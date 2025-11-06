Virgilio Sport
AEK Athens-Shamrock Rovers: 1-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

6 Novembre 2025 ore 18:45
AEK Athens
1
Shamrock Rovers
1
Partita finita
Arbitro: José Luis Munuera Montero
  1. 21' 0-1 Graham Burke (R)
  2. 90' 1-1 Luka Jovic (R)
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, AEK Atene 1, Shamrock Rovers 1.

  1. 90'+8'

    Domagoj Vida (AEK Atene) e' ammonito.20:43

  3. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, AEK Atene 1, Shamrock Rovers 1.20:43

  4. 90'+7'

    Fuorigioco. Petros Mantalos(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Frantzdy Pierrot e' colto in fuorigioco.20:43

  5. 90'+6'

    Fallo di Domagoj Vida (AEK Atene).20:41

  6. 90'+6'

    Lee Grace (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:41

  7. 90'+4'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra.20:40

  9. 90'+4'

    Tiro parato. Filipe Relvas (AEK Atene) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa. Assist di Orbelín Pineda.20:40

  10. 90'+2'

    Fallo di Frantzdy Pierrot (AEK Atene).20:38

  11. 90'+2'

    Daniel Cleary (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:36

  13. 90'

    Sostituzione, AEK Atene. Domagoj Vida sostituisce Mijat Gacinovic.20:36

  15. 90'

    Sostituzione, AEK Atene. Roberto Pereyra sostituisce Stavros Pilios.20:36

  16. 90'

    Gol! AEK Atene 1, Shamrock Rovers 1. Luka Jovic (AEK Atene) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Luka Jovic

  17. 86'

    Decisione VAR: rigore AEK Atene.20:32

  18. 84'

    Rigore concesso da Daniel Grant (Shamrock Rovers) per un fallo di mano in area.20:30

  19. 84'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Trevor Clarke (Shamrock Rovers).20:30

  21. 83'

    Fallo di Frantzdy Pierrot (AEK Atene).20:28

  22. 83'

    Cian Barrett (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  23. 82'

    Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Mijat Gacinovic con cross.20:27

  24. 81'

    Fuorigioco. Daniel Mândroiu(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Trevor Clarke e' colto in fuorigioco.20:27

  25. 80'

    Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Orbelín Pineda.20:25

  27. 79'

    Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Lazaros Rota.20:24

  28. 76'

    Tentativo fallito. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:22

  29. 76'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Cian Barrett (Shamrock Rovers).20:21

  30. 75'

    Fuorigioco. Edward McGinty(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Trevor Clarke e' colto in fuorigioco.20:20

  31. 72'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Trevor Clarke sostituisce Connor Malley.20:18

  33. 72'

    Fuorigioco. Cory O'Sullivan(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Roberto Lopes e' colto in fuorigioco.20:17

  34. 71'

    Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).20:16

  35. 71'

    Daniel Grant (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16

  36. 70'

    Tiro respinto. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area.20:16

  37. 69'

    Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.20:15

  39. 68'

    Petros Mantalos (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14

  40. 68'

    Fallo di Connor Malley (Shamrock Rovers).20:14

  41. 68'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Daniel Mândroiu sostituisce John McGovern per infortunio.20:14

  42. 68'

    Gara riprende.20:13

  43. 67'

    Gara momentaneamente sospesa, John McGovern (Shamrock Rovers) per infortunio.20:12

  45. 66'

    Tiro parato. Filipe Relvas (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lazaros Rota con cross.20:11

  46. 65'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Daniel Cleary (Shamrock Rovers).20:10

  47. 63'

    Tiro parato. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Frantzdy Pierrot.20:09

  48. 63'

    Tiro respinto. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aboubakary Koïta con cross.20:09

  49. 61'

    Fuorigioco. Cory O'Sullivan(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma John McGovern e' colto in fuorigioco.20:07

  51. 60'

    Tiro parato. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lazaros Rota con cross.20:06

  52. 60'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Daniel Cleary (Shamrock Rovers).20:05

  53. 57'

    Gara riprende.20:03

  54. 56'

    Gara momentaneamente sospesa, Edward McGinty (Shamrock Rovers) per infortunio.20:02

  55. 56'

    Tentativo fallito. Frantzdy Pierrot (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross.20:02

  57. 56'

    Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area.20:01

  58. 56'

    Tiro respinto. Filipe Relvas (AEK Atene) un colpo di testa da centro area. Assist di Petros Mantalos con cross.20:01

  59. 55'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).20:01

  60. 55'

    Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da centro area.20:01

  61. 54'

    Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).20:00

  63. 54'

    Daniel Grant (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  64. 54'

    Tiro parato. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Frantzdy Pierrot.19:59

  65. 53'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Aaron McEneff (Shamrock Rovers).19:59

  66. 52'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).19:58

  67. 52'

    Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area.19:58

  69. 52'

    Tiro respinto. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area. Assist di Petros Mantalos con cross.19:58

  70. 52'

    Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:57

  71. 52'

    Fallo di Lee Grace (Shamrock Rovers).19:57

  72. 50'

    Fuorigioco. Harold Moukoudi(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.19:55

  73. 50'

    Tiro parato. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross.19:55

  75. 50'

    Darragh Nugent (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.19:55

  76. 49'

    Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:55

  77. 49'

    Fallo di Darragh Nugent (Shamrock Rovers).19:55

  78. 49'

    Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  79. 49'

    Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).19:54

  81. 48'

    Daniel Cleary (Shamrock Rovers) e' ammonito.19:54

  82. 45'

    Sostituzione, AEK Atene. Aboubakary Koïta sostituisce Dereck Kutesa.19:50

  83. 45'

    Sostituzione, AEK Atene. Frantzdy Pierrot sostituisce Razvan Marin.19:50

  84. Inizia il Secondo tempo AEK Atene 0, Shamrock Rovers 1.19:51

  85. 45'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Aaron McEneff sostituisce Graham Burke.19:50

  87. 45'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Daniel Grant sostituisce Adam Matthews.19:50

  88. 45'

    Sostituzione, Shamrock Rovers. Cian Barrett sostituisce Dylan Watts.19:50

  89. 45'+5'

    Primo tempo terminato, AEK Atene 0, Shamrock Rovers 1.19:35

  90. 45'+4'

    Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Petros Mantalos da calcio d'angolo.19:35

  91. 45'+4'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Daniel Cleary (Shamrock Rovers).19:34

  93. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31

  94. 45'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31

  95. 45'

    Fallo di Connor Malley (Shamrock Rovers).19:31

  96. 44'

    Fuorigioco. Orbelín Pineda(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Dereck Kutesa e' colto in fuorigioco.19:30

  97. 40'

    Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stavros Pilios.19:25

  99. 39'

    Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Stavros Pilios.19:24

  100. 38'

    Tentativo fallito. Filipe Relvas (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross da calcio d'angolo.19:23

  101. 37'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).19:23

  102. 36'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21

  103. 36'

    Fallo di Adam Matthews (Shamrock Rovers).19:21

  105. 31'

    Dylan Watts (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.19:16

  106. 31'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  107. 31'

    Fallo di Dylan Watts (Shamrock Rovers).19:16

  108. 27'

    Tentativo fallito. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Razvan Marin con cross.19:13

  109. 26'

    Tiro parato. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Stavros Pilios con cross.19:11

  111. 24'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  112. 24'

    Fallo di Graham Burke (Shamrock Rovers).19:10

  113. 24'

    Graham Burke (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.19:09

  114. 23'

    Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Petros Mantalos in seguito a un calcio da fermo.19:08

  115. 22'

    Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08

  117. 22'

    Fallo di Roberto Lopes (Shamrock Rovers).19:08

  118. 21'

    Gol! AEK Atene 0, Shamrock Rovers 1. Graham Burke (Shamrock Rovers) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:06

  119. 18'

    Decisione VAR: rigore Shamrock Rovers.19:04

  120. 17'

    Rigore concesso da Razvan Marin (AEK Atene) per un fallo in area.19:03

  121. 17'

    Rigore per Shamrock Rovers. John McGovern e'stato atterrato in area di rigore.19:03

  123. 14'

    Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).19:00

  124. 10'

    Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Razvan Marin.18:56

  125. 4'

    Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).18:50

  126. 4'

    Daniel Cleary (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  127. 3'

    Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  129. 3'

    Fallo di Dylan Watts (Shamrock Rovers).18:49

  130. 2'

    Connor Malley (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  131. 2'

    Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).18:47

  132. Tiro respinto. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area.18:46

  133. Inizia il Primo tempo.18:46

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

Formazioni AEK Athens - Shamrock Rovers

AEK Athens
Shamrock Rovers
TITOLARI AEK ATHENS
  • (1) THOMAS STRAKOSHA (P)
  • (44) FILIPE RELVAS (D)
  • (12) LAZAROS ROTA (D)
  • (2) HAROLD MOUKOUDI (D)
  • (3) STAVROS PILIOS (D)
  • (20) PETROS MANTALOS (C)
  • (13) ORBELÍN PINEDA (C)
  • (7) DERECK KUTESA (C)
  • (18) RAZVAN MARIN (C)
  • (8) MIJAT GACINOVIC (C)
  • (9) LUKA JOVIC (A)
PANCHINA AEK ATHENS
  • (81) ANGELOS ANGELOPOULOS (P)
  • (91) ALBERTO BRIGNOLI (P)
  • (4) MARKO GRUJIC (C)
  • (14) FRANTZDY PIERROT (A)
  • (37) ROBERTO PEREYRA (C)
  • (55) KONSTANTINOS CHRYSOPOULOS (D)
  • (21) DOMAGOJ VIDA (D)
  • (34) CHRISTOS KOSIDIS (D)
  • (23) ROBERT LJUBICIC (C)
  • (11) ABOUBAKARY KOÏTA (A)
  • (29) JAMES PENRICE (D)
ALLENATORE AEK ATHENS
  • Marko Nikolic
TITOLARI SHAMROCK ROVERS
  • (1) EDWARD MCGINTY (P)
  • (6) DANIEL CLEARY (D)
  • (4) ROBERTO LOPES (D)
  • (5) LEE GRACE (D)
  • (7) DYLAN WATTS (C)
  • (27) CORY O'SULLIVAN (C)
  • (15) DARRAGH NUGENT (C)
  • (23) CONNOR MALLEY (C)
  • (3) ADAM MATTHEWS (C)
  • (10) GRAHAM BURKE (A)
  • (88) JOHN MCGOVERN (A)
PANCHINA SHAMROCK ROVERS
  • (14) DANIEL MÂNDROIU (C)
  • (22) CIAN BARRETT (D)
  • (21) DANIEL GRANT (A)
  • (18) TREVOR CLARKE (C)
  • (35) TODD BAZUNU (P)
  • (8) AARON MCENEFF (C)
  • (25) LEE STEACY (P)
  • (17) MATT HEALY (C)
ALLENATORE SHAMROCK ROVERS
  • Stephen Bradley
PREPARTITA

AEK Athens - Shamrock Rovers è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio OPAP Arena di Athens.
Arbitro di AEK Athens - Shamrock Rovers sarà José Luis Munuera Montero. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Attualmente AEK Athens si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Shamrock Rovers si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
AEK Athens ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Shamrock Rovers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

AEK Athens e Shamrock Rovers è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AEK AthensShamrock Rovers
Partite giocate22
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati71
Gol totali subiti36
Media gol subiti per partita1.53.0
Percentuale possesso palla56.533.8
Numero totale di passaggi996618
Numero totale di passaggi riusciti869492
Tiri nello specchio della porta155
Percentuale di tiri in porta45.550.0
Numero totale di cross3132
Numero medio di cross riusciti88
Duelli per partita vinti8661
Duelli per partita persi7187
Corner subiti1110
Corner guadagnati96
Numero di punizioni a favore2623
Numero di punizioni concesse2225
Tackle totali3322
Percentuale di successo nei tackle75.854.5
Fuorigiochi totali43
Numero totale di cartellini gialli57
Numero totale di cartellini rossi00

