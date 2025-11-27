Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Sigma Olomouc-Celje: 2-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 18:45
Sigma Olomouc
2
Celje
1
Partita finita
Arbitro: Genc Nuza
  1. 8' 1-0 Ahmad Ghali
  2. 29' 1-1 Ivica Vidovic
  3. 42' 2-1 Ahmad Ghali
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Sigma Olomouc 2, Celje 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Sigma Olomouc 2, Celje 1.20:39

  3. 90'+3'

    Fallo di Ivica Vidovic (Celje).20:37

  4. 90'+3'

    Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  5. 90'+2'

    Andrej Kotnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  6. 90'+2'

    Fallo di Jirí Spácil (Sigma Olomouc).20:36

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34

  9. 90'

    Fuorigioco. Lukasz Bejger(Celje) prova il lancio lungo, ma Nikita Iosifov e' colto in fuorigioco.20:34

  10. 87'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Muhamed Tijani sostituisce Daniel Vasulín.20:31

  11. 87'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Jirí Spácil sostituisce Radim Breite.20:31

  12. 84'

    Radim Breite (Sigma Olomouc) e' ammonito.20:28

  13. 84'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Filip Slavícek (Sigma Olomouc).20:28

  15. 82'

    Ivica Vidovic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  16. 82'

    Fallo di Jan Navrátil (Sigma Olomouc).20:26

  17. 82'

    Tiro respinto. Radim Breite (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area. Assist di Filip Slavícek.20:26

  18. 82'

    Tiro respinto. Jan Navrátil (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Michal Beran.20:26

  19. 79'

    Michal Beran (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.20:23

  21. 79'

    Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23

  22. 79'

    Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).20:23

  23. 78'

    Tentativo fallito. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Matej Hadas con cross.20:22

  24. 76'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20

  25. 76'

    Jan Navrátil (Sigma Olomouc).20:20

  27. 75'

    Sostituzione, Celje. Florjan Jevsenak sostituisce Papa Daniel.20:19

  28. 75'

    Sostituzione, Celje. Milot Avdyli sostituisce Mario Kvesic.20:19

  29. 75'

    Tentativo fallito. Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Michal Beran in seguito a un contropiede.20:19

  30. 73'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:17

  31. 73'

    Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).20:17

  33. 73'

    Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  34. 73'

    Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).20:17

  35. 72'

    Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tomas Huk.20:16

  36. 71'

    Tentativo fallito. Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto da calcio d'angolo.20:15

  37. 70'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).20:14

  39. 70'

    Tiro parato. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tihomir Kostadinov.20:14

  40. 69'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  41. 69'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).20:13

  42. 69'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Jan Navrátil sostituisce Jáchym Síp.20:13

  43. 69'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Tihomir Kostadinov sostituisce Stepán Langer.20:13

  45. 68'

    Tentativo fallito. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Zan Karnicnik.20:12

  46. 67'

    Fallo di Papa Daniel (Celje).20:11

  47. 67'

    Radim Breite (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  48. 66'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ivica Vidovic con cross da calcio d'angolo.20:10

  49. 65'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Matej Hadas (Sigma Olomouc).20:09

  51. 64'

    Fallo di Zan Karnicnik (Celje).20:08

  52. 64'

    Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  53. 63'

    Ivica Vidovic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  54. 63'

    Fallo di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).20:07

  55. 62'

    Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  57. 62'

    Fallo di Stepán Langer (Sigma Olomouc).20:06

  58. 61'

    Andrej Kotnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  59. 61'

    Fallo di Tomas Huk (Sigma Olomouc).20:05

  60. 60'

    Fuorigioco. Juanjo Nieto(Celje) prova il lancio lungo, ma Mario Kvesic e' colto in fuorigioco.20:04

  61. 59'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  63. 59'

    Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).20:03

  64. 58'

    Sostituzione, Sigma Olomouc. Artur Dolznikov sostituisce Ahmad Ghali per infortunio.20:02

  65. 57'

    Gara riprende.20:01

  66. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) per infortunio.20:00

  67. 54'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Filip Slavícek (Sigma Olomouc).19:58

  69. 53'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  70. 53'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).19:57

  71. 52'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).19:56

  72. 52'

    Filip Slavícek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  73. 51'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Matej Hadas (Sigma Olomouc).19:55

  75. 51'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da centro area.19:55

  76. 51'

    Tiro parato. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:55

  77. 48'

    Fuorigioco. Nikita Iosifov(Celje) prova il lancio lungo, ma Juanjo Nieto e' colto in fuorigioco.19:52

  78. 46'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Juanjo Nieto (Celje).19:50

  79. 46'

    Fallo di mano di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).19:50

  81. Inizia il Secondo tempo Sigma Olomouc 2, Celje 1.19:49

  82. 45'

    Sostituzione, Celje. Papa Daniel sostituisce Darko Hrka.19:49

  83. 45'

    Sostituzione, Celje. Andrej Kotnik sostituisce Franko Kovacevic.19:49

  84. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Sigma Olomouc 2, Celje 1.19:33

  85. 45'+3'

    Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  87. 45'+3'

    Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).19:33

  88. 45'+2'

    Tiro respinto. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Abdoulaye Sylla.19:32

  89. 45'+1'

    Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  90. 45'+1'

    Fallo di Ahmad Ghali (Sigma Olomouc).19:31

  91. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  93. 45'

    Tentativo fallito. Radim Breite (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ahmad Ghali.19:30

  94. 42'

    Gol! Sigma Olomouc 2, Celje 1. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.19:27

  95. 40'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  96. 40'

    Fallo di Ahmad Ghali (Sigma Olomouc).19:25

  97. 40'

    Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25

  99. 40'

    Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).19:25

  100. 39'

    Lukasz Bejger (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  101. 39'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).19:24

  102. 37'

    Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  103. 37'

    Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).19:21

  105. 35'

    Tiro parato. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stepán Langer con cross.19:20

  106. 35'

    Gara riprende.19:20

  107. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Franko Kovacevic (Celje) per infortunio.19:19

  108. 32'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).19:17

  109. 32'

    Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:17

  111. 31'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16

  112. 31'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).19:16

  113. 31'

    Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikita Iosifov.19:16

  114. 30'

    Fallo di mano di Stepán Langer (Sigma Olomouc).19:15

  115. 29'

    Gol! Sigma Olomouc 1, Celje 1. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa.19:14

  117. 29'

    Tiro parato. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Artemijus Tutyskinas.19:14

  118. 28'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  119. 28'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).19:13

  120. 28'

    Tentativo fallito. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Zan Karnicnik da calcio d'angolo.19:13

  121. 28'

    Tentativo fallito. Zan Karnicnik (Celje) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:12

  123. 27'

    Sostituzione, Celje. Ivica Vidovic sostituisce Vitali Lisakovich per infortunio.19:12

  124. 26'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Tomas Huk (Sigma Olomouc).19:11

  125. 26'

    Tiro respinto. Vitali Lisakovich (Celje) un tiro di destro da fuori area.19:11

  126. 26'

    Tiro respinto. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area. Assist di Stepán Langer con cross.19:11

  127. 25'

    Vitali Lisakovich (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  129. 25'

    Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).19:10

  130. 25'

    Tiro respinto. Michal Beran (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area.19:10

  131. 22'

    Tentativo fallito. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:07

  132. 21'

    Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Juanjo Nieto (Celje).19:06

  133. 21'

    Tentativo fallito. Stepán Langer (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Daniel Vasulín.19:05

  135. 19'

    Tiro parato. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:04

  136. 19'

    Tiro respinto. Michal Beran (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:04

  137. 18'

    Darko Hrka (Celje) e' ammonito per fallo.19:03

  138. 18'

    Fallo di Darko Hrka (Celje).19:02

  139. 18'

    Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  141. 17'

    Tiro parato. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Vasulín.19:02

  142. 16'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:01

  143. 16'

    Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).19:01

  144. 14'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  145. 14'

    Fallo di Stepán Langer (Sigma Olomouc).18:59

  147. 13'

    Vitali Lisakovich (Celje) e' ammonito per fallo.18:58

  148. 13'

    Fallo di Vitali Lisakovich (Celje).18:58

  149. 13'

    Michal Beran (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58

  150. 13'

    Tiro respinto. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ahmad Ghali con suggerimento di testa.18:58

  151. 12'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  153. 12'

    Fallo di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).18:57

  154. 8'

    Gol! Sigma Olomouc 1, Celje 0. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:53

  155. 8'

    Tiro parato. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:53

  156. 7'

    Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).18:52

  157. 7'

    Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  159. 5'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50

  160. 5'

    Fallo di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).18:50

  161. 5'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  162. 5'

    Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).18:49

  163. 4'

    Tentativo fallito. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Vitali Lisakovich.18:49

  165. Inizia il Primo tempo.18:45

  166. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51

Formazioni Sigma Olomouc - Celje

Sigma Olomouc
Celje
TITOLARI SIGMA OLOMOUC
  • (91) JAN KOUTNY (P)
  • (2) ABDOULAYE SYLLA (D)
  • (22) MATEJ HADAS (D)
  • (16) FILIP SLAVÍCEK (D)
  • (5) TOMAS HUK (D)
  • (6) JÁCHYM SÍP (C)
  • (7) RADIM BREITE (C)
  • (47) MICHAL BERAN (C)
  • (70) AHMAD GHALI (C)
  • (37) STEPÁN LANGER (C)
  • (15) DANIEL VASULÍN (A)
PANCHINA SIGMA OLOMOUC
  • (8) JIRÍ SPÁCIL (C)
  • (39) DOMINIK JANOSEK (C)
  • (25) MATEJ MIKULENKA (A)
  • (30) JAN NAVRÁTIL (C)
  • (26) MUHAMED TIJANI (A)
  • (98) MATÚS HRUSKA (P)
  • (33) MATÚS MALY (D)
  • (10) TIHOMIR KOSTADINOV (C)
  • (75) SIMION MICHEZ (C)
  • (35) MOHAMED YASSER (A)
  • (23) ANDRES DUMITRESCU (D)
  • (77) ARTUR DOLZNIKOV (C)
ALLENATORE SIGMA OLOMOUC
  • Tomás Janotka
TITOLARI CELJE
  • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (44) LUKASZ BEJGER (D)
  • (6) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (2) JUANJO NIETO (D)
  • (71) VITALI LISAKOVICH (C)
  • (8) MARIO KVESIC (C)
  • (23) ZAN KARNICNIK (C)
  • (4) DARKO HRKA (C)
  • (10) DANIJEL STURM (A)
  • (20) NIKITA IOSIFOV (A)
  • (9) FRANKO KOVACEVIC (A)
PANCHINA CELJE
  • (7) FLORJAN JEVSENAK (C)
  • (99) MATEJ POPLATNIK (A)
  • (5) GASPER VODEB (D)
  • (17) ANDREJ KOTNIK (C)
  • (13) PAPA DANIEL (C)
  • (25) TIIJAN ZORKO (P)
  • (16) IVICA VIDOVIC (C)
  • (94) RUDI POZEG VANCAS (C)
  • (12) LUKA KOLAR (P)
  • (3) DAMJAN VUKLISEVIC (D)
  • (15) DAVID CASTRO (D)
  • (11) MILOT AVDYLI (C)
ALLENATORE CELJE
  • Albert Riera
PREPARTITA

Sigma Olomouc - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.
Arbitro di Sigma Olomouc - Celje sarà Genc Nuza. Al VAR invece ci sarà Dardan Çaka.

Attualmente Sigma Olomouc si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Celje si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Sigma Olomouc ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; Celje ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2.

Sigma Olomouc e Celje è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sigma OlomoucCelje
Partite giocate33
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati37
Gol totali subiti42
Media gol subiti per partita1.30.7
Percentuale possesso palla42.158.9
Numero totale di passaggi9651492
Numero totale di passaggi riusciti7071314
Tiri nello specchio della porta918
Percentuale di tiri in porta39.158.1
Numero totale di cross6240
Numero medio di cross riusciti811
Duelli per partita vinti158111
Duelli per partita persi17099
Corner subiti1014
Corner guadagnati715
Numero di punizioni a favore4839
Numero di punizioni concesse5039
Tackle totali4736
Percentuale di successo nei tackle61.755.6
Fuorigiochi totali37
Numero totale di cartellini gialli66
Numero totale di cartellini rossi00

ENEL

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio