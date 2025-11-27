Incontro terminato, Breidablik 2, Samsunspor 2.
Secondo tempo terminato, Breidablik 2, Samsunspor 2.22:50
Damir Muminovic (Breidablik) e' ammonito per fallo.22:50
Soner Gönül (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Damir Muminovic (Breidablik).22:50
Tiro respinto. Damir Muminovic (Breidablik) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Davíd Ingvarsson.22:50
Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).22:49
Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Soner Aydogdu (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Kristinn Steindórsson (Breidablik).22:44
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Toni Borevkovic (Samsunspor).22:42
Tiro parato. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Polat Yaldir.22:41
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).22:41
Kristófer Kristinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41
Fallo di Soner Gönül (Samsunspor).22:40
Óli Ómarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Tiro parato. Kristófer Kristinsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andri Yeoman con cross.22:39
Sostituzione, Breidablik. Kristinn Steindórsson sostituisce Viktor Einarsson.22:38
Tentativo fallito. Soner Gönül (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:37
Emre Kilinç (Samsunspor) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola da calcio d'angolo.22:37
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Óli Ómarsson (Breidablik).22:36
Tiro respinto. Soner Gönül (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area.22:36
Tiro respinto. Carlo Holse (Samsunspor) un colpo di testa da centro area. Assist di Soner Aydogdu con cross.22:36
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Damir Muminovic (Breidablik).22:36
Tiro respinto. Soner Aydogdu (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Emre Kilinç.22:35
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Óli Ómarsson (Breidablik) per infortunio.22:32
Sostituzione, Samsunspor. Soner Gönül sostituisce Logi Tómasson.22:31
Sostituzione, Samsunspor. Polat Yaldir sostituisce Anthony Musaba.22:31
Fuorigioco. Rick van Drongelen(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Anthony Musaba e' colto in fuorigioco.22:30
Gol! Breidablik 2, Samsunspor 2. Kristófer Kristinsson (Breidablik) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Óli Ómarsson.22:28
Sostituzione, Breidablik. Kristófer Kristinsson sostituisce Aron Bjarnason.22:27
Sostituzione, Breidablik. Gabríel Hallsson sostituisce Anton Lúdvíksson.22:27
Sostituzione, Breidablik. Andri Yeoman sostituisce Valgeir Valgeirsson per infortunio.22:26
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Joe Mendes (Samsunspor).22:26
Tiro parato. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Viktor Einarsson con cross.22:24
Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).22:24
Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24
Gara riprende.22:22
Sostituzione, Samsunspor. Joe Mendes sostituisce Zeki Yavru.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Valgeir Valgeirsson (Breidablik) per infortunio.22:22
Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).22:19
Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).22:19
Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Tiro respinto. Soner Aydogdu (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:18
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Aron Bjarnason (Breidablik).22:16
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Anton Lúdvíksson (Breidablik).22:14
Tiro respinto. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di sinistro da centro area.22:14
Tentativo fallito. Rick van Drongelen (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Soner Aydogdu con cross da calcio d'angolo.22:14
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Damir Muminovic (Breidablik).22:13
Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Fallo di Viktor Einarsson (Breidablik).22:13
Gol! Breidablik 1, Samsunspor 2. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlo Holse con passaggio filtrante.22:11
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Rick van Drongelen (Samsunspor).22:08
Tiro respinto. Aron Bjarnason (Breidablik) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anton Lúdvíksson.22:08
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).22:08
Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06
Fallo di Viktor Margeirsson (Breidablik).22:06
Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).22:05
Davíd Ingvarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Zeki Yavru con cross da calcio d'angolo.22:05
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).22:04
Tiro respinto. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rick van Drongelen.22:03
Inizia il Secondo tempo Breidablik 1, Samsunspor 1.22:02
Sostituzione, Samsunspor. Soner Aydogdu sostituisce Yunus Emre Çift.22:02
Primo tempo terminato, Breidablik 1, Samsunspor 1.21:47
Tentativo fallito. Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Tiro respinto. Valgeir Valgeirsson (Breidablik) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Davíd Ingvarsson.21:44
Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).21:42
Óli Ómarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Tiro respinto. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Emre Kilinç.21:42
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).21:40
Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Tentativo fallito. Viktor Einarsson (Breidablik) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Óli Ómarsson.21:38
Tiro respinto. Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:37
Fallo di Anthony Musaba (Samsunspor).21:35
Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Damir Muminovic (Breidablik).21:33
Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).21:28
Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Tentativo fallito. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Höskuldur Gunnlaugsson.21:26
Fuorigioco. Zeki Yavru(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.21:25
Fallo di mano di Anton Lúdvíksson (Breidablik).21:22
Gol! Breidablik 1, Samsunspor 1. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Antoine Makoumbou in seguito a un contropiede.21:20
Fuorigioco. Carlo Holse(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.21:19
Fuorigioco. Logi Tómasson(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.21:18
Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yunus Emre Çift.21:17
Tentativo fallito. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:15
Tiro parato. Emre Kilinç (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:15
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).21:09
Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09
Tentativo fallito. Emre Kilinç (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Rick van Drongelen da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Valgeir Valgeirsson (Breidablik).21:07
Gol! Breidablik 1, Samsunspor 0. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ágúst Thorsteinsson.21:06
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Logi Tómasson (Samsunspor).21:03
Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Antoine Makoumbou (Samsunspor).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Breidablik - Samsunspor è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Arbitro di Breidablik - Samsunspor sarà Denys Shurman. Al VAR invece ci sarà Viktor Kopievskiy.
Attualmente Breidablik si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Samsunspor si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Breidablik ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; Samsunspor ha segnato 7 gol e ne ha subiti 0.
Breidablik e Samsunspor è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Breidablik
|Samsunspor
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|3
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|0
|7
|Gol totali subiti
|5
|0
|Media gol subiti per partita
|1.7
|0.0
|Percentuale possesso palla
|38.1
|46.9
|Numero totale di passaggi
|1088
|1280
|Numero totale di passaggi riusciti
|856
|1021
|Tiri nello specchio della porta
|5
|15
|Percentuale di tiri in porta
|17.9
|48.4
|Numero totale di cross
|63
|27
|Numero medio di cross riusciti
|14
|7
|Duelli per partita vinti
|138
|150
|Duelli per partita persi
|112
|145
|Corner subiti
|16
|15
|Corner guadagnati
|19
|10
|Numero di punizioni a favore
|27
|30
|Numero di punizioni concesse
|20
|32
|Tackle totali
|60
|57
|Percentuale di successo nei tackle
|56.7
|73.7
|Fuorigiochi totali
|3
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
