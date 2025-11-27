Virgilio Sport
Breidablik-Samsunspor: 2-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 21:00
Breidablik
2
Samsunspor
2
Partita finita
Arbitro: Denys Shurman
  1. 6' 1-0 Davíd Ingvarsson
  2. 20' 1-1 Marius Mouandilmadji
  3. 55' 1-2 Marius Mouandilmadji
  4. 72' 2-2 Kristófer Kristinsson
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Breidablik 2, Samsunspor 2.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Breidablik 2, Samsunspor 2.22:50

  3. 90'+3'

    Damir Muminovic (Breidablik) e' ammonito per fallo.22:50

  4. 90'+3'

    Soner Gönül (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  5. 90'+3'

    Fallo di Damir Muminovic (Breidablik).22:50

  6. 90'+3'

    Tiro respinto. Damir Muminovic (Breidablik) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Davíd Ingvarsson.22:50

  7. 90'+2'

    Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).22:49

  9. 90'+2'

    Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

  11. 87'

    Soner Aydogdu (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  12. 87'

    Fallo di Kristinn Steindórsson (Breidablik).22:44

  13. 85'

    Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Toni Borevkovic (Samsunspor).22:42

  15. 85'

    Tiro parato. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Polat Yaldir.22:41

  16. 84'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).22:41

  17. 84'

    Kristófer Kristinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41

  18. 83'

    Fallo di Soner Gönül (Samsunspor).22:40

  19. 83'

    Óli Ómarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  21. 83'

    Tiro parato. Kristófer Kristinsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Andri Yeoman con cross.22:39

  22. 82'

    Sostituzione, Breidablik. Kristinn Steindórsson sostituisce Viktor Einarsson.22:38

  23. 81'

    Tentativo fallito. Soner Gönül (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:37

  24. 81'

    Emre Kilinç (Samsunspor) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola da calcio d'angolo.22:37

  25. 80'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Óli Ómarsson (Breidablik).22:36

  27. 80'

    Tiro respinto. Soner Gönül (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area.22:36

  28. 80'

    Tiro respinto. Carlo Holse (Samsunspor) un colpo di testa da centro area. Assist di Soner Aydogdu con cross.22:36

  29. 79'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Damir Muminovic (Breidablik).22:36

  30. 78'

    Tiro respinto. Soner Aydogdu (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Emre Kilinç.22:35

  31. 76'

    Gara riprende.22:32

  33. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Óli Ómarsson (Breidablik) per infortunio.22:32

  34. 75'

    Sostituzione, Samsunspor. Soner Gönül sostituisce Logi Tómasson.22:31

  35. 75'

    Sostituzione, Samsunspor. Polat Yaldir sostituisce Anthony Musaba.22:31

  36. 73'

    Fuorigioco. Rick van Drongelen(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Anthony Musaba e' colto in fuorigioco.22:30

  37. 72'

    Gol! Breidablik 2, Samsunspor 2. Kristófer Kristinsson (Breidablik) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Óli Ómarsson.22:28

  39. 70'

    Sostituzione, Breidablik. Kristófer Kristinsson sostituisce Aron Bjarnason.22:27

  40. 70'

    Sostituzione, Breidablik. Gabríel Hallsson sostituisce Anton Lúdvíksson.22:27

  41. 70'

    Sostituzione, Breidablik. Andri Yeoman sostituisce Valgeir Valgeirsson per infortunio.22:26

  42. 69'

    Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Joe Mendes (Samsunspor).22:26

  43. 68'

    Tiro parato. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Viktor Einarsson con cross.22:24

  45. 67'

    Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).22:24

  46. 67'

    Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24

  47. 66'

    Gara riprende.22:22

  48. 66'

    Sostituzione, Samsunspor. Joe Mendes sostituisce Zeki Yavru.22:22

  49. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Valgeir Valgeirsson (Breidablik) per infortunio.22:22

  51. 63'

    Fallo di Emre Kilinç (Samsunspor).22:19

  52. 63'

    Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  53. 62'

    Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).22:19

  54. 62'

    Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  55. 62'

    Tiro respinto. Soner Aydogdu (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.22:18

  57. 60'

    Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  58. 60'

    Fallo di Aron Bjarnason (Breidablik).22:16

  59. 58'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Anton Lúdvíksson (Breidablik).22:14

  60. 57'

    Tiro respinto. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di sinistro da centro area.22:14

  61. 57'

    Tentativo fallito. Rick van Drongelen (Samsunspor) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Soner Aydogdu con cross da calcio d'angolo.22:14

  63. 57'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Damir Muminovic (Breidablik).22:13

  64. 56'

    Carlo Holse (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  65. 56'

    Fallo di Viktor Einarsson (Breidablik).22:13

  66. 55'

    Gol! Breidablik 1, Samsunspor 2. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Carlo Holse con passaggio filtrante.22:11

  67. 52'

    Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Rick van Drongelen (Samsunspor).22:08

  69. 52'

    Tiro respinto. Aron Bjarnason (Breidablik) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anton Lúdvíksson.22:08

  70. 51'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).22:08

  71. 51'

    Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  72. 50'

    Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:06

  73. 50'

    Fallo di Viktor Margeirsson (Breidablik).22:06

  75. 49'

    Fallo di Zeki Yavru (Samsunspor).22:05

  76. 49'

    Davíd Ingvarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  77. 48'

    Marius Mouandilmadji (Samsunspor) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Zeki Yavru con cross da calcio d'angolo.22:05

  78. 48'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Viktor Margeirsson (Breidablik).22:04

  79. 47'

    Tiro respinto. Anthony Musaba (Samsunspor) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rick van Drongelen.22:03

  81. Inizia il Secondo tempo Breidablik 1, Samsunspor 1.22:02

  82. 45'

    Sostituzione, Samsunspor. Soner Aydogdu sostituisce Yunus Emre Çift.22:02

  83. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Breidablik 1, Samsunspor 1.21:47

  84. 45'+2'

    Tentativo fallito. Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:47

  85. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  87. 44'

    Tiro respinto. Valgeir Valgeirsson (Breidablik) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Davíd Ingvarsson.21:44

  88. 42'

    Fallo di Logi Tómasson (Samsunspor).21:42

  89. 42'

    Óli Ómarsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  90. 42'

    Tiro respinto. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Emre Kilinç.21:42

  91. 40'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).21:40

  93. 40'

    Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  94. 38'

    Tentativo fallito. Viktor Einarsson (Breidablik) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Óli Ómarsson.21:38

  95. 37'

    Tiro respinto. Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:37

  96. 35'

    Fallo di Anthony Musaba (Samsunspor).21:35

  97. 35'

    Valgeir Valgeirsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  99. 33'

    Marius Mouandilmadji (Samsunspor) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  100. 33'

    Fallo di Damir Muminovic (Breidablik).21:33

  101. 28'

    Fallo di Rick van Drongelen (Samsunspor).21:28

  102. 28'

    Ágúst Thorsteinsson (Breidablik) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  103. 26'

    Tentativo fallito. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Höskuldur Gunnlaugsson.21:26

  105. 25'

    Fuorigioco. Zeki Yavru(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.21:25

  106. 22'

    Fallo di mano di Anton Lúdvíksson (Breidablik).21:22

  107. 20'

    Gol! Breidablik 1, Samsunspor 1. Marius Mouandilmadji (Samsunspor) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Antoine Makoumbou in seguito a un contropiede.21:20

  108. 19'

    Fuorigioco. Carlo Holse(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.21:19

  109. 18'

    Fuorigioco. Logi Tómasson(Samsunspor) prova il lancio lungo, ma Marius Mouandilmadji e' colto in fuorigioco.21:18

  111. 17'

    Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yunus Emre Çift.21:17

  112. 15'

    Tentativo fallito. Höskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:15

  113. 15'

    Tiro parato. Emre Kilinç (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:15

  114. 9'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Anton Einarsson (Breidablik).21:09

  115. 9'

    Tiro parato. Carlo Holse (Samsunspor) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:09

  117. 8'

    Tentativo fallito. Emre Kilinç (Samsunspor) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Rick van Drongelen da calcio d'angolo.21:08

  118. 7'

    Calcio d'angolo,Samsunspor. Calcio d'angolo causato da Valgeir Valgeirsson (Breidablik).21:07

  119. 6'

    Gol! Breidablik 1, Samsunspor 0. Davíd Ingvarsson (Breidablik) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ágúst Thorsteinsson.21:06

  120. 3'

    Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Logi Tómasson (Samsunspor).21:03

  121. 2'

    Calcio d'angolo,Breidablik. Calcio d'angolo causato da Antoine Makoumbou (Samsunspor).21:02

  123. Inizia il Primo tempo.21:00

  124. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

Formazioni Breidablik - Samsunspor

Breidablik
Samsunspor
TITOLARI BREIDABLIK
  • (1) ANTON EINARSSON (P)
  • (21) VIKTOR MARGEIRSSON (D)
  • (17) VALGEIR VALGEIRSSON (D)
  • (44) DAMIR MUMINOVIC (D)
  • (18) DAVÍD INGVARSSON (D)
  • (8) VIKTOR EINARSSON (C)
  • (13) ANTON LÚDVÍKSSON (C)
  • (7) HÖSKULDUR GUNNLAUGSSON (C)
  • (11) ARON BJARNASON (A)
  • (15) ÁGÚST THORSTEINSSON (A)
  • (9) ÓLI ÓMARSSON (A)
PANCHINA BREIDABLIK
  • (30) ANDRI YEOMAN (C)
  • (77) TOBIAS THOMSEN (A)
  • (6) ARNÓR JÓNSSON (C)
  • (45) THORLEIFUR ÚLFARSSON (A)
  • (29) GABRÍEL HALLSSON (C)
  • (32) KRISTINN BJÖRGVINSSON (C)
  • (19) KRISTINN JÓNSSON (D)
  • (33) GYLFI SNÆHÓLM (P)
  • (99) GUDMUNDUR MAGNÚSSON (A)
  • (31) GUNNLEIFUR GUNNLEIFSSON (C)
  • (10) KRISTINN STEINDÓRSSON (A)
  • (23) KRISTÓFER KRISTINSSON (A)
ALLENATORE BREIDABLIK
  • Halldór Árnason
TITOLARI SAMSUNSPOR
  • (1) OKAN KOCUK (P)
  • (18) ZEKI YAVRU (D)
  • (24) TONI BOREVKOVIC (D)
  • (17) LOGI TÓMASSON (D)
  • (4) RICK VAN DRONGELEN (D)
  • (7) ANTHONY MUSABA (C)
  • (21) CARLO HOLSE (C)
  • (11) EMRE KILINÇ (C)
  • (29) ANTOINE MAKOUMBOU (C)
  • (55) YUNUS EMRE ÇIFT (C)
  • (9) MARIUS MOUANDILMADJI (A)
PANCHINA SAMSUNSPOR
  • (12) ALBERT POSIADALA (P)
  • (22) POLAT YALDIR (A)
  • (2) JOE MENDES (D)
  • (16) TAHSIN BULBUL (C)
  • (25) FRANCK ATOEN (C)
  • (28) SONER GÖNÜL (D)
  • (48) EFE BERAT TÖRUZ (P)
  • (8) SONER AYDOGDU (C)
ALLENATORE SAMSUNSPOR
  • Thomas Reis
PREPARTITA

Breidablik - Samsunspor è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík.
Arbitro di Breidablik - Samsunspor sarà Denys Shurman. Al VAR invece ci sarà Viktor Kopievskiy.

Attualmente Breidablik si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Samsunspor si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Breidablik ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; Samsunspor ha segnato 7 gol e ne ha subiti 0.

Breidablik e Samsunspor è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BreidablikSamsunspor
Partite giocate33
Numero di partite vinte03
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati07
Gol totali subiti50
Media gol subiti per partita1.70.0
Percentuale possesso palla38.146.9
Numero totale di passaggi10881280
Numero totale di passaggi riusciti8561021
Tiri nello specchio della porta515
Percentuale di tiri in porta17.948.4
Numero totale di cross6327
Numero medio di cross riusciti147
Duelli per partita vinti138150
Duelli per partita persi112145
Corner subiti1615
Corner guadagnati1910
Numero di punizioni a favore2730
Numero di punizioni concesse2032
Tackle totali6057
Percentuale di successo nei tackle56.773.7
Fuorigiochi totali36
Numero totale di cartellini gialli44
Numero totale di cartellini rossi00

