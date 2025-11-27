Incontro terminato, Strasburgo 2, Crystal Palace 1.
Secondo tempo terminato, Strasburgo 2, Crystal Palace 1.22:54
Joaquín Panichelli (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:53
Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).22:53
Mike Penders (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:52
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:51
Fallo di Joaquín Panichelli (Strasburgo).22:50
Daniel Muñoz (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:49
Sostituzione, Strasburgo. Andrew Omobamidele sostituisce Julio Enciso.22:48
Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ismaïla Sarr.22:48
Gara riprende.22:47
Gara momentaneamente sospesa, Kendry Páez (Strasburgo) per infortunio.22:46
Jaydee Canvot (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.22:46
Kendry Páez (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Jaydee Canvot (Crystal Palace).22:46
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Crystal Palace).22:44
Tiro parato. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:44
Julio Enciso (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43
Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).22:43
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Crystal Palace).22:42
Tiro parato. Kendry Páez (Strasburgo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Julio Enciso.22:42
Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Yéremy Pino.22:42
Sostituzione, Crystal Palace. Daichi Kamada sostituisce Jefferson Lerma.22:41
Gol! Strasburgo 2, Crystal Palace 1. Samir El Mourabet (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:36
Julio Enciso (Strasburgo) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.22:36
Fallo di mano di Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:35
Tiro parato. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Daniel Muñoz.22:35
Sostituzione, Strasburgo. Joaquín Panichelli sostituisce Emmanuel Emegha.22:34
Sostituzione, Strasburgo. Kendry Páez sostituisce Sebastian Nanasi.22:33
Samir El Mourabet (Strasburgo) e' ammonito per fallo.22:33
Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).22:33
Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33
Mamadou Sarr (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Eddie Nketiah (Crystal Palace).22:32
Tentativo fallito. Emmanuel Emegha (Strasburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Samir El Mourabet.22:31
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ismaël Doukouré (Strasburgo).22:29
Tiro respinto. Jefferson Lerma (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Eddie Nketiah.22:29
Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).22:28
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Maxence Lacroix (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.22:27
Emmanuel Emegha (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:27
Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eddie Nketiah.22:24
Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce Jean-Philippe Mateta.22:21
Tentativo fallito. Maxence Lacroix (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Adam Wharton con cross da calcio d'angolo.22:20
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Samir El Mourabet (Strasburgo).22:19
Adam Wharton (Crystal Palace) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area.22:19
Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Diego Moreira.22:16
Tiro respinto. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di destro da centro area.22:14
Gol! Strasburgo 1, Crystal Palace 1. Emmanuel Emegha (Strasburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Diego Moreira.22:12
Samir El Mourabet (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).22:10
Emmanuel Emegha (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:09
Fuorigioco. Valentín Barco(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Guéla Doué e' colto in fuorigioco.22:07
Inizia il Secondo tempo Strasburgo 0, Crystal Palace 1.22:05
Sostituzione, Crystal Palace. Chris Richards sostituisce Marc Guéhi.22:04
Primo tempo terminato, Strasburgo 0, Crystal Palace 1.21:49
Tentativo fallito. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jean-Philippe Mateta con cross.21:48
Tiro respinto. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ismaïla Sarr.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47
Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Marc Guéhi con suggerimento di testa.21:44
Sostituzione, Strasburgo. Ben Chilwell sostituisce Lucas Høgsberg.21:44
Tiro parato. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Muñoz.21:41
Julio Enciso (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).21:39
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area.21:38
Gol! Strasburgo 0, Crystal Palace 1. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jean-Philippe Mateta con passaggio filtrante.21:36
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).21:34
Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).21:33
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Sostituzione, Crystal Palace. Adam Wharton sostituisce Will Hughes per infortunio.21:32
Tentativo fallito. Emmanuel Emegha (Strasburgo) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Diego Moreira.21:32
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Emegha (Strasburgo).21:30
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, Will Hughes (Crystal Palace) per infortunio.21:28
Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Will Hughes (Crystal Palace).21:27
Tentativo fallito. Jefferson Lerma (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daniel Muñoz.21:25
Fallo di Lucas Høgsberg (Strasburgo).21:24
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Tiro parato. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Emmanuel Emegha.21:21
Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area tira alto.21:20
Julio Enciso (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17
Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).21:17
Fuorigioco. Ismaïla Sarr(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jean-Philippe Mateta e' colto in fuorigioco.21:16
Tentativo fallito. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:15
Tentativo fallito. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Guéla Doué con cross.21:12
Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Crystal Palace).21:11
Tiro parato. Samir El Mourabet (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Diego Moreira.21:11
Tiro parato. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Dean Henderson.21:08
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Lucas Høgsberg (Strasburgo).21:07
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53
Strasburgo - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.
Arbitro di Strasburgo - Crystal Palace sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.
Attualmente Strasburgo si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Strasburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; Crystal Palace ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
Strasburgo e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Strasburgo
|Crystal Palace
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|5
|5
|Gol totali subiti
|3
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.7
|Percentuale possesso palla
|56.5
|52.3
|Numero totale di passaggi
|1866
|1320
|Numero totale di passaggi riusciti
|1667
|1074
|Tiri nello specchio della porta
|17
|15
|Percentuale di tiri in porta
|54.8
|44.1
|Numero totale di cross
|41
|60
|Numero medio di cross riusciti
|20
|12
|Duelli per partita vinti
|122
|168
|Duelli per partita persi
|132
|127
|Corner subiti
|12
|6
|Corner guadagnati
|13
|15
|Numero di punizioni a favore
|27
|34
|Numero di punizioni concesse
|32
|44
|Tackle totali
|49
|73
|Percentuale di successo nei tackle
|55.1
|68.5
|Fuorigiochi totali
|6
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
