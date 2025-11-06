Virgilio Sport
AEK Larnaca-Aberdeen: 0-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

6 Novembre 2025 ore 18:45
AEK Larnaca
0
Aberdeen
0
Partita finita
Arbitro: Dalibor Cerny
    0'
    45'
    90'
    90'
    94'

    Incontro terminato, AEK Larnaca 0, Aberdeen 0.

    1. 90'+5'

      Secondo tempo terminato, AEK Larnaca 0, Aberdeen 0.20:37

    3. 90'+4'

      Tentativo fallito. Karol Angielski (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Giorgos Naoum.20:36

    4. 90'+3'

      Sostituzione, AEK Larnaca. Petros Ioannou sostituisce Godswill Ekpolo.20:34

    5. 90'+2'

      Mathías González (AEK Larnaca) e' ammonito per fallo.20:34

    6. 90'+2'

      Fallo di Mathías González (AEK Larnaca).20:34

    7. 90'+2'

      Adil Aouchiche (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

    9. 90'+1'

      Tentativo fallito. Nicolas Milanovic (Aberdeen) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Topi Keskinen in seguito a un contropiede.20:32

    10. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32

    11. 90'

      Tentativo fallito. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jimmy con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.20:31

    12. 89'

      Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:31

    13. 89'

      Fallo di Kevin Nisbet (Aberdeen).20:31

    15. 87'

      Jimmy (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

    16. 87'

      Fallo di Kevin Nisbet (Aberdeen).20:29

    17. 84'

      Sostituzione, Aberdeen. Graeme Shinnie sostituisce Dante Polvara per infortunio.20:26

    18. 84'

      Gara riprende.20:25

    19. 82'

      Gara momentaneamente sospesa, Dante Polvara (Aberdeen) per infortunio.20:24

    21. 82'

      Fallo di mano di Mathías González (AEK Larnaca).20:24

    22. 82'

      Tiro parato. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jérémie Gnali.20:24

    23. 80'

      Gus Ledes (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:22

    24. 80'

      Fallo di Kevin Nisbet (Aberdeen).20:22

    25. 79'

      Jimmy (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

    27. 79'

      Fallo di Adil Aouchiche (Aberdeen).20:21

    28. 77'

      Gara riprende.20:19

    29. 77'

      Gara momentaneamente sospesa, Jimmy (AEK Larnaca) per infortunio.20:19

    30. 76'

      Sostituzione, Aberdeen. Emmanuel Gyamfi sostituisce Alexander Jensen per infortunio.20:18

    31. 75'

      Sostituzione, Aberdeen. Nicolas Milanovic sostituisce Jesper Karlsson.20:17

    33. 72'

      Sostituzione, AEK Larnaca. Mathías González sostituisce Pere Pons.20:14

    34. 72'

      Sostituzione, AEK Larnaca. Karol Angielski sostituisce Riad Bajic.20:14

    35. 70'

      Giorgos Naoum (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

    36. 70'

      Fallo di Kevin Nisbet (Aberdeen).20:12

    37. 67'

      Sostituzione, AEK Larnaca. Giorgos Naoum sostituisce Waldo Rubio.20:09

    39. 64'

      Fuorigioco. Nicky Devlin(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Topi Keskinen e' colto in fuorigioco.20:06

    40. 64'

      Tiro respinto. Dylan Lobban (Aberdeen) un tiro di destro da fuori area.20:06

    41. 63'

      Sostituzione, Aberdeen. Topi Keskinen sostituisce Stuart Armstrong.20:05

    42. 63'

      Sostituzione, Aberdeen. Kevin Nisbet sostituisce Marko Lazetic.20:05

    43. 63'

      Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Jorge Miramón (AEK Larnaca).20:05

    45. 62'

      Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca).20:04

    46. 62'

      Tiro respinto. Jesper Karlsson (Aberdeen) un tiro di destro dalla destra dell'area.20:04

    47. 60'

      Fallo di Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).20:02

    48. 60'

      Marko Lazetic (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

    49. 59'

      Fuorigioco. Stuart Armstrong(Aberdeen) prova il lancio lungo, ma Jesper Karlsson e' colto in fuorigioco.20:01

    51. 57'

      Tiro respinto. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro da centro area. Assist di Jorge Miramón.19:58

    52. 54'

      Tentativo fallito. Pere Pons (AEK Larnaca) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Jérémie Gnali con cross.19:56

    53. 49'

      Tiro respinto. Marko Lazetic (Aberdeen) un tiro di sinistro da centro area.19:50

    54. Inizia il Secondo tempo AEK Larnaca 0, Aberdeen 0.19:47

    55. 45'+2'

      Primo tempo terminato, AEK Larnaca 0, Aberdeen 0.19:32

    57. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

    58. 45'

      Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Adil Aouchiche (Aberdeen).19:31

    59. 42'

      Tentativo fallito. Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Jimmy.19:27

    60. 41'

      Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Godswill Ekpolo.19:26

    61. 34'

      Tentativo fallito. Waldo Rubio (AEK Larnaca) un tiro di destro dalla lunga distanza di poco alto sulla destra. Assist di Jimmy.19:20

    63. 33'

      Tiro respinto. Riad Bajic (AEK Larnaca) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jérémie Gnali.19:18

    64. 33'

      Riad Bajic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18

    65. 33'

      Fallo di Adil Aouchiche (Aberdeen).19:18

    66. 31'

      Tiro parato. Djordje Ivanovic (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Godswill Ekpolo.19:16

    67. 30'

      Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Stuart Armstrong (Aberdeen).19:15

    69. 29'

      Pere Pons (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

    70. 29'

      Fallo di Dante Polvara (Aberdeen).19:14

    71. 27'

      Fallo di Waldo Rubio (AEK Larnaca).19:13

    72. 27'

      Mats Knoester (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

    73. 25'

      Hrvoje Milicevic (AEK Larnaca) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

    75. 25'

      Fallo di Dante Polvara (Aberdeen).19:10

    76. 24'

      Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Godswill Ekpolo (AEK Larnaca).19:09

    77. 24'

      Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Jérémie Gnali (AEK Larnaca).19:09

    78. 20'

      Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Nicky Devlin (Aberdeen).19:05

    79. 16'

      Tentativo fallito. Jack Milne (Aberdeen) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jesper Karlsson con cross da calcio d'angolo.19:01

    81. 16'

      Calcio d'angolo,Aberdeen. Calcio d'angolo causato da Jorge Miramón (AEK Larnaca).19:01

    82. 15'

      Fallo di mano di Jimmy (AEK Larnaca).19:00

    83. 13'

      Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Jesper Karlsson (Aberdeen).18:58

    84. 11'

      Fallo di Jimmy (AEK Larnaca).18:56

    85. 11'

      Dante Polvara (Aberdeen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56

    87. 2'

      Tentativo fallito. Jimmy (AEK Larnaca) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Riad Bajic da calcio d'angolo.18:47

    88. Calcio d'angolo,AEK Larnaca. Calcio d'angolo causato da Jack Milne (Aberdeen).18:46

    89. Inizia il Primo tempo.18:46

    90. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

    Formazioni AEK Larnaca - Aberdeen

    AEK Larnaca
    Aberdeen
    TITOLARI AEK LARNACA
    • (1) ZLATAN ALOMEROVIC (P)
    • (93) JÉRÉMIE GNALI (D)
    • (22) GODSWILL EKPOLO (D)
    • (21) JORGE MIRAMÓN (D)
    • (15) HRVOJE MILICEVIC (D)
    • (17) PERE PONS (C)
    • (6) JIMMY (C)
    • (7) GUS LEDES (C)
    • (10) WALDO RUBIO (A)
    • (11) RIAD BAJIC (A)
    • (9) DJORDJE IVANOVIC (A)
    PANCHINA AEK LARNACA
    • (37) DAVID GERASIMOU (A)
    • (29) GIORGOS NAOUM (C)
    • (51) ANTREAS PARASKEVAS (P)
    • (19) KAROL ANGIELSKI (A)
    • (41) MATHÍAS GONZÁLEZ (A)
    • (27) VALENTIN ROBERGE (D)
    • (2) PETROS IOANNOU (D)
    • (99) DEMETRIS DEMETRIOU (P)
    ALLENATORE AEK LARNACA
    • Joseba Imanol Idiakez Barkaiztegi
    TITOLARI ABERDEEN
    • (1) DIMITAR MITOV (P)
    • (5) MATS KNOESTER (D)
    • (38) DYLAN LOBBAN (D)
    • (28) ALEXANDER JENSEN (D)
    • (22) JACK MILNE (D)
    • (2) NICKY DEVLIN (D)
    • (8) DANTE POLVARA (C)
    • (16) STUART ARMSTRONG (C)
    • (17) JESPER KARLSSON (C)
    • (7) ADIL AOUCHICHE (C)
    • (27) MARKO LAZETIC (A)
    PANCHINA ABERDEEN
    • (81) TOPI KESKINEN (A)
    • (13) NICK SUMAN (P)
    • (11) NICOLAS MILANOVIC (A)
    • (15) KEVIN NISBET (A)
    • (9) KUSINI YENGI (A)
    • (41) RODRIGO VITOLS (P)
    • (77) EMMANUEL GYAMFI (D)
    • (21) GAVIN MOLLOY (D)
    • (10) LEIGHTON CLARKSON (C)
    • (4) GRAEME SHINNIE (C)
    ALLENATORE ABERDEEN
    • Jimmy Thelin
    PREPARTITA

    AEK Larnaca - Aberdeen è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.

    Attualmente AEK Larnaca si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Aberdeen si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
    AEK Larnaca ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0; Aberdeen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9.

    AEK Larnaca e Aberdeen è la prima che si affrontano in campionato.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    AEK LarnacaAberdeen
    Partite giocate22
    Numero di partite vinte20
    Numero di partite perse02
    Numero di partite pareggiate00
    Gol totali segnati52
    Gol totali subiti09
    Media gol subiti per partita0.04.5
    Percentuale possesso palla50.527.2
    Numero totale di passaggi846464
    Numero totale di passaggi riusciti708334
    Tiri nello specchio della porta127
    Percentuale di tiri in porta52.253.8
    Numero totale di cross4121
    Numero medio di cross riusciti135
    Duelli per partita vinti7673
    Duelli per partita persi10597
    Corner subiti1011
    Corner guadagnati86
    Numero di punizioni a favore2218
    Numero di punizioni concesse2925
    Tackle totali2628
    Percentuale di successo nei tackle61.560.7
    Fuorigiochi totali22
    Numero totale di cartellini gialli45
    Numero totale di cartellini rossi00

