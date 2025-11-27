Virgilio Sport
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps: 3-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 18:45
Hamrun Spartans
3
Lincoln Red Imps
1
Partita finita
Arbitro: Jovan Kachevski
  1. 57' 0-1 Bernardo Lopes
  2. 65' 1-1 Mouad El Fanis
  3. 74' 2-1 Semir Smajlagic
  4. 90+2' 3-1 Ante Coric
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Hamrun Spartans 3, Lincoln Red Imps 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Hamrun Spartans 3, Lincoln Red Imps 1.20:36

  3. 90'+3'

    Henry Bonello (Hamrun Spartans) e' ammonito.20:34

  4. 90'+2'

    Gol! Hamrun Spartans 3, Lincoln Red Imps 1. Ante Coric (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jovan Cadjenovic in seguito a un contropiede.

    Guarda la scheda del giocatore Ante Coric20:33

  5. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  6. 90'+2'

    Fallo di Semir Smajlagic (Hamrun Spartans).20:32

  7. 90'+2'

    Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  9. 90'+1'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Sven Xerri sostituisce N'Dri Koffi.20:32

  10. 90'+1'

    Sostituzione, Lincoln Red Imps. Ayman El Ghobashy sostituisce Bernardo Lopes.20:31

  11. 90'

    Emerson Marcelina (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  12. 90'

    Fallo di Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps).20:31

  13. 88'

    Tentativo fallito. Ante Coric (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mouad El Fanis.20:29

  15. 86'

    Tentativo fallito. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicholas Pozo con cross.20:27

  16. 86'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Ante Coric sostituisce Joseph Mbong.20:26

  17. 85'

    Fallo di Semir Smajlagic (Hamrun Spartans).20:26

  18. 85'

    Juanje Argüez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  19. 84'

    Fuorigioco. Nano(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Juanje Argüez e' colto in fuorigioco.20:25

  21. 82'

    Sostituzione, Lincoln Red Imps. Rafa Muñoz sostituisce Boubacar Sidik Dabo.20:23

  22. 82'

    Sostituzione, Lincoln Red Imps. Juanje Argüez sostituisce Mandi.20:23

  23. 82'

    Tentativo fallito. Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Toni García.20:22

  24. 79'

    Secondo cartellino giallo per Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) per fallo.20:20

  25. 79'

    Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).20:19

  27. 79'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:19

  28. 74'

    Gol! Hamrun Spartans 2, Lincoln Red Imps 1. Semir Smajlagic (Hamrun Spartans) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Rafael Compri con cross.20:15

  29. 72'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Jovan Cadjenovic sostituisce Matías García.20:13

  30. 71'

    Tentativo fallito. Semir Smajlagic (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.20:12

  31. 70'

    Calcio d'angolo,Lincoln Red Imps. Calcio d'angolo causato da Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).20:11

  33. 69'

    Tentativo fallito. Semir Smajlagic (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mouad El Fanis con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.20:10

  34. 67'

    Sostituzione, Lincoln Red Imps. Nicholas Pozo sostituisce Kike Gómez.20:08

  35. 65'

    Gol! Hamrun Spartans 1, Lincoln Red Imps 1. Mouad El Fanis (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di N'Dri Koffi.20:06

  36. 65'

    Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps) e' ammonito.20:05

  37. 63'

    Secondo cartellino giallo per Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) per fallo.20:03

  39. 62'

    N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03

  40. 62'

    Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).20:03

  41. 62'

    Tiro parato. Matías García (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:03

  42. 62'

    Tiro respinto. Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area. Assist di N'Dri Koffi.20:03

  43. 61'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).20:01

  45. 61'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  46. 60'

    Tiro parato. Joseph Mbong (Hamrun Spartans) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di N'Dri Koffi con cross.20:01

  47. 57'

    Gol! Hamrun Spartans 0, Lincoln Red Imps 1. Bernardo Lopes (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Assist di Tjay De Barr.19:57

  48. 56'

    Tiro respinto. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area.19:57

  49. 56'

    Tiro respinto. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area.19:57

  51. 56'

    Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.19:56

  52. 56'

    Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).19:56

  53. 56'

    Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56

  54. 55'

    Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  55. 55'

    Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:56

  57. 54'

    Fallo di Joseph Mbong (Hamrun Spartans).19:55

  58. 54'

    Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  59. 53'

    Tiro parato. Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:53

  60. 52'

    Fallo di Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).19:53

  61. 52'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:53

  63. 51'

    Mandi (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.19:52

  64. 51'

    Semir Smajlagic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  65. 51'

    Fallo di Mandi (Lincoln Red Imps).19:52

  66. 51'

    N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.19:51

  67. 50'

    Fallo di N'Dri Koffi (Hamrun Spartans).19:51

  69. 50'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  70. 50'

    Tiro parato. Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joseph Mbong.19:51

  71. 50'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Toni Kolega (Lincoln Red Imps).19:50

  72. 49'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).19:49

  73. 49'

    Tiro respinto. N'Dri Koffi (Hamrun Spartans) un colpo di testa da centro area. Assist di Rafael Compri con cross.19:49

  75. 48'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Nano (Lincoln Red Imps).19:49

  76. 48'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).19:48

  77. 47'

    Fallo di mano di Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans).19:47

  78. 46'

    Fuorigioco. Mandi(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Kike Gómez e' colto in fuorigioco.19:46

  79. 45'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Mouad El Fanis sostituisce Eder.19:46

  81. 45'

    Sostituzione, Hamrun Spartans. Semir Smajlagic sostituisce Saliou Thioune.19:46

  82. Inizia il Secondo tempo Hamrun Spartans 0, Lincoln Red Imps 0.19:46

  83. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Hamrun Spartans 0, Lincoln Red Imps 0.19:31

  84. 45'+1'

    Tentativo fallito. Matías García (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ryan Camenzuli con cross in seguito a un contropiede.19:30

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  87. 45'

    Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.19:29

  88. 44'

    Fallo di Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).19:29

  89. 44'

    Boubacar Sidik Dabo (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  90. 44'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).19:28

  91. 43'

    Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  93. 43'

    Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).19:28

  94. 43'

    Tentativo fallito. Saliou Thioune (Hamrun Spartans) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Ognjen Bjelicic.19:27

  95. 42'

    Tiro respinto. Eder (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area.19:27

  96. 41'

    Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) e' ammonito per fallo.19:25

  97. 41'

    Saliou Thioune (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:25

  99. 41'

    Fallo di Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).19:25

  100. 40'

    Fuorigioco. Eder(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma Saliou Thioune e' colto in fuorigioco.19:24

  101. 38'

    Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).19:22

  102. 38'

    Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:22

  103. 37'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).19:21

  105. 37'

    Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  106. 37'

    Tiro parato. Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matías García.19:21

  107. 36'

    Fallo di Matías García (Hamrun Spartans).19:20

  108. 36'

    Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  109. 33'

    Fallo di Vincenzo Polito (Hamrun Spartans).19:18

  111. 33'

    Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  112. 33'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Toni Kolega (Lincoln Red Imps).19:17

  113. 32'

    Tiro parato. Eder (Hamrun Spartans) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matías García.19:17

  114. 32'

    Ryan Camenzuli (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  115. 32'

    Fallo di Toni Kolega (Lincoln Red Imps).19:16

  117. 31'

    Fuorigioco. Tjay De Barr(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Christian Rutjens e' colto in fuorigioco.19:15

  118. 30'

    Fallo di Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).19:15

  119. 30'

    Kike Gómez (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:15

  120. 30'

    Fallo di Eder (Hamrun Spartans).19:14

  121. 30'

    Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  123. 29'

    Tentativo fallito. Saliou Thioune (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Joseph Mbong in seguito a un contropiede.19:13

  124. 27'

    Tentativo fallito. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Toni Kolega in seguito a un contropiede.19:11

  125. 26'

    Fuorigioco. Ryan Camenzuli(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma Saliou Thioune e' colto in fuorigioco.19:10

  126. 25'

    Fallo di Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).19:09

  127. 25'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:09

  129. 24'

    Tiro parato. Toni García (Lincoln Red Imps) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:09

  130. 24'

    Fallo di Saliou Thioune (Hamrun Spartans).19:08

  131. 24'

    Mandi (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  132. 23'

    Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  133. 23'

    Fallo di Kike Gómez (Lincoln Red Imps).19:08

  135. 22'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Nano (Lincoln Red Imps).19:06

  136. 18'

    Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:03

  137. 18'

    Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).19:03

  138. 17'

    Fuorigioco. Nano(Lincoln Red Imps) prova il lancio lungo, ma Kike Gómez e' colto in fuorigioco.19:02

  139. 17'

    Fallo di Emerson Marcelina (Hamrun Spartans).19:01

  141. 17'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  142. 15'

    Eder (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  143. 15'

    Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).19:00

  144. 15'

    Gara riprende.18:59

  145. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Vincenzo Polito (Hamrun Spartans) per infortunio.18:58

  147. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) per infortunio.18:58

  148. 13'

    Eder (Hamrun Spartans) e' ammonito per fallo.18:57

  149. 13'

    Fallo di Eder (Hamrun Spartans).18:57

  150. 13'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:57

  151. 12'

    Tentativo fallito. Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mandi con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.18:56

  153. 11'

    Fallo di Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).18:55

  154. 11'

    Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:55

  155. 10'

    Fuorigioco. Vincenzo Polito(Hamrun Spartans) prova il lancio lungo, ma Saliou Thioune e' colto in fuorigioco.18:54

  156. 8'

    Tiro parato. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Christian Rutjens con suggerimento di testa.18:53

  157. 7'

    Fallo di Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).18:52

  159. 7'

    Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  160. 6'

    Calcio d'angolo,Hamrun Spartans. Calcio d'angolo causato da Jaylan Hankins (Lincoln Red Imps).18:51

  161. 6'

    Tiro parato. Matías García (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:51

  162. 5'

    Tentativo fallito. Joseph Mbong (Hamrun Spartans) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Saliou Thioune.18:49

  163. 5'

    Tiro parato. Eder (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ognjen Bjelicic.18:49

  165. 5'

    Tiro respinto. Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans) un tiro di sinistro da fuori area.18:49

  166. 4'

    Tiro parato. Eder (Hamrun Spartans) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.18:49

  167. 3'

    Fallo di Tjay De Barr (Lincoln Red Imps).18:47

  168. 3'

    Matías García (Hamrun Spartans) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:47

  169. Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  171. Fallo di Eder (Hamrun Spartans).18:46

  172. Tjay De Barr (Lincoln Red Imps) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:45

  173. Fallo di Ognjen Bjelicic (Hamrun Spartans).18:45

  174. Inizia il Primo tempo.18:45

  175. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

Formazioni Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps

Hamrun Spartans
Lincoln Red Imps
TITOLARI HAMRUN SPARTANS
  • (1) HENRY BONELLO (P)
  • (13) VINCENZO POLITO (D)
  • (2) RAFAEL COMPRI (D)
  • (94) RYAN CAMENZULI (D)
  • (91) EMERSON MARCELINA (D)
  • (8) MATÍAS GARCÍA (C)
  • (25) EDER (C)
  • (27) OGNJEN BJELICIC (C)
  • (9) SALIOU THIOUNE (A)
  • (19) N'DRI KOFFI (A)
  • (10) JOSEPH MBONG (A)
PANCHINA HAMRUN SPARTANS
  • (99) STIJN MEIJER (A)
  • (33) DOMANTAS SIMKUS (C)
  • (14) SEMIR SMAJLAGIC (A)
  • (20) JOVAN CADJENOVIC (C)
  • (16) SCOTT CAMILLERI (C)
  • (5) SVEN XERRI (D)
  • (7) SHAISEN ATTARD (A)
  • (98) CÉLIO (P)
  • (77) MERLIN HADZI (A)
  • (47) MOUAD EL FANIS (C)
  • (3) NIKOLAI MICALLEF (D)
  • (24) ANTE CORIC (C)
ALLENATORE HAMRUN SPARTANS
  • Giacomo Modica
TITOLARI LINCOLN RED IMPS
  • (13) JAYLAN HANKINS (P)
  • (24) TONI KOLEGA (D)
  • (21) NANO (D)
  • (6) BERNARDO LOPES (D)
  • (3) CHRISTIAN RUTJENS (D)
  • (8) MANDI (C)
  • (10) TJAY DE BARR (C)
  • (22) GRAEME TORRILLA (C)
  • (80) BOUBACAR SIDIK DABO (A)
  • (18) TONI GARCÍA (A)
  • (9) KIKE GÓMEZ (A)
PANCHINA LINCOLN RED IMPS
  • (11) JUANJE ARGÜEZ (C)
  • (4) NICHOLAS POZO (C)
  • (71) JAVAN PEACOCK (A)
  • (1) NAUZET GARCÍA (P)
  • (99) AYMAN EL GHOBASHY (A)
  • (7) LEE CASCIARO (A)
  • (23) JOE (C)
  • (29) LEE CHIPOLINA (C)
  • (19) KYLE CLINTON (C)
  • (15) RAFA MUÑOZ (D)
ALLENATORE LINCOLN RED IMPS
  • Juan Bezares
PREPARTITA

Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.
Arbitro di Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps sarà Jovan Kachevski. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente Hamrun Spartans si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Lincoln Red Imps si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Hamrun Spartans ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; Lincoln Red Imps ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.

Hamrun Spartans e Lincoln Red Imps è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Hamrun SpartansLincoln Red Imps
Partite giocate33
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati03
Gol totali subiti57
Media gol subiti per partita1.72.3
Percentuale possesso palla44.742.6
Numero totale di passaggi1091975
Numero totale di passaggi riusciti847735
Tiri nello specchio della porta68
Percentuale di tiri in porta30.036.4
Numero totale di cross4737
Numero medio di cross riusciti86
Duelli per partita vinti165167
Duelli per partita persi151148
Corner subiti1512
Corner guadagnati1212
Numero di punizioni a favore4747
Numero di punizioni concesse3837
Tackle totali7050
Percentuale di successo nei tackle60.068.0
Fuorigiochi totali53
Numero totale di cartellini gialli67
Numero totale di cartellini rossi10

