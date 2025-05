Da Betis - Chelsea é tutto, appuntamento alla prossima stagione di Coppe Europee!22:58

90'+6' FINISCE BETIS - CHELSEA! 1-4 il finale, gli inglesi sono i campioni di questa Conference League.22:54

90'+5' AMMONITO Romain Perraud. Conclusione a gioco fermo che colpisce Chalobah, nervosismo ora in campo. 22:54

90'+3' Chelsea che con un ottimo secondo tempo porta a casa l'ennesima Coppa della loro storia.22:52

90'+1' GOL! Betis - CHELSEA 1-4! Rete di Moisés Caicedo. il mediano chiude la partita con una conclusione dal limite che batte Adrian: la Coppa va al Chelsea!22:51

90' Cinque i minuti di recupero.22:50

89' Nervosissimo Antony, separato da Lo Celso rispetto ad un gruppo di giocatori del Chelsea.22:48

88' AMMONITO Antony. Fallo su Enzo Fernandez, scintille ora in campo. 22:47

88' Sostituzione CHELSEA: esce Cole Palmer, entra Marc Guiu.22:46

87' Proteste del Betis per un tocco di mano di James in area, si continua a giocare.22:46

85' Sostituzione BETIS: esce Cardoso, entra Giovani Lo Celso.22:45

85' Sostituzione BETIS: esce Pablo Fornals, entra Sergi Altimira.22:45

85' AMMONITO Jadon Sancho. Giallo per l'esultanza. 22:43

83' GOL! Betis - CHELSEA 1-3! Rete di Jadon Sancho. L'ex Dortmund rientra e mette il pallone sotto il sette, conclusione perfetta che batte Adrian. 22:43

82' Betis che sta guadagando metri, baricentro alto che concede peró praterie alle ripartenze del Chelsea.22:40

80' Sostituzione CHELSEA: esce Nicolas Jackson, entra Kiernan Dewsbury-Hall.22:40

80' A terra Jackson, deve entrare lo staff medico del Chelsea.22:39

79' AMMONITO Cole Palmer. Il fantasista calcia il pallone lontano dopo un fischio dell'arbitro. 22:38

78' COSA SBAGLIA JACKSON! Contropiede Chelsea, la punta solo con Sancho contro Adrian, sbaglia il tocco e regala il pallone al portiere.22:37

77' Isco con un cross basso per Cardoso, respinta della difesa.22:37

76' Che rischio di Adrian sul pressing di un Palmer veramente scatenato.22:36

74' Chelsea ora che, sulle ali dell'entusiasmo, continua a spingere: Betis che sta cercando, con difficoltá, la reazione.22:34

72' Sostituzione BETIS: esce Cédric Bakambu, entra Aitor Ruibal.22:31

71' Chelsea che in cinque minuti ribalta la partita guidato da un Palmer che regala due assist da incorniciare.22:30

70' GOL! Betis - CHELSEA 1-2! Rete di Nicolas Jackson. Magia di Palmer Sulla destra, cross perfetto per la punta che, di testa, deve solo spingere la palla in porta. 22:30

70' Isco in area forse con il primo vero errore della partita, un tentativo di tunnel invece della conclusione. Lo ferma Colwill.22:29

69' PALMER! Conclusione di prima intenzione, attento Adrian in due tempi.22:28

68' Ancora Palmer, cross basso che Natan allontana: azione fermata poi per fuorigioco.22:26

66' Chelsea che trova il pareggio dopo 20 minuti di forcing, gara riaperta e entusiasmo ora dalla parte inglese.22:26

65' GOL! Betis - CHELSEA 1-1! Rete di Enzo Fernández. Spunto di Palmer, cross sul palo lontano dove Arriva l'argentino: colpo di testa che batte Adrian. 22:25

65' Palmer in area cerca lo scarico, ma attento Fornals. Betis ora chiuso nella propria trequarti.22:24

63' Adrian esce fuori area e calcia lontano, rischiando di scontrarsi con Bartra: il centrale fa segno al portiere di "chiamare" il pallone.22:22

62' Sostituzione CHELSEA: esce Benoît Badiashile, entra Levi Colwill.22:21

61' Sostituzione CHELSEA: esce Pedro Neto, entra Jadon Sancho.22:20

60' Chelsea con un forcing serrato, alla ricerca del pareggio: Betis che non riesce piú a ripartire.22:19

58' JACKSON! Appena rientrato, la punta ex Villarreal ha il diagonale del pareggio, blocca Adrian.22:16

57' JAMES! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione potente del neo entrato che colpisce l'altro sostituito, Perraud.22:16

56' Check del VAR per l'intervento di Adrian su Jackson: si aspetta la decisione di Peljto, che indica il corner.22:15

55' AMMONITO Benoît Badiashile. Giallo per proteste. 22:17

55' Cross per Jackson, Adrian in uscita travolge la punta, trovando pallone e uomo.22:14

54' Chelsea piú aggressivo, ma il 3-2-5 non sta trovando varchi contro l'attuale 4-5-1 del Betis.22:14

53' Sostituzione BETIS: esse Abde Ezzalzouli, entra Jesús Rodríguez22:12

53' Problemi ora per Abde, l'esterno sembra non essere in grado di continuare la partita.22:11

51' Chelsea decisamente piú incisivo in questa seconda frazione, cercando anche la verticalitá e non solo un giro palla continuo come nel primo tempo.22:09

50' Jackson trova la profnoditá ed il cross, ma azione fermata per fuorigioco.22:09

48' Bel cross di James che taglia tutta l'area, nessuno arriva sul secondo palo.22:07

47' Isco illumina subito con un doppio dribbling sulla linea di fondo, alla fine non riesce peró a crossare prima dell'uscita della palla.22:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:04

46' Sostituzione BETIS: esce Ricardo Rodríguez, entra Romain Perraud.22:04

46' Sostituzione CHELSEA: esce Malo Gusto, entra Reece James.22:04

Chelsea che ha provato la reazione ma spagnoli che hanno chiuso tutti gli spazi, sfiorando anche il raddoppio con Bartra dalla distanza.21:49

Primo tempo decisamente intenso, a rompere l'equilibrio il Betis con la rete di Abde dopo nove miunuti.21:48

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BETIS - CHELSEA! 1-0 il risultato parziale, decide Ezzalzouli.21:48

45'+1' Conclusione di Enzo Fernandez, palla in angolo. Dal corner lo stesso argentino mette al centro, palla respinta.21:47

45' Un minuto di recupero.21:46

44' Maresca ora scambia gli esterni, ma risultati che ancora faticano ad arrivare.21:45

43' ADRIAN ANTICIPA ENZO! Inserimento di Fernandez, il portiere lo anticipa e viene travolto dall'argentino.21:44

42' OCCASIONE BETIS! Punizione di Isco, Jorgensen smanaccia, il tap in di Natan é respinto dalla difesa!21:43

40' Fornals rischia moltissimo con un retropassaggio per Adrian, azione poi fermata per un precedente fuorigioco.21:40

38' Palla in profonditá di Caicedo per Palmer, non riesce la sponda per Jackson: interviene Bartra.21:40

36' Caicedo con le cattive su Isco, si lascia giocare per il vantaggio.21:38

35' Maresca sta chiedendo ai suoi di allargare piú il campo cercando i suoi esterni, ma tanto impegno delle ali del Betis nel ritornare in chuisura.21:37

33' Errori anche in tocchi semplici per un Chelsea che sta faticando molto nel suo solito giro palla.21:34

31' Altro numero di Isco con l'elastico in area, il suo tocco per Cardoso é peró deviato.21:32

29' ABDE! Doppio passo e cross dell'esterno, Gusto manda sull'esterno della rete.21:31

28' Ancora possesso palla del Chelsea con il suo 3-2-5, Betis peró che concede pochissimo.21:29

26' Jackson prova di fisico su Natan, bella la chiusura di Bartra.21:27

25' Calobah rischia tantissimo svirgolando in area, non ne approfitta il Betis.21:26

23' Chelsea che sta dominando il possesso palla (65%), ma Betis decisamente piú pericoloso in questa prima metá del primo tempo.21:24

21' COSA SI MANGIA CARDOSO! Azione di Abde che mette a sedere due avversari e serve sul dischetto il suo mediano: conclusione a lato anche per la deviazione di un difensore del Chelsea.21:22

20' Badiashile chiude Antony che si era lanciato in velocitá: spazio per le ripartenze per la squadra di Pellegrini.21:21

19' Abde e Isco in raddoppio su Palmer, tanto impegno da parte di tutti i biancoverdi in questo inizio partita.21:19

17' Bartra ferma a centrocampo Jackson, rischia il giallo il difensore catalano.21:18

16' Ci prova Caicedo dalla distanza, respinge Natan.21:16

15' OCCASIONE BETIS Bartra di potenza dalla distanza, mette in angolo Jorgensen.21:15

14' Cross di Abde, Jorgensen blocca. Tutti si aspettavano Antony, ma per ora é il marocchino il pericoloso numero 1 degli spagnoli.21:14

13' Palmer spezza un raddoppio e scarica su Neto, il pallone per Gusto é troppo profondo.21:13

12' Chelsea che sta soffrendo molto il pressing betico, inglesi che faticano nel possesso palla.21:13

11' Betis che sblocca la partita con Abde, l'esterno ex Barcellona che si sta consacrando sotto, e grazie a, Pellegrini.21:11

9' GOL! BETIS - Chelsea 1-0! Rete di Abdessamad Ezzalzouli. Recupero alto degli andalusi, palla a Isco che acarica per l'ex Barcellona: conclusione potente imprendibile per Jorgensen. 21:11

8' Chelsea che sta prendendo campo, ma Betis che prova sempre a ripartire con velocitá. Partita che si lascia guardare.21:10

7' Cross basso di Isco dalla sinistra, Jorgensen anticipa Bakambu.21:08

6' PALMER! Azione personale dell'ex City, conclusione da posizione defilata che Adrian blocca a terra.21:07

5' Recupero di Abde, cross morbido per Antony che trova il colpo di testa: palla a lato.21:06

4' Isco quasi recupera su Gusto, mette una pezza Jorgensen.21:05

3' Ritmi subito altissimi, entrambe le squadre alla ricerca del possesso palla e del pressing alto.21:04

1' Betis con la classica maglia biancoverde, i colori delle Palanganas, Chelsea in completo blu.21:02

1' INIZIA BETIS - CHELSEA! Primo pallone per gli inglesi!21:01

Dirige il match l'arbitro bosniaco Irfan Peljto.20:25

Maresca schiera Jackson da prima punta, centrocampo folto alle sue spalle con Madueke e Neto sulle fasce, Palmer e Enzo Fernandez al centro. Caicedo da volante davanti alla difesa formata da Gusto, Chalobah, Badiashile e l'ex Liga Cucurella. Jorgensen in porta.20:23

Pellegrini opta per una formazione votata al possesso palla, con Isco e Fornals da mezzali, Antony e Abde sugli esterni. Bakambu da punta centrale, l'americano Cardoso in regia. Difesa che vede la coppia Bartra - Natan al centro, Sabaly e Rodriguez laterali; in porta Adrian,.20:20

La formazione del CHELSEA (4-2-3-1), Jorgensen - Gusto, Calobah, Badiashile, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Neto, Palmer, Madueke - Jackson.20:18

Sono ufficiali le formazioni del match: BETIS SEVILLA: (4-3-3) Adrian - Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez - Cardoso, Isco, Fornals - Antony, Bakambu, Ezzalzouli.20:17

Gli andalusi sono arrivati in finale dopo aver battuto la Fiorentina, i londinesi dominando il Djurgarden. Spagna contro Inghilterra, l'ingegnere Pellegrini contro l'italiano Maresca.20:16

Siamo arrivati all'atto finale di questa Conference League, allo Stadion Wrocław di Breslavia si affrontano il Betis Siviglia contro il Chelsea.20:16