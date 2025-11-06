Incontro terminato, Dinamo Kiev 6, Zrinjski 0.
Incontro terminato, Dinamo Kiev 6, Zrinjski 0.
Secondo tempo terminato, Dinamo Kiev 6, Zrinjski 0.22:53
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Petar Mamic (Zrinjski).22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Gara riprende.22:48
Gara momentaneamente sospesa, Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) per infortunio.22:48
Sostituzione, Zrinjski. Leo Mikic sostituisce Matej Sakota.22:46
Gol! Dinamo Kiev 6, Zrinjski 0. Vladislav Blanuta (Dinamo Kiev) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Mykola Shaparenko con cross da calcio d'angolo.
Guarda la scheda del giocatore Vladislav Blanuta22:43
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Duje Dujmovic (Zrinjski).22:42
Sostituzione, Dinamo Kiev. Ángel Torres sostituisce Vladyslav Kabaiev.22:40
Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Tyler Burey (Zrinjski).22:39
Sostituzione, Zrinjski. Marijan Cavar sostituisce Jakov Pranjic.22:38
Gol! Dinamo Kiev 5, Zrinjski 0. Andrii Yarmolenko (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Mykola Shaparenko con passaggio filtrante.22:37
Tiro parato. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Marko Vranjkovic.22:36
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).22:36
Fallo di Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev).22:35
Stefano Surdanovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Matej Sakota (Zrinjski).22:35
Tiro respinto. Antonio Ivancic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Matej Sakota.22:33
Sostituzione, Dinamo Kiev. Mykola Shaparenko sostituisce Oleksandr Pikhalionok.22:31
Fallo di Vladislav Blanuta (Dinamo Kiev).22:30
Duje Dujmovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Tiro parato. Matej Sakota (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Jakov Pranjic.22:28
Sostituzione, Dinamo Kiev. Vladislav Blanuta sostituisce Eduardo Guerrero.22:28
Sostituzione, Dinamo Kiev. Andrii Yarmolenko sostituisce Vitalii Buialskyi.22:28
Gol! Dinamo Kiev 4, Zrinjski 0. Vitalii Buialskyi (Dinamo Kiev) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vladyslav Kabaiev.22:26
Fuorigioco. Oleksandr Pikhalionok(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Vitalii Buialskyi e' colto in fuorigioco.22:25
Tiro parato. Toni Majic (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:24
Fallo di Denys Popov (Dinamo Kiev).22:23
Tyler Burey (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Gol! Dinamo Kiev 3, Zrinjski 0. Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:19
Sostituzione, Zrinjski. Tyler Burey sostituisce Vitalie Damascan.22:18
Sostituzione, Zrinjski. Antonio Ivancic sostituisce Neven Djurasek.22:17
Sostituzione, Zrinjski. Stefano Surdanovic sostituisce Borna Filipovic.22:17
Gol! Dinamo Kiev 2, Zrinjski 0. Eduardo Guerrero (Dinamo Kiev) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oleksandr Pikhalionok in seguito a un calcio da fermo.22:16
Nazar Voloshyn (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:16
Fallo di Marko Vranjkovic (Zrinjski).22:16
Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Matej Sakota (Zrinjski).22:15
Fallo di Denys Popov (Dinamo Kiev).22:15
Vitalie Damascan (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).22:12
Ilija Masic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tentativo fallito. Petar Mamic (Zrinjski) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Denys Popov (Dinamo Kiev).22:10
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev).22:09
Fallo di Denys Popov (Dinamo Kiev).22:06
Vitalie Damascan (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:06
Sostituzione, Dinamo Kiev. Nazar Voloshyn sostituisce Shola Ogundana.22:05
Inizia il Secondo tempo Dinamo Kiev 1, Zrinjski 0.22:05
Primo tempo terminato, Dinamo Kiev 1, Zrinjski 0.21:50
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:49
Neven Djurasek (Zrinjski) e' ammonito per fallo.21:49
Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:49
Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).21:49
Tiro respinto. Vitalii Buialskyi (Dinamo Kiev) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mykola Mykhailenko.21:48
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev).21:44
Tiro respinto. Jakov Pranjic (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Marko Vranjkovic.21:44
Tiro parato. Oleksandr Pikhalionok (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Taras Mykhavko con cross.21:42
Fallo di Shola Ogundana (Dinamo Kiev).21:41
Marko Vranjkovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fuorigioco. Jakov Pranjic(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Matej Sakota e' colto in fuorigioco.21:39
Fallo di Taras Mykhavko (Dinamo Kiev).21:37
Matej Sakota (Zrinjski) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:37
Gara riprende.21:35
Gara momentaneamente sospesa, Toni Majic (Zrinjski) per infortunio.21:34
Fuorigioco. Mykola Mykhailenko(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Taras Mykhavko e' colto in fuorigioco.21:34
Fallo di Denys Popov (Dinamo Kiev).21:33
Vitalie Damascan (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Vladyslav Kabaiev (Dinamo Kiev).21:32
Petar Mamic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Taras Mykhavko (Dinamo Kiev).21:32
Borna Filipovic (Zrinjski) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Matej Sakota (Zrinjski).21:31
Aliou Thiare (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Matej Sakota (Zrinjski).21:30
Gara riprende.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Neven Djurasek (Zrinjski) per infortunio.21:28
Tentativo fallito. Vitalii Buialskyi (Dinamo Kiev) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Taras Mykhavko con cross.21:28
Gara riprende.21:26
Gara momentaneamente sospesa, (Dinamo Kiev).21:26
Gol! Dinamo Kiev 1, Zrinjski 0. Denys Popov (Dinamo Kiev) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Vitalii Buialskyi con cross da calcio d'angolo.21:25
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Marko Vranjkovic (Zrinjski).21:24
Oleksandr Pikhalionok (Dinamo Kiev) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Fallo di Neven Djurasek (Zrinjski).21:23
Fuorigioco. Oleksandr Pikhalionok(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Eduardo Guerrero e' colto in fuorigioco.21:20
Fuorigioco. Vitalii Buialskyi(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Eduardo Guerrero e' colto in fuorigioco.21:20
Fuorigioco. Matej Sakota(Zrinjski) prova il lancio lungo, ma Vitalie Damascan e' colto in fuorigioco.21:15
Tentativo fallito. Taras Mykhavko (Dinamo Kiev) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Oleksandr Pikhalionok con cross da calcio d'angolo.21:12
Calcio d'angolo,Dinamo Kiev. Calcio d'angolo causato da Petar Mamic (Zrinjski).21:12
Fuorigioco. Oleksandr Pikhalionok(Dinamo Kiev) prova il lancio lungo, ma Shola Ogundana e' colto in fuorigioco.21:11
Tentativo fallito. Vitalie Damascan (Zrinjski) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Jakov Pranjic con cross da calcio d'angolo.21:10
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev).21:09
Calcio d'angolo,Zrinjski. Calcio d'angolo causato da Aliou Thiare (Dinamo Kiev).21:08
Tiro respinto. Borna Filipovic (Zrinjski) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Vitalie Damascan.21:07
Tiro respinto. Jakov Pranjic (Zrinjski) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Petar Mamic.21:07
Tentativo fallito. Vitalie Damascan (Zrinjski) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Toni Majic in seguito a un contropiede.21:06
Inizia il Primo tempo.21:04
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:58
Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar è valevole per la fase a gironi della competizione Conference League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Motor Lublin Arena di Lublin.
Arbitro di Dinamo Kiev - Zrinjski Mostar sarà Marc Nagtegaal. Al VAR invece ci sarà Erwin Blank.
Attualmente Dinamo Kiev si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Zrinjski Mostar si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Dinamo Kiev ha segnato 0 gol e ne ha subiti 5; Zrinjski Mostar ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.
Dinamo Kiev e Zrinjski Mostar è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Dinamo Kiev
|Zrinjski Mostar
|Partite giocate
|2
|2
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|0
|5
|Gol totali subiti
|5
|1
|Media gol subiti per partita
|2.5
|0.5
|Percentuale possesso palla
|49.0
|44.9
|Numero totale di passaggi
|859
|723
|Numero totale di passaggi riusciti
|706
|541
|Tiri nello specchio della porta
|1
|10
|Percentuale di tiri in porta
|9.1
|52.6
|Numero totale di cross
|26
|28
|Numero medio di cross riusciti
|6
|7
|Duelli per partita vinti
|73
|106
|Duelli per partita persi
|86
|98
|Corner subiti
|9
|11
|Corner guadagnati
|9
|6
|Numero di punizioni a favore
|20
|23
|Numero di punizioni concesse
|17
|29
|Tackle totali
|22
|41
|Percentuale di successo nei tackle
|72.7
|53.7
|Fuorigiochi totali
|4
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
