Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita! Arrivederci ai prossimi appuntamenti con il grande calcio europeo!23:04

90'+5' E' FINITA! IL CRYSTAL PALACE VINCE LA UEFA CONFERENCE LEAGUE! Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-022:58

90'+5' Alemao riceve palla al limite e ha spazio per mettere giù con il petto e andare alla conclusione con il destro. Tiro strozzato e palla sul fondo.22:57

90'+4' Conclusione improbabile di Pedro Dias e palla sul fondo. Un minuto al termine del recupero.22:56

90'+4' Larsen scaraventa la palla in rimessa laterale. Ultimo assedio per gli spagnoli.22:56

90'+2' Kamada continua a collezionare cartellini gialli. Ammonito Espino. 22:55

90'+1' Mitchell compie un anticipo decisivo nella propria area di rigore e guida un contropiede fulmineo per la formazione inglese. Giunto nell'area di rigore avversaria, Mendy calcia debolmente complice l'ernorme fatica compiuta con questo ultimo scatto ma conquista comunque il calcio d'angolo.22:54

90'+1' Prova ancora a fare la differenza Whalton entrando in area da destra. Sfortunato nel rimpallo che finisce in rinvio dal fondo.22:53

90' 5 minuti di recupero.22:52

89' Fallo in attacco di Alemao che ingaggia la battaglia con Lacroix e Canvot. Secondi preziosi guadagnati dal Crystal Palace.22:51

86' Altro fallo di Mendy che, nel tentativo di anticipare Sarr, lo butta a terra. Proteste del senegalese che rischia qualcosina essendo appena stato ammonito.22:49

85' Mendy, saltato secco da Larsen, commette fallo fermando la ripartenza avversaria. Giallo.22:47

83' Camello lascia rimbalzare la palla al limite e prova la conclusione in torsione col mancino. Palla sopra la traversa.22:45

82' Altra punizione per il Rayo. Occasione dalla trequarti destra. Ammonito Riad.22:44

80' 2° sostituzione Crystal Palace. Esce Yéremy Pino ed entra Evann Guessand.22:42

80' Tentativo dalla grande distanza di Lejeune. Palla sul fondo quando mancano 10 minuti al 90°.22:42

79' Conquista metri la formazione spagnola ma non riesce a trovare precisione in zona d'attacco. 22:41

77' 5° sostituzione Rayo Vallecano. Esce Isi Palazón ed entra Ilias Akhomach.22:39

76' 1° sostituzione Crystal Palace. Esce Jean-Philippe Mateta ed entra Jørgen Strand Larsen.22:38

75' Altissima la conclusione di Isi Palazon.22:37

74' Azione personale di Palazon che converge da sinistra con una strezata e trova il contatto falloso che regala una punizione dal limite al Rayo. Ammonito Yéremy Pino22:36

73' Manovra veloce del Palace bloccata sul più bello nel momento in cui Munoz stava per calciare dal limite. Nessun fallo secondo Mariani e timide proteste da parte della panchina londinese.22:35

72' Cross da destra a cercare Espino sul secondo palo. Munoz lo anticipa e subisce il fallo dall'esterno avversario.22:34

72' I cambi di Inigo Perez sembrano aver ridato lucidità e freschezza alla formazione spagnola. Ancora nessuna modifica alla formazione apportata da Glasner.22:33

70' 4° sostituzione Rayo Vallecano. Esce Álvaro García ed entra Luis Alfonso Espino.22:32

70' 3° sostituzione Rayo Vallecano. Esce Jorge de Frutos ed entra Sergio Camello.22:31

68' Si riaffaccia in avanti il Rayo. Garcia raggiune il fondo a sinistra e serve al centro. De Frutos si avventa sulla palla fermata da una deviazione della difesa inglese e calcia violentemente col mancino colpendo solo l'esterno della rete.22:31

67' Lejeune compie un buon anticipo a centrocampo ma sfortunatamente il pallone carambola sulla caviglia di Mariani. Gioco fermato come da regolamento.22:29

64' Incursione di Sarr da sinistra. Il suo destro termina sull'esterno della rete.22:26

64' Mendy si va a posizionare al centro della difesa con Ciss che si alza sulla linea di centrocampo.22:26

63' 2° sostituzione Rayo Vallecano. Esce Óscar Valentín ed entra Nobel Mendy.22:25

62' 1° sostituzione Rayo Vallecano. Esce Unai López ed entra Pedro Díaz.22:24

62' Kamada ne fa ammonire un altro. Álvaro García entra in ritardo colpendo il calciatore nipponico sulla caviglia.22:24

60' Cross da sinistra a metà strada tra Sarr e Munoz. L'esterno colombiano si trova il pallone addosso e di spalla devia oltre la linea di fondo campo.22:22

60' Ratiu si fa anticipare da Mitchell, facendo evaporare il possibile contropiede spagnolo e commette fallo. Rayo in grande difficoltà.22:22

59' De Frutos prova la conclusione dalla distanza ma non impensierisce Henderson che blocca centralmente.22:20

58' Massima spinta degli inglesi che vogliono a tutti i costi chiudere la partita.22:20

57' ANCORA CRYSTAL PALACE! Parata d'istinto di Batalla che ferma la conclusione ravvicinata e a botta sicura del solito Mateta.22:20

56' OCCASIONE ASSURDA PER IL PALACE! TRIPLO PALO!! Parte Yeremy Pino con una punizione pressoché perfetta che colpisce il entrambi i legni della porta difesa da Batalla. Mateta si avventa nuovamente sul pallone ma colpisce il palo a sua volta!22:19

54' Spinge il Palace sulla scia dell'entusiasmo. Sarr punta Lejeune che commette fallo nel tentativo di contrastare l'attaccante avversario. Punizione dai 20 metri per gli inglesi.22:17

52' Delirio tra gli spalti per il gol che sta decidendo la finale di Lipsia. Clima infuocato.22:14

51' GOOL!! CRYSTAL PALACE-Rayo Vallecano 1-0!! Rete di Jean-Philippe Mateta! Wharton avanza palla al piede indisturbato e libera il mancino dal limite. Batalla respinge in malo modo la conclusione centrale e permette a Mateta di segnare il più facile dei tap-in.22:14

48' Sterzata di Kamada che manda completamente fuori tempo Unai López che lo stende. Ancora un giallo estratto da Mariani.22:10

46' Grande disimpegno della difesa del Palace. La palla arriva sulla sinistra a Mitchell che va subito a cercare Mateta a centro area. Anticipo netto di Lejeune.22:09

46' SI RIPARTE! Il Rayo Vallecano è sul pallone per dare il via alla seconda frazione di gioco. Nessun cambio all'intervallo.22:07

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:53

Reti inviolate in una prima frazione di gioco molto tattica e non troppo entusiasmante. L'occasione più grande l'ha avuta il Crystal Palace con Mitchell che, in pieno recupero, ha mandato di testa a lato da due passi. Un paio di occasioni anche per gli spagnoli nel corso dei primi 45 minuti.21:53

45'+4' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Crystal Palace-Rayo Vallecano 0-021:51

45'+3' Vuole chiudere il primo tempo in avanti il Palace. Munoz non riesce però a rendersi pericoloso da destra.21:51

45'+1' OCCASIONE CRYSTAL PALACE! Bellissimo pallone di Wharton che, da posizione leggermente defilata a destra, mette sulla testa di Mitchell a due passi dalla porta. L'esterno delle Eagles prende il tempo a tutti ma mette incredibilmente a lato.21:49

45' 4 minuti di recupero.21:47

43' Bella manovra degli inglesi con Wharton che imbuca perfettamente a destra per Munoz. Contrastato, il colombiano tocca il pallone con il braccio e Mariani deve fermare l'azione.21:46

42' Palazon calcia al centro dalla trequarti sinistra. Ciss tenta, con il tacco, di allungare la traiettoria del pallone ma trova solo maglie rossoblu.21:44

41' Primo cartellino anche per il Crystal Palace. Adam Wharton, anticipato di netto, colpisce Palazon sulla tibia.21:43

40' Calcio d'angolo per il Palace e ancora molte spinte all'interno dell'area piccola. Canvot finisce a terra, a gioco fermo, strattonato da Palazon. Interviene subito Mariani a sedare gli animi.21:43

39' UNAI LOPEZ! Altra chance per gli spagnoli con Unai Lopez che,su sponda di Alemao, prova a piazzare rasoterra con il destro. Palla a lato anche in questa occasione.21:42

38' Nervosissimo l'estremo difensore del Rayo Vallecano mentre Mariani fa ripartire il gioco.21:40

35' Batalla richiama l'attenzione di Mariani per indicare un punto sugli spalti, probabilmente per un malore tra i tifosi. Gioco fermo da un minuto.21:40

34' Mateta e Wharton cercano il fallo in attacco ma Mariani non abbocca. Parte il contropiede del Rayo con Alemao che manda in profondità sulla destra per de Frutos. Grande recupero di Lacroix che riesce addirittura a conquistare la rimessa dal fondo.21:37

31' Lettura sbaglia di Canvot che riesce comunque ad arrivare sul pallone anticipando il pressing di Garcia. Successivamente parte palla al piede conquistando un fallo all'altezza del cerchio di centrocampo.21:34

31' Prova a guagnare metri la formazione madrilena ma non trova spazio tra le fitte maglie della difesa avversaria.21:32

28' Fase di partita caratterizzata da diversi errori tecnici da una parte e dall'altra.21:30

25' OCCASIONE RAYO! E' degli spagnoli il primo squillo del match. Garcia scende sulla sinistra e mette un buon cross sul secondo palo. Alemao viene sorpreso dal buco del difensore di fronte a lui e, col mancino, mette a lato da ottima posizione.21:27

23' Isi Palazon costretto ad entrare in tackle su Mitchell per evitare la ripartenza degli inglese. Secondo giallo per il Rayo in pochi minuti.21:25

22' Primo giro dalla bandierina anche per il Rayo.21:24

22' Filtrante rasoterra per Sarr che prova a strappare usando il fisico. Risolve tutto Batalla con l'uscita bassa.21:24

20' Wharton lancia in contropiede mandando in profondità Yeremy Pino. Ciss sbaglia completamente il tempo dell'intervento e va dritto sull'uomo. Giallo ineccepibile.21:22

19' Un altro brutto pallone perso dagli inglesi, questa volta a centrocampo. La difesa si ricompatta e pone rimedio all'errore di Munoz.21:21

16' Situazione molto interessante per il Rayo con Alemao che strappa il pallone a Canvot sulla linea di fondo e serve all'indietro per Garcia. Non passa la palla dell'esterno verso il centro dell'area.21:20

15' Angolo per gli inglesi. Molte le spinte al centro dell'area di rigore con Mariani che fischia in favore della difesa.21:17

14' Kamada cambia campo a cercare Munoz sulla fascia destra. Scivola Chavarria andando in pressing ma riesce a rialzarsi rapidamente e ad arginare l'avversario in rimessa laterale.21:16

10' Spunto di Munoz sulla destra e Sarr servito sul vertice destro. Ancora una volta la difesa si oppone al tiro.21:13

9' Pino cerca l'assist per Mateta con il pallone che viene respinto dalla difesa e finisce nuovamente sui piedi dello spagnolo che tenta il destro di prima intenzione. Murato.21:12

8' Prima azione offensiva del Rayo che spinge sulla sinistra. Parte il cross di Chavarria a cercare de Frutos sul secondo palo ma arriva l'uscita alta, sicura, di Henderson.21:10

5' Piazzato dai 20 metri per il Palace. Pino e Wharton assieme sul punto di battuta. Parte Wharton che cerca la palla morbida per Lacroix. Allontana la difesa spagnola.21:07

4' Mateta aspetta l'inserimento di Sarr e lo serve in verticale. Chiusura provvidenziale di Lejeune.21:06

3' E' il Crystal Palace a tentare di tenere le redini del gioco. Molto compatto il Rayo in questo avvio di partita.21:05

1' Subito una rimessa in zona offensiva per gli inglesi. Munoz lancia la palla direttamente nel cuore dell'area di rigore trovando la deviazione di un compagno direttamente sul fondo.21:03

INIZIA LA PARTITA! Fischia Mariani e il Crystal Palace muove il primo pallone del match.21:02

Clima stupendo a Lipsia mentre si svolge una grande festa nel prepartita e René Adler porta la coppa sul terreno di gioco. E' tutto pronto per il fischio d'inizio della sfida tra Crystal Palace e Rayo Vallecano!20:57

A disposizione Rayo Vallecano. Cardenas, Molina, Akhomach, Balliu, Camello, Dìaz, Espino, Gumbau, Mendy, Trejo.20:19

FORMAZIONE UFFICIALE RAYO VALLECANO. 4-2-3-1. Batalla; Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria; Lopez, Valentin, de Frutos, Palazon, Garcia; Alemao.21:04

A disposizione Crystal Palace. Benitez, Matthews, Rio Cardines, Clyne, Devenny, Guessand, Hughes, Johnson, Lerma, Richards, Sosa, Larsen.20:14

FORMAZIONE UFFICIALE CRYSTAL PALACE. 3-4-3. Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Yeremy Pino.22:15

Tanta Italia nelle squadra arbitrale che dirigerà la sfida di questa sera. Maurizio Mariani, alla sua prima finale europea, è coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Di Bello, affiancato da Chiffi, agirà in sala VAR.18:36

Fase campionato più agevole per il Rayo Vallecano che, con 13 punti conquistati nelle sei partite a disposizione, ha staccato direttamente il biglietto per gli ottavi di finale. Samsunspor, AEK Atene e Strasburgo sono gli avversari sconfitti dalla squadra madrilena nel percorso, quasi netto, che ha portato il Rayo a Lipsia.18:34

Non era partita benissimo la stagione europea del Crystal Palace: due sconfitte nelle prime quattro partite hanno costretto la squadra londinese a passare dai playoff dove hanno sconfitto lo Zrinjski Mostar per accedere alla fase agli ottavi della manifestazione. Da quel momento la formazione guidata da Glasner non ha più subito battute d'arresto ed ha eliminato, in serie, AEK Larnaca, Fiorentina e Shaktar Donetsk per raggiungere la Red Bull Arena.18:29

Buonasera e benvenuti alla Red Bull Arena di Lipsia! Il Crystal Palace di Oliver Glasner e il Rayo Vallecano di Inigo Perez si sfidano nell'atto finale della UEFA Conference League!18:19