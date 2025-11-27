Incontro terminato, Lech Poznan 2, Losanna 0.
Secondo tempo terminato, Lech Poznan 2, Losanna 0.20:42
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).20:42
Tiro respinto. Theo Bair (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Gaoussou Diakite.20:42
Gol! Lech Poznan 2, Losanna 0. Yannick Agnero (Lech Poznan) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Taofeek Ismaheel.20:40
Tentativo fallito. Enzo Kana Biyik (Losanna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Sékou Fofana con cross in seguito a un calcio da fermo.20:39
Fallo di Robert Gumny (Lech Poznan).20:38
Sékou Fofana (Losanna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:38
Robert Gumny (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:37
Fallo di Olivier Custodio (Losanna).20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.20:36
Tiro parato. Sékou Fofana (Losanna) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:36
Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Sékou Fofana con cross.20:33
Tentativo fallito. Enzo Kana Biyik (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jamie Roche.20:32
Sostituzione, Lech Poznan. Yannick Agnero sostituisce Mikael Ishak.20:31
Tentativo fallito. Bryan Okoh (Losanna) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Enzo Kana Biyik.20:30
Fuorigioco. Theo Bair(Losanna) prova il lancio lungo, ma Enzo Kana Biyik e' colto in fuorigioco.20:28
Sostituzione, Losanna. Sékou Fofana sostituisce Morgan Poaty.20:27
Sostituzione, Losanna. Enzo Kana Biyik sostituisce Beyatt Lekoueiry.20:27
Nathan Butler-Oyedeji (Losanna) e' ammonito per fallo.20:25
Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:25
Fallo di Nathan Butler-Oyedeji (Losanna).20:25
Robert Gumny (Lech Poznan) e' ammonito.20:24
Fallo di Luis Palma (Lech Poznan).20:24
Jamie Roche (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Mikael Ishak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Nathan Butler-Oyedeji (Losanna).20:23
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Bryan Okoh (Losanna).20:22
Antoni Kozubal (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Beyatt Lekoueiry (Losanna).20:21
Sostituzione, Lech Poznan. Gísli Thórdarson sostituisce Filip Jagiello.20:20
Fallo di Mikael Ishak (Lech Poznan).20:20
Bryan Okoh (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Morgan Poaty (Losanna).20:18
Sostituzione, Losanna. Nathan Butler-Oyedeji sostituisce Nicky Beloko.20:15
Sostituzione, Losanna. Olivier Custodio sostituisce Gabriel Sigua.20:15
Fallo di Mikael Ishak (Lech Poznan).20:15
Bryan Okoh (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Tiro respinto. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Brandon Soppy.20:14
Gol! Lech Poznan 1, Losanna 0. Taofeek Ismaheel (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Filip Jagiello.20:13
Fallo di Leo Bengtsson (Lech Poznan).20:10
Kevin Mouanga (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Tentativo fallito. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Nicky Beloko.20:09
Gara riprende.20:08
Gara momentaneamente sospesa, (Lech Poznan).20:08
Sostituzione, Losanna. Gaoussou Diakite sostituisce Alban Ajdini.20:06
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Wojciech Monka (Lech Poznan).20:06
Sostituzione, Lech Poznan. Robert Gumny sostituisce Joel Pereira.20:05
Sostituzione, Lech Poznan. Leo Bengtsson sostituisce Pablo Rodríguez.20:04
Sostituzione, Lech Poznan. Taofeek Ismaheel sostituisce Ali Gholizadeh.20:04
Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Beyatt Lekoueiry.20:04
Gara riprende.20:02
Gara momentaneamente sospesa, Alban Ajdini (Losanna) per infortunio.20:01
Fallo di Filip Jagiello (Lech Poznan).19:57
Gabriel Sigua (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Gara riprende.19:57
Gara momentaneamente sospesa, Bartosz Mrozek (Lech Poznan) per infortunio.19:56
Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Morgan Poaty con cross in seguito a un contropiede.19:55
Tiro parato. Theo Bair (Losanna) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alban Ajdini.19:55
Fuorigioco. Brandon Soppy(Losanna) prova il lancio lungo, ma Theo Bair e' colto in fuorigioco.19:52
Inizia il Secondo tempo Lech Poznan 0, Losanna 0.19:51
Primo tempo terminato, Lech Poznan 0, Losanna 0.19:35
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Joel Pereira (Lech Poznan).19:35
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).19:34
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Bartosz Mrozek (Lech Poznan).19:33
Tiro parato. Alban Ajdini (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Beyatt Lekoueiry.19:33
Fallo di Joel Pereira (Lech Poznan).19:32
Morgan Poaty (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:32
Gara riprende.19:32
Gara momentaneamente sospesa, (Lech Poznan).19:32
Tentativo fallito. Alban Ajdini (Losanna) un colpo di testa da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gabriel Sigua con cross da calcio d'angolo.19:31
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30
Tiro respinto. Beyatt Lekoueiry (Losanna) un colpo di testa da centro area. Assist di Morgan Poaty con cross.19:30
Tiro parato. Nicky Beloko (Losanna) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:30
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Wojciech Monka (Lech Poznan).19:28
Nicky Beloko (Losanna) e' ammonito per fallo.19:25
Ali Gholizadeh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:25
Fallo di Nicky Beloko (Losanna).19:25
Fuorigioco. Gabriel Sigua(Losanna) prova il lancio lungo, ma Theo Bair e' colto in fuorigioco.19:24
Beyatt Lekoueiry (Losanna) e' ammonito per fallo.19:23
Luis Palma (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Beyatt Lekoueiry (Losanna).19:23
Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:22
Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:21
Fallo di Morgan Poaty (Losanna).19:21
Gara riprende.19:19
Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Sigua (Losanna) per infortunio.19:18
Calcio d'angolo,Losanna. Calcio d'angolo causato da Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan).19:17
Tiro parato. Antoni Kozubal (Lech Poznan) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pablo Rodríguez.19:14
Calcio d'angolo,Lech Poznan. Calcio d'angolo causato da Brandon Soppy (Losanna).19:12
Fuorigioco. Joel Pereira(Lech Poznan) prova il lancio lungo, ma Mikael Ishak e' colto in fuorigioco.19:06
Tiro parato. Alban Ajdini (Losanna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Beyatt Lekoueiry.19:05
Mateusz Skrzypczak (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Theo Bair (Losanna).19:03
Filip Jagiello (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Theo Bair (Losanna).19:01
Pablo Rodríguez (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Brandon Soppy (Losanna).19:00
Tentativo fallito. Mikael Ishak (Lech Poznan) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luis Palma.18:59
Gara riprende.18:56
Gara momentaneamente sospesa, Morgan Poaty (Losanna) per infortunio.18:55
Tentativo fallito. Luis Palma (Lech Poznan) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Ali Gholizadeh.18:51
Fallo di Antoni Kozubal (Lech Poznan).18:50
Beyatt Lekoueiry (Losanna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:50
Fallo di Pablo Rodríguez (Lech Poznan).18:49
Bryan Okoh (Losanna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Joel Pereira (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Nicky Beloko (Losanna).18:47
Ali Gholizadeh (Lech Poznan) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Nicky Beloko (Losanna).18:46
Tentativo fallito. Theo Bair (Losanna) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Lech Poznan - Lausanne-Sport è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Enea Stadion di Poznan.
Arbitro di Lech Poznan - Lausanne-Sport sarà Sigurd Smehus Kringstad. Al VAR invece ci sarà Kristoffer Hagenes.
Attualmente Lech Poznan si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Lausanne-Sport si trova 4° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Lech Poznan ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6; Lausanne-Sport ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.
Lech Poznan e Lausanne-Sport è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Lech Poznan
|Lausanne-Sport
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|7
|5
|Gol totali subiti
|6
|1
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.3
|Percentuale possesso palla
|49.6
|55.1
|Numero totale di passaggi
|1173
|1514
|Numero totale di passaggi riusciti
|933
|1282
|Tiri nello specchio della porta
|17
|19
|Percentuale di tiri in porta
|48.6
|55.9
|Numero totale di cross
|48
|45
|Numero medio di cross riusciti
|17
|8
|Duelli per partita vinti
|126
|129
|Duelli per partita persi
|137
|134
|Corner subiti
|15
|17
|Corner guadagnati
|14
|12
|Numero di punizioni a favore
|37
|25
|Numero di punizioni concesse
|27
|39
|Tackle totali
|36
|56
|Percentuale di successo nei tackle
|63.9
|51.8
|Fuorigiochi totali
|2
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
