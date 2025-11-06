Virgilio Sport
Celje-Legia Warsaw: 2-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

6 Novembre 2025 ore 18:45
Celje
2
Legia Warsaw
1
Partita finita
Arbitro: Javier Alberola Rojas
  1. 17' 0-1 Kacper Urbanski
  2. 72' 1-1 Nikita Iosifov
  3. 77' 2-1 Zan Karnicnik
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Celje 2, Legia Varsavia 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Celje 2, Legia Varsavia 1.20:36

  3. 90'+4'

    Tiro respinto. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vitali Lisakovich.20:35

  4. 90'+3'

    Tiro parato. Pawel Wszolek (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rúben Vinagre con cross.20:34

  5. 90'+2'

    Tentativo fallito. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nikita Iosifov in seguito a un contropiede.20:34

  6. 90'+2'

    Fuorigioco. Andrej Kotnik(Celje) prova il lancio lungo, ma Franko Kovacevic e' colto in fuorigioco.20:33

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32

  9. 90'

    Fallo di Nikita Iosifov (Celje).20:31

  10. 90'

    Steve Kapuadi (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31

  11. 89'

    Tiro respinto. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Juergen Elitim.20:30

  12. 87'

    Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.20:28

  13. 87'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  15. 87'

    Fallo di Jakub Zewlakow (Legia Varsavia).20:28

  16. 86'

    Sostituzione, Celje. Andrej Kotnik sostituisce Mario Kvesic.20:28

  17. 86'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Jakub Zewlakow sostituisce Bartosz Kapustka.20:27

  18. 86'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Kacper Chodyna sostituisce Ermal Krasniqi.20:27

  19. 85'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  21. 85'

    Fallo di Juergen Elitim (Legia Varsavia).20:26

  22. 85'

    Tentativo fallito. Gasper Vodeb (Celje) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mario Kvesic con cross in seguito a un calcio da fermo.20:26

  23. 84'

    Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25

  24. 84'

    Fallo di Bartosz Kapustka (Legia Varsavia).20:25

  25. 83'

    Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24

  27. 83'

    Fallo di Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).20:24

  28. 81'

    Fuorigioco. Gasper Vodeb(Celje) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.20:22

  29. 79'

    Fuorigioco. Bartosz Kapustka(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Mileta Rajovic e' colto in fuorigioco.20:20

  30. 79'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Juergen Elitim sostituisce Kacper Urbanski.20:20

  31. 79'

    Sostituzione, Celje. Damjan Vuklisevic sostituisce Lukasz Bejger.20:20

  33. 77'

    Gol! Celje 2, Legia Varsavia 1. Zan Karnicnik (Celje) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.20:18

  34. 75'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).20:16

  35. 72'

    Gol! Celje 1, Legia Varsavia 1. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mario Kvesic con passaggio filtrante.20:13

  36. 72'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  37. 72'

    Fallo di Rúben Vinagre (Legia Varsavia).20:13

  39. 71'

    Vitali Lisakovich (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:12

  40. 71'

    Fallo di Steve Kapuadi (Legia Varsavia).20:12

  41. 70'

    Fuorigioco. Rúben Vinagre(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Radovan Pankov e' colto in fuorigioco.20:11

  42. 69'

    Fallo di Juanjo Nieto (Celje).20:10

  43. 69'

    Wojciech Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10

  45. 69'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Wojciech Urbanski sostituisce Petar Stojanovic.20:10

  46. 68'

    Sostituzione, Legia Varsavia. Mileta Rajovic sostituisce Antonio Colak.20:09

  47. 68'

    Fallo di Darko Hrka (Celje).20:09

  48. 68'

    Rúben Vinagre (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09

  49. 67'

    Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08

  51. 67'

    Fallo di Steve Kapuadi (Legia Varsavia).20:08

  52. 67'

    Gara riprende.20:08

  53. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Lukasz Bejger (Celje) per infortunio.20:07

  54. 66'

    Tentativo fallito. Lukasz Bejger (Celje) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mario Kvesic con cross da calcio d'angolo.20:07

  55. 66'

    Bartosz Kapustka (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.20:07

  57. 66'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Pawel Wszolek (Legia Varsavia).20:07

  58. 65'

    Fallo di Lukasz Bejger (Celje).20:06

  59. 65'

    Antonio Colak (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  60. 63'

    Tiro parato. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Radovan Pankov.20:04

  61. 63'

    Tiro parato. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pawel Wszolek.20:04

  63. 62'

    Fallo di Vitali Lisakovich (Celje).20:03

  64. 62'

    Petar Stojanovic (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  65. 62'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  66. 62'

    Fallo di Radovan Pankov (Legia Varsavia).20:03

  67. 61'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Juanjo Nieto (Celje).20:02

  69. 59'

    Sostituzione, Celje. Gasper Vodeb sostituisce Artemijus Tutyskinas.20:00

  70. 59'

    Sostituzione, Celje. Vitali Lisakovich sostituisce Milot Avdyli.20:00

  71. 56'

    Tiro parato. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rúben Vinagre.19:57

  72. 56'

    Tentativo fallito. Rúben Vinagre (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pawel Wszolek.19:57

  73. 56'

    Tiro parato. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ermal Krasniqi.19:57

  75. 54'

    Fallo di Lukasz Bejger (Celje).19:55

  76. 54'

    Kacper Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55

  77. 52'

    Mario Kvesic (Celje) e' ammonito per fallo.19:53

  78. 52'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Lukasz Bejger (Celje).19:53

  79. 51'

    Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52

  81. 51'

    Fallo di Petar Stojanovic (Legia Varsavia).19:52

  82. 49'

    Gara riprende.19:50

  83. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Zan Karnicnik (Celje) per infortunio.19:49

  84. 48'

    Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.19:49

  85. 48'

    Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:49

  87. 48'

    Fallo di Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).19:49

  88. 47'

    Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).19:48

  89. 45'

    Sostituzione, Celje. Darko Hrka sostituisce Florjan Jevsenak.19:46

  90. Inizia il Secondo tempo Celje 0, Legia Varsavia 1.19:47

  91. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Celje 0, Legia Varsavia 1.19:31

  93. 45'+1'

    Tiro respinto. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area.19:30

  94. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

  95. 45'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).19:30

  96. 43'

    Fallo di Juanjo Nieto (Celje).19:28

  97. 43'

    Petar Stojanovic (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  99. 41'

    Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  100. 41'

    Fallo di Petar Stojanovic (Legia Varsavia).19:26

  101. 38'

    Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23

  102. 38'

    Fallo di Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).19:23

  103. 37'

    Fallo di Mario Kvesic (Celje).19:22

  105. 37'

    Steve Kapuadi (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

  106. 36'

    Tiro parato. Mario Kvesic (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:21

  107. 36'

    Tiro parato. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milot Avdyli.19:21

  108. 31'

    Tentativo fallito. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:15

  109. 30'

    Fallo di Zan Karnicnik (Celje).19:14

  111. 30'

    Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14

  112. 29'

    Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  113. 29'

    Fallo di Rúben Vinagre (Legia Varsavia).19:14

  114. 28'

    Tiro respinto. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zan Karnicnik.19:12

  115. 26'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Zan Karnicnik (Celje).19:10

  117. 25'

    Tentativo fallito. Antonio Colak (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Pawel Wszolek con cross.19:10

  118. 20'

    Tentativo fallito. Zan Karnicnik (Celje) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Juanjo Nieto.19:05

  119. 17'

    Gol! Celje 0, Legia Varsavia 1. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bartosz Kapustka.

  120. 17'

    Tiro parato. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rafal Augustyniak.19:02

  121. 16'

    Fuorigioco. Mario Kvesic(Celje) prova il lancio lungo, ma Franko Kovacevic e' colto in fuorigioco.19:01

  123. 16'

    Tiro parato. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Franko Kovacevic.19:01

  124. 14'

    Tiro respinto. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area.18:59

  125. 13'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).18:58

  126. 13'

    Tiro parato. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kacper Urbanski.18:58

  127. 10'

    Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Zan Karnicnik (Celje).18:55

  129. 9'

    Tiro parato. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Steve Kapuadi.18:54

  130. 8'

    Fuorigioco. Mario Kvesic(Celje) prova il lancio lungo, ma Franko Kovacevic e' colto in fuorigioco.18:53

  131. 8'

    Tentativo fallito. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Rafal Augustyniak con cross.18:53

  132. 6'

    Fuorigioco. Milot Avdyli(Celje) prova il lancio lungo, ma Franko Kovacevic e' colto in fuorigioco.18:51

  133. 5'

    Tentativo fallito. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Antonio Colak.18:50

  135. 5'

    Fallo di Danijel Sturm (Celje).18:50

  136. 5'

    Pawel Wszolek (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50

  137. 2'

    Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  138. 2'

    Fallo di Antonio Colak (Legia Varsavia).18:47

  139. Inizia il Primo tempo.18:45

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

Formazioni Celje - Legia Warsaw

Celje
Legia Warsaw
TITOLARI CELJE
  • (1) ZAN-LUK LEBAN (P)
  • (44) LUKASZ BEJGER (D)
  • (2) JUANJO NIETO (D)
  • (23) ZAN KARNICNIK (D)
  • (6) ARTEMIJUS TUTYSKINAS (D)
  • (11) MILOT AVDYLI (C)
  • (7) FLORJAN JEVSENAK (C)
  • (8) MARIO KVESIC (C)
  • (20) NIKITA IOSIFOV (A)
  • (10) DANIJEL STURM (A)
  • (9) FRANKO KOVACEVIC (A)
PANCHINA CELJE
  • (99) MATEJ POPLATNIK (A)
  • (5) GASPER VODEB (D)
  • (4) DARKO HRKA (C)
  • (12) LUKA KOLAR (P)
  • (17) ANDREJ KOTNIK (C)
  • (3) DAMJAN VUKLISEVIC (D)
  • (71) VITALI LISAKOVICH (A)
  • (16) IVICA VIDOVIC (C)
  • (42) MATIJA BOBEN (D)
  • (94) RUDI POZEG VANCAS (C)
  • (13) PAPA DANIEL (C)
ALLENATORE CELJE
  • Albert Riera
TITOLARI LEGIA WARSAW
  • (1) KACPER TOBIASZ (P)
  • (19) RÚBEN VINAGRE (D)
  • (7) PAWEL WSZOLEK (D)
  • (3) STEVE KAPUADI (D)
  • (12) RADOVAN PANKOV (D)
  • (82) KACPER URBANSKI (C)
  • (67) BARTOSZ KAPUSTKA (C)
  • (8) RAFAL AUGUSTYNIAK (C)
  • (14) ANTONIO COLAK (A)
  • (77) ERMAL KRASNIQI (A)
  • (30) PETAR STOJANOVIC (A)
PANCHINA LEGIA WARSAW
  • (55) ARTUR JEDRZEJCZYK (D)
  • (53) WOJCIECH URBANSKI (C)
  • (22) JUERGEN ELITIM (C)
  • (29) MILETA RAJOVIC (A)
  • (27) GABRIEL KOBYLAK (P)
  • (44) DAMIAN SZYMANSKI (C)
  • (20) JAKUB ZEWLAKOW (A)
  • (91) KAMIL PIATKOWSKI (D)
  • (50) WOJCIECH BANASIK (P)
  • (11) KACPER CHODYNA (C)
  • (4) MARCO BURCH (D)
ALLENATORE LEGIA WARSAW
  • Iñaki Astiz
PREPARTITA

Celje - Legia Warsaw è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.

Attualmente Celje si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Legia Warsaw si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Celje ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; Legia Warsaw ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Celje e Legia Warsaw è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CeljeLegia Warsaw
Partite giocate22
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati52
Gol totali subiti12
Media gol subiti per partita0.51.0
Percentuale possesso palla59.046.8
Numero totale di passaggi1021808
Numero totale di passaggi riusciti893651
Tiri nello specchio della porta135
Percentuale di tiri in porta59.120.8
Numero totale di cross2947
Numero medio di cross riusciti913
Duelli per partita vinti7997
Duelli per partita persi6987
Corner subiti85
Corner guadagnati1211
Numero di punizioni a favore2518
Numero di punizioni concesse2915
Tackle totali2836
Percentuale di successo nei tackle57.163.9
Fuorigiochi totali26
Numero totale di cartellini gialli54
Numero totale di cartellini rossi00

