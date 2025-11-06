Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58

PREPARTITA

Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Motor Lublin Arena di Lublin.

Arbitro di Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar sarà Marc Nagtegaal. Al VAR invece ci sarà Erwin Blank.

Attualmente Dinamo Kiev si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Zrinjski Mostar si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Dinamo Kiev ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; Zrinjski Mostar ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.

Dinamo Kiev e Zrinjski Mostar è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: