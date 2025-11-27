Virgilio Sport
Omonia Nicosia-Dinamo Kiev: 2-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 18:45
Omonia Nicosia
2
Dinamo Kiev
0
Partita finita
Arbitro: Radoslav Gidzhenov
  1. 34' 1-0 Willy Semedo (R)
  2. 59' 2-0 Angelos Neophytou
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Omónia Nicosia 2, Dinamo Kiev 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Omónia Nicosia 2, Dinamo Kiev 0.20:37

  3. 90'+3'

    Tentativo fallito. Matvii Ponomarenko (Dinamo Kiev) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vitalii Buialskyi.20:37

  4. 90'+2'

    Tentativo fallito. Ewandro (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tasos Chatzigiovanis.20:35

  5. 90'+1'

    Tentativo fallito. Vitalii Buialskyi (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Eduardo Guerrero con passaggio filtrante.20:34

  6. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34

  7. 89'

    Tentativo fallito. Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tasos Chatzigiovanis con cross.20:33

  9. 87'

    Tentativo fallito. Oleksandr Yatsyk (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Eduardo Guerrero.20:31

  10. 85'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Ruslan Neshcheret (Dinamo Kiev).20:28

  11. 85'

    Tiro parato. Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Tasos Chatzigiovanis con passaggio filtrante.20:28

  12. 85'

    Tiro parato. Ioannis Kousoulos (Omónia Nicosia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Evangelos Andreou.20:28

  13. 83'

    Fallo di Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev).20:27

  15. 83'

    Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  16. 83'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Ioannis Kousoulos sostituisce Mateo Maric.20:26

  17. 83'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Carel Eiting sostituisce Novica Erakovic.20:26

  18. 79'

    Fallo di Aliou Thiare (Dinamo Kiev).20:23

  19. 79'

    Stevan Jovetic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  21. 79'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Matvii Ponomarenko sostituisce Nazar Voloshyn.20:22

  22. 79'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Oleksandr Yatsyk sostituisce Oleksandr Pikhalionok.20:22

  23. 78'

    Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev) e' ammonito.20:22

  24. 77'

    Tentativo fallito. Mateo Maric (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Stevan Jovetic.20:21

  25. 75'

    Francis Uzoho (Omónia Nicosia) e' ammonito.20:19

  27. 75'

    Fallo di Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev).20:18

  28. 75'

    Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  29. 73'

    Fallo di mano di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).20:16

  30. 72'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Stevan Jovetic sostituisce Angelos Neophytou.20:16

  31. 72'

    Sostituzione, Omónia Nicosia. Tasos Chatzigiovanis sostituisce Willy Semedo.20:16

  33. 72'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev).20:15

  34. 70'

    Tiro parato. Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oleksandr Karavaiev con cross.20:13

  35. 66'

    Tiro parato. Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Oleksandr Pikhalionok con cross.20:09

  36. 65'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Novica Erakovic (Omónia Nicosia).20:08

  37. 64'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Giannis Masouras (Omónia Nicosia).20:08

  39. 63'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Eduardo Guerrero sostituisce Shola Ogundana.20:06

  40. 63'

    Tentativo fallito. Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Fotis Kitsos.20:06

  41. 61'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Giannis Masouras (Omónia Nicosia).20:04

  42. 60'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Vitalii Buialskyi sostituisce Valentyn Rubchynskyi.20:04

  43. 59'

    Gol! Omónia Nicosia 2, Dinamo Kiev 0. Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nel centro della porta.

    Guarda la scheda del giocatore Angelos Neophytou20:02

  45. 59'

    Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area. Assist di Fotis Kitsos con cross.20:02

  46. 57'

    Aliou Thiare (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.20:01

  47. 57'

    Fallo di Aliou Thiare (Dinamo Kiev).20:00

  48. 57'

    Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00

  49. 54'

    Tentativo fallito. Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Vladyslav Kabaiev.19:57

  51. 53'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Fotis Kitsos (Omónia Nicosia).19:56

  52. 51'

    Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).19:54

  53. 51'

    Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  54. 50'

    Fallo di Aliou Thiare (Dinamo Kiev).19:54

  55. 50'

    Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  57. 49'

    Tiro respinto. Vladyslav Dubinchak (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Oleksandr Pikhalionok.19:53

  58. 48'

    Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:52

  59. 48'

    Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).19:52

  60. 47'

    Shola Ogundana (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50

  61. 47'

    Fallo di Stefan Simic (Omónia Nicosia).19:50

  63. Inizia il Secondo tempo Omónia Nicosia 1, Dinamo Kiev 0.19:49

  64. 45'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Vladyslav Dubinchak sostituisce Denys Popov.19:49

  65. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Omónia Nicosia 1, Dinamo Kiev 0.19:33

  66. 45'+1'

    Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev) e' ammonito.19:32

  67. 45'+1'

    Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) e' ammonito.19:32

  69. 45'+1'

    Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).19:32

  70. 45'+1'

    Novica Erakovic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:32

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  72. 45'

    Tentativo fallito. Denys Popov (Dinamo Kiev) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Oleksandr Pikhalionok con cross da calcio d'angolo.19:31

  73. 45'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Francis Uzoho (Omónia Nicosia).19:31

  75. 45'

    Tiro parato. Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Oleksandr Pikhalionok.19:31

  76. 44'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Giannis Masouras (Omónia Nicosia).19:30

  77. 43'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Saad Agouzoul (Omónia Nicosia).19:29

  78. 37'

    Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  79. 37'

    Fallo di Evangelos Andreou (Omónia Nicosia).19:23

  81. 36'

    Tentativo fallito. Oleksandr Pikhalionok (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Valentyn Rubchynskyi.19:22

  82. 34'

    Gol! Omónia Nicosia 1, Dinamo Kiev 0. Willy Semedo (Omónia Nicosia) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:20

  83. 33'

    Denys Popov (Dinamo Kiev) e' ammonito per fallo.19:19

  84. 32'

    Rigore concesso da Denys Popov (Dinamo Kiev) per un fallo in area.19:18

  85. 32'

    Rigore per Omónia Nicosia. Evangelos Andreou e'stato atterrato in area di rigore.19:18

  87. 30'

    Fallo di Denys Popov (Dinamo Kiev).19:16

  88. 30'

    Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16

  89. 30'

    Fallo di Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev).19:15

  90. 30'

    Stefan Simic (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  91. 29'

    Tentativo fallito. Angelos Neophytou (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ewandro.19:15

  93. 24'

    Oleksandr Pikhalionok (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  94. 24'

    Fallo di Giannis Masouras (Omónia Nicosia).19:10

  95. 24'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Denys Popov (Dinamo Kiev).19:09

  96. 20'

    Fallo di mano di Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev).19:06

  97. 19'

    Tiro parato. Fotis Kitsos (Omónia Nicosia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Willy Semedo.19:05

  99. 15'

    Fallo di Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev).19:01

  100. 15'

    Willy Semedo (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  101. 15'

    Tiro respinto. Mykola Mykhailenko (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oleksandr Pikhalionok.19:01

  102. 11'

    Fuorigioco. Novica Erakovic(Omónia Nicosia) prova il lancio lungo, ma Fotis Kitsos e' colto in fuorigioco.18:57

  103. 10'

    Fuorigioco. Shola Ogundana(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Nazar Voloshyn e' colto in fuorigioco.18:56

  105. 7'

    Tiro respinto. Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area.18:53

  106. 7'

    Tiro parato. Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Oleksandr Karavaiev.18:53

  107. 5'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Mateo Maric (Omónia Nicosia).18:51

  108. 3'

    Mateo Maric (Omónia Nicosia) e' ammonito per fallo.18:49

  109. 3'

    Fallo di Mateo Maric (Omónia Nicosia).18:49

  111. 3'

    Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  112. 3'

    Calcio d'angolo,Omónia Nicosia. Calcio d'angolo causato da Denys Popov (Dinamo Kiev).18:48

  113. Fallo di Valentyn Rubchynskyi (Dinamo Kiev).18:47

  114. Evangelos Andreou (Omónia Nicosia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  115. Inizia il Primo tempo.18:46

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:44

Formazioni Omonia Nicosia - Dinamo Kiev

Omonia Nicosia
Dinamo Kiev
TITOLARI OMONIA NICOSIA
  • (23) FRANCIS UZOHO (P)
  • (21) GIANNIS MASOURAS (D)
  • (17) SAAD AGOUZOUL (D)
  • (27) STEFAN SIMIC (D)
  • (3) FOTIS KITSOS (D)
  • (20) EVANGELOS ANDREOU (C)
  • (14) MATEO MARIC (C)
  • (11) EWANDRO (C)
  • (7) WILLY SEMEDO (C)
  • (44) NOVICA ERAKOVIC (A)
  • (85) ANGELOS NEOPHYTOU (A)
PANCHINA OMONIA NICOSIA
  • (8) STEVAN JOVETIC (A)
  • (6) CAREL EITING (C)
  • (98) CHARALAMBOS KYRIAKIDES (P)
  • (5) SENOU COULIBALY (D)
  • (31) IOANNIS KOUSOULOS (C)
  • (2) ALPHA DIOUNKOU (D)
  • (24) AMINE KHAMMAS (D)
  • (74) PANAGIOTIS ANDREOU (C)
  • (90) CHRISTOS KONSTANTINIDIS (D)
  • (10) TASOS CHATZIGIOVANIS (C)
  • (40) FABIANO (P)
  • (30) NIKOLAS PANAGIOTOU (D)
ALLENATORE OMONIA NICOSIA
  • Henning Berg
TITOLARI DINAMO KIEV
  • (35) RUSLAN NESHCHERET (P)
  • (20) OLEKSANDR KARAVAIEV (D)
  • (32) TARAS MYKHAVKO (D)
  • (4) DENYS POPOV (D)
  • (66) ALIOU THIARE (D)
  • (15) VALENTYN RUBCHYNSKYI (C)
  • (91) MYKOLA MYKHAILENKO (C)
  • (8) OLEKSANDR PIKHALIONOK (C)
  • (16) SHOLA OGUNDANA (A)
  • (22) VLADYSLAV KABAIEV (A)
  • (9) NAZAR VOLOSHYN (A)
PANCHINA DINAMO KIEV
  • (5) OLEKSANDR YATSYK (C)
  • (99) MATVII PONOMARENKO (A)
  • (77) VLADISLAV BLANUTA (A)
  • (18) OLEKSANDR TYMCHYK (D)
  • (44) VLADYSLAV DUBINCHAK (D)
  • (29) VITALII BUIALSKYI (C)
  • (39) EDUARDO GUERRERO (A)
  • (14) VASYL BURTNYK (D)
  • (2) KOSTIANTYN VIVCHARENKO (D)
  • (51) VALENTYN MORHUN (P)
  • (74) DENYS IHNATENKO (P)
ALLENATORE DINAMO KIEV
  • Oleksandr Shovkovskiy
PREPARTITA

Omonia Nicosia - Dinamo Kiev è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio GSP Stadium di Nicosia.
Arbitro di Omonia Nicosia - Dinamo Kiev sarà Radoslav Gidzhenov. Al VAR invece ci sarà Nikola Popov.

Attualmente Omonia Nicosia si trova 29° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Dinamo Kiev si trova 24° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Omonia Nicosia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; Dinamo Kiev ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

Omonia Nicosia e Dinamo Kiev è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Omonia NicosiaDinamo Kiev
Partite giocate33
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati26
Gol totali subiti35
Media gol subiti per partita1.01.7
Percentuale possesso palla47.854.5
Numero totale di passaggi12031455
Numero totale di passaggi riusciti9701219
Tiri nello specchio della porta118
Percentuale di tiri in porta52.440.0
Numero totale di cross5436
Numero medio di cross riusciti1611
Duelli per partita vinti130112
Duelli per partita persi137115
Corner subiti1615
Corner guadagnati1613
Numero di punizioni a favore3128
Numero di punizioni concesse4028
Tackle totali5239
Percentuale di successo nei tackle59.664.1
Fuorigiochi totali99
Numero totale di cartellini gialli83
Numero totale di cartellini rossi00

