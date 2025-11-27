Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:12

GOL CANCELLATO DAL VAR: Riad Bajic (AEK Larnaca) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:06

PREPARTITA

Rijeka - AEK Larnaca è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stadion HNK Rijeka di Rijeka.

Arbitro di Rijeka - AEK Larnaca sarà Robert Hennessy. Al VAR invece ci sarà Richard Martens.

Attualmente Rijeka si trova 24° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece AEK Larnaca si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Rijeka ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; AEK Larnaca ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.

Rijeka e AEK Larnaca è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: