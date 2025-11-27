Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Rijeka-AEK Larnaca: 0-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 21:00
Rijeka
0
AEK Larnaca
0
Partita finita
Arbitro: Robert Hennessy
    0'
    45'
    90'
    90'
    96'

    Incontro terminato, Rijeka 0, AEK Larnaca 0.

    1. 90'+7'

      Secondo tempo terminato, Rijeka 0, AEK Larnaca 0.22:53

    3. 90'+6'

      Ante Majstorovic (Rijeka) e' ammonito.22:52

    4. 90'+6'

      Fallo di Stjepan Radeljic (Rijeka).22:52

    5. 90'+6'

      Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

    6. 90'+6'

      Tentativo fallito. Justas Lasickas (Rijeka) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ante Orec con cross da calcio d'angolo.22:52

    7. 90'+6'

      Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Jérémie Gnali (AEK Larnaca).22:51

    9. 90'+5'

      Tiago Dantas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

    10. 90'+5'

      Fallo di Enzo Cabrera (AEK Larnaca).22:51

    11. 90'+4'

      Sostituzione, AEK Larnaca. Valentin Roberge sostituisce Djordje Ivanovic.22:50

    12. 90'+3'

      Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.22:49

    13. 90'+3'

      Enric Saborit (AEK Larnaca) e' ammonito.22:48

    15. 90'+2'

      Duje Cop (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:48

    16. 90'+2'

      Fallo di Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).22:48

    17. 90'+2'

      Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).22:47

    18. 90'+2'

      Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

    19. 90'+1'

      Tiro respinto. Luka Menalo (Rijeka) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Toni Fruk.22:46

    21. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:46

    22. 89'

      Fallo di Luka Menalo (Rijeka).22:44

    23. 89'

      Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

    24. 86'

      Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Samuele Vignato con cross.22:42

    25. 86'

      Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).22:41

    27. 86'

      Tiro respinto. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Duje Cop.22:41

    28. 85'

      Ante Majstorovic (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

    29. 85'

      Fallo di Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).22:40

    30. 83'

      Fuorigioco. Jorge Miramón(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Enzo Cabrera e' colto in fuorigioco.22:38

    31. 82'

      Tiro parato. Jérémie Gnali (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Godswill Ekpolo con cross.22:38

    33. 81'

      Gara riprende.22:37

    34. 80'

      Gara momentaneamente sospesa, Martin Zlomislic (Rijeka) per infortunio.22:36

    35. 80'

      Fallo di Luka Menalo (Rijeka).22:36

    36. 80'

      Godswill Ekpolo (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:36

    37. 79'

      Fallo di Toni Fruk (Rijeka).22:35

    39. 79'

      Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

    40. 77'

      Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).22:32

    41. 76'

      Tiro respinto. Luka Menalo (Rijeka) un tiro di destro da fuori area. Assist di Samuele Vignato con cross.22:31

    42. 75'

      Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Gus Ledes (AEK Larnaca).22:31

    43. 75'

      Sostituzione, AEK Larnaca. Enzo Cabrera sostituisce Riad Bajic.22:30

    45. 75'

      Sostituzione, AEK Larnaca. Jimmy sostituisce Giorgos Naoum.22:30

    46. 74'

      Sostituzione, AEK Larnaca. Godswill Ekpolo sostituisce Waldo Rubio.22:30

    47. 74'

      Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

    48. 74'

      Fallo di Enric Saborit (AEK Larnaca).22:30

    49. 72'

      Fallo di Luka Menalo (Rijeka).22:28

    51. 72'

      Jérémie Gnali (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

    52. 70'

      Tiro parato. Ante Majstorovic (Rijeka) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Samuele Vignato con cross.22:26

    53. 70'

      Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Enric Saborit (AEK Larnaca).22:25

    54. 68'

      Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

    55. 68'

      Fallo di Waldo Rubio (AEK Larnaca).22:24

    57. 67'

      Sostituzione, Rijeka. Luka Menalo sostituisce Amer Gojak.22:23

    58. 67'

      Sostituzione, Rijeka. Duje Cop sostituisce Daniel Adu-Adjei.22:23

    59. 66'

      Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anel Husic.22:22

    60. 64'

      Tiro respinto. Justas Lasickas (Rijeka) un tiro di destro da fuori area. Assist di Toni Fruk.22:20

    61. 64'

      Tiro respinto. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Amer Gojak.22:20

    63. 63'

      Tentativo fallito. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Anel Husic.22:19

    64. 62'

      Tiro respinto. Daniel Adu-Adjei (Rijeka) un tiro di destro da fuori area.22:18

    65. 60'

      Pere Pons (AEK Larnaca) e' ammonito.22:16

    66. 60'

      Jorge Miramón (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.22:16

    67. 60'

      Amer Gojak (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:15

    69. 60'

      Fallo di Jorge Miramón (AEK Larnaca).22:15

    70. 58'

      Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Gus Ledes (AEK Larnaca).22:14

    71. 58'

      Tiro respinto. Stjepan Radeljic (Rijeka) un tiro di destro da fuori area.22:14

    72. 58'

      Tiro respinto. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area.22:14

    73. 57'

      Toni Fruk (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

    75. 57'

      Fallo di Gus Ledes (AEK Larnaca).22:13

    76. 56'

      Tentativo fallito. Stjepan Radeljic (Rijeka) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:12

    77. 56'

      Giorgos Naoum (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.22:12

    78. 56'

      Justas Lasickas (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

    79. 56'

      Fallo di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).22:11

    81. 55'

      Justas Lasickas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

    82. 55'

      Fallo di Giorgos Naoum (AEK Larnaca).22:10

    83. 54'

      Tiro parato. Amer Gojak (Rijeka) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Toni Fruk.22:10

    84. 52'

      Decisione VAR: no gol Rijeka 0-0 AEK Larnaca.22:08

    85. 50'

      GOL CANCELLATO DAL VAR: Riad Bajic (AEK Larnaca) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:06

    87. 50'

      Fuorigioco. Waldo Rubio(AEK Larnaca) prova il lancio lungo, ma Riad Bajic e' colto in fuorigioco.22:06

    88. 50'

      Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).22:05

    89. 50'

      Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:05

    90. 48'

      Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Gus Ledes.22:04

    91. 48'

      Fallo di Tiago Dantas (Rijeka).22:04

    93. 48'

      Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04

    94. Inizia il Secondo tempo Rijeka 0, AEK Larnaca 0.22:01

    95. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Rijeka 0, AEK Larnaca 0.21:46

    96. 45'+1'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

    97. 45'

      Jérémie Gnali (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.21:45

    99. 45'

      Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45

    100. 45'

      Fallo di Jérémie Gnali (AEK Larnaca).21:45

    101. 42'

      Tiro parato. Samuele Vignato (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ante Orec.21:42

    102. 41'

      Tiro respinto. Amer Gojak (Rijeka) un tiro di destro da centro area. Assist di Justas Lasickas.21:41

    103. 40'

      Fallo di Ante Orec (Rijeka).21:40

    105. 40'

      Jérémie Gnali (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

    106. 38'

      Fallo di Ante Orec (Rijeka).21:37

    107. 38'

      Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:37

    108. 36'

      Fuorigioco. Ante Orec(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Daniel Adu-Adjei e' colto in fuorigioco.21:36

    109. 35'

      Tentativo fallito. Jorge Miramón (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto. Assist di Waldo Rubio.21:35

    111. 34'

      Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).21:34

    112. 34'

      Riad Bajic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

    113. 33'

      Amer Gojak (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:33

    114. 33'

      Fallo di Jorge Miramón (AEK Larnaca).21:33

    115. 31'

      Tiro respinto. Anel Husic (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area.21:31

    117. 31'

      Tiro parato. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Amer Gojak.21:31

    118. 29'

      Fallo di Anel Husic (Rijeka).21:29

    119. 29'

      Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:29

    120. 28'

      Fallo di Stjepan Radeljic (Rijeka).21:28

    121. 28'

      Riad Bajic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:28

    123. 26'

      Tiro respinto. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di destro da centro area. Assist di Jérémie Gnali.21:26

    124. 25'

      Tiago Dantas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

    125. 25'

      Fallo di Djordje Ivanovic (AEK Larnaca).21:24

    126. 23'

      Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Justas Lasickas (Rijeka).21:23

    127. 22'

      Fallo di Daniel Adu-Adjei (Rijeka).21:21

    129. 22'

      Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:21

    130. 18'

      Tentativo fallito. Tiago Dantas (Rijeka) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Samuele Vignato.21:18

    131. 16'

      Fallo di Anel Husic (Rijeka).21:16

    132. 16'

      Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

    133. 16'

      Fallo di Anel Husic (Rijeka).21:15

    135. 16'

      Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

    136. 15'

      Tentativo fallito. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Pere Pons.21:15

    137. 14'

      Fuorigioco. Amer Gojak(Rijeka) prova il lancio lungo, ma Samuele Vignato e' colto in fuorigioco.21:14

    138. 13'

      Waldo Rubio (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.21:12

    139. 13'

      Ante Orec (Rijeka) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

    141. 13'

      Fallo di Waldo Rubio (AEK Larnaca).21:12

    142. 12'

      Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Waldo Rubio.21:12

    143. 11'

      Calcio d'angolo,Rijeka. Calcio d'angolo causato da Jorge Miramón (AEK Larnaca).21:10

    144. 8'

      Tentativo fallito. Ante Orec (Rijeka) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Toni Fruk.21:07

    145. 7'

      Fallo di Gus Ledes (AEK Larnaca).21:07

    147. 7'

      Tiago Dantas (Rijeka) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

    148. 5'

      Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:05

    149. 5'

      Fallo di Justas Lasickas (Rijeka).21:05

    150. 5'

      Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:05

    151. 5'

      Fallo di Amer Gojak (Rijeka).21:05

    153. 3'

      Tentativo fallito. Amer Gojak (Rijeka) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:03

    154. 2'

      Tiro respinto. Toni Fruk (Rijeka) un tiro di destro da fuori area. Assist di Samuele Vignato.21:02

    155. Riad Bajic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:01

    156. Fallo di Ante Majstorovic (Rijeka).21:01

    157. Inizia il Primo tempo.21:00

    159. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:12

    Formazioni Rijeka - AEK Larnaca

    Rijeka
    AEK Larnaca
    TITOLARI RIJEKA
    • (13) MARTIN ZLOMISLIC (P)
    • (6) STJEPAN RADELJIC (D)
    • (22) ANTE OREC (D)
    • (23) JUSTAS LASICKAS (D)
    • (45) ANTE MAJSTOROVIC (D)
    • (26) TIAGO DANTAS (C)
    • (19) SAMUELE VIGNATO (C)
    • (51) ANEL HUSIC (C)
    • (14) AMER GOJAK (C)
    • (18) DANIEL ADU-ADJEI (A)
    • (10) TONI FRUK (A)
    PANCHINA RIJEKA
    • (91) NOEL BODETIC (D)
    • (2) LOVRO KITIN (D)
    • (27) SIMUN BUTIC (C)
    • (77) ANTE JURIC (A)
    • (20) MERVEIL NDOCKYT (C)
    • (9) DUJE COP (A)
    • (25) DOMINIK THAQI (A)
    • (11) GABRIEL RUKAVINA (A)
    • (17) LUKA MENALO (A)
    • (8) DEJAN PETROVIC (C)
    • (99) ALEKSA TODOROVIC (P)
    ALLENATORE RIJEKA
    • Víctor Sánchez del Amo
    TITOLARI AEK LARNACA
    • (1) ZLATAN ALOMEROVIC (P)
    • (21) JORGE MIRAMÓN (D)
    • (4) ENRIC SABORIT (D)
    • (93) JÉRÉMIE GNALI (D)
    • (15) HRVOJE MILICEVIC (D)
    • (7) GUS LEDES (C)
    • (17) PERE PONS (C)
    • (29) GIORGOS NAOUM (C)
    • (10) WALDO RUBIO (C)
    • (9) DJORDJE IVANOVIC (C)
    • (11) RIAD BAJIC (A)
    PANCHINA AEK LARNACA
    • (41) MATHÍAS GONZÁLEZ (A)
    • (6) JIMMY (C)
    • (22) GODSWILL EKPOLO (D)
    • (14) ÁNGEL GARCÍA (D)
    • (37) DAVID GERASIMOU (A)
    • (51) ANTREAS PARASKEVAS (P)
    • (19) KAROL ANGIELSKI (A)
    • (2) PETROS IOANNOU (D)
    • (99) DEMETRIS DEMETRIOU (P)
    • (27) VALENTIN ROBERGE (D)
    • (30) ENZO CABRERA (A)
    ALLENATORE AEK LARNACA
    • Joseba Imanol Idiakez Barkaiztegi
    PREPARTITA

    Rijeka - AEK Larnaca è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.
    Arbitro di Rijeka - AEK Larnaca sarà Robert Hennessy. Al VAR invece ci sarà Richard Martens.

    Attualmente Rijeka si trova 24° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece AEK Larnaca si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
    Rijeka ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; AEK Larnaca ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.

    Rijeka e AEK Larnaca è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    RijekaAEK Larnaca
    Partite giocate33
    Numero di partite vinte12
    Numero di partite perse10
    Numero di partite pareggiate11
    Gol totali segnati25
    Gol totali subiti20
    Media gol subiti per partita0.70.0
    Percentuale possesso palla48.356.3
    Numero totale di passaggi11211486
    Numero totale di passaggi riusciti8501268
    Tiri nello specchio della porta814
    Percentuale di tiri in porta47.143.8
    Numero totale di cross4168
    Numero medio di cross riusciti915
    Duelli per partita vinti146117
    Duelli per partita persi121136
    Corner subiti915
    Corner guadagnati713
    Numero di punizioni a favore4230
    Numero di punizioni concesse4035
    Tackle totali5144
    Percentuale di successo nei tackle62.761.4
    Fuorigiochi totali42
    Numero totale di cartellini gialli85
    Numero totale di cartellini rossi10

    ENEL

    ULTIME NOTIZIE

    SPORT TREND

    NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio