Strasburgo-Crystal Palace: 2-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 21:00
Strasburgo
2
Crystal Palace
1
Partita finita
Arbitro: Javier Alberola Rojas
  1. 35' 0-1 Tyrick Mitchell
  2. 53' 1-1 Emmanuel Emegha
  3. 77' 2-1 Samir El Mourabet
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Strasburgo 2, Crystal Palace 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Strasburgo 2, Crystal Palace 1.22:54

  3. 90'+4'

    Joaquín Panichelli (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:53

  4. 90'+4'

    Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).22:53

  5. 90'+2'

    Mike Penders (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  6. 90'+2'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:52

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Andrew Omobamidele (Strasburgo).22:51

  9. 90'+1'

    Fallo di Joaquín Panichelli (Strasburgo).22:50

  10. 90'+1'

    Daniel Muñoz (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:50

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:50

  12. 90'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:49

  13. 89'

    Sostituzione, Strasburgo. Andrew Omobamidele sostituisce Julio Enciso.22:48

  15. 88'

    Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Ismaïla Sarr.22:48

  16. 88'

    Gara riprende.22:47

  17. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Kendry Páez (Strasburgo) per infortunio.22:46

  18. 86'

    Jaydee Canvot (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.22:46

  19. 86'

    Kendry Páez (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  21. 86'

    Fallo di Jaydee Canvot (Crystal Palace).22:46

  22. 85'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Crystal Palace).22:44

  23. 84'

    Tiro parato. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:44

  24. 84'

    Julio Enciso (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:43

  25. 84'

    Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).22:43

  27. 83'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Crystal Palace).22:42

  28. 83'

    Tiro parato. Kendry Páez (Strasburgo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Julio Enciso.22:42

  29. 82'

    Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Yéremy Pino.22:42

  30. 82'

    Sostituzione, Crystal Palace. Daichi Kamada sostituisce Jefferson Lerma.22:41

  31. 77'

    Gol! Strasburgo 2, Crystal Palace 1. Samir El Mourabet (Strasburgo) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un calcio da fermo.22:36

  33. 77'

    Julio Enciso (Strasburgo) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area da un calcio di punizione di prima.22:36

  34. 76'

    Fallo di mano di Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:35

  35. 76'

    Tiro parato. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Daniel Muñoz.22:35

  36. 74'

    Sostituzione, Strasburgo. Joaquín Panichelli sostituisce Emmanuel Emegha.22:34

  37. 74'

    Sostituzione, Strasburgo. Kendry Páez sostituisce Sebastian Nanasi.22:33

  39. 73'

    Samir El Mourabet (Strasburgo) e' ammonito per fallo.22:33

  40. 73'

    Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).22:33

  41. 73'

    Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:33

  42. 73'

    Mamadou Sarr (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  43. 73'

    Fallo di Eddie Nketiah (Crystal Palace).22:32

  45. 71'

    Tentativo fallito. Emmanuel Emegha (Strasburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Samir El Mourabet.22:31

  46. 69'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Ismaël Doukouré (Strasburgo).22:29

  47. 69'

    Tiro respinto. Jefferson Lerma (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Eddie Nketiah.22:29

  48. 68'

    Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).22:28

  49. 68'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  51. 67'

    Maxence Lacroix (Crystal Palace) e' ammonito per fallo.22:27

  52. 67'

    Emmanuel Emegha (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:27

  53. 67'

    Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:27

  54. 65'

    Tentativo fallito. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Eddie Nketiah.22:24

  55. 62'

    Sostituzione, Crystal Palace. Eddie Nketiah sostituisce Jean-Philippe Mateta.22:21

  57. 60'

    Tentativo fallito. Maxence Lacroix (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Adam Wharton con cross da calcio d'angolo.22:20

  58. 60'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Samir El Mourabet (Strasburgo).22:19

  59. 60'

    Adam Wharton (Crystal Palace) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area.22:19

  60. 57'

    Tentativo fallito. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Diego Moreira.22:16

  61. 55'

    Tiro respinto. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di destro da centro area.22:14

  63. 53'

    Gol! Strasburgo 1, Crystal Palace 1. Emmanuel Emegha (Strasburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Diego Moreira.22:12

  64. 51'

    Samir El Mourabet (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  65. 51'

    Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).22:10

  66. 49'

    Emmanuel Emegha (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  67. 49'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:09

  69. 48'

    Fuorigioco. Valentín Barco(Strasburgo) prova il lancio lungo, ma Guéla Doué e' colto in fuorigioco.22:07

  70. Inizia il Secondo tempo Strasburgo 0, Crystal Palace 1.22:05

  71. 45'

    Sostituzione, Crystal Palace. Chris Richards sostituisce Marc Guéhi.22:04

  72. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Strasburgo 0, Crystal Palace 1.21:49

  73. 45'+2'

    Tentativo fallito. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jean-Philippe Mateta con cross.21:48

  75. 45'+2'

    Tiro respinto. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ismaïla Sarr.21:48

  76. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:47

  77. 43'

    Tiro respinto. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area. Assist di Marc Guéhi con suggerimento di testa.21:44

  78. 43'

    Sostituzione, Strasburgo. Ben Chilwell sostituisce Lucas Høgsberg.21:44

  79. 40'

    Tiro parato. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Muñoz.21:41

  81. 37'

    Julio Enciso (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  82. 37'

    Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).21:39

  83. 37'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area.21:38

  84. 35'

    Gol! Strasburgo 0, Crystal Palace 1. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jean-Philippe Mateta con passaggio filtrante.21:36

  85. 33'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  87. 33'

    Fallo di Adam Wharton (Crystal Palace).21:34

  88. 32'

    Fallo di Samir El Mourabet (Strasburgo).21:33

  89. 32'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  90. 31'

    Sostituzione, Crystal Palace. Adam Wharton sostituisce Will Hughes per infortunio.21:32

  91. 30'

    Tentativo fallito. Emmanuel Emegha (Strasburgo) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Diego Moreira.21:32

  93. 29'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Emmanuel Emegha (Strasburgo).21:30

  94. 29'

    Gara riprende.21:30

  95. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Will Hughes (Crystal Palace) per infortunio.21:28

  96. 26'

    Valentín Barco (Strasburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  97. 26'

    Fallo di Will Hughes (Crystal Palace).21:27

  99. 24'

    Tentativo fallito. Jefferson Lerma (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Daniel Muñoz.21:25

  100. 23'

    Fallo di Lucas Høgsberg (Strasburgo).21:24

  101. 23'

    Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  102. 20'

    Tiro parato. Julio Enciso (Strasburgo) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Emmanuel Emegha.21:21

  103. 19'

    Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area tira alto.21:20

  105. 16'

    Julio Enciso (Strasburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:17

  106. 16'

    Fallo di Yéremy Pino (Crystal Palace).21:17

  107. 15'

    Fuorigioco. Ismaïla Sarr(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jean-Philippe Mateta e' colto in fuorigioco.21:16

  108. 14'

    Tentativo fallito. Sebastian Nanasi (Strasburgo) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.21:15

  109. 11'

    Tentativo fallito. Diego Moreira (Strasburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Guéla Doué con cross.21:12

  111. 10'

    Calcio d'angolo,Strasburgo. Calcio d'angolo causato da Dean Henderson (Crystal Palace).21:11

  112. 10'

    Tiro parato. Samir El Mourabet (Strasburgo) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Diego Moreira.21:11

  113. 7'

    Tiro parato. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Dean Henderson.21:08

  114. 6'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Lucas Høgsberg (Strasburgo).21:07

  115. Inizia il Primo tempo.21:02

  117. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:53

Formazioni Strasburgo - Crystal Palace

Strasburgo
Crystal Palace
TITOLARI STRASBURGO
  • (39) MIKE PENDERS (P)
  • (23) MAMADOU SARR (D)
  • (24) LUCAS HØGSBERG (D)
  • (6) ISMAËL DOUKOURÉ (D)
  • (7) DIEGO MOREIRA (C)
  • (22) GUÉLA DOUÉ (C)
  • (32) VALENTÍN BARCO (C)
  • (29) SAMIR EL MOURABET (C)
  • (19) JULIO ENCISO (A)
  • (11) SEBASTIAN NANASI (A)
  • (10) EMMANUEL EMEGHA (A)
PANCHINA STRASBURGO
  • (2) ANDREW OMOBAMIDELE (D)
  • (83) RAFAEL LUÍS (C)
  • (20) MARTIAL GODO (A)
  • (9) JOAQUÍN PANICHELLI (A)
  • (27) SAM AMO-AMEYAW (A)
  • (17) MATHIS AMOUGOU (C)
  • (16) KENDRY PÁEZ (C)
  • (41) RABBY NZINGOULA (C)
  • (3) BEN CHILWELL (D)
  • (80) FÉLIX LEMARÉCHAL (C)
  • (60) GABRIEL KERCKAERT (P)
  • (50) STEFAN BAJIC (P)
ALLENATORE STRASBURGO
  • Liam Rosenior
TITOLARI CRYSTAL PALACE
  • (1) DEAN HENDERSON (P)
  • (5) MAXENCE LACROIX (D)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (23) JAYDEE CANVOT (D)
  • (2) DANIEL MUÑOZ (C)
  • (8) JEFFERSON LERMA (C)
  • (3) TYRICK MITCHELL (C)
  • (19) WILL HUGHES (C)
  • (7) ISMAÏLA SARR (A)
  • (10) YÉREMY PINO (A)
  • (14) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
  • (9) EDDIE NKETIAH (A)
  • (12) CHRISTANTUS UCHE (C)
  • (26) CHRIS RICHARDS (D)
  • (55) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (44) WALTER BENÍTEZ (P)
  • (20) ADAM WHARTON (C)
  • (17) NATHANIEL CLYNE (D)
  • (21) ROMAIN ESSE (C)
  • (59) RIO CARDINES (C)
  • (31) REMI MATTHEWS (P)
  • (18) DAICHI KAMADA (C)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
  • Oliver Glasner
PREPARTITA

Strasburgo - Crystal Palace è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Stade de la Meinau di Strasbourg.
Arbitro di Strasburgo - Crystal Palace sarà Javier Alberola Rojas. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Attualmente Strasburgo si trova 8° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Crystal Palace si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Strasburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; Crystal Palace ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Strasburgo e Crystal Palace è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

StrasburgoCrystal Palace
Partite giocate33
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati55
Gol totali subiti32
Media gol subiti per partita1.00.7
Percentuale possesso palla56.552.3
Numero totale di passaggi18661320
Numero totale di passaggi riusciti16671074
Tiri nello specchio della porta1715
Percentuale di tiri in porta54.844.1
Numero totale di cross4160
Numero medio di cross riusciti2012
Duelli per partita vinti122168
Duelli per partita persi132127
Corner subiti126
Corner guadagnati1315
Numero di punizioni a favore2734
Numero di punizioni concesse3244
Tackle totali4973
Percentuale di successo nei tackle55.168.5
Fuorigiochi totali69
Numero totale di cartellini gialli75
Numero totale di cartellini rossi01

