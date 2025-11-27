Virgilio Sport
AZ Alkmaar-Shelbourne: 2-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 18:45
AZ Alkmaar
2
Shelbourne
0
Partita finita
Arbitro: Michal Ocenas
  1. 70' 1-0 Mees de Wit
  2. 86' 2-0 Isak Jensen
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, AZ 2, Shelbourne 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, AZ 2, Shelbourne 0.20:40

  3. 90'+4'

    Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  4. 90'+4'

    Fallo di John Martin (Shelbourne).20:39

  5. 90'+4'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.20:39

  6. 90'+3'

    Isak Jensen (AZ) e' ammonito per fallo.20:38

  7. 90'+3'

    Fallo di Isak Jensen (AZ).20:38

  9. 90'+3'

    Seán Gannon (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  10. 90'+1'

    Sostituzione, AZ. Billy van Duijl sostituisce Mees de Wit.20:36

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:36

  12. 89'

    Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Mateo Chávez (AZ).20:34

  13. 86'

    Gol! AZ 2, Shelbourne 0. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:32

  15. 86'

    Tiro respinto. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Peer Koopmeiners.20:31

  16. 85'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).20:30

  17. 85'

    Tiro parato. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sven Mijnans con cross.20:30

  18. 84'

    Sostituzione, Shelbourne. Seán Boyd sostituisce Mipo Odubeko per infortunio.20:30

  19. 84'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).20:29

  21. 83'

    Gara riprende.20:29

  22. 82'

    Gara momentaneamente sospesa, Mipo Odubeko (Shelbourne) per infortunio.20:27

  23. 79'

    Tiro respinto. Isak Jensen (AZ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Matej Sín.20:24

  24. 77'

    Sostituzione, AZ. Matej Sín sostituisce Weslley Patati.20:23

  25. 77'

    Sostituzione, Shelbourne. Ellis Chapman sostituisce Jack Henry-Francis.20:22

  27. 77'

    Sostituzione, Shelbourne. Seán Gannon sostituisce Milan Mbeng.20:22

  28. 76'

    John Martin (Shelbourne) e' ammonito per fallo.20:22

  29. 76'

    Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  30. 76'

    Fallo di John Martin (Shelbourne).20:21

  31. 76'

    Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Troy Parrott.20:21

  33. 73'

    Tentativo fallito. Mateo Chávez (AZ) un tiro di sinistro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Isak Jensen con cross.20:18

  34. 72'

    Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mateo Chávez.20:18

  35. 72'

    Tiro parato. Isak Jensen (AZ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mees de Wit.20:17

  36. 72'

    Tentativo fallito. Kameron Ledwidge (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Milan Mbeng da calcio d'angolo.20:17

  37. 71'

    Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Isak Jensen (AZ).20:17

  39. 71'

    Tiro respinto. Kerr McInroy (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di John Martin.20:17

  40. 70'

    Gol! AZ 1, Shelbourne 0. Mees de Wit (AZ) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Peer Koopmeiners da calcio d'angolo.20:15

  41. 69'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).20:15

  42. 69'

    Tiro parato. Peer Koopmeiners (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:15

  43. 68'

    Fallo di mano di Kerr McInroy (Shelbourne).20:14

  45. 67'

    Tiro parato. John Martin (Shelbourne) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mipo Odubeko.20:13

  46. 66'

    Paddy Barrett (Shelbourne) e' ammonito per fallo.20:12

  47. 66'

    Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12

  48. 66'

    Fallo di Paddy Barrett (Shelbourne).20:12

  49. 66'

    Sostituzione, AZ. Isak Jensen sostituisce Wassim Bouziane.20:11

  51. 66'

    Sostituzione, AZ. Mateo Chávez sostituisce Elijah Dijkstra.20:11

  52. 65'

    Fallo di Wouter Goes (AZ).20:10

  53. 65'

    John Martin (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:10

  54. 63'

    Kees Smit (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  55. 63'

    Fallo di John Martin (Shelbourne).20:08

  57. 62'

    Sostituzione, Shelbourne. John Martin sostituisce Harry Wood.20:08

  58. 62'

    Sostituzione, Shelbourne. Evan Caffrey sostituisce Jonathan Lunney.20:07

  59. 61'

    Tentativo fallito. Weslley Patati (AZ) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Troy Parrott.20:06

  60. 60'

    Tiro respinto. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Harry Wood.20:05

  61. 59'

    Tiro parato. Kees Smit (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Elijah Dijkstra.20:05

  63. 58'

    Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Peer Koopmeiners.20:03

  64. 58'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Wessel Speel (Shelbourne).20:03

  65. 58'

    Tiro parato. Troy Parrott (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sven Mijnans con passaggio filtrante.20:03

  66. 57'

    Gara riprende.20:02

  67. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Harry Wood (Shelbourne) per infortunio.20:02

  69. 47'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Daniel Kelly (Shelbourne).19:52

  70. 46'

    Wassim Bouziane (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  71. 46'

    Fallo di Milan Mbeng (Shelbourne).19:51

  72. 45'

    Sostituzione, AZ. Kees Smit sostituisce Dave Kwakman.19:50

  73. Inizia il Secondo tempo AZ 0, Shelbourne 0.19:51

  75. 45'+4'

    Primo tempo terminato, AZ 0, Shelbourne 0.19:35

  76. 45'+3'

    Tiro parato. Mipo Odubeko (Shelbourne) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Milan Mbeng.19:34

  77. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Alexandre Penetra (AZ).19:34

  78. 45'+2'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).19:33

  79. 45'+2'

    Kameron Ledwidge (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31

  82. 45'

    Tentativo fallito. Troy Parrott (AZ) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sven Mijnans in seguito a un calcio da fermo.19:31

  83. 44'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  84. 44'

    Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).19:30

  85. 43'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  87. 43'

    Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).19:29

  88. 41'

    Gara riprende.19:27

  89. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Jack Henry-Francis (Shelbourne) per infortunio.19:26

  90. 40'

    Dave Kwakman (AZ) e' ammonito per fallo.19:26

  91. 39'

    Fallo di Dave Kwakman (AZ).19:25

  93. 39'

    Jack Henry-Francis (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  94. 38'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).19:24

  95. 38'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Mees de Wit.19:24

  96. 37'

    Wassim Bouziane (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:23

  97. 37'

    Fallo di Milan Mbeng (Shelbourne).19:23

  99. 36'

    Tiro respinto. Wassim Bouziane (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Dave Kwakman con passaggio filtrante.19:22

  100. 34'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:20

  101. 34'

    Fallo di Jonathan Lunney (Shelbourne).19:20

  102. 33'

    Elijah Dijkstra (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  103. 33'

    Fallo di Mipo Odubeko (Shelbourne).19:19

  105. 31'

    Fuorigioco. Mees de Wit(AZ) prova il lancio lungo, ma Troy Parrott e' colto in fuorigioco.19:17

  106. 31'

    Fuorigioco. Kameron Ledwidge(Shelbourne) prova il lancio lungo, ma Harry Wood e' colto in fuorigioco.19:17

  107. 27'

    Gara riprende.19:13

  108. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Peer Koopmeiners (AZ) per infortunio.19:12

  109. 25'

    Harry Wood (Shelbourne) e' ammonito per fallo.19:11

  111. 25'

    Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  112. 25'

    Fallo di Harry Wood (Shelbourne).19:11

  113. 24'

    Fallo di mano di Harry Wood (Shelbourne).19:10

  114. 23'

    Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Wouter Goes (AZ).19:09

  115. 21'

    Tentativo fallito. Mees de Wit (AZ) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Wassim Bouziane.19:07

  117. 21'

    Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  118. 21'

    Fallo di Milan Mbeng (Shelbourne).19:07

  119. 18'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Milan Mbeng (Shelbourne).19:04

  120. 18'

    Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

  121. 18'

    Fallo di Harry Wood (Shelbourne).19:04

  123. 17'

    Tiro respinto. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Troy Parrott.19:03

  124. 16'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Paddy Barrett (Shelbourne).19:02

  125. 15'

    Jack Henry-Francis (Shelbourne) e' ammonito per fallo.19:01

  126. 15'

    Dave Kwakman (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01

  127. 15'

    Fallo di Jack Henry-Francis (Shelbourne).19:01

  129. 13'

    Tiro respinto. Wassim Bouziane (AZ) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Sven Mijnans.18:59

  130. 11'

    Tentativo fallito. Wassim Bouziane (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Sven Mijnans in seguito a un contropiede.18:57

  131. 9'

    Fallo di Mees de Wit (AZ).18:55

  132. 9'

    Harry Wood (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  133. 5'

    Fallo di Mark Coyle (Shelbourne).18:51

  135. 5'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  136. 4'

    Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Elijah Dijkstra (AZ).18:50

  137. 3'

    Calcio d'angolo,Shelbourne. Calcio d'angolo causato da Elijah Dijkstra (AZ).18:49

  138. Fallo di Kerr McInroy (Shelbourne).18:47

  139. Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:47

  141. Mark Coyle (Shelbourne) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  142. Fallo di Wassim Bouziane (AZ).18:47

  143. Inizia il Primo tempo.18:46

  144. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

Formazioni AZ Alkmaar - Shelbourne

AZ Alkmaar
Shelbourne
TITOLARI AZ ALKMAAR
  • (1) ROME-JAYDEN OWUSU-ODURO (P)
  • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
  • (5) ALEXANDRE PENETRA (D)
  • (3) WOUTER GOES (D)
  • (34) MEES DE WIT (D)
  • (10) SVEN MIJNANS (C)
  • (21) DAVE KWAKMAN (C)
  • (6) PEER KOOPMEINERS (C)
  • (9) TROY PARROTT (A)
  • (75) WASSIM BOUZIANE (A)
  • (7) WESLLEY PATATI (A)
PANCHINA AZ ALKMAAR
  • (11) IBRAHIM SADIQ (A)
  • (26) KEES SMIT (C)
  • (33) MATEJ SÍN (C)
  • (23) BILLY VAN DUIJL (D)
  • (17) ISAK JENSEN (A)
  • (15) MATEO CHÁVEZ (D)
  • (25) LEQUINCIO ZEEFUIK (A)
  • (4) MAXIM DEKKER (D)
  • (41) JEROEN ZOET (P)
  • (12) HOBIE VERHULST (P)
ALLENATORE AZ ALKMAAR
  • Maarten Martens
TITOLARI SHELBOURNE
  • (13) WESSEL SPEEL (P)
  • (29) PADDY BARRETT (D)
  • (17) DANIEL KELLY (D)
  • (8) MARK COYLE (D)
  • (25) MILAN MBENG (D)
  • (4) KAMERON LEDWIDGE (D)
  • (23) KERR MCINROY (C)
  • (6) JONATHAN LUNNEY (C)
  • (21) JACK HENRY-FRANCIS (C)
  • (11) MIPO ODUBEKO (A)
  • (7) HARRY WOOD (A)
PANCHINA SHELBOURNE
  • (24) LEWIS TEMPLE (D)
  • (3) TYREKE WILSON (D)
  • (10) JOHN MARTIN (A)
  • (9) SEÁN BOYD (A)
  • (5) ELLIS CHAPMAN (C)
  • (2) SEÁN GANNON (D)
  • (27) EVAN CAFFREY (C)
  • (50) ALI TOPCU (P)
  • (19) LORCAN HEALY (P)
ALLENATORE SHELBOURNE
  • Joseph O'Brien
PREPARTITA

AZ Alkmaar - Shelbourne è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio AFAS Stadion di Alkmaar.
Arbitro di AZ Alkmaar - Shelbourne sarà Michal Ocenas. Al VAR invece ci sarà Martin Dohál.

Attualmente AZ Alkmaar si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Shelbourne si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
AZ Alkmaar ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; Shelbourne ha segnato 0 gol e ne ha subiti 2.

AZ Alkmaar e Shelbourne è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AZ AlkmaarShelbourne
Partite giocate33
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati20
Gol totali subiti72
Media gol subiti per partita2.30.7
Percentuale possesso palla52.538.6
Numero totale di passaggi13071091
Numero totale di passaggi riusciti1082865
Tiri nello specchio della porta174
Percentuale di tiri in porta50.025.0
Numero totale di cross4642
Numero medio di cross riusciti1110
Duelli per partita vinti154129
Duelli per partita persi165142
Corner subiti812
Corner guadagnati1510
Numero di punizioni a favore3729
Numero di punizioni concesse3838
Tackle totali5743
Percentuale di successo nei tackle66.758.1
Fuorigiochi totali73
Numero totale di cartellini gialli64
Numero totale di cartellini rossi11

