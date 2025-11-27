Incontro terminato, Legia Varsavia 0, Sparta Praga 1.
Incontro terminato, Legia Varsavia 0, Sparta Praga 1.
Secondo tempo terminato, Legia Varsavia 0, Sparta Praga 1.22:52
Santiago Eneme (Sparta Praga) e' ammonito.22:51
Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Fallo di Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:47
Vahan Bichakhchyan (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.22:47
Garang Kuol (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:47
Fallo di Vahan Bichakhchyan (Legia Varsavia).22:47
Tiro respinto. Vahan Bichakhchyan (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Rafal Augustyniak.22:47
Tentativo fallito. Vahan Bichakhchyan (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:44
Fallo di Garang Kuol (Sparta Praga).22:43
Pawel Wszolek (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:43
Fuorigioco. Matej Rynes(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Jan Kuchta e' colto in fuorigioco.22:42
Sostituzione, Sparta Praga. Garang Kuol sostituisce Lukás Haraslín.22:42
Jan Kuchta (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:41
Fallo di Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).22:41
Tentativo fallito. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Santiago Eneme con passaggio filtrante.22:40
Gara riprende.22:38
Gara momentaneamente sospesa, Ángelo Preciado (Sparta Praga) per infortunio.22:38
Fallo di John Mercado (Sparta Praga).22:36
Steve Kapuadi (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Kamil Piatkowski (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.22:35
Matej Rynes (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Kamil Piatkowski (Legia Varsavia).22:35
Tentativo fallito. John Mercado (Sparta Praga) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ángelo Preciado.22:34
Matej Rynes (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Fallo di Vahan Bichakhchyan (Legia Varsavia).22:33
Sostituzione, Legia Varsavia. Arkadiusz Reca sostituisce Rúben Vinagre.22:32
Sostituzione, Legia Varsavia. Noah Weisshaupt sostituisce Wojciech Urbanski.22:32
Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Pawel Wszolek (Legia Varsavia).22:32
Sostituzione, Sparta Praga. Santiago Eneme sostituisce Patrik Vydra.22:29
Fallo di Vahan Bichakhchyan (Legia Varsavia).22:28
Matej Rynes (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Kaan Kairinen (Sparta Praga).22:26
Vahan Bichakhchyan (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:26
Rúben Vinagre (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.22:25
Ángelo Preciado (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Fallo di Rúben Vinagre (Legia Varsavia).22:25
Fallo di Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).22:24
Patrik Vydra (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fuorigioco. Jaroslav Zeleny(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Jan Kuchta e' colto in fuorigioco.22:23
Tentativo fallito. Mileta Rajovic (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pawel Wszolek con cross.22:22
Tentativo fallito. Adam Sevínsky (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Matej Rynes con cross.22:20
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).22:19
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Rúben Vinagre (Legia Varsavia).22:18
Sostituzione, Legia Varsavia. Kacper Urbanski sostituisce Petar Stojanovic.22:16
Sostituzione, Sparta Praga. John Mercado sostituisce Veljko Birmancevic.22:16
Sostituzione, Legia Varsavia. Vahan Bichakhchyan sostituisce Ermal Krasniqi.22:16
Sostituzione, Sparta Praga. Jan Kuchta sostituisce Albion Rrahmani.22:16
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Wojciech Urbanski (Legia Varsavia).22:14
Fallo di Bartosz Kapustka (Legia Varsavia).22:13
Patrik Vydra (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Pawel Wszolek (Legia Varsavia).22:11
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Steve Kapuadi (Legia Varsavia).22:10
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area. Assist di Ángelo Preciado.22:10
Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.22:09
Fallo di Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).22:09
Veljko Birmancevic (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Tiro parato. Patrik Vydra (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kaan Kairinen con cross.22:07
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Rúben Vinagre (Legia Varsavia).22:06
Fuorigioco. Kacper Tobiasz(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Pawel Wszolek e' colto in fuorigioco.22:05
Inizia il Secondo tempo Legia Varsavia 0, Sparta Praga 1.22:02
Primo tempo terminato, Legia Varsavia 0, Sparta Praga 1.21:47
Tiro parato. Petar Stojanovic (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bartosz Kapustka.21:47
Fallo di Pavel Kaderábek (Sparta Praga).21:46
Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fuorigioco. Patrik Vydra(Sparta Praga) prova il lancio lungo, ma Lukás Haraslín e' colto in fuorigioco.21:44
Sostituzione, Legia Varsavia. Mileta Rajovic sostituisce Antonio Colak.21:43
Gara riprende.21:43
Gara momentaneamente sospesa, Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) per infortunio.21:42
Gol! Legia Varsavia 0, Sparta Praga 1. Ángelo Preciado (Sparta Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Veljko Birmancevic.21:41
Fuorigioco. Wojciech Urbanski(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Rúben Vinagre e' colto in fuorigioco.21:39
Tentativo fallito. Pawel Wszolek (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:36
Tiro parato. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antonio Colak.21:36
Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).21:34
Tiro respinto. Kaan Kairinen (Sparta Praga) un tiro di destro da centro area.21:34
Tentativo fallito. Patrik Vydra (Sparta Praga) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ángelo Preciado con cross.21:34
Fallo di Matej Rynes (Sparta Praga).21:31
Wojciech Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Tiro parato. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petar Stojanovic.21:30
Fallo di Ángelo Preciado (Sparta Praga).21:28
Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28
Fallo di mano di Antonio Colak (Legia Varsavia).21:27
Tiro respinto. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Kamil Piatkowski.21:27
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Adam Sevínsky (Sparta Praga).21:26
Tiro respinto. Lukás Haraslín (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Veljko Birmancevic.21:25
Tiro respinto. Ángelo Preciado (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area.21:24
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Kamil Piatkowski (Legia Varsavia).21:23
Lukás Haraslín (Sparta Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Pawel Wszolek (Legia Varsavia).21:22
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Pavel Kaderábek (Sparta Praga).21:21
Tentativo fallito. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:19
Tiro respinto. Matej Rynes (Sparta Praga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:16
Tiro parato. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bartosz Kapustka.21:15
Tentativo fallito. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.21:13
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Peter Vindahl (Sparta Praga).21:12
Tiro parato. Wojciech Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kamil Piatkowski.21:12
Antonio Colak (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Albion Rrahmani (Sparta Praga).21:10
Fuorigioco. Kacper Tobiasz(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Antonio Colak e' colto in fuorigioco.21:09
Tentativo fallito. Wojciech Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Pawel Wszolek con cross.21:08
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Antonio Colak (Legia Varsavia).21:06
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Kamil Piatkowski (Legia Varsavia).21:06
Calcio d'angolo,Sparta Praga. Calcio d'angolo causato da Rúben Vinagre (Legia Varsavia).21:05
Tiro respinto. Patrik Vydra (Sparta Praga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ángelo Preciado.21:02
Fallo di Patrik Vydra (Sparta Praga).21:01
Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:11
Legia Warsaw - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.
Arbitro di Legia Warsaw - Sparta Prague sarà Anastasios Sidiropoulos. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.
Attualmente Legia Warsaw si trova 28° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Sparta Prague si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Legia Warsaw ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; Sparta Prague ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.
Legia Warsaw e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Legia Warsaw
|Sparta Prague
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|3
|4
|Gol totali subiti
|4
|2
|Media gol subiti per partita
|1.3
|0.7
|Percentuale possesso palla
|44.9
|64.8
|Numero totale di passaggi
|1125
|1710
|Numero totale di passaggi riusciti
|923
|1426
|Tiri nello specchio della porta
|14
|16
|Percentuale di tiri in porta
|36.8
|51.6
|Numero totale di cross
|67
|60
|Numero medio di cross riusciti
|16
|13
|Duelli per partita vinti
|127
|123
|Duelli per partita persi
|119
|125
|Corner subiti
|8
|8
|Corner guadagnati
|17
|17
|Numero di punizioni a favore
|28
|26
|Numero di punizioni concesse
|29
|39
|Tackle totali
|46
|44
|Percentuale di successo nei tackle
|67.4
|75.0
|Fuorigiochi totali
|8
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
