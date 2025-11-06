Incontro terminato, Crystal Palace 3, AZ 1.
Secondo tempo terminato, Crystal Palace 3, AZ 1.22:58
Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57
Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).22:57
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Sven Mijnans (AZ).22:56
Tiro respinto. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Justin Devenny.22:56
Fuorigioco. Wouter Goes(AZ) prova il lancio lungo, ma Maxim Dekker e' colto in fuorigioco.22:56
Tiro respinto. Wouter Goes (AZ) un tiro di destro da fuori area.22:55
Marc Guéhi (Crystal Palace) e' ammonito.22:55
Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:54
Tentativo fallito. Isak Jensen (AZ) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Lequincio Zeefuik con cross.22:53
Tiro parato. Mateo Chávez (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ibrahim Sadiq con suggerimento di testa.22:53
Gara riprende.22:52
Gara momentaneamente sospesa, Mateo Chávez (AZ) per infortunio.22:51
Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).22:49
Sostituzione, Crystal Palace. Nathaniel Clyne sostituisce Daniel Muñoz.22:48
Sostituzione, Crystal Palace. Christantus Uche sostituisce Jean-Philippe Mateta.22:48
Fuorigioco. Justin Devenny(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daichi Kamada e' colto in fuorigioco.22:47
Tiro respinto. Justin Devenny (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area.22:47
Tiro respinto. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area.22:47
Tentativo fallito. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:45
Fallo di mano di Mees de Wit (AZ).22:45
Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).22:43
Sostituzione, AZ. Maxim Dekker sostituisce Peer Koopmeiners.22:42
Sostituzione, AZ. Kasper Boogaard sostituisce Kees Smit.22:42
Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).22:42
Adam Wharton (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Mees de Wit (AZ).22:39
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Kees Smit (AZ) e' ammonito per fallo.22:37
Fallo di Kees Smit (AZ).22:37
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Tiro parato. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:37
Sostituzione, AZ. Lequincio Zeefuik sostituisce Troy Parrott.22:37
Sostituzione, Crystal Palace. Justin Devenny sostituisce Yéremy Pino.22:35
Tentativo fallito. Kees Smit (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ibrahim Sadiq da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Daichi Kamada (Crystal Palace).22:33
Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Jefferson Lerma (Crystal Palace).22:31
Tentativo fallito. Maxence Lacroix (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jefferson Lerma con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:30
Ibrahim Sadiq (AZ) e' ammonito per fallo.22:30
Fallo di Ibrahim Sadiq (AZ).22:29
Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).22:29
Sostituzione, Crystal Palace. Daichi Kamada sostituisce Ismaïla Sarr.22:27
Sostituzione, Crystal Palace. Adam Wharton sostituisce Will Hughes.22:27
Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:26
Sostituzione, AZ. Mees de Wit sostituisce Elijah Dijkstra.22:24
Sostituzione, AZ. Isak Jensen sostituisce Weslley Patati.22:24
Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ismaïla Sarr con passaggio filtrante.22:23
Fallo di Weslley Patati (AZ).22:21
Marc Guéhi (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Gol! Crystal Palace 3, AZ 1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jean-Philippe Mateta con passaggio filtrante.22:19
Gol! Crystal Palace 2, AZ 1. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kees Smit.22:17
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) e' ammonito.22:15
Fallo di Alexandre Penetra (AZ).22:14
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14
Tentativo fallito. Kees Smit (AZ) un tiro di destro da fuori area di poco alto.22:13
Sven Mijnans (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12
Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:12
Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Will Hughes (Crystal Palace).22:09
Tiro respinto. Marc Guéhi (Crystal Palace) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:09
Inizia il Secondo tempo Crystal Palace 2, AZ 0.22:08
Primo tempo terminato, Crystal Palace 2, AZ 0.21:52
Gol! Crystal Palace 2, AZ 0. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.21:49
Tentativo fallito. Maxence Lacroix (Crystal Palace) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jefferson Lerma con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:49
Fallo di Weslley Patati (AZ).21:48
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Fuorigioco. Sven Mijnans(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.21:47
Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Troy Parrott.21:47
Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:46
Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Alexandre Penetra (AZ).21:45
Fuorigioco. Tyrick Mitchell(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jean-Philippe Mateta e' colto in fuorigioco.21:43
Tiro respinto. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area.21:42
Fallo di Weslley Patati (AZ).21:41
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:41
Tiro parato. Will Hughes (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Daniel Muñoz.21:40
Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38
Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).21:38
Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36
Fallo di Will Hughes (Crystal Palace).21:36
Fallo di mano di Ismaïla Sarr (Crystal Palace).21:35
Fallo di Troy Parrott (AZ).21:33
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fallo di Kees Smit (AZ).21:30
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Peer Koopmeiners.21:30
Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29
Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).21:29
Decisione VAR: Gol Crystal Palace 1-0 AZ (Maxence Lacroix).21:25
Gol! Crystal Palace 1, AZ 0. Maxence Lacroix (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Guéhi con suggerimento di testa.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:22
Fuorigioco. Will Hughes(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daniel Muñoz e' colto in fuorigioco.21:18
Will Hughes (Crystal Palace) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:18
Tiro parato. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Will Hughes con cross.21:18
Tiro respinto. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:18
Rigore parato! Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:17
Decisione VAR: rigore Crystal Palace.21:16
Rigore concesso da Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ) per un fallo in area.21:14
Rigore per Crystal Palace. Ismaïla Sarr e'stato atterrato in area di rigore.21:14
Tentativo fallito. Marc Guéhi (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino in seguito a un calcio da fermo.21:12
Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:12
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Chris Richards con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:12
Fallo di Sven Mijnans (AZ).21:11
Will Hughes (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11
Fallo di Mateo Chávez (AZ).21:08
Jefferson Lerma (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tiro parato. Kees Smit (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50
Crystal Palace - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.
Arbitro di Crystal Palace - AZ Alkmaar sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.
Daniele Chiffi
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|88
|Fuorigioco
|11
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|1.7
|Falli per cartellino
|12.5
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|31-08-2025
|Serie A
|Genoa-Juventus 0-1
|28-09-2025
|Serie A
|Milan-Napoli 2-1
|19-10-2025
|Serie B
|Palermo-Modena 1-1
|25-10-2025
|Serie A
|Parma-Como 0-0
|01-11-2025
|Serie A
|Cremonese-Juventus 1-2
Attualmente Crystal Palace si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece AZ Alkmaar si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Crystal Palace ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; AZ Alkmaar ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.
Crystal Palace e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Crystal Palace
|AZ Alkmaar
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|1
|4
|Media gol subiti per partita
|0.5
|2.0
|Percentuale possesso palla
|60.8
|46.5
|Numero totale di passaggi
|1046
|803
|Numero totale di passaggi riusciti
|886
|670
|Tiri nello specchio della porta
|8
|13
|Percentuale di tiri in porta
|42.1
|50.0
|Numero totale di cross
|51
|34
|Numero medio di cross riusciti
|11
|7
|Duelli per partita vinti
|98
|100
|Duelli per partita persi
|73
|95
|Corner subiti
|5
|6
|Corner guadagnati
|13
|14
|Numero di punizioni a favore
|21
|24
|Numero di punizioni concesse
|30
|24
|Tackle totali
|36
|39
|Percentuale di successo nei tackle
|72.2
|71.8
|Fuorigiochi totali
|6
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
