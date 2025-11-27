Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:42

GOL CANCELLATO DAL VAR: Andraz Sporar (Slovan Bratislava) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.18:54

PREPARTITA

SK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Národny Futbalovy Stadión di Bratislava.

Arbitro di SK Slovan Bratislava - Rayo Vallecano sarà Lawrence Visser. Al VAR invece ci sarà Jan Boterberg.

Attualmente SK Slovan Bratislava si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Rayo Vallecano si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

SK Slovan Bratislava ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Rayo Vallecano ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

SK Slovan Bratislava e Rayo Vallecano è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: