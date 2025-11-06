Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Dinamo Kiev-Zrinjski Mostar: 6-0 - Conference League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

6 Novembre 2025 ore 21:00
Dinamo Kiev
6
Zrinjski Mostar
0
Partita finita
Arbitro: Marc Nagtegaal
  1. 21' 1-0 Denys Popov
  2. 56' 2-0 Eduardo Guerrero
  3. 59' 3-0 Vladyslav Kabaiev
  4. 67' 4-0 Vitalii Buialskyi
  5. 78' 5-0 Andrii Yarmolenko
  6. 83' 6-0 Vladislav Blanuta
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Dinamo Kiev 6, Zrinjski 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Dinamo Kiev 6, Zrinjski 0.22:53

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Petar Mamic (Zrinjski).22:52

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  5. 89'

    Gara riprende.22:48

  6. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) per infortunio.22:48

  7. 86'

    Sostituzione, Zrinjski. Leo Mikic sostituisce Matej Sakota.22:46

  9. 83'

    Gol! Dinamo Kiev 6, Zrinjski 0. Vladislav Blanuta (Dinamo Kiev) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mykola Shaparenko con cross da calcio d'angolo.

    Guarda la scheda del giocatore Vladislav Blanuta22:43

  10. 83'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Duje Dujmovic (Zrinjski).22:42

  11. 80'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Ángel Torres sostituisce Vladyslav Kabaiev.22:40

  12. 79'

    Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  13. 79'

    Fallo di Tyler Burey (Zrinjski).22:39

  15. 79'

    Sostituzione, Zrinjski. Marijan Cavar sostituisce Jakov Pranjic.22:38

  16. 78'

    Gol! Dinamo Kiev 5, Zrinjski 0. Andrii Yarmolenko (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mykola Shaparenko con passaggio filtrante.22:37

  17. 77'

    Tiro parato. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marko Vranjkovic.22:36

  18. 76'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).22:36

  19. 75'

    Fallo di Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev).22:35

  21. 75'

    Stefano Surdanovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  22. 75'

    Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  23. 75'

    Fallo di Matej Sakota (Zrinjski).22:35

  24. 73'

    Tiro respinto. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Matej Sakota.22:33

  25. 71'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Mykola Shaparenko sostituisce Oleksandr Pikhalionok.22:31

  27. 70'

    Fallo di Vladislav Blanuta (Dinamo Kiev).22:30

  28. 70'

    Duje Dujmovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  29. 68'

    Tiro parato. Matej Sakota (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Jakov Pranjic.22:28

  30. 68'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Vladislav Blanuta sostituisce Eduardo Guerrero.22:28

  31. 68'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Andrii Yarmolenko sostituisce Vitalii Buialskyi.22:28

  33. 67'

    Gol! Dinamo Kiev 4, Zrinjski 0. Vitalii Buialskyi (Dinamo Kiev) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vladyslav Kabaiev.22:26

  34. 65'

    Fuorigioco. Oleksandr Pikhalionok(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Vitalii Buialskyi e' colto in fuorigioco.22:25

  35. 64'

    Tiro parato. Toni Majic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:24

  36. 63'

    Fallo di Denys Popov (Dinamo Kiev).22:23

  37. 63'

    Tyler Burey (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  39. 59'

    Gol! Dinamo Kiev 3, Zrinjski 0. Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:19

  40. 58'

    Sostituzione, Zrinjski. Tyler Burey sostituisce Vitalie Damascan.22:18

  41. 58'

    Sostituzione, Zrinjski. Antonio Ivancic sostituisce Neven Djurasek.22:17

  42. 57'

    Sostituzione, Zrinjski. Stefano Surdanovic sostituisce Borna Filipovic.22:17

  43. 56'

    Gol! Dinamo Kiev 2, Zrinjski 0. Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oleksandr Pikhalionok in seguito a un calcio da fermo.22:16

  45. 56'

    Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16

  46. 56'

    Fallo di Marko Vranjkovic (Zrinjski).22:16

  47. 55'

    Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  48. 55'

    Fallo di Matej Sakota (Zrinjski).22:15

  49. 55'

    Fallo di Denys Popov (Dinamo Kiev).22:15

  51. 55'

    Vitalie Damascan (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  52. 52'

    Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).22:12

  53. 52'

    Ilija Masic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  54. 50'

    Tentativo fallito. Petar Mamic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:10

  55. 50'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Denys Popov (Dinamo Kiev).22:10

  57. 49'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev).22:09

  58. 46'

    Fallo di Denys Popov (Dinamo Kiev).22:06

  59. 46'

    Vitalie Damascan (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06

  60. 45'

    Sostituzione, Dinamo Kiev. Nazar Voloshyn sostituisce Shola Ogundana.22:05

  61. Inizia il Secondo tempo Dinamo Kiev 1, Zrinjski 0.22:05

  63. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Dinamo Kiev 1, Zrinjski 0.21:50

  64. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:49

  65. 45'

    Neven Djurasek (Zrinjski) e' ammonito per fallo.21:49

  66. 45'

    Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49

  67. 45'

    Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).21:49

  69. 44'

    Tiro respinto. Vitalii Buialskyi (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mykola Mykhailenko.21:48

  70. 40'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev).21:44

  71. 40'

    Tiro respinto. Jakov Pranjic (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Marko Vranjkovic.21:44

  72. 38'

    Tiro parato. Oleksandr Pikhalionok (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Taras Mykhavko con cross.21:42

  73. 38'

    Fallo di Shola Ogundana (Dinamo Kiev).21:41

  75. 38'

    Marko Vranjkovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  76. 36'

    Fuorigioco. Jakov Pranjic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Matej Sakota e' colto in fuorigioco.21:39

  77. 33'

    Fallo di Taras Mykhavko (Dinamo Kiev).21:37

  78. 33'

    Matej Sakota (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37

  79. 31'

    Gara riprende.21:35

  81. 31'

    Gara momentaneamente sospesa, Toni Majic (Zrinjski) per infortunio.21:34

  82. 30'

    Fuorigioco. Mykola Mykhailenko(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Taras Mykhavko e' colto in fuorigioco.21:34

  83. 29'

    Fallo di Denys Popov (Dinamo Kiev).21:33

  84. 29'

    Vitalie Damascan (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  85. 29'

    Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).21:32

  87. 29'

    Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  88. 28'

    Fallo di Taras Mykhavko (Dinamo Kiev).21:32

  89. 28'

    Borna Filipovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  90. 27'

    Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  91. 27'

    Fallo di Matej Sakota (Zrinjski).21:31

  93. 26'

    Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  94. 26'

    Fallo di Matej Sakota (Zrinjski).21:30

  95. 25'

    Gara riprende.21:29

  96. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Neven Djurasek (Zrinjski) per infortunio.21:28

  97. 24'

    Tentativo fallito. Vitalii Buialskyi (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Taras Mykhavko con cross.21:28

  99. 22'

    Gara riprende.21:26

  100. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, (Dinamo Kiev).21:26

  101. 21'

    Gol! Dinamo Kiev 1, Zrinjski 0. Denys Popov (Dinamo Kiev) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Vitalii Buialskyi con cross da calcio d'angolo.21:25

  102. 20'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Marko Vranjkovic (Zrinjski).21:24

  103. 19'

    Oleksandr Pikhalionok (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  105. 19'

    Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).21:23

  106. 17'

    Fuorigioco. Oleksandr Pikhalionok(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Eduardo Guerrero e' colto in fuorigioco.21:20

  107. 16'

    Fuorigioco. Vitalii Buialskyi(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Eduardo Guerrero e' colto in fuorigioco.21:20

  108. 11'

    Fuorigioco. Matej Sakota(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Vitalie Damascan e' colto in fuorigioco.21:15

  109. 9'

    Tentativo fallito. Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Oleksandr Pikhalionok con cross da calcio d'angolo.21:12

  111. 8'

    Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Petar Mamic (Zrinjski).21:12

  112. 7'

    Fuorigioco. Oleksandr Pikhalionok(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Shola Ogundana e' colto in fuorigioco.21:11

  113. 6'

    Tentativo fallito. Vitalie Damascan (Zrinjski) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jakov Pranjic con cross da calcio d'angolo.21:10

  114. 6'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev).21:09

  115. 4'

    Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Aliou Thiare (Dinamo Kiev).21:08

  117. 4'

    Tiro respinto. Borna Filipovic (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Vitalie Damascan.21:07

  118. 3'

    Tiro respinto. Jakov Pranjic (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Petar Mamic.21:07

  119. 3'

    Tentativo fallito. Vitalie Damascan (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Toni Majic in seguito a un contropiede.21:06

  120. Inizia il Primo tempo.21:04

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

Formazioni Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar

Dinamo Kiev
Zrinjski Mostar
TITOLARI DINAMO KIEV
  • (35) RUSLAN NESHCHERET (P)
  • (32) TARAS MYKHAVKO (D)
  • (18) OLEKSANDR TYMCHYK (D)
  • (66) ALIOU THIARE (D)
  • (4) DENYS POPOV (D)
  • (8) OLEKSANDR PIKHALIONOK (C)
  • (29) VITALII BUIALSKYI (C)
  • (91) MYKOLA MYKHAILENKO (C)
  • (39) EDUARDO GUERRERO (A)
  • (16) SHOLA OGUNDANA (A)
  • (22) VLADYSLAV KABAIEV (A)
PANCHINA DINAMO KIEV
  • (10) MYKOLA SHAPARENKO (C)
  • (51) VALENTYN MORHUN (P)
  • (14) VASYL BURTNYK (D)
  • (7) ANDRII YARMOLENKO (C)
  • (17) ÁNGEL TORRES (C)
  • (44) VLADYSLAV DUBINCHAK (D)
  • (20) OLEKSANDR KARAVAIEV (C)
  • (77) VLADISLAV BLANUTA (A)
  • (5) OLEKSANDR YATSYK (C)
  • (15) VALENTYN RUBCHYNSKYI (C)
  • (9) NAZAR VOLOSHYN (C)
  • (2) KOSTIANTYN VIVCHARENKO (D)
ALLENATORE DINAMO KIEV
  • Oleksandr Shovkovskiy
TITOLARI ZRINJSKI MOSTAR
  • (40) MARIN LJUBIC (P)
  • (12) PETAR MAMIC (D)
  • (5) ILIJA MASIC (D)
  • (55) DUJE DUJMOVIC (D)
  • (19) MARKO VRANJKOVIC (D)
  • (22) JAKOV PRANJIC (C)
  • (3) BORNA FILIPOVIC (C)
  • (30) NEVEN DJURASEK (C)
  • (14) MATEJ SAKOTA (C)
  • (90) TONI MAJIC (A)
  • (31) VITALIE DAMASCAN (A)
PANCHINA ZRINJSKI MOSTAR
  • (20) ANTONIO IVANCIC (C)
  • (50) KERIM MEMIJA (D)
  • (99) NEMANJA BILBIJA (A)
  • (1) MATEJ BOGDAN (P)
  • (7) TYLER BUREY (A)
  • (17) ANTE SUSAK (D)
  • (42) MARIJAN CAVAR (C)
  • (24) DARKO VELKOVSKI (D)
  • (6) DAVID KARACIC (D)
  • (25) MARIO CUZE (A)
  • (23) STEFANO SURDANOVIC (C)
  • (9) LEO MIKIC (A)
ALLENATORE ZRINJSKI MOSTAR
  • Igor Stimac
PREPARTITA

Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Motor Lublin Arena di Lublin.
Arbitro di Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar sarà Marc Nagtegaal. Al VAR invece ci sarà Erwin Blank.

Attualmente Dinamo Kiev si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Zrinjski Mostar si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Dinamo Kiev ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; Zrinjski Mostar ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.

Dinamo Kiev e Zrinjski Mostar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Dinamo KievZrinjski Mostar
Partite giocate22
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati05
Gol totali subiti51
Media gol subiti per partita2.50.5
Percentuale possesso palla49.044.9
Numero totale di passaggi859723
Numero totale di passaggi riusciti706541
Tiri nello specchio della porta110
Percentuale di tiri in porta9.152.6
Numero totale di cross2628
Numero medio di cross riusciti67
Duelli per partita vinti73106
Duelli per partita persi8698
Corner subiti911
Corner guadagnati96
Numero di punizioni a favore2023
Numero di punizioni concesse1729
Tackle totali2241
Percentuale di successo nei tackle72.753.7
Fuorigiochi totali41
Numero totale di cartellini gialli37
Numero totale di cartellini rossi01

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio