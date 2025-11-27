Incontro terminato, Raków Czestochowa 4, Rapid Vienna 1.
Incontro terminato, Raków Czestochowa 4, Rapid Vienna 1.
Secondo tempo terminato, Raków Czestochowa 4, Rapid Vienna 1.20:36
Tiro respinto. Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Romeo Amané.20:36
Jannes Horn (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.20:35
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Paul Gartler (Rapid Vienna).20:35
Tentativo fallito. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ivi López.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Louis Schaub (Rapid Vienna) e' ammonito per fallo.20:33
Ivi López (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:33
Fallo di Louis Schaub (Rapid Vienna).20:33
Patryk Makuch (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:32
Fallo di Ange Ahoussou (Rapid Vienna).20:32
Sostituzione, Raków Czestochowa. Bogdan Mircetic sostituisce Oskar Repka.20:30
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Oliwier Zych (Raków Czestochowa).20:28
Tiro parato. Matthias Seidl (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Louis Schaub.20:28
Péter Baráth (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:27
Fallo di Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna).20:27
Tentativo fallito. Ivi López (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.20:25
Tentativo fallito. Amìn-Elias Gröller (Rapid Vienna) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jonas Auer con cross.20:25
Sostituzione, Rapid Vienna. Amìn-Elias Gröller sostituisce Nenad Cvetkovic.20:23
Sostituzione, Rapid Vienna. Eaden Roka sostituisce Furkan Demir.20:23
Fallo di Michael Ameyaw (Raków Czestochowa).20:22
Louis Schaub (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Ange Ahoussou (Rapid Vienna).20:21
Tiro respinto. Tomasz Pienko (Raków Czestochowa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Péter Baráth.20:20
Gol! Raków Czestochowa 4, Rapid Vienna 1. Janis Antiste (Rapid Vienna) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jonas Auer con cross.
Sostituzione, Raków Czestochowa. Ivi López sostituisce Jonatan Braut Brunes.20:18
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Furkan Demir (Rapid Vienna).20:16
Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna).20:12
Gara riprende.20:11
Gara momentaneamente sospesa, Louis Schaub (Rapid Vienna) per infortunio.20:11
Sostituzione, Rapid Vienna. Matthias Seidl sostituisce Martin Ndzie.20:08
Sostituzione, Rapid Vienna. Louis Schaub sostituisce Tobias Gulliksen.20:08
Sostituzione, Rapid Vienna. Nikolaus Wurmbrand sostituisce Ercan Kara.20:08
Tentativo fallito. Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area tira alto da calcio d'angolo.20:07
Tiro respinto. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.20:07
Tiro respinto. Oskar Repka (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Apostolos Konstantopoulos.20:07
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Ercan Kara (Rapid Vienna).20:06
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Nenad Cvetkovic (Rapid Vienna).20:06
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Furkan Demir (Rapid Vienna).20:05
Tiro respinto. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Oskar Repka con suggerimento di testa.20:05
Tiro respinto. Péter Baráth (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area.20:05
Sostituzione, Raków Czestochowa. Marko Bulat sostituisce Adriano.20:04
Sostituzione, Raków Czestochowa. Tomasz Pienko sostituisce Lamine Diaby-Fadiga per infortunio.20:04
Fuorigioco. Jonas Auer(Rapid Vienna) prova il lancio lungo, ma Ercan Kara e' colto in fuorigioco.20:03
Patryk Makuch (Raków Czestochowa) e' ammonito per fallo.20:02
Fallo di Patryk Makuch (Raków Czestochowa).20:02
Romeo Amané (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:02
Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:01
Fallo di Martin Ndzie (Rapid Vienna).20:01
Gara riprende.20:00
Gara momentaneamente sospesa, Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) per infortunio.20:00
Gol! Raków Czestochowa 4, Rapid Vienna 0. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.19:55
Tiro respinto. Patryk Makuch (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oskar Repka.19:55
Gol! Raków Czestochowa 3, Rapid Vienna 0. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adriano con cross.19:54
Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Ercan Kara (Rapid Vienna).19:52
Calcio d'angolo,Rapid Vienna. Calcio d'angolo causato da Péter Baráth (Raków Czestochowa).19:50
Tiro respinto. Janis Antiste (Rapid Vienna) un tiro di destro dalla destra dell'area.19:50
Sostituzione, Raków Czestochowa. Apostolos Konstantopoulos sostituisce Fran Tudor.19:48
Inizia il Secondo tempo Raków Czestochowa 2, Rapid Vienna 0.19:48
Primo tempo terminato, Raków Czestochowa 2, Rapid Vienna 0.19:33
Gioco pericoloso di Adriano (Raków Czestochowa).19:31
Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Romeo Amané (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Janis Antiste.19:30
Tiro parato. Janis Antiste (Rapid Vienna) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Furkan Demir con cross.19:29
Fallo di Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa).19:26
Jannes Horn (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Gol! Raków Czestochowa 2, Rapid Vienna 0. Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jonatan Braut Brunes in seguito a un contropiede.19:25
Fallo di Adriano (Raków Czestochowa).19:24
Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Michael Ameyaw (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Martin Ndzie (Rapid Vienna).19:23
Ange Ahoussou (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Lamine Diaby-Fadiga (Raków Czestochowa).19:23
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Ange Ahoussou (Rapid Vienna).19:19
Tiro respinto. Romeo Amané (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area.19:15
Fallo di Fran Tudor (Raków Czestochowa).19:14
Jonas Auer (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:14
Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Ercan Kara (Rapid Vienna).19:13
Gol! Raków Czestochowa 1, Rapid Vienna 0. Jonatan Braut Brunes (Raków Czestochowa) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:11
Decisione VAR: rigore Raków Czestochowa.19:09
Rigore per Raków Czestochowa. Patryk Makuch e'stato atterrato in area di rigore.19:08
Rigore concesso da Ange Ahoussou (Rapid Vienna) per un fallo in area.19:08
Fallo di Adriano (Raków Czestochowa).19:07
Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tiro parato. Adriano (Raków Czestochowa) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Patryk Makuch.19:06
Tentativo fallito. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:05
Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).19:02
Oskar Repka (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02
Fallo di Adriano (Raków Czestochowa).19:01
Furkan Demir (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa).19:01
Ercan Kara (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Tiro respinto. Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) un colpo di testa da centro area. Assist di Michael Ameyaw con cross.18:59
Calcio d'angolo,Raków Czestochowa. Calcio d'angolo causato da Ange Ahoussou (Rapid Vienna).18:58
Tiro respinto. Ercan Kara (Rapid Vienna) un tiro di destro da fuori area. Assist di Martin Ndzie.18:58
Fallo di Janis Antiste (Rapid Vienna).18:57
Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Fallo di Tobias Gulliksen (Rapid Vienna).18:55
Fallo di Péter Baráth (Raków Czestochowa).18:50
Tobias Gulliksen (Rapid Vienna) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Gara riprende.18:47
Gara momentaneamente sospesa, Adriano (Raków Czestochowa) per infortunio.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:49
Raków Czestochowa - SK Rapid è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec.
Arbitro di Raków Czestochowa - SK Rapid sarà Duje Strukan. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.
Attualmente Raków Czestochowa si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece SK Rapid si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Raków Czestochowa ha segnato 3 gol e ne ha subiti 1; SK Rapid ha segnato 1 gol e ne ha subiti 8.
Raków Czestochowa e SK Rapid è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Raków Czestochowa
|SK Rapid
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|3
|1
|Gol totali subiti
|1
|8
|Media gol subiti per partita
|0.3
|2.7
|Percentuale possesso palla
|49.4
|47.7
|Numero totale di passaggi
|1294
|1191
|Numero totale di passaggi riusciti
|1050
|920
|Tiri nello specchio della porta
|17
|6
|Percentuale di tiri in porta
|56.7
|27.3
|Numero totale di cross
|51
|65
|Numero medio di cross riusciti
|17
|17
|Duelli per partita vinti
|148
|155
|Duelli per partita persi
|142
|136
|Corner subiti
|11
|10
|Corner guadagnati
|14
|9
|Numero di punizioni a favore
|40
|42
|Numero di punizioni concesse
|24
|45
|Tackle totali
|39
|55
|Percentuale di successo nei tackle
|66.7
|67.3
|Fuorigiochi totali
|6
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
