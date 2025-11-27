Incontro terminato, Omónia Nicosia 2, Dinamo Kiev 0.
Secondo tempo terminato, Omónia Nicosia 2, Dinamo Kiev 0.20:37
Tentativo fallito. Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vitalii Buialskyi.20:37
Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tasos Chatzigiovanis.20:35
Tentativo fallito. Vitalii Buialskyi (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Eduardo Guerrero con passaggio filtrante.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Tentativo fallito. Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tasos Chatzigiovanis con cross.20:33
Tentativo fallito. Oleksandr Yatsyk (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eduardo Guerrero.20:31
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ruslan Neshcheret (Dinamo Kiev).20:28
Tiro parato. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tasos Chatzigiovanis con passaggio filtrante.20:28
Tiro parato. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Evangelos Andreou.20:28
Fallo di Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev).20:27
Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Sostituzione, Omónia Nicosia. Ioannis Kousoulos sostituisce Mateo Maric.20:26
Sostituzione, Omónia Nicosia. Carel Eiting sostituisce Novica Erakovic.20:26
Fallo di Aliou Thiare (Dinamo Kiev).20:23
Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Sostituzione, Dinamo Kiev. Matvii Ponomarenko sostituisce Nazar Voloshyn.20:22
Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Yatsyk sostituisce Oleksandr Pikhalionok.20:22
Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev) e' ammonito.20:22
Tentativo fallito. Mateo Maric (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stevan Jovetic.20:21
Francis Uzoho (Omónia Nicosia) e' ammonito.20:19
Fallo di Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev).20:18
Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di mano di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).20:16
Sostituzione, Omónia Nicosia. Stevan Jovetic sostituisce Angelos Neophytou.20:16
Sostituzione, Omónia Nicosia. Tasos Chatzigiovanis sostituisce Willy Semedo.20:16
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev).20:15
Tiro parato. Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oleksandr Karavaiev con cross.20:13
Tiro parato. Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Oleksandr Pikhalionok con cross.20:09
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Novica Erakovic (Omónia Nicosia).20:08
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Giannis Masouras (Omónia Nicosia).20:08
Sostituzione, Dinamo Kiev. Eduardo Guerrero sostituisce Shola Ogundana.20:06
Tentativo fallito. Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Fotis Kitsos.20:06
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Giannis Masouras (Omónia Nicosia).20:04
Sostituzione, Dinamo Kiev. Vitalii Buialskyi sostituisce Valentyn Rubchynskyi.20:04
Gol! Omónia Nicosia 2, Dinamo Kiev 0. Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta.
Guarda la scheda del giocatore Angelos Neophytou20:02
Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Fotis Kitsos con cross.20:02
Aliou Thiare (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.20:01
Fallo di Aliou Thiare (Dinamo Kiev).20:00
Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00
Tentativo fallito. Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vladyslav Kabaiev.19:57
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Fotis Kitsos (Omónia Nicosia).19:56
Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).19:54
Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Aliou Thiare (Dinamo Kiev).19:54
Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Tiro respinto. Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oleksandr Pikhalionok.19:53
Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:52
Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).19:52
Shola Ogundana (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).19:50
Inizia il Secondo tempo Omónia Nicosia 1, Dinamo Kiev 0.19:49
Sostituzione, Dinamo Kiev. Vladyslav Dubinchak sostituisce Denys Popov.19:49
Primo tempo terminato, Omónia Nicosia 1, Dinamo Kiev 0.19:33
Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev) e' ammonito.19:32
Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) e' ammonito.19:32
Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).19:32
Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Denys Popov (Dinamo Kiev) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Oleksandr Pikhalionok con cross da calcio d'angolo.19:31
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Francis Uzoho (Omónia Nicosia).19:31
Tiro parato. Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Oleksandr Pikhalionok.19:31
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Giannis Masouras (Omónia Nicosia).19:30
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Saad Agouzoul (Omónia Nicosia).19:29
Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Evangelos Andreou (Omónia Nicosia).19:23
Tentativo fallito. Oleksandr Pikhalionok (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Valentyn Rubchynskyi.19:22
Gol! Omónia Nicosia 1, Dinamo Kiev 0. Willy Semedo (Omónia Nicosia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:20
Denys Popov (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.19:19
Rigore concesso da Denys Popov (Dinamo Kiev) per un fallo in area.19:18
Rigore per Omónia Nicosia. Evangelos Andreou e'stato atterrato in area di rigore.19:18
Fallo di Denys Popov (Dinamo Kiev).19:16
Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16
Fallo di Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev).19:15
Stefan Simic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Tentativo fallito. Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ewandro.19:15
Oleksandr Pikhalionok (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).19:10
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Denys Popov (Dinamo Kiev).19:09
Fallo di mano di Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev).19:06
Tiro parato. Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Willy Semedo.19:05
Fallo di Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev).19:01
Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Tiro respinto. Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oleksandr Pikhalionok.19:01
Fuorigioco. Novica Erakovic(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Fotis Kitsos e' colto in fuorigioco.18:57
Fuorigioco. Shola Ogundana(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Nazar Voloshyn e' colto in fuorigioco.18:56
Tiro respinto. Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area.18:53
Tiro parato. Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Oleksandr Karavaiev.18:53
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Mateo Maric (Omónia Nicosia).18:51
Mateo Maric (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.18:49
Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).18:49
Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Denys Popov (Dinamo Kiev).18:48
Fallo di Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev).18:47
Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44
Omonia Nicosia - Dinamo Kiev è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Arbitro di Omonia Nicosia - Dinamo Kiev sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Nikola Popov.
Attualmente Omonia Nicosia si trova 29° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Dinamo Kiev si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Omonia Nicosia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; Dinamo Kiev ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.
Omonia Nicosia e Dinamo Kiev è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Omonia Nicosia
|Dinamo Kiev
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|2
|6
|Gol totali subiti
|3
|5
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.7
|Percentuale possesso palla
|47.8
|54.5
|Numero totale di passaggi
|1203
|1455
|Numero totale di passaggi riusciti
|970
|1219
|Tiri nello specchio della porta
|11
|8
|Percentuale di tiri in porta
|52.4
|40.0
|Numero totale di cross
|54
|36
|Numero medio di cross riusciti
|16
|11
|Duelli per partita vinti
|130
|112
|Duelli per partita persi
|137
|115
|Corner subiti
|16
|15
|Corner guadagnati
|16
|13
|Numero di punizioni a favore
|31
|28
|Numero di punizioni concesse
|40
|28
|Tackle totali
|52
|39
|Percentuale di successo nei tackle
|59.6
|64.1
|Fuorigiochi totali
|9
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
