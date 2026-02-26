La Fiorentina scoprirà quale sarà l'avversaria degli ottavi di finale tra poche ore: appuntamento al sorteggio di Nyon dalle ore 14.00 per scoprire se sarà lo Strasburgo o il Rakow, che incontrerà il 12 marzo per l'andata e il 19 per il ritorno.

Lo Jagiellonia va in vantaggio 3 a 0 e costringe la Fiorentina ai tempi supplementari. Nell'extra-time Fagioli segna un gol da fuori area su cui non può nulla Abramowicz, poi poco dopo Kean con deviazione raddoppia il risultato. Sul finale lo Jagiellonia torna al gol ma grazie al 3 a 0 dell'andata è la Fiorentina a qualificarsi per gli ottavi.

Buonasera e benvenuti al Franchi: è tutto pronto per Fiorentina-Jagiellonia, partita di ritorno dei playoff di Conference League!16:07

Lo Jagiellonia si presenta al match senza aver vinto nessuna delle ultime tre partite tra campionato e coppe. La squadra polacca lo scorso anno aveva battuto il Cercle Brugge qualificandosi fino ai quarti di finale di Conference League, dove poi è stata eliminata dal Betis Siviglia.16:14

Ndour tenta la rovesciata nell'area piccola! Aveva intuito tutto Abramowicz che ha anticipato il centrocampista. 19:02

GOOOOL! Fiorentina-JAGIELLONIA 0-1! I polacchi accorciano le distanze con Mazurek! Uno-due tra Pululu e Mazurek con l'ultimo che riesce a infilarsi tra due in area e calcia sotto Lezzerini.19:10

GOOOOL! Fiorentina-JAGIELLONIA 0-2! Ancora un uno-due tra Pululu e Mazurek, l'esterno va alla conclusione a giro ma è decisiva la deviazione di Comuzzo che spiazza Lezzerini! 19:36

GOOOOOOOL! Fiorentina-JAGIELLONIA 0-3! I polacchi ristabiliscono l'equilibrio e portano il risultato totale sul 3 a 3! Nasce tutto da un contropiede dello Jagiellonia, sponda di Pululu e conclusione di Mazurek che segna una tripletta!20:02

Check del VAR in corso per un fallo su Piccoli da cui è nata l'azione dello Jagiellonia che ha portato al gol. 20:03

Cross di Gosens in area, Piccoli di testa anticipa Fabbian e spara alto! L'ex Bologna era in una posizione sicuramente più avvantaggiata e centrale. 20:35

Problemi per Solomon: l'esterno ha un problema muscolare e chiede immediatamente il cambio. 20:56

Fiorentina vicina al raddoppio! Girata di testa sul primo palo di Gosens! Il portiere dello Jagiellonia è costretto al tuffo e a deviarla in calcio d'angolo.21:15

PREPARTITA

Fiorentina - Jagiellonia Bialystok è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Jagiellonia Bialystok sarà Srdjan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Benjamin Brand.

Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Jagiellonia Bialystok si trova 17° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

La Fiorentina ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; Jagiellonia Bialystok ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4.

Fiorentina e Jagiellonia Bialystok è la prima che si affrontano in campionato.

Fiorentina-Jagiellonia Bialystok ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Le squadre italiane hanno perso solo due delle loro 32 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee contro avversarie polacche (25V 5N); tuttavia, la Fiorentina è la formazione che ha subito entrambe queste sconfitte: 1-2 contro il Lech Poznań nel 2015 e 2-3 sempre contro il Lech Poznań nel 2023.

La Fiorentina è riuscita a passare il turno in ciascuno dei suoi sei doppi confronti ad eliminazione diretta di Conference League in cui ha vinto la gara di andata: l'ultima volta che è stata eliminata dopo un successo risale ai sedicesimi di finale di Europa League 2016-17 (vittoria per 1-0 all'andata e sconfitta per 2-4 al ritorno contro il Borussia Mönchengladbach).

Considerando le ultime quattro stagioni (dal 2022/23), soltanto Real Madrid (31), Bayern Monaco (30) e Arsenal (27) hanno vinto più partite nelle principali competizioni europee rispetto alla Fiorentina: 26 (come Liverpool e Inter) tutte in Conference League, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo nel periodo (a 13 l'AZ Alkmaar).

La Fiorentina è una delle cinque squadre che non hanno ancora pareggiato alcun incontro in questa Conference League (4V, 3P); l'ultima gara chiusa in parità dai toscani nella competizione risale all'ultima uscita della passata stagione (2-2 contro il Real Betis al Franchi). La Viola non termina un singolo torneo europeo senza alcun segno "X" dalla Champions League 2009/10 (quando fu eliminata dal Bayern Monaco agli ottavi di finale).

Il Jagiellonia è rimasto imbattuto nelle sue sei trasferte disputate in questa stagione nelle coppe europee (2V 4N – inclusi i turni di qualificazione) e ha pareggiato ciascuna delle sue tre gare esterne disputate nella fase a gironi di questa Conference League.

La Fiorentina è l'unica squadra che ha segnato 100 o più gol nella storia della Conference League (103 reti in 47 partite, esclusi i turni di qualificazione), più del doppio rispetto a qualsiasi altra squadra (segue il KAA Gent a quota 51 gol).

In questa edizione della Conference League, soltanto Rayo Vallecano (10) e Sparta Praga (nove) vantano più marcatori differenti rispetto alla Fiorentina: otto (come Dynamo Kiev e Crystal Palace).

Soltanto Shelbourne (0%) e SK Rapid (16.7%) hanno registrato un tasso di conversione delle grandi occasioni da gol più basso di quello dello Jagiellonia (20%) in questa Conference League; da 10 avute, infatti, i polacchi hanno poi realizzato appena due reti.

Rolando Mandragora, che ha segnato un gol su calcio di punizione diretto nella gara di andata contro il Jagiellonia, è il giocatore della Fiorentina con più presenze (44), più gol (9) e che ha preso parte a più reti (13) in Conference League.

Dal suo esordio in Conference League nella stagione 2024/25, Afimico Pululu è il giocatore che nella competizione ha segnato più gol (nove); nello stesso periodo, invece, Moise Kean è quello che conta più conclusioni (41) e tiri nello specchio (19 - quattro reti all'attivo) nel torneo.

