PREPARTITA

AZ Alkmaar - Shelbourne è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.

Arbitro di AZ Alkmaar - Shelbourne sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà Martin Dohál.

Attualmente AZ Alkmaar si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Shelbourne si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

AZ Alkmaar ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.

AZ Alkmaar e Shelbourne è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: