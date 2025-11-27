Virgilio Sport
Raków Czestochowa-SK Rapid: 4-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 18:45
Raków Czestochowa
4
SK Rapid
1
Partita finita
Arbitro: Duje Strukan
  1. 27' 1-0 Jonatan Braut Brunes (R)
  2. 40' 2-0 Lamine Diaby-Fadiga
  3. 51' 3-0 Lamine Diaby-Fadiga
  4. 53' 4-0 Lamine Diaby-Fadiga
  5. 75' 4-1 Janis Antiste
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Raków Czestochowa 4, Rapid Vienna 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Raków Czestochowa 4, Rapid Vienna 1.20:36

  3. 90'+3'

    Tiro respinto. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Romeo Amané.20:36

  4. 90'+2'

    Jannes Horn (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.20:35

  5. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Paul Gartler (Rapid Vienna).20:35

  6. 90'+2'

    Tentativo fallito. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ivi López.20:35

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  9. 90'

    Louis Schaub (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.20:33

  10. 90'

    Ivi López (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33

  11. 90'

    Fallo di Louis Schaub (Rapid Vienna).20:33

  12. 89'

    Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:32

  13. 89'

    Fallo di Ange Ahoussou (Rapid Vienna).20:32

  15. 87'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Bogdan Mircetic sostituisce Oskar Repka.20:30

  16. 86'

    Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Oliwier Zych (Raków Czestochowa).20:28

  17. 85'

    Tiro parato. Matthias Seidl (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Louis Schaub.20:28

  18. 84'

    Péter Baráth (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:27

  19. 84'

    Fallo di Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna).20:27

  21. 83'

    Tentativo fallito. Ivi López (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:25

  22. 82'

    Tentativo fallito. Amìn-Elias Gröller (Rapid Vienna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jonas Auer con cross.20:25

  23. 81'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Amìn-Elias Gröller sostituisce Nenad Cvetkovic.20:23

  24. 80'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Eaden Roka sostituisce Furkan Demir.20:23

  25. 79'

    Fallo di Michael Ameyaw (Raków Czestochowa).20:22

  27. 79'

    Louis Schaub (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  28. 79'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Ange Ahoussou (Rapid Vienna).20:21

  29. 77'

    Tiro respinto. Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Péter Baráth.20:20

  30. 75'

    Gol! Raków Czestochowa 4, Rapid Vienna 1. Janis Antiste (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jonas Auer con cross.

    Guarda la scheda del giocatore Janis Antiste20:18

  31. 75'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Ivi López sostituisce Jonatan Braut Brunes.20:18

  33. 73'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Furkan Demir (Rapid Vienna).20:16

  34. 69'

    Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  35. 69'

    Fallo di Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna).20:12

  36. 69'

    Gara riprende.20:11

  37. 68'

    Gara momentaneamente sospesa, Louis Schaub (Rapid Vienna) per infortunio.20:11

  39. 66'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Matthias Seidl sostituisce Martin Ndzie.20:08

  40. 65'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Louis Schaub sostituisce Tobias Gulliksen.20:08

  41. 65'

    Sostituzione, Rapid Vienna. Nikolaus Wurmbrand sostituisce Ercan Kara.20:08

  42. 64'

    Tentativo fallito. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area tira alto da calcio d'angolo.20:07

  43. 64'

    Tiro respinto. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.20:07

  45. 64'

    Tiro respinto. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Apostolos Konstantopoulos.20:07

  46. 64'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Ercan Kara (Rapid Vienna).20:06

  47. 63'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Nenad Cvetkovic (Rapid Vienna).20:06

  48. 63'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Furkan Demir (Rapid Vienna).20:05

  49. 62'

    Tiro respinto. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Oskar Repka con suggerimento di testa.20:05

  51. 62'

    Tiro respinto. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area.20:05

  52. 61'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Marko Bulat sostituisce Adriano.20:04

  53. 61'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Tomasz Pienko sostituisce Lamine Diaby-Fadiga per infortunio.20:04

  54. 60'

    Fuorigioco. Jonas Auer(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.20:03

  55. 60'

    Patryk Makuch (Raków Czestochowa) e' ammonito per fallo.20:02

  57. 60'

    Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).20:02

  58. 60'

    Romeo Amané (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02

  59. 58'

    Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01

  60. 58'

    Fallo di Martin Ndzie (Rapid Vienna).20:01

  61. 58'

    Gara riprende.20:00

  63. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) per infortunio.20:00

  64. 53'

    Gol! Raków Czestochowa 4, Rapid Vienna 0. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:55

  65. 53'

    Tiro respinto. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oskar Repka.19:55

  66. 51'

    Gol! Raków Czestochowa 3, Rapid Vienna 0. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adriano con cross.19:54

  67. 49'

    Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  69. 49'

    Fallo di Ercan Kara (Rapid Vienna).19:52

  70. 48'

    Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Péter Baráth (Raków Czestochowa).19:50

  71. 47'

    Tiro respinto. Janis Antiste (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:50

  72. 45'

    Sostituzione, Raków Czestochowa. Apostolos Konstantopoulos sostituisce Fran Tudor.19:48

  73. Inizia il Secondo tempo Raków Czestochowa 2, Rapid Vienna 0.19:48

  75. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Raków Czestochowa 2, Rapid Vienna 0.19:33

  76. 45'+1'

    Gioco pericoloso di Adriano (Raków Czestochowa).19:31

  77. 45'+1'

    Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  78. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  79. 45'

    Tentativo fallito. Romeo Amané (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Janis Antiste.19:30

  81. 44'

    Tiro parato. Janis Antiste (Rapid Vienna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Furkan Demir con cross.19:29

  82. 41'

    Fallo di Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa).19:26

  83. 41'

    Jannes Horn (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  84. 40'

    Gol! Raków Czestochowa 2, Rapid Vienna 0. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jonatan Braut Brunes in seguito a un contropiede.19:25

  85. 39'

    Fallo di Adriano (Raków Czestochowa).19:24

  87. 39'

    Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  88. 38'

    Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  89. 38'

    Fallo di Martin Ndzie (Rapid Vienna).19:23

  90. 38'

    Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  91. 38'

    Fallo di Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa).19:23

  93. 35'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Ange Ahoussou (Rapid Vienna).19:19

  94. 30'

    Tiro respinto. Romeo Amané (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area.19:15

  95. 29'

    Fallo di Fran Tudor (Raków Czestochowa).19:14

  96. 29'

    Jonas Auer (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:14

  97. 28'

    Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  99. 28'

    Fallo di Ercan Kara (Rapid Vienna).19:13

  100. 27'

    Gol! Raków Czestochowa 1, Rapid Vienna 0. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:11

  101. 24'

    Decisione VAR: rigore Raków Czestochowa.19:09

  102. 23'

    Rigore per Raków Czestochowa. Patryk Makuch e'stato atterrato in area di rigore.19:08

  103. 23'

    Rigore concesso da Ange Ahoussou (Rapid Vienna) per un fallo in area.19:08

  105. 22'

    Fallo di Adriano (Raków Czestochowa).19:07

  106. 22'

    Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  107. 21'

    Tiro parato. Adriano (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Patryk Makuch.19:06

  108. 20'

    Tentativo fallito. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:05

  109. 17'

    Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).19:02

  111. 17'

    Oskar Repka (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02

  112. 17'

    Fallo di Adriano (Raków Czestochowa).19:01

  113. 17'

    Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  114. 16'

    Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).19:01

  115. 16'

    Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  117. 14'

    Tiro respinto. Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area. Assist di Michael Ameyaw con cross.18:59

  118. 13'

    Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Ange Ahoussou (Rapid Vienna).18:58

  119. 13'

    Tiro respinto. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Martin Ndzie.18:58

  120. 12'

    Fallo di Janis Antiste (Rapid Vienna).18:57

  121. 12'

    Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  123. 10'

    Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  124. 10'

    Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).18:55

  125. 5'

    Fallo di Péter Baráth (Raków Czestochowa).18:50

  126. 5'

    Tobias Gulliksen (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  127. 2'

    Gara riprende.18:47

  129. 2'

    Gara momentaneamente sospesa, Adriano (Raków Czestochowa) per infortunio.18:47

  130. Inizia il Primo tempo.18:45

  131. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49

Formazioni Raków Czestochowa - SK Rapid

Raków Czestochowa
SK Rapid
TITOLARI RAKóW CZESTOCHOWA
  • (48) OLIWIER ZYCH (P)
  • (7) FRAN TUDOR (D)
  • (25) BOGDAN RACOVITAN (D)
  • (4) STRATOS SVARNAS (D)
  • (88) PÉTER BARÁTH (C)
  • (19) MICHAEL AMEYAW (C)
  • (11) ADRIANO (C)
  • (6) OSKAR REPKA (C)
  • (80) LAMINE DIABY-FADIGA (A)
  • (18) JONATAN BRAUT BRUNES (A)
  • (9) PATRYK MAKUCH (A)
PANCHINA RAKóW CZESTOCHOWA
  • (10) IVI LÓPEZ (C)
  • (39) JAKUB MADRZYK (P)
  • (1) KACPER TRELOWSKI (P)
  • (99) IMAD RONDIC (A)
  • (8) TOMASZ PIENKO (C)
  • (66) APOSTOLOS KONSTANTOPOULOS (D)
  • (44) BOGDAN MIRCETIC (C)
  • (5) MARKO BULAT (C)
  • (97) IBRAHIMA SECK (C)
ALLENATORE RAKóW CZESTOCHOWA
  • Marek Papszun
TITOLARI SK RAPID
  • (25) PAUL GARTLER (P)
  • (20) ANGE AHOUSSOU (D)
  • (38) JANNES HORN (D)
  • (55) NENAD CVETKOVIC (D)
  • (23) JONAS AUER (C)
  • (29) ROMEO AMANÉ (C)
  • (14) MARTIN NDZIE (C)
  • (61) FURKAN DEMIR (C)
  • (17) TOBIAS GULLIKSEN (A)
  • (90) JANIS ANTISTE (A)
  • (9) ERCAN KARA (A)
PANCHINA SK RAPID
  • (42) EADEN ROKA (D)
  • (1) NIKLAS HEDL (P)
  • (21) LOUIS SCHAUB (C)
  • (10) PETTER NOSA DAHL (A)
  • (47) AMÌN-ELIAS GRÖLLER (D)
  • (51) BENJAMIN GÖSCHL (P)
  • (15) NIKOLAUS WURMBRAND (A)
  • (36) JAKOB BRUNNHOFER (D)
  • (7) MARCO TILIO (A)
  • (41) DOMINIK WEIXELBRAUN (A)
  • (49) ANDRIJA RADULOVIC (A)
  • (18) MATTHIAS SEIDL (C)
ALLENATORE SK RAPID
  • Peter Stöger
PREPARTITA

Raków Czestochowa - SK Rapid è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec.
Arbitro di Raków Czestochowa - SK Rapid sarà Duje Strukan. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

Attualmente Raków Czestochowa si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece SK Rapid si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Raków Czestochowa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; SK Rapid ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8.

Raków Czestochowa e SK Rapid è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Raków CzestochowaSK Rapid
Partite giocate33
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse03
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati31
Gol totali subiti18
Media gol subiti per partita0.32.7
Percentuale possesso palla49.447.7
Numero totale di passaggi12941191
Numero totale di passaggi riusciti1050920
Tiri nello specchio della porta176
Percentuale di tiri in porta56.727.3
Numero totale di cross5165
Numero medio di cross riusciti1717
Duelli per partita vinti148155
Duelli per partita persi142136
Corner subiti1110
Corner guadagnati149
Numero di punizioni a favore4042
Numero di punizioni concesse2445
Tackle totali3955
Percentuale di successo nei tackle66.767.3
Fuorigiochi totali65
Numero totale di cartellini gialli48
Numero totale di cartellini rossi00

