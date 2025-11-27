Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04

PREPARTITA

Drita - Shkendija è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.

Arbitro di Drita - Shkendija sarà Mikkel Redder. Al VAR invece ci sarà Jakob Kehlet.

Attualmente Drita si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Shkendija si trova 25° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Drita ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; Shkendija ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Drita e Shkendija è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: