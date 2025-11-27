Incontro terminato, Rijeka 0, AEK Larnaca 0.
Incontro terminato, Rijeka 0, AEK Larnaca 0.
Secondo tempo terminato, Rijeka 0, AEK Larnaca 0.22:53
Ante Majstorovic (Rijeka) e' ammonito.22:52
Fallo di Stjepan Radeljic (Rijeka).22:52
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Tentativo fallito. Justas Lasickas (Rijeka) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ante Orec con cross da calcio d'angolo.22:52
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Jérémie Gnali (AEK Larnaca).22:51
Tiago Dantas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Enzo Cabrera (AEK Larnaca).22:51
Sostituzione, AEK Larnaca. Valentin Roberge sostituisce Djordje Ivanovic.22:50
Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.22:49
Enric Saborit (AEK Larnaca) e' ammonito.22:48
Duje Cop (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48
Fallo di Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).22:48
Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).22:47
Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Tiro respinto. Luka Menalo (Rijeka) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Toni Fruk.22:46
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:46
Fallo di Luka Menalo (Rijeka).22:44
Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Samuele Vignato con cross.22:42
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).22:41
Tiro respinto. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Duje Cop.22:41
Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).22:40
Fuorigioco. Jorge Miramón(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Enzo Cabrera e' colto in fuorigioco.22:38
Tiro parato. Jérémie Gnali (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Godswill Ekpolo con cross.22:38
Gara riprende.22:37
Gara momentaneamente sospesa, Martin Zlomislic (Rijeka) per infortunio.22:36
Fallo di Luka Menalo (Rijeka).22:36
Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36
Fallo di Toni Fruk (Rijeka).22:35
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).22:32
Tiro respinto. Luka Menalo (Rijeka) un tiro di destro da fuori area. Assist di Samuele Vignato con cross.22:31
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Gus Ledes (AEK Larnaca).22:31
Sostituzione, AEK Larnaca. Enzo Cabrera sostituisce Riad Bajic.22:30
Sostituzione, AEK Larnaca. Jimmy sostituisce Giorgos Naoum.22:30
Sostituzione, AEK Larnaca. Godswill Ekpolo sostituisce Waldo Rubio.22:30
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Enric Saborit (AEK Larnaca).22:30
Fallo di Luka Menalo (Rijeka).22:28
Jérémie Gnali (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Tiro parato. Ante Majstorovic (Rijeka) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Samuele Vignato con cross.22:26
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Enric Saborit (AEK Larnaca).22:25
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Waldo Rubio (AEK Larnaca).22:24
Sostituzione, Rijeka. Luka Menalo sostituisce Amer Gojak.22:23
Sostituzione, Rijeka. Duje Cop sostituisce Daniel Adu-Adjei.22:23
Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anel Husic.22:22
Tiro respinto. Justas Lasickas (Rijeka) un tiro di destro da fuori area. Assist di Toni Fruk.22:20
Tiro respinto. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Amer Gojak.22:20
Tentativo fallito. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anel Husic.22:19
Tiro respinto. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da fuori area.22:18
Pere Pons (AEK Larnaca) e' ammonito.22:16
Jorge Miramón (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.22:16
Amer Gojak (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15
Fallo di Jorge Miramón (AEK Larnaca).22:15
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Gus Ledes (AEK Larnaca).22:14
Tiro respinto. Stjepan Radeljic (Rijeka) un tiro di destro da fuori area.22:14
Tiro respinto. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area.22:14
Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Fallo di Gus Ledes (AEK Larnaca).22:13
Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:12
Giorgos Naoum (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.22:12
Justas Lasickas (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Fallo di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).22:11
Justas Lasickas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).22:10
Tiro parato. Amer Gojak (Rijeka) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Toni Fruk.22:10
Decisione VAR: no gol Rijeka 0-0 AEK Larnaca.22:08
GOL CANCELLATO DAL VAR: Riad Bajic (AEK Larnaca) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:06
Fuorigioco. Waldo Rubio(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Riad Bajic e' colto in fuorigioco.22:06
Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).22:05
Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05
Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Gus Ledes.22:04
Fallo di Tiago Dantas (Rijeka).22:04
Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Inizia il Secondo tempo Rijeka 0, AEK Larnaca 0.22:01
Primo tempo terminato, Rijeka 0, AEK Larnaca 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Jérémie Gnali (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.21:45
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45
Fallo di Jérémie Gnali (AEK Larnaca).21:45
Tiro parato. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ante Orec.21:42
Tiro respinto. Amer Gojak (Rijeka) un tiro di destro da centro area. Assist di Justas Lasickas.21:41
Fallo di Ante Orec (Rijeka).21:40
Jérémie Gnali (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Ante Orec (Rijeka).21:37
Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37
Fuorigioco. Ante Orec(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Daniel Adu-Adjei e' colto in fuorigioco.21:36
Tentativo fallito. Jorge Miramón (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Waldo Rubio.21:35
Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).21:34
Riad Bajic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Amer Gojak (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33
Fallo di Jorge Miramón (AEK Larnaca).21:33
Tiro respinto. Anel Husic (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area.21:31
Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amer Gojak.21:31
Fallo di Anel Husic (Rijeka).21:29
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29
Fallo di Stjepan Radeljic (Rijeka).21:28
Riad Bajic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28
Tiro respinto. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di destro da centro area. Assist di Jérémie Gnali.21:26
Tiago Dantas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).21:24
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Justas Lasickas (Rijeka).21:23
Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).21:21
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21
Tentativo fallito. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Samuele Vignato.21:18
Fallo di Anel Husic (Rijeka).21:16
Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Anel Husic (Rijeka).21:15
Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Tentativo fallito. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Pere Pons.21:15
Fuorigioco. Amer Gojak(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Samuele Vignato e' colto in fuorigioco.21:14
Waldo Rubio (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.21:12
Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Fallo di Waldo Rubio (AEK Larnaca).21:12
Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Waldo Rubio.21:12
Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Jorge Miramón (AEK Larnaca).21:10
Tentativo fallito. Ante Orec (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Toni Fruk.21:07
Fallo di Gus Ledes (AEK Larnaca).21:07
Tiago Dantas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05
Fallo di Justas Lasickas (Rijeka).21:05
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05
Fallo di Amer Gojak (Rijeka).21:05
Tentativo fallito. Amer Gojak (Rijeka) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:03
Tiro respinto. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area. Assist di Samuele Vignato.21:02
Riad Bajic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01
Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:12
Rijeka - AEK Larnaca è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.
Arbitro di Rijeka - AEK Larnaca sarà Robert Hennessy. Al VAR invece ci sarà Richard Martens.
Attualmente Rijeka si trova 24° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece AEK Larnaca si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Rijeka ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; AEK Larnaca ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.
Rijeka e AEK Larnaca è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Rijeka
|AEK Larnaca
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|2
|5
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|0.7
|0.0
|Percentuale possesso palla
|48.3
|56.3
|Numero totale di passaggi
|1121
|1486
|Numero totale di passaggi riusciti
|850
|1268
|Tiri nello specchio della porta
|8
|14
|Percentuale di tiri in porta
|47.1
|43.8
|Numero totale di cross
|41
|68
|Numero medio di cross riusciti
|9
|15
|Duelli per partita vinti
|146
|117
|Duelli per partita persi
|121
|136
|Corner subiti
|9
|15
|Corner guadagnati
|7
|13
|Numero di punizioni a favore
|42
|30
|Numero di punizioni concesse
|40
|35
|Tackle totali
|51
|44
|Percentuale di successo nei tackle
|62.7
|61.4
|Fuorigiochi totali
|4
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
