Incontro terminato, Slovan Bratislava 2, Rayo Vallecano 1.
Secondo tempo terminato, Slovan Bratislava 2, Rayo Vallecano 1.20:42
Tiro respinto. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Unai López con cross.20:42
Tiro respinto. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area.20:42
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).20:41
Tiro respinto. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Andrei Ratiu.20:41
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) colpisce il palo destro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Alemão.20:41
Tiro respinto. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area.20:41
Fuorigioco. Peter Pokorny(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Kevin Wimmer e' colto in fuorigioco.20:38
Marko Tolic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:38
Fallo di Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).20:38
Marko Tolic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:37
Sostituzione, Slovan Bratislava. Kyriakos Savvidis sostituisce Nino Marcelli.20:37
Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Óscar Valentín (Rayo Vallecano).20:36
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Óscar Valentín (Rayo Vallecano).20:34
Marko Tolic (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:32
Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Óscar Valentín.20:31
Fallo di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).20:31
Augusto Batalla (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Sostituzione, Rayo Vallecano. Sergio Camello sostituisce Jozhua Vertrouwd.20:29
Sostituzione, Slovan Bratislava. Rahim Ibrahim sostituisce Vladimír Weiss.20:29
Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).20:28
Tiro parato. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Andrei Ratiu.20:27
Sostituzione, Slovan Bratislava. Marko Tolic sostituisce Róbert Mak.20:25
Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).20:24
Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Óscar Valentín (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.20:23
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:22
Tiro respinto. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Alasana Yirajang.20:22
Tentativo fallito. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Álvaro García.20:22
Tentativo fallito. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrei Ratiu con cross.20:21
Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:21
Fran Pérez (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Tentativo fallito. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florian Lejeune.20:19
Peter Pokorny (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.20:19
Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).20:19
Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Fuorigioco. Óscar Valentín(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Unai López e' colto in fuorigioco.20:17
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).20:17
Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).20:14
Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).20:13
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13
Fallo di Vladimír Weiss (Slovan Bratislava).20:11
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:11
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:10
Róbert Mak (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:09
Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).20:08
Unai López (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Tiro respinto. Peter Pokorny (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Guram Kashia con suggerimento di testa.20:08
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).20:07
Tentativo fallito. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Róbert Mak con cross da calcio d'angolo.20:07
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).20:06
César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).20:05
Tiro respinto. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area.20:04
Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Pathé Ciss.20:03
Sostituzione, Rayo Vallecano. Álvaro García sostituisce Isi Palazón.20:03
Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jorge de Frutos con cross.20:01
Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:00
Gol! Slovan Bratislava 2, Rayo Vallecano 1. Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nino Marcelli.19:58
Tentativo fallito. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrei Ratiu da calcio d'angolo.19:57
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).19:56
Gol! Slovan Bratislava 1, Rayo Vallecano 1. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vladimír Weiss da calcio d'angolo.19:55
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:54
Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).19:54
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fuorigioco. Isi Palazón(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Alemão e' colto in fuorigioco.19:52
Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce Andraz Sporar per infortunio.19:51
Inizia il Secondo tempo Slovan Bratislava 0, Rayo Vallecano 1.19:51
Sostituzione, Rayo Vallecano. Unai López sostituisce Gerard Gumbau.19:51
Primo tempo terminato, Slovan Bratislava 0, Rayo Vallecano 1.19:34
Gara riprende.19:34
Gara momentaneamente sospesa, Andraz Sporar (Slovan Bratislava) per infortunio.19:34
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).19:33
Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.19:31
Fallo di Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).19:31
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30
César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Fran Pérez (Rayo Vallecano).19:29
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.19:24
Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24
Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:24
Tiro parato. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Róbert Mak con cross.19:23
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).19:23
Tiro parato. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fran Pérez.19:22
Tentativo fallito. Peter Pokorny (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di César Blackman.19:21
Nino Marcelli (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).19:20
Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Fran Pérez (Rayo Vallecano).19:19
Kenan Bajric (Slovan Bratislava) e' ammonito.19:19
Fallo di mano di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:18
Fallo di mano di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).19:17
Gara riprende.19:17
Sostituzione, Rayo Vallecano. Andrei Ratiu sostituisce Iván Balliu per infortunio.19:16
Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.19:16
Kenan Bajric (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Fran Pérez (Rayo Vallecano).19:16
Tiro respinto. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area.19:12
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).19:11
Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).19:10
Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Gol! Slovan Bratislava 0, Rayo Vallecano 1. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Augusto Batalla.19:08
Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.19:07
César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).19:07
Tentativo fallito. Pacha Espino (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:07
Tiro respinto. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Iván Balliu.19:07
Tiro respinto. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pacha Espino.19:05
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Augusto Batalla (Rayo Vallecano).19:03
Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).19:02
Tiro respinto. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area.19:01
Isi Palazón (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.18:59
Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59
Fallo di Isi Palazón (Rayo Vallecano).18:59
Tiro parato. Alemão (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pacha Espino con cross.18:58
Decisione VAR: no gol Slovan Bratislava 0-0 Rayo Vallecano.18:55
GOL CANCELLATO DAL VAR: Andraz Sporar (Slovan Bratislava) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:54
Fuorigioco. Danylo Ihnatenko(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Vladimír Weiss e' colto in fuorigioco.18:54
Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Isi Palazón.18:53
Tiro parato. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pacha Espino con cross.18:53
Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).18:52
Guram Kashia (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).18:49
Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).18:48
Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48
Gara riprende.18:47
Gara momentaneamente sospesa, Nino Marcelli (Slovan Bratislava) per infortunio.18:47
Nino Marcelli (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).18:46
Tentativo fallito. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.18:46
Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).18:46
Tiro parato. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fran Pérez.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42
SK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.
Arbitro di SK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano sarà Lawrence Visser. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.
Attualmente SK Slovan Bratislava si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
SK Slovan Bratislava ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Rayo Vallecano ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.
SK Slovan Bratislava e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|SK Slovan Bratislava
|Rayo Vallecano
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|3
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|2
|7
|Gol totali subiti
|6
|4
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.3
|Percentuale possesso palla
|46.6
|64.4
|Numero totale di passaggi
|1406
|1713
|Numero totale di passaggi riusciti
|1198
|1494
|Tiri nello specchio della porta
|9
|20
|Percentuale di tiri in porta
|34.6
|44.4
|Numero totale di cross
|39
|88
|Numero medio di cross riusciti
|13
|22
|Duelli per partita vinti
|131
|116
|Duelli per partita persi
|135
|137
|Corner subiti
|19
|16
|Corner guadagnati
|6
|24
|Numero di punizioni a favore
|35
|18
|Numero di punizioni concesse
|33
|41
|Tackle totali
|48
|53
|Percentuale di successo nei tackle
|45.8
|75.5
|Fuorigiochi totali
|3
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|10
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
