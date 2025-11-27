Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

PREPARTITA

Raków Czestochowa - SK Rapid è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec.

Arbitro di Raków Czestochowa - SK Rapid sarà Duje Strukan. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Attualmente Raków Czestochowa si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece SK Rapid si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Raków Czestochowa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; SK Rapid ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8.

Raków Czestochowa e SK Rapid è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: