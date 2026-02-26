Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45

PREPARTITA

Rijeka - Omonia Nicosia è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.

Arbitro di Rijeka - Omonia Nicosia sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Viktor Kopievskiy.

Attualmente Rijeka si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Omonia Nicosia si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Rijeka ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; Omonia Nicosia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4.

Rijeka e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: