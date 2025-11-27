Incontro terminato, KF Drita 1, Shkëndija Tetovo 0.
Mobilità elettrica accessibile
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
Incontro terminato, KF Drita 1, Shkëndija Tetovo 0.
Secondo tempo terminato, KF Drita 1, Shkëndija Tetovo 0.22:56
Fallo di Florent Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:55
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:55
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).22:54
Tiro respinto. Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da oltre 25 metri. Assist di Aleksandër Trumçi.22:54
Sostituzione, KF Drita. Liridon Balaj sostituisce Almir Ajzeraj.22:53
Tiro respinto. Vesel Limaj (KF Drita) un colpo di testa da centro area. Assist di Ilir Mustafa con cross.22:52
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo).22:52
Tiro parato. Almir Ajzeraj (KF Drita) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.22:52
Blerton Sheji (KF Drita) e' ammonito per fallo.22:51
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).22:51
Tiro respinto. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da centro area.22:50
Tiro respinto. Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Besart Ibraimi.22:50
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).22:50
Florent Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:49
Tentativo fallito. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Arbin Zejnullai.22:48
Gara riprende.22:46
Gara momentaneamente sospesa, Blerton Sheji (KF Drita) per infortunio.22:46
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:45
Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:45
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).22:44
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Florent Ramadani sostituisce Sebastjan Spahiu per infortunio.22:44
Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).22:42
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Fiton Ademi sostituisce Fabrice Tamba.22:39
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Kamer Qaka sostituisce Reshat Ramadani per infortunio.22:39
Fuorigioco. Besart Ibraimi(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Klisman Cake e' colto in fuorigioco.22:38
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Vesel Limaj (KF Drita).22:38
Sostituzione, KF Drita. Ilir Mustafa sostituisce Mamadou Soumahoro per infortunio.22:38
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Faton Maloku (KF Drita).22:37
Tiro parato. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:37
Mamadou Soumahoro (KF Drita) e' ammonito per fallo.22:36
Gara riprende.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:35
Gara momentaneamente sospesa, Mamadou Soumahoro (KF Drita) per infortunio.22:35
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).22:34
Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).22:33
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32
Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).22:32
Tentativo fallito. Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:30
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).22:28
Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:28
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Tiro respinto. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Klisman Cake.22:27
Tentativo fallito. Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Klisman Cake.22:26
Fuorigioco. Vesel Limaj(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Besnik Krasniqi e' colto in fuorigioco.22:20
Sostituzione, KF Drita. Blerim Krasniqi sostituisce Arb Manaj per infortunio.22:18
Gara riprende.22:18
Gara momentaneamente sospesa, Arb Manaj (KF Drita) per infortunio.22:17
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Raddy Ovouka (KF Drita) per infortunio.22:16
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Arbin Zejnullai sostituisce Adamu Alhassan.22:16
Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Besart Ibraimi sostituisce Endrit Krasniqi.22:15
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:15
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).22:15
Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.22:14
Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).22:14
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Albert Dabiqaj (KF Drita) per infortunio.22:12
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:11
Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:11
Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tiro respinto. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Ronaldo Webster con cross.22:11
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Blerton Sheji (KF Drita).22:10
Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).22:09
Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tiro respinto. Egzon Bejtulai (KF Drita) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Arb Manaj.22:09
Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:08
Gara riprende.22:07
Gara momentaneamente sospesa, Egzon Bejtulai (KF Drita) per infortunio.22:07
Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:06
Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).22:06
Egzon Bejtulai (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Egzon Bejtulai (KF Drita).22:05
Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:04
Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Inizia il Secondo tempo KF Drita 1, Shkëndija Tetovo 0.22:04
Sostituzione, KF Drita. Mamadou Soumahoro sostituisce Rron Broja.22:03
Primo tempo terminato, KF Drita 1, Shkëndija Tetovo 0.21:47
Tentativo fallito. Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Endrit Krasniqi con cross da calcio d'angolo.21:46
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).21:45
Fallo di Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo).21:44
Rron Broja (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Gara riprende.21:42
Gara momentaneamente sospesa, Rron Broja (KF Drita) per infortunio.21:40
Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).21:38
Rron Broja (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38
Tentativo fallito. Raddy Ovouka (KF Drita) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Almir Ajzeraj.21:36
Fallo di Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo).21:33
Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Albert Dabiqaj (KF Drita).21:30
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Arb Manaj (KF Drita).21:27
Tentativo fallito. Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:26
Tiro respinto. Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area.21:26
Tiro respinto. Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area. Assist di Aleksandër Trumçi con cross.21:26
Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25
Fallo di Rron Broja (KF Drita).21:25
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).21:24
Gol! KF Drita 1, Shkëndija Tetovo 0. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.21:20
Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:20
Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Tiro parato. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandër Trumçi.21:18
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).21:15
Gara riprende.21:13
Gara momentaneamente sospesa, Egzon Bejtulai (KF Drita) per infortunio.21:12
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Rron Broja (KF Drita).21:11
Tiro parato. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fabrice Tamba.21:10
Tiro respinto. Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area.21:10
Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).21:08
Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).21:07
Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).21:06
Tiro respinto. Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area.21:05
Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).21:05
Tentativo fallito. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ronaldo Webster.21:05
Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).21:04
Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04
Drita - Shkendija è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Drita - Shkendija sarà Mikkel Redder. Al VAR invece ci sarà Jakob Kehlet.
Attualmente Drita si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Shkendija si trova 25° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Drita ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; Shkendija ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
Drita e Shkendija è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Drita
|Shkendija
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|3
|2
|Gol totali subiti
|2
|3
|Media gol subiti per partita
|0.7
|1.0
|Percentuale possesso palla
|45.1
|40.0
|Numero totale di passaggi
|1192
|1047
|Numero totale di passaggi riusciti
|989
|834
|Tiri nello specchio della porta
|11
|5
|Percentuale di tiri in porta
|40.7
|31.2
|Numero totale di cross
|61
|29
|Numero medio di cross riusciti
|20
|3
|Duelli per partita vinti
|143
|160
|Duelli per partita persi
|149
|144
|Corner subiti
|15
|17
|Corner guadagnati
|7
|6
|Numero di punizioni a favore
|48
|53
|Numero di punizioni concesse
|32
|36
|Tackle totali
|36
|51
|Percentuale di successo nei tackle
|58.3
|56.9
|Fuorigiochi totali
|7
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La stazione di ricarica smart per l'auto direttamente a casaLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND
Ecco il posto privilegiato per esplorare la cittàLEGGI