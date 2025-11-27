Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:40

PREPARTITA

Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Ta' Qali National Stadium di Attard.

Arbitro di Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps sarà Jovan Kachevski. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente Hamrun Spartans si trova 34° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece Lincoln Red Imps si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Hamrun Spartans ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; Lincoln Red Imps ha segnato 3 gol e ne ha subiti 7.

Hamrun Spartans e Lincoln Red Imps è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: