammonito per fallo.20:26
Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).20:26
Ivan Calusic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fuorigioco. Albert Dabiqaj(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Besnik Krasniqi e' colto in fuorigioco.20:25
Tiro respinto. Veton Tusha (KF Drita) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jorgo Pëllumbi.20:25
Tiro parato. Armandas Kucys (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivica Vidovic con passaggio filtrante.20:24
Fallo di Darko Hrka (Celje).20:20
Blerim Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).20:19
Tiro parato. Albert Dabiqaj (KF Drita) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:19
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Darko Hrka (Celje).20:18
Sostituzione, Celje. Ivica Vidovic sostituisce Mario Kvesic.20:17
Gara riprende.20:16
Gara momentaneamente sospesa, Armandas Kucys (Celje) per infortunio.20:16
Jorgo Pëllumbi (KF Drita) e' ammonito per fallo.20:16
Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Jorgo Pëllumbi (KF Drita).20:16
Fallo di Milot Avdyli (Celje).20:13
Kemelho Nguena (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:13
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).20:12
Zan-Luk Leban (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Egzon Bejtulai (KF Drita).20:10
Sostituzione, KF Drita. Kristal Abazaj sostituisce Liridon Balaj.20:09
Sostituzione, KF Drita. Almir Ajzeraj sostituisce Blerton Sheji.20:09
Sostituzione, KF Drita. Kemelho Nguena sostituisce Vesel Limaj.20:09
Damjan Vuklisevic (Celje) e' ammonito per fallo.20:09
Fallo di Nikita Iosifov (Celje).20:09
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Tiro parato. Liridon Balaj (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Blerim Krasniqi.20:08
Tentativo fallito. Vesel Limaj (KF Drita) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Raddy Ovouka.20:06
Tentativo fallito. Blerim Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Blerton Sheji.20:04
Tiro parato. Blerton Sheji (KF Drita) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Blerim Krasniqi.20:04
Sostituzione, Celje. Milot Avdyli sostituisce Rudi Pozeg Vancas.20:03
Fallo di Darko Hrka (Celje).20:02
Liridon Balaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Nikita Iosifov (Celje) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ivan Calusic.20:02
Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).20:01
Lukasz Bejger (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Veton Tusha (KF Drita).20:00
Fallo di Svit Seslar (Celje).19:57
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Veton Tusha (KF Drita).19:57
Fallo di Darko Hrka (Celje).19:56
Veton Tusha (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Fallo di Nikita Iosifov (Celje).19:56
Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Fallo di Albert Dabiqaj (KF Drita).19:53
Gol! Celje 3, KF Drita 2. Albert Dabiqaj (KF Drita) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Liridon Balaj con cross da calcio d'angolo.19:52
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Rudi Pozeg Vancas (Celje).19:52
Lukasz Bejger (Celje) e' ammonito per fallo.19:49
Fallo di Lukasz Bejger (Celje).19:49
Veton Tusha (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Tiro respinto. Blerim Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro da centro area. Assist di Vesel Limaj.19:48
Fallo di Armandas Kucys (Celje).19:48
Egzon Bejtulai (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:48
Rudi Pozeg Vancas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).19:47
Inizia il Secondo tempo Celje 3, KF Drita 1.19:47
Primo tempo terminato, Celje 3, KF Drita 1.19:32
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30
Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).19:29
Gol! Celje 3, KF Drita 1. Svit Seslar (Celje) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:28
Egzon Bejtulai (KF Drita) e' ammonito per fallo.19:26
Rigore per Celje. Rudi Pozeg Vancas e'stato atterrato in area di rigore.19:26
Rigore concesso da Egzon Bejtulai (KF Drita) per un fallo in area.19:26
Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25
Fallo di Veton Tusha (KF Drita).19:25
Svit Seslar (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).19:24
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).19:23
Ivan Calusic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Veton Tusha (KF Drita).19:23
Fallo di Darko Hrka (Celje).19:22
Veton Tusha (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:22
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Raddy Ovouka (KF Drita).19:21
Fallo di Armandas Kucys (Celje).19:18
Liridon Balaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fuorigioco. Darko Hrka(Celje) prova il lancio lungo, ma Armandas Kucys e' colto in fuorigioco.19:17
Fallo di mano di Armandas Kucys (Celje).19:17
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).19:16
Fuorigioco. Jorgo Pëllumbi(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Veton Tusha e' colto in fuorigioco.19:16
Tiro respinto. Raddy Ovouka (KF Drita) un tiro di destro da fuori area. Assist di Veton Tusha.19:15
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).19:14
Tiro parato. Veton Tusha (KF Drita) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Blerton Sheji.19:14
Gol! Celje 2, KF Drita 1. Blerim Krasniqi (KF Drita) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Besnik Krasniqi con cross in seguito a un calcio da fermo.19:11
Fallo di Rudi Pozeg Vancas (Celje).19:10
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10
Gol! Celje 2, KF Drita 0. Darko Hrka (Celje) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.19:08
Tiro respinto. Damjan Vuklisevic (Celje) un colpo di testa da centro area. Assist di Svit Seslar con cross.19:08
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Faton Maloku (KF Drita).19:08
Tiro parato. Rudi Pozeg Vancas (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Armandas Kucys.19:06
Gol! Celje 1, KF Drita 0. Svit Seslar (Celje) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Armandas Kucys.19:04
Tentativo fallito. Besnik Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Veton Tusha da calcio d'angolo.19:03
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).19:03
Tiro parato. Liridon Balaj (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Veton Tusha.19:03
Fallo di Armandas Kucys (Celje).19:02
Faton Maloku (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Tentativo fallito. Veton Tusha (KF Drita) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Egzon Bejtulai.18:59
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Liridon Balaj (KF Drita).18:59
Armandas Kucys (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).18:58
Fallo di Veton Tusha (KF Drita).18:57
Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Rudi Pozeg Vancas (Celje).18:56
Vesel Limaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Nikita Iosifov (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:55
Fallo di Raddy Ovouka (KF Drita).18:55
Tiro respinto. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Armandas Kucys.18:55
Tiro parato. Damjan Vuklisevic (Celje) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Svit Seslar con cross.18:54
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Faton Maloku (KF Drita).18:52
Tiro parato. Armandas Kucys (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Svit Seslar con passaggio filtrante.18:52
Tentativo fallito. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro da centro area tira alto.18:52
Tentativo fallito. Blerim Krasniqi (KF Drita) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra.18:49
Tiro respinto. Blerim Krasniqi (KF Drita) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Veton Tusha.18:48
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).18:47
Liridon Balaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:47
Tentativo fallito. Darko Hrka (Celje) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Armandas Kucys.18:46
Damjan Vuklisevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:46
Fallo di Egzon Bejtulai (KF Drita).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
Celje - Drita è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.
Arbitro di Celje - Drita sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Attualmente Celje si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Drita si trova 20° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Drita ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.
Celje e Drita è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celje
|Drita
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|4
|2
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|11
|6
|Gol totali subiti
|9
|11
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.6
|Percentuale possesso palla
|60.9
|38.5
|Numero totale di passaggi
|3329
|2184
|Numero totale di passaggi riusciti
|2881
|1686
|Tiri nello specchio della porta
|38
|21
|Percentuale di tiri in porta
|52.1
|39.6
|Numero totale di cross
|102
|124
|Numero medio di cross riusciti
|19
|40
|Duelli per partita vinti
|285
|331
|Duelli per partita persi
|257
|337
|Corner subiti
|34
|37
|Corner guadagnati
|33
|24
|Numero di punizioni a favore
|107
|94
|Numero di punizioni concesse
|80
|86
|Tackle totali
|81
|118
|Percentuale di successo nei tackle
|51.9
|59.3
|Fuorigiochi totali
|11
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|11
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
