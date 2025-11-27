Virgilio Sport
Drita-Shkendija: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 21:00
Drita
1
Shkendija
0
Partita finita
Arbitro: Mikkel Redder
  1. 20' 1-0 Arb Manaj
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, KF Drita 1, Shkëndija Tetovo 0.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, KF Drita 1, Shkëndija Tetovo 0.22:56

  3. 90'+7'

    Fallo di Florent Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:55

  4. 90'+7'

    Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:55

  5. 90'+6'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).22:54

  6. 90'+6'

    Tiro respinto. Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da oltre 25 metri. Assist di Aleksandër Trumçi.22:54

  7. 90'+5'

    Sostituzione, KF Drita. Liridon Balaj sostituisce Almir Ajzeraj.22:53

  9. 90'+4'

    Tiro respinto. Vesel Limaj (KF Drita) un colpo di testa da centro area. Assist di Ilir Mustafa con cross.22:52

  10. 90'+4'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Baboucarr Gaye (Shkëndija Tetovo).22:52

  11. 90'+4'

    Tiro parato. Almir Ajzeraj (KF Drita) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa.22:52

  12. 90'+3'

    Blerton Sheji (KF Drita) e' ammonito per fallo.22:51

  13. 90'+3'

    Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  15. 90'+3'

    Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).22:51

  16. 90'+2'

    Tiro respinto. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da centro area.22:50

  17. 90'+2'

    Tiro respinto. Klisman Cake (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Besart Ibraimi.22:50

  18. 90'+2'

    Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50

  19. 90'+2'

    Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).22:50

  21. 90'+1'

    Florent Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  22. 90'+1'

    Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).22:49

  23. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:49

  24. 90'

    Tentativo fallito. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Arbin Zejnullai.22:48

  25. 88'

    Gara riprende.22:46

  27. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Blerton Sheji (KF Drita) per infortunio.22:46

  28. 87'

    Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:45

  29. 87'

    Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:45

  30. 87'

    Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  31. 86'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).22:44

  33. 86'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Florent Ramadani sostituisce Sebastjan Spahiu per infortunio.22:44

  34. 84'

    Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).22:42

  35. 84'

    Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  36. 81'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Fiton Ademi sostituisce Fabrice Tamba.22:39

  37. 81'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Kamer Qaka sostituisce Reshat Ramadani per infortunio.22:39

  39. 80'

    Fuorigioco. Besart Ibraimi(Shkëndija Tetovo) prova il lancio lungo, ma Klisman Cake e' colto in fuorigioco.22:38

  40. 80'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Vesel Limaj (KF Drita).22:38

  41. 80'

    Sostituzione, KF Drita. Ilir Mustafa sostituisce Mamadou Soumahoro per infortunio.22:38

  42. 79'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Faton Maloku (KF Drita).22:37

  43. 79'

    Tiro parato. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:37

  45. 78'

    Mamadou Soumahoro (KF Drita) e' ammonito per fallo.22:36

  46. 78'

    Gara riprende.22:36

  47. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) per infortunio.22:35

  48. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Mamadou Soumahoro (KF Drita) per infortunio.22:35

  49. 76'

    Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  51. 76'

    Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).22:34

  52. 75'

    Fallo di Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo).22:33

  53. 75'

    Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  54. 74'

    Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:32

  55. 74'

    Fallo di Mamadou Soumahoro (KF Drita).22:32

  57. 71'

    Tentativo fallito. Arbin Zejnullai (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:30

  58. 70'

    Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  59. 70'

    Fallo di Blerim Krasniqi (KF Drita).22:28

  60. 70'

    Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:28

  61. 70'

    Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  63. 69'

    Tiro respinto. Besart Ibraimi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Klisman Cake.22:27

  64. 68'

    Tentativo fallito. Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Klisman Cake.22:26

  65. 62'

    Fuorigioco. Vesel Limaj(KF Drita) prova il lancio lungo, ma Besnik Krasniqi e' colto in fuorigioco.22:20

  66. 60'

    Sostituzione, KF Drita. Blerim Krasniqi sostituisce Arb Manaj per infortunio.22:18

  67. 60'

    Gara riprende.22:18

  69. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Arb Manaj (KF Drita) per infortunio.22:17

  70. 58'

    Gara riprende.22:16

  71. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, Raddy Ovouka (KF Drita) per infortunio.22:16

  72. 58'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Arbin Zejnullai sostituisce Adamu Alhassan.22:16

  73. 57'

    Sostituzione, Shkëndija Tetovo. Besart Ibraimi sostituisce Endrit Krasniqi.22:15

  75. 57'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:15

  76. 57'

    Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).22:15

  77. 57'

    Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  78. 56'

    Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.22:14

  79. 56'

    Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  81. 56'

    Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).22:14

  82. 54'

    Gara riprende.22:12

  83. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Albert Dabiqaj (KF Drita) per infortunio.22:12

  84. 53'

    Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:11

  85. 53'

    Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).22:11

  87. 53'

    Albert Dabiqaj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  88. 53'

    Tiro respinto. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Ronaldo Webster con cross.22:11

  89. 52'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Blerton Sheji (KF Drita).22:10

  90. 51'

    Fallo di Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo).22:09

  91. 51'

    Besnik Krasniqi (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  93. 51'

    Tiro respinto. Egzon Bejtulai (KF Drita) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Arb Manaj.22:09

  94. 50'

    Calcio d'angolo,KF Drita. Calcio d'angolo causato da Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:08

  95. 49'

    Gara riprende.22:07

  96. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Egzon Bejtulai (KF Drita) per infortunio.22:07

  97. 48'

    Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) e' ammonito per fallo.22:06

  99. 48'

    Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).22:06

  100. 48'

    Egzon Bejtulai (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  101. 47'

    Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  102. 47'

    Fallo di Egzon Bejtulai (KF Drita).22:05

  103. 46'

    Fallo di Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo).22:04

  105. 46'

    Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  106. Inizia il Secondo tempo KF Drita 1, Shkëndija Tetovo 0.22:04

  107. 45'

    Sostituzione, KF Drita. Mamadou Soumahoro sostituisce Rron Broja.22:03

  108. 45'+2'

    Primo tempo terminato, KF Drita 1, Shkëndija Tetovo 0.21:47

  109. 45'+1'

    Tentativo fallito. Imran Fetai (Shkëndija Tetovo) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Endrit Krasniqi con cross da calcio d'angolo.21:46

  111. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).21:46

  112. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  113. 45'

    Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45

  114. 45'

    Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).21:45

  115. 44'

    Fallo di Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo).21:44

  117. 44'

    Rron Broja (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  118. 42'

    Gara riprende.21:42

  119. 40'

    Gara momentaneamente sospesa, Rron Broja (KF Drita) per infortunio.21:40

  120. 39'

    Fallo di Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo).21:38

  121. 39'

    Rron Broja (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:38

  123. 36'

    Tentativo fallito. Raddy Ovouka (KF Drita) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Almir Ajzeraj.21:36

  124. 33'

    Fallo di Fabrice Tamba (Shkëndija Tetovo).21:33

  125. 33'

    Blerton Sheji (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  126. 30'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Albert Dabiqaj (KF Drita).21:30

  127. 27'

    Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  129. 27'

    Fallo di Arb Manaj (KF Drita).21:27

  130. 26'

    Tentativo fallito. Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:26

  131. 26'

    Tiro respinto. Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area.21:26

  132. 26'

    Tiro respinto. Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da centro area. Assist di Aleksandër Trumçi con cross.21:26

  133. 25'

    Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:25

  135. 25'

    Fallo di Rron Broja (KF Drita).21:25

  136. 24'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Besnik Krasniqi (KF Drita).21:24

  137. 20'

    Gol! KF Drita 1, Shkëndija Tetovo 0. Arb Manaj (KF Drita) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.21:20

  138. 20'

    Fallo di Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo).21:20

  139. 20'

    Raddy Ovouka (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  141. 18'

    Tiro parato. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aleksandër Trumçi.21:18

  142. 15'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Jorgo Pëllumbi (KF Drita).21:15

  143. 13'

    Gara riprende.21:13

  144. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Egzon Bejtulai (KF Drita) per infortunio.21:12

  145. 11'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  147. 11'

    Fallo di Rron Broja (KF Drita).21:11

  148. 10'

    Tiro parato. Sebastjan Spahiu (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fabrice Tamba.21:10

  149. 10'

    Tiro respinto. Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area.21:10

  150. 8'

    Fallo di Endrit Krasniqi (Shkëndija Tetovo).21:08

  151. 8'

    Almir Ajzeraj (KF Drita) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  153. 7'

    Adamu Alhassan (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  154. 7'

    Fallo di Vesel Limaj (KF Drita).21:07

  155. 6'

    Reshat Ramadani (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  156. 6'

    Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).21:06

  157. 5'

    Tiro respinto. Ronaldo Webster (Shkëndija Tetovo) un tiro di sinistro da fuori area.21:05

  159. 5'

    Calcio d'angolo,Shkëndija Tetovo. Calcio d'angolo causato da Egzon Bejtulai (KF Drita).21:05

  160. 5'

    Tentativo fallito. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ronaldo Webster.21:05

  161. 4'

    Aleksandër Trumçi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  162. 4'

    Fallo di Blerton Sheji (KF Drita).21:04

  163. Liridon Latifi (Shkëndija Tetovo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

  165. Fallo di Besnik Krasniqi (KF Drita).21:01

  166. Inizia il Primo tempo.21:00

  167. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:04

Formazioni Drita - Shkendija

Drita
Shkendija
TITOLARI DRITA
  • (1) FATON MALOKU (P)
  • (15) EGZON BEJTULAI (D)
  • (32) JORGO PËLLUMBI (D)
  • (2) BESNIK KRASNIQI (D)
  • (26) RADDY OVOUKA (D)
  • (8) VESEL LIMAJ (C)
  • (7) ALMIR AJZERAJ (C)
  • (14) ALBERT DABIQAJ (C)
  • (3) BLERTON SHEJI (C)
  • (4) RRON BROJA (C)
  • (9) ARB MANAJ (A)
PANCHINA DRITA
  • (36) ILIR MUSTAFA (C)
  • (22) LAURIT BEHLULI (P)
  • (23) ENDRIT MORINA (D)
  • (10) LIRIDON BALAJ (C)
  • (66) ENGJËLL SYLEJMANI (C)
  • (20) MAMADOU SOUMAHORO (C)
  • (99) MIKE ARTHUR (A)
  • (77) KRISTAL ABAZAJ (A)
  • (19) BLERIM KRASNIQI (A)
  • (94) LEUTRIM REXHEPI (P)
  • (17) SALIFU IBRAHIM (C)
ALLENATORE DRITA
  • Zekirija Ramadani
TITOLARI SHKENDIJA
  • (24) BABOUCARR GAYE (P)
  • (15) IMRAN FETAI (D)
  • (11) RONALDO WEBSTER (D)
  • (2) ALEKSANDËR TRUMÇI (D)
  • (5) KLISMAN CAKE (D)
  • (4) RESHAT RAMADANI (C)
  • (10) ENDRIT KRASNIQI (C)
  • (6) ADAMU ALHASSAN (C)
  • (77) LIRIDON LATIFI (C)
  • (49) SEBASTJAN SPAHIU (C)
  • (29) FABRICE TAMBA (A)
PANCHINA SHKENDIJA
  • (3) EGZON BELICA (D)
  • (27) LORIK KABA (A)
  • (16) MEVLAN MURATI (D)
  • (9) FITON ADEMI (A)
  • (28) KAMER QAKA (C)
  • (17) ARBIN ZEJNULLAI (C)
  • (22) NUMAN AJETOVIKJ (D)
  • (20) ATDHE MAZARI (A)
  • (25) ASTRIT AMZAI (P)
  • (26) ANES MELIQI (D)
  • (7) BESART IBRAIMI (A)
  • (8) FLORENT RAMADANI (C)
ALLENATORE SHKENDIJA
  • Jeton Beqiri
PREPARTITA

Drita - Shkendija è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadiumi Fadil Vokrri di Prishtina.
Arbitro di Drita - Shkendija sarà Mikkel Redder. Al VAR invece ci sarà Jakob Kehlet.

Attualmente Drita si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Shkendija si trova 25° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Drita ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; Shkendija ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

Drita e Shkendija è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

DritaShkendija
Partite giocate33
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati32
Gol totali subiti23
Media gol subiti per partita0.71.0
Percentuale possesso palla45.140.0
Numero totale di passaggi11921047
Numero totale di passaggi riusciti989834
Tiri nello specchio della porta115
Percentuale di tiri in porta40.731.2
Numero totale di cross6129
Numero medio di cross riusciti203
Duelli per partita vinti143160
Duelli per partita persi149144
Corner subiti1517
Corner guadagnati76
Numero di punizioni a favore4853
Numero di punizioni concesse3236
Tackle totali3651
Percentuale di successo nei tackle58.356.9
Fuorigiochi totali74
Numero totale di cartellini gialli38
Numero totale di cartellini rossi00

Virgilio Sport
