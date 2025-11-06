Incontro terminato, AEK Atene 1, Shamrock Rovers 1.
Domagoj Vida (AEK Atene) e' ammonito.20:43
Secondo tempo terminato, AEK Atene 1, Shamrock Rovers 1.20:43
Fuorigioco. Petros Mantalos(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Frantzdy Pierrot e' colto in fuorigioco.20:43
Fallo di Domagoj Vida (AEK Atene).20:41
Lee Grace (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:41
Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra.20:40
Tiro parato. Filipe Relvas (AEK Atene) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa. Assist di Orbelín Pineda.20:40
Fallo di Frantzdy Pierrot (AEK Atene).20:38
Daniel Cleary (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:38
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:36
Sostituzione, AEK Atene. Domagoj Vida sostituisce Mijat Gacinovic.20:36
Sostituzione, AEK Atene. Roberto Pereyra sostituisce Stavros Pilios.20:36
Gol! AEK Atene 1, Shamrock Rovers 1. Luka Jovic (AEK Atene) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Decisione VAR: rigore AEK Atene.20:32
Rigore concesso da Daniel Grant (Shamrock Rovers) per un fallo di mano in area.20:30
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Trevor Clarke (Shamrock Rovers).20:30
Fallo di Frantzdy Pierrot (AEK Atene).20:28
Cian Barrett (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Tentativo fallito. Luka Jovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Mijat Gacinovic con cross.20:27
Fuorigioco. Daniel Mândroiu(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Trevor Clarke e' colto in fuorigioco.20:27
Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Orbelín Pineda.20:25
Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Lazaros Rota.20:24
Tentativo fallito. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:22
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Cian Barrett (Shamrock Rovers).20:21
Fuorigioco. Edward McGinty(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Trevor Clarke e' colto in fuorigioco.20:20
Sostituzione, Shamrock Rovers. Trevor Clarke sostituisce Connor Malley.20:18
Fuorigioco. Cory O'Sullivan(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma Roberto Lopes e' colto in fuorigioco.20:17
Fallo di Orbelín Pineda (AEK Atene).20:16
Daniel Grant (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16
Tiro respinto. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area.20:16
Tentativo fallito. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.20:15
Petros Mantalos (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14
Fallo di Connor Malley (Shamrock Rovers).20:14
Sostituzione, Shamrock Rovers. Daniel Mândroiu sostituisce John McGovern per infortunio.20:14
Gara riprende.20:13
Gara momentaneamente sospesa, John McGovern (Shamrock Rovers) per infortunio.20:12
Tiro parato. Filipe Relvas (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lazaros Rota con cross.20:11
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Daniel Cleary (Shamrock Rovers).20:10
Tiro parato. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Frantzdy Pierrot.20:09
Tiro respinto. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Aboubakary Koïta con cross.20:09
Fuorigioco. Cory O'Sullivan(Shamrock Rovers) prova il lancio lungo, ma John McGovern e' colto in fuorigioco.20:07
Tiro parato. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lazaros Rota con cross.20:06
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Daniel Cleary (Shamrock Rovers).20:05
Gara riprende.20:03
Gara momentaneamente sospesa, Edward McGinty (Shamrock Rovers) per infortunio.20:02
Tentativo fallito. Frantzdy Pierrot (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross.20:02
Tiro respinto. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro da centro area.20:01
Tiro respinto. Filipe Relvas (AEK Atene) un colpo di testa da centro area. Assist di Petros Mantalos con cross.20:01
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).20:01
Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da centro area.20:01
Fallo di Mijat Gacinovic (AEK Atene).20:00
Daniel Grant (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Tiro parato. Aboubakary Koïta (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Frantzdy Pierrot.19:59
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Aaron McEneff (Shamrock Rovers).19:59
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).19:58
Tiro respinto. Orbelín Pineda (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area.19:58
Tiro respinto. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area. Assist di Petros Mantalos con cross.19:58
Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:57
Fallo di Lee Grace (Shamrock Rovers).19:57
Fuorigioco. Harold Moukoudi(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Luka Jovic e' colto in fuorigioco.19:55
Tiro parato. Harold Moukoudi (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross.19:55
Darragh Nugent (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.19:55
Aboubakary Koïta (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:55
Fallo di Darragh Nugent (Shamrock Rovers).19:55
Mijat Gacinovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Cory O'Sullivan (Shamrock Rovers).19:54
Daniel Cleary (Shamrock Rovers) e' ammonito.19:54
Sostituzione, AEK Atene. Aboubakary Koïta sostituisce Dereck Kutesa.19:50
Sostituzione, AEK Atene. Frantzdy Pierrot sostituisce Razvan Marin.19:50
Inizia il Secondo tempo AEK Atene 0, Shamrock Rovers 1.19:51
Sostituzione, Shamrock Rovers. Aaron McEneff sostituisce Graham Burke.19:50
Sostituzione, Shamrock Rovers. Daniel Grant sostituisce Adam Matthews.19:50
Sostituzione, Shamrock Rovers. Cian Barrett sostituisce Dylan Watts.19:50
Primo tempo terminato, AEK Atene 0, Shamrock Rovers 1.19:35
Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Petros Mantalos da calcio d'angolo.19:35
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Daniel Cleary (Shamrock Rovers).19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:31
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:31
Fallo di Connor Malley (Shamrock Rovers).19:31
Fuorigioco. Orbelín Pineda(AEK Atene) prova il lancio lungo, ma Dereck Kutesa e' colto in fuorigioco.19:30
Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Stavros Pilios.19:25
Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Stavros Pilios.19:24
Tentativo fallito. Filipe Relvas (AEK Atene) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petros Mantalos con cross da calcio d'angolo.19:23
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).19:23
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:21
Fallo di Adam Matthews (Shamrock Rovers).19:21
Dylan Watts (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.19:16
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Dylan Watts (Shamrock Rovers).19:16
Tentativo fallito. Dereck Kutesa (AEK Atene) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla sinistra. Assist di Razvan Marin con cross.19:13
Tiro parato. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Stavros Pilios con cross.19:11
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Graham Burke (Shamrock Rovers).19:10
Graham Burke (Shamrock Rovers) e' ammonito per fallo.19:09
Tentativo fallito. Razvan Marin (AEK Atene) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Petros Mantalos in seguito a un calcio da fermo.19:08
Luka Jovic (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:08
Fallo di Roberto Lopes (Shamrock Rovers).19:08
Gol! AEK Atene 0, Shamrock Rovers 1. Graham Burke (Shamrock Rovers) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:06
Decisione VAR: rigore Shamrock Rovers.19:04
Rigore concesso da Razvan Marin (AEK Atene) per un fallo in area.19:03
Rigore per Shamrock Rovers. John McGovern e'stato atterrato in area di rigore.19:03
Calcio d'angolo,AEK Atene. Calcio d'angolo causato da Roberto Lopes (Shamrock Rovers).19:00
Tentativo fallito. Mijat Gacinovic (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla sinistra. Assist di Razvan Marin.18:56
Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).18:50
Daniel Cleary (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Orbelín Pineda (AEK Atene) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Dylan Watts (Shamrock Rovers).18:49
Connor Malley (Shamrock Rovers) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Petros Mantalos (AEK Atene).18:47
Tiro respinto. Stavros Pilios (AEK Atene) un tiro di sinistro da fuori area.18:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
AEK Athens - Shamrock Rovers è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio OPAP Arena di Athens.
Arbitro di AEK Athens - Shamrock Rovers sarà José Luis Munuera Montero. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.
Attualmente AEK Athens si trova 12° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Shamrock Rovers si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
AEK Athens ha segnato 7 gol e ne ha subiti 3; Shamrock Rovers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6.
AEK Athens e Shamrock Rovers è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AEK Athens
|Shamrock Rovers
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|7
|1
|Gol totali subiti
|3
|6
|Media gol subiti per partita
|1.5
|3.0
|Percentuale possesso palla
|56.5
|33.8
|Numero totale di passaggi
|996
|618
|Numero totale di passaggi riusciti
|869
|492
|Tiri nello specchio della porta
|15
|5
|Percentuale di tiri in porta
|45.5
|50.0
|Numero totale di cross
|31
|32
|Numero medio di cross riusciti
|8
|8
|Duelli per partita vinti
|86
|61
|Duelli per partita persi
|71
|87
|Corner subiti
|11
|10
|Corner guadagnati
|9
|6
|Numero di punizioni a favore
|26
|23
|Numero di punizioni concesse
|22
|25
|Tackle totali
|33
|22
|Percentuale di successo nei tackle
|75.8
|54.5
|Fuorigiochi totali
|4
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
