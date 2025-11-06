Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:50

PREPARTITA

Crystal Palace - AZ Alkmaar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park di London.

Arbitro di Crystal Palace - AZ Alkmaar sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 88 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 1 Cartellini per partita 1.7 Falli per cartellino 12.5 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2

Attualmente Crystal Palace si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece AZ Alkmaar si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Crystal Palace ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1; AZ Alkmaar ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4.

Crystal Palace e AZ Alkmaar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: