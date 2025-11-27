Virgilio Sport
Aberdeen-Noah: 1-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 21:00
Aberdeen
1
Noah
1
Partita finita
Arbitro: Pawel Raczkowski
  1. 45' 1-0 Kevin Nisbet
  2. 52' 1-1 Nardin Mulahusejnovic
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Aberdeen 1, FC Noah 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Aberdeen 1, FC Noah 1.22:57

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Nicolas Milanovic (Aberdeen) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Stuart Armstrong con cross.22:56

  4. 90'+2'

    Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eric Boakye in seguito a un contropiede.22:54

  5. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:53

  6. 87'

    Fallo di mano di Stuart Armstrong (Aberdeen).22:49

  7. 87'

    Sostituzione, FC Noah. Marin Jakolis sostituisce Gustavo Sangaré.22:49

  9. 84'

    Fallo di Nathanaël Saintini (FC Noah).22:46

  10. 84'

    Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  11. 83'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Mats Knoester (Aberdeen).22:45

  12. 80'

    Sostituzione, FC Noah. Hovhannes Hambardzumyan sostituisce Hélder Ferreira.22:42

  13. 79'

    Fallo di Sergey Muradyan (FC Noah).22:41

  15. 79'

    Nicolas Milanovic (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41

  16. 78'

    Tentativo fallito. Nicky Devlin (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Marko Lazetic.22:40

  17. 77'

    Tentativo fallito. Nathanaël Saintini (FC Noah) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di David Sualehe con cross da calcio d'angolo.22:39

  18. 77'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Leighton Clarkson (Aberdeen).22:39

  19. 77'

    Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di David Sualehe con cross da calcio d'angolo.22:39

  21. 76'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Nicolas Milanovic (Aberdeen).22:38

  22. 75'

    Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di David Sualehe con cross da calcio d'angolo.22:37

  23. 75'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Nicolas Milanovic (Aberdeen).22:37

  24. 74'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Stuart Armstrong (Aberdeen).22:36

  25. 73'

    Nicolas Milanovic (Aberdeen) e' ammonito per fallo.22:35

  27. 73'

    David Sualehe (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:35

  28. 73'

    Fallo di Nicolas Milanovic (Aberdeen).22:35

  29. 72'

    Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).22:34

  30. 72'

    Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  31. 72'

    Fallo di David Sualehe (FC Noah).22:34

  33. 72'

    Nicky Devlin (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34

  34. 71'

    Tentativo fallito. Nicolas Milanovic (Aberdeen) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jesper Karlsson.22:33

  35. 70'

    Sostituzione, Aberdeen. Nicolas Milanovic sostituisce Dylan Lobban.22:32

  36. 67'

    Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Timothy Fayulu (FC Noah).22:29

  37. 67'

    Tiro parato. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Leighton Clarkson.22:29

  39. 66'

    Fallo di Eric Boakye (FC Noah).22:28

  40. 66'

    Stuart Armstrong (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  41. 65'

    Sostituzione, Aberdeen. Leighton Clarkson sostituisce Adil Aouchiche.22:27

  42. 63'

    Jack Milne (Aberdeen) e' ammonito per fallo.22:25

  43. 63'

    Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:25

  45. 63'

    Fallo di Jack Milne (Aberdeen).22:25

  46. 59'

    Sergey Muradyan (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  47. 59'

    Fallo di Marko Lazetic (Aberdeen).22:21

  48. 59'

    Sostituzione, FC Noah. Takuto Oshima sostituisce Gudmundur Thórarinsson.22:21

  49. 58'

    Graeme Shinnie (Aberdeen) e' ammonito per fallo.22:20

  51. 58'

    Matheus Aiás (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  52. 58'

    Fallo di Graeme Shinnie (Aberdeen).22:20

  53. 57'

    Sostituzione, Aberdeen. Stuart Armstrong sostituisce Topi Keskinen.22:19

  54. 57'

    Sostituzione, Aberdeen. Marko Lazetic sostituisce Kevin Nisbet.22:19

  55. 57'

    Sostituzione, Aberdeen. Graeme Shinnie sostituisce Dante Polvara.22:19

  57. 56'

    Tentativo fallito. Kevin Nisbet (Aberdeen) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Adil Aouchiche con cross.22:18

  58. 54'

    Tiro parato. Matheus Aiás (FC Noah) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Hélder Ferreira.22:16

  59. 52'

    Gol! Aberdeen 1, FC Noah 1. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Matheus Aiás con cross.22:14

  60. 49'

    Fuorigioco. Alexander Jensen(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Topi Keskinen e' colto in fuorigioco.22:12

  61. 49'

    Fallo di Gustavo Sangaré (FC Noah).22:11

  63. 49'

    Jesper Karlsson (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  64. 49'

    Tiro respinto. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nardin Mulahusejnovic.22:11

  65. 47'

    Fallo di Matheus Aiás (FC Noah).22:09

  66. 47'

    Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  67. 46'

    Nathanaël Saintini (FC Noah) e' ammonito per fallo.22:08

  69. 46'

    Fallo di Nathanaël Saintini (FC Noah).22:08

  70. 46'

    Kevin Nisbet (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:08

  71. Inizia il Secondo tempo Aberdeen 1, FC Noah 0.22:07

  72. 45'

    Sostituzione, FC Noah. Matheus Aiás sostituisce Alen Grgic.22:07

  73. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Aberdeen 1, FC Noah 0.21:51

  75. 45'+4'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Dimitar Mitov (Aberdeen).21:51

  76. 45'+4'

    Tentativo fallito. Hélder Ferreira (FC Noah) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:51

  77. 45'+3'

    Topi Keskinen (Aberdeen) e' ammonito per fallo.21:50

  78. 45'+3'

    Gustavo Sangaré (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  79. 45'+3'

    Fallo di Topi Keskinen (Aberdeen).21:49

  81. 45'+2'

    Fuorigioco. David Sualehe(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Alen Grgic e' colto in fuorigioco.21:48

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47

  83. 45'

    Gol! Aberdeen 1, FC Noah 0. Kevin Nisbet (Aberdeen) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Topi Keskinen.21:46

  84. 45'

    Tiro parato. Alen Grgic (FC Noah) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hélder Ferreira.21:46

  85. 43'

    Fuorigioco. David Sualehe(FC Noah) prova il lancio lungo, ma Alen Grgic e' colto in fuorigioco.21:44

  87. 40'

    Tentativo fallito. Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Gustavo Sangaré.21:42

  88. 38'

    Fallo di Dante Polvara (Aberdeen).21:39

  89. 38'

    Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  90. 37'

    Fallo di Hélder Ferreira (FC Noah).21:38

  91. 37'

    Alexander Jensen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  93. 36'

    Fallo di Topi Keskinen (Aberdeen).21:38

  94. 36'

    Eric Boakye (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  95. 35'

    Fallo di Dante Polvara (Aberdeen).21:36

  96. 35'

    Eric Boakye (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  97. 33'

    Fallo di Eric Boakye (FC Noah).21:34

  99. 33'

    Jesper Karlsson (Aberdeen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

  100. 32'

    Gara riprende.21:33

  101. 29'

    Gara momentaneamente sospesa, Adil Aouchiche (Aberdeen) per infortunio.21:31

  102. 26'

    Gara riprende.21:27

  103. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Alen Grgic (FC Noah) per infortunio.21:27

  105. 24'

    Gara riprende.21:25

  106. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Jack Milne (Aberdeen) per infortunio.21:22

  107. 20'

    Fallo di Nardin Mulahusejnovic (FC Noah).21:21

  108. 20'

    Jack Milne (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  109. 19'

    Yan Eteki (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  111. 19'

    Fallo di Topi Keskinen (Aberdeen).21:21

  112. 19'

    Tiro respinto. Topi Keskinen (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Adil Aouchiche.21:21

  113. 17'

    Fallo di Gustavo Sangaré (FC Noah).21:18

  114. 17'

    Dante Polvara (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  115. 15'

    Tiro respinto. Topi Keskinen (Aberdeen) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jesper Karlsson.21:16

  117. 12'

    Nardin Mulahusejnovic (FC Noah) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  118. 12'

    Fallo di Jack Milne (Aberdeen).21:13

  119. 8'

    Topi Keskinen (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  120. 8'

    Fallo di Yan Eteki (FC Noah).21:09

  121. 3'

    Calcio d'angolo,FC Noah. Calcio d'angolo causato da Jack Milne (Aberdeen).21:05

  123. 3'

    Tiro parato. Adil Aouchiche (Aberdeen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Jesper Karlsson.21:04

  124. Inizia il Primo tempo.21:02

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

Formazioni Aberdeen - Noah

Aberdeen
Noah
TITOLARI ABERDEEN
  • (1) DIMITAR MITOV (P)
  • (22) JACK MILNE (D)
  • (2) NICKY DEVLIN (D)
  • (5) MATS KNOESTER (D)
  • (28) ALEXANDER JENSEN (C)
  • (7) ADIL AOUCHICHE (C)
  • (8) DANTE POLVARA (C)
  • (38) DYLAN LOBBAN (C)
  • (15) KEVIN NISBET (A)
  • (81) TOPI KESKINEN (A)
  • (17) JESPER KARLSSON (A)
PANCHINA ABERDEEN
  • (13) NICK SUMAN (P)
  • (27) MARKO LAZETIC (A)
  • (41) RODRIGO VITOLS (P)
  • (9) KUSINI YENGI (A)
  • (6) SIVERT HELTNE NILSEN (C)
  • (11) NICOLAS MILANOVIC (A)
  • (16) STUART ARMSTRONG (C)
  • (4) GRAEME SHINNIE (C)
  • (18) ANTE PALAVERSA (C)
  • (21) GAVIN MOLLOY (D)
  • (10) LEIGHTON CLARKSON (C)
  • (26) ALFIE DORRINGTON (D)
ALLENATORE ABERDEEN
  • Jimmy Thelin
TITOLARI NOAH
  • (16) TIMOTHY FAYULU (P)
  • (3) SERGEY MURADYAN (D)
  • (6) ERIC BOAKYE (D)
  • (33) DAVID SUALEHE (D)
  • (39) NATHANAËL SAINTINI (D)
  • (4) GUDMUNDUR THÓRARINSSON (C)
  • (17) GUSTAVO SANGARÉ (C)
  • (7) HÉLDER FERREIRA (C)
  • (88) YAN ETEKI (C)
  • (77) ALEN GRGIC (C)
  • (32) NARDIN MULAHUSEJNOVIC (A)
PANCHINA NOAH
  • (9) MATHEUS AIÁS (A)
  • (19) HOVHANNES HAMBARDZUMYAN (D)
  • (47) MARIN JAKOLIS (C)
  • (10) ARTAK DASHYAN (C)
  • (22) OGNJEN CANCAREVIC (P)
  • (27) GOR MANVELYAN (C)
  • (18) ARTEM AVANESYAN (C)
  • (37) GONÇALO SILVA (D)
  • (14) TAKUTO OSHIMA (C)
ALLENATORE NOAH
  • Sandro Perkovic
PREPARTITA

Aberdeen - Noah è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Pittodrie Stadium di Aberdeen.
Arbitro di Aberdeen - Noah sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Pawel Pskit.

Attualmente Aberdeen si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Noah si trova 23° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Aberdeen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9; Noah ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

Aberdeen e Noah è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AberdeenNoah
Partite giocate33
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati23
Gol totali subiti93
Media gol subiti per partita3.01.0
Percentuale possesso palla28.958.4
Numero totale di passaggi7671509
Numero totale di passaggi riusciti5741292
Tiri nello specchio della porta79
Percentuale di tiri in porta46.733.3
Numero totale di cross3348
Numero medio di cross riusciti813
Duelli per partita vinti104145
Duelli per partita persi138152
Corner subiti167
Corner guadagnati116
Numero di punizioni a favore2254
Numero di punizioni concesse3346
Tackle totali3640
Percentuale di successo nei tackle66.760.0
Fuorigiochi totali45
Numero totale di cartellini gialli55
Numero totale di cartellini rossi00

Virgilio Sport
