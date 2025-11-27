Incontro terminato, Shamrock Rovers 1, Shakhtar Donetsk 2.
Secondo tempo terminato, Shamrock Rovers 1, Shakhtar Donetsk 2.22:52
Fuorigioco. Vinícius Tobias(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Luca Meirelles e' colto in fuorigioco.22:51
Gara riprende.22:48
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Luca Meirelles sostituisce Kauã Elias per infortunio.22:47
Gara momentaneamente sospesa, Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) per infortunio.22:47
Fallo di mano di Daniel Cleary (Shamrock Rovers).22:46
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:46
Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area.22:45
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).22:44
Tiro parato. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:44
Sostituzione, Shamrock Rovers. Aaron Greene sostituisce Dylan Watts.22:43
Gol! Shamrock Rovers 1, Shakhtar Donetsk 2. Connor Malley (Shamrock Rovers) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Graham Burke.22:42
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yukhym Konoplia sostituisce Newerton.22:39
Decisione VAR: no gol Shamrock Rovers 0-2 Shakhtar Donetsk.22:37
GOL CANCELLATO DAL VAR: Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:35
Fuorigioco. Kauã Elias(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Mykola Matviienko e' colto in fuorigioco.22:35
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).22:34
Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Newerton da calcio d'angolo.22:34
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).22:34
Tiro parato. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kauã Elias.22:34
Gol! Shamrock Rovers 0, Shakhtar Donetsk 2. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.22:32
Roberto Lopes (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:31
Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di Roberto Lopes (Shamrock Rovers).22:31
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Pedro Henrique sostituisce Irakli Azarovi.22:30
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Oleh Ocheretko sostituisce Dmytro Kryskiv.22:29
Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Artem Bondarenko sostituisce Lucas Ferreira.22:29
Sostituzione, Shamrock Rovers. Connor Malley sostituisce Darragh Nugent.22:24
Sostituzione, Shamrock Rovers. Graham Burke sostituisce Rory Gaffney.22:24
Sostituzione, Shamrock Rovers. Michael Noonan sostituisce John McGovern.22:23
Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).22:23
John McGovern (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Tentativo fallito. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Isaque.22:21
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).22:15
Tentativo fallito. Dylan Watts (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Rory Gaffney.22:14
Tentativo fallito. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:14
Tiro parato. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:14
Tiro respinto. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Isaque.22:13
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).22:11
Tiro parato. Matt Healy (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:07
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).22:06
Gara riprende.22:03
Gara momentaneamente sospesa, Newerton (Shakhtar Donetsk) per infortunio.22:02
Inizia il Secondo tempo Shamrock Rovers 0, Shakhtar Donetsk 1.22:01
Primo tempo terminato, Shamrock Rovers 0, Shakhtar Donetsk 1.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46
Fallo di Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).21:45
Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).21:43
Daniel Cleary (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).21:42
Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:41
Tentativo fallito. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dmytro Kryskiv.21:41
Irakli Azarovi (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).21:39
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).21:38
Tiro respinto. John McGovern (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Rory Gaffney con cross.21:38
Tentativo fallito. John McGovern (Shamrock Rovers) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Grant con cross.21:36
Tentativo fallito. Irakli Azarovi (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Yehor Nazaryna.21:34
Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).21:27
John McGovern (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:25
Gol! Shamrock Rovers 0, Shakhtar Donetsk 1. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vinícius Tobias.21:23
Tiro respinto. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area.21:22
Tiro respinto. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.21:22
Tiro respinto. Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Kauã Elias.21:22
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).21:21
Tiro parato. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Newerton.21:20
Fuorigioco. Irakli Azarovi(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Isaque e' colto in fuorigioco.21:18
Fallo di Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk).21:17
Darragh Nugent (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).21:11
Tiro respinto. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kauã Elias.21:11
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:10
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:08
Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).21:08
Tiro respinto. Lee Grace (Shamrock Rovers) un colpo di testa da centro area. Assist di Dylan Watts con cross.21:07
Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Newerton (Shakhtar Donetsk).21:06
Fallo di Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk).21:05
Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area.21:04
Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:03
Fallo di Newerton (Shakhtar Donetsk).21:02
Daniel Cleary (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area.21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:13
Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.
Arbitro di Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk sarà Filip Glova. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Attualmente Shamrock Rovers si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Shamrock Rovers ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; Shakhtar Donetsk ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.
Shamrock Rovers e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Shamrock Rovers
|Shakhtar Donetsk
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|2
|6
|Gol totali subiti
|7
|4
|Media gol subiti per partita
|2.3
|1.3
|Percentuale possesso palla
|29.1
|71.9
|Numero totale di passaggi
|779
|1874
|Numero totale di passaggi riusciti
|588
|1672
|Tiri nello specchio della porta
|6
|11
|Percentuale di tiri in porta
|54.5
|42.3
|Numero totale di cross
|34
|48
|Numero medio di cross riusciti
|8
|12
|Duelli per partita vinti
|98
|126
|Duelli per partita persi
|137
|125
|Corner subiti
|20
|9
|Corner guadagnati
|6
|17
|Numero di punizioni a favore
|31
|27
|Numero di punizioni concesse
|36
|25
|Tackle totali
|33
|51
|Percentuale di successo nei tackle
|54.5
|64.7
|Fuorigiochi totali
|7
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
