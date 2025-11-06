Virgilio Sport
Crystal Palace-AZ Alkmaar: 3-1 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

6 Novembre 2025 ore 21:00
Crystal Palace
3
AZ Alkmaar
1
Partita finita
Arbitro: Daniele Chiffi
  1. 22' 1-0 Maxence Lacroix
  2. 45+4' 2-0 Ismaïla Sarr
  3. 54' 2-1 Sven Mijnans
  4. 57' 3-1 Ismaïla Sarr
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Crystal Palace 3, AZ 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Crystal Palace 3, AZ 1.22:58

  3. 90'+5'

    Wouter Goes (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:57

  4. 90'+5'

    Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).22:57

  5. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Sven Mijnans (AZ).22:56

  6. 90'+4'

    Tiro respinto. Christantus Uche (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Justin Devenny.22:56

  7. 90'+3'

    Fuorigioco. Wouter Goes(AZ) prova il lancio lungo, ma Maxim Dekker e' colto in fuorigioco.22:56

  9. 90'+3'

    Tiro respinto. Wouter Goes (AZ) un tiro di destro da fuori area.22:55

  10. 90'+3'

    Marc Guéhi (Crystal Palace) e' ammonito.22:55

  11. 90'+2'

    Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  12. 90'+2'

    Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).22:54

  13. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:54

  15. 90'+1'

    Tentativo fallito. Isak Jensen (AZ) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Lequincio Zeefuik con cross.22:53

  16. 90'+1'

    Tiro parato. Mateo Chávez (AZ) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ibrahim Sadiq con suggerimento di testa.22:53

  17. 90'

    Gara riprende.22:52

  18. 89'

    Gara momentaneamente sospesa, Mateo Chávez (AZ) per infortunio.22:51

  19. 87'

    Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  21. 87'

    Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).22:49

  22. 86'

    Sostituzione, Crystal Palace. Nathaniel Clyne sostituisce Daniel Muñoz.22:48

  23. 86'

    Sostituzione, Crystal Palace. Christantus Uche sostituisce Jean-Philippe Mateta.22:48

  24. 85'

    Fuorigioco. Justin Devenny(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daichi Kamada e' colto in fuorigioco.22:47

  25. 85'

    Tiro respinto. Justin Devenny (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area.22:47

  27. 84'

    Tiro respinto. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area.22:47

  28. 83'

    Tentativo fallito. Daichi Kamada (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:45

  29. 82'

    Fallo di mano di Mees de Wit (AZ).22:45

  30. 80'

    Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  31. 80'

    Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).22:43

  33. 80'

    Sostituzione, AZ. Maxim Dekker sostituisce Peer Koopmeiners.22:42

  34. 80'

    Sostituzione, AZ. Kasper Boogaard sostituisce Kees Smit.22:42

  35. 79'

    Fallo di Peer Koopmeiners (AZ).22:42

  36. 79'

    Adam Wharton (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  37. 76'

    Fallo di Mees de Wit (AZ).22:39

  39. 76'

    Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  40. 75'

    Kees Smit (AZ) e' ammonito per fallo.22:37

  41. 75'

    Fallo di Kees Smit (AZ).22:37

  42. 75'

    Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  43. 74'

    Tiro parato. Adam Wharton (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:37

  45. 74'

    Sostituzione, AZ. Lequincio Zeefuik sostituisce Troy Parrott.22:37

  46. 73'

    Sostituzione, Crystal Palace. Justin Devenny sostituisce Yéremy Pino.22:35

  47. 72'

    Tentativo fallito. Kees Smit (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ibrahim Sadiq da calcio d'angolo.22:35

  48. 71'

    Calcio d'angolo,AZ. Calcio d'angolo causato da Daichi Kamada (Crystal Palace).22:33

  49. 69'

    Peer Koopmeiners (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  51. 69'

    Fallo di Jefferson Lerma (Crystal Palace).22:31

  52. 68'

    Tentativo fallito. Maxence Lacroix (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jefferson Lerma con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:30

  53. 67'

    Ibrahim Sadiq (AZ) e' ammonito per fallo.22:30

  54. 67'

    Fallo di Ibrahim Sadiq (AZ).22:29

  55. 67'

    Yéremy Pino (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

  57. 66'

    Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  58. 66'

    Fallo di Marc Guéhi (Crystal Palace).22:29

  59. 65'

    Sostituzione, Crystal Palace. Daichi Kamada sostituisce Ismaïla Sarr.22:27

  60. 65'

    Sostituzione, Crystal Palace. Adam Wharton sostituisce Will Hughes.22:27

  61. 64'

    Isak Jensen (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  63. 64'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).22:26

  64. 62'

    Sostituzione, AZ. Mees de Wit sostituisce Elijah Dijkstra.22:24

  65. 61'

    Sostituzione, AZ. Isak Jensen sostituisce Weslley Patati.22:24

  66. 61'

    Tentativo fallito. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ismaïla Sarr con passaggio filtrante.22:23

  67. 59'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).22:21

  69. 59'

    Marc Guéhi (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  70. 57'

    Gol! Crystal Palace 3, AZ 1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jean-Philippe Mateta con passaggio filtrante.22:19

  71. 54'

    Gol! Crystal Palace 2, AZ 1. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kees Smit.22:17

  72. 52'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) e' ammonito.22:15

  73. 51'

    Fallo di Alexandre Penetra (AZ).22:14

  75. 51'

    Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:14

  76. 51'

    Tentativo fallito. Kees Smit (AZ) un tiro di destro da fuori area di poco alto.22:13

  77. 50'

    Sven Mijnans (AZ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:12

  78. 50'

    Fallo di Maxence Lacroix (Crystal Palace).22:12

  79. 47'

    Weslley Patati (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  81. 47'

    Fallo di Will Hughes (Crystal Palace).22:09

  82. 47'

    Tiro respinto. Marc Guéhi (Crystal Palace) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:09

  83. Inizia il Secondo tempo Crystal Palace 2, AZ 0.22:08

  84. 45'+7'

    Primo tempo terminato, Crystal Palace 2, AZ 0.21:52

  85. 45'+4'

    Gol! Crystal Palace 2, AZ 0. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un calcio da fermo.21:49

  87. 45'+4'

    Tentativo fallito. Maxence Lacroix (Crystal Palace) in seguito a una mischia da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jefferson Lerma con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:49

  88. 45'+3'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).21:48

  89. 45'+3'

    Tyrick Mitchell (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

  90. 45'+2'

    Fuorigioco. Sven Mijnans(AZ) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Sadiq e' colto in fuorigioco.21:47

  91. 45'+2'

    Tiro parato. Sven Mijnans (AZ) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Troy Parrott.21:47

  93. 45'+1'

    Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  94. 45'+1'

    Fallo di Chris Richards (Crystal Palace).21:46

  95. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:46

  96. 45'

    Calcio d'angolo,Crystal Palace. Calcio d'angolo causato da Alexandre Penetra (AZ).21:45

  97. 43'

    Fuorigioco. Tyrick Mitchell(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Jean-Philippe Mateta e' colto in fuorigioco.21:43

  99. 42'

    Tiro respinto. Daniel Muñoz (Crystal Palace) un tiro di destro da fuori area.21:42

  100. 41'

    Fallo di Weslley Patati (AZ).21:41

  101. 41'

    Tyrick Mitchell (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:41

  102. 40'

    Tiro parato. Will Hughes (Crystal Palace) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Daniel Muñoz.21:40

  103. 38'

    Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38

  105. 38'

    Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).21:38

  106. 36'

    Mateo Chávez (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36

  107. 36'

    Fallo di Will Hughes (Crystal Palace).21:36

  108. 35'

    Fallo di mano di Ismaïla Sarr (Crystal Palace).21:35

  109. 33'

    Fallo di Troy Parrott (AZ).21:33

  111. 33'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  112. 30'

    Fallo di Kees Smit (AZ).21:30

  113. 30'

    Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  114. 30'

    Tentativo fallito. Ibrahim Sadiq (AZ) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Peer Koopmeiners.21:30

  115. 29'

    Ibrahim Sadiq (AZ) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:29

  117. 29'

    Fallo di Daniel Muñoz (Crystal Palace).21:29

  118. 25'

    Decisione VAR: Gol Crystal Palace 1-0 AZ (Maxence Lacroix).21:25

  119. 22'

    Gol! Crystal Palace 1, AZ 0. Maxence Lacroix (Crystal Palace) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Guéhi con suggerimento di testa.Rete assegnata dopo revisione del VAR.21:22

  120. 18'

    Fuorigioco. Will Hughes(Crystal Palace) prova il lancio lungo, ma Daniel Muñoz e' colto in fuorigioco.21:18

  121. 18'

    Will Hughes (Crystal Palace) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.21:18

  123. 18'

    Tiro parato. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Will Hughes con cross.21:18

  124. 18'

    Tiro respinto. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) un tiro di destro dalla destra dell'area.21:18

  125. 17'

    Rigore parato! Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:17

  126. 16'

    Decisione VAR: rigore Crystal Palace.21:16

  127. 14'

    Rigore concesso da Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ) per un fallo in area.21:14

  129. 14'

    Rigore per Crystal Palace. Ismaïla Sarr e'stato atterrato in area di rigore.21:14

  130. 12'

    Tentativo fallito. Marc Guéhi (Crystal Palace) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Yéremy Pino in seguito a un calcio da fermo.21:12

  131. 12'

    Tentativo fallito. Yéremy Pino (Crystal Palace) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:12

  132. 12'

    Ismaïla Sarr (Crystal Palace) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Chris Richards con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:12

  133. 11'

    Fallo di Sven Mijnans (AZ).21:11

  135. 11'

    Will Hughes (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:11

  136. 8'

    Fallo di Mateo Chávez (AZ).21:08

  137. 8'

    Jefferson Lerma (Crystal Palace) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  138. 3'

    Tiro parato. Kees Smit (AZ) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:03

  139. Inizia il Primo tempo.21:00

  141. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

Formazioni Crystal Palace - AZ Alkmaar

Crystal Palace
AZ Alkmaar
TITOLARI CRYSTAL PALACE
  • (1) DEAN HENDERSON (P)
  • (26) CHRIS RICHARDS (D)
  • (6) MARC GUÉHI (D)
  • (5) MAXENCE LACROIX (D)
  • (8) JEFFERSON LERMA (C)
  • (3) TYRICK MITCHELL (C)
  • (2) DANIEL MUÑOZ (C)
  • (19) WILL HUGHES (C)
  • (10) YÉREMY PINO (A)
  • (14) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
  • (7) ISMAÏLA SARR (A)
PANCHINA CRYSTAL PALACE
  • (12) CHRISTANTUS UCHE (C)
  • (31) REMI MATTHEWS (P)
  • (18) DAICHI KAMADA (C)
  • (20) ADAM WHARTON (C)
  • (24) BORNA SOSA (D)
  • (44) WALTER BENÍTEZ (P)
  • (17) NATHANIEL CLYNE (D)
  • (23) JAYDEE CANVOT (D)
  • (55) JUSTIN DEVENNY (C)
  • (21) ROMAIN ESSE (C)
ALLENATORE CRYSTAL PALACE
  • Oliver Glasner
TITOLARI AZ ALKMAAR
  • (1) ROME-JAYDEN OWUSU-ODURO (P)
  • (3) WOUTER GOES (D)
  • (22) ELIJAH DIJKSTRA (D)
  • (5) ALEXANDRE PENETRA (D)
  • (15) MATEO CHÁVEZ (D)
  • (6) PEER KOOPMEINERS (C)
  • (26) KEES SMIT (C)
  • (10) SVEN MIJNANS (C)
  • (7) WESLLEY PATATI (A)
  • (11) IBRAHIM SADIQ (A)
  • (9) TROY PARROTT (A)
PANCHINA AZ ALKMAAR
  • (34) MEES DE WIT (D)
  • (23) BILLY VAN DUIJL (D)
  • (14) ANDREA NATALI (D)
  • (17) ISAK JENSEN (A)
  • (25) LEQUINCIO ZEEFUIK (A)
  • (74) KASPER BOOGAARD (C)
  • (4) MAXIM DEKKER (D)
  • (41) JEROEN ZOET (P)
  • (60) SEM VAN DUIJN (A)
  • (12) HOBIE VERHULST (P)
ALLENATORE AZ ALKMAAR
  • Maarten Martens
PREPARTITA

Crystal Palace - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.
Arbitro di Crystal Palace - AZ Alkmaar sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Daniele Chiffi

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati88
Fuorigioco11
Rigori assegnati1
Ammonizioni6
Espulsioni1
Cartellini per partita1.7
Falli per cartellino12.5

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1
28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1
19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1
25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0
01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2

Attualmente Crystal Palace si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece AZ Alkmaar si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Crystal Palace ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; AZ Alkmaar ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Crystal Palace e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Crystal PalaceAZ Alkmaar
Partite giocate22
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati21
Gol totali subiti14
Media gol subiti per partita0.52.0
Percentuale possesso palla60.846.5
Numero totale di passaggi1046803
Numero totale di passaggi riusciti886670
Tiri nello specchio della porta813
Percentuale di tiri in porta42.150.0
Numero totale di cross5134
Numero medio di cross riusciti117
Duelli per partita vinti98100
Duelli per partita persi7395
Corner subiti56
Corner guadagnati1314
Numero di punizioni a favore2124
Numero di punizioni concesse3024
Tackle totali3639
Percentuale di successo nei tackle72.271.8
Fuorigiochi totali65
Numero totale di cartellini gialli34
Numero totale di cartellini rossi11

