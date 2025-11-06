Incontro terminato, Celje 2, Legia Varsavia 1.
Secondo tempo terminato, Celje 2, Legia Varsavia 1.20:36
Tiro respinto. Danijel Sturm (Celje) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vitali Lisakovich.20:35
Tiro parato. Pawel Wszolek (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rúben Vinagre con cross.20:34
Tentativo fallito. Franko Kovacevic (Celje) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nikita Iosifov in seguito a un contropiede.20:34
Fuorigioco. Andrej Kotnik(Celje) prova il lancio lungo, ma Franko Kovacevic e' colto in fuorigioco.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32
Fallo di Nikita Iosifov (Celje).20:31
Steve Kapuadi (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:31
Tiro respinto. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Juergen Elitim.20:30
Jakub Zewlakow (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.20:28
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Jakub Zewlakow (Legia Varsavia).20:28
Sostituzione, Celje. Andrej Kotnik sostituisce Mario Kvesic.20:28
Sostituzione, Legia Varsavia. Jakub Zewlakow sostituisce Bartosz Kapustka.20:27
Sostituzione, Legia Varsavia. Kacper Chodyna sostituisce Ermal Krasniqi.20:27
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Fallo di Juergen Elitim (Legia Varsavia).20:26
Tentativo fallito. Gasper Vodeb (Celje) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Mario Kvesic con cross in seguito a un calcio da fermo.20:26
Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:25
Fallo di Bartosz Kapustka (Legia Varsavia).20:25
Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:24
Fallo di Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).20:24
Fuorigioco. Gasper Vodeb(Celje) prova il lancio lungo, ma Danijel Sturm e' colto in fuorigioco.20:22
Fuorigioco. Bartosz Kapustka(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Mileta Rajovic e' colto in fuorigioco.20:20
Sostituzione, Legia Varsavia. Juergen Elitim sostituisce Kacper Urbanski.20:20
Sostituzione, Celje. Damjan Vuklisevic sostituisce Lukasz Bejger.20:20
Gol! Celje 2, Legia Varsavia 1. Zan Karnicnik (Celje) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra.20:18
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).20:16
Gol! Celje 1, Legia Varsavia 1. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mario Kvesic con passaggio filtrante.20:13
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Rúben Vinagre (Legia Varsavia).20:13
Vitali Lisakovich (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:12
Fallo di Steve Kapuadi (Legia Varsavia).20:12
Fuorigioco. Rúben Vinagre(Legia Varsavia) prova il lancio lungo, ma Radovan Pankov e' colto in fuorigioco.20:11
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).20:10
Wojciech Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:10
Sostituzione, Legia Varsavia. Wojciech Urbanski sostituisce Petar Stojanovic.20:10
Sostituzione, Legia Varsavia. Mileta Rajovic sostituisce Antonio Colak.20:09
Fallo di Darko Hrka (Celje).20:09
Rúben Vinagre (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:09
Franko Kovacevic (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08
Fallo di Steve Kapuadi (Legia Varsavia).20:08
Gara riprende.20:08
Gara momentaneamente sospesa, Lukasz Bejger (Celje) per infortunio.20:07
Tentativo fallito. Lukasz Bejger (Celje) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Mario Kvesic con cross da calcio d'angolo.20:07
Bartosz Kapustka (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.20:07
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Pawel Wszolek (Legia Varsavia).20:07
Fallo di Lukasz Bejger (Celje).20:06
Antonio Colak (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Tiro parato. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Radovan Pankov.20:04
Tiro parato. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pawel Wszolek.20:04
Fallo di Vitali Lisakovich (Celje).20:03
Petar Stojanovic (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Radovan Pankov (Legia Varsavia).20:03
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Juanjo Nieto (Celje).20:02
Sostituzione, Celje. Gasper Vodeb sostituisce Artemijus Tutyskinas.20:00
Sostituzione, Celje. Vitali Lisakovich sostituisce Milot Avdyli.20:00
Tiro parato. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rúben Vinagre.19:57
Tentativo fallito. Rúben Vinagre (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Pawel Wszolek.19:57
Tiro parato. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ermal Krasniqi.19:57
Fallo di Lukasz Bejger (Celje).19:55
Kacper Urbanski (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55
Mario Kvesic (Celje) e' ammonito per fallo.19:53
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Lukasz Bejger (Celje).19:53
Darko Hrka (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:52
Fallo di Petar Stojanovic (Legia Varsavia).19:52
Gara riprende.19:50
Gara momentaneamente sospesa, Zan Karnicnik (Celje) per infortunio.19:49
Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) e' ammonito per fallo.19:49
Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:49
Fallo di Rafal Augustyniak (Legia Varsavia).19:49
Calcio d'angolo,Celje. Calcio d'angolo causato da Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).19:48
Sostituzione, Celje. Darko Hrka sostituisce Florjan Jevsenak.19:46
Inizia il Secondo tempo Celje 0, Legia Varsavia 1.19:47
Primo tempo terminato, Celje 0, Legia Varsavia 1.19:31
Tiro respinto. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Artemijus Tutyskinas (Celje).19:30
Fallo di Juanjo Nieto (Celje).19:28
Petar Stojanovic (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Juanjo Nieto (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Fallo di Petar Stojanovic (Legia Varsavia).19:26
Artemijus Tutyskinas (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:23
Fallo di Ermal Krasniqi (Legia Varsavia).19:23
Fallo di Mario Kvesic (Celje).19:22
Steve Kapuadi (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Tiro parato. Mario Kvesic (Celje) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.19:21
Tiro parato. Nikita Iosifov (Celje) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Milot Avdyli.19:21
Tentativo fallito. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.19:15
Fallo di Zan Karnicnik (Celje).19:14
Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14
Mario Kvesic (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Rúben Vinagre (Legia Varsavia).19:14
Tiro respinto. Milot Avdyli (Celje) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Zan Karnicnik.19:12
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Zan Karnicnik (Celje).19:10
Tentativo fallito. Antonio Colak (Legia Varsavia) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Pawel Wszolek con cross.19:10
Tentativo fallito. Zan Karnicnik (Celje) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Juanjo Nieto.19:05
Gol! Celje 0, Legia Varsavia 1. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bartosz Kapustka.
Tiro parato. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rafal Augustyniak.19:02
Fuorigioco. Mario Kvesic(Celje) prova il lancio lungo, ma Franko Kovacevic e' colto in fuorigioco.19:01
Tiro parato. Mario Kvesic (Celje) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Franko Kovacevic.19:01
Tiro respinto. Ermal Krasniqi (Legia Varsavia) un tiro di destro da fuori area.18:59
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Zan-Luk Leban (Celje).18:58
Tiro parato. Rafal Augustyniak (Legia Varsavia) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kacper Urbanski.18:58
Calcio d'angolo,Legia Varsavia. Calcio d'angolo causato da Zan Karnicnik (Celje).18:55
Tiro parato. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Steve Kapuadi.18:54
Fuorigioco. Mario Kvesic(Celje) prova il lancio lungo, ma Franko Kovacevic e' colto in fuorigioco.18:53
Tentativo fallito. Antonio Colak (Legia Varsavia) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Rafal Augustyniak con cross.18:53
Fuorigioco. Milot Avdyli(Celje) prova il lancio lungo, ma Franko Kovacevic e' colto in fuorigioco.18:51
Tentativo fallito. Kacper Urbanski (Legia Varsavia) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Antonio Colak.18:50
Fallo di Danijel Sturm (Celje).18:50
Pawel Wszolek (Legia Varsavia) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:50
Zan Karnicnik (Celje) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Fallo di Antonio Colak (Legia Varsavia).18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Celje - Legia Warsaw è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stadion Z'dezele di Celje.
Attualmente Celje si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Legia Warsaw si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Celje ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1; Legia Warsaw ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2.
Celje e Legia Warsaw è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Celje
|Legia Warsaw
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|5
|2
|Gol totali subiti
|1
|2
|Media gol subiti per partita
|0.5
|1.0
|Percentuale possesso palla
|59.0
|46.8
|Numero totale di passaggi
|1021
|808
|Numero totale di passaggi riusciti
|893
|651
|Tiri nello specchio della porta
|13
|5
|Percentuale di tiri in porta
|59.1
|20.8
|Numero totale di cross
|29
|47
|Numero medio di cross riusciti
|9
|13
|Duelli per partita vinti
|79
|97
|Duelli per partita persi
|69
|87
|Corner subiti
|8
|5
|Corner guadagnati
|12
|11
|Numero di punizioni a favore
|25
|18
|Numero di punizioni concesse
|29
|15
|Tackle totali
|28
|36
|Percentuale di successo nei tackle
|57.1
|63.9
|Fuorigiochi totali
|2
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
