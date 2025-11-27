Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 1, KuPS 0.
Incontro terminato, Jagiellonia Bialystok 1, KuPS 0.
Secondo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 1, KuPS 0.22:53
Gara riprende.22:52
Gara momentaneamente sospesa, (KuPS).22:52
Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok) e' ammonito per fallo.22:50
Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Agon Sadiku.22:50
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:50
Tentativo fallito. Agon Sadiku (KuPS) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Paulius Golubickas.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Tiro respinto. Piotr Parzyszek (KuPS) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Otto Ruoppi.22:48
Samuli Miettinen (KuPS) e' ammonito per fallo.22:47
Fallo di Samuli Miettinen (KuPS).22:46
Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Ibrahim Cissé (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:46
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:46
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Aziel Jackson sostituisce Oskar Pietuszewski.22:45
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok).22:44
Sostituzione, KuPS. Agon Sadiku sostituisce Doni Arifi.22:40
Sostituzione, KuPS. Joslyn Luyeye-Lutumba sostituisce Clinton Antwi.22:40
Tiro respinto. Leon Flach (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oskar Pietuszewski.22:38
Fuorigioco. Samuli Miettinen(KuPS) prova il lancio lungo, ma Piotr Parzyszek e' colto in fuorigioco.22:37
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Louka Prip sostituisce Bartosz Mazurek.22:37
Tiro parato. Bartlomiej Wdowik (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Afimico Pululu.22:36
Tiro parato. Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:35
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).22:34
Tiro respinto. Samuli Miettinen (KuPS) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Jerry Voutilainen con cross.22:34
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Dawid Drachal (Jagiellonia Bialystok).22:34
Paulius Golubickas (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33
Fallo di Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).22:33
Sostituzione, KuPS. Bob Armah sostituisce Taneli Hämäläinen.22:30
Johannes Kreidl (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:30
Calcio d'angolo,KuPS. Calcio d'angolo causato da Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).22:28
Paulius Golubickas (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Leon Flach (Jagiellonia Bialystok).22:28
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Dawid Drachal sostituisce Álex Pozo.22:26
Gara riprende.22:26
Sostituzione, Jagiellonia Bialystok. Leon Flach sostituisce Dimitris Rallis.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Dusan Stojinovic (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:24
Sostituzione, KuPS. Paulius Golubickas sostituisce Petteri Pennanen.22:21
Sostituzione, KuPS. Jerry Voutilainen sostituisce Mohamed Toure.22:21
Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).22:17
Fallo di Mohamed Toure (KuPS).22:13
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Gara riprende.22:11
Gara momentaneamente sospesa, Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.22:11
Gol! Jagiellonia Bialystok 1, KuPS 0. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra da calcio d'angolo.22:09
Gara riprende.22:08
Gara momentaneamente sospesa, Petteri Pennanen (KuPS) per infortunio.22:07
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Samuli Miettinen (KuPS).22:07
Gara riprende.22:06
Gara momentaneamente sospesa, Petteri Pennanen (KuPS) per infortunio.22:05
Fuorigioco. Dusan Stojinovic(Jagiellonia Bialystok) prova il lancio lungo, ma Afimico Pululu e' colto in fuorigioco.22:04
Inizia il Secondo tempo Jagiellonia Bialystok 0, KuPS 0.22:03
Primo tempo terminato, Jagiellonia Bialystok 0, KuPS 0.21:47
Gara riprende.21:47
Gara momentaneamente sospesa, Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok) per infortunio.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Clinton Antwi (KuPS).21:45
Tiro respinto. Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area.21:45
Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area.21:45
Tiro parato. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:45
Gara riprende.21:43
Gara momentaneamente sospesa, Piotr Parzyszek (KuPS) per infortunio.21:42
Gara riprende.21:41
Gara momentaneamente sospesa, Petteri Pennanen (KuPS) per infortunio.21:41
Tentativo fallito. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Taneli Hämäläinen.21:39
Taneli Hämäläinen (KuPS) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:38
Fallo di Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok).21:38
Jaakko Oksanen (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok).21:36
Fallo di Bernardo Vital (Jagiellonia Bialystok).21:35
Piotr Parzyszek (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Samuli Miettinen (KuPS).21:33
Tentativo fallito. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Bartlomiej Wdowik con cross da calcio d'angolo.21:32
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Johannes Kreidl (KuPS).21:31
Tiro parato. Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Afimico Pululu.21:31
Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bartosz Mazurek.21:31
Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Fallo di Doni Arifi (KuPS).21:29
Tiro parato. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dimitris Rallis.21:28
Tiro respinto. Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da centro area. Assist di Álex Pozo.21:28
Tiro parato. Dimitris Rallis (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bernardo Vital.21:27
Tiro respinto. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un tiro di sinistro da fuori area.21:27
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Clinton Antwi (KuPS).21:25
Fallo di Ibrahim Cissé (KuPS).21:24
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Fallo di Samuli Miettinen (KuPS).21:24
Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Tentativo fallito. Otto Ruoppi (KuPS) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Petteri Pennanen.21:23
Bartosz Mazurek (Jagiellonia Bialystok) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Jaakko Oksanen (KuPS).21:20
Tentativo fallito. Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:19
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Taneli Hämäläinen (KuPS).21:17
Calcio d'angolo,Jagiellonia Bialystok. Calcio d'angolo causato da Clinton Antwi (KuPS).21:15
Tiro respinto. Álex Pozo (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Taras Romanczuk.21:15
Ibrahim Cissé (KuPS) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok).21:11
Tiro parato. Afimico Pululu (Jagiellonia Bialystok) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Álex Pozo.21:04
Fuorigioco. Ibrahim Cissé(KuPS) prova il lancio lungo, ma Piotr Parzyszek e' colto in fuorigioco.21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:56
Jagiellonia Bialystok - KuPS è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Chorten Arena di Bialystok.
Arbitro di Jagiellonia Bialystok - KuPS sarà Gustavo Correia. Al VAR invece ci sarà Bruno Esteves.
Attualmente Jagiellonia Bialystok si trova 20° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece KuPS si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Jagiellonia Bialystok ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; KuPS ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.
Jagiellonia Bialystok e KuPS è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Jagiellonia Bialystok
|KuPS
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|3
|4
|Gol totali subiti
|2
|2
|Media gol subiti per partita
|0.7
|0.7
|Percentuale possesso palla
|55.1
|58.9
|Numero totale di passaggi
|1474
|1819
|Numero totale di passaggi riusciti
|1247
|1578
|Tiri nello specchio della porta
|12
|12
|Percentuale di tiri in porta
|52.2
|46.2
|Numero totale di cross
|53
|50
|Numero medio di cross riusciti
|12
|10
|Duelli per partita vinti
|152
|130
|Duelli per partita persi
|145
|126
|Corner subiti
|16
|12
|Corner guadagnati
|11
|13
|Numero di punizioni a favore
|41
|27
|Numero di punizioni concesse
|48
|37
|Tackle totali
|57
|47
|Percentuale di successo nei tackle
|49.1
|48.9
|Fuorigiochi totali
|4
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
