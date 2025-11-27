Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

GOL CANCELLATO DAL VAR: Kacper Potulski (FSV Mainz) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.20:32

PREPARTITA

Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05 è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Ion Oblemenco di Craiova.

Arbitro di Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05 sarà Dario Bel. Al VAR invece ci sarà Fran Jovic.

Attualmente Universitatea Craiova si trova 16° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece 1. FSV Mainz 05 si trova 2° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Universitatea Craiova ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; 1. FSV Mainz 05 ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.

Universitatea Craiova e 1. FSV Mainz 05 è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: