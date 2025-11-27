Fiorentina-AEK Athens: 0-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
27 Novembre 2025 ore 21:00
Fiorentina
0
AEK Athens
1
Partita finita
Arbitro: Robert Jones
35'0-1Mijat Gacinovic
0'
45'
90'
90'
97'
Nel secondo tempo la Fiorentina rientra con uno spirito più aggressivo per cercare di ribaltare la rete subita da Gacinovic al 35’ del primo tempo. Al 55’ viene annullata una rete a Ranieri per offside. Vanoli tenta di dare maggior peso offensivo alla squadra con l’ingresso di Kean, ma è l’Aek ad andare vicino al raddoppio con il palo di Zini e con Jovic. La Fiorentina non riesce a rendersi pericolosa se non con la traversa di Dzeko al 76’ e incassa la seconda sconfitta consecutiva in Conference League.
Esordio amaro in Europa per Vanoli. La Fiorentina scende al diciassettesimo posto in classifica, sorpassata dall’Aek che sale in decima posizione. La classifica corta permette ai viola di mantenere intatte le speranze di qualificazione diretta agli ottavi: quattro punti separano i toscani dalle squadre in testa alla classifica.
Nel prossimo turno di Conference League la Fiorentina sarà ospite degli svizzeri del Losanna, mentre l’Aek Atene affronterà il Samsunspor .
Cronaca
Formazioni
90'+8'
Finisce la partita! FIORENTINA-AEK ATENE 0-1 (35' Gacinovic)!23:01
90'+7'
Cartellino giallo per Rolando Mandragora, falloso su Jovic.23:01
90'+7'
Scintille tra Penrice e Pongracic.23:00
90'+6'
Gudmunsson si allunga troppo la palla e non riesce a crossare: rimessa dal fondo per la squadra greca.22:59
90'+4'
PINEDA! Prova il tiro il messicano dell'Aek: respinge con i pugni De Gea!22:58
90'+3'
Ci prova ancora Pilios in contropiede: il diagonale finisce a lato.22:56
90'+2'
Fazzini va giù al limite dell'area, l'arbitro fa proseguire.22:55
90'
Sostituzione Aek: esce Zini per infortunio, entra James Penrice.22:53
90'
Sette minuti di recupero.22:54
87'
Cross di Fazzini da sinistra, palla imprendibile per Kouadio. Rumoreggia il Franchi.22:50
84'
OCCASIONE VIOLA! Bella azione della Fiorentina: inserimento di Viti a sinistra che appoggia indietro per Mandragora, che prova a piazzarla di sinistro: palla alta!22:48
83'
Pericoloso filtrante di Marin per Jovic: provvidenziale anticipo di Comuzzo.22:46
81'
Sostituzione Aek Atene: esce l'autore del gol Mijat Gacinovic ed entra Marko Grujic.22:45
80'
Buona avanzata di Pongracic che prova a servire Gudmundsson, anticipato involontariamente da Kean.22:45
79'
Triplo cambio per Vanoli: fuori Ranieri, Nicolussi Caviglia e Fortini per Viti, Fagioli e Fazzini.22:42
78'
JOVIC! Contropiede dei greci, Jovic prova il pallonetto ma De Gea manda in angolo!22:42
77'
TRAVERSA DZEKO! Colpo di testa del bosniaco, traversa piena!22:42
76'
Mandragora crossa dalla bandierina, Strakosha respinge e Fortini calcia al volo: murato dalla difesa.22:40
73'
PALO AEK! Contropiede dei greci, servito Zini ha destra: l'angolano prova il diagonale che sbatte sul secondo palo!22:37
71'
ROTA! Bel destro del terzino greco, palla sull'esterno della rete!22:35
70'
Venti minuti al termine della gara.22:34
69'
Ammonito Marin Pongracic per fallo su Zini.22:32
67'
Doppia sostituzione Aek: fuori Pereyra e Koita per Mantalos e Zini.22:31
65'
Cross di Kouadio, respinge Marin.22:29
64'
Cartellino giallo per Stavros Pilios, subito falloso su Kouadio.22:27
63'
Doppia sostituzione Fiorentina: fuori Parisi e Ndour per Kouadio e Kean.22:27
62'
Ammonito Roberto Pereyra, ex di Udinese e Juventus.22:26
61'
Serata sfortunata fin qui per Ranieri: assist e rete annullati per posizione irregolare del difensore viola.22:25
59'
Confermata la posizione di offside. Ricomincia il gioco.22:22
57'
Check del Var sulla posizione di Ranieri.22:21
56'
RANIERI! RETE ANNULLATA! Corner di Nicolussi Caviglia da sinistra, palla respinta fuori area, tiro al volo di Parisi toccato da Gudmundsson: la palla arriva a Ranieri che però è in fuorigioco!22:23
55'
Palla in mezzo di Nicolussi, respinge la difesa greca.22:19
54'
Spunto di Fortini a destra, steso da Pilios al limite dell'area in corrispondenza della linea di fondo. Punizione Fiorentina.22:18
53'
Insiste nella fase d'attacco la Fiorentina, ma impatta contro il muro greco.22:17
49'
Pressa alto la squadra viola in questa fase.22:12
47'
Dzeko prova a calciare da dentro l'area: palla respinta ma l'arbitro fischia per fallo di Gudmundsson.22:11
45'
Inizia il secondo tempo! FIORENTINA-AEK ATENE 0-1 (35' Gacinovic)! Si riparte con gli stessi ventidue giocatori del primo tempo.22:09
Vanoli valuta gli ingressi di Kean e Piccoli nella ripresa per cercare di riprendere in mano la gara.22:02
Primo tempo di sofferenza per la squadra di Vanoli, che era passata in vantaggio al 18’ con Gudmundsson ma la rete è stata annullata dopo la revisione al Var per il fuorigioco di Ranieri. I greci, pericolosi soprattutto a sinistra con Pilios, hanno trovato il vantaggio al 35’ con Gacinovic, che ha insaccato tutto solo davanti alla porta su assist di Luka Jovic.21:56
45'+5'
Finisce la prima frazione di gioco. FIORENTINA-AEK ATENE 0-1 (35' Gacinovic)!21:52
45'+3'
Parisi lancia Dzeko che parte turro solo e davanti a Strakosha serve Ndour: l'italiano segna ma l'arbitro aveva fischiato il fuorigioco dell'attaccante bosniaco.21:51
45'+2'
Prova la discesa a destra Fortini, ma si allunga troppo il pallone.21:49
45'
Tre minuti di recupero.21:47
45'
Si scaldano alcuni giocatori della panchina viola: probabili cambi per Vanoli nell'intervallo.21:47
44'
Cartellino giallo per Albert Gudmundsson, che impedisce una ripartenza: primo ammonito della gara.21:56
39'
Soffre in questa fase la Fiorentina, che sembra aver accusato il gol subito.21:41
39'
Cross di Pineda dalla destra, De Gea allontana.21:41
36'
ANCORA JOVIC! Cross dalla sinistra di Pilios, Jovic in spaccata manda alto!21:38
35'
GOL! Fiorentina-AEK ATENE 0-1! Cross dalla sinistra di Pineda, tocco di Jovic per Gacinovic che tocca in rete a due passi dalla porta! 21:39
32'
Si sgola Vanoli dalla panchina: il tecnico viola non smette di urlare indicazioni ai suoi giocatori.21:33
29'
Dalla bandierina Parisi, allontana Strakosha.21:30
28'
Fortini cerca lo spazio per il cross dalla destra e guadagna un corner.21:30
22'
In panchina tra i greci il secondo portiere, l'italiano Alberto Brignoli.21:29
20'
RETE ANNULLATA! La Fiorentina era andata in vantaggio con Gudmundsson: dal corner di Parisi, colpo di testa di Ndour parato da Strakosha. Sul pallone si avventa Ranieri che tocca per Gudmundsson che segna, ma dopo revisione al Var il direttore di gara ha annullato la rete per posizione irregolare di Ranieri.21:24
19'
Check del Var: dubbi sulla posizione di Ranieri.21:21
17'
DZEKO! Cross di Parisi dalla sinistra, Dzeko solo prova a incrociare di testa: Strakosha devia in angolo!21:19
16'
ANCORA PILIOS! Il laterale sinistro greco prova il diagonale: para De Gea!21:18
15'
Pereyra tenta un filtrante per Jovic, che il serbo non riesce a controllare.21:17
13'
La Fiorentina cerca di prendere campo, dopo una fase di possesso prolungato dell'Aek.21:16
11'
Altro tentativo di Pilios sulla sinistra: il laterale greco guadagna il primo corner della partita.21:13
8'
Bella percussione di Ranieri che imbuca per Dzeko: tocco del bosniaco parato da Strakosha, ma l'attaccante era in posizione irregolare.21:11
6'
Azione ragionata della Fiorentina: palla verso Dzeko troppo lunga, esce Strakosha.21:09
5'
Ancora Pilios ci prova con il sinistro: palla alta.21:07
3'
Cross di Pilios, palla sull'esterno della rete.21:05
Allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze è tutto pronto. Comincia la sfida FIORENTINA-AEK ATENE!21:02
Arbitra la sfida l’inglese Robert Jones, coadiuvato dagli assistenti Davies e Smith e dal quarto uomo Harrington. England e Bell rispettivamente al Var e Avar.20:53
L’Aek Atene, terzo in classifica nel campionato greco, deve rinunciare a Kaloskamis e Joao Mario. Luka Jovic, ex della viola, centravanti supportato dall’ex Cagliari Razvan Marin.21:03
Esordio europeo per l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, che dovrà fare a meno degli indisponibili Dodo e Gosens. Il tecnico viola ne cambia sei rispetto all’ultima di campionato: Gudmundsson e Dzeko davanti, Nicolussi Caviglia in regia e Comuzzo a comandare la difesa.20:32
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Aek Atene scende in campo con il 4-4-1-1: Strakosha – Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios – Gacinovic, Pineda, Pereyra, Koita – Marin – Jovic. A disposizione: Grujic, Mantalos, Vida, Penrice, Kosidis, Chrysopoulos, Angelopoulos, Zini, Brignoli. All. Nikolic.20:25
FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera con il 3-5-2: De Gea – Pongracic, Comuzzo, Ranieri – Fortini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi . Gudmundsson, Dzeko. A disposizione: Lezzerini, Sohm, Pablo Marì, Kean, Fazzini, Kospo, Richardon, Viti, Martinelli, Fagioli, Kouadio, Piccoli. All. Vanoli.20:22
I greci dell’Aek Atene si trovano invece in ventesima posizione con quattro punti (una sconfitta, una vittoria ed un pari). Nell’ultimo turno la squadra allenata da Marko Nikolic ha pareggiato 1-1 con gli irlandesi dello Shamrock Rovers.20:25
La Fiorentina di Paolo Vanoli occupa il decimo posto in classifica con sei punti, frutto di due vittorie ed una sconfitta, maturata nell’ultimo turno a Mainz per 2-1.20:18
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina e Aek Atene, quarta giornata della fase a girone unico di UEFA Conference League.20:13
Formazioni Fiorentina - AEK Athens
Fiorentina
AEK Athens
TITOLARI FIORENTINA
(43) DAVID DE GEA (P)
(6) LUCA RANIERI (D)
(15) PIETRO COMUZZO (D)
(5) MARIN PONGRACIC (D)
(8) ROLANDO MANDRAGORA (C)
(27) CHER NDOUR (C)
(29) NICCOLÒ FORTINI (C)
(14) HANS NICOLUSSI CAVIGLIA (C)
(65) FABIANO PARISI (C)
(10) ALBERT GUDMUNDSSON (A)
(9) EDIN DZEKO (A)
PANCHINA FIORENTINA
(24) AMIR RICHARDSON (C)
(22) JACOPO FAZZINI (C)
(91) ROBERTO PICCOLI (A)
(30) TOMMASO MARTINELLI (P)
(44) NICOLÒ FAGIOLI (C)
(20) MOISE KEAN (A)
(23) EMAN KOSPO (D)
(60) EDDY KOUADIO (D)
(7) SIMON SOHM (C)
(18) PABLO MARÍ (D)
(26) MATTIA VITI (D)
(1) LUCA LEZZERINI (P)
ALLENATORE FIORENTINA
Paolo Vanoli
TITOLARI AEK ATHENS
(1) THOMAS STRAKOSHA (P)
(12) LAZAROS ROTA (D)
(44) FILIPE RELVAS (D)
(3) STAVROS PILIOS (D)
(2) HAROLD MOUKOUDI (D)
(37) ROBERTO PEREYRA (C)
(13) ORBELÍN PINEDA (C)
(18) RAZVAN MARIN (C)
(9) LUKA JOVIC (A)
(11) ABOUBAKARY KOÏTA (A)
(8) MIJAT GACINOVIC (A)
PANCHINA AEK ATHENS
(20) PETROS MANTALOS (C)
(4) MARKO GRUJIC (C)
(91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
(34) CHRISTOS KOSIDIS (D)
(90) ZINE (A)
(55) KONSTANTINOS CHRYSOPOULOS (D)
(29) JAMES PENRICE (D)
(81) ANGELOS ANGELOPOULOS (P)
(21) DOMAGOJ VIDA (D)
ALLENATORE AEK ATHENS
Marko Nikolic
PREPARTITA
Fiorentina - AEK Athens è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - AEK Athens sarà Robert Jones. Al VAR invece ci sarà Darren England.
Attualmente la Fiorentina si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece AEK Athens si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). La Fiorentina ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; AEK Athens ha segnato 8 gol e ne ha subiti 4.
Fiorentina e AEK Athens è la prima che si affrontano in campionato.
Fiorentina-AEK Athens ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'unico precedente incontro tra Fiorentina e AEK Atene è stato nella fase a gironi di Coppa UEFA 2007/08 e si è concluso con un pareggio per 1-1.
Dopo la sconfitta contro il Mainz nell'ultima gara in UEFA Conference League, la Fiorentina potrebbe perdere due match di fila in competizioni europee per la prima volta da aprile-maggio 2023, contro Lech Poznan e Basilea (escluse le qualificazioni).
Dall'inizio di questa stagione in UEFA Conference League (incluse le qualificazioni), la Fiorentina ha collezionato tre clean sheet su cinque gare disputate nella competizione, già uno in più rispetto a quelli registrati in tutta la passata annata nel torneo, in 14 match affrontati.
La Fiorentina è l'unica squadra di questa edizione della UEFA Conference League a contare meno di 10 palle recuperate entro massimo 40 metri dalla porta avversaria: otto, esattamente 20 in meno rispetto all'AEK Atene.
Inclusi i turni di qualificazione, la Fiorentina è imbattuta nelle ultime 16 gare casalinghe nelle competizioni europee (11V, 5N) e non resta a secco di gol in casa da maggio 2015, nella sconfitta per 0-2 contro il Siviglia; da allora, la Viola ha segnato in tutte le 32 partite casalinghe successive.
L'AEK Atene ha perso otto delle ultime dieci trasferte nelle maggiori competizioni europee (2V) e non vince da nove gare esterne disputate in Italia (2N, 7P).
L'AEK Atene ha effettuato sei attacchi in contropiede in questa edizione della UEFA Conference League, l'unica squadra che ha fatto meglio è stata proprio la Fiorentina finora (nove).
L'AEK Atene ha segnato il maggior numero di gol (otto), tentato il maggior numero di tiri (66) e registrato il più alto valore di Expected Goals (10.1) in UEFA Conference League in questa stagione - i 30 tiri contro lo Shamrock Rovers nella terza giornata sono stati un record condiviso in una singola partita in questa edizione del torneo.
Moise Kean non trova la rete in UEFA Conference League da tre presenze consecutive e nella competizione non è mai arrivato a quattro match di fila senza segnare; tra gli attaccanti della Fiorentina, il classe 2000 è quello che finora in questa edizione ha avuto il più basso minutaggio (solo 30 minuti).
Petros Mantalos dell'AEK Atene ha creato 17 occasioni nella UEFA Conference League in questa stagione (di cui sette contro lo Shamrock Rovers alla terza giornata), almeno sei in più di qualsiasi altro giocatore nella competizione, anche se nessuna delle 17 ha portato a un gol.
