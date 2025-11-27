Virgilio Sport
Shamrock Rovers-Shakhtar Donetsk: 1-2 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 21:00
Shamrock Rovers
1
Shakhtar Donetsk
2
Partita finita
Arbitro: Filip Glova
  1. 23' 0-1 Kauã Elias
  2. 77' 0-2 Yehor Nazaryna
  3. 87' 1-2 Connor Malley
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Shamrock Rovers 1, Shakhtar Donetsk 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Shamrock Rovers 1, Shakhtar Donetsk 2.22:52

  3. 90'+6'

    Fuorigioco. Vinícius Tobias(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Luca Meirelles e' colto in fuorigioco.22:51

  4. 90'+3'

    Gara riprende.22:48

  5. 90'+2'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Luca Meirelles sostituisce Kauã Elias per infortunio.22:47

  6. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) per infortunio.22:47

  7. 90'+1'

    Fallo di mano di Daniel Cleary (Shamrock Rovers).22:46

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:46

  10. 90'

    Tiro respinto. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area.22:45

  11. 89'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).22:44

  12. 89'

    Tiro parato. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:44

  13. 87'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Aaron Greene sostituisce Dylan Watts.22:43

  15. 87'

    Gol! Shamrock Rovers 1, Shakhtar Donetsk 2. Connor Malley (Shamrock Rovers) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Graham Burke.22:42

  16. 84'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Yukhym Konoplia sostituisce Newerton.22:39

  17. 82'

    Decisione VAR: no gol Shamrock Rovers 0-2 Shakhtar Donetsk.22:37

  18. 80'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:35

  19. 80'

    Fuorigioco. Kauã Elias(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Mykola Matviienko e' colto in fuorigioco.22:35

  21. 79'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).22:34

  22. 79'

    Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Newerton da calcio d'angolo.22:34

  23. 79'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).22:34

  24. 78'

    Tiro parato. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kauã Elias.22:34

  25. 77'

    Gol! Shamrock Rovers 0, Shakhtar Donetsk 2. Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.22:32

  27. 76'

    Roberto Lopes (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.22:31

  28. 76'

    Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  29. 76'

    Fallo di Roberto Lopes (Shamrock Rovers).22:31

  30. 74'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Pedro Henrique sostituisce Irakli Azarovi.22:30

  31. 74'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Oleh Ocheretko sostituisce Dmytro Kryskiv.22:29

  33. 74'

    Sostituzione, Shakhtar Donetsk. Artem Bondarenko sostituisce Lucas Ferreira.22:29

  34. 69'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Connor Malley sostituisce Darragh Nugent.22:24

  35. 68'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Graham Burke sostituisce Rory Gaffney.22:24

  36. 68'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Michael Noonan sostituisce John McGovern.22:23

  37. 68'

    Fallo di Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).22:23

  39. 68'

    John McGovern (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  40. 66'

    Tentativo fallito. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Isaque.22:21

  41. 60'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).22:15

  42. 59'

    Tentativo fallito. Dylan Watts (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Rory Gaffney.22:14

  43. 58'

    Tentativo fallito. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.22:14

  45. 58'

    Tiro parato. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:14

  46. 57'

    Tiro respinto. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Isaque.22:13

  47. 56'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  48. 56'

    Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).22:11

  49. 52'

    Tiro parato. Matt Healy (Shamrock Rovers) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:07

  51. 51'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).22:06

  52. 48'

    Gara riprende.22:03

  53. 47'

    Gara momentaneamente sospesa, Newerton (Shakhtar Donetsk) per infortunio.22:02

  54. Inizia il Secondo tempo Shamrock Rovers 0, Shakhtar Donetsk 1.22:01

  55. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Shamrock Rovers 0, Shakhtar Donetsk 1.21:46

  57. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:46

  58. 45'

    Fallo di Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk).21:45

  59. 45'

    Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  60. 43'

    Fallo di Kauã Elias (Shakhtar Donetsk).21:43

  61. 43'

    Daniel Cleary (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  63. 42'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).21:42

  64. 41'

    Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  65. 41'

    Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:41

  66. 40'

    Tentativo fallito. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dmytro Kryskiv.21:41

  67. 39'

    Irakli Azarovi (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  69. 39'

    Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).21:39

  70. 38'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Valerii Bondar (Shakhtar Donetsk).21:38

  71. 38'

    Tiro respinto. John McGovern (Shamrock Rovers) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Rory Gaffney con cross.21:38

  72. 36'

    Tentativo fallito. John McGovern (Shamrock Rovers) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Grant con cross.21:36

  73. 34'

    Tentativo fallito. Irakli Azarovi (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Yehor Nazaryna.21:34

  75. 27'

    Fallo di Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk).21:27

  76. 27'

    John McGovern (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  77. 25'

    Yehor Nazaryna (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  78. 25'

    Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:25

  79. 23'

    Gol! Shamrock Rovers 0, Shakhtar Donetsk 1. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vinícius Tobias.21:23

  81. 22'

    Tiro respinto. Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da fuori area.21:22

  82. 22'

    Tiro respinto. Isaque (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola.21:22

  83. 22'

    Tiro respinto. Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk) un tiro di destro da centro area. Assist di Kauã Elias.21:22

  84. 20'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Edward McGinty (Shamrock Rovers).21:21

  85. 20'

    Tiro parato. Kauã Elias (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Newerton.21:20

  87. 18'

    Fuorigioco. Irakli Azarovi(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Isaque e' colto in fuorigioco.21:18

  88. 17'

    Fallo di Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk).21:17

  89. 17'

    Darragh Nugent (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  90. 11'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).21:11

  91. 11'

    Tiro respinto. Newerton (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Kauã Elias.21:11

  93. 10'

    Gara riprende.21:10

  94. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:10

  95. 8'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk).21:08

  96. 7'

    Calcio d'angolo,Shakhtar Donetsk. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).21:08

  97. 7'

    Tiro respinto. Lee Grace (Shamrock Rovers) un colpo di testa da centro area. Assist di Dylan Watts con cross.21:07

  99. 6'

    Calcio d'angolo,Shamrock Rovers. Calcio d'angolo causato da Newerton (Shakhtar Donetsk).21:06

  100. 4'

    Fallo di Dmytro Kryskiv (Shakhtar Donetsk).21:05

  101. 4'

    Matt Healy (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  102. 4'

    Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area.21:04

  103. 3'

    Vinícius Tobias (Shakhtar Donetsk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  105. 3'

    Fallo di Rory Gaffney (Shamrock Rovers).21:03

  106. 2'

    Fallo di Newerton (Shakhtar Donetsk).21:02

  107. 2'

    Daniel Cleary (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  108. Tiro respinto. Lucas Ferreira (Shakhtar Donetsk) un tiro di sinistro da centro area.21:01

  109. Inizia il Primo tempo.21:01

  111. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:13

Formazioni Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk

Shamrock Rovers
Shakhtar Donetsk
TITOLARI SHAMROCK ROVERS
  • (1) EDWARD MCGINTY (P)
  • (4) ROBERTO LOPES (D)
  • (6) DANIEL CLEARY (D)
  • (5) LEE GRACE (D)
  • (17) MATT HEALY (C)
  • (21) DANIEL GRANT (C)
  • (7) DYLAN WATTS (C)
  • (15) DARRAGH NUGENT (C)
  • (27) CORY O'SULLIVAN (C)
  • (20) RORY GAFFNEY (A)
  • (88) JOHN MCGOVERN (A)
PANCHINA SHAMROCK ROVERS
  • (3) ADAM MATTHEWS (D)
  • (41) ALEX NOONAN (P)
  • (10) GRAHAM BURKE (A)
  • (31) MICHAEL NOONAN (A)
  • (25) LEE STEACY (P)
  • (18) TREVOR CLARKE (C)
  • (22) CIAN BARRETT (D)
  • (9) AARON GREENE (A)
  • (23) CONNOR MALLEY (C)
  • (11) SEÁN KAVANAGH (D)
ALLENATORE SHAMROCK ROVERS
  • Stephen Bradley
TITOLARI SHAKHTAR DONETSK
  • (23) KIRIL FESIUN (P)
  • (5) VALERII BONDAR (D)
  • (16) IRAKLI AZAROVI (D)
  • (22) MYKOLA MATVIIENKO (D)
  • (17) VINÍCIUS TOBIAS (D)
  • (14) ISAQUE (C)
  • (11) NEWERTON (C)
  • (8) DMYTRO KRYSKIV (C)
  • (29) YEHOR NAZARYNA (C)
  • (37) LUCAS FERREIRA (C)
  • (19) KAUÃ ELIAS (A)
PANCHINA SHAKHTAR DONETSK
  • (21) ARTEM BONDARENKO (C)
  • (74) MARIAN FARYNA (D)
  • (49) LUCA MEIRELLES (A)
  • (27) OLEH OCHERETKO (C)
  • (48) DENYS TVARDOVSKYI (P)
  • (26) YUKHYM KONOPLIA (D)
  • (7) EGUINALDO (C)
  • (6) MARLON GOMES (C)
  • (4) MARLON (D)
  • (20) ANTON HLUSHCHENKO (C)
  • (13) PEDRO HENRIQUE (D)
ALLENATORE SHAKHTAR DONETSK
  • Arda Turan
PREPARTITA

Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tallaght Stadium di Dublin.
Arbitro di Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk sarà Filip Glova. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente Shamrock Rovers si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Shakhtar Donetsk si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Shamrock Rovers ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7; Shakhtar Donetsk ha segnato 6 gol e ne ha subiti 4.

Shamrock Rovers e Shakhtar Donetsk è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Shamrock RoversShakhtar Donetsk
Partite giocate33
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati26
Gol totali subiti74
Media gol subiti per partita2.31.3
Percentuale possesso palla29.171.9
Numero totale di passaggi7791874
Numero totale di passaggi riusciti5881672
Tiri nello specchio della porta611
Percentuale di tiri in porta54.542.3
Numero totale di cross3448
Numero medio di cross riusciti812
Duelli per partita vinti98126
Duelli per partita persi137125
Corner subiti209
Corner guadagnati617
Numero di punizioni a favore3127
Numero di punizioni concesse3625
Tackle totali3351
Percentuale di successo nei tackle54.564.7
Fuorigiochi totali75
Numero totale di cartellini gialli117
Numero totale di cartellini rossi00

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

