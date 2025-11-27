Virgilio Sport
Universitatea Craiova-1. FSV Mainz 05: 1-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 18:45
Universitatea Craiova
1
1. FSV Mainz 05
0
Partita finita
Arbitro: Dario Bel
  1. 67' 1-0 Assad Al Hamlawi (R)
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, CS U Craiova 1, FSV Mainz 0.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, CS U Craiova 1, FSV Mainz 0.20:41

  3. 90'+7'

    Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).20:40

  4. 90'+7'

    Vasile Mogos (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40

  5. 90'+5'

    Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:38

  6. 90'+5'

    Fallo di Monday Etim (CS U Craiova).20:38

  7. 90'+5'

    Sostituzione, CS U Craiova. Nikola Stevanovic sostituisce Anzor Mekvabishvili.20:38

  9. 90'+4'

    Tentativo fallito. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kacper Potulski.20:37

  10. 90'+3'

    Tentativo fallito. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Samuel Teles con suggerimento di testa.20:36

  11. 90'+2'

    Pavlo Isenko (CS U Craiova) e' ammonito.20:36

  12. 90'+1'

    Decisione VAR: no gol CS U Craiova 1-0 FSV Mainz.20:34

  13. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34

  15. 88'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Kacper Potulski (FSV Mainz) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:32

  16. 88'

    Fuorigioco. Nadiem Amiri(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Kacper Potulski e' colto in fuorigioco.20:32

  17. 88'

    Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31

  18. 88'

    Fallo di Vladimir Screciu (CS U Craiova).20:31

  19. 87'

    Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  21. 87'

    Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).20:31

  22. 86'

    Tiro parato. Kacper Potulski (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Paul Nebel con cross.20:29

  23. 86'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Vladimir Screciu (CS U Craiova).20:29

  24. 83'

    Sostituzione, CS U Craiova. Alexandru Cretu sostituisce Tudor Baluta.20:26

  25. 83'

    Sostituzione, CS U Craiova. Samuel Teles sostituisce Alexandru Cicâldau.20:26

  27. 82'

    Gara riprende.20:25

  28. 81'

    Gara momentaneamente sospesa, Adrian Rus (CS U Craiova) per infortunio.20:24

  29. 79'

    Tiro respinto. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:22

  30. 77'

    Tiro respinto. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area. Assist di Assad Al Hamlawi.20:20

  31. 74'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).20:17

  33. 74'

    Tiro respinto. William Bøving (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area.20:17

  34. 74'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).20:17

  35. 73'

    Sostituzione, FSV Mainz. Kaishu Sano sostituisce Lennard Maloney.20:17

  36. 72'

    Nicusor Bancu (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.20:16

  37. 72'

    Silvan Widmer (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16

  39. 72'

    Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).20:16

  40. 71'

    Fallo di William Bøving (FSV Mainz).20:14

  41. 71'

    Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  42. 70'

    Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).20:14

  43. 70'

    Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  45. 69'

    Dominik Kohr (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  46. 69'

    Fallo di Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).20:12

  47. 67'

    Gol! CS U Craiova 1, FSV Mainz 0. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.20:10

  48. 65'

    Rigore concesso da Kacper Potulski (FSV Mainz) per un fallo in area.20:09

  49. 65'

    Rigore per CS U Craiova. Alexandru Cicâldau e'stato atterrato in area di rigore.20:09

  51. 65'

    Sostituzione, CS U Craiova. Assad Al Hamlawi sostituisce Steven Nsimba.20:08

  52. 64'

    Sostituzione, CS U Craiova. Monday Etim sostituisce Stefan Baiaram.20:08

  53. 62'

    Fallo di Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz).20:05

  54. 62'

    Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05

  55. 62'

    Sostituzione, FSV Mainz. Paul Nebel sostituisce Arnaud Nordin.20:05

  57. 61'

    Sostituzione, FSV Mainz. Lee Jae-Sung sostituisce Ben Bobzien.20:05

  58. 61'

    Fuorigioco. Silvan Widmer(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Arnaud Nordin e' colto in fuorigioco.20:04

  59. 60'

    Fallo di Silvan Widmer (FSV Mainz).20:03

  60. 60'

    Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  61. 57'

    Nadiem Amiri (FSV Mainz) e' ammonito per fallo di mano.20:00

  63. 57'

    Fallo di mano di Nadiem Amiri (FSV Mainz).20:00

  64. 55'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).19:59

  65. 55'

    Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58

  66. 55'

    Fallo di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).19:58

  67. 54'

    Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).19:57

  69. 54'

    Steven Nsimba (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  70. 52'

    Fallo di Ben Bobzien (FSV Mainz).19:55

  71. 52'

    Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  72. 50'

    Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  73. 50'

    Fallo di Vasile Mogos (CS U Craiova).19:54

  75. 50'

    Fallo di mano di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).19:53

  76. 49'

    Gara riprende.19:52

  77. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Stefan Baiaram (CS U Craiova) per infortunio.19:51

  78. 48'

    Tiro respinto. Ben Bobzien (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area.19:51

  79. Inizia il Secondo tempo CS U Craiova 0, FSV Mainz 0.19:49

  81. 45'

    Sostituzione, FSV Mainz. Kacper Potulski sostituisce Stefan Bell.19:48

  82. 45'+4'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) e' ammonito.19:34

  83. 45'+4'

    Primo tempo terminato, CS U Craiova 0, FSV Mainz 0.19:34

  84. 45'+4'

    Tiro respinto. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area.19:34

  85. 45'+4'

    Tentativo fallito. William Bøving (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stefan Bell con suggerimento di testa.19:34

  87. 45'+2'

    Fuorigioco. Nikolas Veratschnig(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Arnaud Nordin e' colto in fuorigioco.19:32

  88. 45'+1'

    William Bøving (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  89. 45'+1'

    Fallo di Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).19:30

  90. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  91. 42'

    Stefan Bell (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  93. 42'

    Gioco pericoloso di Steven Nsimba (CS U Craiova).19:27

  94. 42'

    Ben Bobzien (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  95. 42'

    Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).19:27

  96. 41'

    Adrian Rus (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.19:26

  97. 41'

    Arnaud Nordin (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26

  99. 41'

    Fallo di Adrian Rus (CS U Craiova).19:26

  100. 40'

    Tentativo fallito. Vasile Mogos (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:25

  101. 40'

    Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Stefan Bell (FSV Mainz).19:25

  102. 40'

    Tiro respinto. Steven Nsimba (CS U Craiova) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Tudor Baluta.19:25

  103. 39'

    Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).19:24

  105. 39'

    Vasile Mogos (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:24

  106. 36'

    Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  107. 36'

    Fallo di Vasile Mogos (CS U Craiova).19:21

  108. 35'

    Lennard Maloney (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20

  109. 35'

    Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).19:20

  111. 29'

    Fallo di Nadiem Amiri (FSV Mainz).19:14

  112. 29'

    Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  113. 28'

    Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).19:13

  114. 28'

    Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  115. 27'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).19:11

  117. 27'

    Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  118. 26'

    Silvan Widmer (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10

  119. 26'

    Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).19:10

  120. 24'

    Sostituzione, FSV Mainz. Lasse Rieß sostituisce Robin Zentner per infortunio.19:09

  121. 24'

    Gara riprende.19:09

  123. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, Robin Zentner (FSV Mainz) per infortunio.19:08

  124. 23'

    Gara riprende.19:08

  125. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, Robin Zentner (FSV Mainz) per infortunio.19:06

  126. 21'

    Tiro respinto. William Bøving (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area.19:05

  127. 19'

    Tentativo fallito. Arnaud Nordin (FSV Mainz) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nikolas Veratschnig.19:04

  129. 18'

    Tiro parato. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tudor Baluta.19:03

  130. 15'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).19:00

  131. 13'

    Tiro respinto. Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area. Assist di Nadiem Amiri con cross.18:58

  132. 13'

    Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Vladimir Screciu (CS U Craiova).18:58

  133. 12'

    Stefan Bell (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.18:57

  135. 12'

    Fallo di Stefan Bell (FSV Mainz).18:57

  136. 12'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  137. 9'

    William Bøving (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  138. 9'

    Fallo di Vasile Mogos (CS U Craiova).18:54

  139. 8'

    Gioco pericoloso di Steven Nsimba (CS U Craiova).18:53

  141. 8'

    Dominik Kohr (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  142. 7'

    Tentativo fallito. Tudor Baluta (CS U Craiova) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra.18:52

  143. 4'

    Fallo di Vasile Mogos (CS U Craiova).18:49

  144. 4'

    Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  145. 3'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48

  147. 3'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).18:48

  148. 2'

    Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47

  149. 2'

    Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).18:47

  150. Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  151. Fallo di Nadiem Amiri (FSV Mainz).18:46

  153. Inizia il Primo tempo.18:45

  154. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

Formazioni Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05

Universitatea Craiova
1. FSV Mainz 05
TITOLARI UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (77) PAVLO ISENKO (P)
  • (3) OLEKSANDR ROMANCHUK (D)
  • (6) VLADIMIR SCRECIU (D)
  • (28) ADRIAN RUS (D)
  • (8) TUDOR BALUTA (C)
  • (11) NICUSOR BANCU (C)
  • (5) ANZOR MEKVABISHVILI (C)
  • (19) VASILE MOGOS (C)
  • (10) STEFAN BAIARAM (A)
  • (20) ALEXANDRU CICÂLDAU (A)
  • (39) STEVEN NSIMBA (A)
PANCHINA UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • (24) NIKOLA STEVANOVIC (D)
  • (1) SILVIU LUNG (P)
  • (29) LUCA BASCEANU (C)
  • (21) LAURENTIU POPESCU (P)
  • (9) ASSAD AL HAMLAWI (A)
  • (23) SAMUEL TELES (C)
  • (14) LYES HOURI (C)
  • (15) JURAJ BADELJ (D)
  • (2) FLORIN STEFAN (D)
  • (12) MONDAY ETIM (A)
  • (4) ALEXANDRU CRETU (C)
  • (30) DAVID MATEI (C)
ALLENATORE UNIVERSITATEA CRAIOVA
  • Filipe Amaral Rino Coelho
TITOLARI 1. FSV MAINZ 05
  • (27) ROBIN ZENTNER (P)
  • (31) DOMINIK KOHR (D)
  • (25) ANDREAS HANCHE-OLSEN (D)
  • (16) STEFAN BELL (D)
  • (30) SILVAN WIDMER (C)
  • (10) NADIEM AMIRI (C)
  • (22) NIKOLAS VERATSCHNIG (C)
  • (15) LENNARD MALONEY (C)
  • (14) WILLIAM BØVING (A)
  • (37) BEN BOBZIEN (A)
  • (9) ARNAUD NORDIN (A)
PANCHINA 1. FSV MAINZ 05
  • (17) BENEDICT HOLLERBACH (A)
  • (21) DANNY DA COSTA (D)
  • (8) PAUL NEBEL (C)
  • (44) NELSON WEIPER (A)
  • (7) LEE JAE-SUNG (C)
  • (1) LASSE RIEß (P)
  • (42) DANIEL GLEIBER (C)
  • (24) SOTA KAWASAKI (C)
  • (6) KAISHU SANO (C)
  • (11) ARMINDO SIEB (A)
  • (48) KACPER POTULSKI (D)
  • (33) DANIEL BATZ (P)
ALLENATORE 1. FSV MAINZ 05
  • Bo Henriksen
PREPARTITA

Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05 è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.
Arbitro di Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05 sarà Dario Bel. Al VAR invece ci sarà Fran Jovic.

Attualmente Universitatea Craiova si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece 1. FSV Mainz 05 si trova 2° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Universitatea Craiova ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; 1. FSV Mainz 05 ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.

Universitatea Craiova e 1. FSV Mainz 05 è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Universitatea Craiova1. FSV Mainz 05
Partite giocate33
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati24
Gol totali subiti31
Media gol subiti per partita1.00.3
Percentuale possesso palla46.453.5
Numero totale di passaggi11291349
Numero totale di passaggi riusciti8501059
Tiri nello specchio della porta1010
Percentuale di tiri in porta50.031.2
Numero totale di cross1860
Numero medio di cross riusciti715
Duelli per partita vinti146143
Duelli per partita persi170160
Corner subiti178
Corner guadagnati618
Numero di punizioni a favore2633
Numero di punizioni concesse5941
Tackle totali3739
Percentuale di successo nei tackle70.361.5
Fuorigiochi totali46
Numero totale di cartellini gialli75
Numero totale di cartellini rossi10

