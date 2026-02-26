Incontro terminato, Samsunspor 4, Shkëndija Tetovo 0.
Puma Sound Edition
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivoLEGGI
Incontro terminato, Samsunspor 4, Shkëndija Tetovo 0.
Secondo tempo terminato, Samsunspor 4, Shkëndija Tetovo 0.20:36
Gol! Samsunspor 4, Shkëndija Tetovo 0. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Carlo Holse.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.20:34
Tiro parato. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:34
Gara riprende.20:33
Gara momentaneamente sospesa, (Samsunspor).20:33
Tiro respinto. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area. Assist di Celil Yüksel con passaggio filtrante.20:31
Fallo di Ebrima Ceesay (Samsunspor).20:30
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Joe Mendes (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:30
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).20:30
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Vane Krstevski sostituisce Arbin Zejnullai.20:29
Sostituzione, Samsunspor. Soner Gönül sostituisce Logi Tómasson.20:29
Fuorigioco. Endrit Krasniqi(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Fabrice Tamba e' colto in fuorigioco.20:28
Fallo di Celil Yüksel (Samsunspor).20:27
Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Sostituzione, Samsunspor. Yunus Emre Çift sostituisce Kouadou Assoumou.20:26
Sostituzione, Samsunspor. Ebrima Ceesay sostituisce Antoine Makoumbou.20:26
Celil Yüksel (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).20:25
Joe Mendes (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).20:24
Gol! Samsunspor 3, Shkëndija Tetovo 0. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Celil Yüksel con passaggio filtrante.20:21
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Adamu Alhassan sostituisce Liridon Latifi.20:20
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Endrit Krasniqi sostituisce Fahd Ndzengue.20:20
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Reshat Ramadani sostituisce Imran Fetai.20:19
Fuorigioco. Celil Yüksel(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.20:19
Gara riprende.20:18
Gara momentaneamente sospesa, (Samsunspor).20:18
Sostituzione, Samsunspor. Joe Mendes sostituisce Zeki Yavru.20:18
Sostituzione, Samsunspor. Celil Yüksel sostituisce Cherif Ndiaye.20:18
Fuorigioco. Antoine Makoumbou(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.20:16
Fallo di Carlo Holse (Samsunspor).20:15
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Gol! Samsunspor 2, Shkëndija Tetovo 0. Cherif Ndiaye (Samsunspor) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kouadou Assoumou con cross.20:13
Tiro respinto. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Arbin Zejnullai.20:12
Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).20:12
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Tiro respinto. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Antoine Makoumbou.20:11
Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).20:10
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).20:09
Fallo di Kouadou Assoumou (Samsunspor).20:09
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09
Fallo di Olivier Ntcham (Samsunspor).20:07
Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).20:07
Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Gara riprende.20:06
Gara momentaneamente sospesa, Zeki Yavru (Samsunspor) per infortunio.20:05
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.20:05
Zeki Yavru (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).20:05
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Besart Ibraimi sostituisce Sebastjan Spahiu per infortunio.20:04
Tentativo fallito. Cherif Ndiaye (Samsunspor) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Zeki Yavru con cross in seguito a un calcio da fermo.20:03
Kouadou Assoumou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Fallo di Drilon Islami (Shkëndija Tetovo).20:02
Fallo di Marius Mouandilmadji (Samsunspor).20:01
Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:01
Gol! Samsunspor 1, Shkëndija Tetovo 0. Olivier Ntcham (Samsunspor) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:56
Rigore per Samsunspor. Kouadou Assoumou e'stato atterrato in area di rigore.19:54
Rigore concesso da Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) per un fallo in area.19:54
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).19:54
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).19:52
Tiro respinto. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Marius Mouandilmadji.19:52
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51
Fallo di Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo).19:51
Antoine Makoumbou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Drilon Islami (Shkëndija Tetovo).19:51
Cherif Ndiaye (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).19:51
Fallo di Cherif Ndiaye (Samsunspor).19:49
Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Inizia il Secondo tempo Samsunspor 0, Shkëndija Tetovo 0.19:48
Primo tempo terminato, Samsunspor 0, Shkëndija Tetovo 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).19:30
Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Olivier Ntcham.19:30
Tentativo fallito. Fahd Ndzengue (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:28
Cherif Ndiaye (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).19:27
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).19:24
Fahd Ndzengue (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Tentativo fallito. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Zeki Yavru con cross da calcio d'angolo.19:23
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).19:22
Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.19:21
Olivier Ntcham (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo).19:21
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).19:20
Drilon Islami (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Tentativo fallito. Rick van Drongelen (Samsunspor) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:19
Tiro parato. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.19:19
Tentativo fallito. Kouadou Assoumou (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rick van Drongelen da calcio d'angolo.19:19
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo).19:19
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Anes Meliqi (Shkëndija Tetovo).19:18
Fuorigioco. Zeki Yavru(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Carlo Holse e' colto in fuorigioco.19:17
Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.19:13
Kouadou Assoumou (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:13
Fallo di Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo).19:13
Fallo di Olivier Ntcham (Samsunspor).19:11
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Gara riprende.19:10
Gara momentaneamente sospesa, Drilon Islami (Shkëndija Tetovo) per infortunio.19:09
Fallo di Kouadou Assoumou (Samsunspor).19:09
Drilon Islami (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Tiro respinto. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area. Assist di Aleksandër Trumçi.19:04
Fallo di mano di Kouadou Assoumou (Samsunspor).19:03
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).19:01
Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01
Fallo di Imran Fetai (Shkëndija Tetovo).19:01
Tiro parato. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cherif Ndiaye con cross.19:00
Tentativo fallito. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Sebastjan Spahiu in seguito a un contropiede.18:58
Tentativo fallito. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Zeki Yavru.18:58
Fallo di mano di Rick van Drongelen (Samsunspor).18:56
Fuorigioco. Marius Mouandilmadji(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Cherif Ndiaye e' colto in fuorigioco.18:55
Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).18:53
Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fahd Ndzengue (Shkëndija Tetovo) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.18:51
Tentativo fallito. Drilon Islami (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da oltre 25 metri di poco a lato sulla sinistra. Assist di Arbin Zejnullai.18:51
Tiro parato. Olivier Ntcham (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Logi Tómasson.18:50
Gara riprende.18:50
Gara momentaneamente sospesa, Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) per infortunio.18:49
Tiro respinto. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area.18:47
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Lubomír Satka (Samsunspor).18:47
Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).18:46
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40
Samsunspor - Shkendija è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.
Arbitro di Samsunspor - Shkendija sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Simone Sozza
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|11
|Falli fischiati
|278
|Fuorigioco
|30
|Rigori assegnati
|5
|Ammonizioni
|38
|Espulsioni
|5
|Cartellini per partita
|4.1
|Falli per cartellino
|6.0
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|24-08-2025
|Serie A
|Cagliari-Fiorentina 1-1
|21-09-2025
|Serie A
|Lazio-Roma 0-1
|27-09-2025
|Serie A
|Juventus-Atalanta 1-1
|19-10-2025
|Serie A
|Genoa-Parma 0-0
|29-10-2025
|Serie A
|Inter-Fiorentina 3-0
|23-11-2025
|Serie A
|Inter-Milan 0-1
|07-12-2025
|Serie B
|Sampdoria-Carrarese 3-2
|14-12-2025
|Serie A
|Udinese-Napoli 1-0
|20-12-2025
|Serie A
|Juventus-Roma 2-1
|07-01-2026
|Serie A
|Lazio-Fiorentina 2-2
|25-01-2026
|Serie B
|Catanzaro-Sampdoria 0-0
|01-02-2026
|Serie A
|Torino-Lecce 1-0
|15-02-2026
|Serie A
|Cremonese-Genoa 0-0
Attualmente Samsunspor si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shkendija si trova 22° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6; Shkendija ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.
Samsunspor e Shkendija è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Samsunspor
|Shkendija
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|4
|2
|Numero di partite perse
|2
|4
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|11
|4
|Gol totali subiti
|6
|6
|Media gol subiti per partita
|0.9
|0.9
|Percentuale possesso palla
|54.2
|40.6
|Numero totale di passaggi
|3426
|2424
|Numero totale di passaggi riusciti
|2843
|1903
|Tiri nello specchio della porta
|34
|14
|Percentuale di tiri in porta
|46.6
|35.9
|Numero totale di cross
|105
|75
|Numero medio di cross riusciti
|22
|12
|Duelli per partita vinti
|338
|349
|Duelli per partita persi
|320
|386
|Corner subiti
|29
|30
|Corner guadagnati
|29
|22
|Numero di punizioni a favore
|64
|105
|Numero di punizioni concesse
|78
|79
|Tackle totali
|131
|107
|Percentuale di successo nei tackle
|70.2
|56.1
|Fuorigiochi totali
|14
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|18
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Un'esperienza che trasforma l'abitacolo in un ambiente immersivoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND