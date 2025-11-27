Incontro terminato, CS U Craiova 1, FSV Mainz 0.
Secondo tempo terminato, CS U Craiova 1, FSV Mainz 0.20:41
Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).20:40
Vasile Mogos (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40
Kaishu Sano (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:38
Fallo di Monday Etim (CS U Craiova).20:38
Sostituzione, CS U Craiova. Nikola Stevanovic sostituisce Anzor Mekvabishvili.20:38
Tentativo fallito. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Kacper Potulski.20:37
Tentativo fallito. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Samuel Teles con suggerimento di testa.20:36
Pavlo Isenko (CS U Craiova) e' ammonito.20:36
Decisione VAR: no gol CS U Craiova 1-0 FSV Mainz.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
GOL CANCELLATO DAL VAR: Kacper Potulski (FSV Mainz) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:32
Fuorigioco. Nadiem Amiri(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Kacper Potulski e' colto in fuorigioco.20:32
Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:31
Fallo di Vladimir Screciu (CS U Craiova).20:31
Paul Nebel (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Fallo di Alexandru Cretu (CS U Craiova).20:31
Tiro parato. Kacper Potulski (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Paul Nebel con cross.20:29
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Vladimir Screciu (CS U Craiova).20:29
Sostituzione, CS U Craiova. Alexandru Cretu sostituisce Tudor Baluta.20:26
Sostituzione, CS U Craiova. Samuel Teles sostituisce Alexandru Cicâldau.20:26
Gara riprende.20:25
Gara momentaneamente sospesa, Adrian Rus (CS U Craiova) per infortunio.20:24
Tiro respinto. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:22
Tiro respinto. Monday Etim (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area. Assist di Assad Al Hamlawi.20:20
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Assad Al Hamlawi (CS U Craiova).20:17
Tiro respinto. William Bøving (FSV Mainz) un tiro di sinistro da centro area.20:17
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).20:17
Sostituzione, FSV Mainz. Kaishu Sano sostituisce Lennard Maloney.20:17
Nicusor Bancu (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.20:16
Silvan Widmer (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:16
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).20:16
Fallo di William Bøving (FSV Mainz).20:14
Oleksandr Romanchuk (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).20:14
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Dominik Kohr (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).20:12
Gol! CS U Craiova 1, FSV Mainz 0. Assad Al Hamlawi (CS U Craiova) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.20:10
Rigore concesso da Kacper Potulski (FSV Mainz) per un fallo in area.20:09
Rigore per CS U Craiova. Alexandru Cicâldau e'stato atterrato in area di rigore.20:09
Sostituzione, CS U Craiova. Assad Al Hamlawi sostituisce Steven Nsimba.20:08
Sostituzione, CS U Craiova. Monday Etim sostituisce Stefan Baiaram.20:08
Fallo di Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz).20:05
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:05
Sostituzione, FSV Mainz. Paul Nebel sostituisce Arnaud Nordin.20:05
Sostituzione, FSV Mainz. Lee Jae-Sung sostituisce Ben Bobzien.20:05
Fuorigioco. Silvan Widmer(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Arnaud Nordin e' colto in fuorigioco.20:04
Fallo di Silvan Widmer (FSV Mainz).20:03
Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Nadiem Amiri (FSV Mainz) e' ammonito per fallo di mano.20:00
Fallo di mano di Nadiem Amiri (FSV Mainz).20:00
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).19:59
Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:58
Fallo di Alexandru Cicâldau (CS U Craiova).19:58
Fallo di Kacper Potulski (FSV Mainz).19:57
Steven Nsimba (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Ben Bobzien (FSV Mainz).19:55
Vladimir Screciu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Vasile Mogos (CS U Craiova).19:54
Fallo di mano di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).19:53
Gara riprende.19:52
Gara momentaneamente sospesa, Stefan Baiaram (CS U Craiova) per infortunio.19:51
Tiro respinto. Ben Bobzien (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area.19:51
Inizia il Secondo tempo CS U Craiova 0, FSV Mainz 0.19:49
Sostituzione, FSV Mainz. Kacper Potulski sostituisce Stefan Bell.19:48
Stefan Baiaram (CS U Craiova) e' ammonito.19:34
Primo tempo terminato, CS U Craiova 0, FSV Mainz 0.19:34
Tiro respinto. Silvan Widmer (FSV Mainz) un tiro di sinistro da fuori area.19:34
Tentativo fallito. William Bøving (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stefan Bell con suggerimento di testa.19:34
Fuorigioco. Nikolas Veratschnig(FSV Mainz) prova il lancio lungo, ma Arnaud Nordin e' colto in fuorigioco.19:32
William Bøving (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Fallo di Anzor Mekvabishvili (CS U Craiova).19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Stefan Bell (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Gioco pericoloso di Steven Nsimba (CS U Craiova).19:27
Ben Bobzien (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).19:27
Adrian Rus (CS U Craiova) e' ammonito per fallo.19:26
Arnaud Nordin (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26
Fallo di Adrian Rus (CS U Craiova).19:26
Tentativo fallito. Vasile Mogos (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.19:25
Calcio d'angolo,CS U Craiova. Calcio d'angolo causato da Stefan Bell (FSV Mainz).19:25
Tiro respinto. Steven Nsimba (CS U Craiova) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Tudor Baluta.19:25
Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).19:24
Vasile Mogos (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:24
Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Vasile Mogos (CS U Craiova).19:21
Lennard Maloney (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:20
Fallo di Tudor Baluta (CS U Craiova).19:20
Fallo di Nadiem Amiri (FSV Mainz).19:14
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Nikolas Veratschnig (FSV Mainz).19:13
Alexandru Cicâldau (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).19:11
Nicusor Bancu (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Silvan Widmer (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:10
Fallo di Nicusor Bancu (CS U Craiova).19:10
Sostituzione, FSV Mainz. Lasse Rieß sostituisce Robin Zentner per infortunio.19:09
Gara riprende.19:09
Gara momentaneamente sospesa, Robin Zentner (FSV Mainz) per infortunio.19:08
Gara riprende.19:08
Gara momentaneamente sospesa, Robin Zentner (FSV Mainz) per infortunio.19:06
Tiro respinto. William Bøving (FSV Mainz) un tiro di destro da fuori area.19:05
Tentativo fallito. Arnaud Nordin (FSV Mainz) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nikolas Veratschnig.19:04
Tiro parato. Stefan Baiaram (CS U Craiova) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tudor Baluta.19:03
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Adrian Rus (CS U Craiova).19:00
Tiro respinto. Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz) un colpo di testa da centro area. Assist di Nadiem Amiri con cross.18:58
Calcio d'angolo,FSV Mainz. Calcio d'angolo causato da Vladimir Screciu (CS U Craiova).18:58
Stefan Bell (FSV Mainz) e' ammonito per fallo.18:57
Fallo di Stefan Bell (FSV Mainz).18:57
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
William Bøving (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Fallo di Vasile Mogos (CS U Craiova).18:54
Gioco pericoloso di Steven Nsimba (CS U Craiova).18:53
Dominik Kohr (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Tentativo fallito. Tudor Baluta (CS U Craiova) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra.18:52
Fallo di Vasile Mogos (CS U Craiova).18:49
Nikolas Veratschnig (FSV Mainz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:48
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).18:48
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:47
Fallo di Dominik Kohr (FSV Mainz).18:47
Stefan Baiaram (CS U Craiova) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Fallo di Nadiem Amiri (FSV Mainz).18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05 è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.
Arbitro di Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05 sarà Dario Bel. Al VAR invece ci sarà Fran Jovic.
Attualmente Universitatea Craiova si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece 1. FSV Mainz 05 si trova 2° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Universitatea Craiova ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; 1. FSV Mainz 05 ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.
Universitatea Craiova e 1. FSV Mainz 05 è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Universitatea Craiova
|1. FSV Mainz 05
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|2
|4
|Gol totali subiti
|3
|1
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.3
|Percentuale possesso palla
|46.4
|53.5
|Numero totale di passaggi
|1129
|1349
|Numero totale di passaggi riusciti
|850
|1059
|Tiri nello specchio della porta
|10
|10
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|31.2
|Numero totale di cross
|18
|60
|Numero medio di cross riusciti
|7
|15
|Duelli per partita vinti
|146
|143
|Duelli per partita persi
|170
|160
|Corner subiti
|17
|8
|Corner guadagnati
|6
|18
|Numero di punizioni a favore
|26
|33
|Numero di punizioni concesse
|59
|41
|Tackle totali
|37
|39
|Percentuale di successo nei tackle
|70.3
|61.5
|Fuorigiochi totali
|4
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
