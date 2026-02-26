Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

PREPARTITA

Celje - Drita è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.

Arbitro di Celje - Drita sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente Celje si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Drita si trova 20° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Celje ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Drita ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.

Celje e Drita è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: