90'+7' FINE PARTITA. MAINZ-FIORENTINA 2-1. Beffa atroce nel finale per la Fiorentina che al termine del recupero viene piegata da un gol di testa di Lee.20:42

90'+5' GOL! MAINZ-Fiorentina 2-1. Ha segnato Lee! Beffa finale per la Fiorentina. Sano rientra sul destro da sinistra e lascia partire un cross velenoso che viene impattato dal terzo tempo di Lee che prende in controtempo Martinelli. Ha perso la bussola la difesa viola nel finale. 20:43

90'+5' AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Giallo a Pongracic.20:43

90'+4' OCCASIONE PER WEIPER! Si addormenta la difesa della Fiorentina che concede una grande chance all'attaccante del Mainz. La cui conclusione molto ravvicinata, ma decentrata, viene respinta da Martinelli.20:49

90'+2' Brutto retropassaggio di Comuzzo verso Martinelli. Brivido e corner regalato al Mainz.20:37

90' Saranno cinque i minuti di recupero.20:35

85' SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Sohm, dentro Fagioli.20:30

85' Bøving cerca il destro dal limite, alto di molto. 20:29

84' Chiusura decisiva di Comuzzo sul tiro di Sano che aveva approfittato dell'ennesima palla persa in impostazione dalla Fiorentina.20:49

84' In questo finale ha però ritrovato grande pericolosità la Fiorentina.20:28

82' GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA! Lancio millimetrico di Nicolussi per l'attacante che controlla in corsa e batte Zentner con un diagonale preciso e potente. Tutto vanificato però dalla posizione irregolare di Kean segnalata dall'assistente. Il Var conferma dopo un lunghissimo check. 20:27

81' SOSTITUZIONE PER IL MAINZ. Fuori Amiri, dentro Bøving.20:25

77' ENORME OCCASIONE PER KEAN! Questa volta è calibrato il cross di Dodô per l'attaccante della Nazionale che solo in area non inquadra lo specchio di testa. Altro gol sbagliato dalla Fiorentina.20:22

74' Dodô mette in mezzo da destra, pallone troppo su Zentner che blocca.20:19

71' Ora momento complicato per la Fiorentina che fatica molto nella gestione del pallone.20:15

69' SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Pablo Mari, dentro Comuzzo. 20:15

68' GOL! MAINZ-Fiorentina 1-1. Ha segnato Hollerbach! La Fiorentina perde un brutto pallone sulla propria trequarti per una trasmissione imprecisa di Pablo Mari a Ranieri che viene scippato. Sulla riconquista il Mainz trova Lee che, nonostante la sporcatura di Pongracic, riesce nell'imbucata per Hollerbach. Il classe 2001 a tu per tu con Martinelli non sbaglia.20:50

67' AMMONIZIONE PER IL MAINZ. Amiri in ritardo su Mandragora.20:11

66' Weiper impatta di testa da corner ma colpisce in maniera sbilenca.20:11

65' SOSTITUZIONE PER IL MAINZ. Fuori Nebel, dentro Hollerbach.20:10

65' Sta spingendo il Mainz in questa fase della partita. 20:09

64' Widmer sbuccia la conclusione nel cuore dell'area: era una girata comoda. È andata bene alla Fiorentina.20:09

63' AMMONZIONE PER LA FIORENTINA. Trattenuta prolungata di Pabo Mari su Weiper.20:07

62' AMMONIZIONE PER IL MAINZ. Nebel trattiene Mandragora.20:06

61' Pericolo per la Fiorentina sugli sviluppi di rimessa lunga di Widmer, Lee appena entrato manca l'impatto col pallone in area.20:06

60' SOSTITUZIONE PER IL MAINZ. Fuori Sieb, dentro Lee.20:05

60' SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Piccoli, dentro Kean.20:04

59' SOSTITUZIONE PER IL MAINZ. Fuori Maloney, dentro Sano.20:05

59' SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Ndour, dentro Mandragora.20:04

54' PICCOLI SFIORA IL RADDOPPIO! Grande suggerimento in verticale di Sohm per il suo attaccante che da dentro l'area chiude troppo il diagonale sul secondo palo, fuori. Anche in questa occasione avrebbe potuto fare meglio.20:51

53' OCCASIONE PER FAZZINI! Dodô da destra arma il rimorchio del trequartista viola la cui conclusione di prima intenzione viene incredibilmente murata involonatriamente da Piccoli. Il tiro era senz'altro indirizzato nello specchio.20:51

50' AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Pestone di Ndour su Kohr.19:54

48' AMMONIZIONE PER IL MAINZ. Maloney trattiene Ndour.19:52

47' Come nel primo tempo approccio abbastanza gagliardo del Mainz. 19:51

46' SOSTITUZIONE PER IL MAINZ. Fuori Mwene, dentro Widmer.19:51

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con una sostituzione nella fila tedesche.19:50

Ottimo il primo tempo del giovane Martinelli: 45' di attenzione e buona personalità del portiere della Fiorentina.19:36

Dopo aver rischiato qualcosa in avvio ed essersi scrollata di dosso un po' di paura la Fiorentina rompe l'equilibrio al 16' con una staffilata di Sohm su assist di Piccoli. La Viola legittima il vantaggio con altre due grandissime occasioni che Piccoli e Fazzini non riescono a concretizzare. 20:51

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: MAINZ-FIORENTINA 0-1. Decide sin qui il gol di Sohm.19:33

45' Saranno due i minuti di recupero. 19:31

43' Altro buon intervento in uscita di Martinelli, che allontana coi pugni su angolo del Mainz.19:30

43' Ndour mura Amiri che si era coordinato su un pallone pericoloso in area viola.19:28

40' Piccoli cerca di sottrarre il pallone a Zentner che lo stava rinviando. L'arbitro ferma il gioco. 19:27

39' GRANDE OCCASIONE PER FAZZINI! Super discesa di Dodô che triangola con Sohm e scappa via a destra. Pallone basso a rimorchio per Fazzini la cui girata a colpo sicuro viene smorzata in corner da Potulski.20:52

38' Spinge soprattuto a destra il Mainz. Pongracic pulisce l'area sul traversone di Mwene.19:24

36' Azione manovrata del Mainz che va al cross da destra con Nebel. Fa buona guardia Pablo Mari che respinge su primo palo.19:22

32' Momento della partita non esltante, con tanti errori tecnici da una parte e dall'altra.19:17

29' In questa fase è la Fiorentina a tenere il pallino del gioco. 19:14

26' Zentner deve affrettare l'uscita per anticipare Piccoli che era stato imbeccato da un lancio involontario di Pongracic.19:12

24' Ranieri pericoloso sugli sviluppi di corner dopo la spizzata di Piccolo verso il secondo palo. Il suo colpo di testo viene però inglobato da un attento Zentner.20:52

22' SUPER OCCASIONE PER PICCOLI! Contropiede perfetto della Fiorentina: Fortini taglia verso il centro e regala un rigore in movimento a Piccoli. Il centravanti della Fiorentina se lo divora calciando centrale e consentendo la parata a Zentner che mette in corner coi piedi.19:10

19' Ha preso coraggio la FIorentina! Piccoli calcia alto da dentro l'area dopo essere stato trovato bene dallo stesso Sohm che ha provato a ricambiare il favore.19:05

17' Esultanza liberatoria anche della panchina della Fiorentina. Era tantissima la tensione.19:04

16' GOL! Mainz-FIORENTINA 0-1. Ha segnato Sohm! Erroe in uscita del Mainz con Da Costa, Nicolussi verticalizza per Piccoli che di prima intenzione fa da sponda a Sohm. Lo svizzero in corsa trova una staffilata potente sul primo palo da distanza ravvicinata su cui può poco Zentner.



15' Prova a reagire la Fiorentina, anticipato Piccoli in area.19:01

12' OCCASIONE ANCHE PER SIEB! Percussione dal vertice sinistro dell'area: passa in mezzo a Pongracic e Dodô. Sul più bello l'attaccante del Mainz fa qualcosa a metà tra un tiro e un cross graziando la Fiorentina. Ma potenzialmente era una grande chance.19:00

10' OCCASIONE PER WEIPER! Disimpegno leggero della Fiorentina che permette il recupero alto di Nebel. Gran pallone in mezzo da destra per Weiper che colpisce di testa da due passi, ma centralmente. Ottimo comunque il riflesso di Martinelli che riesce anche a bloccare.19:23

7' Punizione a favore della Fiorentina su cui la Viola aveva riempito l'area avversaria: calcia però male Nicolussi, basso e corto.18:54

5' Cross teso di Amiri dalla trequarti: è buono il primo intervento nella partita di Martinelli che blocca con sicurezza in uscita.18:51

3' Pressa anche la Fiorentina con Ndour che per poco non scippa Potulski nella propria area. Secondo Visser c'è fallo in attacco.18:50

1' Il Mainz, come da caratteristiche, esercita subito una pressione altissima.18:47

1' È cominciata MAINZ-FIORENTINA! Buona partita a tutti.18:46

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo in una Mewa Arena dal grande colpo d'occhio. Tra pochissimo si comincia.18:41

È il belga Lawrence Visser a dirigere la sfida della 3ª giornata della fase campionato di Conference League tra Mainz e Fiorentina. Assistenti sono Ruben Wyns e Thibaud Nijssen, il quarto ufficiale è Wesly De Cremer. Il Var è Jan Boterberg, l'Avar Ella De Vries.18:39

Confermato il 3-5-2 per la Viola. David De Gea va in panchina stasera, infatti, Galloppa concede una chance a Martinelli, all’esordio stagionale dal primo minuto. In difesa, torna Pablo Marí, a sinistra c’è Fortini mentre in avanti Fazzini gioca in appoggio a Piccoli. Out Sabiri e Gosens per infortunio e anche Gudmundsson impegnato nel processo in Islanda. 18:37

Il Mainz ha apportato quattro modifiche alla squadra che ha pareggiato 1-1 con il Brema: Kacper Potulski, Danny da Costa, Sota Kawasaki e Nelson Weiper partono al posto di Andeas Hanche-Olsen, Kaishu Sano, Silvan Widmer e Benedict Hollerbach. Bo Henriksen sta cercando di dare equilibrio al suo 3-4-3.18:37

FORMAZIONE FIORENTINA (3-5-2): Martinelli - Pongracic, Pablo Mari, Ranieri - Dodô, Sohm, Nicolussi, Ndour, Fortini - Fazzini, Piccoli.18:33

FORMAZIONE MAINZ (3-4-3): Zentner - Potulski, Da Costa, Kohr - Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki - Nebel, Weiper, Sieb.18:33

Daniele Galloppa, allenatore ad interim della Fiorentina: "Sappiamo cosa significa questo momento e la proprietà mi ha chiesto di portare un po' di entusiasmo e calma alla squadra, perché in questo momento ce n'è davvero bisogno. Ho cercato di togliergli un peso dalle spalle e speriamo di fare un'ottima prestazione domani. Voglio invitare tutti i giocatori a godersi questi momenti e a non concentrarsi sulla pressione, perché questo è il modo migliore per esprimersi in una situazione di questo tipo".18:30

Bo Henriksen, allenatore del Mainz: "Il momento della Fiorentina è difficile, come il nostro. Dobbiamo pensare a noi e al nostro gioco, anche se la Fiorentina ha esperienza e ha fatto tante partite europee. Loro daranno il massimo e vorranno assolutamente vincere per riprendersi. Per noi sarà comunque una sfida importante, faremo delle rotazioni, ma proveremo a batterli".18:30

Crisi nera per la Fiorentina che ha annunciato la separazione dal proprio allenatore Stefano Pioli dopo l’ultimo ko con il Lecce: il rendimento in campionato dice ultimo posto in solitaria zero vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Nella sfida contro il Mainz sarà Daniele Galloppa (tecnico della Primavera Viola) a guidare i toscani con l’obiettivo di proseguire un percorso sin qui netto Europa (sei punti e primato per differenza reti) e lasciarsi alle spalle qualche fantasma. All'orizzonte l'arrivo di Vanoli come allenatore. 18:27

Le due squadre vivono un periodo di crisi sorprendentemente simile. I tedeschi si ritrovano ultimi in Bundesliga assieme all'Heidenheim, con una sola vittoria in nove gare e appena cinque punti. Dopo l’ottima passata stagione il rendimento è crollato a picco: una vittoria, due pareggi e sei sconfitte, 10 gol segnati e 17 subiti. Ciò nonostante il Mainz ha vinto entrambe le partite in questa stagione di Conference League, tanti quanti successi nelle sue prime otto gare nelle principali competizioni europee.18:23

Mainz e Fiorentina si affrontano per la prima volta a livello europeo. La Fiorentina ha vinto la sua ultima trasferta contro una squadra tedesca in una competizione europea (1-0 contro il Borussia Mönchengladbach in Europa League nel 2017), dopo essere stata a digiuno di successi nelle prime sette gare fuori casa contro queste formazioni (1N, 6P).18:20

Benvenuti alla diretta scritta di Mainz-Fiorentina, gara valida per la terza giornata della League Phase di Conference League. 18:07