Incontro terminato, AZ 2, Shelbourne 0.
Mobilità elettrica accessibile
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
Incontro terminato, AZ 2, Shelbourne 0.
Secondo tempo terminato, AZ 2, Shelbourne 0.20:40
Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Fallo di John Martin (Shelbourne).20:39
Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.20:39
Isak Jensen (AZ) e' ammonito per fallo.20:38
Fallo di Isak Jensen (AZ).20:38
Seán Gannon (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Sostituzione, AZ. Billy van Duijl sostituisce Mees de Wit.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:36
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).20:34
Gol! AZ 2, Shelbourne 0. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:32
Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Peer Koopmeiners.20:31
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).20:30
Tiro parato. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sven Mijnans con cross.20:30
Sostituzione, Shelbourne. Seán Boyd sostituisce Mipo Odubeko per infortunio.20:30
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).20:29
Gara riprende.20:29
Gara momentaneamente sospesa, Mipo Odubeko (Shelbourne) per infortunio.20:27
Tiro respinto. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matej Sín.20:24
Sostituzione, AZ. Matej Sín sostituisce Weslley Patati.20:23
Sostituzione, Shelbourne. Ellis Chapman sostituisce Jack Henry-Francis.20:22
Sostituzione, Shelbourne. Seán Gannon sostituisce Milan Mbeng.20:22
John Martin (Shelbourne) e' ammonito per fallo.20:22
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di John Martin (Shelbourne).20:21
Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Troy Parrott.20:21
Tentativo fallito. Mateo Chávez (AZ) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isak Jensen con cross.20:18
Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mateo Chávez.20:18
Tiro parato. Isak Jensen (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mees de Wit.20:17
Tentativo fallito. Kameron Ledwidge (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Milan Mbeng da calcio d'angolo.20:17
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Isak Jensen (AZ).20:17
Tiro respinto. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di John Martin.20:17
Gol! AZ 1, Shelbourne 0. Mees de Wit (AZ) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Peer Koopmeiners da calcio d'angolo.20:15
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).20:15
Tiro parato. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:15
Fallo di mano di Kerr McInroy (Shelbourne).20:14
Tiro parato. John Martin (Shelbourne) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mipo Odubeko.20:13
Paddy Barrett (Shelbourne) e' ammonito per fallo.20:12
Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Fallo di Paddy Barrett (Shelbourne).20:12
Sostituzione, AZ. Isak Jensen sostituisce Wassim Bouziane.20:11
Sostituzione, AZ. Mateo Chávez sostituisce Elijah Dijkstra.20:11
Fallo di Wouter Goes (AZ).20:10
John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10
Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di John Martin (Shelbourne).20:08
Sostituzione, Shelbourne. John Martin sostituisce Harry Wood.20:08
Sostituzione, Shelbourne. Evan Caffrey sostituisce Jonathan Lunney.20:07
Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Troy Parrott.20:06
Tiro respinto. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Harry Wood.20:05
Tiro parato. Kees Smit (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elijah Dijkstra.20:05
Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Peer Koopmeiners.20:03
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).20:03
Tiro parato. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sven Mijnans con passaggio filtrante.20:03
Gara riprende.20:02
Gara momentaneamente sospesa, Harry Wood (Shelbourne) per infortunio.20:02
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Daniel Kelly (Shelbourne).19:52
Wassim Bouziane (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Milan Mbeng (Shelbourne).19:51
Sostituzione, AZ. Kees Smit sostituisce Dave Kwakman.19:50
Inizia il Secondo tempo AZ 0, Shelbourne 0.19:51
Primo tempo terminato, AZ 0, Shelbourne 0.19:35
Tiro parato. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Milan Mbeng.19:34
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Alexandre Penetra (AZ).19:34
Fallo di Weslley Patati (AZ).19:33
Kameron Ledwidge (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans in seguito a un calcio da fermo.19:31
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).19:30
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).19:29
Gara riprende.19:27
Gara momentaneamente sospesa, Jack Henry-Francis (Shelbourne) per infortunio.19:26
Dave Kwakman (AZ) e' ammonito per fallo.19:26
Fallo di Dave Kwakman (AZ).19:25
Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).19:24
Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mees de Wit.19:24
Wassim Bouziane (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:23
Fallo di Milan Mbeng (Shelbourne).19:23
Tiro respinto. Wassim Bouziane (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dave Kwakman con passaggio filtrante.19:22
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20
Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).19:20
Elijah Dijkstra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Mipo Odubeko (Shelbourne).19:19
Fuorigioco. Mees de Wit(AZ) prova il lancio lungo, ma Troy Parrott e' colto in fuorigioco.19:17
Fuorigioco. Kameron Ledwidge(Shelbourne) prova il lancio lungo, ma Harry Wood e' colto in fuorigioco.19:17
Gara riprende.19:13
Gara momentaneamente sospesa, Peer Koopmeiners (AZ) per infortunio.19:12
Harry Wood (Shelbourne) e' ammonito per fallo.19:11
Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Harry Wood (Shelbourne).19:11
Fallo di mano di Harry Wood (Shelbourne).19:10
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Wouter Goes (AZ).19:09
Tentativo fallito. Mees de Wit (AZ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Wassim Bouziane.19:07
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Milan Mbeng (Shelbourne).19:07
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Milan Mbeng (Shelbourne).19:04
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Fallo di Harry Wood (Shelbourne).19:04
Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Troy Parrott.19:03
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).19:02
Jack Henry-Francis (Shelbourne) e' ammonito per fallo.19:01
Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01
Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).19:01
Tiro respinto. Wassim Bouziane (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Sven Mijnans.18:59
Tentativo fallito. Wassim Bouziane (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sven Mijnans in seguito a un contropiede.18:57
Fallo di Mees de Wit (AZ).18:55
Harry Wood (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Mark Coyle (Shelbourne).18:51
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Elijah Dijkstra (AZ).18:50
Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Elijah Dijkstra (AZ).18:49
Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).18:47
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:47
Mark Coyle (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Wassim Bouziane (AZ).18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
AZ Alkmaar - Shelbourne è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.
Arbitro di AZ Alkmaar - Shelbourne sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà Martin Dohál.
Attualmente AZ Alkmaar si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Shelbourne si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
AZ Alkmaar ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.
AZ Alkmaar e Shelbourne è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AZ Alkmaar
|Shelbourne
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|2
|0
|Gol totali subiti
|7
|2
|Media gol subiti per partita
|2.3
|0.7
|Percentuale possesso palla
|52.5
|38.6
|Numero totale di passaggi
|1307
|1091
|Numero totale di passaggi riusciti
|1082
|865
|Tiri nello specchio della porta
|17
|4
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|25.0
|Numero totale di cross
|46
|42
|Numero medio di cross riusciti
|11
|10
|Duelli per partita vinti
|154
|129
|Duelli per partita persi
|165
|142
|Corner subiti
|8
|12
|Corner guadagnati
|15
|10
|Numero di punizioni a favore
|37
|29
|Numero di punizioni concesse
|38
|38
|Tackle totali
|57
|43
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|58.1
|Fuorigiochi totali
|7
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI