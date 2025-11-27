Virgilio Sport
Zrinjski Mostar-Häcken: 2-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

27 Novembre 2025 ore 18:45
Zrinjski Mostar
2
Häcken
1
Partita finita
Arbitro: Christian-Petru Ciochirca
  1. 40' 0-1 Silas Andersen
  2. 78' 1-1 Mario Cuze
  3. 82' 2-1 Nemanja Bilbija
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Zrinjski 2, Häcken 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Zrinjski 2, Häcken 1.20:37

  3. 90'+5'

    Fallo di Julius Lindberg (Häcken).20:36

  4. 90'+5'

    Mario Cuze (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  5. 90'+3'

    Fallo di Silas Andersen (Häcken).20:34

  6. 90'+3'

    Leo Mikic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Filip Helander (Häcken).20:33

  9. 90'+1'

    Tiro respinto. Marijan Cavar (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mario Cuze con suggerimento di testa.20:33

  10. 90'+1'

    Ante Susak (Zrinjski) e' ammonito.20:32

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  12. 86'

    Sostituzione, Zrinjski. Ante Susak sostituisce Petar Mamic per infortunio.20:27

  13. 86'

    Sostituzione, Zrinjski. Antonio Ivancic sostituisce Nemanja Bilbija.20:27

  15. 85'

    Sostituzione, Häcken. Brice Wembangomo sostituisce Adam Lundkvist.20:26

  16. 85'

    Sostituzione, Häcken. Johan Hammar sostituisce Olle Samuelsson.20:26

  17. 82'

    Gol! Zrinjski 2, Häcken 1. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.20:24

  18. 82'

    Tiro respinto. Leo Mikic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Nemanja Bilbija.20:23

  19. 80'

    Tentativo fallito. Stefano Surdanovic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Igor Savic.20:22

  21. 78'

    Gol! Zrinjski 1, Häcken 1. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.20:19

  22. 78'

    Tiro parato. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nemanja Bilbija.20:19

  23. 77'

    Tentativo fallito. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Mikkel Rygaard.20:18

  24. 74'

    Sanders Ngabo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  25. 74'

    Fallo di Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).20:16

  27. 74'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Filip Helander (Häcken).20:15

  28. 73'

    Igor Savic (Zrinjski) e' ammonito per fallo.20:14

  29. 73'

    Filip Helander (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:14

  30. 73'

    Fallo di Igor Savic (Zrinjski).20:14

  31. 72'

    Tiro parato. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.20:13

  33. 70'

    Mikkel Rygaard (Häcken) e' ammonito per fallo.20:11

  34. 70'

    Fallo di Mikkel Rygaard (Häcken).20:11

  35. 70'

    Leo Mikic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:11

  36. 70'

    Tiro parato. Amor Layouni (Häcken) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Adrian Svanbäck.20:11

  37. 69'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Mario Cuze (Zrinjski).20:10

  39. 69'

    Tiro respinto. Adrian Svanbäck (Häcken) un colpo di testa da centro area. Assist di Julius Lindberg con cross.20:10

  40. 68'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Kerim Memija (Zrinjski).20:09

  41. 68'

    Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sanders Ngabo.20:09

  42. 67'

    Amor Layouni (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:08

  43. 67'

    Fallo di Kerim Memija (Zrinjski).20:08

  45. 66'

    Sostituzione, Zrinjski. Marijan Cavar sostituisce Borna Filipovic.20:07

  46. 66'

    Sostituzione, Zrinjski. Stefano Surdanovic sostituisce Neven Djurasek.20:07

  47. 65'

    Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata di poco a lato sulla sinistra. Assist di Adrian Svanbäck da calcio d'angolo.20:06

  48. 65'

    Tiro respinto. Adrian Svanbäck (Häcken) un colpo di testa da centro area. Assist di Mikkel Rygaard con cross.20:06

  49. 64'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Marin Ljubic (Zrinjski).20:05

  51. 64'

    Tiro parato. Amor Layouni (Häcken) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Filip Helander.20:05

  52. 63'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Duje Dujmovic (Zrinjski).20:05

  53. 61'

    Sostituzione, Häcken. Sanders Ngabo sostituisce Pontus Dahbo.20:03

  54. 61'

    Sostituzione, Häcken. Adrian Svanbäck sostituisce Isak Brusberg.20:02

  55. 58'

    Isak Brusberg (Häcken) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:59

  57. 58'

    Fallo di Duje Dujmovic (Zrinjski).19:59

  58. 58'

    Sostituzione, Zrinjski. Leo Mikic sostituisce Matej Sakota.19:59

  59. 52'

    Julius Lindberg (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  60. 52'

    Fallo di Mario Cuze (Zrinjski).19:53

  61. 49'

    Tentativo fallito. Duje Dujmovic (Zrinjski) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Borna Filipovic con cross in seguito a un calcio da fermo.19:50

  63. 48'

    Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).19:50

  64. 48'

    Kerim Memija (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:50

  65. 47'

    Mikkel Rygaard (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  66. 47'

    Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).19:49

  67. 46'

    Tentativo fallito. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mikkel Rygaard.19:48

  69. Inizia il Secondo tempo Zrinjski 0, Häcken 1.19:47

  70. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Zrinjski 0, Häcken 1.19:32

  71. 45'+1'

    Silas Andersen (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  72. 45'+1'

    Fallo di Borna Filipovic (Zrinjski).19:31

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:31

  75. 45'

    Pontus Dahbo (Häcken) e' ammonito per fallo.19:30

  76. 45'

    Fallo di Pontus Dahbo (Häcken).19:30

  77. 45'

    Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:30

  78. 43'

    Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.19:29

  79. 43'

    Mikkel Rygaard (Häcken) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla destra dell'area da calcio d'angolo.19:28

  81. 43'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Igor Savic (Zrinjski).19:28

  82. 43'

    Tiro respinto. Simon Gustafson (Häcken) un tiro di destro da fuori area.19:28

  83. 42'

    Tiro respinto. Julius Lindberg (Häcken) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Silas Andersen.19:28

  84. 40'

    Gol! Zrinjski 0, Häcken 1. Silas Andersen (Häcken) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikkel Rygaard con cross da calcio d'angolo.

  85. 40'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Marin Ljubic (Zrinjski).19:25

  87. 39'

    Calcio d'angolo,Häcken. Calcio d'angolo causato da Slobodan Jakovljevic (Zrinjski).19:24

  88. 37'

    Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).19:23

  89. 37'

    Matej Sakota (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:23

  90. 34'

    Tentativo fallito. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Nemanja Bilbija.19:19

  91. 31'

    Fuorigioco. Borna Filipovic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Slobodan Jakovljevic e' colto in fuorigioco.19:17

  93. 31'

    Fallo di Adam Lundkvist (Häcken).19:16

  94. 31'

    Matej Sakota (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:16

  95. 22'

    Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:07

  96. 22'

    Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).19:07

  97. 20'

    Olle Samuelsson (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  99. 20'

    Fallo di Igor Savic (Zrinjski).19:05

  100. 16'

    Fuorigioco. Igor Savic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Nemanja Bilbija e' colto in fuorigioco.19:01

  101. 15'

    Pontus Dahbo (Häcken) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  102. 15'

    Fallo di Borna Filipovic (Zrinjski).19:00

  103. 12'

    Fuorigioco. Duje Dujmovic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Nemanja Bilbija e' colto in fuorigioco.18:57

  105. 11'

    Gara riprende.18:56

  106. 11'

    Gara momentaneamente sospesa, Isak Brusberg (Häcken) per infortunio.18:56

  107. 9'

    Fuorigioco. Marin Ljubic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Nemanja Bilbija e' colto in fuorigioco.18:54

  108. 8'

    Isak Brusberg (Häcken) e' ammonito per fallo.18:53

  109. 8'

    Fallo di Isak Brusberg (Häcken).18:53

  111. 8'

    Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  112. 6'

    Tiro parato. Duje Dujmovic (Zrinjski) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Matej Sakota con cross.18:51

  113. 6'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Julius Lindberg (Häcken).18:51

  114. 3'

    Fuorigioco. Igor Savic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Matej Sakota e' colto in fuorigioco.18:48

  115. 3'

    Tiro respinto. Mario Cuze (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Nemanja Bilbija.18:48

  117. 2'

    Tentativo fallito. Silas Andersen (Häcken) un tiro di destro da fuori area tira alto.18:47

  118. 2'

    Tiro parato. Nemanja Bilbija (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Neven Djurasek.18:47

  119. Inizia il Primo tempo.18:46

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50

Formazioni Zrinjski Mostar - Häcken

Zrinjski Mostar
Häcken
TITOLARI ZRINJSKI MOSTAR
  • (40) MARIN LJUBIC (P)
  • (12) PETAR MAMIC (D)
  • (27) SLOBODAN JAKOVLJEVIC (D)
  • (55) DUJE DUJMOVIC (D)
  • (50) KERIM MEMIJA (D)
  • (30) NEVEN DJURASEK (C)
  • (14) MATEJ SAKOTA (C)
  • (3) BORNA FILIPOVIC (C)
  • (21) IGOR SAVIC (C)
  • (25) MARIO CUZE (C)
  • (99) NEMANJA BILBIJA (A)
PANCHINA ZRINJSKI MOSTAR
  • (7) TYLER BUREY (A)
  • (9) LEO MIKIC (A)
  • (1) MATEJ BOGDAN (P)
  • (6) DAVID KARACIC (D)
  • (42) MARIJAN CAVAR (C)
  • (23) STEFANO SURDANOVIC (C)
  • (18) GORAN KARACIC (P)
  • (22) JAKOV PRANJIC (C)
  • (17) ANTE SUSAK (D)
  • (90) TONI MAJIC (A)
  • (20) ANTONIO IVANCIC (C)
  • (5) ILIJA MASIC (D)
ALLENATORE ZRINJSKI MOSTAR
  • Igor Stimac
TITOLARI HäCKEN
  • (99) ETRIT BERISHA (P)
  • (11) JULIUS LINDBERG (D)
  • (23) OLLE SAMUELSSON (D)
  • (21) ADAM LUNDKVIST (D)
  • (22) FILIP HELANDER (D)
  • (10) MIKKEL RYGAARD (C)
  • (8) SILAS ANDERSEN (C)
  • (14) SIMON GUSTAFSON (C)
  • (39) ISAK BRUSBERG (A)
  • (16) PONTUS DAHBO (A)
  • (24) AMOR LAYOUNI (A)
PANCHINA HäCKEN
  • (5) BRICE WEMBANGOMO (D)
  • (32) OSCAR JANSSON (P)
  • (3) JOHAN HAMMAR (D)
  • (4) MARIUS LODE (D)
  • (19) JOHN PAUL DEMBE (A)
  • (13) SIGGE JANSSON (C)
  • (20) ADRIAN SVANBÄCK (A)
  • (1) ANDREAS LINDE (P)
  • (7) SANDERS NGABO (C)
  • (15) SAMUEL LEACH HOLM (C)
  • (29) SEVERIN NIOULE (A)
  • (31) LASSE MADSEN (C)
ALLENATORE HäCKEN
  • Jens Gustafsson
PREPARTITA

Zrinjski Mostar - Häcken è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 18:45 allo stadio Bijeli Brijeg Stadium di Mostar.
Arbitro di Zrinjski Mostar - Häcken sarà Christian-Petru Ciochirca. Al VAR invece ci sarà Alan Kijas.

Attualmente Zrinjski Mostar si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Häcken si trova 28° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Zrinjski Mostar ha segnato 5 gol e ne ha subiti 7; Häcken ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Zrinjski Mostar e Häcken è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Zrinjski MostarHäcken
Partite giocate33
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati53
Gol totali subiti74
Media gol subiti per partita2.31.3
Percentuale possesso palla41.448.7
Numero totale di passaggi10271493
Numero totale di passaggi riusciti7731250
Tiri nello specchio della porta1312
Percentuale di tiri in porta52.046.2
Numero totale di cross4160
Numero medio di cross riusciti810
Duelli per partita vinti135133
Duelli per partita persi137120
Corner subiti1511
Corner guadagnati1221
Numero di punizioni a favore3430
Numero di punizioni concesse3728
Tackle totali4857
Percentuale di successo nei tackle58.352.6
Fuorigiochi totali35
Numero totale di cartellini gialli89
Numero totale di cartellini rossi10

