Incontro terminato, Hamrun Spartans 3, Lincoln Red Imps 1.
Secondo tempo terminato, Hamrun Spartans 3, Lincoln Red Imps 1.20:36
Henry Bonello (Hamrun Spartans) e' ammonito.20:34
Gol! Hamrun Spartans 3, Lincoln Red Imps 1. Ante Coric (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jovan Cadjenovic in seguito a un contropiede.
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Fallo di Semir Smajlagic (Hamrun Spartans).20:32
Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Sostituzione, Hamrun Spartans. Sven Xerri sostituisce N'Dri Koffi.20:32
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Ayman El Ghobashy sostituisce Bernardo Lopes.20:31
Emerson Marcelina (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).20:31
Tentativo fallito. Ante Coric (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mouad El Fanis.20:29
Tentativo fallito. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicholas Pozo con cross.20:27
Sostituzione, Hamrun Spartans. Ante Coric sostituisce Joseph Mbong.20:26
Fallo di Semir Smajlagic (Hamrun Spartans).20:26
Juanje Argüez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fuorigioco. Nano(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Juanje Argüez e' colto in fuorigioco.20:25
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Rafa Muñoz sostituisce Boubacar Sidik Dabo.20:23
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Juanje Argüez sostituisce Mandi.20:23
Tentativo fallito. Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Toni García.20:22
Secondo cartellino giallo per Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) per fallo.20:20
Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).20:19
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19
Gol! Hamrun Spartans 2, Lincoln Red Imps 1. Semir Smajlagic (Hamrun Spartans) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rafael Compri con cross.20:15
Sostituzione, Hamrun Spartans. Jovan Cadjenovic sostituisce Matías García.20:13
Tentativo fallito. Semir Smajlagic (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.20:12
Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).20:11
Tentativo fallito. Semir Smajlagic (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mouad El Fanis con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.20:10
Sostituzione, Lincoln Red Imps. Nicholas Pozo sostituisce Kike Gómez.20:08
Gol! Hamrun Spartans 1, Lincoln Red Imps 1. Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di N'Dri Koffi.20:06
Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps) e' ammonito.20:05
Secondo cartellino giallo per Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) per fallo.20:03
N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).20:03
Tiro parato. Matías García (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:03
Tiro respinto. Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area. Assist di N'Dri Koffi.20:03
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).20:01
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Tiro parato. Joseph Mbong (Hamrun Spartans) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di N'Dri Koffi con cross.20:01
Gol! Hamrun Spartans 0, Lincoln Red Imps 1. Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Tjay De Barr.19:57
Tiro respinto. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area.19:57
Tiro respinto. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area.19:57
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.19:56
Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).19:56
Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:56
Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).19:55
Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Tiro parato. Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:53
Fallo di Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).19:53
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53
Mandi (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.19:52
Semir Smajlagic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).19:52
N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.19:51
Fallo di N'Dri Koffi (Hamrun Spartans).19:51
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Tiro parato. Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joseph Mbong.19:51
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Toni Kolega (Lincoln Red Imps).19:50
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).19:49
Tiro respinto. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un colpo di testa da centro area. Assist di Rafael Compri con cross.19:49
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Nano (Lincoln Red Imps).19:49
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).19:48
Fallo di mano di Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).19:47
Fuorigioco. Mandi(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Kike Gómez e' colto in fuorigioco.19:46
Sostituzione, Hamrun Spartans. Mouad El Fanis sostituisce Eder.19:46
Sostituzione, Hamrun Spartans. Semir Smajlagic sostituisce Saliou Thioune.19:46
Inizia il Secondo tempo Hamrun Spartans 0, Lincoln Red Imps 0.19:46
Primo tempo terminato, Hamrun Spartans 0, Lincoln Red Imps 0.19:31
Tentativo fallito. Matías García (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ryan Camenzuli con cross in seguito a un contropiede.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.19:29
Fallo di Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).19:29
Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).19:28
Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).19:28
Tentativo fallito. Saliou Thioune (Hamrun Spartans) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ognjen Bjelicic.19:27
Tiro respinto. Eder (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area.19:27
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.19:25
Saliou Thioune (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25
Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).19:25
Fuorigioco. Eder(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma Saliou Thioune e' colto in fuorigioco.19:24
Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).19:22
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).19:21
Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Tiro parato. Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matías García.19:21
Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).19:20
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).19:18
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Toni Kolega (Lincoln Red Imps).19:17
Tiro parato. Eder (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matías García.19:17
Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Toni Kolega (Lincoln Red Imps).19:16
Fuorigioco. Tjay De Barr(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Christian Rutjens e' colto in fuorigioco.19:15
Fallo di Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).19:15
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15
Fallo di Eder (Hamrun Spartans).19:14
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Tentativo fallito. Saliou Thioune (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Joseph Mbong in seguito a un contropiede.19:13
Tentativo fallito. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Toni Kolega in seguito a un contropiede.19:11
Fuorigioco. Ryan Camenzuli(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma Saliou Thioune e' colto in fuorigioco.19:10
Fallo di Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).19:09
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:09
Tiro parato. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:09
Fallo di Saliou Thioune (Hamrun Spartans).19:08
Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:08
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Nano (Lincoln Red Imps).19:06
Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:03
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).19:03
Fuorigioco. Nano(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Kike Gómez e' colto in fuorigioco.19:02
Fallo di Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).19:01
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Eder (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).19:00
Gara riprende.18:59
Gara momentaneamente sospesa, Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) per infortunio.18:58
Gara momentaneamente sospesa, Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) per infortunio.18:58
Eder (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.18:57
Fallo di Eder (Hamrun Spartans).18:57
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:57
Tentativo fallito. Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mandi con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.18:56
Fallo di Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).18:55
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55
Fuorigioco. Vincenzo Polito(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma Saliou Thioune e' colto in fuorigioco.18:54
Tiro parato. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christian Rutjens con suggerimento di testa.18:53
Fallo di Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).18:52
Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).18:51
Tiro parato. Matías García (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:51
Tentativo fallito. Joseph Mbong (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Saliou Thioune.18:49
Tiro parato. Eder (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ognjen Bjelicic.18:49
Tiro respinto. Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area.18:49
Tiro parato. Eder (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:49
Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).18:47
Matías García (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:47
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Eder (Hamrun Spartans).18:46
Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:45
Fallo di Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40
Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.
Arbitro di Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps sarà Jovan Kachevski. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente Hamrun Spartans si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Lincoln Red Imps si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Hamrun Spartans ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; Lincoln Red Imps ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.
Hamrun Spartans e Lincoln Red Imps è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Hamrun Spartans
|Lincoln Red Imps
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|0
|3
|Gol totali subiti
|5
|7
|Media gol subiti per partita
|1.7
|2.3
|Percentuale possesso palla
|44.7
|42.6
|Numero totale di passaggi
|1091
|975
|Numero totale di passaggi riusciti
|847
|735
|Tiri nello specchio della porta
|6
|8
|Percentuale di tiri in porta
|30.0
|36.4
|Numero totale di cross
|47
|37
|Numero medio di cross riusciti
|8
|6
|Duelli per partita vinti
|165
|167
|Duelli per partita persi
|151
|148
|Corner subiti
|15
|12
|Corner guadagnati
|12
|12
|Numero di punizioni a favore
|47
|47
|Numero di punizioni concesse
|38
|37
|Tackle totali
|70
|50
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|68.0
|Fuorigiochi totali
|5
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
