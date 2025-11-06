Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

AEK Athens - Shamrock Rovers è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio OPAP Arena di Athens.

Arbitro di AEK Athens - Shamrock Rovers sarà José Luis Munuera Montero. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Attualmente AEK Athens si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Shamrock Rovers si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

AEK Athens ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Shamrock Rovers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.

AEK Athens e Shamrock Rovers è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: