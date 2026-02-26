Incontro terminato, Rijeka 3, Omónia Nicosia 1.
Secondo tempo terminato, Rijeka 3, Omónia Nicosia 1.20:41
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Tiago Dantas (Rijeka).20:40
Giannis Masouras (Omónia Nicosia) e' ammonito.20:39
Giannis Masouras (Omónia Nicosia) cade ma ha simulato.20:38
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:37
Fallo di Gabriel Rukavina (Rijeka).20:36
Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Tiago Dantas (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:35
Fallo di Andreas Christou (Omónia Nicosia).20:35
Fallo di mano di Ante Juric (Rijeka).20:33
Fallo di Ante Juric (Rijeka).20:32
Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Tiro parato. Tasos Chatzigiovanis (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giannis Masouras con cross.20:31
Sostituzione, Omónia Nicosia. Mateo Maric sostituisce Muamer Tankovic.20:31
Sostituzione, Omónia Nicosia. Tasos Chatzigiovanis sostituisce Willy Semedo.20:30
Tiago Dantas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Andreas Christou (Omónia Nicosia).20:29
Sostituzione, Rijeka. Gabriel Rukavina sostituisce Samuele Vignato.20:27
Sostituzione, Rijeka. Amer Gojak sostituisce Toni Fruk.20:27
Sostituzione, Rijeka. Ante Juric sostituisce Daniel Adu-Adjei.20:27
Gol! Rijeka 3, Omónia Nicosia 1. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro dalla lunga distanza palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Stjepan Radeljic in seguito a un contropiede.20:26
Tiro parato. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:23
Gara riprende.20:21
Gara momentaneamente sospesa, Toni Fruk (Rijeka) per infortunio.20:21
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Fallo di Senou Coulibaly (Omónia Nicosia).20:20
Fuorigioco. Angelos Neophytou(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Willy Semedo e' colto in fuorigioco.20:19
Fallo di Dejan Petrovic (Rijeka).20:17
Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Sostituzione, Omónia Nicosia. Angelos Neophytou sostituisce Carel Eiting.20:17
Sostituzione, Omónia Nicosia. Alpha Diounkou sostituisce Moses Odubajo.20:16
Sostituzione, Rijeka. Mladen Devetak sostituisce Alfonso Barco.20:16
Tentativo fallito. Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Ryan Mmaee.20:15
Gol! Rijeka 2, Omónia Nicosia 1. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.20:13
Tentativo fallito. Justas Lasickas (Rijeka) un tiro di destro da centro area di poco alto sulla destra.20:10
Tentativo fallito. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Ante Orec.20:08
Sostituzione, Omónia Nicosia. Andreas Christou sostituisce Ewandro.20:08
Tiro parato. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Carel Eiting.20:07
Tentativo fallito. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Toni Fruk.20:06
Tentativo fallito. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Justas Lasickas.20:06
Tiro parato. Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giannis Masouras.20:04
Tiro parato. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:04
Jure Balkovec (Omónia Nicosia) e' ammonito.20:03
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Fallo di Jure Balkovec (Omónia Nicosia).20:02
Gara riprende.20:02
Gara momentaneamente sospesa, Martin Zlomislic (Rijeka) per infortunio.20:01
Tentativo fallito. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Ryan Mmaee.20:00
Gol! Rijeka 1, Omónia Nicosia 1. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tiago Dantas.19:59
Alfonso Barco (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).19:57
Tentativo fallito. Ante Orec (Rijeka) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tiago Dantas.19:55
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Daniel Adu-Adjei (Rijeka).19:54
Tiro respinto. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Muamer Tankovic con cross.19:54
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Dejan Petrovic (Rijeka).19:54
Inizia il Secondo tempo Rijeka 0, Omónia Nicosia 1.19:52
Primo tempo terminato, Rijeka 0, Omónia Nicosia 1.19:37
Tentativo fallito. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Samuele Vignato.19:37
Tentativo fallito. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un colpo di testa dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Ewandro con cross da calcio d'angolo.19:35
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Justas Lasickas (Rijeka).19:35
Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Fallo di Ryan Mmaee (Omónia Nicosia).19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:33
Fallo di mano di Muamer Tankovic (Omónia Nicosia).19:32
Alfonso Barco (Rijeka) e' ammonito per fallo.19:30
Fallo di Alfonso Barco (Rijeka).19:30
Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Tiro parato. Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Ewandro.19:30
Moses Odubajo (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.19:28
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:28
Fallo di Moses Odubajo (Omónia Nicosia).19:28
Fallo di Justas Lasickas (Rijeka).19:25
Giannis Masouras (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Tiro parato. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Mmaee.19:24
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ante Orec (Rijeka).19:22
Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).19:22
Ewandro (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:22
Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Tiago Dantas.19:17
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Giannis Masouras (Omónia Nicosia).19:14
Ewandro (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.19:12
Justas Lasickas (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:12
Fallo di Ewandro (Omónia Nicosia).19:12
Fuorigioco. Willy Semedo(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Panagiotis Andreou e' colto in fuorigioco.19:11
Gara riprende.19:10
Gara momentaneamente sospesa, Stjepan Radeljic (Rijeka) per infortunio.19:10
Fallo di mano di Justas Lasickas (Rijeka).19:09
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Alfonso Barco (Rijeka).19:07
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Justas Lasickas (Rijeka).19:06
Sostituzione, Rijeka. Dejan Petrovic sostituisce Téo Barisic per infortunio.19:05
Gara riprende.19:05
Gara momentaneamente sospesa, Téo Barisic (Rijeka) per infortunio.19:03
Gara riprende.19:02
Gara momentaneamente sospesa, Téo Barisic (Rijeka) per infortunio.19:02
Gol! Rijeka 0, Omónia Nicosia 1. Muamer Tankovic (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ryan Mmaee.19:00
Fallo di mano di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).18:57
Tentativo fallito. Senou Coulibaly (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.18:55
Fallo di Tiago Dantas (Rijeka).18:54
Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:54
Ewandro (Omónia Nicosia) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Carel Eiting in seguito a un contropiede.18:54
Tiro respinto. Panagiotis Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giannis Masouras.18:53
Tiro respinto. Ryan Mmaee (Omónia Nicosia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ewandro.18:53
Tentativo fallito. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Ante Orec con cross.18:52
Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Fallo di Ryan Mmaee (Omónia Nicosia).18:51
Tentativo fallito. Willy Semedo (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Carel Eiting.18:49
Inizia il Primo tempo.18:48
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:45
Rijeka - Omonia Nicosia è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.
Arbitro di Rijeka - Omonia Nicosia sarà Mykola Balakin. Al VAR invece ci sarà Viktor Kopievskiy.
Attualmente Rijeka si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Omonia Nicosia si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Rijeka ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; Omonia Nicosia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 4.
Rijeka e Omonia Nicosia è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rijeka
|Omonia Nicosia
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|3
|2
|Numero di partite perse
|1
|3
|Numero di partite pareggiate
|3
|2
|Gol totali segnati
|6
|5
|Gol totali subiti
|2
|5
|Media gol subiti per partita
|0.3
|0.7
|Percentuale possesso palla
|49.2
|47.4
|Numero totale di passaggi
|2640
|2867
|Numero totale di passaggi riusciti
|2092
|2294
|Tiri nello specchio della porta
|28
|25
|Percentuale di tiri in porta
|49.1
|45.5
|Numero totale di cross
|110
|101
|Numero medio di cross riusciti
|25
|28
|Duelli per partita vinti
|314
|343
|Duelli per partita persi
|301
|349
|Corner subiti
|21
|30
|Corner guadagnati
|23
|29
|Numero di punizioni a favore
|84
|100
|Numero di punizioni concesse
|103
|85
|Tackle totali
|111
|126
|Percentuale di successo nei tackle
|59.5
|61.1
|Fuorigiochi totali
|11
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|16
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
