Nel secondo tempo la Fiorentina rientra con uno spirito più aggressivo per cercare di ribaltare la rete subita da Gacinovic al 35’ del primo tempo. Al 55’ viene annullata una rete a Ranieri per offside. Vanoli tenta di dare maggior peso offensivo alla squadra con l’ingresso di Kean, ma è l’Aek ad andare vicino al raddoppio con il palo di Zini e con Jovic. La Fiorentina non riesce a rendersi pericolosa se non con la traversa di Dzeko al 76’ e incassa la seconda sconfitta consecutiva in Conference League.

Esordio europeo per l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, che dovrà fare a meno degli indisponibili Dodo e Gosens. Il tecnico viola ne cambia sei rispetto all’ultima di campionato: Gudmundsson e Dzeko davanti, Nicolussi Caviglia in regia e Comuzzo a comandare la difesa.20:32

Arbitra la sfida l’inglese Robert Jones, coadiuvato dagli assistenti Davies e Smith e dal quarto uomo Harrington. England e Bell rispettivamente al Var e Avar.20:53

RETE ANNULLATA! La Fiorentina era andata in vantaggio con Gudmundsson: dal corner di Parisi, colpo di testa di Ndour parato da Strakosha. Sul pallone si avventa Ranieri che tocca per Gudmundsson che segna, ma dopo revisione al Var il direttore di gara ha annullato la rete per posizione irregolare di Ranieri.21:24

Parisi lancia Dzeko che parte turro solo e davanti a Strakosha serve Ndour: l'italiano segna ma l'arbitro aveva fischiato il fuorigioco dell'attaccante bosniaco.21:51

Primo tempo di sofferenza per la squadra di Vanoli, che era passata in vantaggio al 18’ con Gudmundsson ma la rete è stata annullata dopo la revisione al Var per il fuorigioco di Ranieri. I greci, pericolosi soprattutto a sinistra con Pilios, hanno trovato il vantaggio al 35’ con Gacinovic, che ha insaccato tutto solo davanti alla porta su assist di Luka Jovic.21:56

Doppia sostituzione Fiorentina: fuori Parisi e Ndour per Kouadio e Kean.22:27

Doppia sostituzione Aek: fuori Pereyra e Koita per Mantalos e Zini.22:31

Triplo cambio per Vanoli: fuori Ranieri, Nicolussi Caviglia e Fortini per Viti, Fagioli e Fazzini.22:42

Fiorentina - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - AEK Athens sarà Robert Jones. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Attualmente la Fiorentina si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece AEK Athens si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Fiorentina ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; AEK Athens ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.

Fiorentina e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.

Fiorentina-AEK Athens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

L'unico precedente incontro tra Fiorentina e AEK Atene è stato nella fase a gironi di Coppa UEFA 2007/08 e si è concluso con un pareggio per 1-1.

Dopo la sconfitta contro il Mainz nell'ultima gara in UEFA Conference League, la Fiorentina potrebbe perdere due match di fila in competizioni europee per la prima volta da aprile-maggio 2023, contro Lech Poznan e Basilea (escluse le qualificazioni).

Dall'inizio di questa stagione in UEFA Conference League (incluse le qualificazioni), la Fiorentina ha collezionato tre clean sheet su cinque gare disputate nella competizione, già uno in più rispetto a quelli registrati in tutta la passata annata nel torneo, in 14 match affrontati.

La Fiorentina è l'unica squadra di questa edizione della UEFA Conference League a contare meno di 10 palle recuperate entro massimo 40 metri dalla porta avversaria: otto, esattamente 20 in meno rispetto all'AEK Atene.

Inclusi i turni di qualificazione, la Fiorentina è imbattuta nelle ultime 16 gare casalinghe nelle competizioni europee (11V, 5N) e non resta a secco di gol in casa da maggio 2015, nella sconfitta per 0-2 contro il Siviglia; da allora, la Viola ha segnato in tutte le 32 partite casalinghe successive.

L'AEK Atene ha perso otto delle ultime dieci trasferte nelle maggiori competizioni europee (2V) e non vince da nove gare esterne disputate in Italia (2N, 7P).

L'AEK Atene ha effettuato sei attacchi in contropiede in questa edizione della UEFA Conference League, l'unica squadra che ha fatto meglio è stata proprio la Fiorentina finora (nove).

L'AEK Atene ha segnato il maggior numero di gol (otto), tentato il maggior numero di tiri (66) e registrato il più alto valore di Expected Goals (10.1) in UEFA Conference League in questa stagione - i 30 tiri contro lo Shamrock Rovers nella terza giornata sono stati un record condiviso in una singola partita in questa edizione del torneo.

Moise Kean non trova la rete in UEFA Conference League da tre presenze consecutive e nella competizione non è mai arrivato a quattro match di fila senza segnare; tra gli attaccanti della Fiorentina, il classe 2000 è quello che finora in questa edizione ha avuto il più basso minutaggio (solo 30 minuti).

Petros Mantalos dell'AEK Atene ha creato 17 occasioni nella UEFA Conference League in questa stagione (di cui sette contro lo Shamrock Rovers alla terza giornata), almeno sei in più di qualsiasi altro giocatore nella competizione, anche se nessuna delle 17 ha portato a un gol.

