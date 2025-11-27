Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Aberdeen - Noah è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Pittodrie Stadium di Aberdeen.

Arbitro di Aberdeen - Noah sarà Pawel Raczkowski. Al VAR invece ci sarà Pawel Pskit.

Attualmente Aberdeen si trova 35° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Noah si trova 23° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Aberdeen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9; Noah ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

Aberdeen e Noah è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: