Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Celje - Legia Warsaw è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.

Attualmente Celje si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Legia Warsaw si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Celje ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; Legia Warsaw ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.

Celje e Legia Warsaw è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: