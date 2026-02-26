Lo Jagiellonia va in vantaggio 3 a 0 e costringe la Fiorentina ai tempi supplementari. Nell'extra-time Fagioli segna un gol da fuori area su cui non può nulla Abramowicz, poi poco dopo Kean con deviazione raddoppia il risultato. Sul finale lo Jagiellonia torna al gol ma grazie al 3 a 0 dell'andata è la Fiorentina a qualificarsi per gli ottavi.
La Fiorentina scoprirà quale sarà l'avversaria degli ottavi di finale tra poche ore: appuntamento al sorteggio di Nyon dalle ore 14.00 per scoprire se sarà lo Strasburgo o il Rakow, che incontrerà il 12 marzo per l'andata e il 19 per il ritorno.
Cronaca
Formazioni
Dirette
Dal Franchi è tutto, grazie per aver seguito con noi la sfida tra Fiorentina e Jagiellonia. Arrivederci e alla prossima partita europea, buona serata!21:33
120'+5'
Fine partita! Fiorentina-Jagiellonia 2-4, Fiorentina che va agli ottavi di finale di Conference League!21:29
120'+2'
Rimasto a terra Gosens dopo un colpo.21:27
120'
Secondo giallo a Bernardo Maria Morais Cardoso Vital che si innervosisce e protesta animatamente contro l'arbitro. 21:22
120'
Saranno 3 i minuti di recupero. 21:21
119'
Sinistro di Gudmunddson in porta, blocca Abramowicz senza grandi difficoltà. 21:21
118'
Assist di Andy Pelmard.21:20
118'
GOOOOOOOOLLLL! Fiorentina-JAGIELLONIA 2-4! Errore di de Gea che non riesce a trattenere il rito di Jesús Imaz dalla distanza.21:19
117'
Fuori Álex Pozo per Yuki Kobayashi.21:18
116'
Check over, è tutto valido. Fiorentina vede a un passo gli ottavi di finale di Conference League. 21:17
115'
Check del VAR in corso per la validità del gol della Fiorentina. 21:17
114'
GOOOOOOOOLLL! FIORENTINA-Jagiellonia 2-3! Fagioli dalla bandiera serve i compagni nell'area piccola, Kean conclude con il destro, complici più deviazioni, da Fabbian a Romanczuk, la palla finisce in rete! 21:18
113'
Fiorentina vicina al raddoppio! Girata di testa sul primo palo di Gosens! Il portiere dello Jagiellonia è costretto al tuffo e a deviarla in calcio d'angolo.21:15
112'
Attacca ancora la Fiorentina, Kean conquista un calcio d'angolo.21:13
110'
Ammonito anche il giocatore dello Jagiellonia Bernardo Maria Morais Cardoso Vital.21:14
107'
GOOOOOOOOOOOOLLLLLL! FIORENTINA-Jagiellonia 1-3! Che gol pazzesco di Nicolò Fagioli! Azione che nasce da una brutta uscita di Abramowicz che con i pugni allontana, il centrocampista stoppa con il petto e conclude di collo pieno dalla distanza!
Finisce il primo tempo supplementare. Il risultato non cambia, sempre Fiorentina-Jagiellonia 0-3, per un totale di 3 a 3. 21:05
105'+1'
Ammonito Taras Romanczuk per fallo su Ndour. 21:04
105'
Sostituzione Bartosz Mazurek Dimitris Rallis21:06
105'
Un minuto di recupero. 21:03
101'
Viene ammonito Dodo per le provocazioni sugli avversari. 20:59
101'
Tensioni in campo: scintille tra Dodo e Mazurek.20:59
100'
Esce dunque Manor Solomon per Albert Gudmundsson.20:58
98'
Problemi per Solomon: l'esterno ha un problema muscolare e chiede immediatamente il cambio. 20:56
96'
Ci prova ancora Kean, il suo tiro viene parato da Abramowicz.20:54
95'
Calcio di punizione battuto male da Fagioli: la palla termina direttamente molto alta sopra la traversa. 20:52
94'
Si procura anche l'ammonizione Álex Pozo.20:51
94'
Pozo trascina giù Solomon involato verso la porta: calcio di punizione prezioso per la Fiorentina. 20:51
93'
Palla lunga di Fagioli per Kean che spalle alla porta riesce a girarsi ma non ad andare alla conclusione. 20:50
90'
Inizia l'extra-time! 20:48
Dopo la vittoria per 3 a 0 dell'andata della Fiorentina, lo Jagiellonia si presenta al Franchi con un altro atteggiamento e grazie a Mazurek, autore di una tripletta, porta il risultato totale in parità. Ora si va ai tempi supplementari per decretare chi andrà agli ottavi di finale di Conference League. 20:47
90'+5'
Fine tempi regolamentari! Fiorentina-Jagiellonia 0-3! Si va ai supplementari! 20:44
90'+4'
Che occasione per la Fiorentina! Contropiede della viola, Kean servito da Fagioli perde il primo tempo per calciare. Poi si fa nuovamente servire da Solomon ma il suo tiro finisce alto! 20:43
90'+1'
Cross morbido di Fagioli, Romanczuk allontana. 20:39
90'
Segnalati quattro minuti di recupero. 20:38
89'
Nello Jagiellonia esce Dawid Drachal per Leon Flach.20:38
89'
Ultimo cambio per la Fiorentina: fuori Roberto Piccoli per Moise Kean.20:37
88'
Insiste la Fiorentina! Questa volta di testa ci arriva Gosens ma la palla termina a lato! 20:37
86'
Cross di Gosens in area, Piccoli di testa anticipa Fabbian e spara alto! L'ex Bologna era in una posizione sicuramente più avvantaggiata e centrale. 20:35
84'
Non molla la Fiorentina! Il tiro di Solomon viene respinto dalla difesa avversaria, ci riprova Fagioli dalla distanza ma la palla termina alta.20:32
81'
Uscita di de Gea fondamentale per evitare la conclusione in porta di Mazurek. 20:30
77'
Ammonito Marin Pongracic per fallo su Bazdar.20:30
75'
Fagioli dal calcio di punizione va al cross in area, anticipato Comuzzo che non riesce a calciare. 20:24
75'
Samed Bazdar stende Solomon e si procura l'ammonizione.20:23
74'
Tiro di Fagioli deviato in corner con la testa da Pelmard.20:23
70'
Filtrante di Ndour per Piccoli, l'attaccante non riesce ad andare alla conclusione, chiuso dalla difesa avversaria. 20:19
68'
Ottima copertura di Dodo su Pululu in area. Il brasiliano evita la conclusione dell'attaccante.20:17
66'
Nello Jagiellonia esce Norbert Wojtuszek per Samed Bazdar.20:16
64'
Palla lunga di Dodo alla ricerca di Harrison, l'esterno però non riesce ad arrivarci e il pallone termina così sul fondo.20:12
62'
Fuori anche Rolando Mandragora per Nicolò Fagioli.20:11
62'
Esce Jacopo Fazzini, al suo posto Manor Solomon.20:11
60'
Cross di Ndour alla ricerca di Fabbian, intuisce tutto Drachal che respinge di testa.20:09
56'
Continua a pressare alto lo Jagiellonia. Vanoli sta valutando altri cambi per provare a cambiare il ritmo della partita. 20:06
51'
Check over, è tutto buono! Ora la Fiorentina deve segnare per provare a strappare la qualificazione agli ottavi. 20:03
50'
Check del VAR in corso per un fallo su Piccoli da cui è nata l'azione dello Jagiellonia che ha portato al gol. 20:03
49'
Sponda in area di Afimico Pululu, bravo a servire il compagno sulla destra.20:02
49'
GOOOOOOOL! Fiorentina-JAGIELLONIA 0-3! I polacchi ristabiliscono l'equilibrio e portano il risultato totale sul 3 a 3! Nasce tutto da un contropiede dello Jagiellonia, sponda di Pululu e conclusione di Mazurek che segna una tripletta!20:02
46'
Finisce la partita anche di Niccolò Fortini, dentro Jack Harrison.19:57
46'
Cambio tra i pali, rientra il titolare David de Gea, fuori Luca Lezzerini.19:55
45'
Attacca dopo 50 secondi la Fiorentina con un tiro di Piccoli, conclusione debole.20:00
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Fiorentina-Jagiellonia.19:54
Non ha funzionato la formazione più conservativa di Paolo Vanoli scelta nei primi 45 minuti. Pronti i primi cambi per la Fiorentina. 19:53
La Fiorentina soffre al Franchi contro lo Jagiellonia. La squadra di Paolo Vanoli parte bene con qualche buona occasione ma mai troppo pericolosa per i polacchi. Nel momento migliore dei viola un uno-due tra Pululu e Mazurek spiazza la difesa di casa, poi nei minuti di recupero con la stessa azione lo Jagiellonia raddoppia, complice anche la deviazione decisiva di Comuzzo su cui non può nulla Lezzerini. 19:39
45'+3'
Fine primo tempo! Fiorentina-Jagiellonia 0-2! Doppietta di Mazurek.19:36
45'+3'
GOOOOL! Fiorentina-JAGIELLONIA 0-2! Ancora un uno-due tra Pululu e Mazurek, l'esterno va alla conclusione a giro ma è decisiva la deviazione di Comuzzo che spiazza Lezzerini! 19:36
45'+1'
Ottimo intervento di Fortini che evita la ripartenza sulla fascia sinistra di Mazurek.19:33
45'
Saranno tre i minuti di recupero. 19:32
44'
Che rischio per la Fiorentina! Lezzerini non troppo preciso nell'uscita, respinge con i pugni ma colpisce involontariamente un avversario. A quel punto Vital tenta il tiro con il mancino, ma la palla termina alta!19:32
43'
Cerca ancora di costruire la Fiorentina, Mandragora trattiene Drachal ma viene richiamato solo verbalmente dall'arbitro. 19:29
41'
Gioco abbastanza spezzettato dai tanti scontri in questa fase.19:28
36'
Non ce la fa Kamil Józwiak, al suo posto entra Dawid Drachal.19:24
35'
Problemi per Józwiak: l'attaccante dello Jagiellonia chiede l'intervento dello staff medico.19:23
34'
Fazzini tenta il dribbling, lo ferma Wojtuszek irregolarmente e conquista così un calcio di punizione da fuori poco fuori l'area per la viola. 19:20
32'
Insiste lo Jagiellonia: Pozo va al traversone morbido in area, Pululu stacca più di tutti e riesce a colpire di testa. Conclusione debole, facile per Lezzerini.19:19
28'
Attacca ora la Fiorentina: Fabbian apre per Dodo che poi riserve l'ex Bologna che cerca il velo per Mandragora. Il centrocampista però scivola e non trova il tempo giusto per il tiro.19:15
23'
GOOOOL! Fiorentina-JAGIELLONIA 0-1! I polacchi accorciano le distanze con Mazurek! Uno-due tra Pululu e Mazurek con l'ultimo che riesce a infilarsi tra due in area e calcia sotto Lezzerini.19:10
20'
Ancora Piccoli! Conclusione sul primo palo parata da Abramowicz! 19:07
17'
Ammonito anche Kamil Józwiak per una trattenuta su Fortini. 19:04
13'
Ndour tenta la rovesciata nell'area piccola! Aveva intuito tutto Abramowicz che ha anticipato il centrocampista. 19:02
12'
Occasione per la Fiorentina con Piccoli! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Mandragora, l'attaccante della viola colpisce di testa ma para Abramowicz!19:02
7'
Ammonito Pietro Comuzzo per un fallo su Pululu.19:00
5'
Da tenere d'occhio il capocannoniere della scorsa stagione Pululu, assente nel match d'andata: si smarca bene da Comuzzo ma sbaglia il pallonetto davanti a Lezzerini. 19:01
4'
Fiorentina che si schiera in campo con una formazione più conservativa per proteggere il risultato: parte alto lo Jagiellonia che ha ben altre intenzioni al Franchi. 18:59
1'
Si parte! Comincia Fiorentina-Jagiellonia!18:46
FORMAZIONE UFFICIALE JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz - Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik - Mazurek, Romanczuk - Pozo, Imaz, Jozwiak - Pululu. All. Siemieniec.17:43
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini - Fortini, Comuzzo, Pongracic, Gosens - Mandragora - Dodò, Fabbian, Ndour, Fazzini - Piccoli. All. Vanoli17:43
Lo Jagiellonia si presenta al match senza aver vinto nessuna delle ultime tre partite tra campionato e coppe. La squadra polacca lo scorso anno aveva battuto il Cercle Brugge qualificandosi fino ai quarti di finale di Conference League, dove poi è stata eliminata dal Betis Siviglia.16:14
Obiettivo ottavi di finale di Conference League: la Fiorentina si presenta al Franchi forte del risultato nella gara di andata vinta in Polonia per 3 a 0. La squadra di Paolo Vanoli inoltre arriva da 3 vittorie consecutive considerando tutte le competizioni, situazione mai accaduta in questa stagione. 16:12
Buonasera e benvenuti al Franchi: è tutto pronto per Fiorentina-Jagiellonia, partita di ritorno dei playoff di Conference League!16:07
Formazioni Fiorentina - Jagiellonia Bialystok
Fiorentina
Jagiellonia Bialystok
TITOLARI FIORENTINA
(1) LUCA LEZZERINI (P)
(29) NICCOLÒ FORTINI (D)
(21) ROBIN GOSENS (D)
(5) MARIN PONGRACIC (D)
(15) PIETRO COMUZZO (D)
(22) JACOPO FAZZINI (C)
(8) ROLANDO MANDRAGORA (C)
(2) DODÔ (C)
(27) CHER NDOUR (C)
(80) GIOVANNI FABBIAN (A)
(91) ROBERTO PICCOLI (A)
PANCHINA FIORENTINA
(63) PIERGIORGIO BONANNO (C)
(20) MOISE KEAN (A)
(50) PIETRO LEONARDELLI (P)
(62) LUÍS BALBO (D)
(44) NICOLÒ FAGIOLI (C)
(6) LUCA RANIERI (D)
(65) FABIANO PARISI (D)
(60) EDDY KOUADIO (D)
(19) MANOR SOLOMON (A)
(17) JACK HARRISON (A)
(10) ALBERT GUDMUNDSSON (A)
(43) DAVID DE GEA (P)
ALLENATORE FIORENTINA
Paolo Vanoli
TITOLARI JAGIELLONIA BIALYSTOK
(50) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
(13) BERNARDO VITAL (D)
(70) ANDY PELMARD (D)
(15) NORBERT WOJTUSZEK (D)
(27) BARTLOMIEJ WDOWIK (D)
(6) TARAS ROMANCZUK (C)
(7) ÁLEX POZO (C)
(11) JESÚS IMAZ (C)
(86) BARTOSZ MAZUREK (C)
(72) KAMIL JÓZWIAK (C)
(10) AFIMICO PULULU (A)
PANCHINA JAGIELLONIA BIALYSTOK
(31) LEON FLACH (C)
(17) YOUSSUF SYLLA (A)
(9) DIMITRIS RALLIS (A)
(14) SAMED BAZDAR (A)
(8) DAWID DRACHAL (C)
(85) ERYK KOZLOWSKI (C)
(4) YUKI KOBAYASHI (D)
(66) ADRIAN DAMASIEWICZ (P)
ALLENATORE JAGIELLONIA BIALYSTOK
Adrian Siemieniec
PREPARTITA
Fiorentina - Jagiellonia Bialystok è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Jagiellonia Bialystok sarà Srdjan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.
Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Jagiellonia Bialystok si trova 17° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). La Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; Jagiellonia Bialystok ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4.
Fiorentina e Jagiellonia Bialystok è la prima che si affrontano in campionato.
Fiorentina-Jagiellonia Bialystok ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le squadre italiane hanno perso solo due delle loro 32 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee contro avversarie polacche (25V 5N); tuttavia, la Fiorentina è la formazione che ha subito entrambe queste sconfitte: 1-2 contro il Lech Poznań nel 2015 e 2-3 sempre contro il Lech Poznań nel 2023.
La Fiorentina è riuscita a passare il turno in ciascuno dei suoi sei doppi confronti ad eliminazione diretta di Conference League in cui ha vinto la gara di andata: l'ultima volta che è stata eliminata dopo un successo risale ai sedicesimi di finale di Europa League 2016-17 (vittoria per 1-0 all'andata e sconfitta per 2-4 al ritorno contro il Borussia Mönchengladbach).
Considerando le ultime quattro stagioni (dal 2022/23), soltanto Real Madrid (31), Bayern Monaco (30) e Arsenal (27) hanno vinto più partite nelle principali competizioni europee rispetto alla Fiorentina: 26 (come Liverpool e Inter) tutte in Conference League, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo nel periodo (a 13 l'AZ Alkmaar).
La Fiorentina è una delle cinque squadre che non hanno ancora pareggiato alcun incontro in questa Conference League (4V, 3P); l'ultima gara chiusa in parità dai toscani nella competizione risale all'ultima uscita della passata stagione (2-2 contro il Real Betis al Franchi). La Viola non termina un singolo torneo europeo senza alcun segno "X" dalla Champions League 2009/10 (quando fu eliminata dal Bayern Monaco agli ottavi di finale).
Il Jagiellonia è rimasto imbattuto nelle sue sei trasferte disputate in questa stagione nelle coppe europee (2V 4N – inclusi i turni di qualificazione) e ha pareggiato ciascuna delle sue tre gare esterne disputate nella fase a gironi di questa Conference League.
La Fiorentina è l'unica squadra che ha segnato 100 o più gol nella storia della Conference League (103 reti in 47 partite, esclusi i turni di qualificazione), più del doppio rispetto a qualsiasi altra squadra (segue il KAA Gent a quota 51 gol).
In questa edizione della Conference League, soltanto Rayo Vallecano (10) e Sparta Praga (nove) vantano più marcatori differenti rispetto alla Fiorentina: otto (come Dynamo Kiev e Crystal Palace).
Soltanto Shelbourne (0%) e SK Rapid (16.7%) hanno registrato un tasso di conversione delle grandi occasioni da gol più basso di quello dello Jagiellonia (20%) in questa Conference League; da 10 avute, infatti, i polacchi hanno poi realizzato appena due reti.
Rolando Mandragora, che ha segnato un gol su calcio di punizione diretto nella gara di andata contro il Jagiellonia, è il giocatore della Fiorentina con più presenze (44), più gol (9) e che ha preso parte a più reti (13) in Conference League.
Dal suo esordio in Conference League nella stagione 2024/25, Afimico Pululu è il giocatore che nella competizione ha segnato più gol (nove); nello stesso periodo, invece, Moise Kean è quello che conta più conclusioni (41) e tiri nello specchio (19 - quattro reti all'attivo) nel torneo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: