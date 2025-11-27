Virgilio Sport
SK Slovan Bratislava-Rayo Vallecano: 2-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 18:45
SK Slovan Bratislava
2
Rayo Vallecano
1
Partita finita
Arbitro: Lawrence Visser
  1. 24' 0-1 Fran Pérez
  2. 49' 1-1 Guram Kashia
  3. 52' 2-1 Alasana Yirajang
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Slovan Bratislava 2, Rayo Vallecano 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Slovan Bratislava 2, Rayo Vallecano 1.20:42

  3. 90'+6'

    Tiro respinto. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Unai López con cross.20:42

  4. 90'+6'

    Tiro respinto. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area.20:42

  5. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).20:41

  6. 90'+5'

    Tiro respinto. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Andrei Ratiu.20:41

  7. 90'+5'

    Florian Lejeune (Rayo Vallecano) colpisce il palo destro con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Alemão.20:41

  9. 90'+5'

    Tiro respinto. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area.20:41

  10. 90'+2'

    Fuorigioco. Peter Pokorny(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Kevin Wimmer e' colto in fuorigioco.20:38

  11. 90'+2'

    Marko Tolic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:38

  12. 90'+2'

    Fallo di Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).20:38

  13. 90'+1'

    Marko Tolic (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:37

  15. 90'+1'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:37

  16. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:37

  17. 90'+1'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Kyriakos Savvidis sostituisce Nino Marcelli.20:37

  18. 90'

    Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  19. 90'

    Fallo di Óscar Valentín (Rayo Vallecano).20:36

  21. 88'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Óscar Valentín (Rayo Vallecano).20:34

  22. 86'

    Marko Tolic (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:32

  23. 85'

    Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Óscar Valentín.20:31

  24. 85'

    Fallo di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).20:31

  25. 85'

    Augusto Batalla (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  27. 83'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Sergio Camello sostituisce Jozhua Vertrouwd.20:29

  28. 83'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Rahim Ibrahim sostituisce Vladimír Weiss.20:29

  29. 82'

    Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  30. 82'

    Fallo di Álvaro García (Rayo Vallecano).20:28

  31. 81'

    Tiro parato. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Andrei Ratiu.20:27

  33. 79'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Marko Tolic sostituisce Róbert Mak.20:25

  34. 78'

    Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).20:24

  35. 78'

    Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  36. 77'

    Óscar Valentín (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.20:23

  37. 76'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:22

  39. 76'

    Tiro respinto. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Alasana Yirajang.20:22

  40. 76'

    Tentativo fallito. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Álvaro García.20:22

  41. 75'

    Tentativo fallito. Álvaro García (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Andrei Ratiu con cross.20:21

  42. 75'

    Fallo di Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:21

  43. 75'

    Fran Pérez (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  45. 73'

    Tentativo fallito. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Florian Lejeune.20:19

  46. 73'

    Peter Pokorny (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.20:19

  47. 73'

    Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).20:19

  48. 73'

    Alemão (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  49. 71'

    Fuorigioco. Óscar Valentín(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Unai López e' colto in fuorigioco.20:17

  51. 71'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da César Blackman (Slovan Bratislava).20:17

  52. 68'

    Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  53. 68'

    Fallo di Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).20:14

  54. 67'

    Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).20:13

  55. 67'

    Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:13

  57. 65'

    Fallo di Vladimír Weiss (Slovan Bratislava).20:11

  58. 65'

    Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:11

  59. 64'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).20:10

  60. 63'

    Róbert Mak (Slovan Bratislava) e' ammonito.20:09

  61. 62'

    Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).20:08

  63. 62'

    Unai López (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  64. 62'

    Tiro respinto. Peter Pokorny (Slovan Bratislava) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Guram Kashia con suggerimento di testa.20:08

  65. 61'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).20:07

  66. 61'

    Tentativo fallito. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Róbert Mak con cross da calcio d'angolo.20:07

  67. 60'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).20:06

  69. 59'

    César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  70. 59'

    Fallo di Pacha Espino (Rayo Vallecano).20:05

  71. 58'

    Tiro respinto. Unai López (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area.20:04

  72. 57'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Óscar Valentín sostituisce Pathé Ciss.20:03

  73. 57'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Álvaro García sostituisce Isi Palazón.20:03

  75. 55'

    Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jorge de Frutos con cross.20:01

  76. 54'

    Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  77. 54'

    Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).20:00

  78. 52'

    Gol! Slovan Bratislava 2, Rayo Vallecano 1. Alasana Yirajang (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nino Marcelli.19:58

  79. 51'

    Tentativo fallito. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andrei Ratiu da calcio d'angolo.19:57

  81. 50'

    Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Kevin Wimmer (Slovan Bratislava).19:56

  82. 49'

    Gol! Slovan Bratislava 1, Rayo Vallecano 1. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Vladimír Weiss da calcio d'angolo.19:55

  83. 48'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).19:54

  84. 48'

    Fallo di Alasana Yirajang (Slovan Bratislava).19:54

  85. 48'

    Florian Lejeune (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  87. 46'

    Fuorigioco. Isi Palazón(Rayo Vallecano) prova il lancio lungo, ma Alemão e' colto in fuorigioco.19:52

  88. 45'

    Sostituzione, Slovan Bratislava. Alasana Yirajang sostituisce Andraz Sporar per infortunio.19:51

  89. Inizia il Secondo tempo Slovan Bratislava 0, Rayo Vallecano 1.19:51

  90. 45'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Unai López sostituisce Gerard Gumbau.19:51

  91. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Slovan Bratislava 0, Rayo Vallecano 1.19:34

  93. 45'+5'

    Gara riprende.19:34

  94. 45'+4'

    Gara momentaneamente sospesa, Andraz Sporar (Slovan Bratislava) per infortunio.19:34

  95. 45'+3'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).19:33

  96. 45'+1'

    Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) e' ammonito per fallo.19:31

  97. 45'+1'

    Fallo di Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava).19:31

  99. 45'+1'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  100. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30

  101. 45'

    César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  102. 45'

    Fallo di Fran Pérez (Rayo Vallecano).19:29

  103. 39'

    Pathé Ciss (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.19:24

  105. 39'

    Kevin Wimmer (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:24

  106. 39'

    Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).19:24

  107. 38'

    Tiro parato. Guram Kashia (Slovan Bratislava) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Róbert Mak con cross.19:23

  108. 38'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).19:23

  109. 37'

    Tiro parato. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fran Pérez.19:22

  111. 36'

    Tentativo fallito. Peter Pokorny (Slovan Bratislava) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di César Blackman.19:21

  112. 35'

    Nino Marcelli (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  113. 35'

    Fallo di Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).19:20

  114. 34'

    Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  115. 34'

    Fallo di Fran Pérez (Rayo Vallecano).19:19

  117. 34'

    Kenan Bajric (Slovan Bratislava) e' ammonito.19:19

  118. 34'

    Fallo di mano di Kenan Bajric (Slovan Bratislava).19:18

  119. 32'

    Fallo di mano di Nino Marcelli (Slovan Bratislava).19:17

  120. 32'

    Gara riprende.19:17

  121. 32'

    Sostituzione, Rayo Vallecano. Andrei Ratiu sostituisce Iván Balliu per infortunio.19:16

  123. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Augusto Batalla (Rayo Vallecano) per infortunio.19:16

  124. 31'

    Kenan Bajric (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  125. 31'

    Fallo di Fran Pérez (Rayo Vallecano).19:16

  126. 27'

    Tiro respinto. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area.19:12

  127. 27'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).19:11

  129. 26'

    Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).19:10

  130. 26'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  131. 24'

    Gol! Slovan Bratislava 0, Rayo Vallecano 1. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Augusto Batalla.19:08

  132. 22'

    Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.19:07

  133. 22'

    César Blackman (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  135. 22'

    Fallo di Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).19:07

  136. 22'

    Tentativo fallito. Pacha Espino (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:07

  137. 22'

    Tiro respinto. Isi Palazón (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Iván Balliu.19:07

  138. 20'

    Tiro respinto. Fran Pérez (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Pacha Espino.19:05

  139. 18'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Augusto Batalla (Rayo Vallecano).19:03

  141. 17'

    Calcio d'angolo,Slovan Bratislava. Calcio d'angolo causato da Pacha Espino (Rayo Vallecano).19:02

  142. 17'

    Tiro respinto. Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) un tiro di destro da fuori area.19:01

  143. 14'

    Isi Palazón (Rayo Vallecano) e' ammonito per fallo.18:59

  144. 14'

    Danylo Ihnatenko (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:59

  145. 14'

    Fallo di Isi Palazón (Rayo Vallecano).18:59

  147. 14'

    Tiro parato. Alemão (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pacha Espino con cross.18:58

  148. 11'

    Decisione VAR: no gol Slovan Bratislava 0-0 Rayo Vallecano.18:55

  149. 9'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Andraz Sporar (Slovan Bratislava) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:54

  150. 9'

    Fuorigioco. Danylo Ihnatenko(Slovan Bratislava) prova il lancio lungo, ma Vladimír Weiss e' colto in fuorigioco.18:54

  151. 8'

    Tentativo fallito. Alemão (Rayo Vallecano) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Isi Palazón.18:53

  153. 8'

    Tiro parato. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pacha Espino con cross.18:53

  154. 7'

    Fallo di Alemão (Rayo Vallecano).18:52

  155. 7'

    Guram Kashia (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  156. 5'

    Fallo di Peter Pokorny (Slovan Bratislava).18:49

  157. 5'

    Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  159. 3'

    Fallo di Pathé Ciss (Rayo Vallecano).18:48

  160. 3'

    Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48

  161. 2'

    Gara riprende.18:47

  162. 2'

    Gara momentaneamente sospesa, Nino Marcelli (Slovan Bratislava) per infortunio.18:47

  163. Nino Marcelli (Slovan Bratislava) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  165. Fallo di Florian Lejeune (Rayo Vallecano).18:46

  166. Tentativo fallito. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.18:46

  167. Calcio d'angolo,Rayo Vallecano. Calcio d'angolo causato da Dominik Takác (Slovan Bratislava).18:46

  168. Tiro parato. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fran Pérez.18:46

  169. Inizia il Primo tempo.18:45

  171. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

Formazioni SK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano

SK Slovan Bratislava
Rayo Vallecano
TITOLARI SK SLOVAN BRATISLAVA
  • (71) DOMINIK TAKÁC (P)
  • (12) KENAN BAJRIC (D)
  • (28) CÉSAR BLACKMAN (D)
  • (6) KEVIN WIMMER (D)
  • (4) GURAM KASHIA (D)
  • (21) RÓBERT MAK (C)
  • (7) VLADIMÍR WEISS (C)
  • (77) DANYLO IHNATENKO (C)
  • (18) NINO MARCELLI (C)
  • (3) PETER POKORNY (C)
  • (99) ANDRAZ SPORAR (A)
PANCHINA SK SLOVAN BRATISLAVA
  • (5) RAHIM IBRAHIM (C)
  • (20) ALEN MUSTAFIC (C)
  • (8) ARTUR GAJDOS (C)
  • (14) ALASANA YIRAJANG (C)
  • (10) MARKO TOLIC (C)
  • (19) SIDOINE FOGNING (D)
  • (44) MATÚS MACÍK (P)
  • (31) MARTIN TRNOVSKY (P)
  • (29) ALEXEJ MAROS (C)
  • (88) KYRIAKOS SAVVIDIS (C)
  • (26) FILIP LICHY (C)
ALLENATORE SK SLOVAN BRATISLAVA
  • Vladimír Weiss
TITOLARI RAYO VALLECANO
  • (13) AUGUSTO BATALLA (P)
  • (33) JOZHUA VERTROUWD (D)
  • (20) IVÁN BALLIU (D)
  • (24) FLORIAN LEJEUNE (D)
  • (22) PACHA ESPINO (D)
  • (6) PATHÉ CISS (C)
  • (15) GERARD GUMBAU (C)
  • (7) ISI PALAZÓN (C)
  • (21) FRAN PÉREZ (A)
  • (9) ALEMÃO (A)
  • (19) JORGE DE FRUTOS (A)
PANCHINA RAYO VALLECANO
  • (30) ADRIÁN MOLINA (P)
  • (10) SERGIO CAMELLO (A)
  • (17) UNAI LÓPEZ (C)
  • (28) SAMU BECERRA (C)
  • (3) PEP CHAVARRÍA (D)
  • (18) ÁLVARO GARCÍA (C)
  • (23) ÓSCAR VALENTÍN (C)
  • (5) LUIZ FELIPE (D)
  • (1) DANI CÁRDENAS (P)
  • (26) MARCO DE LAS SIAS (D)
  • (2) ANDREI RATIU (D)
ALLENATORE RAYO VALLECANO
  • Iñigo Pérez
PREPARTITA

SK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.
Arbitro di SK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano sarà Lawrence Visser. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente SK Slovan Bratislava si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
SK Slovan Bratislava ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Rayo Vallecano ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

SK Slovan Bratislava e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SK Slovan BratislavaRayo Vallecano
Partite giocate33
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse30
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati27
Gol totali subiti64
Media gol subiti per partita2.01.3
Percentuale possesso palla46.664.4
Numero totale di passaggi14061713
Numero totale di passaggi riusciti11981494
Tiri nello specchio della porta920
Percentuale di tiri in porta34.644.4
Numero totale di cross3988
Numero medio di cross riusciti1322
Duelli per partita vinti131116
Duelli per partita persi135137
Corner subiti1916
Corner guadagnati624
Numero di punizioni a favore3518
Numero di punizioni concesse3341
Tackle totali4853
Percentuale di successo nei tackle45.875.5
Fuorigiochi totali38
Numero totale di cartellini gialli810
Numero totale di cartellini rossi11

