Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:13

GOL CANCELLATO DAL VAR: Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:35

PREPARTITA

Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.

Arbitro di Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk sarà Filip Glova. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente Shamrock Rovers si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Shamrock Rovers ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; Shakhtar Donetsk ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

Shamrock Rovers e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: