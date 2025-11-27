Virgilio Sport
Jagiellonia Bialystok-KuPS: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 21:00
Jagiellonia Bialystok
1
KuPS
0
Partita finita
Arbitro: Gustavo Correia
  1. 51' 1-0 Afimico Pululu
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 1, KuPS 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 1, KuPS 0.22:53

  3. 90'+4'

    Gara riprende.22:52

  4. 90'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, (KuPS).22:52

  5. 90'+2'

    Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:50

  6. 90'+2'

    Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Agon Sadiku.22:50

  7. 90'+2'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:50

  9. 90'+2'

    Tentativo fallito. Agon Sadiku (KuPS) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Paulius Golubickas.22:49

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48

  11. 90'

    Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Otto Ruoppi.22:48

  12. 89'

    Samuli Miettinen (KuPS) e' ammonito per fallo.22:47

  13. 89'

    Fallo di Samuli Miettinen (KuPS).22:46

  15. 89'

    Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  16. 88'

    Ibrahim Cissé (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46

  17. 88'

    Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:46

  18. 87'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Aziel Jackson sostituisce Oskar Pietuszewski.22:45

  19. 86'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).22:44

  21. 82'

    Sostituzione, KuPS. Agon Sadiku sostituisce Doni Arifi.22:40

  22. 82'

    Sostituzione, KuPS. Joslyn Luyeye-Lutumba sostituisce Clinton Antwi.22:40

  23. 80'

    Tiro respinto. Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oskar Pietuszewski.22:38

  24. 79'

    Fuorigioco. Samuli Miettinen(KuPS) prova il lancio lungo, ma Piotr Parzyszek e' colto in fuorigioco.22:37

  25. 79'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Louka Prip sostituisce Bartosz Mazurek.22:37

  27. 78'

    Tiro parato. Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Afimico Pululu.22:36

  28. 78'

    Tiro parato. Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:35

  29. 76'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:34

  30. 76'

    Tiro respinto. Samuli Miettinen (KuPS) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Jerry Voutilainen con cross.22:34

  31. 76'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).22:34

  33. 75'

    Paulius Golubickas (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33

  34. 75'

    Fallo di Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).22:33

  35. 73'

    Sostituzione, KuPS. Bob Armah sostituisce Taneli Hämäläinen.22:30

  36. 72'

    Johannes Kreidl (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  37. 72'

    Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:30

  39. 71'

    Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).22:28

  40. 70'

    Paulius Golubickas (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  41. 70'

    Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).22:28

  42. 68'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dawid Drachal sostituisce Álex Pozo.22:26

  43. 68'

    Gara riprende.22:26

  45. 68'

    Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Leon Flach sostituisce Dimitris Rallis.22:26

  46. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:24

  47. 63'

    Sostituzione, KuPS. Paulius Golubickas sostituisce Petteri Pennanen.22:21

  48. 63'

    Sostituzione, KuPS. Jerry Voutilainen sostituisce Mohamed Toure.22:21

  49. 59'

    Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  51. 59'

    Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:17

  52. 55'

    Fallo di Mohamed Toure (KuPS).22:13

  53. 55'

    Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  54. 54'

    Gara riprende.22:11

  55. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:11

  57. 51'

    Gol! Jagiellonia Bialystok 1, KuPS 0. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.22:09

  58. 50'

    Gara riprende.22:08

  59. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Petteri Pennanen (KuPS) per infortunio.22:07

  60. 49'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Samuli Miettinen (KuPS).22:07

  61. 48'

    Gara riprende.22:06

  63. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Petteri Pennanen (KuPS) per infortunio.22:05

  64. 46'

    Fuorigioco. Dusan Stojinovic(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Afimico Pululu e' colto in fuorigioco.22:04

  65. Inizia il Secondo tempo Jagiellonia Bialystok 0, KuPS 0.22:03

  66. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 0, KuPS 0.21:47

  67. 45'+2'

    Gara riprende.21:47

  69. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.21:46

  70. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  71. 45'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Clinton Antwi (KuPS).21:45

  72. 45'

    Tiro respinto. Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area.21:45

  73. 45'

    Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area.21:45

  75. 45'

    Tiro parato. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:45

  76. 43'

    Gara riprende.21:43

  77. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Piotr Parzyszek (KuPS) per infortunio.21:42

  78. 41'

    Gara riprende.21:41

  79. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Petteri Pennanen (KuPS) per infortunio.21:41

  81. 39'

    Tentativo fallito. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Taneli Hämäläinen.21:39

  82. 38'

    Taneli Hämäläinen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38

  83. 38'

    Fallo di Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).21:38

  84. 36'

    Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  85. 36'

    Fallo di Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok).21:36

  87. 35'

    Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:35

  88. 35'

    Piotr Parzyszek (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  89. 33'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Samuli Miettinen (KuPS).21:33

  90. 32'

    Tentativo fallito. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bartlomiej Wdowik con cross da calcio d'angolo.21:32

  91. 31'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).21:31

  93. 31'

    Tiro parato. Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Afimico Pululu.21:31

  94. 31'

    Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bartosz Mazurek.21:31

  95. 29'

    Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  96. 29'

    Fallo di Doni Arifi (KuPS).21:29

  97. 28'

    Tiro parato. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dimitris Rallis.21:28

  99. 28'

    Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area. Assist di Álex Pozo.21:28

  100. 27'

    Tiro parato. Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bernardo Vital.21:27

  101. 27'

    Tiro respinto. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area.21:27

  102. 25'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Clinton Antwi (KuPS).21:25

  103. 24'

    Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).21:24

  105. 24'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  106. 24'

    Fallo di Samuli Miettinen (KuPS).21:24

  107. 24'

    Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  108. 23'

    Tentativo fallito. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Petteri Pennanen.21:23

  109. 20'

    Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  111. 20'

    Fallo di Jaakko Oksanen (KuPS).21:20

  112. 19'

    Tentativo fallito. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:19

  113. 17'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Taneli Hämäläinen (KuPS).21:17

  114. 15'

    Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Clinton Antwi (KuPS).21:15

  115. 15'

    Tiro respinto. Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Taras Romanczuk.21:15

  117. 11'

    Ibrahim Cissé (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  118. 11'

    Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).21:11

  119. 4'

    Tiro parato. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Álex Pozo.21:04

  120. 3'

    Fuorigioco. Ibrahim Cissé(KuPS) prova il lancio lungo, ma Piotr Parzyszek e' colto in fuorigioco.21:03

  121. Inizia il Primo tempo.21:01

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

Formazioni Jagiellonia Bialystok - KuPS

Jagiellonia Bialystok
KuPS
TITOLARI JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • (50) SLAWOMIR ABRAMOWICZ (P)
  • (13) BERNARDO VITAL (D)
  • (3) DUSAN STOJINOVIC (D)
  • (15) NORBERT WOJTUSZEK (D)
  • (27) BARTLOMIEJ WDOWIK (D)
  • (6) TARAS ROMANCZUK (C)
  • (9) DIMITRIS RALLIS (C)
  • (86) BARTOSZ MAZUREK (C)
  • (10) AFIMICO PULULU (A)
  • (80) OSKAR PIETUSZEWSKI (A)
  • (7) ÁLEX POZO (A)
PANCHINA JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • (4) YUKI KOBAYASHI (D)
  • (17) YOUSSUF SYLLA (A)
  • (18) LOUKA PRIP (C)
  • (8) DAWID DRACHAL (C)
  • (55) TOKI HIROSAWA (C)
  • (31) LEON FLACH (C)
  • (66) ADRIAN DAMASIEWICZ (P)
  • (5) CEZARY POLAK (C)
  • (22) MILOSZ PIEKUTOWSKI (P)
  • (25) AZIEL JACKSON (C)
  • (21) SERGIO LOZANO (C)
ALLENATORE JAGIELLONIA BIALYSTOK
  • Adrian Siemieniec
TITOLARI KUPS
  • (1) JOHANNES KREIDL (P)
  • (15) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (25) CLINTON ANTWI (D)
  • (33) TANELI HÄMÄLÄINEN (D)
  • (16) SAMULI MIETTINEN (D)
  • (20) MOHAMED TOURE (C)
  • (8) PETTERI PENNANEN (C)
  • (10) DONI ARIFI (C)
  • (13) JAAKKO OKSANEN (C)
  • (34) OTTO RUOPPI (C)
  • (9) PIOTR PARZYSZEK (A)
PANCHINA KUPS
  • (28) SADAT SEIDU (C)
  • (21) JOSLYN LUYEYE-LUTUMBA (A)
  • (4) PAULO RICARDO (D)
  • (12) AATU HAKALA (P)
  • (37) MIILO PITKÄNEN (P)
  • (24) BOB ARMAH (D)
  • (7) JERRY VOUTILAINEN (C)
  • (22) PA KONATÉ (D)
  • (23) ARTTU LÖTJÖNEN (D)
  • (35) PAULIUS GOLUBICKAS (C)
  • (11) AGON SADIKU (A)
ALLENATORE KUPS
  • Jarkko Wiss
PREPARTITA

Jagiellonia Bialystok - KuPS è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.
Arbitro di Jagiellonia Bialystok - KuPS sarà Gustavo Correia. Al VAR invece ci sarà Bruno Esteves.

Attualmente Jagiellonia Bialystok si trova 20° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece KuPS si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Jagiellonia Bialystok ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; KuPS ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

Jagiellonia Bialystok e KuPS è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Jagiellonia BialystokKuPS
Partite giocate33
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati34
Gol totali subiti22
Media gol subiti per partita0.70.7
Percentuale possesso palla55.158.9
Numero totale di passaggi14741819
Numero totale di passaggi riusciti12471578
Tiri nello specchio della porta1212
Percentuale di tiri in porta52.246.2
Numero totale di cross5350
Numero medio di cross riusciti1210
Duelli per partita vinti152130
Duelli per partita persi145126
Corner subiti1612
Corner guadagnati1113
Numero di punizioni a favore4127
Numero di punizioni concesse4837
Tackle totali5747
Percentuale di successo nei tackle49.148.9
Fuorigiochi totali41
Numero totale di cartellini gialli75
Numero totale di cartellini rossi11

