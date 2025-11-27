Incontro terminato, Sigma Olomouc 2, Celje 1.
Incontro terminato, Sigma Olomouc 2, Celje 1.
Secondo tempo terminato, Sigma Olomouc 2, Celje 1.20:39
Fallo di Ivica Vidovic (Celje).20:37
Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Andrej Kotnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Jirí Spácil (Sigma Olomouc).20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Fuorigioco. Lukasz Bejger(Celje) prova il lancio lungo, ma Nikita Iosifov e' colto in fuorigioco.20:34
Sostituzione, Sigma Olomouc. Muhamed Tijani sostituisce Daniel Vasulín.20:31
Sostituzione, Sigma Olomouc. Jirí Spácil sostituisce Radim Breite.20:31
Radim Breite (Sigma Olomouc) e' ammonito.20:28
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Filip Slavícek (Sigma Olomouc).20:28
Ivica Vidovic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Jan Navrátil (Sigma Olomouc).20:26
Tiro respinto. Radim Breite (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area. Assist di Filip Slavícek.20:26
Tiro respinto. Jan Navrátil (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Michal Beran.20:26
Michal Beran (Sigma Olomouc) e' ammonito per fallo.20:23
Milot Avdyli (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23
Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).20:23
Tentativo fallito. Filip Slavícek (Sigma Olomouc) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra di poco a lato sulla sinistra. Assist di Matej Hadas con cross.20:22
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:20
Jan Navrátil (Sigma Olomouc).20:20
Sostituzione, Celje. Florjan Jevsenak sostituisce Papa Daniel.20:19
Sostituzione, Celje. Milot Avdyli sostituisce Mario Kvesic.20:19
Tentativo fallito. Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Michal Beran in seguito a un contropiede.20:19
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:17
Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).20:17
Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Fallo di Artur Dolznikov (Sigma Olomouc).20:17
Tentativo fallito. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tomas Huk.20:16
Tentativo fallito. Tihomir Kostadinov (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto da calcio d'angolo.20:15
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).20:14
Tiro parato. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tihomir Kostadinov.20:14
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).20:13
Sostituzione, Sigma Olomouc. Jan Navrátil sostituisce Jáchym Síp.20:13
Sostituzione, Sigma Olomouc. Tihomir Kostadinov sostituisce Stepán Langer.20:13
Tentativo fallito. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Zan Karnicnik.20:12
Fallo di Papa Daniel (Celje).20:11
Radim Breite (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Artemijus Tutyskinas (Celje) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Ivica Vidovic con cross da calcio d'angolo.20:10
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Matej Hadas (Sigma Olomouc).20:09
Fallo di Zan Karnicnik (Celje).20:08
Artur Dolznikov (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Ivica Vidovic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Fallo di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).20:07
Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Stepán Langer (Sigma Olomouc).20:06
Andrej Kotnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Tomas Huk (Sigma Olomouc).20:05
Fuorigioco. Juanjo Nieto(Celje) prova il lancio lungo, ma Mario Kvesic e' colto in fuorigioco.20:04
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).20:03
Sostituzione, Sigma Olomouc. Artur Dolznikov sostituisce Ahmad Ghali per infortunio.20:02
Gara riprende.20:01
Gara momentaneamente sospesa, Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) per infortunio.20:00
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Filip Slavícek (Sigma Olomouc).19:58
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).19:57
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).19:56
Filip Slavícek (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Matej Hadas (Sigma Olomouc).19:55
Tiro respinto. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da centro area.19:55
Tiro parato. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:55
Fuorigioco. Nikita Iosifov(Celje) prova il lancio lungo, ma Juanjo Nieto e' colto in fuorigioco.19:52
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Juanjo Nieto (Celje).19:50
Fallo di mano di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).19:50
Inizia il Secondo tempo Sigma Olomouc 2, Celje 1.19:49
Sostituzione, Celje. Papa Daniel sostituisce Darko Hrka.19:49
Sostituzione, Celje. Andrej Kotnik sostituisce Franko Kovacevic.19:49
Primo tempo terminato, Sigma Olomouc 2, Celje 1.19:33
Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).19:33
Tiro respinto. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Abdoulaye Sylla.19:32
Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Ahmad Ghali (Sigma Olomouc).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Tentativo fallito. Radim Breite (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Ahmad Ghali.19:30
Gol! Sigma Olomouc 2, Celje 1. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta.19:27
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Ahmad Ghali (Sigma Olomouc).19:25
Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25
Fallo di Abdoulaye Sylla (Sigma Olomouc).19:25
Lukasz Bejger (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).19:24
Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).19:21
Tiro parato. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Stepán Langer con cross.19:20
Gara riprende.19:20
Gara momentaneamente sospesa, Franko Kovacevic (Celje) per infortunio.19:19
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).19:17
Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:17
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).19:16
Tiro parato. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nikita Iosifov.19:16
Fallo di mano di Stepán Langer (Sigma Olomouc).19:15
Gol! Sigma Olomouc 1, Celje 1. Ivica Vidovic (Celje) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa.19:14
Tiro parato. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Artemijus Tutyskinas.19:14
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).19:13
Tentativo fallito. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Zan Karnicnik da calcio d'angolo.19:13
Tentativo fallito. Zan Karnicnik (Celje) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:12
Sostituzione, Celje. Ivica Vidovic sostituisce Vitali Lisakovich per infortunio.19:12
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Tomas Huk (Sigma Olomouc).19:11
Tiro respinto. Vitali Lisakovich (Celje) un tiro di destro da fuori area.19:11
Tiro respinto. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da centro area. Assist di Stepán Langer con cross.19:11
Vitali Lisakovich (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Radim Breite (Sigma Olomouc).19:10
Tiro respinto. Michal Beran (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area.19:10
Tentativo fallito. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:07
Calcio d'angolo,Sigma Olomouc. Calcio d'angolo causato da Juanjo Nieto (Celje).19:06
Tentativo fallito. Stepán Langer (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Daniel Vasulín.19:05
Tiro parato. Jáchym Síp (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:04
Tiro respinto. Michal Beran (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:04
Darko Hrka (Celje) e' ammonito per fallo.19:03
Fallo di Darko Hrka (Celje).19:02
Jáchym Síp (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Tiro parato. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Vasulín.19:02
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:01
Fallo di Michal Beran (Sigma Olomouc).19:01
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Stepán Langer (Sigma Olomouc).18:59
Vitali Lisakovich (Celje) e' ammonito per fallo.18:58
Fallo di Vitali Lisakovich (Celje).18:58
Michal Beran (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:58
Tiro respinto. Daniel Vasulín (Sigma Olomouc) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ahmad Ghali con suggerimento di testa.18:58
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).18:57
Gol! Sigma Olomouc 1, Celje 0. Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:53
Tiro parato. Matej Hadas (Sigma Olomouc) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:53
Fallo di Artemijus Tutyskinas (Celje).18:52
Ahmad Ghali (Sigma Olomouc) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50
Fallo di Jáchym Síp (Sigma Olomouc).18:50
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Daniel Vasulín (Sigma Olomouc).18:49
Tentativo fallito. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Vitali Lisakovich.18:49
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:51
Sigma Olomouc - Celje è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Andruv Stadion di Olomouc.
Arbitro di Sigma Olomouc - Celje sarà Genc Nuza. Al VAR invece ci sarà Dardan Çaka.
Attualmente Sigma Olomouc si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Celje si trova 2° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Sigma Olomouc ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4; Celje ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2.
Sigma Olomouc e Celje è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sigma Olomouc
|Celje
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|3
|7
|Gol totali subiti
|4
|2
|Media gol subiti per partita
|1.3
|0.7
|Percentuale possesso palla
|42.1
|58.9
|Numero totale di passaggi
|965
|1492
|Numero totale di passaggi riusciti
|707
|1314
|Tiri nello specchio della porta
|9
|18
|Percentuale di tiri in porta
|39.1
|58.1
|Numero totale di cross
|62
|40
|Numero medio di cross riusciti
|8
|11
|Duelli per partita vinti
|158
|111
|Duelli per partita persi
|170
|99
|Corner subiti
|10
|14
|Corner guadagnati
|7
|15
|Numero di punizioni a favore
|48
|39
|Numero di punizioni concesse
|50
|39
|Tackle totali
|47
|36
|Percentuale di successo nei tackle
|61.7
|55.6
|Fuorigiochi totali
|3
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
