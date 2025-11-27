Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56

PREPARTITA

Jagiellonia Bialystok - KuPS è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.

Arbitro di Jagiellonia Bialystok - KuPS sarà Gustavo Correia. Al VAR invece ci sarà Bruno Esteves.

Attualmente Jagiellonia Bialystok si trova 20° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece KuPS si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Jagiellonia Bialystok ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; KuPS ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

Jagiellonia Bialystok e KuPS è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: