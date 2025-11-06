Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:46

PREPARTITA

AEK Larnaca - Aberdeen è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.

Attualmente AEK Larnaca si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Aberdeen si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

AEK Larnaca ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0; Aberdeen ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9.

AEK Larnaca e Aberdeen è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: