Lech Poznan-Lausanne-Sport: 2-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 18:45
Lech Poznan
2
Lausanne-Sport
0
Partita finita
Arbitro: Sigurd Smehus Kringstad
  1. 67' 1-0 Taofeek Ismaheel
  2. 90+5' 2-0 Yannick Agnero
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Lech Poznan 2, Losanna 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Lech Poznan 2, Losanna 0.20:42

  3. 90'+6'

    Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).20:42

  4. 90'+6'

    Tiro respinto. Theo Bair (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gaoussou Diakite.20:42

  5. 90'+5'

    Gol! Lech Poznan 2, Losanna 0. Yannick Agnero (Lech Poznan) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Taofeek Ismaheel.20:40

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Enzo Kana Biyik (Losanna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sékou Fofana con cross in seguito a un calcio da fermo.20:39

  7. 90'+3'

    Fallo di Robert Gumny (Lech Poznan).20:38

  9. 90'+3'

    Sékou Fofana (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:38

  10. 90'+2'

    Robert Gumny (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:37

  11. 90'+2'

    Fallo di Olivier Custodio (Losanna).20:37

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:36

  13. 90'

    Tiro parato. Sékou Fofana (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:36

  15. 88'

    Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Sékou Fofana con cross.20:33

  16. 86'

    Tentativo fallito. Enzo Kana Biyik (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jamie Roche.20:32

  17. 85'

    Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Mikael Ishak.20:31

  18. 84'

    Tentativo fallito. Bryan Okoh (Losanna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Enzo Kana Biyik.20:30

  19. 82'

    Fuorigioco. Theo Bair(Losanna) prova il lancio lungo, ma Enzo Kana Biyik e' colto in fuorigioco.20:28

  21. 82'

    Sostituzione, Losanna. Sékou Fofana sostituisce Morgan Poaty.20:27

  22. 82'

    Sostituzione, Losanna. Enzo Kana Biyik sostituisce Beyatt Lekoueiry.20:27

  23. 80'

    Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) e' ammonito per fallo.20:25

  24. 80'

    Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25

  25. 80'

    Fallo di Nathan Butler-Oyedeji (Losanna).20:25

  27. 79'

    Robert Gumny (Lech Poznan) e' ammonito.20:24

  28. 79'

    Fallo di Luis Palma (Lech Poznan).20:24

  29. 79'

    Jamie Roche (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  30. 78'

    Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  31. 78'

    Fallo di Nathan Butler-Oyedeji (Losanna).20:23

  33. 77'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Bryan Okoh (Losanna).20:22

  34. 76'

    Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  35. 76'

    Fallo di Beyatt Lekoueiry (Losanna).20:21

  36. 75'

    Sostituzione, Lech Poznan. Gísli Thórdarson sostituisce Filip Jagiello.20:20

  37. 74'

    Fallo di Mikael Ishak (Lech Poznan).20:20

  39. 74'

    Bryan Okoh (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  40. 73'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Morgan Poaty (Losanna).20:18

  41. 70'

    Sostituzione, Losanna. Nathan Butler-Oyedeji sostituisce Nicky Beloko.20:15

  42. 70'

    Sostituzione, Losanna. Olivier Custodio sostituisce Gabriel Sigua.20:15

  43. 69'

    Fallo di Mikael Ishak (Lech Poznan).20:15

  45. 69'

    Bryan Okoh (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  46. 69'

    Tiro respinto. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Brandon Soppy.20:14

  47. 67'

    Gol! Lech Poznan 1, Losanna 0. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Filip Jagiello.20:13

  48. 64'

    Fallo di Leo Bengtsson (Lech Poznan).20:10

  49. 64'

    Kevin Mouanga (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  51. 64'

    Tentativo fallito. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Nicky Beloko.20:09

  52. 63'

    Gara riprende.20:08

  53. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, (Lech Poznan).20:08

  54. 61'

    Sostituzione, Losanna. Gaoussou Diakite sostituisce Alban Ajdini.20:06

  55. 60'

    Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Wojciech Monka (Lech Poznan).20:06

  57. 59'

    Sostituzione, Lech Poznan. Robert Gumny sostituisce Joel Pereira.20:05

  58. 59'

    Sostituzione, Lech Poznan. Leo Bengtsson sostituisce Pablo Rodríguez.20:04

  59. 59'

    Sostituzione, Lech Poznan. Taofeek Ismaheel sostituisce Ali Gholizadeh.20:04

  60. 58'

    Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Beyatt Lekoueiry.20:04

  61. 56'

    Gara riprende.20:02

  63. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Alban Ajdini (Losanna) per infortunio.20:01

  64. 52'

    Fallo di Filip Jagiello (Lech Poznan).19:57

  65. 52'

    Gabriel Sigua (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  66. 52'

    Gara riprende.19:57

  67. 51'

    Gara momentaneamente sospesa, Bartosz Mrozek (Lech Poznan) per infortunio.19:56

  69. 50'

    Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Morgan Poaty con cross in seguito a un contropiede.19:55

  70. 50'

    Tiro parato. Theo Bair (Losanna) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alban Ajdini.19:55

  71. 47'

    Fuorigioco. Brandon Soppy(Losanna) prova il lancio lungo, ma Theo Bair e' colto in fuorigioco.19:52

  72. Inizia il Secondo tempo Lech Poznan 0, Losanna 0.19:51

  73. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Lech Poznan 0, Losanna 0.19:35

  75. 45'+5'

    Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Joel Pereira (Lech Poznan).19:35

  76. 45'+5'

    Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).19:34

  77. 45'+4'

    Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Bartosz Mrozek (Lech Poznan).19:33

  78. 45'+4'

    Tiro parato. Alban Ajdini (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Beyatt Lekoueiry.19:33

  79. 45'+3'

    Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).19:32

  81. 45'+3'

    Morgan Poaty (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32

  82. 45'+2'

    Gara riprende.19:32

  83. 45'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, (Lech Poznan).19:32

  84. 45'+1'

    Tentativo fallito. Alban Ajdini (Losanna) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gabriel Sigua con cross da calcio d'angolo.19:31

  85. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).19:30

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30

  88. 45'

    Tiro respinto. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un colpo di testa da centro area. Assist di Morgan Poaty con cross.19:30

  89. 45'

    Tiro parato. Nicky Beloko (Losanna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:30

  90. 43'

    Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Wojciech Monka (Lech Poznan).19:28

  91. 41'

    Nicky Beloko (Losanna) e' ammonito per fallo.19:25

  93. 40'

    Ali Gholizadeh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25

  94. 40'

    Fallo di Nicky Beloko (Losanna).19:25

  95. 39'

    Fuorigioco. Gabriel Sigua(Losanna) prova il lancio lungo, ma Theo Bair e' colto in fuorigioco.19:24

  96. 38'

    Beyatt Lekoueiry (Losanna) e' ammonito per fallo.19:23

  97. 38'

    Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  99. 38'

    Fallo di Beyatt Lekoueiry (Losanna).19:23

  100. 37'

    Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:22

  101. 36'

    Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21

  102. 36'

    Fallo di Morgan Poaty (Losanna).19:21

  103. 34'

    Gara riprende.19:19

  105. 33'

    Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Sigua (Losanna) per infortunio.19:18

  106. 33'

    Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).19:17

  107. 30'

    Tiro parato. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pablo Rodríguez.19:14

  108. 27'

    Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Brandon Soppy (Losanna).19:12

  109. 21'

    Fuorigioco. Joel Pereira(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Mikael Ishak e' colto in fuorigioco.19:06

  111. 20'

    Tiro parato. Alban Ajdini (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Beyatt Lekoueiry.19:05

  112. 18'

    Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  113. 18'

    Fallo di Theo Bair (Losanna).19:03

  114. 16'

    Filip Jagiello (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  115. 16'

    Fallo di Theo Bair (Losanna).19:01

  117. 15'

    Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  118. 15'

    Fallo di Brandon Soppy (Losanna).19:00

  119. 14'

    Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luis Palma.18:59

  120. 12'

    Gara riprende.18:56

  121. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, Morgan Poaty (Losanna) per infortunio.18:55

  123. 6'

    Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Ali Gholizadeh.18:51

  124. 5'

    Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).18:50

  125. 5'

    Beyatt Lekoueiry (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50

  126. 4'

    Fallo di Pablo Rodríguez (Lech Poznan).18:49

  127. 4'

    Bryan Okoh (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  129. 2'

    Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  130. 2'

    Fallo di Nicky Beloko (Losanna).18:47

  131. 2'

    Ali Gholizadeh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  132. 2'

    Fallo di Nicky Beloko (Losanna).18:46

  133. Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.18:46

  135. Inizia il Primo tempo.18:45

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

Formazioni Lech Poznan - Lausanne-Sport

Lech Poznan
Lausanne-Sport
TITOLARI LECH POZNAN
  • (41) BARTOSZ MROZEK (P)
  • (72) MATEUSZ SKRZYPCZAK (D)
  • (15) MICHAL GURGUL (D)
  • (2) JOEL PEREIRA (D)
  • (27) WOJCIECH MONKA (D)
  • (24) FILIP JAGIELLO (C)
  • (99) PABLO RODRÍGUEZ (C)
  • (8) ALI GHOLIZADEH (C)
  • (43) ANTONI KOZUBAL (C)
  • (77) LUIS PALMA (C)
  • (9) MIKAEL ISHAK (A)
PANCHINA LECH POZNAN
  • (19) BRYAN FIABEMA (A)
  • (4) JOÃO MOUTINHO (D)
  • (7) YANNICK AGNERO (A)
  • (16) ANTONIO MILIC (D)
  • (23) GÍSLI THÓRDARSON (C)
  • (20) ROBERT GUMNY (D)
  • (14) LEO BENGTSSON (C)
  • (33) MATEUSZ PRUCHNIEWSKI (P)
  • (21) BARTLOMIEJ BARANSKI (C)
  • (56) KORNEL LISMAN (C)
  • (88) TAOFEEK ISMAHEEL (C)
ALLENATORE LECH POZNAN
  • Niels Frederiksen
TITOLARI LAUSANNE-SPORT
  • (25) KARLO LETICA (P)
  • (5) BRYAN OKOH (D)
  • (18) MORGAN POATY (D)
  • (14) KEVIN MOUANGA (D)
  • (2) BRANDON SOPPY (D)
  • (38) GABRIEL SIGUA (C)
  • (8) JAMIE ROCHE (C)
  • (27) BEYATT LEKOUEIRY (C)
  • (16) NICKY BELOKO (C)
  • (7) ALBAN AJDINI (A)
  • (9) THEO BAIR (A)
PANCHINA LAUSANNE-SPORT
  • (70) GAOUSSOU DIAKITE (C)
  • (47) SOULEYMANE NDIAYE (C)
  • (93) SÉKOU FOFANA (D)
  • (94) TIM HOTTIGER (P)
  • (11) NATHAN BUTLER-OYEDEJI (A)
  • (10) OLIVIER CUSTODIO (C)
  • (20) HAMZA ABDALLAH (D)
  • (1) THOMAS CASTELLA (P)
  • (22) ENZO KANA BIYIK (A)
  • (71) KARIM SOW (D)
  • (54) RODOLFO LIPPO (D)
  • (77) MUHANNAD AL SAAD (A)
ALLENATORE LAUSANNE-SPORT
  • Peter Zeidler
PREPARTITA

Lech Poznan - Lausanne-Sport è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznan.
Arbitro di Lech Poznan - Lausanne-Sport sarà Sigurd Smehus Kringstad. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.

Attualmente Lech Poznan si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Lausanne-Sport si trova 4° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Lech Poznan ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6; Lausanne-Sport ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.

Lech Poznan e Lausanne-Sport è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Lech PoznanLausanne-Sport
Partite giocate33
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati75
Gol totali subiti61
Media gol subiti per partita2.00.3
Percentuale possesso palla49.655.1
Numero totale di passaggi11731514
Numero totale di passaggi riusciti9331282
Tiri nello specchio della porta1719
Percentuale di tiri in porta48.655.9
Numero totale di cross4845
Numero medio di cross riusciti178
Duelli per partita vinti126129
Duelli per partita persi137134
Corner subiti1517
Corner guadagnati1412
Numero di punizioni a favore3725
Numero di punizioni concesse2739
Tackle totali3656
Percentuale di successo nei tackle63.951.8
Fuorigiochi totali24
Numero totale di cartellini gialli57
Numero totale di cartellini rossi00

Virgilio Sport
