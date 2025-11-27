Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

PREPARTITA

Breidablik - Samsunspor è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.

Arbitro di Breidablik - Samsunspor sarà Denys Shurman. Al VAR invece ci sarà Viktor Kopievskiy.

Attualmente Breidablik si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Samsunspor si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Breidablik ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; Samsunspor ha segnato 7 gol e ne ha subiti 0.

Breidablik e Samsunspor è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: