Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

PREPARTITA

Lech Poznan - Lausanne-Sport è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznan.

Arbitro di Lech Poznan - Lausanne-Sport sarà Sigurd Smehus Kringstad. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.

Attualmente Lech Poznan si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Lausanne-Sport si trova 4° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Lech Poznan ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6; Lausanne-Sport ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.

Lech Poznan e Lausanne-Sport è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: