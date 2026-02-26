Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

PREPARTITA

Samsunspor - Shkendija è valevole per la play-off della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 febbraio alle ore 18:45 allo stadio Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun.

Arbitro di Samsunspor - Shkendija sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 278 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 38 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0 01-02-2026 Serie A Torino-Lecce 1-0 15-02-2026 Serie A Cremonese-Genoa 0-0

Attualmente Samsunspor si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shkendija si trova 22° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Samsunspor ha segnato 10 gol e ne ha subiti 6; Shkendija ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.

Samsunspor e Shkendija è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: