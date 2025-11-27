Incontro terminato, Aberdeen 1, FC Noah 1.
Secondo tempo terminato, Aberdeen 1, FC Noah 1.22:57
Tentativo fallito. Nicolas Milanovic (Aberdeen) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Stuart Armstrong con cross.22:56
Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eric Boakye in seguito a un contropiede.22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:53
Fallo di mano di Stuart Armstrong (Aberdeen).22:49
Sostituzione, FC Noah. Marin Jakolis sostituisce Gustavo Sangaré.22:49
Fallo di Nathanaël Saintini (FC Noah).22:46
Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Mats Knoester (Aberdeen).22:45
Sostituzione, FC Noah. Hovhannes Hambardzumyan sostituisce Hélder Ferreira.22:42
Fallo di Sergey Muradyan (FC Noah).22:41
Nicolas Milanovic (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41
Tentativo fallito. Nicky Devlin (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Marko Lazetic.22:40
Tentativo fallito. Nathanaël Saintini (FC Noah) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Sualehe con cross da calcio d'angolo.22:39
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Leighton Clarkson (Aberdeen).22:39
Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di David Sualehe con cross da calcio d'angolo.22:39
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Nicolas Milanovic (Aberdeen).22:38
Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di David Sualehe con cross da calcio d'angolo.22:37
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Nicolas Milanovic (Aberdeen).22:37
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Stuart Armstrong (Aberdeen).22:36
Nicolas Milanovic (Aberdeen) e' ammonito per fallo.22:35
David Sualehe (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35
Fallo di Nicolas Milanovic (Aberdeen).22:35
Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).22:34
Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di David Sualehe (FC Noah).22:34
Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Tentativo fallito. Nicolas Milanovic (Aberdeen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jesper Karlsson.22:33
Sostituzione, Aberdeen. Nicolas Milanovic sostituisce Dylan Lobban.22:32
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Timothy Fayulu (FC Noah).22:29
Tiro parato. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Leighton Clarkson.22:29
Fallo di Eric Boakye (FC Noah).22:28
Stuart Armstrong (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Sostituzione, Aberdeen. Leighton Clarkson sostituisce Adil Aouchiche.22:27
Jack Milne (Aberdeen) e' ammonito per fallo.22:25
Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25
Fallo di Jack Milne (Aberdeen).22:25
Sergey Muradyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).22:21
Sostituzione, FC Noah. Takuto Oshima sostituisce Gudmundur Thórarinsson.22:21
Graeme Shinnie (Aberdeen) e' ammonito per fallo.22:20
Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Graeme Shinnie (Aberdeen).22:20
Sostituzione, Aberdeen. Stuart Armstrong sostituisce Topi Keskinen.22:19
Sostituzione, Aberdeen. Marko Lazetic sostituisce Kevin Nisbet.22:19
Sostituzione, Aberdeen. Graeme Shinnie sostituisce Dante Polvara.22:19
Tentativo fallito. Kevin Nisbet (Aberdeen) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Adil Aouchiche con cross.22:18
Tiro parato. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Hélder Ferreira.22:16
Gol! Aberdeen 1, FC Noah 1. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matheus Aiás con cross.22:14
Fuorigioco. Alexander Jensen(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Topi Keskinen e' colto in fuorigioco.22:12
Fallo di Gustavo Sangaré (FC Noah).22:11
Jesper Karlsson (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tiro respinto. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nardin Mulahusejnovic.22:11
Fallo di Matheus Aiás (FC Noah).22:09
Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Nathanaël Saintini (FC Noah) e' ammonito per fallo.22:08
Fallo di Nathanaël Saintini (FC Noah).22:08
Kevin Nisbet (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08
Inizia il Secondo tempo Aberdeen 1, FC Noah 0.22:07
Sostituzione, FC Noah. Matheus Aiás sostituisce Alen Grgic.22:07
Primo tempo terminato, Aberdeen 1, FC Noah 0.21:51
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).21:51
Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:51
Topi Keskinen (Aberdeen) e' ammonito per fallo.21:50
Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Topi Keskinen (Aberdeen).21:49
Fuorigioco. David Sualehe(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Alen Grgic e' colto in fuorigioco.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47
Gol! Aberdeen 1, FC Noah 0. Kevin Nisbet (Aberdeen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Topi Keskinen.21:46
Tiro parato. Alen Grgic (FC Noah) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hélder Ferreira.21:46
Fuorigioco. David Sualehe(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Alen Grgic e' colto in fuorigioco.21:44
Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gustavo Sangaré.21:42
Fallo di Dante Polvara (Aberdeen).21:39
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Hélder Ferreira (FC Noah).21:38
Alexander Jensen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Topi Keskinen (Aberdeen).21:38
Eric Boakye (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Fallo di Dante Polvara (Aberdeen).21:36
Eric Boakye (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Eric Boakye (FC Noah).21:34
Jesper Karlsson (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Gara riprende.21:33
Gara momentaneamente sospesa, Adil Aouchiche (Aberdeen) per infortunio.21:31
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Alen Grgic (FC Noah) per infortunio.21:27
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Jack Milne (Aberdeen) per infortunio.21:22
Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).21:21
Jack Milne (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Topi Keskinen (Aberdeen).21:21
Tiro respinto. Topi Keskinen (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adil Aouchiche.21:21
Fallo di Gustavo Sangaré (FC Noah).21:18
Dante Polvara (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Tiro respinto. Topi Keskinen (Aberdeen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jesper Karlsson.21:16
Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Jack Milne (Aberdeen).21:13
Topi Keskinen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Yan Eteki (FC Noah).21:09
Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Jack Milne (Aberdeen).21:05
Tiro parato. Adil Aouchiche (Aberdeen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Jesper Karlsson.21:04
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Aberdeen - Noah è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Pittodrie Stadium di Aberdeen.
Arbitro di Aberdeen - Noah sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Pawel Pskit.
Attualmente Aberdeen si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Noah si trova 23° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Aberdeen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9; Noah ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.
Aberdeen e Noah è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Aberdeen
|Noah
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|2
|3
|Gol totali subiti
|9
|3
|Media gol subiti per partita
|3.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|28.9
|58.4
|Numero totale di passaggi
|767
|1509
|Numero totale di passaggi riusciti
|574
|1292
|Tiri nello specchio della porta
|7
|9
|Percentuale di tiri in porta
|46.7
|33.3
|Numero totale di cross
|33
|48
|Numero medio di cross riusciti
|8
|13
|Duelli per partita vinti
|104
|145
|Duelli per partita persi
|138
|152
|Corner subiti
|16
|7
|Corner guadagnati
|11
|6
|Numero di punizioni a favore
|22
|54
|Numero di punizioni concesse
|33
|46
|Tackle totali
|36
|40
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|60.0
|Fuorigiochi totali
|4
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
