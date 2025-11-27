Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51

PREPARTITA

Sigma Olomouc - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.

Arbitro di Sigma Olomouc - Celje sarà Genc Nuza. Al VAR invece ci sarà Dardan Çaka.

Attualmente Sigma Olomouc si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Celje si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Sigma Olomouc ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; Celje ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2.

Sigma Olomouc e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: