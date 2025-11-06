Incontro terminato, AEK Larnaca 0, Aberdeen 0.
Incontro terminato, AEK Larnaca 0, Aberdeen 0.
Secondo tempo terminato, AEK Larnaca 0, Aberdeen 0.20:37
Tentativo fallito. Karol Angielski (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Giorgos Naoum.20:36
Sostituzione, AEK Larnaca. Petros Ioannou sostituisce Godswill Ekpolo.20:34
Mathías González (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.20:34
Fallo di Mathías González (AEK Larnaca).20:34
Adil Aouchiche (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Tentativo fallito. Nicolas Milanovic (Aberdeen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Topi Keskinen in seguito a un contropiede.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32
Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jimmy con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.20:31
Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31
Fallo di Kevin Nisbet (Aberdeen).20:31
Jimmy (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Kevin Nisbet (Aberdeen).20:29
Sostituzione, Aberdeen. Graeme Shinnie sostituisce Dante Polvara per infortunio.20:26
Gara riprende.20:25
Gara momentaneamente sospesa, Dante Polvara (Aberdeen) per infortunio.20:24
Fallo di mano di Mathías González (AEK Larnaca).20:24
Tiro parato. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jérémie Gnali.20:24
Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:22
Fallo di Kevin Nisbet (Aberdeen).20:22
Jimmy (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Adil Aouchiche (Aberdeen).20:21
Gara riprende.20:19
Gara momentaneamente sospesa, Jimmy (AEK Larnaca) per infortunio.20:19
Sostituzione, Aberdeen. Emmanuel Gyamfi sostituisce Alexander Jensen per infortunio.20:18
Sostituzione, Aberdeen. Nicolas Milanovic sostituisce Jesper Karlsson.20:17
Sostituzione, AEK Larnaca. Mathías González sostituisce Pere Pons.20:14
Sostituzione, AEK Larnaca. Karol Angielski sostituisce Riad Bajic.20:14
Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Kevin Nisbet (Aberdeen).20:12
Sostituzione, AEK Larnaca. Giorgos Naoum sostituisce Waldo Rubio.20:09
Fuorigioco. Nicky Devlin(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Topi Keskinen e' colto in fuorigioco.20:06
Tiro respinto. Dylan Lobban (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area.20:06
Sostituzione, Aberdeen. Topi Keskinen sostituisce Stuart Armstrong.20:05
Sostituzione, Aberdeen. Kevin Nisbet sostituisce Marko Lazetic.20:05
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Jorge Miramón (AEK Larnaca).20:05
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).20:04
Tiro respinto. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:04
Fallo di Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:02
Marko Lazetic (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fuorigioco. Stuart Armstrong(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Jesper Karlsson e' colto in fuorigioco.20:01
Tiro respinto. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro da centro area. Assist di Jorge Miramón.19:58
Tentativo fallito. Pere Pons (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Jérémie Gnali con cross.19:56
Tiro respinto. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di sinistro da centro area.19:50
Inizia il Secondo tempo AEK Larnaca 0, Aberdeen 0.19:47
Primo tempo terminato, AEK Larnaca 0, Aberdeen 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Adil Aouchiche (Aberdeen).19:31
Tentativo fallito. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jimmy.19:27
Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Godswill Ekpolo.19:26
Tentativo fallito. Waldo Rubio (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla lunga distanza di poco alto sulla destra. Assist di Jimmy.19:20
Tiro respinto. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jérémie Gnali.19:18
Riad Bajic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18
Fallo di Adil Aouchiche (Aberdeen).19:18
Tiro parato. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Godswill Ekpolo.19:16
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Stuart Armstrong (Aberdeen).19:15
Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Dante Polvara (Aberdeen).19:14
Fallo di Waldo Rubio (AEK Larnaca).19:13
Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Fallo di Dante Polvara (Aberdeen).19:10
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).19:09
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Jérémie Gnali (AEK Larnaca).19:09
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Nicky Devlin (Aberdeen).19:05
Tentativo fallito. Jack Milne (Aberdeen) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jesper Karlsson con cross da calcio d'angolo.19:01
Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Jorge Miramón (AEK Larnaca).19:01
Fallo di mano di Jimmy (AEK Larnaca).19:00
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Jesper Karlsson (Aberdeen).18:58
Fallo di Jimmy (AEK Larnaca).18:56
Dante Polvara (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Tentativo fallito. Jimmy (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Riad Bajic da calcio d'angolo.18:47
Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Jack Milne (Aberdeen).18:46
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46
AEK Larnaca - Aberdeen è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.
Attualmente AEK Larnaca si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Aberdeen si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
AEK Larnaca ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0; Aberdeen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9.
AEK Larnaca e Aberdeen è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|AEK Larnaca
|Aberdeen
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|0
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|5
|2
|Gol totali subiti
|0
|9
|Media gol subiti per partita
|0.0
|4.5
|Percentuale possesso palla
|50.5
|27.2
|Numero totale di passaggi
|846
|464
|Numero totale di passaggi riusciti
|708
|334
|Tiri nello specchio della porta
|12
|7
|Percentuale di tiri in porta
|52.2
|53.8
|Numero totale di cross
|41
|21
|Numero medio di cross riusciti
|13
|5
|Duelli per partita vinti
|76
|73
|Duelli per partita persi
|105
|97
|Corner subiti
|10
|11
|Corner guadagnati
|8
|6
|Numero di punizioni a favore
|22
|18
|Numero di punizioni concesse
|29
|25
|Tackle totali
|26
|28
|Percentuale di successo nei tackle
|61.5
|60.7
|Fuorigiochi totali
|2
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
