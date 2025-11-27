Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50

PREPARTITA

Zrinjski Mostar - Häcken è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Bijeli Brijeg Stadium di Mostar.

Arbitro di Zrinjski Mostar - Häcken sarà Christian-Petru Ciochirca. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Attualmente Zrinjski Mostar si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Häcken si trova 28° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Zrinjski Mostar ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7; Häcken ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Zrinjski Mostar e Häcken è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: