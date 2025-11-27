Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:11

PREPARTITA

Legia Warsaw - Sparta Prague è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.

Arbitro di Legia Warsaw - Sparta Prague sarà Anastasios Sidiropoulos. Al VAR invece ci sarà Angelos Evangelou.

Attualmente Legia Warsaw si trova 28° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Sparta Prague si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Legia Warsaw ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; Sparta Prague ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

Legia Warsaw e Sparta Prague è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: