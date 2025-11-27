Incontro terminato, Zrinjski 2, Häcken 1.
Secondo tempo terminato, Zrinjski 2, Häcken 1.20:37
Fallo di Julius Lindberg (Häcken).20:36
Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Silas Andersen (Häcken).20:34
Leo Mikic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Filip Helander (Häcken).20:33
Tiro respinto. Marijan Cavar (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mario Cuze con suggerimento di testa.20:33
Ante Susak (Zrinjski) e' ammonito.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Sostituzione, Zrinjski. Ante Susak sostituisce Petar Mamic per infortunio.20:27
Sostituzione, Zrinjski. Antonio Ivancic sostituisce Nemanja Bilbija.20:27
Sostituzione, Häcken. Brice Wembangomo sostituisce Adam Lundkvist.20:26
Sostituzione, Häcken. Johan Hammar sostituisce Olle Samuelsson.20:26
Gol! Zrinjski 2, Häcken 1. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.20:24
Tiro respinto. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nemanja Bilbija.20:23
Tentativo fallito. Stefano Surdanovic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Igor Savic.20:22
Gol! Zrinjski 1, Häcken 1. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.20:19
Tiro parato. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nemanja Bilbija.20:19
Tentativo fallito. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Mikkel Rygaard.20:18
Sanders Ngabo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).20:16
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Filip Helander (Häcken).20:15
Igor Savic (Zrinjski) e' ammonito per fallo.20:14
Filip Helander (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14
Fallo di Igor Savic (Zrinjski).20:14
Tiro parato. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:13
Mikkel Rygaard (Häcken) e' ammonito per fallo.20:11
Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).20:11
Leo Mikic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11
Tiro parato. Amor Layouni (Häcken) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adrian Svanbäck.20:11
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Mario Cuze (Zrinjski).20:10
Tiro respinto. Adrian Svanbäck (Häcken) un colpo di testa da centro area. Assist di Julius Lindberg con cross.20:10
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Kerim Memija (Zrinjski).20:09
Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sanders Ngabo.20:09
Amor Layouni (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:08
Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).20:08
Sostituzione, Zrinjski. Marijan Cavar sostituisce Borna Filipovic.20:07
Sostituzione, Zrinjski. Stefano Surdanovic sostituisce Neven Djurasek.20:07
Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Adrian Svanbäck da calcio d'angolo.20:06
Tiro respinto. Adrian Svanbäck (Häcken) un colpo di testa da centro area. Assist di Mikkel Rygaard con cross.20:06
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Marin Ljubic (Zrinjski).20:05
Tiro parato. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Filip Helander.20:05
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Duje Dujmovic (Zrinjski).20:05
Sostituzione, Häcken. Sanders Ngabo sostituisce Pontus Dahbo.20:03
Sostituzione, Häcken. Adrian Svanbäck sostituisce Isak Brusberg.20:02
Isak Brusberg (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59
Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).19:59
Sostituzione, Zrinjski. Leo Mikic sostituisce Matej Sakota.19:59
Julius Lindberg (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Mario Cuze (Zrinjski).19:53
Tentativo fallito. Duje Dujmovic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Borna Filipovic con cross in seguito a un calcio da fermo.19:50
Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).19:50
Kerim Memija (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:50
Mikkel Rygaard (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).19:49
Tentativo fallito. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard.19:48
Inizia il Secondo tempo Zrinjski 0, Häcken 1.19:47
Primo tempo terminato, Zrinjski 0, Häcken 1.19:32
Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Borna Filipovic (Zrinjski).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31
Pontus Dahbo (Häcken) e' ammonito per fallo.19:30
Fallo di Pontus Dahbo (Häcken).19:30
Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30
Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:29
Mikkel Rygaard (Häcken) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area da calcio d'angolo.19:28
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Igor Savic (Zrinjski).19:28
Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di destro da fuori area.19:28
Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Silas Andersen.19:28
Gol! Zrinjski 0, Häcken 1. Silas Andersen (Häcken) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikkel Rygaard con cross da calcio d'angolo.
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Marin Ljubic (Zrinjski).19:25
Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).19:24
Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).19:23
Matej Sakota (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23
Tentativo fallito. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nemanja Bilbija.19:19
Fuorigioco. Borna Filipovic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Slobodan Jakovljevic e' colto in fuorigioco.19:17
Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).19:16
Matej Sakota (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16
Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07
Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).19:07
Olle Samuelsson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Igor Savic (Zrinjski).19:05
Fuorigioco. Igor Savic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Nemanja Bilbija e' colto in fuorigioco.19:01
Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Borna Filipovic (Zrinjski).19:00
Fuorigioco. Duje Dujmovic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Nemanja Bilbija e' colto in fuorigioco.18:57
Gara riprende.18:56
Gara momentaneamente sospesa, Isak Brusberg (Häcken) per infortunio.18:56
Fuorigioco. Marin Ljubic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Nemanja Bilbija e' colto in fuorigioco.18:54
Isak Brusberg (Häcken) e' ammonito per fallo.18:53
Fallo di Isak Brusberg (Häcken).18:53
Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Tiro parato. Duje Dujmovic (Zrinjski) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matej Sakota con cross.18:51
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Julius Lindberg (Häcken).18:51
Fuorigioco. Igor Savic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Matej Sakota e' colto in fuorigioco.18:48
Tiro respinto. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nemanja Bilbija.18:48
Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:47
Tiro parato. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Neven Djurasek.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50
Zrinjski Mostar - Häcken è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Bijeli Brijeg Stadium di Mostar.
Arbitro di Zrinjski Mostar - Häcken sarà Christian-Petru Ciochirca. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.
Attualmente Zrinjski Mostar si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Häcken si trova 28° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Zrinjski Mostar ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7; Häcken ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.
Zrinjski Mostar e Häcken è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Zrinjski Mostar
|Häcken
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|5
|3
|Gol totali subiti
|7
|4
|Media gol subiti per partita
|2.3
|1.3
|Percentuale possesso palla
|41.4
|48.7
|Numero totale di passaggi
|1027
|1493
|Numero totale di passaggi riusciti
|773
|1250
|Tiri nello specchio della porta
|13
|12
|Percentuale di tiri in porta
|52.0
|46.2
|Numero totale di cross
|41
|60
|Numero medio di cross riusciti
|8
|10
|Duelli per partita vinti
|135
|133
|Duelli per partita persi
|137
|120
|Corner subiti
|15
|11
|Corner guadagnati
|12
|21
|Numero di punizioni a favore
|34
|30
|Numero di punizioni concesse
|37
|28
|Tackle totali
|48
|57
|Percentuale di successo nei tackle
|58.3
|52.6
|Fuorigiochi totali
|3
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
